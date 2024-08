10 modelli gratuiti di documentazione tecnica

Avete comprato un nuovo aspirapolvere: è bello, è fantastico, ha le funzioni più avanzate e non vedete l'ora di usarlo.

Non così in fretta!

Subito dopo averlo tirato fuori dalla scatola, non riuscite a capire come accenderlo. Cercate la documentazione tecnica fornita con il prodotto, ma non riuscite a decifrarla. L'eccitazione si trasforma in disperazione (e persino in rammarico) quando si cerca di far funzionare quell'oggetto. 🫣

Che si tratti di produzione di elettrodomestici o di sviluppo di software, non si vuole mai che gli utenti si sentano smarriti e confusi sulle funzionalità del prodotto.

Scrivere una documentazione tecnica del software chiara e concisa è assolutamente fondamentale per supportare i clienti e ridurre i ticket di assistenza. Inoltre, è utile anche internamente, soprattutto per la formazione dei nuovi dipendenti, per il mantenimento della qualità del prodotto o del servizio, per la risoluzione dei problemi e per la creazione di basi di conoscenza.

In questo articolo, parleremo dei migliori modelli di documentazione tecnica per descrivere i vostri prodotti in modo dettagliato e mantenere i vostri team e gli utenti finali felici e informati.

Che cos'è un modello di documentazione tecnica?

La documentazione tecnica è comunemente associata ai manuali che aiutano gli utenti a capire come usare un prodotto e offrono dettagli sulle sue caratteristiche. Ma questo è solo uno dei suoi scopi.

La documentazione tecnica è uno strumento interno essenziale, in quanto serve a molti team, dallo sviluppo del software al marketing, alle vendite, all'assicurazione della qualità e alla gestione delle risorse umane servizio clienti . Affinché il documento sia efficace, deve essere dettagliato ma conciso, e riuscire a centrare questo obiettivo può essere difficile, per questo motivo dovreste prendere in considerazione l'utilizzo di un modello.

Utilizzate i Docs di ClickUp per creare e collegare documenti, wiki e altro ancora per un'esecuzione perfetta delle idee con il vostro team

Un ottimo modello di documentazione tecnica fornisce la struttura per illustrare le caratteristiche e gli usi del vostro prodotto. Vi aiuta a a mantenere la giusta rotta e a concentrarsi su informazioni pertinenti e digeribili senza sopraffare il lettore.

Un modello di documentazione tecnica di qualità funge da biografia del prodotto. È possibile prevedere sezioni definite per presentare i dettagli e le caratteristiche del prodotto. La traccia scritta può preservare la conoscenza del prodotto per i futuri dipendenti e potenzialmente fornire una protezione legale e di responsabilità.

Quali sono i diversi tipi di documentazione tecnica?

A prescindere dal pubblico e dal settore di appartenenza, alcuni dei tipi più comuni di documentazione tecnica sono esempi:

Guide per l'utente (manuali) : Destinate agli utenti finali e mirano a descrivere in modo chiaro e metodico le caratteristiche, le parti e gli usi del prodotto

: Destinate agli utenti finali e mirano a descrivere in modo chiaro e metodico le caratteristiche, le parti e gli usi del prodotto Manuali di riparazione : Guidano gli utenti attraverso il processo di risoluzione dei problemi che possono verificarsi

: Guidano gli utenti attraverso il processo di risoluzione dei problemi che possono verificarsi Documentazione delle API : Descrive un interfaccia di programmazione dell'applicazione (API) in modo dettagliato, principalmente per i professionisti delle specifiche. Contiene istruzioni per l'utilizzo e l'integrazione con un'API

: Descrive un interfaccia di programmazione dell'applicazione (API) in modo dettagliato, principalmente per i professionisti delle specifiche. Contiene istruzioni per l'utilizzo e l'integrazione con un'API Note di rilascio : Forniscono descrizioni dettagliate delle caratteristiche del prodotto software e di solito contengono correzioni di bug o aggiornamenti

Base di conoscenza documentazione : Libreria online che contiene guide su come procedere, risposte alle domande frequenti, istruzioni per la risoluzione dei problemi e altre informazioni relative al prodotto per aiutare gli utenti finali a trovare i dati di cui hanno bisogno

: Libreria online che contiene guide su come procedere, risposte alle domande frequenti, istruzioni per la risoluzione dei problemi e altre informazioni relative al prodotto per aiutare gli utenti finali a trovare i dati di cui hanno bisogno Manuali di procedura: La descrizione dei passaggi necessari per aiutare i dipendenti a completare un processo o un'attività

10 Modelli di documentazione tecnica gratuita

Abbiamo passato al setaccio decine di modelli per creare documentazione tecnica e selezionato i 10 migliori per aiutarvi a tradurre in parole i dettagli del vostro prodotto senza perdere di vista l'obiettivo. Consultateli e trovate la soluzione migliore per voi, sia per creare documentazione tecnica per uso interno che per aiutare gli utenti finali a conoscere il vostro prodotto. 💪

1. Modello di documento ClickUp Product Brief

Modello di documento ClickUp Product Brief

Se volete assicurarvi una navigazione senza intoppi nel processo di sviluppo del prodotto è necessario fornire al team le armi per domare le onde. 🌊

Il Modello di documento ClickUp Product Brief vi aiuta a definire gli obiettivi, a delineare le caratteristiche del vostro prodotto e a garantirne la coerenza. Si tratta di un documento ClickUp precostruito con sezioni dedicate a ogni aspetto del vostro prodotto.

Cos'è un ClickUp Doc ?

E' la caratteristica unica della piattaforma che consente di creare, gestire, collaborare e modificare i documenti con i vostri colleghi e ospiti, in modo da centralizzare le informazioni - documenti tecnici o meno! Voi e altri utenti (compresi i vostri collaboratori tecnici) potete modificare i documenti in tempo reale, lasciare commenti, allegarli alle attività e organizzare il processo di revisione in un attimo.

Questo particolare modello di documentazione dei processi è dotato di quattro sezioni:

2-Pager: Mostra come il vostro prodotto risolve i problemi dei clienti e delinea i vostri obiettivi Piano di rilascio: Illustra illancio del prodotto in tappe fondamentali per personalizzare il piano di rilascio del prodotto perfetto Specifiche funzionali: Definisce lepersona dell'utente e come il vostro prodotto li aiuta a superare i problemi. Descrive inoltre in dettaglio le caratteristiche del prodotto Appendici: Include informazioni aggiuntive e risorse utili per incrementare la collaborazione

Il modello può anche servire come documento sui requisiti del prodotto grazie alla sua personalizzazione. Scarica questo modello

2. Modello di posizionamento del prodotto ClickUp

Modello di posizionamento del prodotto ClickUp

Conoscere i dettagli del vostro prodotto è fondamentale per determinare cosa lo distingue dalla concorrenza e come posizionarlo sul mercato. Il Modello di posizionamento del prodotto ClickUp vi aiuta a individuare i punti di forza del vostro prodotto, a identificare i clienti target e a sviluppare la migliore strategia di posizionamento. ✨

Iniziate a usare il modello compilando il modulo nella vista Valutazione del posizionamento del prodotto. Raccogliete informazioni sui punti di forza del vostro prodotto e sulle sfide che aiuta a superare. Il modulo è modificabile, in modo da poterlo adattare agli obiettivi e alla linea di lavoro della vostra azienda.

Se avete bisogno di aiuto per creare il modulo, utilizzate ClickUp AI -l'assistente di scrittura di prima classe della piattaforma. Questo vi aiuterà a ottenere tutti i documenti tecnici specifici per le vostre esigenze.

Le informazioni contenute nel modulo vengono automaticamente trasferite alla vista Elenco prodotti. Questa vista vi offre un hub centralizzato per la gestione di tutti i vostri prodotti, creando attività separate per ciascuno di essi.

Le attività sono raggruppate in base al loro stato (pianificazione, in corso, in revisione, ecc.), ma è possibile modificare questo criterio premendo "raggruppa per" nell'angolo in alto a destra dello schermo.

La vista Mappa di posizionamento del prodotto è una lavagna ClickUp, una tela digitale adatta per la collaborazione e per la gestione dei progetti brainstorming . In questa vista verrà visualizzata la posizione del prodotto rispetto alla concorrenza.

Con un po' di personalizzazione, questo modello può servire come base per delineare i requisiti del progetto prima del lancio del prodotto. Scarica questo modello

3. Modello di prezzo del prodotto ClickUp

Modello di prezzo del prodotto ClickUp

La determinazione del prezzo del vostro prodotto non è un gioco a indovinelli: non potete semplicemente scegliere un prezzo basato su quanto volete guadagnare (anche se sembra fantastico). Dovete osservare bene la concorrenza ed essere consapevoli del valore tangibile del vostro prodotto, nonché del valore di mercato del vostro prodotto Modello di prezzo del prodotto ClickUp può essere d'aiuto in questo senso.

Con questo modello, sarete in grado di sviluppare strategie di prezzo accurate, di regolare i prezzi e di gestire l'inventario nei vostri documenti tecnici e attraverso queste due viste:

**Visualizza tutti i prodotti insieme ai loro dettagli, come la marca, la SKU (unità di stoccaggio), i tipi di documentazione tecnica e le dimensioni. Modificare questiCampi personalizzati in base alla natura del prodotto Visualizzazione prodotti per marca: Raggruppa i prodotti per marca e ne visualizza i prezzi. Per modificare questa vista, cambiare l'ordine delle colonne e aggiornare i campi personalizzati per garantire che le informazioni desiderate siano prontamente disponibili

Ogni volta che si modificano le informazioni di un prodotto in una vista, l'altra viene aggiornata automaticamente, in modo da non doversi preoccupare di irregolarità nei documenti tecnici. Scarica questo modello

4. Modello di documento sui processi aziendali di ClickUp

Modello di documento dei processi aziendali ClickUp

Il vostro team deve lavorare in modo unitario per ottenere grandi risultati, e questo è impossibile se i processi aziendali non sono ben organizzati e trasparenti. Il Modello di documento sui processi aziendali di ClickUp Ristoranti documentazione del processo in un unico luogo e offre coerenza e spazio per individuare e risolvere le inefficienze.

Si tratta di un modello di documento, il che significa che non ha viste multiple ma sezioni predefinite. Il vostro unico compito è quello di aggiungere informazioni rilevanti relative a uno specifico processo aziendale, dal suo scopo agli strumenti e alle procedure necessarie, e creare linee guida chiare per il vostro team.

Supponiamo che vogliate mostrare al vostro personale come richiedere le ferie. Il processo è molto semplice:

Aggiungerete dettagli sull'approvazione delle richieste, sulle linee di responsabilità e sulle piattaforme per l'invio delle richieste (se necessario, includete la password della piattaforma selezionata) Quindi dimostrerete la procedura passo-passo per l'invio della richiesta I membri del vostro team possono seguire questi passaggi per richiedere le ferie ed evitare errori di comunicazione

Allegate documenti, immagini o disegni correlati nell'ultima sezione e centralizzate la vostra base di conoscenze. Una volta completato il modello di documentazione del processo, aggiungete i membri del team interessati e consentite loro di esplorare il tesoro di informazioni. Scarica questo modello

5. Modello di processo e procedure ClickUp

Modello di processo e procedure ClickUp

Processi e procedure aziendali ben definiti sono come la carta jolly del vostro team: aumentano l'efficienza, riducono il rischio di incomprensioni e fanno miracoli per la collaborazione e l'efficienza del team comunicazione di squadra . 🃏

Il Modello di processo e procedure ClickUp consente di creare istruzioni passo-passo per le attività ripetitive e di centralizzare le informazioni rilevanti. La presenza di tutte le informazioni può aiutare a individuare i colli di bottiglia e ad aggiornare i processi.

Questo è un altro modello di lavagna del nostro elenco: la visualizzazione del diagramma di flusso dei processi consente di trascinare e rilasciare le forme per visualizzare ogni fase dei processi. Lasciate delle note adesive con informazioni aggiuntive e mantenete tutti sulla stessa pagina.

Se non siete dei tipi visivi, vi piacerà la vista Elenco della documentazione, che vi permette di delineare tutti i processi e le procedure. Per impostazione predefinita, le procedure sono raggruppate per reparto, ma è sempre possibile modificarle per adattarle alle proprie esigenze. Questa vista offre una funzione fantastica: il Completion Rate Custom Field, che mostra la percentuale di lavoro svolto sui documenti. ✔️

Un'altra vista disponibile è la Scheda della fase del documento, che trasforma i compiti in schede e li raggruppa in base alla loro fase. È possibile passare facilmente da una fase all'altra trascinando e rilasciando le schede.

L'ultima vista è la Timeline: la si può usare per capire la durata dei processi e delle procedure in base al giorno, alla settimana o al mese. Scarica questo modello

6. Modello di mappatura dei processi ClickUp

Modello di mappatura dei processi ClickUp

Con il Modello di mappatura dei processi ClickUp non avrete problemi a comprendere i processi, a definire le fasi e a identificare le aree di miglioramento.

Questo modello è un elenco di cose da fare che si può allegare ad altri modelli e compiti, per questo ClickUp lo chiama "modello di mappatura dei processi" modello di attività . L'elenco è composto da 22 sottoattività che vi accompagnano nella visualizzazione e definizione di un processo per il vostro team.

Il primo passo (sottoattività) è la selezione del processo che si vuole mappare e l'ultimo è l'implementazione. Nel mezzo, si trovano fasi come l'identificazione dei membri del team, la definizione di una tempistica e l'identificazione dei problemi del processo attuale. Una volta completata una sottoattività, cancellatela dall'elenco per tenerla organizzata.

È possibile aggiungere elenchi di cose da fare allegare file e lasciare note in ogni sottocompito. ClickUp consente anche di creare dipendenze tra le attività in pochi clic: basta determinare quali sottoattività devono essere completate per prime per ottimizzare i flussi di lavoro. È inoltre possibile tenere traccia del tempo impiegato per ogni sottoattività, un'opzione utile per i project manager. Scaricate questo modello

7. Modello di SOP per la documentazione di origine di ClickUp

Modello di SOP per la documentazione di origine di ClickUp

Volete organizzare le pile digitali di documentazione sorgente? Il Modello di SOP per la documentazione sorgente di ClickUp aiuta a standardizzare il processo di documentazione delle fonti.

Le sezioni preconfezionate di questo modello aiutano a delineare le fasi di raccolta e gestione della documentazione delle fonti, assicurando che tutti i membri del team seguano un approccio standardizzato. Questo migliora l'efficienza e non lascia spazio a errori o fraintendimenti.

Il modello è incredibilmente facile da usare, poiché basta aggiungere le informazioni pertinenti seguendo le istruzioni fornite. Si inizia con le cose generali: lo scopo e l'ambito della procedura operativa standard.

La sezione Procedura è quella che interessa di più a voi e al vostro team. In questa sezione si delineano i passaggi per la standardizzazione dei processi di documentazione delle fonti. Potete anche allegare immagini per dare ai membri del team un esempio visivo di cosa fare.

La sezione Risorse correlate consente di allegare documenti e link pertinenti che supportano il processo di standardizzazione e aiutano il personale a implementarlo senza problemi. Scarica questo modello

8. Modello di articolo della Knowledge Base di Hubspot

Il modello di articolo della Knowledge Base di Hubspot vi aiuta a creare articoli pertinenti e dettagliati per i vostri clienti e a togliere l'onere al vostro team di assistenza clienti

Gli articoli della Knowledge Base tolgono il peso al team di assistenza clienti e aiutano gli utenti a risolvere i problemi in poco tempo. Considerando la loro importanza, la creazione di articoli di base di conoscenza di qualità può essere impegnativa. Per fortuna, grazie al modello di articolo della Knowledge Base di Hubspot, non è più così.

Questo Documento di Google aiuta il modello manager di prodotto e scrittori tecnici creare una base di conoscenze di prim'ordine articoli con informazioni pertinenti e concise.

È un piacere lavorare con questo modello: le sezioni necessarie sono già presenti, insieme alle istruzioni su cosa includere in ciascuna di esse.

Ad esempio, la sezione Cause comuni/problemi vi guida a considerare il motivo per cui qualcuno dovrebbe leggere l'articolo. Questo approccio vi aiuta a mettervi nei panni dei vostri clienti, a scrivere dalla loro prospettiva e a soddisfare meglio le loro esigenze.

Il modello comprende tutto, dalla delineazione dei problemi alla fornitura di soluzioni e di sintesi tattiche. C'è persino spazio per includere video walkthrough e articoli correlati e per ottenere le opinioni dei clienti sull'utilità dell'esercizio.

Il modello è personalizzabile, quindi potete modificare o eliminare le sezioni esistenti e aggiungerne di nuove per allinearle alla natura di un prodotto o alle politiche della vostra azienda. Scarica questo modello

9. Modello di manuale per i dipendenti da Almanac.io

Il modello di manuale per i dipendenti di Almanac.io delinea le linee guida che ogni membro del personale deve seguire Manuali per i dipendenti possono non essere considerati documentazione tecnica in senso tradizionale, ma forniscono linee guida cruciali per il personale e sono fondamentali per mantenere una comunicazione chiara ed evitare malintesi.

Il modello di manuale per i dipendenti di Almanac.io vi aiuta a creare un manuale dettagliato che chiarisca le incertezze e garantisca che il vostro personale comprenda le politiche, le strategie e gli scopi della vostra azienda.

Questo modello online offre sezioni che affrontano tutto ciò che i dipendenti devono sapere. Oltre alle informazioni generali come i valori aziendali, la struttura e gli organigrammi, il modello si addentra anche in aspetti specifici come i codici di abbigliamento e l'uso delle auto aziendali.

Ogni sezione è corredata da istruzioni su come inquadrarla. Se alcune sezioni non hanno senso per la vostra azienda, potete eliminarle e aggiungerne altre per adattarle al meglio al vostro processo di documentazione tecnica.

Questo modello supporta la collaborazione online, per cui è possibile invitare i membri del team interessati a lavorare insieme alla creazione del manuale perfetto per i dipendenti. 🤝 Scarica questo modello

10. Modello di documentazione tecnica da Template.net

Il modello di documentazione tecnica di Template.net può aiutarvi a creare documenti dettagliati relativi al prodotto per il vostro team Scrivere la documentazione tecnica richiede attenzione ai dettagli: se si dimentica un particolare apparentemente secondario, l'intero documento potrebbe perdere il suo scopo. Il processo è molto più semplice quando si dispone di un esempio completo per guidarci, ed è proprio questo il modello di documentazione tecnica di Template.net!

Il modello non è esattamente un modello in sé: è un esempio di come dovrebbe essere la documentazione tecnica. Copre tutto, dalle informazioni generali come lo scopo e l'ambito ai dettagli come la documentazione di sistema e la sostenibilità.

Non può vantare funzioni di collaborazione avanzate, ma pone le basi per la creazione di una documentazione tecnica e di un'analisi dei rischi documentazione di progetto il vostro team si affiderà con fiducia. Scarica questo modello

Modelli di documentazione tecnica: Documenti o non è successo!

Trovare il perfetto equilibrio tra documentazione tecnica dettagliata e di facile lettura può essere una sfida. I modelli elencati vi aiutano in questo senso: assicurano che il contenuto sia pertinente e al punto giusto, dandovi al contempo spazio sufficiente per delineare i punti di forza del vostro prodotto.

Vi piacciono i nostri modelli e questi esempi di documentazione tecnica? Ce ne sono altri!

Esplora oltre 1.000 modelli nella libreria di ClickUp e trovare quelli che si adattano alle preferenze della vostra azienda e dinamiche di squadra perfettamente. 💗