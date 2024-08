Abbiamo testato i 10 migliori software di Knowledge Base nel 2024

"La conoscenza è potere"

Tutti abbiamo sentito dire questa frase da qualcuno o l'abbiamo letta su Internet. È un luogo comune, ma per una buona ragione.

Con le organizzazioni che generano quotidianamente una quantità pazzesca di dati (video di formazione, documenti aziendali, informazioni sui clienti, articoli del centro assistenza online), mantenere queste informazioni organizzate e prontamente disponibili è fondamentale.

Nell'attuale economia basata sulla conoscenza, capire come ottimizzare e utilizzare al meglio le informazioni a disposizione è un vero potere.

Tuttavia, le organizzazioni spesso lasciano i soldi sulla tabella, non disponendo degli strumenti o dei processi giusti per creare, gestire e condividere la conoscenza organizzativa con i clienti e i dipendenti.

entrate nel software di base di conoscenza!

Che cos'è il software di base di conoscenza?

Il software di base di conoscenza è uno strumento che riunisce tutte le conoscenze aziendali e le informazioni relative ai progetti in un hub centralizzato per facilitarne l'archiviazione e la gestione.

In questo modo, tutte le parti interessate possono accedere e condividere le informazioni di cui hanno bisogno in modo semplice e comodo.

Sia i dipendenti che i clienti possono utilizzare la base di conoscenze sistema di gestione della conoscenza . I nuovi dipendenti possono usare il repository per saperne di più sull'organizzazione e sui suoi prodotti (base di conoscenza interna), mentre i nuovi clienti possono usarlo per trovare soluzioni rapide alle loro query senza dover chiamare il supporto clienti (base di conoscenza esterna).

Ecco una ricerca che sicuramente vi lascerà a bocca aperta:

il 44% dei dipendenti ha un livello di conoscenza scarso o molto scarso, secondo i dati di Ernst & Young .

Questa non è nemmeno la parte peggiore. I dipendenti spendono 7-20% delle loro ore di lavoro replicando soluzioni esistenti per altri.

Se queste statistiche sono valide, è evidente che le organizzazioni hanno un grande bisogno di strumenti che le aiutino a a gestire meglio il loro tempo e i dati in continua crescita, oltre a eliminare le ridondanze dei processi.

Una rapida ricerca su Google del miglior software di base di conoscenza porterà alla luce decine, forse centinaia di risultati. Come si fa a determinare quale sia il software di base di conoscenza più adatto al proprio team?

Siamo qui per aiutarvi. Abbiamo setacciato Internet, l'abbiamo messo sottosopra (letteralmente!) e abbiamo selezionato 10 dei migliori strumenti di knowledge base che potrete utilizzare nel 2024.

10 Migliori strumenti software di Knowledge Base nel 2024

Organizzare, collaborare, scrivere, modificare, assegnare attività, commentare e molto altro ancora con ClickUp Documenti

Vi sorprenderebbe se non ci fossimo classificati come il software di knowledge base numero 1, vero?

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one con tutti gli elementi essenziali per un'azienda o un gruppo di lavoro team remoto ha bisogno di memorizzare, visualizzare e organizzare il proprio lavoro.

È l'hub in cui i team si riuniscono per pianificare, organizzare e collaborare al lavoro utilizzando le attività, Documenti ClickUp , Chattare , Obiettivi , Lavagne online e altro ancora.

Quindi, sì, ClickUp non è solo un programma di strumento di project management leader del settore è anche uno strumento di conoscenza che vale tanto oro quanto pesa.

La parte migliore è che potete usarlo come base di conoscenza interna ed esterna ricercabile, oppure potete usarlo per sostituire tutti gli strumenti di produttività del vostro team!

funzionalità/funzione chiave di #### ClickUp

Archiviazione dei documenti nello stesso luogo del vostro lavoro . Poiché ogni documento è archiviato insieme ai progetti corrispondenti, è facilmente accessibile a tutti

. Poiché ogni documento è archiviato insieme ai progetti corrispondenti, è facilmente accessibile a tutti Utilizzare ClickUp AI per una gestione semplificata delle conoscenze . Con ClickUp Brain, potete ottimizzare senza sforzo la vostra base di conoscenze categorizzando, taggando e organizzando automaticamente le informazioni.

. Con ClickUp Brain, potete ottimizzare senza sforzo la vostra base di conoscenze categorizzando, taggando e organizzando automaticamente le informazioni. Collegate qualsiasi cosa con la funzionalità Relazioni . Collegate documenti e attività collegate dall'interno di un altro documento per aiutarvi a fare un riferimento incrociato alle risorse ovunque ne abbiate bisogno

. Collegate documenti e attività collegate dall'interno di un altro documento per aiutarvi a fare un riferimento incrociato alle risorse ovunque ne abbiate bisogno Aggiungere pagine nidificate nei documenti per organizzare il contenuto Invece di inserire tutto in un documento, è sufficiente suddividerlo in sottopagine più piccole nidificate all'interno del documento principale

Invece di inserire tutto in un documento, è sufficiente suddividerlo in sottopagine più piccole nidificate all'interno del documento principale Archiviare i documenti invece di cancellarli. Sebbene i documenti archiviati vengano nascosti automaticamente, vengono comunque salvati in modo da poterli ritrovare in un secondo momento

Sebbene i documenti archiviati vengano nascosti automaticamente, vengono comunque salvati in modo da poterli ritrovare in un secondo momento Utilizzare la formattazione del testo: organizzare grandi blocchi di testo con formattare come attivare/disattivare elenchi, sfondi colorati e colonne

organizzare grandi blocchi di testo con formattare come attivare/disattivare elenchi, sfondi colorati e colonne Personalizzare i diritti di accesso a un documento . Migliorare le misure di sicurezza proteggendo i documenti da modifiche indesiderate. È sufficiente attivare l'opzione Proteggi questa pagina e aggiungere un contesto per il pubblico

. Migliorare le misure di sicurezza proteggendo i documenti da modifiche indesiderate. È sufficiente attivare l'opzione Proteggi questa pagina e aggiungere un contesto per il pubblico Pre-costruitomodelli di base di conoscenza. UtilizzareModello di base di conoscenza di ClickUp per iniziare.

ClickUp pro

Flessibile e personalizzabile

Interfaccia utente facile da usare, con funzioni online e dimodalità offline* Assegnazione di commenti all'interno di Teams per assicurarsi che i membri del team non perdano elementi di azione

Gestite la vostra base di conoscenze utilizzando il nostroapp mobili per iOS e Android

Applica tag per filtrare e trovare i documenti che stai cercando ancora più velocemente

Si integra con diversi software di terze parti comeTeams di Microsoftjira, Slack, Zoho, ealtro ClickUp cons

Curva di apprendimento dovuta al numero di funzionalità/funzione disponibili e al livello di personalizzazione

Non tutte le visualizzazioni sono disponibili sull'app mobile (ancora!)

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Unlimitato : $7 per utente al mese

: $7 per utente al mese Business : $12 per utente al mese

: $12 per utente al mese Azienda : Contatta ClickUp per prezzi personalizzati

: Contatta ClickUp per prezzi personalizzati ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni dei clienti ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 4.800 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.100 recensioni)

2. Documento360

via Documento360 Document360 è un potente software di base di conoscenza adatto a startup, team in crescita e aziende.

Semplice e intuitivo per iniziare, Document360 offre un ampio intervallo di funzionalità/funzioni che consentono di creare una base di conoscenza con semplici passaggi.

Nel complesso, se riuscite a farvi convincere dal prezzo e non avete bisogno di una soluzione per il servizio clienti, questa è un'ottima opzione per il vostro team.

Funzionalità/funzione chiave di Document360

Possibilità di scegliere tra un editor Markdown e uno WYSIWYG

Potente funzione di ricerca che abbina i termini a incidenti precedenti per ottenere risultati migliori

Supporto multilingue per fornire informazioni pertinenti ai client di tutto il mondo

Configurazione della base di conoscenza in modalità pubblica, privata o mista

Personalizzazione delle pagine di destinazione per riflettere le linee guida del vostro marchio

I professionisti di Document360

Interfaccia intuitiva e user-friendly

Si integra con potenti strumenti di collaborazione tra team come Slack, Microsoft Teams e Intercom

Lavora per basi di conoscenza sia interne che esterne

Eccellente reportistica e analisi

Visualizzazione della cronologia tra più versioni di articoli o rollback a una versione precedente senza problemi

I contro di Document360

Piuttosto costoso

Le funzioni di ricerca potrebbero essere migliorate

Prezzi di Document360

Startup: $119/mese (con fatturazione mensile)

$119/mese (con fatturazione mensile) Business: $299/mese (con fatturazione mensile)

$299/mese (con fatturazione mensile) Azienda: $599/mese (con fatturazione mensile)

Valutazioni dei clienti di Document360

G2: 4,7/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (11+ recensioni)

Controlla questi_ **Alternative a Document360 !

4. Base di conoscenza ProProfs

via Base di conoscenza ProProfs Uno dei migliori software di base di conoscenza su cui potete mettere le mani in questo momento è ProProfs Knowledge Base.

Oltre al fatto che è gratis, è anche abbastanza completo per quanto riguarda le funzioni. Inoltre, non è necessario avere competenze di codice per utilizzare lo strumento. E sì, fa quello che fanno i veri professori: valutare le cose!

Oh, e vi ho menzionato che la Knowledge Base di ProProfs è dotata di oltre 40 modelli diversi che potete utilizzare a vostro piacimento?

Funzionalità/funzione chiave di ProProfs Knowledge Base

Diritti di accesso personalizzabili

Controlli con password e privacy per mantenere il contenuto in sicurezza

Ha un sacco di integrazioni per funzioni aggiuntive

Approfondimenti dettagliati, compresi i punteggi di leggibilità dei contenuti

Supporta più di 90 lingue

I professionisti della Knowledge Base di ProProfs

Editor simile a MS Word per aiutarvi a scrivere e modificare i contenuti in movimento

Personalizzazioni per adattare i contenuti dibase di conoscenza o wiki alle vostre esigenze specifiche

Un robusto sistema di reportistica che condivide utili informazioni sulle prestazioni degli articoli e sulle attività degli autori

Lavora su diversi dispositivi e browser

Può essere utilizzato sia da principianti che da esperti

I contro della Knowledge Base di ProProfs

Non è la scelta migliore per i team che cercano opzioni di modifica congiunta

La maggior parte delle funzionalità/funzione non sono disponibili nel piano Free

L'intero intervallo di funzionalità/funzione richiede più tempo per essere appreso

Prezzi della Knowledge Base di ProProfs

**Gratis

Essenziale: $30/autore al mese (fatturato annualmente)

$30/autore al mese (fatturato annualmente) Premium: $40/autore al mese (fatturati annualmente)

$40/autore al mese (fatturati annualmente) Azienda: Contattare ProProfs per prezzi personalizzati

Valutazioni personalizzate dei clienti di ProProfs Knowledge Base

G2: 4.6/5 (20+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (20+ recensioni)

5. Freshdesk

via Freshdesk Freshdesk è uno strumento leader per il supporto clienti con potenti funzioni di gestione della conoscenza.

Se avete un team numeroso, potete utilizzare i flussi di lavoro di approvazione dello strumento per creare contenuti di alta qualità e privi di errori.

Tuttavia, poiché Freshdesk è orientato al supporto clienti, le sue funzionalità di base di conoscenza interna potrebbero non essere così utili.

Quindi, questo strumento può davvero dare una ventata di freschezza alla vostra knowledge base?

È ora di scoprirlo..

Funzionalità/funzione chiave di Freshdesk

Interfaccia utente facile da usare

Funzionalità SEO integrate

Spazio di archiviazione illimitato, anche nella versione gratis

Creazione e gestione di più versioni dello stesso documento nella vostra knowledge base

Pubblicazione di contenuti sotto forma di immagini, video o qualsiasi altro formato

I vantaggi di Freshdesk

I bot dotati di IA consigliano gli articoli giusti per un'assistenza rapida

Un forum della comunità in cui i clienti possono discutere dei problemi e ottenere soluzioni immediate

Funzionalità multilingue per rivolgersi a un pubblico globale

Widget di aiuto proattivo che mostra automaticamente le FAQ e i moduli di contatto

I contro di Freshdesk

Funzionalità avanzate come i flussi di lavoro e le versioni sono disponibili solo nei piani premium

Viene offerto come parte della suite di supporto clienti, il che significa che si deve pagare di più, anche se si vuole solo una soluzione di gestione della conoscenza

Prezzi di Freshdesk

Free (fino a 10 agenti)

(fino a 10 agenti) Crescita: $15/agente al mese (fatturati annualmente)

$15/agente al mese (fatturati annualmente) Pro: $49/agente al mese (fatturati annualmente)

$49/agente al mese (fatturati annualmente) Azienda: $79/agente al mese (fatturati annualmente)

Valutazioni dei clienti Freshdesk

G2: 4,4/5 (oltre 2.600 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 2.500 recensioni)

6. Zendesk

via Zendesk zendesk? Freshdesk?

C'è qualcun altro che ha l'impressione che "l'uomo ragno si guardi allo specchio", o sono solo io?

A parte questo, Zendesk è un popolare software di gestione della conoscenza che esiste dal 2007. Con questo strumento, i clienti possono risolvere comodamente le loro query accedendo al database delle domande più frequenti ogni volta che vogliono.

Come Freshdesk, Zendesk offre il suo sistema di gestione delle conoscenze come parte della sua suite di supporto clienti.

Trattandosi di uno strumento di vecchia data, potrebbe non essere così chic come altri nuovi strumenti di knowledge base.

Tuttavia, ecco alcune funzionalità/funzioni classiche che lo rendono uno dei migliori software di base di conoscenza di oggi.

Funzionalità/funzione chiave di Zendesk

Temi personalizzabili

Interfaccia pulita e user-friendly

Traduzione della base di conoscenze in oltre 40 lingue diverse

Gestione dei contenuti riutilizzabili e loro aggiornamento tra gli articoli

Permettete agli agenti di tenere aggiornato il vostro centro assistenza con le opzioni di pubblicazione del team

Completointegrazione con la suite Zendesk di strumenti, come ad esempiochattare dal vivo e help desk (controllareAlternative a ServiceNow)

Pro di Zendesk

Suggerimenti basati sull'IA per verificare cosa funziona bene e cosa non funziona

È possibile visualizzare in anteprima i personalizzati prima della pubblicazione finale

Viene fornito con un chatbot integrato chiamato Answer Bot per aiutare a trovare le risposte corrette in una chat dal vivo

I contro di Zendesk

Nel piano base è possibile creare un solo centro di assistenza

Non offre una soluzione autonoma per la gestione della conoscenza

Prezzi di Zendesk

Teams: $49/agente al mese (fatturati annualmente)

$49/agente al mese (fatturati annualmente) Growth: $79/agente al mese (fatturati annualmente)

$79/agente al mese (fatturati annualmente) Professional: $99/agente al mese (fatturati annualmente)

$99/agente al mese (fatturati annualmente) Enterprise: $150/agente al mese (fatturati annualmente)

Valutazioni dei clienti Zendesk

G2: 4,3/5 (oltre 5.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 3.100 recensioni)

7. HubSpot

via HubSpot HubSpot è un altro strumento eccellente per un sistema di knowledge base. Il bello di questo strumento è che vi permette di costruire una solida libreria di informazioni e articoli del centro assistenza basati sulle domande più frequenti dei vostri clienti.

Essendo ottimizzato per le ricerche avanzate, HubSpot aiuta voi e i vostri agenti di supporto a raggiungere la risposta corretta in modo rapido ed efficiente.

Funzionalità/funzione chiave di HubSpot

Dashboard di reportistica integrata per misurare l'impatto delle vostre pagine

Molteplici opzioni di personalizzazione e branding

Strumento CRM che segna automaticamente quali articoli di supporto sono stati visualizzati o aperti dai clienti

I professionisti di HubSpot

Potenti integrazioni con HubSpot

Scalabile per aziende in crescita

Interfaccia intuitiva e user-friendly

I contro di HubSpot

La personalizzazione non è così flessibile come altre opzioni di questo elenco

Gli utenti hanno recentemente segnalato istanze di bug e/o crash

Piuttosto costoso considerando le sue funzionalità/funzioni limitate

Prezzi di HubSpot

Starter: $45 al mese (2 utenti a pagamento inclusi)

$45 al mese (2 utenti a pagamento inclusi) Professionale: $450 al mese (5 utenti a pagamento inclusi)

$450 al mese (5 utenti a pagamento inclusi) Azienda: $1200 al mese (10 utenti a pagamento inclusi)

Valutazioni dei clienti HubSpot

G2: 4,4/5 (oltre 1.400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.000 recensioni)

8. Scrivania Zoho

via Zoho Desk Zoho Desk è essenzialmente una soluzione di help desk che offre anche funzionalità di self-service. Essendo uno dei migliori software di knowledge center in circolazione, lo strumento consente di adattare ogni elemento del centro assistenza ai propri gusti utilizzando HTML e CSS.

la parte migliore?

Zoho Desk supporta forum e comunità, offrendo al pubblico una piattaforma centralizzata per condividere idee e porre domande.

Funzionalità/funzione chiave di Zoho Desk

Incremento della produttività per gli agenti di supporto

Collaborazione a livello aziendale

Utilizzo di meta titoli e parole chiave per l'ottimizzazione dei motori di ricerca

Consentire agli utenti di inviare ticket dall'interno del sistema di knowledge base

Controllare l'accesso degli utenti al centro assistenza e garantire una sicurezza di alto livello

Impostazione di un dominio personalizzato per il vostro centro assistenza

Suggerite automaticamente articoli pertinenti e aiutate gli agenti a risolvere i ticket più rapidamente.

I professionisti di Zoho Desk

Si integra bene con Jira, Slack, G-Suite e molti altri

Modelli e layout predefiniti permettono di personalizzare facilmente il centro assistenza

L'assistente IA è in grado di rilevare i sentimenti per aiutare gli agenti a rispondere in modo semplice e appropriatogestione dei ticket Contro Zoho Desk

Spazio di archiviazione limitato per utente, anche nel piano Premium

Non è ideale per i team di grandi dimensioni

Prezzi di Zoho Desk

Free (per un massimo di 3 agenti)

(per un massimo di 3 agenti) Standard: $14/agente al mese (fatturati annualmente)

$14/agente al mese (fatturati annualmente) Professional: $23/agente al mese (fatturati annualmente)

$23/agente al mese (fatturati annualmente) Enterprise: $40/agente al mese (fatturati annualmente)

Valutazioni dei clienti di Zoho Desk

G2: 4,4/5 (oltre 4.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.700 recensioni)

9. Confluenza

via Atlassian Esiste come parte della suite Atlassian di SaaS (Software as a Service), Confluence è una piattaforma di gestione della conoscenza ricercabile molto popolare.

Offre un'area di lavoro per i team, facile da gestire, in cui i dipendenti possono gestire le informazioni, collaborare ai progetti e rimanere in contatto con i colleghi. I team possono scegliere tra i numerosi modelli disponibili e iniziare subito a creare basi di conoscenza interne!

Tuttavia, per sfruttare al meglio Confluence, è necessario utilizzare altri strumenti della suite, il che può essere un po' troppo impegnativo.

Funzionalità/funzione chiave di Confluence

Sistema di ricerca avanzato

Ruoli e autorizzazioni avanzate

Invio di notifiche in tempo reale per mantenere i team aggiornati

Categorizzazione dei documenti per aiutarvi a raggruppare i documenti correlati per facilitarne l'accesso

Modelli di best practice per avviare con facilità i processi di gestione della conoscenza

I professionisti di Confluence

Si integra bene con il resto degli strumenti della suite Atlassian, come Jira e Trello

Piano Free per un massimo di 10 utenti

Contro di Confluence

Alcuni utenti segnalano problemi con la migrazione dei dati e i backup

Sebbene la navigazione sia flessibile, non è sempre intuitiva

Il numero elevato di opzioni può risultare eccessivo per i nuovi utenti

Prezzi di Confluence

Free (per un massimo di 10 utenti)

(per un massimo di 10 utenti) Standard: $5,5/utente al mese

$5,5/utente al mese Premium: $10,50/utente al mese

Valutazioni dei clienti di Confluence

G2: 4,1/5 (oltre 3.400 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 2.300 recensioni)

10. Volpe Felice

via FeliceFox HappyFox è un software di knowledge base di facile utilizzo che funge da piattaforma unica per tutte le richieste dei clienti omnichannel. È possibile convertire facilmente le richieste via email, telefono, chat, social media e web in ticket e tenerle organizzate in un unico posto.

HappyFox è noto per le sue capacità multilingue che consentono di supportare i clienti di tutto il mondo. Gli utenti possono facilmente creare articoli di base per l'assistenza in più lingue e offrire assistenza 24 ore al giorno.

Funzionalità/funzione chiave di HappyFox

Creare e gestire qualsiasi tipo di contenuto grazie al sistema di gestione dei contenuti integrato

Mantenere informati tutti i membri del team con notifiche automatiche

Sfruttare i chatbot dotati di IA per deviare i ticket di supporto

Organizzare meglio i ticket con categorie predefinite

Creazione di risposte personalizzate per rispondere ai clienti con un solo clic

I professionisti di HappyFox

Suggerimenti di ricerca generati automaticamente

È completamente ottimizzato per i dispositivi mobili (iOS e Android)

Contro di HappyFox

Il supporto telefonico è disponibile solo con il piano Enterprise Plus

Nei piani base manca anche il supporto per le email

Prezzi di HappyFox

Mighty: $26/agente al mese

$26/agente al mese Fantastico: $39/agente al mese

$39/agente al mese Enterprise: $52/agente al mese

$52/agente al mese Enterprise Plus: $64/agente al mese

Valutazioni dei clienti HappyFox

G2: 4.5/5 (3 recensioni)

Capterra: N/A

Come scegliere le giuste soluzioni software per la Knowledge Base

Scegliere il miglior software di base di conoscenza significa essere intransigenti sulle funzionalità/funzione desiderate.

Uno strumento solido incorpora tutte le funzionalità/funzione di uno strumento di base di conoscenza standard. Ma per entrare nel vostro elenco dei 3 migliori, deve fare il passo più lungo della gamba.

Evitare un design arcaico, aggiungere ogni tanto nuove funzionalità/funzione e attenersi ai propri valori ha permesso a ClickUp di eccellere in un mercato altamente competitivo.

Ad esempio, i veri contendenti per il posto numero 1 del vostro elenco dovranno avere:

Un editor online facile da usare per scrivere, modificare e modellare in modo gratuito

Sistema di controllo degli accessi e capacità di gestione dei ruoli

Basi di conoscenza interne ed esterne ricercabili

Un design semplice e intuitivo

Un robusto sistema di reportistica

Una comoda app per dispositivi mobili

Integrazioni con terze parti

Prezzi ragionevoli

Sicurezza dei dati

stiamo chiedendo troppo a uno strumento di knowledge base?

stiamo chiedendo troppo a uno strumento di knowledge base?

Tipi di software di gestione della conoscenza

Basi di conoscenza interne

Le basi di conoscenza interne sono repository di informazioni aziendali a cui hanno accesso solo i dipendenti. Vengono utilizzate per l'inserimento dei dipendenti, per la formazione e come strumento di consultazione.

Basi di conoscenza esterne

Le basi di conoscenza esterne si riferiscono al database di informazioni aziendali disponibili per i clienti. Fornendo una base di conoscenza esterna, i provider possono ridurre i costi del servizio clienti e migliorarne la soddisfazione, consentendo ai clienti di risolvere autonomamente i loro problemi.

Basi di conoscenza pubbliche

Le basi di conoscenza pubbliche sono sistemi di base di conoscenza ad accesso libero che non richiedono credenziali di accesso. Sono un'ottima risorsa per chi cerca informazioni su un particolare argomento, ma non è necessariamente un cliente o un dipendente dell'azienda.

Portate la vostra base di conoscenza al livello successivo

La vostra base di conoscenze dovrebbe ridurre i tempi di formazione, integrare le vostre servizio di assistenza e archiviare in modo sicuro le informazioni aziendali per un utilizzo futuro.

Sebbene il software per le basi di conoscenza possa aiutarvi a costruire il repository dei vostri sogni, non serve a nulla avere uno strumento che complichi ulteriormente il processo.

Ecco perché avete bisogno di ClickUp.

Con capacità organizzative dettagliate, funzionalità/funzione di formattazione dei documenti di livello superiore e opzioni avanzate di condivisione delle conoscenze, ClickUp ha tutto ciò che serve per una soluzione di knowledge base. Scarica ClickUp gratis per raggiungere tutti i vostri obiettivi di gestione delle basi di conoscenza!