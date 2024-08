Abbiamo recensito le 10 migliori applicazioni per le liste di cose da fare nel 2024 (gratuite e a pagamento)

Non posso essere l'unica a vivere di elenchi di cose da fare! Questi liste di controllo giornaliere sono diventate il mio assistente digitale personale: mi aiutano a organizzare le attività, a impostare promemoria e a stabilire le priorità del lavoro a livello granulare.

Oh, quante cose ho perso (compresi gli appuntamenti dal dentista) e le scadenze, e credo che il mio punto di svolta sia arrivato quando stavo organizzando un evento, ed è finito in un gran casino.

Con gli strumenti giusti e un cambio di mentalità, nulla va più perso. A volte sopravvalutiamo le nostre capacità cognitive e non accettiamo l'aiuto.

Se non utilizzate ancora un elenco di cose da fare, consideratelo un segnale per unirvi alla festa. Questi incredibili strumenti vi permettono di tenere il passo quando vi destreggiate tra più attività con scadenze e priorità diverse.

Ho trascorso molto tempo a sperimentare diverse app per la gestione delle attività. Sulla base della mia esperienza e dei test terminati dal team di ClickUp, ho stilato un elenco delle migliori app per la gestione delle attività, sia gratuite che a pagamento.

Ma prima di passare all'elenco, esaminiamo rapidamente le funzionalità/funzione indispensabili in un'app per la gestione delle attività.

Cosa cercare in un elenco di cose da fare?

L'app dovrebbe essere intuitiva e facile da navigare, con istruzioni chiare e una curva di apprendimento minima

Compatibilità multipiattaforma : Dovreste essere in grado di accedere agli elenchi di cose da fare da diversi dispositivi, sia che si tratti di uno smartphone, di un tablet o di un computer

Promemoria e notifiche: I promemoria e le notifiche sono indispensabili per aiutarvia tenere sotto controllo le attività e a rispettare le scadenze dei progetti. (Oltre alla possibilità di ricevere promemoria, trovo che la capacità di personalizzare il tipo di promemoria e il modo in cui ricevere le notifiche sia fondamentale. Altrimenti, annegherete in un mare di notifiche)_

Promemoria e notifiche: I promemoria e le notifiche sono indispensabili per aiutarvia tenere sotto controllo le attività e a rispettare le scadenze dei progetti.

Funzioni di collaborazione: Per chi lavora su progetti in team, le funzionalità di collaborazione come la condivisione delle attività, i commenti e l'assegnazione di compiti ai membri del team sono fondamentali

Categorie o tag personalizzabili: Dovreste essere in grado di organizzare le attività in categorie o assegnare tag per facilitare l'ordinamento e il filtraggio per un project management efficace

Queste funzionalità/funzione essenziali mi hanno aiutato a filtrare i molti strumenti disponibili sul mercato e a selezionare i migliori per voi.

Iniziamo!

I 10 migliori elenchi di Da fare da usare nel 2024

Le migliori app per gli elenchi di cose da fare in un colpo d'occhio:

1. ClickUp - la migliore app per elenchi di cose da fare integrata con l'IA

ClickUp è un'app per elenchi di cose da fare tutto in uno con molte funzionalità di project management, collaborazione e analisi. La sua integrazione con l'IA la distingue dalla maggior parte degli strumenti, offrendo funzionalità/funzione che consentono di risparmiare tempo e di concentrarsi su lavori significativi che hanno un impatto. Attività di ClickUp è una soluzione comoda per suddividere i progetti in piccole parti e impostare ogni elemento di azione come attività separata.

Dividete i vostri progetti in elementi d'azione gestibili con le attività di ClickUp Tasks

Posso creare liste di controllo in qualsiasi parte della mia area di lavoro usando Gli elenchi Da fare di ClickUp sia che si tratti di attività, documenti o note. La lista di controllo delle attività mi aiuta a delineare un processo trasparente per me e per il mio team, mentre la lista di controllo dei documenti mi permette di spuntare gli elementi d'azione elencati in un documento in un'unica soluzione ClickUp Documenti .

Quando sto lavorando a un'attività e mi viene un'idea all'improvviso (o mi dimentico di fare la spesa questa settimana o del temuto appuntamento dal dentista), preparo una rapida lista di controllo sul blocco note di ClickUp. Non ho bisogno di cambiare scheda, quindi il mio flusso di lavoro rimane ininterrotto.

Annotare idee, elenchi di cose da fare e note a se stessi su ClickUp Notepad durante il lavoro

Preferisco anche creare le attività di ClickUp Docs perché è semplicissimo. Il processo è il seguente:

Evidenziare il testo in un documento Fare clic su Attività dalla barra degli strumenti Fare clic su Seleziona elenco e scegliere un Elenco Fare clic su Crea

Dopo aver creato i Teams, li assegno ai membri del team e imposto le scadenze. La funzionalità di modifica in tempo reale mi permette di collaborare senza problemi con il mio team remoto.

Gestite il vostro elenco di cose da fare in collaborazione con il vostro team con ClickUp Docs

Per le attività che non richiedono un intervento manuale, io uso ClickUp Brain . Automatizza la creazione di attività e il piano delle attività secondarie, risponde alle domande sulle attività e sui documenti (quando ho fretta e cerco informazioni specifiche) e riepiloga i dettagli delle attività.

Riepilogare i dettagli dell'attività di ClickUp Brain

Per testare l'intuitività di questo strumento di IA, ho creato un'attività chiamata "Progettare un programma di formazione per i dipendenti" e ho aggiunto i membri del mio team per discutere di come pianificare il programma. Abbiamo usato i commenti dell'attività per definire i nostri obiettivi e l'approccio che vogliamo adottare per la formazione.

Nel giro di pochi giorni, ClickUp Brain ha iniziato a suggerire attività secondarie su misura (dopo aver riflettuto sul contesto dell'attività), come l'identificazione delle esigenze dei dipendenti e delle lacune di competenze, la connessione con esperti di ClickUp per creare moduli di formazione e la determinazione dei tempi del programma.

Un gioco che cambia le carte in tavola!

ClickUp dispone anche di più moduli pronti per l'uso modelli di elenchi di cose da fare pronti all'uso e Modelli GTD per aiutarvi a organizzare le attività in modo più sistematico.

Questi sono i miei preferiti:

Questo modello allinea le azioni quotidiane con gli obiettivi settimanali. Utilizzatelo per creare una elenco di priorità in base all'importanza, all'urgenza o al lavoro richiesto, organizzare i progetti con elenchi, attività secondarie e scadenze e monitorare lo stato utilizzando i grafici Gantt o le Bacheche Kanban.

Oltre a mantenere l'organizzazione, il modello consente di lavorare senza stress perché si ha visibilità su quali attività necessitano di attenzione immediata e su quanto si è lontani dagli obiettivi.

Utilizzate questo modello per impostare un programma fattibile per la settimana successiva. Organizzate le attività simili in categorie, impostate promemoria per quelle più urgenti e tenete una scheda sullo stato di avanzamento rispetto alle date di scadenza stabilite.

È possibile personalizzare il modello per renderlo adatto alla creazione di elenchi di cose da fare personali e professionali.

Questo modello è il vostro pianificatore della routine quotidiana per costruire abitudini sane e rimanere in linea con esse. Vi aiuta a:

Organizzarsi con le faccende quotidiane e i commit professionali

Impostare obiettivi raggiungibili che contribuiscano al vostro esito positivo nel lungo periodo

Controllare regolarmente lo stato di avanzamento dei lavori

Gestire le priorità in modo da non perdere attività importanti

Quando si spuntano le attività dal proprio elenco, si ottiene una spinta motivazionale che spinge a lavorare di più. Non dimenticate di darvi una pacca sulla spalla per i vostri successi, grandi o piccoli che siano!

ClickUp lavora per team interfunzionali di tutte le dimensioni, dalle piccole imprese alle aziende. Supporta oltre 1.000 integrazioni con altre app come GitHub, Slack, HubSpot, Clockify, Calendly e Zendesk. Quindi, anche se il vostro stack tecnologico è molto ricco, ClickUp può adattarsi rapidamente al vostro flusso di lavoro.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Gestite il vostro Elenco da fare di ClickUp da desktop, telefono o browser

Scegliete tra più di 15 visualizzazioni personalizzabili per impostare, visualizzare e monitorare lo stato del vostro elenco di cose da fare nel modo più adatto a voi

Personalizzate i tipi di attività aggiungendo le vostre convenzioni di denominazione aCampi personalizzati di ClickUp* Monitorare la produttività giornaliera riepilogando le attività a fine giornata con ClickUp™ con l'IA StandUp

Limiti di ClickUp

Per i principianti esiste una curva di apprendimento. Ma ClickUp dispone di ampie risorse e di strumenti pronti all'usomodelli di gestione delle attività pronti all'uso per aiutarvi a iniziare rapidamente

Prezzi di ClickUp

Free Forever (ideale per i privati)

(ideale per i privati) Unlimitato: $7/utente al mese (ideale per piccoli team)

$7/utente al mese (ideale per piccoli team) Business: $12/utente al mese (Ideale per team di medie dimensioni)

$12/utente al mese (Ideale per team di medie dimensioni) Enterprise: Prezzo personalizzato (Ideale per la gestione di più team di grandi dimensioni)

Prezzo personalizzato (Ideale per la gestione di più team di grandi dimensioni) ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per membro per area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (4.000+ recensioni) Gli utenti amano la possibilità di creare in modo intuitivo attività, sottoattività e liste di controllo in ClickUp e la valutano come una delle migliori app di project management.

"Mi piace la possibilità di creare la mia lista di controllo giornaliera, di tenere traccia delle idee per il futuro e di promemoria per i follower"

2. Todoist - la migliore per la collaborazione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-18.jpeg Todoist /$$$img/

via Todoist Creare un elenco di attività non è sufficiente. Dovete essere in grado di collaborare con i membri del team per mantenere lo slancio. È qui che entra in gioco Todolist.

Adoro l'interfaccia minimale di questo elenco di cose da fare, soprattutto perché rende molto più semplice la condivisione delle attività. Non solo la condivisione, Todoist permette di assegnare le attività ai membri del team e di aggiungere ulteriori dettagli utilizzando i commenti.

Ho anche trovato l'opzione per rendere privati alcuni progetti se si vuole limitare l'accesso ai dati sensibili. Si tratta di un'aggiunta utile per mantenere riservati i piani dei prodotti, i preventivi e altri dati interni.

Progettata per aumentare il lavoro richiesto e la produttività del team, Todlist è un'app intelligente per la gestione delle attività per i team di piccole e medie dimensioni.

Le migliori funzionalità di Todoist

Concentratevi sulle attività più importanti grazie a visualizzazioni flessibili

Assegnazione di priorità alle attività sensibili al fattore tempo e loro completamento più rapido

Impostazione di date di scadenza ricorrenti in modo intuitivo con il riconoscimento della data

Sincronizzazione dell'elenco delle cose da fare tra desktop, Android, iOS, dispositivi indossabili ed estensioni per browser

Limiti di Todoist

L'integrazione del calendario avrebbe potuto essere più potente

La strutturazione delle attività secondarie risulta confusa

Prezzi di Todoist

Beginner: Free

Free Pro: $5/utente al mese

$5/utente al mese Business: $8/utente al mese

$8/utente al mese Collaborazione: Prezzi personalizzati

Prezzi personalizzati Avanzato: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Todoist

G2: 4,4/5 (700+ recensioni)

4,4/5 (700+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 2.000 recensioni)

La maggior parte degli utenti preferisce Todoist rispetto ad altre app per la gestione delle attività, grazie alla sua semplicità e alle potenti funzionalità/funzione di collaborazione.

_Todoist è semplice da installare e adotta un approccio incentrato sull'utente È ideale per produrre elenchi di lavoro personalizzati e ben dettagliati (utili per organizzare le varie fasi di eventi importanti) _Possiamo distribuire facilmente le attività ai membri del team, in particolare quando in un progetto sono coinvolte numerose persone con impostazioni diverse

3. TickTick: il migliore per rimanere concentrati

via TickTick A volte, guardare una lunga lista di controllo di attività sembra opprimente. Si cerca di affrontarle tutte in una volta. Ma la scienza del commutazione del contesto ci dice che il multitasking è un assassino della produttività: la chiave per completare tutte le attività è concentrarsi su un lavoro alla volta. TickTick ci aiuta in questo senso.

Ho provato il suo timer Pomo, che consente di riservare piccoli blocchi di tempo per concentrarsi su un'attività in base al metodo del Pomodoro sistema di produttività . Sebbene non sia ideale mettere in pausa il timer del Pomodoro, TickTick offre questa funzionalità/funzione in caso di urgenza.

Per me, la produttività personale consiste nel rimanere concentrati su una cosa, evitare le distrazioni e terminare il lavoro in modo sufficientemente approfondito. TickTick mi ha aiutato in questo senso.

Ho anche apprezzato la rapidità con cui ho potuto aggiungere attività utilizzando la funzionalità/funzione di input vocale e la sincronizzazione del timer su tutti i miei dispositivi. Questa app Da fare è ideale per i professionisti che vogliono mantenere la produttività concentrandosi su brevi periodi di lavoro profondo.

Tuttavia, funziona meglio per le attività personali. Per collaborare con il team agli elenchi di attività, dovrete rivolgervi altrove.

Le migliori funzionalità/funzione di TickTick

Impostazione automatica di promemoria quando si aggiungono informazioni sulla data di scadenza e sull'ora di un'attività

Condivisione dell'elenco delle attività con altri utenti

Gamificate lo stato di avanzamento delle attività con il punteggio dei risultati (Achievement Score)

Organizza i to-dos in cartelle, elenchi, attività e elementi da controllare

Limiti di TickTick

La visualizzazione del Calendario non è disponibile nella versione gratis

Funzionalità di collaborazione al limite

Prezzi di TickTick

**Gratis

Basic: $2,99/utente al mese (piano annuale per $35,99)

Valutazioni e recensioni di TickTick

G2: 4.5/5 (100+ recensioni)

4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (100+ recensioni)

4. Any.Da fare-best per l'integrazione con WhatsApp

via Da fare Siete sommersi da troppe app e cercate qualcosa che si adatti alla vostra routine quotidiana? Any.do potrebbe essere una buona opzione.

Tutti noi utilizziamo spesso app di messaggistica o di testo, e Any.do lavora proprio su questo. Permette di impostare promemoria direttamente da WhatsApp, anche senza aprire l'app Any.do.

Ho integrato Any.do con WhatsApp e l'esperienza è stata perfetta. Ogni volta che aggiungevo un'attività con una sequenza temporale, ricevevo una promemoria su WhatsApp. Ma questa funzionalità/funzione è disponibile solo sui piani a pagamento. Se non utilizzate WhatsApp, potete integrare comodamente lo strumento con Siri e Apple Promemoria se avete un dispositivo Apple.

Se il vostro lavoro prevede molte interazioni esterne con le persone, come chiamate commerciali o riunioni, potrebbe valere la pena provare un'app per la produttività incentrata sulla messaggistica. Tuttavia, se state cercando di fare un lavoro profondo, le app di messaggistica sono una grande fonte di distrazione. Rivolgersi ad esse per aumentare la produttività potrebbe risultare controintuitivo.

Any.do può essere adatto a singoli individui e a team di piccole o medie dimensioni che cercano app per le cose da fare senza problemi. Tuttavia, i team più grandi e le aziende potrebbero aver bisogno di qualcosa di più potente.

Le migliori funzionalità/funzione di Any.do

Creazione di Bacheca private per la gestione di informazioni riservate

Assegnazione automatica di attività, scadenze e stato del progetto

Creazione di bacheche illimitate per gestire il flusso di lavoro

Sincronizzazione dei contenuti su desktop, laptop, tablet, dispositivi mobili e wearables

Limiti di Da fare

Funzione di calendario limitata: lo strumento imposta come predefiniti slot di 30 minuti, che non possono essere personalizzati

Prezzi di Da fare

Personale: Gratis

Gratis Premium: $5,99/utente al mese

$5,99/utente al mese Teams: $7,99/utente al mese

$7,99/utente al mese Famiglia: $9,99 (per 4 utenti al mese)

Valutazioni e recensioni di Any.do

G2: 4.2/5 (100+ recensioni)

4.2/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (100+ recensioni)

5. Cose 3-migliori per la gestione delle attività su iOS

via Cose 3 Se preferite lavorare con i dispositivi Apple, la nuovissima app Things 3 è proprio quello che vi serve per semplificare la gestione delle attività.

Mi è piaciuta molto la funzionalità/funzione di promemoria, che prima mancava nell'app. Il parser della data in linguaggio naturale capisce l'ora digitata e imposta le promemoria di conseguenza. Davvero ingegnoso.

Troppo occupato per digitare? Basta chiedere a Siri di impostare una promemoria in Things e il gioco è fatto. Questa funzionalità/funzione è utile se avete spesso a che fare con attività sensibili al fattore tempo: riceverete promemoria su tutti i vostri dispositivi per non perdere le scadenze.

Il design è quello che ci si aspetta da un'app dedicata agli utenti Apple: pulito, elegante, minimale e, soprattutto, funzionale. La semplice panoramica degli impegni di oggi, domani o della settimana successiva è un vero e proprio salvavita.

L'app Things 3 è ideale per il monitoraggio dell'elenco personale delle cose da fare, che si tratti di impegni di lavoro o di faccende domestiche.

Le migliori funzionalità/funzioni di Things 3

Libera dal disordine grazie a un design minimale ma funzionale

Suddividete le grandi attività in piccole parti con le rubriche

Monitoraggio degli impegni quotidiani con l'elenco Oggi

Pianificare la settimana che ci aspetta con la scheda Prossimi

Limiti delle cose 3

Disponibile solo su Mac e iOS

Nessuna versione di prova gratuita

Prezzi di Things 3

MacOS: $49,99 (acquisto unico)

$49,99 (acquisto unico) iPhone e Apple Watch: $9,99 (acquisto unico)

$9,99 (acquisto unico) iPad: $19,99 (acquisto unico)

Things 3 valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (20+ recensioni)

4.4/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (100+ recensioni) Molti utenti non hanno a disposizione funzionalità/funzione avanzate come l'ordinamento personalizzato e le visualizzazioni personalizzate per tenere traccia delle attività in Things.

Il problema principale che ho avuto con Things è che volevo più modi per delineare e differenziare le attività. Uso molto i codici colore e anche i tag - i tag sono ottimi in Things, ma mi sarebbero serviti più modi per separare le attività e i progetti in modo da avere un'idea di ciò che deve essere terminato a colpo d'occhio. Non voglio leggere tutte le attività ogni volta che do un'occhiata

Tuttavia, la maggior parte di loro concorda su quanto sia semplice e intuitivo come app di base per la gestione delle attività.

Adoro la semplicità e l'estetica di Things. È intuitivo e funziona. La sincronizzazione è solida su tutte le piattaforme. Ha le funzionalità/funzione essenziali di cui ho bisogno: Progetti, Aree, attività, note e tag. Anche i titoli sono belli_

6. Google Tasks - il migliore per gli utenti di G-Suite

via Attività di Google Google Tasks è un'app gratuita per la creazione di elenchi di cose da fare che può essere integrata con Gmail e Google Calendar.

Ciò che mi è piaciuto di più di questo strumento è la possibilità di creare un'attività direttamente da Gmail. Ad esempio, quando un membro del team pone una domanda o invia un elemento da rivedere, è possibile trasformarlo in un elemento d'azione che apparirà nel proprio elenco di attività: un salvavita quando si ha molto da fare e poco tempo per impostare le singole attività.

Questa potrebbe essere un'opzione adeguata per le persone o le aziende che lavorano in Gsuite e che non hanno bisogno di funzionalità/funzione aggiuntive. Ma il problema è che una volta che si ha un'attività, le opzioni di collaborazione sono limitate. Potrebbe essere necessario tornare all'applicazione di chattare sul posto di lavoro per discutere ulteriormente dell'attività o inviare un'email. La personalizzazione delle attività per aggiungere priorità, etichette o tag è ancora limitata.

Supponiamo che si stia già utilizzando lo strumento, ma che si vogliano ottenere funzionalità/funzione avanzate come il project management e le capacità di collaborazione. In questo caso, è possibile integrare l'attività di Google Tasks con ClickUp (con l'aiuto di Zapier). Qualsiasi azione effettuata su un'app si rifletterà sull'altra, rendendo il flusso di lavoro più fluido ed efficiente.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Tasks

Trascinamento delle attività per modificare i livelli di priorità

Tracciamento di un'attività fino all'email di origine, nel caso in cui vi serva un contesto più preciso

Ottenere l'aiuto dell'Assistente Google per gestire meglio le attività

Monitoraggio e modifica delle attività da qualsiasi dispositivo di vostra scelta

Limiti di Google Tasks

A volte le notifiche push non si attivano in tempo, facendovi perdere scadenze importanti

Prezzi di Google Tasks

Gratis

Valutazioni e recensioni di Google Tasks

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

7. Microsoft Da fare-il meglio per gli utenti di Microsoft 365

via Microsoft Da Fare Microsoft Da fare è una delle app più semplici del nostro elenco. Nonostante le funzionalità/funzioni limitate, riesce a terminare il lavoro, gratuitamente.

La mia funzionalità preferita è la scheda La mia giornata. Offre una vista a volo d'uccello della mia giornata (comprese le attività personali e professionali) e suggerimenti intelligenti per aggiornare l'elenco in movimento.

Questo strumento funziona meglio per i team che iniziano a usare un elenco di cose da fare o per le PMI che cercano un'applicazione gratis per le loro attività di gestione delle attività .

Se lavorate molto nell'universo Microsft, potete integrare Da fare con Outlook Tasks per gestire più facilmente tutte le attività in un unico posto.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Da Fare

Integrazione dello strumento con gli altri prodotti MS del vostro stack tecnologico, come Teams e il calendario di Outlook

Contrassegnare le attività come importanti per non perdere le priorità

Pianificate in modo efficace le riunioni quotidiane e le riunioni con i client e accedete all'elenco delle cose da fare sul web, su Windows, iPhone e Android

Condividere l'elenco delle attività con i membri del team per tenerli informati

Limiti di Microsoft Da fare

Forte dipendenza dall'ecosistema Microsoft

Nessuna funzionalità/funzione di monitoraggio delle prestazioni

Prezzi di Microsoft Da Fare

Gratuito

Valutazioni e recensioni di Microsoft Da Fare

G2: 4.4/5 (80+ recensioni)

4.4/5 (80+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 2.000 recensioni)

A preferito dalla folla microsoft To-Do sembra essere un elenco di cose da fare molto apprezzato da team e singoli.

Microsoft To-Do è molto facile da usare e flessibile. Mi aiuta a preparare un programma per la giornata con piani, attività e riunioni. Le attività che mi sono state assegnate possono essere concentrate con un piano e un'esecuzione migliori. La perfetta integrazione con l'ecosistema Microsoft lo rende accessibile. L'interfaccia user-friendly con funzionalità di sincronizzazione del calendario funziona alla grande. Le attività create possono essere facilmente condivise con il team. Un buon supporto clienti._

8. Ricorda il latte - il migliore per una UI divertente

via Rememil latte Sarò anche un fan degli strumenti di gestione del lavoro dall'aspetto professionale, ma non ho potuto fare a meno di rimanere colpito da quanto sia adorabile questa app.

Mentre armeggiavo con le sue funzionalità/funzione, mi sono imbattuta nello Smart Elenco, una funzione che consente di cercare le attività in base a criteri specifici. Ad esempio, è possibile cercare le attività in scadenza questa settimana, in modo da dare loro priorità rispetto ad altre.

Sebbene le sue capacità di collaborazione siano limitate all'assegnazione di attività ai membri del team, i singoli e le piccole aziende possono usarlo per aggiungere un elemento divertente al loro flusso di lavoro quotidiano.

Le migliori funzionalità/funzione di Remember the Milk

Interfaccia utente divertente e invitante

Creazione rapida di attività e impostazione di promemoria con Smart Add

Ricevere promemoria sul canale più utilizzato: email, testo o qualsiasi altra app

Limiti di Remember the Milk

Per condividere le attività con i membri del team, bisogna prima aggiungerli ai propri contatti. È scomodo per i team di grandi dimensioni

Basic: Gratis

Gratis Pro: $49,99/anno con condivisione illimitata (piano mensile non disponibile)

Valutazioni e recensioni di Remember the Milk

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.4/5 (50+ recensioni)

9. Habitica: il miglior elenco di cose da fare con i videogame

via Habitica Quando controllare l'elenco delle cose da fare vi sembra un lavoro pesante, Habitica trasforma il vostro elenco di attività in un gioco. Un modo fantastico per ravvivare le cose e aumentare la produttività!

Che vogliate bere più acqua, leggere più libri o lavorare sulle attività che fate fatica a portare a termine, potete impostare qualsiasi abitudine o obiettivo sull'app.

Ho trovato la funzionalità/funzione Premi molto motivante. Ogni volta che ho completato un'attività, ho ricevuto una ricompensa. È stato bello avere un misterioso animale domestico digitale per l'azienda (nel caso ve lo stiate chiedendo, questa è stata la mia ricompensa per essere stato super produttivo)!

Con la sua console altamente gamificata, è anche possibile fare team con altri Habiticani per combattere mostri in una battaglia epica. Vincendo si guadagna oro, che può essere utilizzato per usufruire di preferiti personalizzati (come una pizza a colazione, la visione dell'ultimo episodio della propria serie Netflix preferita o qualsiasi altra cosa che renda felici).

Il programma funziona meglio per i singoli e i piccoli team che amano il modello gamificato, ma forse è meglio scegliere un'altra app per la gestione avanzata delle attività.

Le migliori funzionalità/funzione di Habitica

Impostazione rapida delle attività grazie a un'interfaccia utente semplice e divertente

Mantenere la motivazione con le ricompense di gioco

Partecipare ai giochi con altri utenti

Costruire abitudini sane mentre si gioca

Limiti di Habitica

Casi d'uso limitati: potrebbe non funzionare per le collaborazioni professionali

Non si integra con i software di project management

Prezzi di Habitica

Basic: Free

Free Per i gruppi: $9/mese + $3/utente

Valutazioni e recensioni di Habitica

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

10. Workflowy: il migliore per la creazione di elenchi di attività minimaliste

via Flusso di lavoro Workflowy è un'app semplice ma potente per creare elenchi di attività privi di confusione.

Sono stato immediatamente attratto dalla sua ordinata interfaccia utente. Ha una barra laterale sinistra per navigare nell'intero elenco di attività, che ho trovato particolarmente utile per visualizzare a volo d'uccello le centinaia di attività presenti nel mio elenco. È facile rimuovere le attività non più rilevanti o spostarle in alto o in basso nell'elenco.

Ho anche apprezzato la facilità con cui è possibile prendere note negli elenchi puntati, trasformarle in attività e spuntarle. Workflowy permette anche di raggruppare elementi simili usando i tag, una piccola aggiunta necessaria per risparmiare tempo.

I project manager, gli esperti di marketing o i professionisti che non amano le interfacce visive apprezzeranno questa app per prendere appunti e creare rapidi elenchi di cose da fare.

Le migliori funzionalità/funzione di Workflowy

Trovare ciò che si sta cercando con una ricerca globale

Aggiungere un contesto alle attività con brevi note

Includere file e immagini rilevanti nelle attività

Condivisione delle attività con i membri del team

Limiti di Workflowy

È possibile condividere le attività, ma non esiste un'opzione di collaborazione

Nessuna opzione per personalizzare gli elementi visivi dello strumento (tranne l'evidenziazione)

Prezzi di Workflowy

Basic: Free

Free Workflowy Pro: 4,99 dollari/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Workflowy

G2: 4.5/5 (20+ recensioni)

4.5/5 (20+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Scegliere il miglior elenco di cose da fare nel 2024

La maggior parte delle app che ho incluso in questo elenco ha un'interfaccia utente semplice, che le rende accessibili a team con diversi livelli di competenza tecnica.

Sebbene tutti questi strumenti siano ottimi per creare attività e spuntarle, pochi offrono funzionalità avanzate come il monitoraggio visivo dello stato, la collaborazione con team numerosi, l'assegnazione di attività a più membri del team contemporaneamente, la reportistica e l'analisi e l'integrazione dell'IA.

Gli strumenti più semplici vanno bene per l'uso personale, ma le loro funzioni limitate non sono sufficienti per progetti complessi con team remoti o interfunzionali.

In questi casi, ClickUp è un chiaro vincitore. Unisce la creazione e il monitoraggio delle attività con il project management assistito dall'IA, assicurando che il team rimanga produttivo ed efficiente e si muova insieme come un'unica entità. Iniziate a lavorare con ClickUp oggi stesso!