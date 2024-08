Le 10 migliori app per le liste di controllo giornaliere per rimanere produttivi nel 2024

I programmi software giusti possono aiutarvi ad organizzare le attività e a lavorare più velocemente, e essere più produttivi . Vi aiuteranno a tenere traccia dello stato delle attività e a rispettare le date di scadenza con promemoria ricorrenti, in modo da non perdere mai un elemento importante del vostro elenco di cose da fare.

Di seguito, esamineremo alcune app per la compilazione di liste di controllo giornaliere online, applicazioni mobili e altri strumenti che vi aiuteranno a tenere sotto controllo il vostro elenco di cose da fare. Analizzeremo cosa cercare in una lista di controllo, in modo che possiate scegliere quella che meglio si adatta alle vostre esigenze di gestione delle attività.

Cosa cercare in una lista di controllo giornaliera?

La maggior parte delle persone ha una serie di attività ricorrenti di cui deve tenere traccia. Le app per le liste di controllo giornaliere possono facilitare l'aggiunta di attività che si ripetono ogni giorno, ogni settimana o ogni mese. Inoltre, possono aggiungere attività una tantum per le volte in cui si presenta qualcosa di insolito.

È utile vedere cosa c'è a disposizione, in modo da poter scegliere un'app per liste di controllo che abbia le funzionalità/funzioni necessarie. Alcune delle funzionalità/funzione comunemente disponibili nelle liste di controllo giornaliere includono:

La possibilità di assegnare priorità alle attività per rendere più facile il lavorol'uso più efficiente del vostro tempo* Un'interfaccia di facile utilizzo che consente a chiunque di iniziare a lavorare con facilità

La possibilità di raggruppare le attività in più progetti per una più facile organizzazione

Funzione di data di scadenza per aiutarvi a gestire il vostro tempo ed evitare di mancare scadenze importanti

Funzionalità/funzione che consentono la dipendenza dalle attività, in modo da completare le attività nell'ordine appropriato

La possibilità di taggare le attività per una migliore organizzazione

Un insieme di modelli di elenchi da fare integrati per iniziare rapidamente

Le 10 migliori app per liste di controllo giornaliere da usare nel 2024

Trovare la migliore lista di controllo giornaliera per le vostre esigenze significa valutare le opzioni migliori. Abbiamo riunito le migliori app per liste di controllo online per aiutarvi a farlo.

Gestite la vostra lista di controllo giornaliera dove già fate tutto il vostro lavoro: ClickUp

ClickUp è una piattaforma di project management e produttività. Tra le sue numerose funzionalità/funzioni c'è la possibilità di creare liste di controllo, assegnare compiti Attività di ClickUp , impostare le date di scadenza e monitorare lo stato di avanzamento. Il software supporta numerose visualizzazioni, come Kanban, grafici Gantt e semplici Lista di controllo delle attività di ClickUp il sistema è in grado di gestire diversi formati, in modo da adattarsi a una varietà di preferenze e flussi di lavoro. ClickUp si integra con molti strumenti di terze parti per estendere le funzioni e centralizzare il lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Creazione di liste di controllo con un numero qualsiasi di elementi e sottovoci, con la possibilità di personalizzarne facilmente l'aspetto

Impostazione di liste di controllo da ripetere giornalmente, settimanalmente o mensilmente, in modo che le attività siano sempre pertinenti alla giornata

Creazione di liste di controllo personalizzateliste di controllo personalizzate o scegliete tra una selezione di modelli precostituiti

Ricevere notifiche quando gli elementi della lista di controllo sono in scadenza, in modo da non perdere mai una scadenza

Collaborare facilmente con altre persone per le stesse attività condividendo le liste di controllo

Limiti di ClickUp

L'interfaccia può risultare eccessiva per i nuovi utenti

Non tutte le visualizzazioni sono disponibili sull'app mobile... ancora!

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

Business: $12/mese per utente

Business Plus: $19/mese per utente

Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Attivare/disattivare il piano Toggl

/$$$img/ https://assets.website-files.com/5e1c9a85e402b6bcc28ef972/5e4eb024d605134512fd828b\_4.png Lista di controllo giornaliera app Toggl Plan /$$$img/

Via Piano attivato/disattivato Toggl Plan è dotato di un'intuitiva interfaccia drag-and-drop per la creazione e la gestione di elenchi comprimibili. Il software comprende un'app per il project management e uno strumento di pianificazione delle attività che consente agli utenti di assegnare compiti, monitorare le date di scadenza e impostare promemoria per le scadenze. Il software è adattabile da semplici progetti personali alla gestione di grandi team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Toggl Plan

Visualizza le attività e i progetti su un'area di lavoroBacheca Kanban per una facile visualizzazione a colpo d'occhio

Impostate le attività ricorrenti su base settimanale o mensile, oltre a tenere una lista di controllo giornaliera

Creare un sistema di dipendenze per le attività, in modo da sapere quali completare per prime

Collaborare facilmente con altri su attività e progetti per mantenere la sincronizzazione di tutti

Limiti del piano Toggl

L'app può essere difficile da imparare

Le funzionalità di reportistica non sono così robuste come alcuni utenti vorrebbero

L'app mobile non è così completa come l'app desktop

Prezzi del piano Toggl attivato/disattivato

Free Forever

Teams: $9/mese per utente

Business: $15/mese per utente

Toggl Plan valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (37 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

3. Habitica

Via Assemblea Assembly è un'azienda focalizzata sul business automazione del flusso di lavoro piattaforma. È una soluzione completa per la gestione dei dipendenti. Tra le funzionalità/funzione vi è la possibilità di creare elenchi di attività, che possono essere ordinate, automatizzate e classificate in base alle proprie esigenze.

La profonda integrazione con diverse app di terze parti e l'estensione delle funzionalità/funzione, oltre alla gestione delle attività, ne fanno un'opzione interessante per le grandi aziende.

Le migliori funzionalità/funzione di Assembly

Possibilità di personalizzare ampiamente le liste di controllo, compresi i colori e le icone, nonché il numero di elementi e sotto-elementi

Condivisione di liste di controllo con altre persone per collaborare in modo rapido e semplice ad attività comuni

Creare modelli dalle liste di controllo preferite e riutilizzare il loro formato e le loro impostazioni più volte

Ricevere notifiche quando gli elementi della lista di controllo sono in scadenza, per evitare di dimenticare un'attività importante

Visualizzare lo stato di avanzamento e tenere sotto controllo le attività grazie al supporto per i grafici di Gantt

Limiti dell'assemblaggio

La curva di apprendimento può essere molto ripida per alcuni utenti

Essendo un'app incentrata sul mondo aziendale, non è adatta alle attività personali come la concorrenza

Prezzi di Assembly

Free Forever

Elenco: $2,80/mese per utente

Standard: $4,50/mese per utente

Premium: Contattare il commerciale per i prezzi

valutazioni e recensioni su #### Assembly

G2: 4.8/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4.8/5 (78 recensioni)

7. Buon Compito

Via Buon Compito È una soluzione di gestione delle attività di terze parti per l'ecosistema Apple. Si integra bene con le funzioni Promemoria di Apple e App Calendario e sincronizza le informazioni con iCloud per renderle disponibili su qualsiasi dispositivo in connessione. Gli utenti possono creare liste di controllo, impostare date di scadenza e persino creare elenchi di attività secondarie per essere meglio organizzati.

Le migliori funzionalità/funzioni di GoodTask

Limita la digitazione e i clic utilizzando la funzionalità/funzione di base del linguaggio naturale

Impostazione di date di scadenza per attività e altri elementi per aiutarvi a scandire il vostro lavoro e a pianificare la giornata

Ricevere notifiche per ricordare quando le attività sono in scadenza, in modo da non dimenticarsi di completare elementi importanti

Assegnare priorità alle attività per aiutarvi a decidere su quali lavorare per prime

Usare i grafici di Gantt per visualizzare le attivitàil lavoro terminato e quello che resta ancora da fare Limiti di GoodTask

Alcune funzionalità/funzioni di altre app mancano in GoodTask

A volte l'app può presentare dei bug

Prezzi di GoodTask

Free Forever

Assistenza: $9,99/mese

Valutazioni e recensioni di GoodTask

App Store: 4.6/5 (oltre 1.700 recensioni)

8. Attività di Google

Via Aggiornamenti dell'area di lavoro di Google È una lista di controllo gratuita di Google. Si integra con Google Calendar e altri software dell'area di lavoro di Google. Molti di questi prodotti creano automaticamente un'attività Google e la aggiungono all'app Tasks. Come offerta di base, manca di alcune funzionalità/funzione avanzate di altre app, ma è una buona opzione per una lista di controllo digitale di base.

Grazie alla sincronizzazione con altre produttività di Google Cloud, l'app lavora senza problemi su più dispositivi. Google terrà traccia delle modifiche apportate all'elenco delle cose da fare.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Tasks

Creare e gestire liste di controllo in modo facile e veloce grazie a un'interfaccia semplice e intuitiva

Creazione automatica di attività durante il lavoro con molti dei prodotti dell'area di lavoro di Google

Sincronizzazione delle liste di controllo su qualsiasi dispositivo in grado di connettersi all'area di lavoro di Google

Ricevere notifiche sull'app mobile che vi avvisano della scadenza di un'attività

Limiti di Google Tasks

Sebbene sia facile da usare, le funzioni sono di base rispetto a quelle diAlternative di Google Tasks* La dipendenza dai prodotti Google rende la collaborazione più limitata rispetto ad altre app

Prezzi di Google Tasks

Free Forever

Valutazioni e recensioni di Google Tasks

App Store: 4.8/5 (75.600 recensioni)

Google Play: 4,4/5 (327.000 recensioni)

9. Cose

Via Cose La prossima app del nostro elenco di liste di controllo giornaliere è Things. Questo software semplifica la creazione di nuove attività e la loro gestione con un'interfaccia user-friendly. Si tratta di un'app mobile che non ha una versione gratuita, ma prevede un pagamento una tantum. Sebbene sia costosa rispetto ad altre app mobili, è conveniente rispetto al canone mensile di altre opzioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Things

Condivisione di liste di controllo con altri utenti, in modo che tutti coloro che lavorano sullo stesso elenco di attività possano collaborare efficacemente

Creare progetti per organizzare meglio gli elenchi di attività e monitorare lo stato di avanzamento di un insieme di attività correlate

Copiate e incollate elenchi da altre app e Things li formerà automaticamente in una lista di controllo

Cercare nei progetti e nelle liste di controllo un'attività specifica per completarla o modificarla rapidamente

Limiti di Things

Per un'app mobile, il prezzo è un po' alto per alcuni utenti

Non supporta la collaborazione come gli utenti vorrebbero

L'app può essere difficile da navigare

Prezzi delle cose

$9.99

Valutazioni e recensioni di Things

App Store: 4.8/5 (22.800 recensioni)

10. Microsoft Da Fare

Via Microsoft Questa produttività Microsoft è un modo semplice per organizzare le attività all'interno dell'ecosistema Microsoft. Questo elenco Da fare l'app si sincronizza con gli altri prodotti Microsoft, in modo che voi o i membri del vostro team possiate accedervi e utilizzarla facilmente.

Come l'offerta di Google, Microsoft Da fare manca di alcune funzionalità/funzioni chiave di soluzioni più sofisticate, ma offre un modo semplice per aggiungere attività. Per le esigenze di base della lista di controllo degli utenti dei prodotti Microsoft, è un'ottima soluzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Da fare

Integrazione degli elenchi con molti prodotti dell'ecosistema Microsoft, come Outlook e Teams, per mantenere la sincronizzazione dei dati

Sincronizzazione automatica dei dati su tutti i dispositivi che utilizzano l'app o i prodotti Microsoft connessi

Iniziare a lavorare rapidamente, anche se si è alle prime armi, grazie a un'interfaccia semplice e facile da usare

Collaborare facilmente alle attività, condividendole e lavorandoci con i propri compagni di squadra o con altre persone

Limiti di Microsoft Da fare

Il design semplice lascia l'app priva di alcune funzionalità/funzione di produttività più dedicate

La dipendenza dall'ecosistema Microsoft limita le opzioni di collaborazione rispetto ad alcuni prodotti della concorrenza

Prezzi di Microsoft Da fare

Free Forever

Valutazioni e recensioni di Microsoft Da Fare

App Store: 4.7/5 (189.900 recensioni)

Google Play: 4,7/5 (289.000 recensioni)

Produttività nel 2024 con le liste di controllo giornaliere

Andate oltre le semplici app di liste di controllo standup e potenziate le vostre attività con software di project management con liste di controllo integrate (non sono necessarie integrazioni di terze parti).

La piattaforma di produttività e project management di ClickUp include la possibilità di creare e gestire liste di controllo, compresa l'assegnazione di elementi da fare e l'impostazione di date di scadenza, il tutto monitorando lo stato di queste attività e le scadenze durante l'intero ciclo di vita di un progetto.

E soprattutto, offriamo liste di controllo e monitoraggio delle attività a tutti i livelli, compreso il nostro piano Free Forever!