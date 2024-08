11 modelli gratuiti di gestione delle attività in ClickUp ed Excel

La gestione dei progetti è un'attività complicata. È necessario riunire il team giusto, pianificare una strategia efficace e trovare gli strumenti giusti per il lavoro.

Tuttavia, anche se avete tutti questi elementi al vostro posto, tutto potrebbe andare storto.

Il colpevole? Una cattiva gestione delle attività. Senza un'adeguata organizzazione a livello di attività, anche i piani migliori possono non essere all'altezza delle aspettative.

È qui che entrano in gioco i modelli di gestione delle attività. Essi forniscono un modo semplice per organizzare e prioritarizzare i compiti assicurando che nulla si frapponga tra voi e la perfezione della gestione del progetto.

Da semplici pianificatori di attività giornaliere a completi schede kanban c'è un modello che si adatta perfettamente al vostro flusso di lavoro o a quello del vostro team. In questo articolo vi illustreremo 11 dei nostri modelli gratuiti preferiti per la gestione delle attività, che vi aiuteranno a snellire il vostro flusso di lavoro e a ottimizzare la produttività. Quindi, iniziamo!

Che cos'è un modello di gestione delle attività?

Un modello di gestione delle attività è un documento che consente ai singoli o ai team di pianificare, dare priorità e tenere traccia di attività specifiche. I modelli di solito includono caratteristiche come le date di scadenza, gli assegnatari e le percentuali di completamento per aiutarvi a rimanere organizzati e in linea con i vostri progetti.

I modelli di gestione delle attività includono solitamente più viste. Ad esempio, possono includere una vista kanban, in modo che i team possano visualizzare facilmente a che punto del flusso di lavoro si trova ogni attività. Inoltre, possono includere un diagramma di Gantt, in modo che i team possano vedere le date di completamento imminenti e pianificare di conseguenza le giornate e le settimane.

Visualizzate attività, progetti e flussi di lavoro nel modo più adatto a voi con le oltre 15 viste personalizzabili di ClickUp

A differenza di un modello di gestione del progetto che si concentra su risultati e obiettivi aziendali più ampi, un modello di gestione dei compiti è focalizzato su compiti specifici che compongono questi progetti più ampi. Per questo motivo, i modelli di gestione delle attività sono progettati per aiutare i team a portare a termine qualsiasi compito sia stato loro assegnato.

Cosa rende un buon modello di gestione delle attività?

Un buon modello di gestione delle attività è organizzato e consente alle persone di trovare rapidamente ciò di cui hanno bisogno senza essere distratti dal disordine. Ciò può essere ottenuto grazie a un design intelligente e a molteplici opzioni di visualizzazione che mettono in risalto le diverse parti del documento.

Inoltre, deve essere flessibile e consentire alle persone di adattare il documento alle loro esigenze individuali. Ciò significa che, indipendentemente dal fatto che stiate pianificando un progetto a livello aziendale o solo il vostro martedì più produttivo, questo modello può aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi.

Infine, deve essere conveniente. Nessuno vuole perdere tempo a compilare un documento di pianificazione. Un buon modello dovrebbe consentire l'importazione intelligente di dati da qualsiasi software di gestione delle attività che si utilizza.

In questo modo, potrete dedicare meno tempo all'ottimizzazione del vostro modello e più tempo a lavorare, rilassarvi o essere semplicemente voi stessi.

11 Modelli gratuiti di gestione delle attività

Se state cercando un modo gratuito e perfetto per tenere traccia di tutti i vostri compiti e progetti, date un'occhiata a questi 11 modelli gratuiti di gestione dei compiti di ClickUp ed Excel.

1. Modello di gestione delle attività di ClickUp

Tenete tutte le vostre attività organizzate in un unico posto con questo modello

Una migliore gestione dei compiti è qualcosa che ogni team potrebbe utilizzare. Anche se pensate che il vostro team stia già facendo un buon lavoro, c'è sempre spazio per migliorare il lavoro di squadra, la sinergia e la gestione del tempo.

Per i team che vogliono portare la loro gestione delle attività a un livello superiore, il programma Modello di gestione delle attività ClickUp è una soluzione perfetta. Questo modello ha tutte le caratteristiche necessarie per rimanere organizzati e in cima ai compiti che vi aiuteranno a completare qualsiasi cosa obiettivi del progetto per i quali si sta lavorando.

Questo modello include campi personalizzati precostituiti, in modo da poter vedere a colpo d'occhio chi è il responsabile di quel compito e quando si aspetta che venga portato a termine. Inoltre, organizza le attività del progetto in tre elenchi principali Elementi di azione , Idee e Backlog, in modo da poter trovare in modo flessibile le informazioni che si stanno cercando.

Ma la vera forza di questo modello sta nelle sue molteplici visualizzazioni. I dati inseriti in questo modello vengono organizzati automaticamente per priorità, reparto o stato delle attività. In questo modo, potrete facilmente utilizzare il documento nel modo più utile per voi e per il vostro team.

Il modello di gestione delle attività di ClickUp è perfetto per i team di tutte le dimensioni che desiderano essere sempre organizzati affrontare i loro carichi di lavoro . Iniziate oggi stesso al link sottostante! Scarica questo modello

2. Modello di gestione dei compiti per reparto di ClickUp

Vedere facilmente su cosa sta lavorando ogni team

State lottando per rimanere organizzati quando si tratta di iniziative interdipartimentali?

Quando si lavora con più dipartimenti o team su un unico obiettivo, può essere necessario un grande lavoro per rimanere organizzati, ma il nostro Modello di gestione dei compiti per reparto di ClickUp può aiutarvi a farlo.

Questo modello organizza tutti i compiti in base al reparto incaricato di portarli a termine. Non solo è possibile vedere quali attività sono in corso, ma anche ottenere informazioni come le date di fine, livelli di priorità o percentuali di completamento.

Non riceverete mai più messaggi in cui vi si chiede chi è responsabile di quale attività e quando aspettarsela. Questo documento offre a tutti una visione d'insieme di ciò che sta accadendo nell'intero team di progetto.

Non è ora che il vostro dipartimento riceva un aiuto organizzativo di cui ha bisogno? Scaricate oggi stesso questo modello per iniziare. Scarica questo modello

3. Template ClickUp Gestione delle attività per priorità

Ordinate tutti i vostri compiti nella vista Elenco per priorità, per sapere dove si trova ogni compito e a cosa bisogna prestare attenzione per primo

In ogni organizzazione, ci sono centinaia o migliaia di attività in corso contemporaneamente.

Alcune saranno inevitabilmente più importanti di altre. Per esempio, aggiungere le biografie dei dipendenti al vostro sito web potrebbe essere un tocco di classe, ma è meno importante che finalizzare il lancio di un nuovo prodotto.

Se volete assicurarvi che il vostro team lavori sulle attività più importanti, prendete una copia di Il modello di gestione delle attività per priorità di ClickUp . Questo modello consente di visualizzare tutte le attività aperte del vostro team organizzate in base al loro livello di priorità.

Con questa vista, potete assicurarvi che i membri del team diano sempre la priorità alle attività più importanti. In questo modo, voi o i membri del vostro team potrete evitare in modo proattivo i colli di bottiglia e portare a termine i progetti importanti in tempo. Scaricate questo modello

4. Modello di scheda di gestione delle attività di ClickUp

Gestite facilmente le attività di tutto il team e utilizzate viste personalizzate come la vista Board per delegare il lavoro in modo più efficiente

Vi accorgete che molti dei vostri compiti richiedono una grande collaborazione?

Se è così, il Modello di scheda di gestione delle attività di ClickUp è stato creato per voi. Questo modello presenta il classico design di una lavagna kanban, che consente ai team di visualizzare facilmente a che punto del flusso di lavoro si trova ogni attività.

La visualizzazione della lavagna rende anche molto più facile la collaborazione con altri stakeholder e l'aggiunta di note o descrizioni per ogni attività. Inoltre, è completamente personalizzabile, in modo da poterla adattare al proprio flusso di lavoro.

Con poche battute, è possibile aggiungere date di scadenza, assegnatari e descrizioni a ogni attività per mantenere i progetti organizzati e in movimento.

È anche possibile aggiungere il tempo previsto per il completamento, in modo che le persone possano scegliere i compiti in base al tempo che hanno ancora a disposizione nella loro giornata. In questo modo è possibile portare avanti i progetti più velocemente e tenere tutti sotto controllo. Scaricate questo modello

5. Modello di calendario per la gestione delle attività di ClickUp

Visualizzate le vostre attività in un calendario mensile per pianificare le vostre priorità

Fate fatica a ricordare il giorno di scadenza di alcuni compiti? La gestione del tempo è un'abilità che non riuscite a padroneggiare?

Se è così, allora avete bisogno del Modello di calendario per la gestione delle attività di ClickUp . Questo modello consente di pianificare le attività in un formato di calendario, in modo da poter vedere facilmente la scadenza di ogni attività.

Questa vista rende gestire i carichi di lavoro dei membri del team e delle consegne, consentendo di accelerare i tempi di completamento del progetto. Inoltre, aiuta i manager a individuare tempestivamente i potenziali colli di bottiglia, come nel caso in cui diversi compiti importanti debbano essere svolti tutti nello stesso giorno.

La vista del calendario consente anche di pianificare in modo più efficace il proprio programma. Se sapete che il progetto A deve terminare alla fine del mese, potete assicurarvi che tutto sia a posto in modo che il progetto B possa essere avviato una volta completato.

La cosa migliore è che se siete già nell'ecosistema ClickUp, le vostre informazioni possono essere importate automaticamente in questo pratico modulo di calendario. Scarica questo modello

6. Modello semplice di gestione delle attività di ClickUp

Mantenete le cose semplici con questo perfetto modello di gestione delle attività

Per molti di noi, stare al passo con i propri compiti è un lavoro a tempo pieno che ci porta via molto più tempo di quanto vorremmo.

Non si tratta solo di lavoro. Tutti noi dobbiamo ricordare appuntamenti, compleanni e molto altro.

Se passate troppo tempo a ricordare cosa dovreste fare oggi, allora dovreste prendere in considerazione l'idea di provare l'applicazione Modello semplice di gestione delle attività di ClickUp .

Questo modello semplifica la costruzione di un sistema organizzativo completo e intuitivo che tiene traccia delle attività di un'azienda dei vostri compiti e obiettivi quotidiani .

Il programma offre una varietà di visualizzazioni, come la vista elenco, la vista scheda e la vista documento, per offrire la flessibilità necessaria a strutturare le attività nel modo più adatto al proprio flusso di lavoro.

Questo modello include anche potenti opzioni di personalizzazione che consentono di aggiungere campi, assegnare priorità alle attività e persino impostare promemoria. Con il modello di gestione delle attività di ClickUp, potete facilmente strutturare la vostra giornata e tenere sotto controllo le attività da svolgere, piccole o grandi che siano. Scarica questo modello

7. Modello di gestione delle attività di stato ClickUp

Organizzate la vostra giornata con questo semplice modello di gestione delle attività di stato

Immaginate questo: Avete una lista di compiti da svolgere, ma non sapete cosa è stato fatto e cosa deve ancora essere fatto. A peggiorare le cose, sembra che l'elenco cresca sempre, per quanto si cerchi di limitarlo.

Se questa situazione vi suona familiare, allora avete bisogno della Modello di gestione delle attività di stato di ClickUp . Questo modello mantiene il vostro compiti giornalieri in un pannello kanban di facile visualizzazione. Potrete vedere facilmente ciò che avete iniziato, ciò che avete finito e ciò che dovete ancora fare.

Inoltre, se le attività sono già state impostate in ClickUp, questo modello non richiede di inserire nuovamente i dati. È sufficiente aggiungere la vista e ClickUp importerà tutti i dati dalle attività esistenti.

Con questo modello è possibile differenziare facilmente le attività da svolgere da quelle da fare, in modo da non dimenticare mai nulla di ciò che deve assolutamente accadere oggi. Scaricate questo modello oggi stesso e rendete la disorganizzazione un ricordo del passato. Scaricate questo modello

8. Modello di gestione delle attività giornaliere di ClickUp

Rimanere organizzati e produttivi con un piano giornaliero mirato utilizzando il modello di gestione delle attività di ClickUp

Avete mai desiderato di poter pianificare le vostre giornate e le vostre settimane in modo più efficace? Il Modello di gestione delle attività giornaliere di ClickUp è stato progettato appositamente per questo scopo.

Invece di fare continuamente avanti e indietro tra l'agenda cartacea, gli appunti e il calendario, potete centralizzare il tutto in questo calendario giornaliero facile da usare. Utilizzatela per pianificare e coordinare le vostre ore di lavoro, con punti per ogni nuovo compito, evento o appuntamento della vostra giornata.

Inoltre, grazie al suo formato facile da consultare, potete esaminare criticamente i vostri impegni di tempo e decidere se avete troppe cose da fare per soddisfare tutti i vostri obblighi. Questo planner è anche essenziale per aiutarvi a ricordare tutte le piccole cose che avete in mente.

Non dovrete più perdere il sonno per aver saltato un appuntamento dal medico o per aver dimenticato il compleanno di un amico. Con questi eventi già registrati, potete svegliarvi, controllare l'agenda e finire tutto quello che dovete fare in tempo. L'agenda può anche tenere traccia degli altri documenti che tengono organizzata la vostra vita.

Ad esempio, si può includere un link alla propria agenda documento di gestione delle attività di posta elettronica in modo da potervi fare clic durante il blocco di tempo che avete stabilito per rispondere alle e-mail. Inoltre, l'agenda non deve servire solo per i compiti e gli appuntamenti importanti.

Può anche aiutarvi a trovare il tempo per gli hobby e le abitudini che vi piacciono. Per esempio, utilizzate l'agenda per includere il tempo per l'esercizio fisico quotidiano, per le pratiche di meditazione o semplicemente per un bagno terapeutico nella vasca.

Questo modello include anche potenti opzioni di personalizzazione, come compiti ricorrenti e date di scadenza specifiche, che consentono di pianificare la giornata con facilità. Ciò significa meno tempo per pianificare e più tempo per fare. Se volete ottenere di più da ogni giorno, questo modello è esattamente ciò che vi serve. Iniziate dal link qui sotto. Scarica questo modello

9. Modello di elenco di attività del progetto ClickUp

Visualizzazione dell'elenco ClickUp delle attività che si accumulano alla metrica della Stella Polare

Il Modello di elenco di attività ClickUp fornisce una piattaforma organizzata per tenere traccia di tutti i vostri compiti in un unico posto. Facilmente personalizzabile per adattarsi al vostro flusso di lavoro specifico, questo modello non solo visualizza un elenco completo dei vostri compiti, ma anche i progressi fatti per ciascuno di essi.

È possibile capire a colpo d'occhio chi è responsabile di un determinato compito e quando si prevede che venga portato a termine. Questo modello categorizza i compiti in Voci d'azione, Idee e Arretrato, facilitando la navigazione tra le attività. Il modello offre anche diverse opzioni di visualizzazione, consentendo di organizzare le attività per priorità, reparto o stato dell'attività.

Questo modello è ideale per i team e gli individui che puntano all'efficienza e alla gestione organizzata delle attività. L'integrazione con ClickUp evita la duplicazione dei dati, facendovi risparmiare tempo prezioso. Il modello di elenco di attività di ClickUp è uno strumento perfetto per tenere traccia delle attività e raggiungere gli obiettivi del progetto in modo efficace. Scarica questo modello

10. Modello di organizzatore di attività di Microsoft Excel

Via Vertex42

Alcune persone hanno bisogno di organizzarsi, ma non vogliono incorporare un sistema completamente nuovo nella loro vita. Utilizzano già dieci piattaforme diverse e non sono interessati a un'undicesima.

Per queste persone, questo Modello di monitoraggio dei compiti di Microsoft da Excel è un'ottima opzione. Permette di creare un elenco completo dei compiti da svolgere, il tutto all'interno dei familiari confini di Excel.

Questo modello di Excel è un'ottima opzione per chi ha dimestichezza con Excel e non vuole investire tempo in un sistema di gestione delle attività più completo. Forse non è bello, ma include tutti gli elementi fondamentali, come un elenco personalizzabile di compiti, date di scadenza e percentuali di completamento. C'è anche uno spazio per le note, in cui è possibile inserire link importanti, date di inizio o il budget del progetto. Inoltre, potete facilmente personalizzare questo modello di task tracker per adattarlo alle vostre esigenze specifiche. Sia che stiate tracciare le attività per un singolo progetto o per un'intera organizzazione, questo documento può aiutarvi a essere sempre un passo avanti.

Se volete gestire le vostre attività all'interno dell'ecosistema Office, il modello di monitoraggio delle attività di Excel è la soluzione perfetta per voi. Scaricate questo modello

11. Modello di task manager giornaliero in Excel

Tramite i modelli Microsoft

Mantenersi in carreggiata ogni giorno è un'abilità in sé. Molti di noi hanno tonnellate di compiti in corso che richiedono la nostra attenzione, per cui per seguirli tutti e portarli a termine in tempo occorre un po' di organizzazione.

Se siete alla ricerca di un modo semplice per organizzare le vostre giornate, non cercate altro che il modello Modello di gestione dei compiti giornalieri da Microsoft Excel . Questo modello di elenco di attività di progetto consente di visualizzare e organizzare le attività quotidiane in un formato semplice e di facile lettura. In questo modo è possibile tenere traccia delle scadenze e stabilire le priorità lista delle cose da fare in modo che non sfugga nulla.

Un altro trucco pratico di questo modello gratuito è quello di evidenziare automaticamente i compiti che devono essere svolti oggi. Queste voci evidenziate sono facili da individuare, in modo da non perdere nulla di ciò che deve essere fatto il prima possibile. Questa funzione potrebbe non essere molto importante se la vostra vita è abbastanza rilassata (siete fortunati), ma può essere una salvezza se il numero di compiti sembra aumentare.

Non siete sicuri che i modelli di Excel per la gestione delle attività siano adatti a voi? Allora date un'occhiata alla nostra guida Alternative di Excel per trovare qualcosa di più adatto alle vostre esigenze. Scarica questo modello

Gestire le attività del progetto con i modelli di Task Tracker

I modelli di gestione delle attività sono un ottimo modo per rimanere organizzati e assicurarsi di completare le attività con largo anticipo rispetto alla tabella di marcia. Indipendentemente dal tipo di team di progetto, è probabile che esista un modello di gestione delle attività che può aiutare a snellire il flusso di lavoro, a gestire le attività del progetto e a ottimizzare la produttività.

Se la vostra azienda è alla ricerca di un modo semplice per migliorare la gestione delle attività nei propri flussi di lavoro, non cercate altro che ClickUp funzionalità di gestione delle attività consentono di fare molto di più che accedere ai nostri modelli precostituiti.

È anche possibile utilizzare ClickApps per personalizzare l'esperienza, aggiungere tag e sottoattività o addirittura aumentare la collaborazione con thread di commenti in tempo reale.

Con ClickUp, la gestione delle attività non deve essere così... impegnativa. Scoprite la differenza che un po' di organizzazione può fare per la vostra azienda registrandovi per un account gratuito oggi.

Buona organizzazione! 🎉