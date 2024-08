Modelli gratuiti di gestione del progetto

Siete alla ricerca di nuovi modelli di gestione dei progetti?

Sia che stiate monitorando più progetti, sia che abbiate bisogno di una maggiore comprensione del progetto nel processo di creazione di un progetto, i dettagli sono essenziali. Per questo motivo, i modelli di gestione dei progetti consentono ai manager e ai team di risparmiare un sacco di tempo quando si tratta di avviare l'ultimo concetto o piano di progetto.

I modelli di gestione dei progetti evitano che i team partano da zero con ogni nuovo progetto, snelliscono i processi esistenti e aiutano i membri a pensare in modo più proattivo a come svolgere le loro attività quotidiane.

Inoltre, sono ricchi di funzioni che consentono di gestire il lavoro pesante al posto vostro. Sia che si tratti di automazioni del flusso di lavoro, flussi di lavoro precostituiti, plug-and-play, o di un'altra funzione documenti di processo o il monitoraggio dei risultati di un progetto, l'organizzazione dei compiti e dei documenti creerà sempre un sistema più gestibile.

Esistono centinaia di modelli che completano praticamente qualsiasi software di gestione del progetto -Ma non tutti i modelli gratuiti sono adatti a tutti i progetti! In questo articolo, tratteremo tutto ciò che i modelli di gestione dei progetti possono fare per il vostro team, le caratteristiche indispensabili e 15 modelli personalizzabili per migliorare il vostro processo di gestione dei progetti in ClickUp!

Cos'è un modello di gestione del progetto?

I modelli di gestione dei progetti sono progettati per aiutare i team a risparmiare tempo e lavorare in modo più efficiente grazie a flussi di lavoro, viste di progetto e attività precostituite per accelerare le fasi iniziali del progetto fino al suo completamento.

Come il più complicato Mad Lib che possiate mai trovare, i modelli di gestione dei progetti consentono di inserire facilmente le vostre informazioni in un file personalizzato strutture di gestione del progetto in modo che il team possa semplicemente iniziare.

Trascinate un'attività nella colonna successiva per aggiornarne automaticamente lo stato con la visualizzazione a tabellone simile a quella di ClickUp

I modelli migliori sono anche personalizzabili, si allineano perfettamente con i processi e lo stack tecnologico attuali e contribuiscono a creare un approccio standardizzato per tutti i progetti futuri.

Questi modelli sono anche piuttosto complessi, con strutture già pronte per la creazione di attività, pianificazioni di progetto e una documentazione adeguata. Potrete raccogliere una lunga serie di vantaggi per continuare a ottimizzare e scalare le vostre best practice di gestione dei progetti, tra cui:

Maggiore efficienza grazie a una migliore organizzazione

Gestione efficace del tempo per rimanere in carreggiata

Documentazione coerente per allineare i team sui progetti in corso e dare un senso al lavoro passato

Miglioramento della collaborazione tra membri, manager e stakeholder

Ma come si presenta questo schema di piano di progetto preconfezionato?

Caratteristiche da ricercare nei modelli gratuiti di gestione dei progetti

Ci può essere una pletora di modelli di gestione del progetto tra cui scegliere, ma non tutti hanno la stessa forza! Ci sono diverse caratteristiche chiave da tenere d'occhio per garantire che il vostro modello porti il vostro team al successo.

Queste caratteristiche sono fondamentali per creare un piano di progetto adeguato, la definizione delle priorità del progetto e la gestione dei compiti, e possono avere molte forme!

Consultate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Quando cercate il vostro prossimo modello di gestione dei progetti, investite in un modello che offra le seguenti caratteristiche (e altre ancora!):

Utilizzate le Lavagne ClickUp per assegnare compiti, etichettare gli assegnatari e tutto ciò che serve per dare il via alla vostra prossima collaborazione

Queste caratteristiche gettano le basi per un modello di gestione dei progetti di alta qualità, ma potrebbero esserci altre caratteristiche che si adattano ai processi unici del vostro team per una migliore pianificazione e esecuzione del progetto . Tenete a mente queste caratteristiche mentre sfogliate 15 dei migliori modelli di gestione dei progetti per l'unica strumento di produttività che può davvero fare tutto: ClickUp!

15 modelli gratuiti di gestione del progetto per i project manager

Utilizzate le caratteristiche di cui sopra per tenere conto delle esigenze del vostro team e del progetto tipico per determinare i requisiti di gestione del progetto che vi serve di più! Con i 15 modelli di gestione del progetto personalizzabili e gratuiti elencati di seguito, troverete sicuramente il modello perfetto per ogni caso d'uso.

1. Modello di gestione del progetto di ClickUp

Modello di gestione del progetto di ClickUp

Non pianificare equivale a pianificare il fallimento nella gestione di un progetto, ma la Modello di gestione del progetto di ClickUp semplifica questa pesante sfida con un modello designato e pre-costruito Spazio per gestire il vostro lavoro in cartelle organizzate suddivise per fase del progetto . Se siete alle prime armi con la gestione dei progetti, questo modello potrebbe sembrarvi un po' opprimente, ma noi siamo qui per suddividere questa risorsa completa in modo che possiate:

Visualizzare e tenere traccia delle risorse del progetto

Assegnare, gestire eassegnare le priorità ai vostri compiti con più viste del flusso di lavoro

Sincronizzatevi con le parti interessate e lavorate con il team senza sudare troppo

E molto altro ancora! Questo modello gratuito per la gestione dei progetti è la vostra soluzione all-in-one con una lista flessibile e un sistema Kanban Vista scheda per inserire le informazioni sui compiti e monitorare immediatamente i progressi. Inoltre, sono disponibili sei stati di attività personalizzati per comunicare se un qualsiasi elementi di azione sono in corso, aperte o completate.

La produttività entra in gioco con il modello aggiuntivo ClickApps ! Accedere a sette funzionalità chiave visualizzando o aprendo le attività, tra cui:

Tracciamento del tempo

Priorità

Etichette

Campi personalizzati

Avvertenze sulle dipendenze

Assegnatari multipli

Sincronizzazione delle e-mail

E molto altro ancora, indipendentemente dal piano tariffario utilizzato! Scarica questo modello

2. Modello di piano di gestione del progetto di alto livello di ClickUp

Modello di piano di gestione di progetto di alto livello di ClickUp

Il Modello di piano di gestione del progetto di alto livello di ClickUp è stato progettato per definire e monitorare gli obiettivi a lungo termine, i KPI e il prodotto finale del vostro team da una prospettiva a volo d'uccello.

Questo modello di gestione del progetto, adatto ai principianti, è un po' più semplice rispetto al primo modello di gestione del progetto, ma è comunque molto efficace grazie alla sua visualizzazione a elenco. Con tre stati personalizzati e cinque campi personalizzati preimpostati per fasi, approvazioni e progressi verso il completamento, i manager possono visualizzare un controllo completo del polso del progetto stato del progetto anche da un solo sguardo.

Le cinque visualizzazioni flessibili sono il vero punto di forza di questo modello di gestione dei progetti di alto livello, tra cui una vista pronta per l'uso I materiali da consegnare Vista elenco, multipla Lavagna Kanban una tempistica dettagliata del progetto e, naturalmente, una Guida introduttiva per accelerare il processo di configurazione. Scarica questo modello

3. Modello di timeline per la gestione del progetto di ClickUp

Modello di timeline per la gestione dei progetti di ClickUp

E per tutti i nostri responsabili di progetto visual-first, il modello Modello di lavagna per la timeline del progetto di ClickUp sarà il vostro nuovo punto di riferimento! Gestione dei progetti con la lavagna è di gran moda, e per una buona ragione! Utilizzando questo strumento altamente visivo e collaborativo, è possibile tracciare rapidamente le principali attività del progetto per fase e per settimana, per aiutare il team a mantenere la rotta.

Inoltre, Lavagne ClickUp sono le uniche software per lavagne digitali con la possibilità di prendere qualsiasi testo, forma o nota e di convertirla direttamente in un'attività che può essere eseguita. Ciò significa che potete agire sul vostro flusso di lavoro dalla lavagna senza dover aggiornare gli stati o allontanarvi dal vostro lavoro.

E poiché il lavoro è già organizzato in modo ordinato sulla lavagna, questo modello di timeline di progetto è la risorsa ideale da avere a portata di mano per le riunioni e le presentazioni con gli stakeholder, in modo da evitare qualsiasi rischio di progetto. Scarica questo modello

4. Modello di Project Manager di ClickUp

Modello di responsabile di progetto di ClickUp

Per quanto validi siano i precedenti modelli di gestione del progetto, è necessaria una solida comprensione delle migliori pratiche e dei fondamenti della gestione del progetto prima di poterli utilizzare al meglio. Il Modello di Project Manager di ClickUp è qui per aiutarvi a raggiungere questa conoscenza.

Questo ClickUp Doc il modello fornisce il quadro di riferimento per una dichiarazione di intenti (Statement of Purpose) per coloro che sono alla ricerca di titoli di studio superiori come un MBA o un MSc. Questi programmi sono fondamentali per coprire le basi e le peculiarità della gestione dei progetti, e questo modello gratuito è il trampolino di lancio perfetto per evidenziare le qualifiche, le competenze uniche e l'esperienza che già possedete e che vi aiuteranno ad avere successo in questi programmi. Scarica questo modello

5. Modello di scheda di progetto di ClickUp

Modello di programma di progetto di ClickUp

La pianificazione del progetto per il vostro team può essere un compito scoraggiante, soprattutto per i progetti più complessi e per i progetti più difficili team interfunzionali s. Il Modello di calendario per la gestione dei progetti di ClickUp semplifica questo compito con un elenco formattato per suddividere tutto, dalla fase del progetto ai potenziali colli di bottiglia.

Sebbene si tratti di un modello di elenco, non è l'unica vista di progetto che troverete applicata al vostro spazio di lavoro. È presente anche una vista Tabella precostituita per valutare i rischi o i problemi del progetto, una pianificazione del progetto che utilizza le viste Timeline e Gantt e una tavola Kanban per visualizzare gli stati delle singole attività.

Utilizzando la lavagna Kanban con la vista Lavagna di ClickUp, avrete anche accesso immediato alle informazioni chiave attraverso i campi personalizzati, in modo da conoscere l'esatto stato del progetto proprio come lo avete progettato. Così, mentre guardate il quadro generale delle vostre attività, potete anche cogliere rapidamente dettagli come i collaboratori, il livello di rischio, il tasso di avanzamento e altro ancora. Scarica questo modello

6. Modello di Carta del progetto di ClickUp

Modello di Carta del progetto di ClickUp

A carta del progetto è un breve documento formale che descrive l'intero progetto e viene creato durante la stesura del piano di progetto. Svolge un ruolo importante nella definizione del l'ambito del progetto , i deliverable, gli attori chiave, il budget e il lavoro da svolgere.

Questo Modello di Carta del progetto di ClickUp semplifica questo compito grazie a uno schema dettagliato applicato direttamente a un documento ClickUp. Nelle sezioni e nelle tabelle preformattate, vi verrà richiesto di inserire tutte le informazioni necessarie per far decollare il vostro progetto. Scarica questo modello

7. Modello di blocco degli orari di ClickUp

Modello di blocco degli orari di ClickUp

Come project manager, avete bisogno di strategie semplici ma funzionali per tenere traccia dello stato e della tempistica del progetto, in modo da sapere su quali compiti deve lavorare ogni membro del team e il tempo rimanente per rispettare la tabella di marcia. Uno dei modi migliori per ottenere questo risultato è il time-blocking!

Utilizzate questo Modello di blocco degli orari di ClickUp per aiutarvi a monitorare gli eventi passati, attuali e futuri. Applicando questo modello di elenco al vostro spazio di lavoro, avrete immediatamente accesso a quattro stati personalizzati, cinque campi personalizzati e ben sette visualizzazioni del progetto, tra cui:

Vista elenco per le attività imminenti

Vista modulo per le richieste di pianificazione

Viste Calendario mensile, giornaliero e settimanale per una gestione ottimale del tempo

E molto altro ancora! Scarica questo modello

8. Modello di rapporto sullo stato della gestione del progetto di ClickUp

Modello di rapporto sullo stato di avanzamento del progetto di ClickUp

Il Modello di rapporto sullo stato di avanzamento del progetto di ClickUp mantiene i vostri stakeholder ben informati e i vostri progetti esecutivi in carreggiata grazie a sette viste di lavoro flessibili, 11 campi personalizzati, quattro stati personalizzati e altro ancora.

Questo modello, facile da usare per i principianti rapporto sullo stato del progetto è stato creato per aiutarvi a supervisionare meglio più progetti alla volta, in modo da poter cogliere rapidamente i dati chiave di ogni progetto da qualsiasi vista. Inoltre, grazie ai numerosi campi personalizzati che consentono di allegare informazioni importanti a ogni attività, è possibile filtrare, ordinare e individuare rapidamente le voci di azione o elementi quali l'allocazione delle risorse e il budget del progetto. Scarica questo modello

9. Modello di gestione del progetto Agile Scrum di ClickUp

Modello di gestione del progetto Agile Scrum di ClickUp

A volte può sembrare che i team Agile lavorino 24 ore su 24 per iterare, iterare e iterare ancora. Richiede una grande quantità di pianificazione strategica, un potente strumento di gestione dei progetti e la capacità di gestire i progetti in modo efficiente Modello di gestione Agile Scrum di ClickUp per garantire che tutto si svolga sempre senza intoppi!

Questo mostro di modello applica uno Spazio designato per Mischia agile i team di Agile Scrum sono in grado di trovare soluzioni e di standardizzare la consegna dei loro prodotti: backlogging, pianificazione degli sprint, standup, revisioni e retrospettive, in modo da poter gestire al meglio tutte le fasi del progetto.

Questo modello di pianificazione del progetto inizia con una Whiteboard ClickUp strutturata per mappare i flussi degli utenti e i flussi di lavoro del team. Da qui, potete iniziare a creare, delegare e a tracciare le attività utilizzando 30 stati di attività caricati! Inoltre, avrete accesso a 13 ClickApp per i punti di sprint, il monitoraggio del tempo, le priorità, i limiti di lavoro in corso, le stime di tempo, le dipendenze, i campi personalizzati e molto altro ancora. Scarica questo modello

10. Modello di tracciatore di riunioni di gestione del progetto di ClickUp

Modello di tracciatore di riunioni di gestione del progetto di ClickUp

I verbali delle riunioni sono estremamente utili per ricordare i passi successivi e i punti chiave da prendere, ma il monitoraggio delle riunioni in un elenco flessibile assicura una fase di pianificazione e preparazione più agevole nella gestione di qualsiasi richiesta di progetto. Il Modello di tracciatore di riunioni di gestione del progetto di ClickUp è perfetto per tenere sotto controllo i check-in importanti come le revisioni trimestrali, gli 1-1 settimanali, le riunioni di inizio progetto e altro ancora. Scarica questo modello

11. Template creativo e di design di ClickUp

Template creativo e di design di ClickUp

Gestione di progetti creativi e di design è il momento in cui le cose iniziano a diventare un po' rischiose!

I dettagli del progetto cambiano e i team creativi o di design devono affrontare diversi cicli di feedback per assicurarsi che le parti interessate siano soddisfatte dei risultati. E poiché le richieste di design possono essere interpretate in mille modi diversi, le modifiche possono diventare a volte un po' estreme.

Il Modello creativo e di design di ClickUp è una cartella indispensabile per tutti i team creativi.

Questo modello creativo e di design inizia con una Whiteboard ClickUp collaborativa e vi guida attraverso l'intero processo creativo con flussi di lavoro end-to-end precostituiti per documentare ed eseguire richieste di qualsiasi tipo. Scarica questo modello

12. Modello di gestione del progetto di bilancio di ClickUp

Modello di gestione del progetto di bilancio di ClickUp

Nella gestione dei progetti, la determinazione del budget di progetto è fondamentale per il successo di qualsiasi progetto.

I modelli di budget di progetto possono aiutare il project manager ad analizzare le spese, a fare l'allocazione strategica delle risorse e identificare i rischi nella gestione di più progetti! Ecco perché è così importante avere a disposizione una risorsa come il Modello di gestione del progetto con budget di ClickUp utile per ogni nuovo concetto.

Considerate questo modello come il segreto meglio custodito per la gestione dei progetti. Questo strumento intuitivo e facile da usare è ideale per tracciare le scadenze dei progetti e le attività multiple, in modo da rispettare le risorse e i requisiti predefiniti per qualsiasi progetto. Scarica questo modello

13. Modello di manuale di gestione del progetto di ClickUp

Modello di manuale di gestione del progetto di ClickUp

Abbiamo già visto molti modelli di piani di progetto List e Space, ma il modello Modello di Playbook per la gestione dei progetti di ClickUp ha un approccio un po' diverso alla gestione dei piani di progetto! Con una cartella preconfezionata per il vostro spazio di lavoro, questo modello di piano, adatto ai principianti, sarà il nuovo migliore amico del vostro project manager per standardizzare il processo di preparazione di qualsiasi tipo di progetto.

Si basa sull'allineamento delle obiettivi del progetto con gli obiettivi generali dell'azienda e con le operazioni tradizionali, in modo che tutti i membri del team si sentano pronti e qualificati per affrontare i loro compiti. Questo è particolarmente vero per i membri di team interfunzionali che devono adattarsi a una serie di processi quotidiani.

Il semplice modello di playbook di progetto funziona come un playbook e stabilisce aspettative coerenti e porta la necessaria prevedibilità al programma giornaliero di tutti. Scarica questo modello

14. Modello di gestione del progetto di costruzione di ClickUp

Modello di gestione del progetto di costruzione di ClickUp

Come ogni team di software, i professionisti della gestione dei progetti edilizi hanno un sacco di cose da fare, sempre. Il Modello di gestione del progetto di costruzione di ClickUp è stato progettato per tutti i responsabili dei cantieri edili per supervisionare costruzioni complesse, aggiornamenti, dipendenze e programmi.

Ma non è l'unica persona che può trarre beneficio da questo template! Questo modello a livello di spazio offre una serie di funzionalità avanzate come 30 stati di attività, 14 campi personalizzati, 11 ClickApp e cinque viste di progetto per aiutare gli amministratori di contratti, i disegnatori e gli appaltatori a semplificare i processi di pianificazione e programmazione. Scarica questo modello

15. Modello di pianificazione di un progetto di ClickUp

Il modello di pianificazione del progetto di ClickUp consente di gestire le comunicazioni, i progressi e le consegne per raggiungere gli obiettivi prefissati

Il Modello di pianificazione di un progetto di ClickUp utilizza l'area di lavoro al massimo delle sue potenzialità, creando attività in qualsiasi elenco e spostandole poi facilmente in altri elenchi.

I modelli di pianificazione del progetto aiutano i team a raggiungere i loro obiettivi nel rispetto dell'ambito, della tempistica, del budget e delle risorse stabiliti. Consentono agli stakeholder di monitorare facilmente lo stato del progetto attraverso piani di progetto visivamente accattivanti e di facile comprensione, in modo da pianificare al meglio i cambiamenti e gestire in modo proattivo i rischi.

Il modello di piano di progetto gratuito di ClickUp aiuta i project manager a tenere sotto controllo il progetto dall'inizio alla fine. Utilizzate questo modello per garantire che tutti i membri del vostro team abbiano accesso alle stesse informazioni, aspettative, decisioni e ipotesi. Scaricate questo modello

Iniziare la pianificazione del progetto con i modelli gratuiti di gestione del progetto

Ognuno di questi 15 modelli porterà il vostro progetto dove deve andare - perché sono stati tutti progettati da ClickUp !

ClickUp è l'unica piattaforma di produttività abbastanza potente da centralizzare tutto il vostro lavoro tra le varie app in un unico spazio di lavoro collaborativo. Con decine di funzioni gratuite per la gestione dei progetti, un'offerta in continua crescita di Libreria di modelli e più di 1.000 integrazioni clickUp è in grado di creare soluzioni per i team di qualsiasi caso d'uso.

Iniziate con uno qualsiasi dei modelli per affrontare il vostro prossimo piano di progetto o per prendere il controllo della vostra timeline di progetto quando iscriversi a ClickUp oggi stesso !