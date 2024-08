30 modelli gratuiti di liste di controllo in Word, Excel e ClickUp Docs

Amiamo le liste di controllo. Chiamateci pure nerd, ma non c'è niente di così soddisfacente come spuntare la prima voce dalla lista... tranne forse spuntare l'ultima voce dalla lista. ✅

Con la giusta lista di controllo, potete organizzare tutto nella vostra vita, dalla settimana di lavoro alla prossima vacanza, fino alla chiusura della casa.

Ma creare una lista di controllo, assicurarsi di non aver dimenticato nessun passaggio e mettere in ordine gli elementi può essere un progetto a sé stante.

Come fare allora per lavorare in modo più intelligente, non più difficile? Utilizzando modelli di liste di controllo già pronti per dare il via ai vostri progetti. Ecco 30 dei nostri modelli di lista di controllo preferiti che vi aiuteranno a realizzare tutto, dal completamento delle attività quotidiane al raggiungimento del prossimo importante traguardo.

Che cos'è un modello di lista di controllo?

Un modello di lista di controllo è un elenco preconfezionato di compiti o elementi con caselle di controllo in modo da poter segnare ogni elemento completato man mano che lo si porta a termine. Questi modelli di lista possono essere estremamente specializzati o estremamente ampi, a seconda del motivo per cui vengono utilizzati.

Ad esempio, se avete bisogno di una lista della spesa, dovrete iniziare con un modello di lista di controllo vuota, poiché la spesa di cui avete bisogno sarà unica per voi. 🛒

Se invece avete bisogno di una lista di controllo per i bagagli, potete iniziare con un modello di lista di controllo completo che elenca già gli articoli da mettere in valigia (eliminando il carico mentale di doverli elencare da soli). La maggior parte di noi ha bisogno di oggetti simili quando viaggia: calzini, mutande, spazzolino da denti... insomma, avete capito bene. 🧦

L'uso di un modello di lista di controllo predefinito è uno dei nostri preferiti trucchi per la produttività . La pianificazione, l'organizzazione e la messa in scena dei nostri progetti diventano un gioco da ragazzi. In questo modo, possiamo risparmiare la nostra energia cerebrale per cose più importanti, come fare effettivamente il lavoro sulla nostra lista di controllo!

Cosa rende un buon modello di lista di controllo?

I diversi modelli di lista di controllo aiutano a organizzare cose diverse, dalla routine quotidiana al lancio del prossimo prodotto. Per questo motivo, i contenuti dei vari modelli saranno estremamente diversi. (Ad esempio, un modello di lista di controllo per l'inventario non assomiglierà affatto a un modello di lista di controllo per il matrimonio)

Detto questo, tutti i modelli di lista di controllo efficaci hanno questi tre elementi in comune:

Facile da modificare: Non ci sono due progetti uguali, quindi il modello di lista di controllo deve permettervi di rimuovere le voci che non si applicano a voi e di aggiungere le voci che sono importanti per voi

Non ci sono due progetti uguali, quindi il modello di lista di controllo deve permettervi di rimuovere le voci che non si applicano a voi e di aggiungere le voci che sono importanti per voi È meglio iniziare con una lista di controllo con un numero eccessivo di voci e poi rimuovere quelle che non sono importanti per il progetto. In questo modo avrete meno probabilità di tralasciare qualcosa dal vostro elenco di attività rispetto a quando iniziate con una lista di controllo troppo semplice che non include abbastanza informazioni

**Per i progetti complicati che richiedono un modello di lista di controllo per le nuove assunzioni, è necessario svolgere le attività in un certo ordine (pubblicare la descrizione del lavoro, esaminare le candidature, fissare i colloqui, ecc.) Il modello di lista di controllo deve riflettere ilpriorità del progetto con l'ordine dei compiti elencati. Per altre liste di controllo, come la lista della spesa, l'ordine potrebbe non essere importante

30 Modelli di lista di controllo dei compiti da usare nel 2024

Ora che avete una lista di controllo di ciò che serve per una buona lista di controllo, ecco 30 modelli che soddisfano tutte le esigenze. ✅

Tutti questi modelli di liste di controllo sono disponibili gratuitamente su ClickUp, Microsoft Word, Excel, Google Docs e Google Sheets. Per iniziare a usare i modelli di ClickUp, è sufficiente registrarsi per un account gratuito sul sito Pagina dei prezzi di ClickUp .

1. Modello di lista di controllo settimanale ClickUp

Modello di lista di controllo settimanale ClickUp

Non siate mai più colpiti da un caso di lunedì con il modello Modello di lista di controllo settimanale ClickUp . È un modello di lista di controllo settimanale facile da usare per i principianti, che aiuta a organizzare le attività quotidiane. Include quattro stati: annullato, completato, in corso e da fare.

È possibile cambiare la visualizzazione per vederlo come modello di lista di controllo settimanale in un calendario o come modello di lista di controllo giornaliera modello di lista delle cose da fare . In ogni caso, con il vostro elenco aggiornato di cose da fare riuscirete a completare le attività in un batter d'occhio. Scaricate questo modello

2. Modello di lista di controllo per audit interno ClickUp

Modello di lista di controllo per l'audit interno di ClickUp

Anche se la vostra azienda non dispone di un team di audit interno, potete organizzare una revisione approfondita degli standard di qualità e della sicurezza sul posto di lavoro con la lista di controllo di ClickUp Modello di lista di controllo per l'audit interno di ClickUp .

Include una guida introduttiva e consente di organizzare le attività importanti dopo l'audit con un elenco di opportunità di miglioramento e di non conformità gestione dei compiti modelli di elenco. È perfetto per creare un ambiente di lavoro orientato alla sicurezza e alla conformità! ⛑️ Scarica questo modello

3. Modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto ClickUp

Modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto ClickUp

Quando si organizza il lancio (o il rilancio) di un prodotto, ci sono molte parti in movimento. ⚙️

Il Modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto ClickUp vi permette di tenere tutto sotto controllo con un diagramma di Gantt, una timeline visiva, tappe fondamentali e liste di controllo con tutti i compiti necessari per il vostro lancio specifico. Utilizzate i campi personalizzati per creare un elenco di attività specifiche per il lancio del vostro prodotto o aggiungete una barra di avanzamento per visualizzare lo stato del vostro elenco di attività.

Abbinatelo al vostro Matrice RACI per definire i ruoli nel progetto e assicurarsi che tutti i membri del team sappiano di quali compiti sono responsabili per rimanere sulla stessa lunghezza d'onda. Scaricate questo modello

4. Modello di lista di controllo per le assunzioni di ClickUp

Modello di lista di controllo per le assunzioni ClickUp

Mettete i vostri nuovi assunti a proprio agio con l'azienda e il loro ruolo utilizzando la lista di controllo di ClickUp Modello di lista di controllo per l'assunzione di ClickUp . Questo modello di lista di controllo per i nuovi assunti, adatto ai principianti, semplifica il processo di inserimento dei dipendenti.

Il team delle risorse umane può utilizzare l'elenco per gestire attivamente il processo, oppure si può consegnare il modello di lista di controllo dei compiti compilato ai nuovi assunti, affinché possano autogestire i loro compiti di onboarding. Questo potrebbe includere i loro compiti settimanali iniziali o la loro lista di controllo per rivedere tutti i documenti di onboarding. Scarica questo modello

5. Modello di lista di controllo per la gestione dei cambiamenti di ClickUp

Modello di lista di controllo per la gestione delle modifiche di ClickUp

Senza la giusta lista di controllo, il cambiamento può spaventare. Ma con la Modello di lista di controllo per la gestione del cambiamento di ClickUp l'unico "eek!" che sentirete sarà quello di uno dei migliori modelli di lista di controllo gratuiti per le sue numerose funzioni. 🤓

Include una guida per iniziare, una lista di controllo, una vista calendario, una linea temporale, una revisione delle prestazioni del team e sette campi personalizzati per aiutarvi a implementare qualsiasi nuova politica. Utilizzatelo come modello di lista di controllo mensile o in una vista a riquadro per dare un'occhiata alle attività. Scaricate questo modello

6. Modello di lista di controllo per riunioni ClickUp

Modello di lista di controllo per riunioni ClickUp

Se c'è una cosa che suscita un gemito collettivo da parte di tutto il team, è una riunione inutile. Sì, le riunioni possono essere una parte importante del vostro flusso di lavoro e contribuire ad allineare team interfunzionali ma tutti noi abbiamo partecipato a riunioni che hanno fatto perdere tempo e che avrebbero potuto essere un'e-mail. 📩

Evitate questo destino sul posto di lavoro e fate in modo che le vostre riunioni siano importanti con il programma Modello di lista di controllo per riunioni ClickUp . Offre tutti i passaggi necessari per pianificare e ospitare riunioni efficaci e per creare un'atmosfera di fiducia elementi d'azione per il vostro team, da portare con sé nella giornata di lavoro.

Tutti i membri del team che partecipano alla riunione apprezzeranno il fatto che siate arrivati preparati per rimanere organizzati ed evitare errori tenendo traccia di chi ha detto cosa. Scaricate questo modello

7. Modello di lista di controllo per la gestione dei fornitori di ClickUp

Gestire le relazioni con i fornitori e scegliere quelli migliori

Il Modello di lista di controllo per la gestione dei fornitori di ClickUp è la risorsa ideale per tenere traccia delle relazioni con i fornitori e mantenere la coerenza. Tenete le informazioni di contatto dei vostri fornitori in un unico posto e create valutazioni dei fornitori per analizzare la loro tempestività, la facilità d'uso e la qualità del servizio.

Questo modello vi aiuterà a rivedere le vostre relazioni e a scegliere i fornitori più adatti migliori per la vostra azienda . Scarica questo modello

8. Modello di lista di controllo della qualità ClickUp

Modello di lista di controllo della qualità ClickUp

Tenete sotto controllo la qualità con il modello Modello di lista di controllo della qualità ClickUp . Questo modello fornisce un processo di verifica dei vostri prodotti per garantire che siano sempre conformi ai vostri standard.

Se si riscontrano problemi con questo modello di controllo qualità è possibile contrassegnarli come minori, maggiori o critici, aiutando così a a stabilire le priorità del vostro lavoro . È anche possibile contrassegnare le attività come approvate o rifiutate, in modo da sapere quando è il momento di andare sul mercato e quando è il momento di tornare al tavolo da disegno. 🧑

**Provate queste

**Modelli di registro dei rischi_

! Scarica questo modello

9. Modello di lista di controllo SEO ClickUp

Modello di lista di controllo SEO di ClickUp

Il Modello di lista di controllo SEO di ClickUp mantiene la vostra strategia di contenuti in linea, in modo da ottenere un quadro completo. Include una lista di controllo per garantire che tutto, dai tag del titolo ai link interni, sia in linea con le best practice e i processi SEO.

Inoltre, consente di classificare i progetti SEO in base al fatto che facciano parte della homepage, della pagina delle FAQ, delle pagine dei prodotti o delle pagine del blog. È anche possibile organizzare i compiti in base all'importanza e gestire le capacità del team dall'interno del modello. Scarica questo modello

10. Modello di lista di controllo per prodotti digitali ClickUp

Modello di lista di controllo del prodotto digitale ClickUp

Pianificate lo sviluppo e il lancio del vostro prodotto digitale con il modello Modello di lista di controllo del prodotto digitale ClickUp . Questa lista di controllo approfondita del progetto vi guiderà nella progettazione, nel confezionamento e nella vendita del vostro nuovo prodotto digitale dall'inizio alla fine. In pratica, è l'intero processo di gestione del progetto avvolto in un fiocco. 🎁 Scaricate questo modello

11. Modello di lista di controllo per le vacanze ClickUp

Modello di lista di controllo ClickUp per le vacanze

Possiamo avere un "yay!" per le vostre prossime vacanze?! Il modello di lista di controllo ClickUp per le vacanze vi assicurerà di essere pronti a rilassarvi al massimo. 🏝️

Con gli elenchi degli articoli da acquistare e da mettere in valigia, oltre a uno spazio per inserire la quantità necessaria, non dovrete preoccuparvi di dimenticare nulla. Questa lista di controllo per la preparazione dei bagagli è facile da usare per tutti e consente di assegnare ad altri le responsabilità della preparazione.

Sarete pronti a partire! ✈️ Scarica questo modello

12. Modello di lista di controllo per trasloco ClickUp

Modello di lista di controllo per trasloco ClickUp

Prima di cambiare casa o città, utilizzate la Modello di lista di controllo per traslochi ClickUp per rendere il trasloco più agevole. Questo pianificatore digitale vi guiderà nella pulizia della casa, nell'organizzazione del trasloco, nell'imballaggio e nella pianificazione degli animali domestici.

Il documento illustra tutte le attività da completare per lasciare la casa attuale e trasferirsi in quella nuova, perché non c'è posto migliore di casa! 🏡 Scarica questo modello

13. Modello di lista di controllo di chiusura immobiliare ClickUp

Modello di lista di controllo per la chiusura di un immobile ClickUp

Se siete un agente immobiliare, sapete quanto sia difficile chiudere un immobile e passate la maggior parte del vostro tempo a cercare di renderlo più facile per i vostri clienti. Con il ClickUp Lista di controllo per la chiusura dell'immobile potete renderla più semplice anche per voi stessi.

Tenete traccia del costi di marketing immobiliare il modello di vendita è stato sviluppato per gestire la fase di richiesta del mutuo, l'ispezione della casa, la data di chiusura prevista e i documenti di chiusura firmati in un unico luogo. Questo modello vi aiuterà a gestire il processo di vendita dall'offerta iniziale fino a quando le chiavi saranno nelle mani dei vostri clienti. 🗝️ Scarica questo modello

14. Modello di lista di controllo per il pensionamento ClickUp

Modello di lista di controllo per il pensionamento ClickUp

Lavoriamo ogni giorno con un obiettivo: smettere di lavorare. La pensione è l'obiettivo finale di ogni carriera fruttuosa, ma richiede una grande pianificazione.

Dovrete valutare le vostre finanze e decidere cosa farete con tutto il vostro tempo libero, perché se pensate di trascorrere la pensione facendo immersioni in mare aperto, avrete bisogno di molti più risparmi rispetto a chi intende dedicarsi al giardinaggio. 👩‍🌾

Il Lista di controllo per il pensionamento ClickUp vi aiuterà a pianificare tutto, per capire quando andare in pensione e come pianificare il vostro prossimo capitolo. Scarica questo modello

15. Modello di lista di controllo per l'imbarco in Word da Template.net

via Template.net Questa lista di controllo per l'onboarding dei dipendenti di Template.net è ideale per i team delle risorse umane che si basano su Microsoft Office . Vi aiuterà a organizzare una lista di cose da fare interfunzionale per l'inserimento dei nuovi assunti, delineando i compiti dei dipartimenti HR, paghe, amministrazione, formazione e sviluppo.

Questo modello di lista di controllo è un modo semplice per stabilire un processo di onboarding se non ne avete già uno. Scarica questo modello

16. Modello di lista di controllo Word da Template.net

via Template.net Questo modello modificabile per Microsoft Word vi consente di creare qualsiasi elenco di cui abbiate bisogno. Trasformatelo in un modello di lista di controllo per le pulizie di casa o in un modello di lista di controllo per il matrimonio e scaricatelo in formato PDF.

È vero che dovrete pianificare inizialmente le voci della vostra lista, ma è già formattata per voi ed è un modello di lista di controllo facilmente stampabile. 🖨️ Scarica questo modello

17. Modello di lista di controllo per viaggi d'affari in Word

via Microsoft Word Utilizzando questa lista di controllo per preparare il vostro prossimo viaggio d'affari, saprete che a casa e in ufficio è tutto sotto controllo e potrete concentrarvi sui vostri obiettivi lavorativi.

Questo modello comprende quattro sezioni: una per la preparazione dell'ufficio, una per la preparazione della casa, una per la preparazione dei bagagli e una per le informazioni da lasciare agli assistenti. Vi garantirà la massima tranquillità durante la vostra assenza. ✌️ Scarica questo modello

18. Modello di lista di controllo per la costruzione in Google Docs di Template.net

via Template.net Preparatevi per il vostro prossimo progetto di costruzione con questo modello di lista di controllo. Si tratta di una lista di controllo che va dalla firma del contratto all'ispezione finale della casa e copre tutte le fasi intermedie. Può essere utilizzata come lista di controllo giornaliera o il vostro documento per tutto ciò che riguarda il progetto, dall'inizio alla fine.

Sia che il vostro team di costruzione stia lavorando a una nuova costruzione o a un'ampia ristrutturazione, questo elenco vi aiuterà a tenere traccia di ogni fase e dell'appaltatore che ne è responsabile. 👷

Vedi questi_

Hef/_ https://clickup.com/it/blog/71522/modelli-di-contratto/_ Modelli di contratto_ /%href/

! Scarica questo modello

19. Modello di lista di controllo Excel

via Microsoft Excel Questo modello di Microsoft Excel vi aiuterà a creare un elenco di cose da fare e a classificarlo in base alla data di scadenza, alla priorità e all'area della vostra vita in cui è più importante.

In questo formato Excel potrete avere una panoramica dei vostri progetti personali, familiari, domestici e lavorativi in un unico posto e seguire i vostri progressi giornalieri e settimanali con colorati grafici a barre. Perché chi non ama un grafico per vedere la propria lista di controllo giornaliera o i propri compiti settimanali! 📊 Scarica questo modello

20. Modello di lista di controllo per Google Sheets di BenCollins

via BenCollins Questo semplice modello di lista delle cose da fare è un modo semplice per tenere traccia delle attività quotidiane con caselle di controllo e voci di lista modificabili. Dovrete creare i vostri to-dos, ma questo lo rende un modello di lista flessibile per tenere traccia delle vostre faccende domestiche, creare una lista della spesa o organizzare un progetto in cui dovete completare un compito prima di passare al successivo.

Non è il modello migliore per organizzare progetti complessi, ma è un buon modello di lista di controllo giornaliera. Scaricate questo modello

Altri 10 modelli di liste di controllo Excel

Siete ancora alla ricerca di altri modelli di liste di attività? Provate queste altre opzioni di Excel:

Spuntate questo dalla vostra lista con questi modelli di lista di controllo

Passate direttamente dall'organizzazione alla realizzazione con un modello di lista di controllo. 📝

Quando si inizia un nuovo progetto ci sono molte cose da fare. Non è il caso di starsene seduti a organizzare piccole caselle di controllo. Per fortuna esistono molti modelli di liste di controllo efficaci per dare il via al processo di gestione dei progetti.

Scegliete la lista di controllo più pertinente al vostro progetto e poi dedicatevi al lavoro che conta davvero. 🏊

ClickUp può aiutarvi a organizzare qualsiasi cosa nella vostra vita, in modo da risparmiare la vostra energia cerebrale per completare altri progetti. 🧠

Iniziate con un conto ClickUp gratuito oggi.