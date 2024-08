10 modelli di contratto e accordi commerciali gratuiti

Fare promesse al mignolo o dare la propria parola a qualcuno non è sufficiente nel mondo degli affari: ogni accordo deve essere supportato da un contratto. 📜

Un contratto legalmente vincolante delinea qualsiasi impegno ufficiale applicabile per legge, definendo le aspettative di tutte le parti coinvolte per evitare errori di comunicazione .

Se redatto con precisione, previene i conflitti e riduce il rischio di problemi di conformità per tutte le parti coinvolte. D'altra parte, un documento debole contratto o accordo di servizio può costarvi molto: si parla di estenuanti procedimenti giudiziari, spese legali, penali per la violazione e perdita di reputazione.

Con una posta in gioco così alta, soprattutto per un accordo commerciale costoso, la stesura dei contratti può essere snervante. Se siete alla ricerca di un modo per creare accordi commerciali legali senza stress, avete bisogno di modelli di contratto appropriati.

Scopriamo come dovrebbero essere ed esploriamo 10 delle migliori opzioni disponibili sul mercato!

Che cos'è un modello di contratto commerciale?

In quanto accordo giuridicamente vincolante, un contratto deve essere redatto in modo specifico per essere valido. È necessario utilizzare frasi legali e gergo formule che si allineino con la transazione, i termini di pagamento, l'accordo contrattuale e l'accordo legale generale per tutte le parti coinvolte, il che è difficile per un profano.

È qui che entrano in gioco i modelli di contratto aziendale: questi strumenti vi aiutano a scrivere contratti completi senza bisogno di competenze legali. 🧑‍⚖️

Il modello semplifica la stesura fornendo un quadro standardizzato su cui lavorare. Contiene il linguaggio standard approvato dal settore, chiamato anche clausole di base -contestuali all'oggetto del contratto o degli accordi di partnership

Tenete presente che i modelli di contratto aziendale non sono universali e dipendono dal Paese o dal settore specifico. Alcuni si adattano a qualsiasi transazione commerciale che coinvolge un rapporto venditore-cliente . Altri, come un contratto di lavoro indipendente o un contratto di locazione, invece, delineano i termini e le condizioni per una situazione particolare, come un acquisto di un immobile o la descrizione delle mansioni dei dipendenti.

Secondo un studio di benchmark di World Commerce & Contracting (ex IACCM), più della metà dei contratti stipulati si basa sul modello sbagliato, il che può portare a problemi di conformità. Ecco perché è fondamentale utilizzare quello giusto!

Cosa rende un buon modello di contratto?

Sia che abbiate bisogno di una struttura contrattuale adatta a transazioni e affari ricorrenti, sia che abbiate bisogno di qualcosa di specifico per ogni situazione, un modello di contratto di partnership di qualità deve avere alcune caratteristiche.

In generale, cercate modelli di contratto con:

sezioni pertinenti: Il modello deve avere una struttura convenzionale per disporre l'accordo in modo logico. Verificare che abbia:

Clausole di base adeguate

Blocchi per aree fondamentali come firme e sigilli

Sezioni di indennizzo definite per offrire protezione contro potenziali conflitti Personalizzabilità: Dovete essere in grado di adattare le clausole predefinite alla transazione o al servizio in questione senza alcuno sforzo. Il modello deve essere riutilizzabile e scalabile Strumenti di collaborazione : Il modello deve consentire la modifica in tempo reale con i partner, i dipendenti e i fornitori per rispondere alle esigenze di tutte le parti interessate Tracciabilità: Deve consentire di monitorare le modifiche al contratto. Per gli accordi aggiornati di frequente, il modello deve accelerare il processo di revisione e approvazione Elevata usabilità: Una persona che non ha una formazione giuridica dovrebbe essere in grado di utilizzare il documento fin dall'inizio. I modelli di contratto di fascia alta sono dotati di guide integrate per assistere l'utente

10 Modelli di contratto gratuiti da utilizzare nel 2024

Abbiamo compilato un elenco di 10 modelli di contratto per diversi casi d'uso, compresi quelli generali accordi commerciali contratti di locazione e di lavoro. I criteri di selezione hanno riguardato fattori quali la funzionalità complessiva, la coerenza linguistica e la facilità d'uso.

1. Modello di contratto commerciale ClickUp

Il modello di esempio di contratto commerciale di ClickUp può aiutarvi a creare contratti dettagliati per qualsiasi tipo di transazione

Cercate un modello di contratto o di fornitore di servizi universale per facilitare gli accordi tra acquirente e fornitore? Il modello Modello di contratto commerciale ClickUp è il vostro punto di partenza!

Questo modello, facile da usare per i principianti, è scalabile al 100%, quindi le aziende piccole e grandi possono usarlo per preparare accordi concreti e completi. Grazie alle sue nove sezioni standard, consente di redigere contratti commerciali in qualità di venditore o di acquirente:

Intestazione Servizi offerti Considerazioni e tariffe Cancellazione Legge applicabile e spese legali Garanzie offerte Clausola di esclusione Rinuncia e modifiche Accordo completo

Le clausole di base sono fatte alla perfezione: dovete solo fornire le informazioni specifiche, come i dettagli di Parte A e Parte B, i servizi e le garanzie offerte, i doveri reciproci e le date di completamento previste. Per evitare confusione, le parti da compilare sono evidenziate tra parentesi.

Una volta completate le sezioni, passate alla pagina Riconoscimento: è qui che le parti coinvolte appongono la propria firma per accettare i termini e le condizioni del contratto. 🖊️

Se avete bisogno di un punto di partenza per capire come dovrebbe essere la vostra fattura, date un'occhiata al nostro modello di fattura per servizi aziendali .

Come tutti i modelli ClickUp, anche questo consente la collaborazione in team: è possibile creare e gestire attività , redigere contratti in tempo reale con i propri collaboratori e monitorare le modifiche apportate. Scaricate questo modello

2. Modello di contratto d'appalto ClickUp

Offrite al vostro cliente informazioni dettagliate sui vostri servizi e sulla piano del progetto con il modello di contratto ClickUp Bid

Quando si persegue un nuovo cliente in un ambiente competitivo, si vogliono coprire tutte le basi e dimostrare che la propria azienda è quella giusta. Fidatevi del Modello di contratto di offerta ClickUp per aiutarvi a fare proposte vincenti! ✌️

Con questo modello, si ottiene il supporto completo per scrivere proposte accattivanti . Iniziate aggiungendo al documento le informazioni sulla parte interessata. Poi delineate i vari dettagli del progetto, come i costi della manodopera, i dettagli dei pagamenti, i materiali o i contratti di noleggio delle attrezzature, per presentare i vostri punti di forza in modo oggettivo.

La struttura predefinita assicura che il lettore possa sciogliere gli elementi critici dell'offerta: ecco come si presenta la struttura:

Scopo

Servizi da fornire

Prezzo

Tempistica

Piano di progetto e schema di pagamento

Struttura di ripartizione del lavoro

Date chiave

Termini e condizioni

Queste sezioni accuratamente progettate facilitano il confronto tra le offerte concorrenti. È possibile aggiungere delle sottosezioni per definire ulteriormente la proposta.

Modificate il testo di esempio del modello per adattarlo alla vostra offerta. Aggiungete grafici, immagini, tabelle e diagrammi per chiarire il piano di lavoro.

Per i progetti a lungo termine, si consiglia di condividere il modello con i propri colleghi durante le riunioni pre e post gara per verificare la redditività dei servizi proposti. Scarica questo modello

3. Modello di addendum al contratto ClickUp

Utilizzate il modello ClickUp Addendum to a Contract per modificare facilmente un contratto esistente

I contratti possono anche essere firmati e sigillati, ma sono già definiti? Non è così, se ci sono degli addendum. 🖇️

Un addendum è un documento legale aggiunto a un contratto esistente per modificare alcune sezioni o inserirne di nuove. La preparazione di questo documento legalmente vincolante può essere un incubo, perché c'è il rischio concreto di creare incongruenze o lacune non volute.

Inserire il ClickUp Addendum a un modello di contratto -progettato per aiutarvi a modificare un contratto esistente senza rovinarlo!

Utilizzate il modello per apportare modifiche in linea con il contratto originale. Il documento vi guiderà a completare le sezioni pertinenti, come il nome e la data del contratto, le modifiche o le aggiunte e la data di entrata in vigore.

Sarete in grado di spiegare il contratto originale in termini di:

Lingua

Formattazione

Tema e stile dei caratteri

Se state finalizzando le modifiche per via elettronica, caricate una foto della vostra firma digitale, e siete a posto.

Per garantire che tutte le informazioni siano centralizzate e che la registrazione sia impeccabile, collegate l'accordo finale a Documenti ClickUp o aggiungetelo al vostro file Flussi di lavoro CRM . Scarica questo modello

4. Modello di contratto di catering ClickUp

Smettete di preoccuparvi di redigere i contratti e concentratevi sulla fornitura di un servizio di prima classe con il modello di contratto per i servizi di catering di ClickUp

La gestione di un'attività di catering è già abbastanza stressante, ma la stesura di contratti super dettagliati con i clienti può essere ulteriormente frustrante.

Per fortuna non deve essere così, grazie al modello di contratto per servizi di catering di ClickUp Modello di contratto di catering ClickUp !

Questo modello di contratto gratuito vi permette di illustrare i vostri servizi di catering in dettaglio, stabilendo la responsabilità in aree quali costi e incentivi, forniture e limiti di personale. Definisce i parametri delle aspettative dei clienti, in modo da non lasciare spazio a fraintendimenti in un documento legalmente vincolante.

Il modello include sezioni preconfezionate che funzionano sia per i contratti di catering interni che per quelli esterni. Personalizzate opzioni come Coordinamento della sede, Menu e Specifiche dell'evento per spiegare come il vostro team fornirà il servizio. È possibile allegare un menu dettagliato (in qualsiasi formato) nell'Esempio A: Menu del catering. 🍜

I contratti di catering possono spesso essere soggetti a circostanze impreviste che portano a controversie. Per questo motivo, è possibile aggiungere clausole standardizzate per conformità sanitaria, giurisdizione legale, limitazioni e rimedi, annullamento e assicurazione.

Se siete gestire più clienti e avete molto da fare, condividete il modello con i vostri collaboratori per delegare i compiti di redazione o di gestione dei servizi.

Rivolgetevi a un consulente legale per conoscere le leggi e le restrizioni specifiche, ma potete utilizzare modelli di contratto gratuiti come questo per avere un vantaggio!

Controllate questi modelli_

Modelli di diagrammi di affinità__

! Scarica questo modello

5. Modello di contratto di pulizia ClickUp

Utilizzate il modello di contratto di pulizia ClickUp per delineare i servizi, i termini e le condizioni ed evitare malintesi

Solo perché gestite un'impresa di pulizie, non significa che vogliate risolvere i problemi derivanti da contratti scritti male. 🧽

Il Modello di contratto di pulizia ClickUp è proprio quello che vi serve per minimizzare il rischio di incomprensioni tra voi e i vostri clienti e mantenere la vostra immagine pulita!

Il modello è diviso in sezioni chiare per affrontare ogni aspetto del vostro servizio, compreso ciò che farete, quando, dove e con quale frequenza. È inoltre possibile aggiungere dettagli sull'autorizzazione del locale e sulla riservatezza se le vostre mansioni si estendono ad aree con restrizioni all'ingresso.

Anche se le pulizie sono un lavoro impegnativo, l'utilizzo del modello è relativamente semplice: basta compilare le aree contrassegnate e in un attimo avrete un contratto dall'aspetto professionale pronto per essere firmato!

Poiché le imprese di pulizia hanno a che fare con diverse categorie di clienti e requisiti, è possibile duplicare il modello per creare quadri già pronti per diversi tipi di servizio. In questo modo si può risparmiare tempo di redazione, migliorare i processi interni e aiutarvi a a mantenere i clienti nel tempo. Scarica questo modello

6. Modello di contratto per servizi di gestione di progetto ClickUp

I project manager apprezzeranno questo modello di contratto plug-and-play di ClickUp Gestione del progetto i contratti di project management (PM) sono diversi dai soliti contratti di servizio. Definiscono il rapporto tra un cliente e un project manager e, considerando l'ampia portata del servizio, anche piccole sviste possono portare a costose controversie legali.

Ecco perché è necessario il Modello di contratto per i servizi di gestione del progetto ClickUp per coprire i principi generali del contratto di PM, come la rappresentanza e la comprensione reciproca, per proteggere i vostri interessi.

Sia che stiate fornendo o esternalizzare i servizi di PM -come un appaltatore indipendente, il modello può giocare a favore di entrambe le squadre. È particolarmente utile per le startup che non possono permettersi un consulente legale a tempo pieno per supervisionare le attività di gestione del progetto.

Certo, questo modello presenta la formulazione legale desiderata per il contratto, ma il linguaggio è facile da seguire. Inoltre, è disponibile una guida integrata che vi assiste nel processo di stesura.

Ad esempio, se non siete sicuri di cosa aggiungere alla sezione Issuasione delle fatture, il modello vi mostrerà quali elementi di fatturazione e di mora specificare e quali dettagli specifici di pagamento inserire nell'accordo commerciale.

Personalizzate il modello con altre specifiche di pagamento, come ad esempio:

Stimatobudget del progetto* Tariffe orarie, settimanali o mensili

Rimborsi per il periodo di prova Scarica questo modello ### 7. Modello di contratto di lavoro ClickUp

Utilizzate il nostro modello di contratto di lavoro per specificare i diritti e le responsabilità dei dipendenti, insieme alle garanzie aziendali per il loro servizio e le loro competenze

Un contratto di lavoro funziona come un'enciclopedia di informazioni su una posizione lavorativa e questo lo rende la fonte di verità nelle potenziali controversie in materia di diritto del lavoro. Si tratta però di un documento complesso e la sua stesura non è una passeggiata.

Fidatevi del Modello di contratto di lavoro ClickUp per aiutarvi a elaborare un contratto di lavoro e un accordo commerciale legalmente valido. ✅

Il modello copre tutte le componenti essenziali, dal sistema retributivo, alla politica sugli straordinari, al comportamento da tenere in ufficio, per adattarsi ai diversi ruoli. I termini e le condizioni sono suddivisi in tre sezioni principali:

Politica generale di assunzione: Definizione delle regole di assunzione e cessazione del rapporto di lavoro Politica generale sul posto di lavoro: che copre aree come la puntualità e la retribuzione Politiche interne: Chiarire le posizioni specifiche dell'azienda sul comportamento in ufficio, sulla privacy e sull'uso di sostanze

Queste sezioni possono avere tutte le sottosezioni che volete per tenere conto dei diritti e dei doveri particolari di un dipendente. L'eliminazione di una clausola non necessaria non avrà alcun impatto sulla struttura del modello. Scarica questo modello

8. Modello di contratto di locazione commerciale ClickUp

Utilizzate il modello di contratto di locazione commerciale di ClickUp per delineare i dettagli dell'affitto di un immobile per uso professionale

Avete bisogno di aiuto per capire le complessità di un contratto di locazione commerciale? Utilizzate il modello Modello di contratto di locazione commerciale ClickUp per tutelare gli interessi di tutte le parti coinvolte.

Questo modello aiuta a definire le clausole che regolano il rapporto tra il conduttore/locatario e il proprietario/locatore per vari scenari di locazione commerciale, come ad esempio:

Affitto di un locale commerciale, di un ufficio o di un parcheggio

Acquisto di nuove attrezzature

Stipula di un contratto di leasing per l'acquisto di beni immobili o terreni industriali dettagli di pagamento

Il modello copre tutti gli aspetti, dallo scopo della locazione dei locali agli obblighi dell'inquilino. Modificate le parti evidenziate per definire aree come i depositi cauzionali, i termini di pagamento, le regole di subaffitto, le disposizioni di rinnovo e gli obblighi assicurativi.

È possibile collegare il modello a documentazione interna per mantenere i dati di locazione centralizzati e rintracciabili per tutti.

Se gestite un ampio portafoglio di contratti di locazione, utilizzate il modello per suddividere il carico di lavoro.

Supponiamo di voler affittare un magazzino e di delegarne la gestione a un subordinato. In questo caso, si può accedere al modello e aggiungere compiti amministrativi, come il pagamento delle tasse sulla proprietà o la preparazione delle pratiche di rinnovo, per il responsabile del magazzino. Scarica questo modello

9. Modello di contratto indipendente in Word da Template.net

Utilizzate il modello di contratto indipendente Word di Template.net per creare contratti personalizzati per qualsiasi scopo

Se state cercando un modello di contratto commerciale di base per Microsoft Word, prendete in considerazione il modello di contratto indipendente Word di Template.net.

Ciò che vi piacerà di questo semplice contratto di collaborazione è la sua facilità d'uso. È dotato di una prima pagina in cui è possibile inserire il logo dell'azienda e aggiungere le parti coinvolte, le date e altri componenti introduttivi.

La parte centrale del modello contiene sei sezioni principali:

Le parti Corrispettivo e termini di pagamento Patti, dichiarazioni e garanzie Disposizioni generali Legge applicabile Firme

Aggiungete o rimuovete il testo e modificate i caratteri per creare un contratto in linea con le preferenze del vostro marchio. Questo modello è disponibile anche in Google Docs che lo rende in qualche modo adatto alla collaborazione.

Alcuni utenti potrebbero trovare noiosa la struttura tuttofare del modello, ma questo fa parte del suo fascino. Permette di modellare il contratto in base alle esigenze del momento, anche se è possibile che si debbano aggiungere clausole personalizzate per conto proprio. 🔝 Scarica questo modello

10. Modello di contratto fornitore Google Docs di Signaturely

Utilizzate il modello di contratto con i fornitori di Google Docs di Signaturely per delineare le specifiche dello scambio di beni o servizi in cambio di un compenso

Avete finito le forniture per ufficio? O il WiFi è fuori servizio? È ora di contattare un fornitore. ☎️

Nel corso della sua vita, un'azienda mediamente mantiene centinaia di elenchi di fornitori per mantenere una fornitura costante di articoli e servizi critici per le operazioni. Invece di sprecare risorse per la stesura di ogni documento, rivolgetevi al modello di contratto con i fornitori di Google Docs di Signaturely.

Il modello definisce le specifiche dello scambio, delineando le aspettative sui termini di pagamento, le scadenze e le modalità di pagamento prodotti da consegnare del contratto di servizio. Le sezioni necessarie sono precompilate; è necessario rivederle e aggiungere le informazioni pertinenti agli spazi vuoti.

Come in ogni modello standard, sono presenti sezioni di indennizzo per scenari di tipo "what-if", come cancellazioni dell'ultimo minuto e condizioni meteorologiche avverse. 🌧

Grazie alla struttura universale del modello, è possibile utilizzarlo per diversi servizi, dall'assunzione di organizzatori di eventi alle aziende di giardinaggio.

Il modello funziona anche per scenari personali. Ad esempio, se state organizzando un matrimonio, potete usarlo per redigere contratti individuali per il fiorista o il panettiere. Scarica questo modello

Diventa un professionista nella redazione dei contratti con i modelli di contratto gratuiti!

Ammettiamolo: redigere contratti non è il lavoro più entusiasmante che ci sia. È noioso e ripetitivo, ma è comunque una parte non negoziabile dell'attività. 🙅

Risparmiatevi la fatica di redigere un contratto da zero con i modelli di contratto di cui disponiamo. Sono tutti personalizzabili e, se usati bene, possono ridurre enormemente il rischio di errori manuali!