20 modelli gratuiti di piani di progetto in Excel e ClickUp

Caos. 😳

Ecco cosa si rischia quando non si pianifica. Sappiamo che in questo momento stiamo incanalando la voce del papà che è in noi, ma è vero.

Sia che stiate pianificando per il successo o per prepararvi a potenziali insidie, la pianificazione del progetto è fondamentale per portare a termine le attività. E per coloro che gestiscono gruppi di lavoro o singoli collaboratori, c'è un aspetto ancora più importante necessità di una pianificazione strategica per raggiungere l'efficienza del progetto.

Siamo realisti: la pianificazione è fondamentale, sia che si tratti di una lancio di un prodotto o una vacanza internazionale. Quando pianifichiamo, prevediamo i problemi (ad es allocazione delle risorse ), stabilire in modo più chiaro obiettivi del progetto (ad esempio, rispettare le scadenze), e meglio gestire i budget dei progetti (ad esempio, evitare le spese di viaggio impreviste).

Tuttavia, mettere insieme un piano partendo da una pagina bianca non è un compito facile. Con l'aiuto di modelli dettagliati di piani di progetto, è più probabile che riusciate a dare il via agli incarichi e a organizzare con successo i progetti le tempistiche del progetto . Perché senza un piano di progetto, la disorganizzazione si impadronisce del vostro lavoro e si scatena il caos.

Quindi, teniamo a bada il disordine e diamo un'occhiata ai 20 migliori modelli di piano di progetto per il vostro prossimo progetto!

Cos'è un modello di pianificazione del progetto?

Per prima cosa, esaminiamo le basi con le qualità chiave da ricercare nei modelli di piano di progetto.

Un modello di piano di progetto è uno strumento indispensabile per gestire con successo i progetti adattando il vostro processo al raggiungimento degli scopi, degli obiettivi, del budget o delle sfide del progetto.

Con l'aiuto di un modello di pianificazione, è possibile calcolare le fasi necessarie per completare il progetto e avere la flessibilità di organizzarle su una timeline statica o su un modello di pianificazione grafico di Gantt dinamico . Questo permette di definire chiaramente l'ambito e il calendario del progetto, organizzando i compiti nel modo più efficiente possibile.

I project manager e i team leader utilizzano i modelli di pianificazione del progetto per risparmiare tempo e denaro organizzando i compiti ed evitando errori inutili. Questo processo di gestione del progetto è essenziale per mantenere in ordine il programma del progetto.

Cosa rende un buon modello di pianificazione del progetto?

Un buon modello di piano di progetto consente di dettagliare facilmente le attività del progetto l'ambito del progetto e lo scopo generale del lavoro necessario per il suo completamento. Un modello funzionale dovrebbe anche delineare gli obiettivi e i risultati attesi del progetto il programma del progetto .

Questo funziona meglio quando si dispone di una descrizione dettagliata di ciò che deve essere fatto e di eventuali limitazioni che potrebbero alterare il progetto tempistica del progetto o del budget. Gli ottimi modelli di pianificazione del progetto comprendono anche obiettivi a breve e a lungo termine, tenendo conto delle risorse, dei tempi del progetto e dei vincoli di budget.

Visualizzare e gestire la roadmap dei prodotti in ClickUp Timeline View

È utile utilizzare un modello di pianificazione del progetto che si integri facilmente con la vostra software di gestione del progetto in modo da poter inserire senza problemi aspetti come le scadenze, tappe fondamentali , la progressione del progetto, i ruoli e le responsabilità e le risorse disponibili.

Senza questo collegamento - ecco di nuovo la voce di papà - si rischia di avere un piano di progetto disordinato che gira a vuoto e fa perdere tempo a tutti.

20 Migliori modelli di piano di progetto gratuiti

Chi non ama il gratis? Ecco perché vi piacerà la nostra lista dei migliori modelli di piano di progetto gratuiti che potete usare in questo momento! Diamo un'occhiata a quelli che sono stati inseriti nella nostra lista:

1. Modello di pianificazione del progetto di ClickUp

Modello di pianificazione del progetto di ClickUp

Ascoltate: non metteremmo questo modello al primo posto se non credessimo che possa aiutarvi facilmente (e rapidamente) a formare il vostro piano di progetto. Il Modello di pianificatore di progetto di ClickUp utilizza il vostro spazio di lavoro al massimo delle sue potenzialità creando attività in qualsiasi elenco e spostandole poi facilmente in altri elenchi.

Questo modello di pianificazione del progetto è stato ideato per aiutare i team di progetto a raggiungere i risultati desiderati nel rispetto dell'ambito, della tempistica, del budget e delle risorse previsti. Consente agli stakeholder di monitorare facilmente i progressi attraverso piani di progetto visivamente accattivanti e di facile comprensione, in modo da pianificare al meglio i cambiamenti e gestire in modo proattivo i rischi.

Il modello di ClickUp serve anche come mezzo di comunicazione tra il team di progetto e gli stakeholder. Il processo di pianificazione del progetto può essere effettuato attraverso la piattaforma, tramite commenti assegnati, in modo che il team sappia quali sono i punti da tenere sotto controllo, senza perdere le conversazioni nelle temute catene di e-mail.

Utilizzate questo modello per assicurarvi che tutti abbiano accesso alle stesse informazioni, aspettative, decisioni e ipotesi. Scarica questo modello

2. Modello di piano di progetto di consulenza di ClickUp

Modello di piano di progetto di consulenza di ClickUp

Un'altra fantastica risorsa per i project manager o per coloro che gestiscono i clienti, soprattutto nell'ambito dei servizi professionali, è il sito web Modello di piano di progetto per la consulenza di ClickUp . Questo modello di pianificazione del progetto funge da guida per fornire direzione e struttura per un risultato di successo.

Per avere una visione a volo d'uccello delle attività del vostro progetto, potete utilizzare il modello Vista elenco di ClickUp per una rapida suddivisione delle attività in base allo stato, su cui gli stakeholder possono fare clic per ottenere maggiori dettagli su ogni attività o sulle sue sottoattività.

I campi personalizzati rendono ancora più facile la visualizzazione di importanti dettagli del piano di progetto, come le date di scadenza, lo stato di avanzamento delle attività, la fase del progetto e le risorse. Invitate i clienti come ospiti in ClickUp per accedere alla vista Elenco, in modo che non debbano cliccare su ogni attività per trovare le informazioni essenziali. Consulenza efficace analizza le sfide e i problemi potenziali e sviluppa strategie efficaci per identificare le opportunità di collaborazione e di creazione di valore. Una buona notizia per voi: questo modello vi permette di fare questo e molto di più per migliorare il vostro lavoro gestire le aspettative dei clienti e creare piani di comunicazione trasparenti. Scarica questo modello

3. Modello di piano di progetto interfunzionale di ClickUp

Modello di piano di progetto interfunzionale di ClickUp

Il più delle volte, avete bisogno di un piano di progetto che funzioni in modo trasversale ai team . Ciò significa che il vostro piano dovrebbe integrarsi bene in diversi flussi di lavoro senza essere fastidioso per gli stakeholder e i vari team.

Il Modello di piano di progetto interfunzionale di ClickUp garantisce che tutte le parti interessate siano coinvolte nel processo decisionale. Inoltre, crea una migliore via di comunicazione tra i team, in modo che l'esperienza e le competenze di ciascuno siano prese in considerazione nel progetto.

Quindi, cosa distingue questo modello dagli altri? Con questo modello, potete davvero affidarvi ai campi personalizzati di ClickUp per dare ai team la visione più semplice o più approfondita di ciò che è necessario per portare avanti il progetto.

Aggiungete facilmente assegnatari, parti interessate, osservatori del progetto e approvatori alle attività e alle sottoattività per diversi flussi di lavoro nel piano di progetto. In questo modo si ridurrà la confusione tra i team su qualsiasi processo e si darà una un riepilogo del progetto personalizzabile di ciò che è necessario per iniziare e completare ogni attività. Scarica questo modello

4. Modello di piano di progetto per la conformità di ClickUp

Modello di piano di progetto per la conformità di ClickUp

La conformità del progetto è il Robin del vostro Batman, il George del vostro Jerry. E l'utilizzo del Modello di piano di progetto per la conformità di ClickUp è il vostro compagno di viaggio per assicurarvi di raggiungere gli obiettivi prefissati, di rimanere in carreggiata e di fornire una sicurezza aggiuntiva per proteggere il vostro progetto.

Forse George Costanza non è la migliore delle analogie, ma questo modello di ClickUp fornisce una fantastica visuale per identificare e valutare i requisiti di conformità del vostro progetto. Ancora una volta, i campi personalizzati di ClickUp sono una funzione preziosa per documentare, organizzare e fornire approfondimenti di alto livello su come mantenere le operazioni aziendali conformi in questo piano di progetto.

Queste visualizzazioni sono utili ai team coinvolti per intervenire e correggere i problemi di non conformità nel piano di progetto. serenità ora! Scaricate questo modello

5. Modello di piano di progetto per eventi di ClickUp

Modello di piano di progetto per eventi di ClickUp

Pianificare un evento può essere scoraggiante, soprattutto se non si parte da un modello di pianificazione ricco di risorse.

Il Modello di pianificazione eventi di ClickUp rende tutto più facile!

Questo modello è dotato di tutte le funzioni per evitare che l'ansia da pianificazione degli eventi prenda il sopravvento. Gli stati delle attività personalizzati, la vista Chat in-app e la vista Mappa unica rendono facile seguire qualsiasi evento esattamente come si desidera.

Non importa il tipo di evento: che si tratti del lancio di un prodotto o di una raccolta fondi locale, è possibile utilizzare due campi personalizzati predefiniti e sette automazioni per tenere traccia dei piccoli dettagli. E soprattutto, questo modello è personalizzabile per adattarsi al vostro budget o ai vostri obiettivi specifici, indipendentemente dalle dimensioni del progetto.

Smettiamo di preoccuparci del piano di progetto per il vostro prossimo evento e iniziamo con il piede giusto grazie a questo modello di progetto dettagliato. Scarica questo modello

6. Modello di piano di progetto per sito web di ClickUp

Modello di piano di progetto per sito web di ClickUp

Per realizzare un piano di progetto di un sito web produttivo è necessario progetto dettagliato , le tempistiche, i budget e le responsabilità degli stakeholder.

È fondamentale disporre di questi componenti prima del lancio di un sito web, per questo motivo consigliamo di utilizzare il programma Modello di piano di progetto per il sito web di ClickUp . I progetti di siti web tendono ad avere più livelli e, all'interno di ogni livello, si corre il rischio di problemi estemporanei che non si erano previsti nei piani di progetto.

Evitate le incertezze e utilizzate questo modello come un unico punto di riferimento per tenere traccia di tutte le attività, i processi e le decisioni che portano alla realizzazione di un progetto di sito web. Organizzatevi grazie ai campi personalizzati e assegnate ogni compito al suo legittimo proprietario, in modo che nessun dettaglio rimanga intatto nella fase di pianificazione del progetto. Scaricate questo modello

7. Modello di piano di progetto tecnologico di ClickUp

Modello di piano di progetto tecnologico di ClickUp

Utilizzando il concetto di business gestione dei processi aziendali (BPM) può migliorare drasticamente un progetto di sito web. Si tratta di utilizzare le fasi di analisi, progettazione, implementazione e monitoraggio per mappare i processi esistenti, crearne di nuovi, implementarli nell'organizzazione e verificare costantemente che stiano fornendo i risultati desiderati.

Il Modello di piano di progetto tecnologico di ClickUp è ideale per chi vuole migliorare il modo in cui il proprio team o reparto implementa la tecnologia. La pianificazione di questo processo richiede tempistiche dettagliate, accesso a risorse importanti e rapporti sullo stato di avanzamento.

È utile che tutte le parti sappiano quali sono le prossime tappe del progetto complessivo. Questo modello fornisce i campi personalizzati, i tipi di vista e gli stati per pianificare correttamente i progetti tecnologici. Scaricate questo modello

8. Modello di pianificazione del progetto del centro dati di ClickUp

Modello di pianificazione del progetto del centro dati di ClickUp

Le migrazioni di data center richiedono il trasferimento di dati e risorse da un sito all'altro. In poche parole, si tratta di un sacco di parti in movimento.

Può essere un processo impegnativo e complesso, per questo motivo suggeriamo la Modello di piano di progetto del centro dati di ClickUp . Questo modello di pianificazione del progetto fornisce un quadro semplice per aiutare i team di migrazione dei dati a sostenere il processo in modo efficiente ed efficace.

Tra tutti i modelli di piano di progetto, questo è in grado di gestire le attività più semplici o più complesse, gli obiettivi e i budget del progetto, per garantire che l'intero team di progetto riesca a migrare i dati con successo. Scarica questo modello

9. Modello di pianificazione del progetto di un evento virtuale di ClickUp

Modello di pianificazione del progetto di un evento virtuale di ClickUp

Credeteci, conosciamo bene le complessità del pianificare un grande evento virtuale ! La tempistica del progetto è fondamentale (ancor più per il project manager).

Questi eventi richiedono un'enorme pianificazione da parte di tutti i team, in modo che ognuno possa lavorare verso lo stesso obiettivo . Il Modello di pianificazione del progetto di un evento virtuale di ClickUp semplifica il compito di organizzare un evento virtuale completo e di successo.

Questo modello di piano semplifica anche tutti i diversi elementi coinvolti nel processo per un project manager. Ciò significa che l'intero team di progetto risparmia tempo e fatica con questo modello di piano, garantendo al contempo un risultato di successo. Scarica questo modello

10. Modello di piano d'azione di ClickUp

Modello di piano d'azione di ClickUp

Modello di piano d'azione di ClickUp assiste i team nella strutturazione, nella definizione delle priorità e nel tracciare i compiti per raggiungere i loro obiettivi.

Questo modello presenta metriche integrate per la valutazione dei risultati, facilita l'assegnazione dei compiti e offre uno spazio collaborativo per la definizione e il monitoraggio degli obiettivi. Utilizzate questo modello come guida per la crescita personale, le startup, le iniziative di marketing e i flussi di lavoro creativi Scarica questo modello

11. Modello di gestione del progetto di ClickUp

Modello di gestione del progetto di ClickUp

Modello di gestione del progetto di ClickUp è uno strumento completo progettato per facilitare un'efficace pianificazione del progetto. Fornisce una base strutturata che incorpora tutte le fasi essenziali della pianificazione del progetto, promuovendo una comunicazione chiara tra i membri del team e le parti interessate.

Questo modello aiuta i team a navigare attraverso ogni fase di un progetto, consentendo loro di comprenderne gli aspetti fondamentali, di personalizzare i piani in base alle loro esigenze specifiche, di organizzare le attività in modo efficiente e di coordinare gli sforzi del team per un'esecuzione senza intoppi. È particolarmente utile per gestire le complessità legate alla pianificazione di un progetto. Scarica questo modello

12. Modello di documento di pianificazione di ClickUp

Modello di documento di pianificazione di ClickUp

Questo Modello di documento di pianificazione di ClickUp aiuta i team a stabilire le basi del progetto per garantire che si verifichino meno rischi e problemi durante l'esecuzione.

Il modello di documento di pianificazione di ClickUp semplifica l'organizzazione e l'avvio del progetto. Con questo modello, il vostro team può:

Catturare gli obiettivi chiave, i traguardi e le voci di azione

Suddividere i compiti in parti gestibili per una consegna più veloce

Allineare i team su ciò che è più importante per il successo collettivo

/Riferimenti/ https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6120224&\_gl=1\*fy0dek\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MDU3MDY1MzQuQ2owS0NRaUEyS2l0QmhDSUFSSXNBUFRWhKQTFLVkwwYmJoVkNNNcWlaS1lleVZaWTNPZHVLa3B4Z1E5MFJza3FLVtXc1lsOXc1UWRob2FBcDUwRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU5NDQ2NzkwNi4xNzAyOTI4NjAy Scarica questo modello /%href/

13. Modello di piano di registrazione di ClickUp

Modello di piano di registrazione di ClickUp

Utilizza Modello di piano di registrazione di ClickUp per catturare gli obiettivi aziendali, i dettagli degli obiettivi, le metriche di successo e le scadenze in un unico documento digitale.

Il Plan of Record Template di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a fare questo. Con esso è possibile:

Garantire una comunicazione chiara tra le parti interessate

Allineare i team su obiettivi comuni

Tenere traccia dei progressi e delle tappe fondamentali per rispettare le scadenze

/Riferimenti/ https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6170004&\_gl=1\*15f3klz\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MDU3MDY1MzQuQ2owS0NRaUEyS2l0QmhDSUFSSXNBUFRWhKQTFLVkwwYmJoVkNNcWlaS1lleVZaWTNPZHVLa3B4Z1E5MFJza3FLVGtXc1lsOXc1UWRob2FBcDUwRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU5NDQ2NzkwNi4xNzAyOTI4NjAy Scarica questo modello /%href/

14. Modello di pianificazione Pi di ClickUp

Modello di pianificazione PI di ClickUp

Il Modello di pianificazione ClickUp PI aiuta a strutturare e semplificare il processo di pianificazione del progetto. È stato progettato per rendere il processo più efficiente, soprattutto per i team Agile.

Il modello di pianificazione ClickUp Pi aiuta i team:

Suddividere attività complesse in parti più piccole e gestibili

Organizzare le attività per una maggiore chiarezza e concentrazione

Allocare le risorse in modo efficace e pianificare in anticipo per un'esecuzione di successo

/Riferimenti/ https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6322850 Scaricate questo modello /%href/

15. Modello di pianificazione di un progetto di ClickUp

Modello di pianificazione del progetto di ClickUp

Modello di pianificazione del progetto di ClickUp fornisce una base ben organizzata, garantendo che tutte le fasi essenziali siano incluse nel piano e promuovendo una comunicazione trasparente tra i membri del team e gli stakeholder.

Questo modello vi guida attraverso ogni fase del progetto, aiutandovi a comprenderne l'essenza, a personalizzare i piani in base alle vostre esigenze, a organizzare i compiti in modo efficiente e a coordinare i membri del team per un'esecuzione impeccabile. Scarica questo modello

16. Modello di lavagna per il piano di lavoro di ClickUp

Modello di lavagna del piano di lavoro di ClickUp

Modello di lavagna per il piano di lavoro di ClickUp è strutturato in modo da fornire una guida visiva sistematica per il vostro progetto. È una soluzione completa per visualizzare, amministrare e monitorare tutti i compiti del team in modo ben strutturato.

Il modello di lavagna per il piano di lavoro di ClickUp non solo aiuta a pianificare, ma assicura anche che ogni attività sia tracciata e gestita in modo efficace, portando a un flusso di lavoro più produttivo ed efficiente. Scarica questo modello

17. Modello di documento di progetto di ClickUp

Modello di consegna del progetto di ClickUp

Un piano ben realizzato pone le basi per un'esecuzione eccezionale! Implementate efficacemente i risultati del vostro progetto con Il modello dei deliverable di progetto di ClickUp . Questo modello è stato progettato per fornire una panoramica completa dei deliverable del progetto, dei proprietari designati, delle tempistiche e del budget. È uno strumento utile per monitorare l'avanzamento delle consegne.

Questo modello non serve solo a tenere traccia delle consegne, ma anche a creare uno spazio in cui trasparenza, responsabilità ed efficienza si fondono. Avendo una visione chiara di chi è responsabile di cosa e di quando i compiti devono essere svolti, potete assicurarvi che tutti i membri del vostro team siano sulla stessa lunghezza d'onda.

/Riferimenti https://app.clickup.com/signup?template=t-182201612&\_gl=1\*674yps\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MDU3MDY1MzQuQ2owS0NRaUEyS2l0QmhDSUFSSXNBUFBNRWhKQTFLVkwwYmJoVkNNcWlaS1lleVZaWTNPZHVLa3B4Z1E5MFJza3FLVGtXc1lsOXc1UWRob2FBcDUwRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU5NDQ2NzkwNi4xNzAyOTI4NjAy Scarica questo modello /%href/

18. Modello di roadmap di progetto di ClickUp

Modello di tabella di marcia del progetto di ClickUp

Lo sviluppo di un progetto comporta una buona dose di complessità e numerosi elementi da gestire. Indipendentemente dalle dimensioni o dall'intricatezza del progetto, Modello di roadmap di progetto di ClickUp è dotato di tutti gli strumenti necessari per il vostro successo!

Che siate in procinto di lanciare una nuova funzionalità o di gestire una visione di prodotto a lungo termine, il nostro modello di roadmap di progetto serve ad assistere il vostro team di prodotto in modo efficiente. Scarica questo modello

19. Modello di lavagna di progetto di ClickUp

Modello di lavagna per l'ambito del progetto di ClickUp

Modello di lavagna con ambito di progetto di ClickUp è uno strumento progettato per aiutare a strutturare e snellire il processo di definizione dell'ambito di un progetto. Fornisce un riepilogo conciso delle attività, delle risorse, delle date e dei deliverable coinvolti in un determinato progetto.

Utilizzate questo modello per organizzare i progetti, tenere sotto controllo le attività e tracciare le consegne. Scarica questo modello

20. Modello di pianificazione del progetto in Excel

Tramite Microsoft

Per chi ama lavorare in Microsoft Excel -ti copriamo noi!

Questo semplice modello di piano di progetto di Microsoft Excel funziona come una linea temporale nel vostro foglio di calcolo per creare una tabella di marcia chiara e organizzata per il vostro progetto. All'interno delle celle è possibile aggiungere le tappe principali del progetto, modificare testo e immagini e condividerlo con il proprio team.

Inoltre, potete aggiungere le vostre pietre miliari nella tabella dettagli del progetto all'interno del foglio di calcolo del modello di piano di progetto semplice per dare un'occhiata più visiva alla vostra timeline. Utilizzate questo modello personalizzabile per impostare il vostro l'intero schema del progetto e determinare i passi essenziali da compiere per raggiungere il successo. Scaricate questo modello

Iniziare a pianificare con i modelli di piano di progetto

Ecco a voi 20 modelli di gestione del progetto che potete usare completamente gratis per pianificare il vostro nuovo progetto!

Se state ancora lottando per scegliere il miglior modello di progetto, sappiate che con ClickUp non solo otterrete un modello di progetto completamente gratuito potente strumento per la pianificazione del progetto ma una piattaforma intuitiva utilizzabile da tutto il team. Sfruttate le viste altamente personalizzabili di ClickUp per visualizzare scadenze chiare, l'ambito del progetto, l'avanzamento del progetto e gli stakeholder assegnati.

ClickUp offre una serie di funzioni appositamente studiate per semplificare il piano di gestione dei progetti e il flusso di lavoro. È possibile creare facilmente attività, assegnarle ai membri del team e monitorare i progressi in tempo reale per raggiungere gli obiettivi e i risultati del progetto.

Non pensate troppo ai vostri piani di progetto. Utilizzate invece ClickUp gratuito oggi per condividere idee e flussi di lavoro tra i vari team sui progetti più complessi.