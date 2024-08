15 migliori strumenti di collaborazione online nel 2024 (Free e a pagamento)

Tutti sono "giocatori di squadra" nel loro curriculum, finché non si tratta di lavorare effettivamente con team distribuiti. È allora che tutte le vostre capacità di collaborazione e comunicazione entrano in gioco e sono sottoposte a un test rigoroso: il momento della verità.

Come persona che ha visto cadere i team più potenti a causa di una scarsa comunicazione o di una coordinazione discordante, sono un convinto supporto dell'utilizzo di app per la collaborazione e altri strumenti per mettere i team sulla stessa pagina.

Efficaci strumenti di collaborazione online possono migliorare significativamente il modo in cui i membri del team (soprattutto quelli che lavorano da remoto o in modalità ibrida) si connettono, comunicano e lavorano tra loro. Dato che molti di noi oggi non lavorano fuori dall'ufficio per cinque giorni alla settimana, le organizzazioni farebbero bene a investire in strumenti di collaborazione online di alta qualità che aiutino i team remoti a lavorare insieme e a essere produttivi.

In anni di esperienza ho provato molti di questi software per la collaborazione tra team in progetti, stakeholder e settori diversi. Alcuni sono stati dei veri e propri salvavita, in grado di connettere team globali, tenerli concentrati sull'obiettivo e ottenere risultati collettivi. E poi ci sono altre app che non mi hanno impressionato per le loro scarse prestazioni.

Alla luce delle mie esperienze positive, negative e negative, ho stilato un elenco dei 15 migliori strumenti di collaborazione online e app mobili che consiglierò vivamente nel 2024. Diamo un'occhiata.

**Cosa bisogna cercare negli strumenti di collaborazione online?

Ricordate quelle riunioni in sala conferenze ad alta energia in cui tutti sono coinvolti e fanno brainstorming su un argomento per renderlo altamente produttivo? Beh, catturare la stessa energia in una forza lavoro distribuita e remota non è un'attività facile. È necessario mettere tutti sulla stessa pagina, evitare distrazioni e fare in modo che tutti possano partecipare attivamente per migliorare la qualità del lavoro la collaborazione sul posto di lavoro .

Gli strumenti di collaborazione online sono ottimi per riunire il team per fare brainstorming e lavorare su un documento o un progetto, ma c'è molto di più di quello che si vede. Per scegliere l'opzione migliore, dovete andare oltre la semplice aggiunta di uno strumento al vostro arsenale. L'opzione deve adattarsi ai vostri requisiti unici e ai processi esistenti. Ecco alcuni dei fattori che abbiamo preso in considerazione nel selezionare i migliori strumenti di collaborazione online:

Requisiti e casi d'uso : Considerate perché avete bisogno di un particolare strumento o piattaforma. Come verrà utilizzato nella vostra organizzazione e quale scopo risolverà? Lo strumento scelto deve soddisfare le vostre esigenze specifiche e aggiungere valore alla vostra organizzazione. Ad esempio, se state cercando una piattaforma centralizzata per gestire il vostro programma di contenuti da un capo all'altro, potreste dare la priorità alla possibilità di gestire tutto in un unico posto e di archiviare i file dei contenuti in modo sicuro

: Considerate perché avete bisogno di un particolare strumento o piattaforma. Come verrà utilizzato nella vostra organizzazione e quale scopo risolverà? Lo strumento scelto deve soddisfare le vostre esigenze specifiche e aggiungere valore alla vostra organizzazione. Ad esempio, se state cercando una piattaforma centralizzata per gestire il vostro programma di contenuti da un capo all'altro, potreste dare la priorità alla possibilità di gestire tutto in un unico posto e di archiviare i file dei contenuti in modo sicuro Funzionalità/funzione per i team : Una volta identificata l'esigenza, selezionate uno strumento con tutte le funzionalità giuste. Uno strumento di collaborazione online dovrebbe avere tutte le funzionalità/funzione cruciali per una collaborazione e un lavoro di squadra efficaci. Tra queste, la gestione e il monitoraggio del tempo, i canali di comunicazione in tempo reale, le funzionalità di condivisione dei file, la modifica dei documenti in collaborazione, le videoconferenze e altro ancora. Ad esempio, se gestite un'agenzia, vorrete anche che i processi di revisione e approvazione online siano risolti per

: Una volta identificata l'esigenza, selezionate uno strumento con tutte le funzionalità giuste. Uno strumento di collaborazione online dovrebbe avere tutte le funzionalità/funzione cruciali per una collaborazione e un lavoro di squadra efficaci. Tra queste, la gestione e il monitoraggio del tempo, i canali di comunicazione in tempo reale, le funzionalità di condivisione dei file, la modifica dei documenti in collaborazione, le videoconferenze e altro ancora. Ad esempio, se gestite un'agenzia, vorrete anche che i processi di revisione e approvazione online siano risolti per Facile da usare: Parlando per esperienza, nuovi processi o strumenti possono richiedere a tutto il team un po' di tempo per abituarsi e imparare. Per questo motivo, quando si sceglie un software per la collaborazione tra team, bisogna sempre optare per qualcosa di facile da usare. È proprio per questo che abbiamo scelto gli strumenti di questo elenco. Anche se ognuno di essi ha funzionalità/funzione eccezionali, sono tutti facili da usare, implementare e imparare

Parlando per esperienza, nuovi processi o strumenti possono richiedere a tutto il team un po' di tempo per abituarsi e imparare. Per questo motivo, quando si sceglie un software per la collaborazione tra team, bisogna sempre optare per qualcosa di facile da usare. È proprio per questo che abbiamo scelto gli strumenti di questo elenco. Anche se ognuno di essi ha funzionalità/funzione eccezionali, sono tutti facili da usare, implementare e imparare Integrazioni: Oltre all'utilizzo e all'implementazione, il software piattaforma di comunicazione collaborativa scelta deve lavorare senza problemi con le applicazioni e i sistemi esistenti. Non mi piace cambiare contesto e, quindi, preferisco strumenti di collaborazione digitale che mi permettano di integrare anche le mie app preferite

Oltre all'utilizzo e all'implementazione, il software piattaforma di comunicazione collaborativa scelta deve lavorare senza problemi con le applicazioni e i sistemi esistenti. Non mi piace cambiare contesto e, quindi, preferisco strumenti di collaborazione digitale che mi permettano di integrare anche le mie app preferite **Assicuratevi che lo strumento scelto rientri nel vostro budget e vi permetta di personalizzare i prezzi in base alle vostre esigenze. Potete anche confrontare la versione gratis con le opzioni a pagamento per scegliere il miglior software di collaborazione online. Ricordate di tenere conto di tutti i costi che incidono sul prezzo, compresi quelli una tantum, i costi di implementazione, le spese ricorrenti, le funzionalità/funzione aggiuntive e altri ancora, cosa che non ho fatto nei miei primi anni di vita

Sicurezza dei dati: I migliori strumenti di collaborazione non servono a nulla se compromettono i vostri dati. Assicuratevi che il software scelto includa solide funzionalità/funzione di sicurezza, come l'autenticazione a due fattori, la crittografia dei dati, il controllo degli accessi e altre modalità di protezione dei dati

Tenendo conto di questi fattori, passiamo in rassegna i migliori software di collaborazione online per far sì che il vostro team funzioni a pieno ritmo.

I migliori strumenti di collaborazione online in sintesi

Prima di parlare di ogni piattaforma, ecco una rapida panoramica di tutti gli strumenti che abbiamo selezionato e di come possono essere utilizzati per migliorare il lavoro dei dipendenti la sinergia del team :

Strumento di collaborazione Migliore per Caratteristiche/funzione chiave Prezzi ClickUp Collaborazione all-in-one Attività e obiettivi condivisibili, documenti e lavagne collaborative, chattare in tempo reale, Da $0 a $19 al mese; prezzi personalizzati per i piani aziendali Documenti Google Editing collaborativo di documenti Creazione e modifica di documenti in tempo reale, archiviazione cloud Da $0 a $39,60 al mese Slack Comunicazione in tempo reale Chattare con il team, condivisione di file, videochiamate Da $0 a $12,50 al mese; prezzi personalizzati per i piani aziendali Zoom Videoconferenze Riunioni video ad alta definizione, condivisione dello schermo, webinar Da 0 a 26,99 dollari al mese; prezzi personalizzati per piani aziendali Asana Project management Gestione delle attività, pianificazione dei piani, comunicazione con il team Da $0 a $30,49 al mese; prezzi personalizzati per i piani aziendali Trello Visual project management Schede Kanban, elenchi di attività, automazioni di base Da $0 a $12,50 al mese; prezzi personalizzati per piani aziendali Miro Lavagna online Brainstorming, mappe mentali, collaborazione visiva Da $0 a $20 al mese; prezzi personalizzati per piani aziendali GitHub Controllo delle versioni per gli sviluppatori Condivisione di codici, controllo delle versioni e project management per gli sviluppatori Da $0 a $31 al mese Figma Design collaborativo Prototipazione di progetti, progettazione di interfacce utente (UI), collaborazione nel design Da $0 a $75 al mese Airtable Database relazionale e collaborazione Database flessibile, flussi di lavoro personalizzati, project management Da 0 a 54 dollari al mese; prezzi personalizzati per piani Enterprise monday.com Sistema operativo per il lavoro Project management, comunicazione tra team, flussi di lavoro personalizzati Da 0 a 24 dollari al mese; prezzi personalizzati per piani aziendali Microsoft Teams Comunicazione e collaborazione Chattare con il team, riunioni video, condivisione di file Da $4 a $22 al mese Canva Progettazione grafica e collaborazione Strumenti di progettazione facili da usare, modelli, collaborazione in tempo reale Da $0 a $29,99 al mese; prezzi personalizzati per piani Enterprise Notion Area di lavoro all-in-one Note, wiki, knowledge base Da 0 a 28 dollari al mese; prezzi personalizzati per piani aziendali Dropbox Archiviazione cloud e condivisione di file Spazio di archiviazione cloud sicuro, condivisione di file, funzionalità/funzione di collaborazione Da 0 a 30 dollari al mese; prezzi personalizzati per piani aziendali

I 15 migliori strumenti di collaborazione online da utilizzare nel 2024

Ora vi darò un'occhiata più approfondita alle funzionalità/funzioni principali e ai limiti, nonché alla proposta unica di ogni software di collaborazione:

1. ClickUp: Il miglior strumento di collaborazione online tutto in uno

Prima di iniziare a lavorare in ClickUp, il mio stack tecnologico di collaborazione era un'accozzaglia di strumenti di collaborazione per team. Usavo Slack per gli aggiornamenti rapidi, le email per gli scambi più lunghi, le note organizzate su Google Documenti, Microsoft Teams per le videoconferenze e Miro per le lavagne. Certo, era un sacco di cose da gestire contemporaneamente, ma era solo così che pensavo che funzionasse il mondo.

Poi è arrivata ClickUp, l'app che le ha sostituite tutte, letteralmente.

ClickUp è un hub online intuitivo che riunisce i team per ideare, pianificare ed eseguire i lavori in modo semplice. Lo so perché la nostra è una forza lavoro ibrida e remota. Quindi, sia che i membri del mio team fossero nella stessa stanza, sia che fossero sparsi per continenti e fusi orari, non abbiamo avuto problemi a terminare il lavoro!

collaborate senza problemi con tutti i vostri team utilizzando ClickUp per creare documenti, assegnare attività e monitorarle in un'unica piattaforma_

Onestamente, passare da un mosaico di soluzioni software a una piattaforma unificata è stata una boccata d'aria fresca. L'unico problema è stato abituarsi alla curva di apprendimento di ClickUp, che racchiude una serie di funzionalità/funzione in un unico potente software di collaborazione online. Ma il processo di apprendimento è stato agevole e ho trovato la strada giusta.

Una volta presa confidenza con ClickUp, mi sono ritrovata molto più produttiva, coordinandomi con compagni di squadra in due continenti, gestendo progetti di marketing grandi e piccoli, raccogliendo e analizzando i contributi di vari stakeholder e guidando il team.

Io e il mio team utilizziamo le funzioni di collaborazione di ClickUp, come ad esempio Lavagne online di ClickUp per fare brainstorming su contenuti e idee per le campagne, ClickUp Chattare Visualizza per scambiare messaggi in tempo reale, Documenti ClickUp per creare qualsiasi cosa, da procedure operative standard e contratti a wiki interni, ClickUp Clip per la cattura di video condivisibili, e l'elenco continua (fate un salto nella sezione delle funzionalità/funzione chiave se volete un riassunto). E, naturalmente, gestiamo tutte le attività di ogni campagna e di ogni progetto con Attività di ClickUp .

Che si tratti di impostare promemoria per le attività o di controllare gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento, ClickUp si occupa di tutte le attività di amministratore per voi (e per il vostro team), in modo che possiate concentrarvi sui lavori di maggior valore.

Ciò che spicca per me è il suo assistente IA, che si basa su un sistema di controllo e di gestione delle attività ClickUp Brain . Questa potente funzionalità è stata progettata appositamente per migliorare la collaborazione e aiutarvi a ottenere di più dalla vostra area di lavoro. Io la uso ogni giorno per scrivere meglio, ma può anche cercare e analizzare informazioni tra le attività, i documenti, le comunicazioni (chat, commenti) e le app connesse per identificare connessioni e rispondere alle vostre domande.

Questa recensione di G2 riflette esattamente il motivo per cui ClickUp è il numero uno del mio elenco..

Mi piace il fatto che, come gestore del team, mi offre una panoramica di tutti i progetti a cui sta lavorando il mio team; la cosa ancora migliore è che posso scendere nello specifico dei dettagli del progetto, chi è il titolare, qual è lo stato attuale/aggiornamento e quando è la data di scadenza. I team possono facilmente collaborare tra di loro, poiché nella sezione dei commenti i membri possono taggarsi a vicenda.

Il Modelli di ClickUp la libreria è una delle mie funzionalità più utilizzate: chi non vorrebbe dei framework preesistenti e completamene personalizzabili per iniziare a lavorare sui piani d'azione? Non contate su di me!

Anche se sono colpevole di aver sperimentato praticamente tutti i modelli di ClickUp (ok, forse non proprio tutti, visto che ce ne sono quasi migliaia) Consiglio questi per la gestione della collaborazione del team:

Modello di collaborazione ClickUp per l'esito positivo del cliente

Le migliori funzionalità/funzione di Google Documenti

Lavorate e modificate i documenti contemporaneamente ad altri membri del team

Gestire tutti i file e i documenti in uno spazio di archiviazione cloud sicuro grazie a Google Drive, con funzionalità avanzate come il controllo delle versioni e il controllo degli accessi per mantenere i dati al sicuro

Aggiunta di commenti, suggerimenti di modifica e collaborazione su documenti in tempo reale

Integrazione con altre aree di lavoro di Google, come Fogli, Slides e altro ancora

Sfruttare Google Gemini, l'assistente IA, all'interno di Google Documenti per scrivere meglio

Limiti di Google Documenti

Limitate opzioni di formattazione e aspetto personalizzato difficile rispetto ad altri software di elaborazione testi dedicati.

e aspetto personalizzato difficile rispetto ad altri software di elaborazione testi dedicati. Non ci sono molte altre funzionalità/funzione di project management collaborativo oltre alla modifica dei documenti

la sicurezza per i documenti sensibili potrebbe essere un problema, poiché i collegamenti possono essere facilmente condivisi con terzi

Prezzi di Google Documenti

Google Documenti fa parte dell'area di lavoro Google, disponibile per:

Gratuito : Fino a 15 GB di spazio su Drive

: Fino a 15 GB di spazio su Drive Avvio aziendale : $7,20/mese per utente

: $7,20/mese per utente Business Standard : $14,40/mese per utente

: $14,40/mese per utente Business Plus : $21,60/mese per utente

: $21,60/mese per utente Google Gemini è disponibile come componente aggiuntivo a partire da $$$a per utente al mese, con un commit di 1 anno

Valutazioni e recensioni su Google Documenti

G2: NA

NA Capterra: 4,7/5 (28.125)

Cosa dicono gli utenti di Google Documenti

Penso che per il fatto che è abbastanza facile da usare, simile a Word, si scarica su Word ed è gratis, sia la mia scelta migliore per scrivere, soprattutto perché sono sempre in movimento e posso aprire i documenti dal mio telefono <3

Utente di Reddit

3. Slack: Lo strumento per chattare e collaborare

Se chiedete a qualsiasi team quali strumenti online utilizza per collaborare e chattare, è probabile che Slack figuri nell'elenco. Questa popolare piattaforma per la messaggistica di team in tempo reale consente di condividere aggiornamenti, collaborare a progetti e creare un ambiente di lavoro online connesso attraverso canali, messaggi diretti, conversazioni di gruppo e videochiamate. Mi piace la sua facilità d'uso e l'interfaccia utente facile. È possibile utilizzarlo sia per le discussioni in team che per le chat individuali e io lo uso spesso per condividere idee e comunicare con i team interni e con le parti interessate esterne (utilizzando i gruppi specializzati che si possono creare con Slack Connect).

via Slack ClickUp integrazione nativa con Slack in questo modo è possibile creare attività direttamente dalle conversazioni e ricevere notifiche all'interno dei canali Slack, mantenendo tutto organizzato. Tuttavia, trovo la funzionalità/funzione di ricerca di Slack piuttosto elementare, soprattutto se la confronto con la Ricerca universale di ClickUp.

**Le migliori funzionalità/funzione di Slack

Creare e utilizzare canali di chat del team dedicati a progetti o argomenti specifici

Un'unica piattaforma per gestire la messaggistica diretta per le conversazioni in privato

Condivisione di file e creazione di integrazioni personalizzate (attraverso strumenti come Zapier) per funzioni avanzate

Effettuare videochiamate e chiamate vocali con le connessioni Slack

Semplificare la condivisione delle informazioni e gli aggiornamenti dei progetti attraverso canali dedicati

Utilizzate Slack IA per trovare rapidamente le vostre informazioni in Slack, riepilogare/riassumere i thread di conversazione e ottenere un riepilogo dei messaggi mancati

Limiti di Slack

Può diventare sovrabbondante con un alto volume di messaggi e canali

con un alto volume di messaggi e canali Limitate funzionalità/funzione di project management collaborativo oltre alla comunicazione

La ricerca dei messaggi più vecchi può essere complicata con i team più numerosi

L'IA è disponibile solo con il piano Enterprise come componente aggiuntivo separato

Prezzi stracciati

Free (messaggi illimitati con cronologia di 90 giorni)

(messaggi illimitati con cronologia di 90 giorni) Pro : $7,25/mese (per piccoli team che desiderano una migliore collaborazione) Business+: $12,50/mese (per le aziende che desiderano aumentare la produttività e mantenere i team in connessione)

: $7,25/mese (per piccoli team che desiderano una migliore collaborazione) $12,50/mese (per le aziende che desiderano aumentare la produttività e mantenere i team in connessione) Enterprise Grid: Prezzo personalizzato (per le aziende più grandi che vogliono ottenere di più da fare e migliorare la produttività a tutti i livelli)

Prezzo personalizzato (per le aziende più grandi che vogliono ottenere di più da fare e migliorare la produttività a tutti i livelli) Slack IA è disponibile come componente aggiuntivo separato, ma solo per i piani Enterprise

Valutazioni e recensioni su Slack

G2: 4,5/5 (32.500+ recensioni)

4,5/5 (32.500+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 23.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Slack

Trovo che Slack sia una piattaforma che migliora costantemente e aggiunge nuove funzionalità/funzione. Tuttavia, è così facile da usare che si può navigare attraverso l'app e le sue funzionalità/funzioni con facilità. Inoltre, offre una pletora di modi di comunicare 1 a 1 o in team (video, audio, messaggi e tutto questo con uno o più membri del team)

La recensione di un utente su G2

4. Zoom: il miglior strumento per le videoconferenze

Zoom è il bambino pandemico degli strumenti di collaborazione online. Anche se è stato lanciato nel 2011, pochissime persone lo conoscevano. Nel 2020 è diventato un punto di riferimento per quasi tutte le organizzazioni.

Zoom è indubbiamente uno degli strumenti di videoconferenza più facili da usare e ha reso il lavoro da remoto molto più semplice. Con Zoom è possibile effettuare videochiamate e fornire demo online, ospitare webinar e collaborare virtualmente con i propri team.

Ma la sua semplicità non significa che manchi di funzionalità/funzione avanzate. Zoom offre quasi tutto ciò che serve in uno strumento di videoconferenza, come la condivisione selettiva dello schermo, il controllo dell'accesso alle riunioni, l'accesso protetto da password (ci ricordiamo tutti di Zoombombing, vero?), le lavagne online, ecc. Questo lo rende lo strumento ideale collaborazione del team software per il brainstorming, la collaborazione e la produttività in un ambiente remoto.

via Zoom Un importante vantaggio per me è che Zoom si integra con ClickUp che rende le riunioni da remoto un gioco da ragazzi.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoom

Godetevi le videoconferenze ad alta definizione con condivisione dello schermo

Organizzate riunioni, webinar, eventi online e create sale per discussioni di piccoli gruppi all'interno di riunioni più grandi

Registra le riunioni, aggiungi note e sondaggi, fai sessioni di brainstorming e lavora su documenti con la condivisione dello schermo

Utilizzate lo Zoom IA Companion integrato per generare messaggi e riepilogare/riassumere le riunioni

Limiti di Zoom

Il piano Free è piuttosto limitato: è possibile ospitare o partecipare a riunioni non più lunghe di 40 minuti

L'UI e l'UX dello strumento necessitano di miglioramenti, con funzionalità/funzione cruciali nascoste in un angolo

Prezzi di Zoom

Basic: $0 (ideale per gli autori e i solisti che non hanno problemi con riunioni al limite dei 40 minuti)

$0 (ideale per gli autori e i solisti che non hanno problemi con riunioni al limite dei 40 minuti) Pro: $14,99 per host al mese (per piccoli team di 1-9 utenti)

$14,99 per host al mese (per piccoli team di 1-9 utenti) Business: $21,99 al mese (per aziende di medie dimensioni con team fino a 100 utenti)

$21,99 al mese (per aziende di medie dimensioni con team fino a 100 utenti) Business Plus: $26,99 al mese (per le aziende e le organizzazioni più grandi con maggiori esigenze di collaborazione)

$26,99 al mese (per le aziende e le organizzazioni più grandi con maggiori esigenze di collaborazione) Azienda : Prezzo personalizzato (per organizzazioni più grandi di 100 persone con requisiti specifici per riunioni, collaborazione, webinar e altro)

: Prezzo personalizzato (per organizzazioni più grandi di 100 persone con requisiti specifici per riunioni, collaborazione, webinar e altro) IA Companion è disponibile senza costi aggiuntivi con tutti gli account Zoom a pagamento

Valutazioni e recensioni di Zoom

G2: 4,5/5 (oltre 55.200 recensioni)

4,5/5 (oltre 55.200 recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 13.800)

Quello che gli utenti hanno da dire su Zoom

_L'aspetto più impressionante di Zoom è che permette la corrispondenza occhio a occhio da qualsiasi area, le discussioni quotidiane appaiono essenzialmente normali come se fossimo in una stanza simile, poiché assomiglia ad avere un luogo di incontro virtuale in cui la distanza svanisce _La praticità e l'esecuzione sono incontri decenti per il mio uso quotidiano. Non è difficile da incorporare e ha molti punti di forza per avere un incontro piacevole Lo uso sempre. Inoltre, per aggiungere, l'assistenza ai client è estremamente grande_.

La recensione di un utente su G2

5. Asana: Il miglior strumento di gestione delle attività e di collaborazione online

via Forum Asana Asana è uno strumento per la gestione di attività e progetti che aiuta i team a lavorare in modo efficace, a collaborare sulle attività quotidiane e a collegare tutti i lavori in un unico luogo. Non si limita ad assegnare le attività ai membri del team, ma facilita anche la notifica di progetti importanti e il monitoraggio delle attività cardine per ogni membro del team.

Ciò che mi è piaciuto di Asana è la sua semplice interfaccia e l'attenzione ad essere lo strumento di collaborazione definitivo per la gestione di più progetti. Vi aiuta a iniziare rapidamente con un costruttore di flussi di lavoro facile da usare e offre anche un intervallo di modelli per accelerare il vostro lavoro.

Molti utenti concordano sul fatto che Asana è un'ottima opzione per chi ha bisogno di specifiche funzionalità di project management per le aziende. Un utente di Reddit ha dichiarato,

Asana aiuta a organizzare le attività, ma all'inizio potrebbe sembrare un po' complicato; provate i diversi modi in cui mostra le attività.

Redditor

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Semplificare la creazione, l'assegnazione e le date di scadenza delle attività per un'organizzazione dei progetti chiara

Visualizzazione dei progetti attraverso viste come Kanban, Elenco, Sequenza, Calendario e Grafico di Gantt

Automazioni di attività che richiedono tempo, come notifiche, promemoria e processi di approvazione

Impostare facilmente l'automazione del flusso di lavoro utilizzando moduli, regole, pacchetti e modelli

utilizzando moduli, regole, pacchetti e modelli Semplificare la comunicazione del team con funzionalità/funzione quali commenti, allegati e @menzioni

Automazione degli aggiornamenti di stato e risposte rapide alle domande sul lavoro in Asana con l'assistente IA Asana Intelligence

Connessione di Asana con oltre 200 app (tra cui ClickUp) per aiutarvi nella collaborazione del team, nello spazio di archiviazione dei file, nel project management e altro ancora

Limiti di Asana

Nessun supporto per assegnatari multipli e commenti assegnati

Personalizzazione limitata delle opzioni, delle visualizzazioni dei progetti, delle dimensioni del team e dei progetti per il piano free

delle opzioni, delle visualizzazioni dei progetti, delle dimensioni del team e dei progetti per il piano free Inondazione di messaggi per tutti i progetti. Non è possibile selezionare quali notifiche si desidera ricevere

si desidera ricevere Asana Intelligence ha capacità molto limitate per ora ed è disponibile solo con i piani a pagamento

Prezzi di Asana

Personale: Free

Free Starter: $13,49/mese per utente

$13,49/mese per utente Avanzato: $30,49/mese per utente

$30,49/mese per utente Azienda : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,3/5 (9910+ recensioni)

4,3/5 (9910+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 12.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Asana

Asana ha un'interfaccia buona e pulita e può gestire progetti multipli e innumerevoli categorie e sottocategorie. Lavorare con i team è un gioco da ragazzi, poiché è possibile aggiungerli, assegnare loro attività e monitorarli facilmente. La personalizzazione trasforma le aree di lavoro in sistemi logici per l'azienda. Ho usato Asana per diverse aziende, non solo per progetti, e ha sempre riunito le mie esigenze.

La recensione di un utente su Capterra

6. Trello: il miglior strumento di project management e collaborazione

Ho usato Trello quando lavoravo a progetti più piccoli per clienti con un budget limitato. Mi piace che la visualizzazione delle schede renda semplice la visualizzazione delle attività. Il semplice layout di Trello per visualizzare lo stato delle attività e gli aggiornamenti coinvolge anche le parti interessate che potrebbero essere avverse alla tecnologia. Questo facilita la collaborazione senza sforzo. Per non parlare del fatto che è molto gratificante spostare una tessera dalla pila dei 'Da fare' a quella dei 'Terminati'.

Niente più aggiornamenti di stato e catene di email. È un ottimo strumento per i team agili che valorizzano la comunicazione chiara e il monitoraggio dello stato visuale. Tuttavia, Trello è solo questo. Se lavorate a progetti complessi e avete requisiti avanzati, Trello non fa per voi.

via trello Atlantideo

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Utilizzo di Bacheca Kanban con funzione drag-and-drop per la gestione visiva delle attività

Collaborare con i team sui progetti usando elenchi e schede per assegnare attività all'interno dei progetti

Comunicare con i compagni di squadra sulle attività con commenti, allegati e menzioni

Gestite le attività con un'interfaccia semplice e intuitiva e tenete tutti informati sullo stato dei progetti

Generare e riepilogare testi con Atlassian Intelligence integrato

Limiti di Trello

Comunicare attraverso Bacheca e schede diventa insostenibile nel momento in cui il progetto diventa più grande

nel momento in cui il progetto diventa più grande Atlassian Intelligence ha capacità limitate ed è disponibile solo con i piani Premium e Enterprise

Manca di funzionalità/funzione di discussione o di chattare che permettano ai team di discutere di attività o progetti particolari all'interno dell'app

che permettano ai team di discutere di attività o progetti particolari all'interno dell'app È difficile tenere distinti gli elementi privati, come le note personali, dalle bacheche dei team condivise, il che porta a confondere le due cose durante la collaborazione

Prezzi di Trello

Free: $$$a (ideale per i freelance e gli individui che vogliono organizzare un progetto)

$$$a (ideale per i freelance e gli individui che vogliono organizzare un progetto) Standard: $6/mese per utente (per piccoli team o per chi desidera scalare la collaborazione)

$6/mese per utente (per piccoli team o per chi desidera scalare la collaborazione) Premium: $12,50/mese per utente (per i team che hanno bisogno di monitorare e visualizzare più progetti in diversi modi, tra cui bacheche, sequenze, calendari, ecc.)

$12,50/mese per utente (per i team che hanno bisogno di monitorare e visualizzare più progetti in diversi modi, tra cui bacheche, sequenze, calendari, ecc.) Enterprise: Prezzo personalizzato (per le aziende che hanno bisogno di connettere i lavori tra i vari team con maggiore sicurezza e controlli)

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (13.520+ recensioni)

4,4/5 (13.520+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 12.500 recensioni)

Cosa hanno da dire gli utenti su Trello

_Trello mi è utile per visualizzare il quadro generale dei progetti, delle attività, ecc. a cui sto lavorando. Penso che il punto di forza di Trello sia la sua semplicità (Bacheche, elenchi, schede) e la facilità d'uso, per cui può essere applicato a qualsiasi cosa in cui sia necessario organizzare le informazioni. Non è perfetto al 100%, ma spesso è "abbastanza buono" e molto meno complesso e costoso di strumenti che si concentrano su aree di soluzione più ristrette

Utente Reddit

7. Miro: il miglior strumento di lavagna online

via Miro Come studente visivo, sono favorevole agli strumenti di collaborazione online che convertono i concetti in diagrammi di flusso, disegni a mano libera e mappe mentali. Lo chiamo il grande equalizzatore, perché non è necessario avere a che fare con terminologie o gergo per trasmettere i propri pensieri. E Miro è un'ottima opzione per la visualizzazione dei progetti.

La lavagna online di Miro è dotata di note adesive virtuali, cornici, oggetti interattivi e contenuti multimediali per far fluire la creatività del team durante le sessioni di brainstorming. Il mio team l'ha usata per workshop, sprint di progettazione e sessioni di risoluzione di problemi visivi, e ogni volta ha fatto bene.

Le nostre esperienze non sono isolate: anche molti piccoli team e individui lo amano, come menziona un utente su G2,

_È facile impostare modelli che gli studenti possono usare. È facile da usare anche per gli studenti che non l'hanno mai usato"

Le migliori funzionalità/funzione di Miro

Fai brainstorming con i tuoi team usando la lavagna online in tempo reale e le mappe mentali

in tempo reale e le mappe mentali Creatività con le note adesive, le penne per lavagna online e le forme

Migliorare la comunicazione con una piattaforma centralizzata per catturare, organizzare e rivedere le idee

Generare testi semplici, mappe mentali e approfondimenti con l'aiuto dell'assistente IA, Miro Assist

Raccogliere i contributi e le idee del team utilizzando le funzionalità di voto e feedback

Limiti di Miro

Funzionalità/funzione di collaborazione limitate, in quanto lo strumento è orientato principalmente al brainstorming e alla lavagna online

limitate, in quanto lo strumento è orientato principalmente al brainstorming e alla lavagna online Curva di apprendimento per alcuni utenti che potrebbero non avere familiarità con gli strumenti di lavagna online

per alcuni utenti che potrebbero non avere familiarità con gli strumenti di lavagna online Il piano Free ha dei limiti per quanto riguarda la dimensione della lavagna, i collaboratori e le funzionalità/funzione

Miro Assist è attualmente disponibile in modalità beta su tutti i piani, ma è probabile che diventi una funzionalità a pagamento in un secondo momento

Prezzi Miro

Free : $0 (per studenti, singoli e piccoli gruppi con esigenze di collaborazione di base)

: $0 (per studenti, singoli e piccoli gruppi con esigenze di collaborazione di base) Starter : $10/mese per utente (per chi desidera bacheche illimitate e private insieme alle funzionalità/funzione essenziali)

: $10/mese per utente (per chi desidera bacheche illimitate e private insieme alle funzionalità/funzione essenziali) Business : $20/mese per utente (per chi vuole sicurezza e funzionalità/funzione avanzate, ideale per le piccole organizzazioni)

: $20/mese per utente (per chi vuole sicurezza e funzionalità/funzione avanzate, ideale per le piccole organizzazioni) Azienda: Prezzo personalizzato (ideale per i team più grandi che desiderano collaborare in tutta l'organizzazione, con supporto, sicurezza e controllo)

Valutazioni e recensioni di Miro

G2: 4,8/5 (5500+ recensioni)

4,8/5 (5500+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (1520+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Miro

Miro ci permette di generare rapidamente idee, collaborare a nuovi processi e procedere con il nostro piano! Adoro la flessibilità e la natura visiva di una tela infinita. È fantastico quando non si sa da dove iniziare un progetto. Una bacheca miro ha sostituito diversi file e organizza il nostro team in un luogo centrale. Un salvavita!

La recensione di un utente su G2

8. GitHub: La migliore piattaforma di condivisione e collaborazione dei codici

Se chiedete a qualsiasi sviluppatore quali sono gli strumenti di collaborazione online che preferisce, GitHub sarà sicuramente in cima alla lista. Tuttavia, a differenza di altri strumenti di collaborazione tra team che aiutano i team interni a comunicare in modo efficace, GitHub mette in connessione un'intera comunità, principalmente ingegneri e sviluppatori di software.

via GitHub È una piattaforma di condivisione del codice e di creazione di una comunità con funzionalità/funzione, in cui gli sviluppatori di software possono gestire il controllo di versione del loro codice. Questo include la gestione del codice in modo collaborativo, il monitoraggio delle modifiche e la garanzia di uno sviluppo fluido del progetto attraverso funzioni di condivisione e ramo del codice.

Gli utenti amano collaborare con altri coder e programmatori, come menziona questo utente di Reddit.

È necessario imparare le basi di git. Ogni lavoro di programmazione dovrebbe prevedere l'utilizzo di un qualche tipo di controllo dei sorgenti, e se non lo fa, è un'enorme bandiera rossa. GitHub, tuttavia, è solo il sito più popolare per ospitare i repository git

Le migliori funzionalità/funzione di GitHub

Gestire i flussi di lavoro dello sviluppo del codice attraverso il controllo della versione e la condivisione del codice

Consentire una collaborazione agevole tra sviluppatori geograficamente dispersi

Migliorare la qualità del codice attraverso le richieste di pull e le funzionalità di revisione del codice

Ottenere una piattaforma centralizzata per la gestione del codice, dei problemi e della comunicazione del progetto

Codifica più velocemente e collabora meglio con lo strumento di IA GitHub Copilot

Limiti di GitHub

Orientato principalmente a sviluppatori e codificatori , non è una buona opzione per i team non tecnici

, non è una buona opzione per i team non tecnici Il suo ruolo principale è la gestione del codice e non la collaborazione o la comunicazione

Ha una ripida curva di apprendimento, soprattutto per gli utenti che non hanno familiarità con i concetti del controllo di versione Git

Prezzi di GitHub

Free: $0

$0 Team: $4/mese per utente

$4/mese per utente Azienda: $21/mese per utente

$21/mese per utente GitHub Copilot è disponibile come componente aggiuntivo a partire da $$$a per utente

Valutazioni e recensioni GitHub

G2: 4.7/5 (2090+ recensioni)

4.7/5 (2090+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (5990+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti di GitHub

GitHub è utile per ottenere rapidamente le recensioni dei colleghi e collaborare con loro. È un modo incredibile per pianificare progetti e monitorare i problemi dei progetti. È anche il modo migliore per organizzare i propri repository git su Internet, sia che si voglia mantenerli pubblici o privati.

La recensione di un utente su G2

9. Figma: il miglior strumento di progettazione e collaborazione tra team

Lavorare nel marketing mi espone a tipi creativi singolari che sono ferocemente indipendenti e preferiscono lavorare in autonomia. Lavorare con gli altri può non venire naturale per alcuni, ma quando fanno parte di un team, bisogna fare tutto il possibile per aiutarli a collaborare. Con Figma, la collaborazione diventa facile per i team creativi.

Figma è un software di collaborazione progettuale con funzionalità di modifica e prototipazione in tempo reale che aiutano i team a collaborare ai progetti di design. Trovo che questa funzionalità/funzione di Figma sia la più interessante, in quanto i team possono lavorare simultaneamente su mockup e prototipi, il che contribuisce ad accelerare le iterazioni di progettazione.

È molto utilizzato anche per la sua lavagna online, che permette agli utenti di creare grafica vettoriale e prototipi che vanno oltre le semplici immagini.

via Figma

Le migliori funzionalità/funzione di Figma

Una piattaforma di progettazione collaborativa in tempo reale per creare e modificare interfacce utente (UI), pagine web e altri prototipi con il vostro team

in tempo reale per creare e modificare interfacce utente (UI), pagine web e altri prototipi con il vostro team Progettare per più progetti utilizzando mockup e risorse di design ad alta fedeltà

Collaborare ai progetti con altri designer e stakeholder utilizzando un sistema di gestione del design centralizzato

Migliorare la comunicazione e il feedback utilizzando commenti, funzionalità/funzione di presentazione e opzioni di modifica in tempo reale

Limiti di Figma

Il piano Free ha limiti di progetti, prototipi e collaboratori

Si concentra principalmente sul design UI/UX e potrebbe non essere adatto ad altri team

**Nessuna funzionalità/funzione di $$$a per ora

Prezzi di Figma

Free: $0

$0 Professionale: $15/mese per utente

$15/mese per utente Organizzazione: $45/mese per utente (fatturati annualmente)

$45/mese per utente (fatturati annualmente) Azienda: $75/mese per utente (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Firma

G2: 4.7/5 (1090+ recensioni)

4.7/5 (1090+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (720+ recensioni)

Quello che gli utenti hanno da dire su Figma

Sono un designer interno e lo uso ogni giorno come software di progettazione principale. Come altri hanno menzionato, non lo userei per creare icone o altri lavori di illustrazione dettagliati, ma mi affido ad esso per creare banner pubblicitari, post sui social media, email e ogni altro prodotto destinato ad essere solo digitale.

Un utente di Reddit

10. Airtable: Il miglior strumento di gestione e collaborazione dei database

Airtable è una soluzione per la gestione di documenti e database con una differenza. Utilizza dei blocchi per consentire ai team di costruire i loro fogli di calcolo o database come desiderano. Personalmente l'ho trovato molto utile, in quanto supporta la mia visione strategica. Dalla gestione del project management ai calendari dei social media, fino ai dati finanziari, l'abbiamo usato praticamente per tutto.

La parte migliore di Airtable è che può essere usato per definire relazioni con altri blocchi, collaborare a progetti e reportistica e persino creare visualizzazioni esplicitamente personalizzate per lavori specifici. È come un foglio di Google o una cartella di lavoro di Excel, ma ha eccellenti componenti aggiuntivi che lo rendono ideale per diversi casi d'uso.

Recentemente è stata introdotta una nuova funzionalità/funzione chiamata Airtable IA, che aiuta a generare testi e formule, a riepilogare commenti, ecc.

via Airtable

Le migliori funzionalità/funzione di Airtable

Utilizzate la struttura flessibile del database relazionale per organizzare e gestire diversi tipi di dati (testo, numeri, allegati, ecc.)

Visualizzare i dati in visualizzazioni personalizzate come schede Kanban, calendari e moduli

come schede Kanban, calendari e moduli Automazione di attività ripetitive grazie a potenti funzionalità/funzione di automazione

Creazione di testi, generazione di formule, creazione di automazione azionata dall'IA e riepilogare i commenti con l'IA di Airtable

e riepilogare i commenti con l'IA di Airtable Migliorare la collaborazione attraverso visualizzazioni condivise, commenti e attività assegnate ai record

Limiti di Airtable

Ripida curva di apprendimento in quanto è necessario comprendere il funzionamento dei blocchi e delle relazioni

in quanto è necessario comprendere il funzionamento dei blocchi e delle relazioni Richiede un piano e una configurazione iniziale per progettare la struttura ideale del database

e una configurazione iniziale per progettare la struttura ideale del database Il piano Free ha limiti sulla dimensione della base, sui collaboratori e sulle funzionalità/funzioni

Prezzi applicabili

Free: $0

$0 Team: $24/mese per utente

$24/mese per utente Business: $54/mese per utente

$54/mese per utente Scala Enterprise: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Airtable IA è disponibile con tutti i piani a pagamento, a partire da $7/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Airtable

G2: 4.6/5 (2240+ recensioni)

4.6/5 (2240+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1980+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Airtable

Airtable ha le opzioni più personalizzate da usare come database in alternativa a Fogli Google o a prodotti simili. È molto facile da usare. Ha un piano gratuito piuttosto robusto.

Una recensione dell'utente su Capterra

11. Monday.com: Il miglior sistema operativo per il lavoro

Monday.com è un popolare software di project management che promuove trasparenza e collaborazione e aiuta a gestire e visualizzare tutte le attività del team. I team possono utilizzare questo strumento per collaborare, costruire flussi di lavoro, monitorare lo stato del progetto e analizzare le informazioni relative al progetto.

La piattaforma offre la possibilità di scegliere tra diverse viste come grafici Gantt, schede Kanban e una vista calendario.

La mia unica lamentela è che l'integrazione con altri strumenti software è una sfida e questo può essere un problema per me. Inoltre, ritengo che la registrazione dello schermo sia una funzionalità essenziale per la collaborazione e Monday non la offre.

via Monday.com

le migliori funzionalità/funzione di Monday.com

Gestione efficiente di progetti, team e flussi di lavoro

Assegnazione di attività e monitoraggio degli obiettivi per sé e per il team

Visualizzate le vostre attività in schede Kanban, calendari e 10+ visualizzazioni per l'organizzazione del progetto

per l'organizzazione del progetto Creare e condividere dashboard personalizzabili con 30+ widget

Sfruttare IA e l'automazione per semplificare le attività ripetitive e migliorare l'efficienza

per semplificare le attività ripetitive e migliorare l'efficienza Collaborare con il team utilizzando funzionalità/funzione come commenti, menzioni e condivisione di file

limiti di Monday.com

Le opzioni di personalizzazione estese potrebbero richiedere tempo e lavoro per essere impostate

per essere impostate Il piano Free limita l'accesso a due sole postazioni e non consente la presenza di ospiti o visualizzatori

Potrebbe risultare sovrabbondante per semplici esigenze di project management

per semplici esigenze di project management L'assistenza IA è in grado di fare solo cose molto limitate a questo punto

prezzi di Monday.com

Free: $0

$0 Basic: $36/mese per utente

$36/mese per utente Standard: $42/mese per utente

$42/mese per utente Pro: $72/mese per utente

$72/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

valutazioni e recensioni di Monday.com

G2: 4,7/5 (10.672 recensioni)

4,7/5 (10.672 recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.723 recensioni)

Quello che gli utenti hanno da dire su monday.com

Trovo che Monday mi permette di organizzare facilmente il mio lavoro, di taggare gli altri membri del team quando è opportuno e di effettuare revisioni e aggiornamenti in base alle scadenze. Non solo è un lavoro molto gratificante etichettare "Da fare" alla fine, ma è anche un'ottima fonte di verità sullo stato di avanzamento del progetto.

Una recensione dell'utente su G2

12. Microsoft Teams: Il miglior strumento per le videoconferenze

Prima del boom di Zoom, molti di noi usavano Microsoft Teams come strumento principale per le videoconferenze. A me piace ancora, perché ha diverse funzionalità che aiutano i team interni a collaborare, a sincronizzarsi e persino a impostare promemoria reciproci.

Per le aziende che utilizzano la suite Microsoft Office, Microsoft Teams è l'app ideale per le videochiamate, le chat e altre esigenze di collaborazione tra team. Ha un'interfaccia user-friendly, può lavorare facilmente con altre app Microsoft e consente di mantenere tutte le discussioni su un'unica piattaforma.

via Microsoft AppsClickUp si integra con Microsoft Teams , consentendo di creare attività di ClickUp direttamente dalle conversazioni di Teams, di ricevere notifiche all'interno dei canali di Teams e di mantenere un hub centralizzato per la comunicazione dei progetti e la gestione del team.

Microsoft Teams offre anche un'app mobile per non perdere mai una notifica. L'app offre funzionalità di collaborazione di base, tra cui la condivisione dello schermo e le videochiamate.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Teams

Utilizzate canali dedicati per discussioni su progetti specifici, condivisione di file e collaborazione in tempo reale

per discussioni su progetti specifici, condivisione di file e collaborazione in tempo reale Organizzare riunioni online, presentazioni o riunioni giornaliere virtuali con funzionalità di condivisione dello schermo

Integrazione con OneDrive e SharePoint per lavorare con il team su documenti, fogli di calcolo e presentazioni

Assegnazione di attività, monitoraggio dello stato e collaborazione ai progetti direttamente all'interno di Teams

direttamente all'interno di Teams Effettuare e ricevere chiamate vocali e inviare messaggi diretti, eliminando la necessità di sistemi telefonici separati

Riepilogare/riassumere le riunioni e gli elementi discussi con il Copilot IA integrato

Limiti di Microsoft Teams

Il piano Free ha limiti di spazio di archiviazione, funzionalità/funzione e durata delle riunioni

Può dare l'impressione di essere sovraccarico con un numero elevato di canali e integrazioni

con un numero elevato di canali e integrazioni Potrebbe non essere l'ideale se non si utilizzano le altre soluzioni Microsoft Office

Prezzi di Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : $4/mese per utente (con fatturazione annuale)

: $4/mese per utente (con fatturazione annuale) Microsoft 365 Business Basic : $6/mese per utente (fatturati annualmente)

: $6/mese per utente (fatturati annualmente) Microsoft 365 Business Standard : $12,50/mese per utente (fatturati annualmente)

: $12,50/mese per utente (fatturati annualmente) Microsoft 365 Business Premium : $22/mese per utente (con fatturazione annuale)

: $22/mese per utente (con fatturazione annuale) L'assistenza Copilot IA è disponibile come componente aggiuntivo a pagamento per i piani Business e Enterprise

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (14.900+ recensioni)

4,3/5 (14.900+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (9440+ recensioni)

Cosa hanno da dire gli utenti su Microsoft Teams

_Il lato positivo di Microsoft Teams è che ha tutto da offrire grazie alle numerose funzionalità/funzione che contiene. È così facile da usare che gli utenti possono creare cose come riunioni e gruppi e inviare messaggi, ecc. Gli utenti possono implementarlo facilmente con l'aiuto dell'applicazione mobile e dell'applicazione dekhtop

La recensione di un utente su G2

13. Canva: Il miglior strumento di collaborazione per il design

Canva è uno strumento fantastico per la collaborazione nel design. I miei team lo usano per creare immagini straordinarie senza bisogno di competenze estese nel campo del design. La sua interfaccia intuitiva e la vasta libreria di modelli lo rendono una scelta popolare per creare qualsiasi cosa, dalla grafica per i social media alle presentazioni e ai materiali di marketing.

Anche se siete come me (cioè non siete designer o non avete familiarità con i concetti di design), potete usare Canva per creare creazioni dall'aspetto professionale. Credetemi, l'ho usato per creare materiale di marketing (e occasionalmente inviti elettronici a eventi) in un momento di difficoltà, e alcune delle mie creazioni hanno fatto invidia al team grafico!

Inoltre, adoro sperimentare e giocare con la loro nuova funzionalità/funzione IA, Magic Studio! La mia preferita è la funzionalità/funzione testo-video. Per il mio lavoro ho provato a utilizzare la funzionalità Magic Write, che funziona in modo simile a ClickUp Brain AI Writer. Tuttavia, non funge da assistente virtuale o da knowledge manager come ClickUp Brain.

via Canva

Le migliori funzionalità/funzione di Canva

Progettare qualsiasi cosa utilizzando l'interfaccia di progettazione drag-and-drop con funzionalità/funzione di facile utilizzo

con funzionalità/funzione di facile utilizzo Collaborare con altri membri del team per la modifica o l'approvazione dei progetti

Mantenere un kit di marketing del marchio per garantire che tutti i progetti siano coerenti tra loro

Creare e programmare i post sui social media utilizzando Content Planner

Sfruttare modelli e risorse di design preconfezionati per risparmiare tempo e risorse

Semplificare i flussi di lavoro del design e la comunicazione in un'unica piattaforma

Integrazione dello strumento con più CRM e strumenti di project management

Limiti di Canva

Opzioni di personalizzazione del design limitate rispetto ai software di progettazione professionali

Il piano Free ha dei limiti, come l'impossibilità di utilizzare le funzionalità dell'IA come Magic Write, Magic Studio, rimozione dello sfondo o altre funzioni. Ha anche un limite di spazio di archiviazione di 5 GB e le immagini stock o i modelli premium sono disponibili solo con l'opzione Pro

Si concentra principalmente sulla creazione di immagini statiche, con funzionalità/funzione di collaborazione e brainstorming limitate

Prezzi di Canva

Canva Free: $0

$0 Canva Pro: $14,99/mese per un utente

$14,99/mese per un utente Canva for Teams: $29,99/mese per i primi cinque utenti

$29,99/mese per i primi cinque utenti Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Canva

G2: 4.7/5 (4620+ recensioni)

4.7/5 (4620+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (11.780+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Canva

_Gestisco i social media per diverse aziende e lo adoro. So usare Illustrator e Design, ma spesso scelgo di usare Canva perché è facile. È possibile pubblicare direttamente da Canva (sul telefono) su Instagram, il che è fantastico

Un utente di Reddit

14. Notion: Migliore area di lavoro personalizzabile e collaborativa

Ho scoperto Notion grazie ai molti autori online che la utilizzano e che vendono anche modelli di Notion pronti all'uso per casi d'uso specifici. Quindi, che si tratti di piano di progetto, visualizzazione o altri requisiti, può essere la vostra app preferita.

Tuttavia, abbiamo incluso Notion nel nostro elenco perché offre una potente area di lavoro all-in-one che può essere modellata per adattarsi alle specifiche esigenze di collaborazione del team. Che si tratti di gestione del team, di brainstorming di idee o di creazione di una base di conoscenze, Notion consente di creare un hub centralizzato per il team. Inoltre, ora c'è Notion IA, che può rispondere alle vostre domande sul lavoro, scrivere per voi e riempire automaticamente i dati nelle tabelle.

Devo però menzionare che all'inizio ho faticato non poco a creare modelli e progetti personalizzati, perché non era uno strumento semplicissimo da usare.

via Nozione

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

Utilizzate i blocchi per gestire testi, elenchi di cose da fare, tabelle, database e schede Kanban, e persino per combinarli e creare aree di lavoro personalizzate

Organizzate le informazioni con una varietà di layout di pagina: colonne, schede, calendari, ecc.

Modificate, aggiungete commenti e menzioni @ per garantire che tutti siano sulla stessa pagina

Avviare i progetti con una vasta libreria di modelli precostituiti per riunioni, piani di progetto, wiki, ecc.

per riunioni, piani di progetto, wiki, ecc. Salvare frammenti dal web direttamente nell'area di lavoro di Notion per una facile consultazione e organizzazione

Integrazione con vari strumenti come Slack, Google Drive e Calendar per semplificare i flussi di lavoro

Risparmiare tempo con Notion IA scrivendo rapidamente copie per messaggi, ecc. e creando tabelle con i dati

Limiti di Notion

Può risultare insopportabile e richiedere molto tempo , soprattutto quando si creano progetti da zero

, soprattutto quando si creano progetti da zero Sono disponibili diversi modelli ufficiali e creati dagli utenti per vari casi d'uso, ma trovare quello ideale può essere difficile. Alcuni modelli sono a pagamento e, anche se si dispone di un piano premium, è necessario pagare un extra

Il piano gratuito consente solo un massimo di 10 ospiti e una cronologia delle pagine di 7 giorni

L'app per dispositivi mobili è piuttosto complicata da usare

Prezzi di Notion

Piano Free

Plus: $10/mese per utente

$10/mese per utente Business : $18/mese per utente

: $18/mese per utente Azienda : Contattare il reparto commerciale per i prezzi

: Contattare il reparto commerciale per i prezzi Notion IA: Aggiungi alla tua area di lavoro per $10 al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4.7/5 (5260+ recensioni)

4.7/5 (5260+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2160+ recensioni)

Quello che gli utenti hanno da dire su Notion

_Consiglierei assolutamente Notion. Tuttavia, non consiglierei di usarlo subito per riorganizzare la propria vita Mi sono fatto prendere dall'entusiasmo quando ho impostato la mia area di lavoro qualche anno fa e alla fine non ho usato la metà delle cose che ho impostato, ma mi sono ritrovato a utilizzarlo per una manciata di casi chiave.

Un utente di Reddit

15. Dropbox: Il migliore per lo spazio di archiviazione cloud sicuro e la condivisione dei file

La piattaforma di condivisione e spazio di archiviazione più diffusa! Mi ritrovo ancora a tornare a Dropbox per la sua semplicità.

Dropbox è un pioniere dell'archiviazione cloud e offre una piattaforma affidabile e sicura per archiviare, accedere e condividere i file da qualsiasi luogo. Anche se non è propriamente uno strumento di collaborazione, Dropbox si integra perfettamente con varie piattaforme di collaborazione in modo che i Teams possano lavorare in modo efficiente con documenti e file condivisi.

via Dropbox Mi è piaciuto che Dropbox si integri con ClickUp consentendomi di allegare i file di Dropbox direttamente alle attività di ClickUp, di collaborare ai documenti all'interno di Dropbox e di mantenere un hub centralizzato per l'archiviazione dei file e il project management.

Le migliori funzionalità/funzione di Dropbox

Spazio di archiviazione cloud sicuro grazie alla crittografia dei dati e ai controlli di accesso

e ai controlli di accesso Gestite i vostri file in un'interfaccia di facile utilizzo

Accedi ai tuoi file da qualsiasi computer, telefono o tablet con l'app Dropbox

Monitoraggio delle modifiche e identificazione di chi le ha apportate ai file

e identificazione di chi le ha apportate ai file Condivisione di file e cartelle con membri del team o collaboratori esterni

Integrazione con vari strumenti di produttività e collaborazione come Slack, Zoom e Microsoft Office

Limiti di Dropbox

Il piano Free offre uno spazio di archiviazione limitato (fino a 2 GB)

Limite di caricamento dei file per gli utenti del piano gratuito

per gli utenti del piano gratuito Principalmente incentrato sullo spazio di archiviazione e condivisione dei file, non su solide funzionalità di collaborazione come la modifica o i commenti all'interno della piattaforma

Prezzi per Dropbox

Basic : Free (fino a 2GB)

: Free (fino a 2GB) Plus : $11,99/mese

: $11,99/mese Essenziale : $19,99/mese

: $19,99/mese Business : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Business Plus : $30/mese per utente

: $30/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Dropbox

G2: 4.4/5 (26.840+ recensioni)

4.4/5 (26.840+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (21.560+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Dropbox

_Mi piace molto! Posso salvare i miei video e le mie foto su questo sito e poi cancellarli dal mio telefono salvati nell'app foto, in questo modo posso avere più spazio di archiviazione sul mio telefono per aggiornare le applicazioni e installare app e simili!!! Ha un limite di 2gb...che va bene.... Finora non ho avuto problemi... per fortuna. Posso tornare indietro e visitare i miei video caricati in qualsiasi momento e ovunque.{\i}

Recensione di un G2

Il miglior strumento di collaborazione online (All-In-One)

la chat centralizzata in ClickUp per tutte le comunicazioni della vostra organizzazione

L'immersione nel mondo degli strumenti di collaborazione online ci ha aperto gli occhi. Ci sono alcune opzioni fantastiche, ognuna con i suoi punti di forza e i suoi traguardi.

Abbiamo esplorato i 15 migliori strumenti di collaborazione online disponibili oggi, ognuno con un caso d'uso distinto. Anche se ogni strumento eccelle nelle sue aree di interesse, c'è uno strumento di collaborazione che si distingue per la sua capacità di unificare comunicazione, collaborazione e project management: ClickUp.

In meno di due mesi, ClickUp ha cambiato le carte in tavola, tanto che persone di altri dipartimenti chiedono dimostrazioni per vedere come potrebbe migliorare le loro operazioni"

~ Elizabeth Bruker, Account Coordinator, Verivest

Con ClickUp nel vostro kit di strumenti, probabilmente non avrete bisogno di altri strumenti di collaborazione online del nostro elenco. Avrete a disposizione la chat in tempo reale, la gestione dei documenti, la lavagna online e altri strumenti di collaborazione collaborazione per progetti strumenti di potenza come parte della suite ClickUp. Inoltre, potrete contare su automazione, personalizzazioni, integrazione e, cosa che preferisco, intelligenza artificiale.

ClickUp ha fatto centro. È all'altezza del suo slogan di essere "un'app che le sostituisce tutte", consentendo ai team di collaborare efficacemente su un'unica piattaforma. Questa funzionalità/funzione permette a tutti di rimanere sulla stessa pagina, visualizzare i contributi, i commenti e gli aggiornamenti degli altri. Nella nostra organizzazione, abbiamo trovato estremamente utile suddividere le attività in vari livelli, progetti ed elenchi. Le promemoria via email ci aiutano a rimanere concentrati, mentre la possibilità di monitorare lo stato delle attività ricorrenti è un grande vantaggio. Inoltre, lo strumento ha un prezzo ragionevole e il servizio clienti è eccezionale. L'impostazione e l'avvio di ClickUp sono un gioco da ragazzi_

~ Recensione dell'utente su G2

ClickUp non è solo una piattaforma di collaborazione o di comunicazione: è una piattaforma di project management a tutti gli effetti. Infatti, è una delle piattaforme migliori strumenti di project management in circolazione. Non fidatevi della nostra parola: ecco cosa dicono gli utenti:

_Usiamo ClickUp da almeno 4 anni e onestamente è di gran lunga uno dei migliori strumenti di project management. Abbiamo provato Asana, Monday.com e Trello prima di decidere di scegliere ClickUp. La scelta migliore in assoluto! Non ho mai avuto problemi e il servizio clienti è stato molto disponibile. Ho sottoscritto una sottoscrizione a pagamento e con la nuova versione il servizio continua a migliorare. Nel complesso, per il prezzo e la grande quantità di strumenti, ClickUp ha decisamente superato tutte le mie aspettative.{\i} Ho sicuramente guadagnato prospettive sui nostri processi di flusso di lavoro dopo aver imparato a usare ClickUp in modo efficace.

~ Utente di Reddit

Potete personalizzare ClickUp in base alle vostre mutevoli esigenze e scalare in aumento o in diminuzione senza alcun costo significativo. Inoltre, potete sempre utilizzare la versione gratis per sperimentare l'impatto di ClickUp sulla vostra azienda. Soprattutto, ClickUp si adatta ai flussi di lavoro e ai processi aziendali, e non viceversa.

Che siate una piccola startup o una grande azienda, ClickUp è per tutti.

Migliorare la collaborazione online con ClickUp

Sebbene sia possibile mescolare e abbinare i numerosi strumenti di collaborazione online che sono maestri nei loro settori di specializzazione, l'unico strumento che può riunire tutto per la vostra organizzazione è ClickUp, che combina project management, collaborazione, gestione delle attività e comunicazione per offrirvi un'unica soluzione completa.

Provatelo e scoprite come ClickUp può diventare il vostro unico punto di riferimento per una migliore collaborazione e una produttività ai massimi livelli. Dopo tutto, per raggiungere i vostri obiettivi non dovrebbe essere necessario destreggiarsi tra una moltitudine di strumenti. ClickUp può aiutarvi a fare tutto e a farlo meglio. Registrate un account gratuito per usufruire della massima produttività e semplificare la collaborazione dei vostri team.