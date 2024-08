La collaborazione sul posto di lavoro: 10 vantaggi ed esempi di esperti

La collaborazione è uno dei modi migliori per scoprire le migliori idee del team.

Un ambiente di lavoro collaborativo aiuta a mettere insieme diverse impostazioni di competenze e, il più delle volte, consente di avviare i progetti in modo efficiente. Vero collaborazione del team mantiene tutti sulla stessa pagina, sia che i team si trovino in ufficio sia che siano che lavorano da remoto .

L'aspetto positivo è che l'esito positivo della collaborazione non è più limitato ai brainstorming in ufficio e alle lunghe riunioni in sala riunioni. Alcune delle idee migliori emergono quando le persone non sono nemmeno nella stessa stanza!

Ma solo se si utilizza strumenti collaborativi per semplificare il vostro processo. È come trovare il robusto coltellino svizzero che aiuta i team a collaborare, indipendentemente dalle circostanze.

Tuttavia, cose come strumenti collaborativi di project management sono solo un pezzo del puzzle. In questo blog esamineremo come i leader possono promuovere il lavoro di squadra e la collaborazione sul posto di lavoro, i colli di bottiglia più comuni e alcune best practice per l'intero team. 💡

Che cos'è la collaborazione sul posto di lavoro?

Si parla di collaborazione sul posto di lavoro quando due o più dipendenti lavorano insieme per raggiungere un obiettivo comune, tipicamente attraverso la condivisione di conoscenze, competenze, idee e risorse specializzate, a vantaggio dell'azienda.

Un ambiente di lavoro collaborativo genera soluzioni innovative messe insieme e sviluppate da team diversi, a volte in tutta l'organizzazione. Consente ai singoli membri del team di attingere da un gruppo più ampio per ottenere più risorse e completare in modo efficiente un progetto.

Vantaggi della creazione di team collaborativi sul lavoro

Un sondaggio della Queens University ha rilevato che il 75% dei dipendenti ritiene che la collaborazione sia essenziale sul posto di lavoro. Ma solo il 39% dei dipendenti ritiene che la propria azienda non sia abbastanza collaborativa.

Statistiche via Queens University of Charlotte

Una cultura collaborativa del team favorisce un senso di comunità più forte tra i colleghi. Può migliorare la collaborazione sul posto di lavoro, il morale dei dipendenti e la soddisfazione sul lavoro -riducendo al contempo lo stress. Gli aspetti positivi della collaborazione tra team sono apparentemente infiniti, ma i vantaggi da considerare sono molti:

1. Una collaborazione di esito positivo fa emergere idee creative Idee innovative e uniche tendono a venire a galla quando sono messe nella stessa "stanza" È più facile vedere connessioni che altrimenti sarebbero state trascurate. Inoltre, i membri del team possono discutere attivamente le possibilità e fare brainstorming per trovare le risposte migliori per i progetti del team.

Ad esempio, se una persona team di progettazione fa un brainstorming con i copywriter in tempo reale, ogni gruppo ottiene una visione del ruolo e dei compiti specifici di ciascuno per produrre contenuti digitali in modo efficiente.

Brainstorming, piano, strategia e comunicazione in tempo reale per spedire i progetti più velocemente con le lavagne online di ClickUp

Grazie a una maggiore comprensione del problema che stanno affrontando, possono combinare immagini e testi in modo più efficiente per massimizzare il risultato. Considerare insieme idee diverse rende più probabile l'elaborazione di nuove idee, soluzioni nuove e inventive più velocemente .

2. La collaborazione dei dipendenti favorisce la produttività

Quando i dipendenti lavorano con altri membri del team a un progetto, si riesce a fare di più in un tempo più breve grazie al lavoro richiesto. Maggiore è la produttività del team, più velocemente si chiude il ciclo di feedback.

I commenti assegnati assicurano che elementi di azione non vengono persi, indipendentemente da dove vengono creati

E con un ciclo di feedback più rapido, i team possono iterare nuove idee, flussi di lavoro o processi in tempo reale. In altre parole, incoraggiare la collaborazione sul posto di lavoro è uno dei modi migliori per rimanere competitivi. 🏆

3. La collaborazione sul posto di lavoro migliora il morale (anche per i team remoti)

Questa è una cosa importante. Quando i membri del team si sentono supportati dai loro colleghi, tendono a essere più felici e motivati. Questo porta i dipendenti a prendere più iniziativa e titolarità nel loro lavoro.

Infatti, le ricerche dimostrano che i dipendenti che collaborano sono circa il 17% in più di soddisfazione del proprio lavoro. Se l'obiettivo è quello di alimentare un ambiente di lavoro produttivo basato sul lavoro di squadra l'ultima cosa che si vuole è che i membri del team si sentano disimpegnati o fuori dal giro perché non lavorano insieme per affrontare le sfide.

Gestione delle email e lavoro in un unico luogo e inviare e ricevere email ovunque in ClickUp

Questo può essere particolarmente complicato con i team remoti e la collaborazione virtuale. Ma avere una posizione centralizzata per il lavoro di tutti i team da fare è fondamentale per rimanere sincronizzati.

4. La collaborazione limita lo stress e l'ansia da lavoro

Un ambiente collaborativo abbassa i livelli di stress riducendo l'ansia sul posto di lavoro . Lo stress diminuisce quando i dipendenti si dividono le attività, condividono i carichi di lavoro e aiutano i membri del team a collaborare utilizzando le loro impostazioni specifiche.

Una ricerca di Harvard Business Review ha rilevato che il 92% dei dipendenti che soffrono di stress sul lavoro è dovuto alle dinamiche del team. Senza una collaborazione efficace, le lacune nei processi possono essere trascurate e rallentare (e far arrabbiare) il team.

Ma quando i team condividono le conoscenze e lavorano insieme, c'è una maggiore opportunità per di flussi di lavoro sincronizzati e migliori dinamiche di team.

5. Una collaborazione efficace crea relazioni di lavoro più solide

Il mio lavoro crea fiducia. Se un membro del team si fida dei suoi colleghi, il lavoratore instaura relazioni di lavoro migliori.

Collaborare significa lavorare da prospettive diverse. Ma sapere chi ha detto cosa è importante per lavorare verso gli stessi obiettivi.

La funzionalità di annotazione di ClickUp consente ai team di assegnare commenti ai file per una collaborazione più rapida

I benefici derivanti dal miglioramento delle relazioni di lavoro attraverso la collaborazione contribuiscono anche a ridurre i tassi di turnover. Collaborazione e comunicazione del team sul lavoro è stata collegata a una riduzione del 50% del tasso di turnover dei dipendenti.

Bonus:_ App e strumenti per la comunicazione di gruppo

6. I team unificati nascono da una collaborazione efficiente

Remoto o lavoro ibrido è la norma al giorno d'oggi. Ciò significa che è importante trovare il modo di mantenere il team in connessione. In qualità di team leader, dovete innanzitutto dimostrare collaborazione e prendere l'iniziativa sulle capacità di comunicazione che vi aspettate per terminare il lavoro.

Non importa se ci sono persone in ufficio o lavoratori remoti sparsi per il mondo: i team leader devono incoraggiare i dipendenti a evitare i silos, a comunicare con gli altri team e a trovare soluzioni ai loro colli di bottiglia.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/ClickUp\_Hierarchy\_2021-1400x788.gif Gerarchia ClickUp /$$$img/

L'esclusiva gerarchia di ClickUp offre la flessibilità necessaria per organizzare team di qualsiasi dimensione

La collaborazione costante si verifica quando il team sviluppa fiducia e lavora all'unisono. Ma è necessario disporre degli strumenti di collaborazione giusti per connettersi con gli altri in un ambiente di lavoro digitale.

Lavorare insieme a progetti e fare riunioni settimanali in videoconferenza permette ai team e ai lavoratori da remoto di connettersi a un livello più profondo e di instaurare relazioni migliori.

Come incoraggiare una collaborazione efficace sul lavoro

Sapere che la collaborazione sul posto di lavoro è un fattore positivo è una cosa. Ma incoraggiarla in modo tale che si consolidi è un'altra cosa. Prendete quindi in considerazione alcune idee pratiche.

1. Utilizzare strumenti di collaborazione per progetti

Le ricerche suggeriscono che gli strumenti di collaborazione digitale hanno il potenziale di usufruire di oltre 100 miliardi di dollari di valore per le aziende. Perché? Perché aumentano direttamente la produttività del 20-30%.

Si tratta di un aumento significativo!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/image6.gif Rilevazione della collaborazione nelle lavagne online ClickUp /$$$img/

Il rilevamento della collaborazione consente ai team di lavorare e modificare contemporaneamente nelle lavagne online di ClickUp

Ed è ciò che piattaforme collaborative per project manager come ClickUp sono progettate per raggiungere questo obiettivo. Con ClickUp come "sistema operativo" di collaborazione, i vostri reportisti potranno collaborare più facilmente grazie a funzionalità/funzioni utili come:

2. Ospitare sessioni di team building Sessioni di team building sono un ottimo modo per incoraggiare i colleghi a creare fiducia e ad abbattere le barriere che li separano. La risoluzione di problemi o gli sport di squadra aiutano a creare un legame di squadra e permettono ai colleghi di vedersi sotto una nuova luce.

I team leader possono organizzare riunioni e sessioni di costruzione del team da remoto o con un team ibrido con l'aiuto di videoconferenze. I rompighiaccio virtuali o i quiz del team permettono ai colleghi di conoscersi meglio, anche in un luogo di lavoro digitale.

Se siete alla ricerca di un modo per rompere il ghiaccio con i vostri nuovi dipendenti o con i team esistenti, questo modello di lavagna online è il punto di partenza ideale

Avete bisogno di un buon punto di partenza? Modello di lavagna online rompighiaccio di ClickUp è ottimo per la collaborazione a distanza e per cancellare la tensione sul posto di lavoro, soprattutto nelle riunioni virtuali in cui nessuno vuole parlare.

3. Invitate le persone a fare brainstorming

Quando si affronta una sfida, il brainstorming è un modo efficace per consentire ai membri del team di condividere idee e punti di vista per collaborare con successo.

Tuttavia, per facilitare il processo di brainstorming, Da fare con la consapevolezza che la creatività è incoraggiata e che tutte le idee sono degne di essere ascoltate.

I team leader devono creare uno spazio sicuro per il brainstorming. Un ottimo modo per farlo è chiedere esplicitamente a tutti di partecipare attivamente e di esercitare le proprie capacità di ascolto attivo. Incoraggiate le discussioni di gruppo per costruire un'atmosfera di fiducia area di lavoro collaborativa in sicurezza in modo che le idee vengano ascoltate senza essere giudicate.

4. Integrare la collaborazione tra i team

La collaborazione tra team è un altro ottimo modo per promuovere il lavoro di squadra sul posto di lavoro. Le aziende che incoraggiano i team interfunzionali offrono l'opportunità a diversi provider e a dipendenti con competenze diverse di lavorare insieme e di imparare gli uni dagli altri.

Questo non solo migliorerà la collaborazione, ma permetterà ai dipendenti di condividere informazioni chiave e di promuovere l'innovazione e la produttività.

Blocchi comuni alla collaborazione sul posto di lavoro

Nonostante i vantaggi della collaborazione sul lavoro, ci sono molti ostacoli che i team devono superare. Molti ostacoli derivano dalla mancanza di qualcosa, sia che si tratti di strumenti, di competenze trasversali o di flussi di lavoro esistenti, piuttosto che dall'eccessiva presenza di un unico elemento.

Tuttavia, uno dei blocchi più comuni alla collaborazione sul posto di lavoro è la mancanza di software di collaborazione che libera i dipendenti e offre loro tutto ciò che serve per risolvere i problemi in modo efficiente.

In effetti, un software di Gartner ha rilevato che circa l'80% dei lavoratori che utilizzano strumenti di collaborazione mantiene produttività ed efficienza sul posto di lavoro.

Analizziamo i dettagli di alcuni blocchi comuni.

Strumenti di lavoro disgiunti: È piuttosto comune vedere team che lavorano con una manciata di applicazioni senza un vero flusso di lavoro o un processo di lavoro. Mentre una persona può usare uno strumento per la documentazione, un'altra può usare una piattaforma diversa per la gestione delle attività. Se questi due strumenti non comunicano tra loro, o non esistono sulla stessa piattaforma, la comunicazione, i problemi di visibilità e i ritardi sono molto frequenti sequenza del progetto si intromettono

Per capire a colpo d'occhio dove si trova il vostro lavoro, organizzate le attività con opzioni flessibili di ordinamento, filtraggio e raggruppamento nella vista Elenco di ClickUp

Informazioni siloed : I processi di lavoro disgiunti producono anche progetti silo, bloccando le informazioni importanti necessarie per Da fare. con informazioni disparate che aiutano a terminare i progetti

: I processi di lavoro disgiunti producono anche progetti silo, bloccando le informazioni importanti necessarie per Da fare. con informazioni disparate che aiutano a terminare i progetti Mancanza di fiducia : La mancanza di fiducia tra colleghi blocca la collaborazione, poiché le persone possono essere riluttanti a condividere le proprie competenze e il proprio know-how con gli altri

: La mancanza di fiducia tra colleghi blocca la collaborazione, poiché le persone possono essere riluttanti a condividere le proprie competenze e il proprio know-how con gli altri Poca comunicazione : Senza un'adeguata comunicazione, i membri del team potrebbero non capire cosa ci si aspetta da loro, con conseguenti errori di comunicazione e confusione

: Senza un'adeguata comunicazione, i membri del team potrebbero non capire cosa ci si aspetta da loro, con conseguenti errori di comunicazione e confusione Obiettivi non chiari : Se gli obiettivi di un progetto non sono chiarioggetti chiave di un progetto non sono chiari, è difficile per i team coordinare i lavori richiesti per produrre un lavoro di alto livello.

: Se gli obiettivi di un progetto non sono chiarioggetti chiave di un progetto non sono chiari, è difficile per i team coordinare i lavori richiesti per produrre un lavoro di alto livello. Direzione debole del team o dell'azienda : Quando i colleghi non hanno un leader forte o un'azienda che promuove una collaborazione efficace, non è facile mantenere il progetto in carreggiata e tutti sulla stessa pagina

: Quando i colleghi non hanno un leader forte o un'azienda che promuove una collaborazione efficace, non è facile mantenere il progetto in carreggiata e tutti sulla stessa pagina Competizione e burnout dei dipendenti: I colleghi in competizione tra loro possono essere meno propensi a condividere le risorse o ad aiutarsi a vicenda. E se i membri del team non conoscono le proprie responsabilità, possono passare l'uno sull'altro, con conseguenti problemi di fidelizzazione dei dipendenti e di pari partecipazione

Con la vista Carico di lavoro di ClickUp, la gestione del tempo fa un ulteriore passo avanti e consente di visualizzare il tempo stimato per ogni attività rispetto al tempo totale della settimana.

Principi di collaborazione sul posto di lavoro

I principi di collaborazione sul posto di lavoro definiscono come i colleghi dovrebbero interagire tra loro e come devono essere gestiti i progetti. Avendo principi chiari, è più facile che i team lavorino per raggiungere lo stesso obiettivo.

Inoltre, la promozione della collaborazione incoraggia la fiducia e il rispetto, che sono essenziali per la produttività. Alcuni dei principi più importanti sono:

Rispetto : Tutti i membri del team devono rispettare le opinioni e la creatività degli altri, evitando critiche non costruttive. Sebbene si tratti di un principio ricco di sfumature, l'impostazione delle aspettative fin dall'inizio aiuta i team a rispettare ogni principio

: Tutti i membri del team devono rispettare le opinioni e la creatività degli altri, evitando critiche non costruttive. Sebbene si tratti di un principio ricco di sfumature, l'impostazione delle aspettative fin dall'inizio aiuta i team a rispettare ogni principio Apertura mentale : I membri del team non devono rifiutare nuove idee e prospettive, ma piuttosto essere aperti ad esse

: I membri del team non devono rifiutare nuove idee e prospettive, ma piuttosto essere aperti ad esse Uno scopo condiviso: I membri del team devono essere consapevoli dell'obiettivo comune a cui stanno lavorando e del modo in cui vi stanno contribuendo. È qui che strumenti centralizzati comeClickUp aiutano nella manutenzione e nell'accesso alle informazioni chiave del team conDocumenti ClickUp e aree di lavoro condivise.

Con le relazioni ClickUp, è semplice collegare attività e documenti dall'area di lavoro

Cooperazione : Il team ha bisogno di coordinare i propri lavori richiesti e le proprie risorse in modo da ottenere il miglior ROI all'interno dei propri vincoli.

: Il team ha bisogno di coordinare i propri lavori richiesti e le proprie risorse in modo da ottenere il miglior ROI all'interno dei propri vincoli. Accountability: Ognuno deve assumersi la responsabilità delle proprie azioni ed essere tenuto a rispondere del proprio ruolo nel progetto. Questo funziona bene se si assegna la titolarità delle attività al membro giusto del team. Aggiungete visibilità assegnando le attività in una dashboard, in modo che tutti sappiano in ogni momento di cosa sono responsabili gli altri. Questo è ancora più importante quando si gestiscono dipendenti remoti

Collaborazione tra tutti i team con ClickUp

La creazione di un ambiente collaborativo sul posto di lavoro porta grandi benefici sia ai dipendenti che all'organizzazione in termini di aumento della creatività, produttività, morale e spirito di squadra. Incoraggiando una comunicazione aperta, fornendo feedback e riconoscimenti positivi e promuovendo un ambiente di fiducia, i provider promuovono un forte senso di lavoro di squadra e di collaborazione.

Questo non solo contribuirà a migliorare le prestazioni individuali, ma anche a migliorare le prestazioni complessive del team. Il lavoro di squadra fa funzionare il sogno. Ma ClickUp lo fa diventare realtà.

Che il vostro team lavori da remoto o meno, avete comunque bisogno di uno spazio centralizzato per la collaborazione. Ciò significa che il vostro team ha accesso a strumenti digitali per avviare una sessione di brainstorming, taggare un compagno di squadra senza che il messaggio si perda nelle email o semplicemente perfezionare il sistema di condivisione dei file in un unico luogo universalmente ricercabile.

Con ClickUp, tutto questo è possibile. Iniziate oggi stesso e create la vostra area di lavoro gratuita per iniziare a collaborare con il vostro team.