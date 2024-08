Sinergia di squadra: Elementi chiave, sfide e strategie di attuazione

la sinergia di squadra è una delle parole d'ordine più abusate nello spazio aziendale di oggi. Sebbene la maggior parte di noi abbia vagamente compreso questo concetto, possiamo ancora lottare per convertirlo in strategie aziendali attuabili.

La sinergia del team, però, è più di una semplice parola d'ordine. Non si tratta solo di lavorare insieme in armonia, ma anche di fare leva su un'azione di squadra la collaborazione del team per ottenere il miglior risultato collettivo.

Il concetto si è diffuso ancora di più in ambienti molto impegnativi come il project management o la pianificazione delle risorse umane (HR), dove la condivisione di una visione è fondamentale per aiutare i team a sentirsi responsabilizzati e a superare le sfide comuni con un processo decisionale più allineato.

In questo articolo vi sveleremo i vari concetti legati alla sinergia del team e vi presenteremo:

I diversi elementi che contribuiscono alla sinergia del team

Le sfide quotidiane a cui prestare attenzione

Teams per costruire una sinergia di team di esito positivo

Il ruolo critico della sinergia del team sul posto di lavoro

Il termine sinergia deriva dalla parola latina synergia, che significa cooperazione. sinergia deriva inoltre dalla parola greca sunergos, che significa lavorare insieme. In un contesto aziendale, si riferisce ai membri di un team che collaborano per creare qualcosa di più prezioso dei loro lavori richiesti individualmente. Da un punto di vista più pratico, ciò comporta attività come:

Valutare i punti di forza e di debolezza di ciascun membro del team

Trovare il modo di compensare le carenze di ciascuno

Creare canali di comunicazione trasparenti

Promuovere un lavoro di squadra efficace all'interno didi team interfunzionali attraverso flussi di lavoro coerenti e interconnessi

La sinergia di squadra può essere meglio compresa dalla prospettiva di un qualsiasi team sportivo: non sono importanti le abilità e le capacità individuali dei giocatori, ma il modo in cui il team lavora all'unisono per vincere. ⚽

Differenza tra lavoro di squadra e sinergia di team

Se la sinergia di squadra suona molto simile al lavoro di squadra, è per una buona ragione. Il lavoro di squadra è parte integrante della sinergia di team e rappresenta l'atto di lavorare insieme. La sinergia, invece, è il concetto più ampio di collaborazione che raggiunge il suo pieno potenziale. Pensate al lavoro di squadra come a una maratona e alla sinergia di squadra come al raggiungimento del traguardo. 🏃

Si nota anche una differenza in termini di comunicazione di gruppo. Mentre il lavoro di squadra richiede pratiche di comunicazione efficaci, la sinergia di squadra implica una conoscenza approfondita della comunicazione e delle abilità di ogni membro del team stili di lavoro di ciascun membro del team per garantire una collaborazione fluida e il completamento degli obiettivi.

Pro tip: La documentazione di qualità del team, la comunicazione e la gestione delle conoscenze hanno un ruolo chiave nel facilitare la sinergia all'interno dei team. Per questo motivo si consiglia di utilizzare il Modello di documenti del team ClickUp per creare gratis uno scheletro adattabile dei processi, degli oggetti e degli stili di lavoro del vostro team! 💗

Utilizzate questo modello per semplificare i documenti del team e migliorare l'accessibilità dei progetti

Sinergia positiva vs. sinergia negativa

Il tipo di sinergia di cui abbiamo parlato sopra è principalmente una sinergia positiva. Si verifica quando il team nel suo complesso funziona meglio di quanto i suoi membri farebbero da soli.

Tuttavia, la sinergia di un team può anche essere negativa. La sinergia negativa si verifica quando il team non funziona bene nonostante i suoi membri siano individui competenti. Ecco uno schema comparativo di ciascun tipo:

4 Elementi chiave che contribuiscono alla sinergia del team

La sinergia positiva dei team dipende in larga misura da un forte lavoro di squadra e da una forte leadership. In qualità di team leader o di gestore del team, è necessario comprendere i quattro elementi chiave che portano i Teams a collaborare in modo efficace. 👇

1. Fiducia e rispetto reciproci per ogni membro del team

L'esito positivo di un team dipende dalla fiducia e dal rispetto che i membri hanno l'uno per l'altro. I membri del team devono credere nelle loro capacità collettive e riconoscere le competenze e i contributi che ciascun membro apporta alla tabella.

La leadership dovrebbe adottare dei passaggi per far sì che i membri del team si sentano valorizzati e abbiano sicurezza psicologica sul posto di lavoro, soprattutto se provengono da contesti diversi. Questo li aiuta a sentirsi a proprio agio nella condivisione delle idee, a supportare gli altri membri del team e ad avere una maggiore fiducia nei loro confronti prendere rischi a favore del team .

2. Comunicazione cancellata e ascolto attivo

La comunicazione aperta è il fulcro della sinergia del team: promuove la comprensione reciproca e la risoluzione collaborativa dei problemi. Incoraggiando il dialogo aperto tra i membri del team, è possibile utilizzare un feedback continuo per la qualità futura e miglioramenti di processo . Questo porta anche a un minor numero di conflitti e favorisce una una cultura di team positiva in cui tutti si sentono inclusi.

3. Impostazioni di competenze complementari

Qual è l'elemento più jolly della sinergia del team? La diversità delle competenze.

I membri del team con competenze e specializzazioni diverse si completano a vicenda nei vari progetti. Pensate a come i responsabili di prodotto collaborano con i responsabili della produttività o gli addetti al marketing prima del lancio del prodotto: le loro diverse prospettive possono portare a benefici sinergici, come soluzioni innovative e produttività migliorata in dipendenza di un mix unico di competenze professionali e interpersonali.

Suggerimento: Volete creare un team innovativo con maggiore creatività e sinergia? Utilizzate il Modello di matrice delle capacità di ClickUp per mappare le capacità principali del team, identificare le carenze di competenze e pianificare la formazione, il tutoraggio tra pari e gli obiettivi di assunzione. È anche possibile utilizzarla per assegnare le attività in base ai punti di forza di ciascun membro e ridurre le inefficienze. 💪

Evidenziate le competenze di ciascun membro del team con questo modello ClickUp

4. Obiettivi comuni per il coinvolgimento e la motivazione dei dipendenti

L'allineamento verso un obiettivo condiviso può migliorare la sinergia del team, in quanto favorisce l'unità e accresce il commit personale di un dipendente verso un risultato. Mantenendo i team impegnati con la stessa visione, li vedrete collaborare in modo più efficiente e mantenere la rotta.

Cosa causa la disconnessione dei team? Sfide da tenere d'occhio

Ecco sei sfide comuni che creano disconnessioni nei team e portano a una sinergia negativa:

Comunicazione inefficace: La mancanza di una comunicazione efficace può portare a errori fastidiosi, confusione e tensione all'interno dei team Mancanza di fiducia: Senza fiducia, i membri del team saranno riluttanti a condividere le idee e a delegare le attività necessarie, causando inefficienza e ostacolando lo stato del progetto **Obiettivi non definiti: lo sviluppo della sinergia del team è difficile se i membri non hanno chiari gli obiettivi. Questo porta a un disallineamento dei lavori richiesti **Leadership inadeguata: i leader incompetenti spesso fanno trapelare lo stress nei loro team e causano un'interruzione dell'attivitàmancanza di motivazionecon il risultato di una diminuzione della produttività **Se allineato, un team eterogeneo può migliorare la sinergia. Tuttavia, le frequenti differenze di prospettive e stili di lavoro possono portare a incomprensioni e conflitti irrisolti Resistenza al cambiamento: La forza della sinergia di un team viene messa alla prova quando ci si adatta ai cambiamenti. Un gruppo che mostra resistenza al cambiamento ritarda o mette a repentaglio il suo esito positivo

Fortunatamente, è possibile superare facilmente queste sfide utilizzando le best practice e le strategie di sinergia del team, illustrate nella sezione seguente.

Come creare la sinergia del team: 5 passaggi fondamentali

Le capacità interpersonali del team, come l'ascolto attivo, la risoluzione dei problemi e la fornitura di feedback costruttivi, contribuiscono in modo significativo alla creazione di una sinergia positiva nel lungo periodo. Per un lavoro di squadra efficace è necessario prestare attenzione anche ad aspetti di leadership come la delega tempestiva, la gestione del tempo, la strategia e l'organizzazione del lavoro.

Diamo un'occhiata alle best practice e alle strategie che vi aiuteranno a creare sinergia in qualsiasi team. Qui di seguito abbiamo suddiviso il processo in cinque passaggi praticabili: 🌸

Passaggio 1: Creare canali di comunicazione chiari

Per ottenere un esito positivo attraverso i lavori richiesti, è necessario innanzitutto garantire canali di comunicazione chiari all'interno del team. Il vostro team deve essere consapevole della gerarchia della comunicazione e conoscere il quando, il dove e il chi di base per comunicare. Inoltre, fate notare ai vostri dipendenti quali sono gli argomenti da discutere di persona rispetto a quelli da trattare via email o chat, in base a elementi quali l'urgenza e l'argomento.

Iniziate a costruire forti capacità di comunicazione all'interno del vostro team aziendale in tre semplici modi:

Incoraggiare l'ascolto attivo: La sinergia del team avrà esito positivo solo se i membri capiranno che tutti meritano di essere ascoltati. Per garantire che tutti i membri del team possano condividere le proprie idee, date la priorità alla comunicazione bidirezionale, enfatizzando l'ascolto attivo, la perspicacia e la sensibilità culturale Offrire opportunità di feedback: Migliorare la collaborazione incoraggiando una cultura del feedback positivo e bidirezionale. Ciò aumenta la trasparenza della comunicazione, l'apertura all'adozione di pratiche migliori e fa sì che tutti sentano che la loro voce conta, indipendentemente dalla loro posizione Utilizzare la matrice RACI**RACI è l'acronimo di Responsible, Accountable, Consulted, and Informed: questa matrice viene utilizzata per mappare i ruoli e le responsabilità dei membri del team, creare responsabilità ed evitare errori di comunicazione. È possibile utilizzare la matriceModello di piano RACI di ClickUp per iniziare

Utilizzate il modello di grafico RACI di ClickUp Communications per assegnare ruoli e responsabilità a dipendenti di team diversi senza confusione

Utilizzate ClickUp per personalizzare i canali di comunicazione

Per snellire la comunicazione all'interno del team ed evitare di destreggiarsi tra più strumenti, affidatevi a ClickUp -un tutto in uno piattaforma per il project management che consente ai team di progetto di interagire, collaborare e festeggiare i risultati ottenuti da un hub centralizzato. 🎯

Sfruttare il Visualizzazione ClickUp Chattare come canale di comunicazione principale! Permette a tutto il team di condividere aggiornamenti, collegare risorse e collaborare senza problemi in tempo reale da qualsiasi dispositivo. Utilizzate questa funzionalità/funzione di facile utilizzo per:

Taggare specifici membri del team nelle conversazioni per assicurarsi che ricevano gli aggiornamenti

Utilizzare le Menzioni e gli emoji per dare risalto ai membri del team e aiutarli a sentirsi valorizzati

Allegare collegamenti per una comunicazione e un riferimento efficaci

Includere elenchi puntati, blocchi o banner per una comunicazione chiara e visiva

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Chat-view-simplified.png ClickUp 3.0 Visualizzazione della chat semplificata /$$$img/

Aggiungete i membri del team alle discussioni e collaborate in un'unica posizione con ClickUp

È possibile integrare ClickUp con piattaforme quali Teams di Microsoft , Slack e Gmail per mantenere tutte le comunicazioni centralizzate. Inoltre, il team può sfruttare altre funzioni come:

Risorse umane emodelli di piani di comunicazione* ClickUp AI per generare email veloci e riepilogare/riassumere le discussioni

Passaggio 2: favorire la collaborazione attraverso il piano e il brainstorming

Dire semplicemente ai membri del team di lavorare insieme non è molto incoraggiante: per favorire la collaborazione del team è necessaria una struttura. Prima di ogni progetto di collaborazione, sedete sessioni di brainstorming per invitare a discussioni costruttive e potenziali disaccordi. In questo modo motivare il team a generare nuove idee e soluzioni insieme, invece di trascinare problemi e conflitti.

Dovete anche modellare il comportamento che volete vedere nel vostro team. Tutti guardano al leader di un team, quindi se continuate a incoraggiare la co-creazione e l'apertura, il vostro team seguirà l'esempio.

Per migliorare la collaborazione, il team deve essere dotato di:

Lavagne online ClickUp , una tela digitale per le sessioni di brainstorming

Mappe Mentali , ideali per progettare flussi di lavoro interconnessi tra i team

Questi strumenti di ClickUp consentono di utilizzare grafici, diagrammi, forme e note adesive, promuovendo la condivisione di idee creative in tempo reale attraverso il disegno, lo scarabocchio, il diagramma di flusso e l'aggiunta di immagini o file multimediali. 🎨

Brainstorming, strategie e collaborazione visiva con tutto il team in ClickUp

La parte migliore? Tutti possono partecipare, indipendentemente dalla loro posizione, poiché le lavagne online di ClickUp sono progettate per tutti i team, ibridi, remoti o in sede.

Passaggio 3: chiarire le norme del gruppo per raggiungere la sinergia

Le norme del gruppo si riferiscono a le regole non dette che il team dovrebbe mettere in pratica quando lavora insieme per ottenere sinergie. Ad esempio, tutti partecipare alle riunioni puntuali o alla condivisione degli obiettivi settimanali ogni lunedì mattina.

Non è necessario impostare le norme di gruppo in modo proattivo, perché nella maggior parte dei casi si sviluppano naturalmente. Da fare, invece, è controllarle di tanto in tanto per evitare pratiche indesiderate che creano un clima negativo dinamiche di gruppo negative .

Il problema della maggior parte delle norme di gruppo è che si tratta di regole non scritte. Quindi, un'altra buona pratica è quella di mettere per iscritto queste regole non dette in una posizione accessibile, con il risultato di una collaborazione di team più fluida.

Il modo migliore per eliminare le congetture e mantenere accessibili tutte le norme del gruppo è quello di annotarle in un documento condivisibile. L'IA abilitata ClickUp Documenti è la soluzione ideale: consente di creare documenti con pagine e sottopagine per mantenere ordinate le informazioni sulle procedure operative standard, le istruzioni e le aspettative del team. È possibile creare tabelle, allegare file e aggiungere immagini per un ulteriore contesto. 🖼️

Creare documenti facilmente condivisibili e modificarli in un team in ClickUp

Teams supporta la collaborazione del team attraverso modifiche in tempo reale. In questo modo, è possibile incoraggiare i membri del team a creare norme di gruppo coerenti. Se qualcosa non è chiaro, possono lasciare un commento nel documento e taggare gli altri membri per ottenere una risposta diretta.

Passaggio 4: Definire chiari oggetti collettivi

Se i membri del team condividono obiettivi comuni, avranno un chiaro senso dello scopo, con un impatto positivo sulle prestazioni del team.

L'impostazione di obiettivi chiari richiede una riflessione critica su ciò che si vuole ottenere, quindi la prassi migliore è quella di iniziare dal quadro generale. Determinate la missione dell'organizzazione e identificate gli oggetti a lungo e a breve termine prima di individuare gli obiettivi specifici del team .

Per dare al team un chiaro senso di direzione, cercate di rendere i vostri obiettivi SMART -Specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e limitati nel tempo. Una volta fissati gli obiettivi, continuate a rivederli e a modificarli, assicurandovi che siano pertinenti.

Il Obiettivi di ClickUp da fare, la funzionalità/funzione di ClickUp Goals vi aiuterà a fare tutto questo e molto di più! Utilizzatela per rimanere concentrati sugli obiettivi e monitorarli con il monitoraggio automatico dello stato. Raggruppate gli obiettivi in cartelle personalizzate e visualizzate le percentuali di stato in un'unica vista.

Stabilite obiettivi chiari e seguiteli facilmente grazie alla progressione automatica di ClickUp

Questa pratica funzionalità/funzione consente anche di monitorare:

Cicli di Sprint

KPI e OKR

Scorecard settimanali dei dipendenti

Traguardi numerici e monetari

È anche possibile aggiungere descrizioni specifiche agli Obiettivi e ai Traguardi raggruppati per aiutare i dipendenti a sapere su cosa si sta lavorando e aumentare le prestazioni del team. 📈

Passaggio 5: coltivare una cultura di team positiva

La costruzione di una sinergia sul posto di lavoro è impossibile senza promuovere una forte cultura del team. Ciò significa coltivare un'atmosfera produttiva, di assistenza e complessivamente positiva all'interno del team. È possibile incoraggiare e mantenere una cultura positiva dell'ambiente di lavoro attraverso:

Impostando un esempio positivo: In qualità di team leader, dovete dimostrare i valori che volete vedere sul posto di lavoro. Cercate di mostrare rispetto, fiducia, equità e altre qualità che la vostra azienda si prefigge

In qualità di team leader, dovete dimostrare i valori che volete vedere sul posto di lavoro. Cercate di mostrare rispetto, fiducia, equità e altre qualità che la vostra azienda si prefigge Esprimere gratitudine: Celebrare l'esito positivo dei lavori richiesti dal team, ma anche riconoscere i contributi individuali per far sentire i dipendenti valorizzati e motivati

Celebrare l'esito positivo dei lavori richiesti dal team, ma anche riconoscere i contributi individuali per far sentire i dipendenti valorizzati e motivati Privilegiare la soddisfazione del lavoro: Lasciare al team il tempo di riposare e delegare il lavoro in base alle loro capacità. Questo aiuterà ridurre il burnout e a mantenere i team soddisfatti e produttivi

Suggerimento: Impiegate il Modello di cultura aziendale ClickUp per delineare le priorità culturali della vostra azienda e incoraggiare un lavoro richiesto verso valori condivisi. 🌱

Centralizzate le informazioni e le risorse sulla cultura aziendale in un unico spazio grazie a questo modello di ClickUp Docs

Costruire la sinergia del team in diversi scenari

Con l'aumento degli ambienti di lavoro multiculturali e globali, è importante esplorare le pratiche di sinergia tra team diversi e remoti.

Sinergia in team diversi

In questo caso, la sinergia del team consiste nel promuovere la comprensione e il rispetto per i membri del team che offrono prospettive diverse. Un team eterogeneo comprende individui con background, competenze, esperienze e convinzioni diverse, che possono contribuire a creare un ambiente innovativo risoluzione dei problemi con meno pregiudizi. 💡

Teams diversi possono migliorare la sinergia del team solo se si incoraggia una comunicazione aperta e la collaborazione tra i membri di un team interfunzionale . È importante gestire i conflitti con rispetto reciproco per mantenere un flusso di lavoro sinergico. Non abbiate paura di usare l'umorismo, la negoziazione e il compromesso per raggiungere un accordo in modo spensierato.

Sinergia nei team remoti e virtuali

I confini geografici non sono più un ostacolo per sviluppare la sinergia dei team a distanza . È possibile utilizzare strumenti digitali e piattaforme come ClickUp per collaborare con i colleghi in tutto il mondo. Come abbiamo menzionato prima, con lo strumento giusto è possibile ritagliare canali di comunicazione chiari per promuovere la fiducia e la comunicazione aperta e mantenere tutti allineati nell'azione.

Sinergia del team in team virtuali possono essere ulteriormente migliorati con attività regolari di team-building e di riunioni virtuali che mantengono tutti in connessione e garantiscono flussi di lavoro coordinati. 📢

Suggerimento: Il Modello di comunicazione interna ClickUp è uno strumento eccellente per ottimizzare la comunicazione end-to-end nei team remoti. Le sue viste personalizzate, i campi personalizzati e gli stati, nonché il Calendario delle comunicazioni integrato, aiutano a organizzare conversazioni, annunci e iniziative a livello di team in un unico luogo. 💃

Utilizzate il modello di comunicazione interna di ClickUp per annunciare eventi o cambiamenti ai vostri dipendenti

La sinergia aziendale e il suo ruolo nei processi aziendali

Un'altra parola d'ordine di tendenza in materia di sinergia è sinergia aziendale. Ha guadagnato popolarità per la prima volta negli anni '90, quando è stata utilizzata dai massimi dirigenti aziendali e dalle banche d'investimento per ottenere l'approvazione delle proposte di fusione e acquisizione (M&A).

la sinergia aziendale descrive il valore che due aziende possono ottenere unendosi, valore che si prevede sia maggiore della somma dei loro singoli valori di mercato.

Questo termine viene utilizzato anche quando un'azienda presta i propri membri del team a un'altra azienda per un'attività trasversale sviluppo della produttività o la vendita incrociata del lavoro di un'altra azienda. Tuttavia, nella pratica, la sinergia aziendale è difficile da realizzare in quanto unire due aziende con i loro dipendenti, produttività, attività e passività richiede tempo e lavoro significativo.

Costruire la sinergia del team e l'esito positivo con ClickUp

La sinergia del team denota una forte collaborazione, una comunicazione cancellata, un processo decisionale ricco di sfumature e il rispetto reciproco tra i membri del team. Anche se sinergizzare il modo in cui lavora un team non è semplice, vale la pena di fare il lavoro richiesto se si vogliono ottenere vittorie costanti e consolidare il proprio posto nel mondo aziendale.

Avete bisogno di aiuto per costruire la sinergia del team? Provate gratuitamente ClickUp oggi stesso ! Sfrutta il suo potente funzionalità/funzione di project management gerarchie scalabili, migliaia di modelli pre-progettati e di facile utilizzo strumenti di collaborazione per creare sinergia nel team con il minimo lavoro richiesto. ✌