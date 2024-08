I 10 libri sulla produttività che possono trasformare il vostro lavoro nel 2024

Da fare in meno tempo, trovare modi per aumentare la produttività è diventato incredibilmente importante.

L'American Psychological Association ha rilevato che il 71% dei professionisti si sente stressato durante la giornata lavorativa, rendendo difficile mantenere l'efficienza con le continue richieste.

Problemi come la procrastinazione, il sovraccarico di informazioni e la cattiva gestione del tempo compromettono seriamente la produttività. Questo porta a stress e ansia o addirittura a prendere in considerazione l'idea di cambiare lavoro, come evidenziato nel sondaggio di cui sopra.

Tuttavia, il percorso di trasformazione va al di là del riconoscimento di questi ostacoli: si tratta anche di dotarsi degli strumenti necessari per affrontare la crisi migliori strumenti di produttività per superarli.

Abbiamo raccolto per voi alcuni dei migliori libri sulla produttività. Scegliete il libro che fa per voi e imparate i consigli degli esperti e la verità sorprendentemente semplice che sta alla base di risultati straordinari.

I 10 migliori libri sulla produttività consigliati nel 2024

1. Come essere un ninja della produttività: preoccuparsi di meno, ottenere di più e vivere ciò che si fa di Graham Allcott

via Amazon

Informazioni sul libro

Autore: Graham Allcot

Graham Allcot Anno di pubblicazione: 2014

2014 Durata stimata di lettura: 11 ore

11 ore Livello consigliato: Da principiante a intermedio

Da principiante a intermedio Numero di pagine: 368

368 Valutazioni: 4,4/5 (Amazon) 3,7/5 (Goodreads)



Nel suo libro, Graham Allcot, fondatore di Think Productive, sottolinea l'importanza della gestione dell'attenzione per la produttività. Si concentra sull'equazione: "Tempo + giusta attenzione e concentrazione = lavoro terminato"

Allcot introduce l'idea di diventare un "ninja della produttività", sottolineando qualità come il mantenimento di una mentalità calma, l'essere decisivi nelle attività e l'utilizzo di flussi di lavoro raffinati come strumenti potenti.

Questo libro ha come traguardo i procrastinatori cronici, i multitasking e le persone sommerse da una finestra In arrivo straripante. Fornisce suggerimenti e tecniche per aiutarvi a mantenere la calma, a portare a termine le vostre attività e a massimizzare il vostro tempo per attività produttive invece di procrastinare.

Allcot svela il modello CORD (Capture and collect, Organize, Review, Da fare) come arma segreta dei ninja della produttività e condivide consigli pratici ed esercizi per aiutarvi a padroneggiare queste tecniche.

"Il modo in cui proteggete e utilizzate la vostra attenzione determina il vostro esito positivo">

Graham Allcot

Come essere un ninja produttivo: punti chiave

La vostra attenzione è una valuta preziosa, quindi spendetela con saggezza

Il modo migliore per terminare le cose è Da fare

Cosa dicono i lettori

"Questo è il mio libro preferito dopo Da fare di David Allen. Tecniche semplici per eliminare il disordine dalla testa e creare un sistema di fiducia. Mi piacciono in particolare le analogie, come pensare in anticipo a come fare il lavoro, in modo che farlo sia facile come mettere le ciliegie sulle torte"

2. Il mio lavoro: Regole per un esito positivo in un mondo distratto, di Cal Newport

via Amazon

Informazioni sul libro

Autore: Cal Newport

Cal Newport Anno di pubblicazione: 2016

2016 Durata stimata di lettura: 10 ore

10 ore Livello consigliato: Principiante

Principiante Numero di pagine: 304

304 Valutazioni: 4.6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



'Lavoro profondo' di Cal Newport è un'immersione coinvolgente nella produttività nel mondo frenetico di oggi.

Newport suggerisce che per prosperare nel mondo competitivo di oggi è necessario lavorare intensamente, senza distrazioni e con grande concentrazione.

All'inizio del libro, Newport traccia una chiara distinzione tra lavoro profondo e superficiale, utilizzando esempi di vita reale per guidarvi a dare priorità al lavoro profondo per ottenere un esito positivo.

La seconda parte del libro offre strategie per sviluppare abitudini di lavoro profonde, tra cui i principi delle 4Dx (4 Discipline dell'esecuzione), come ad esempio

Lavorare in profondità

Abbandonare la noia

Abbandonare i social media

Prosciugare i bassifondi

Alla fine, sarete motivati a dedicare più tempo a un lavoro significativo e a sviluppare abitudini produttive attraverso un esito positivo.

"Ciò su cui scegliamo di concentrarci e ciò che scegliamo di ignorare contribuisce a definire la qualità della nostra vita"

Cal Newport

Chiavi di lettura del lavoro profondo

Il multitasking e le distrazioni sono nemici della produttività

Programmare il lavoro e il tempo libero è essenziale per recuperare le energie

Cosa dicono i lettori

"Un'ottima lettura con tattiche pratiche da mettere in atto in ordine al raggiungimento di uno stato di lavoro profondo in modo costante. Userò questi consigli per andare avanti"

3. Organizzare il domani oggi: 8 modi per riqualificare la mente e ottimizzare le prestazioni nel lavoro e nella vita" di Jason Selk e Tom Bartow

via Amazon

Informazioni sul libro

Autore/i: Dr. Jason Selk & Tom Bartow

Dr. Jason Selk & Tom Bartow Anno di pubblicazione: 2015

2015 Durata stimata di lettura: 7 ore

7 ore Livello consigliato: Intermedio

Intermedio Numero di pagine: 240

240 Valutazioni: 4.7/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



In "Organizzare il domani oggi", il dottor Jason Selk e Tom Bartow presentano una guida facile da seguire che esplora le abitudini di esito positivo. Offrono otto metodi efficaci per rimodellare la propria mente per una produttività senza stress sia nel lavoro che nella vita.

Provenienti da esperienze di atletica, psicologia e finanza, gli autori forniscono consigli pratici, esempi di vita reale e indicazioni per lo sviluppo personale. Questo aiuta a coltivare abitudini positive, a monitorare lo stato quotidiano e a migliorare le capacità di comunicazione.

Questo libro sulla produttività offre consigli praticabili per chi vuole trucchi per la produttività e consigli organizzativi.

_"La grandezza si basa sulla capacità di fare costantemente cose che gli altri non possono o non vogliono fare. In poche parole, l'esito positivo non consiste nell'essere brillanti. Si tratta di essere coerenti"

Dr. Jason Selk e Tom Bartow

Organizzare il domani oggi chiave di lettura

Incoraggiare l'abitudine di creare routine e sistemi per una vita mirata

Abbracciare la propria unicità ed evitare le scuse per distinguersi ed eccellere

Cosa dicono i lettori:

"Questo è uno dei migliori libri di auto-aiuto che abbia mai letto! Mi ha già aiutato a lavorare con la procrastinazione e l'organizzazione! È un libro che devo rileggere ogni anno!"

4. Come smettere di procrastinare: A Simple Guide to Mastering Difficult Tasks and Breaking Habitat Procrastination di S.J. Scott

via Amazon

Informazioni sul libro

Autore: S.J. Scott

S.J. Scott Anno di pubblicazione: 2017

2017 Durata stimata di lettura: 4 ore

4 ore Livello consigliato: Principiante

Principiante Numero di pagine: 158

158 Valutazioni: 4.2/5 (Amazon) 3,7/5 (Goodreads)



'Come smettere di procrastinare' è il vostro compagno di viaggio per dare un calcio a quella fastidiosa abitudine di procrastinare. Che siate procrastinatori a volte o professionisti a tempo pieno nel lasciare le cose all'ultimo minuto, questo libro vi copre le spalle.

In questo lavoro, S.J. Scott espone un piano semplice e di passaggio per affrontare la procrastinazione in ogni angolo della vostra vita. Non si limita a parlarne, ma si addentra nei motivi per cui la procrastinazione è un vero e proprio freno: si pensi ai cattivi voti, alle prestazioni lavorative inferiori alle aspettative e persino agli intoppi finanziari.

Il libro insegna abitudini anti-procrastinazione e fornisce suggerimenti per la vita di tutti i giorni, come la regola del 25-5, trucchi per impostare obiettivi motivanti e modi per dire "no" con grazia senza essere un guastafeste.

"Più tempo e lavoro richiesto per Da fare, più è difficile iniziare"

S.J. Scott

Come smettere di procrastinare: i punti chiave

Impegnatevi in una routine di revisione giornaliera di 5-10 minuti

Rendersi conto delle attività svolte

Cosa dicono i lettori

"Un libro utile e divertente del maestro dell'auto-miglioramento che continua a trovare nuovi modi per ispirare e incoraggiare i suoi lettori con consigli semplici ma potenti su come costruire abitudini vincenti"

5. Le 7 abitudini delle persone altamente efficaci: Potenti lezioni di cambiamento personale di Stephen R. Covey

via Amazon

Informazioni sul libro

Autore: Stephen R. Covey

Stephen R. Covey Anno di pubblicazione: 1989

1989 Durata stimata di lettura: 15 ore

15 ore Livello consigliato: Intermedio

Intermedio Numero di pagine: 381

381 Valutazioni: 4.6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



Pubblicato nel 1989 e con oltre 25 milioni di copie vendute, "Le 7 abitudini delle persone altamente efficaci" di Covey è una guida senza tempo per raggiungere la massima efficacia.

Covey si concentra sull'"etica del carattere" e fornisce sette abitudini che vi aiuteranno a passare dalla dipendenza all'interdipendenza.

Non ci sono soluzioni rapide. Covey punta a modificare il comportamento a lungo termine e a cambiare le proprie percezioni per ottenere crescita personale ed esito positivo.

Questo libro fornisce un quadro di riferimento per lo sviluppo di sane abitudini e offre lezioni vitali per aiutarvi a impegnarvi in attività di rinnovamento e a identificare le aree essenziali per la crescita personale.

_"La chiave non è dare priorità a ciò che è in programma, ma programmare le priorità"

Stephen Covey

Le 7 Abitudini delle Persone Altamente Efficaci - chiave di lettura

Concentratevi su ciò che potete controllare piuttosto che su ciò che non potete controllare

Prendete decisioni e date priorità alle azioni in base ai vostri obiettivi e allo scopo della vostra vita

Cosa dicono i lettori

"Il libro di Covey non è solo una guida pratica per migliorare le abitudini, ma cambia la prospettiva su come le nostre scelte, sia fisiche che mentali, possono cambiare il nostro percorso in meglio o in peggio. Spesso non ci rendiamo nemmeno conto di quali siano le nostre abitudini quotidiane. Continuiamo semplicemente a vivere senza pensare ad alcune delle nostre scelte. Ma la lettura del libro di Covey mette sotto esame sia le abitudini personali che quelle professionali"

6. Essenzialismo: La ricerca disciplinata di meno di Greg Mckeown

via Amazon

Informazioni sul libro

Autore: Greg McKeown

Greg McKeown Anno di pubblicazione: 2014

2014 Durata stimata di lettura: 8 ore

8 ore Livello consigliato: Da principiante a intermedio

Da principiante a intermedio Numero di pagine: 272

272 Valutazioni: 4.1/5 (Goodreads) 4.6/5 (Amazon)



In un mondo di sovraccarico di informazioni e di innumerevoli opzioni, il libro di Greg McKeown invita a tagliare le cose non essenziali e a concentrarsi sul contributo più incisivo alle cose essenziali: la ricerca disciplinata di meno.

Il libro presenta cinque idee centrali, sottolineando il valore di lasciar perdere il tentativo di fare tutto e di abbracciare l'essenzialismo. Incoraggia a sostituire i falsi presupposti con tre verità fondamentali:

Scelgo io cosa Da fare Solo alcune cose sono importanti Posso fare tutto, ma non tutto

Questo non è il tipico libro sulla gestione del tempo o sulla produttività; è una disciplina strutturata che vi aiuta a identificare ciò che conta veramente nella vostra vita. Se state cercando un percorso chiaro verso una produttività e una realizzazione senza stress, leggete Essentialism per ottenere risultati straordinari.

"A volte ciò che non si fa è altrettanto importante di ciò che si fa"

Greg McKeown

Chiavi di lettura dell'essenzialismo

Impostare confini chiari nella propria vita

Da fare meglio meno cose

Cosa dicono i lettori

"Questo libro vi sfiderà a Da fare solo ciò che è essenziale nella vostra vita e a eliminare il resto. L'obiettivo è "meno, ma meglio", ottenibile concentrandosi su poche cose vitali, non su molte banali"

7. Free to Focus di Michael Hyatt

via Amazon

Informazioni sul libro

Autore: Michael Hyatt

Michael Hyatt Anno di pubblicazione: 2019

2019 Durata stimata di lettura: 8 ore

8 ore Livello consigliato: Principiante

Principiante Numero di pagine: 250

250 Valutazioni: 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Siete alla ricerca di un sistema di produttività semplice ed efficace per chiarire le priorità e concentrarvi sul vostro lavoro? Michael Hyatt ha pensato a voi!

free to Focus" introduce un approccio innovativo alla produttività, sfidando la convinzione comune che si tratti solo di fare di più in meno tempo.

Con un sistema collaudato e supportato da oltre 25.000 professionisti, la formula di Hyatt in tre fasi - Stop, Cut, Act - vi guida a filtrare le attività, a eliminare quelle non essenziali, a gestire le interruzioni e a impostare i limiti per aumentare la concentrazione e ottenere risultati d'impatto in un mondo distratto. Questo libro rivoluzionario vi aiuta ad avvicinarvi ai vostri obiettivi riducendo lo stress.

"Se volete dominare la vostra agenda, aumentare l'efficienza e il rendimento e creare più margine nella vostra vita per le cose a cui tenete, dovete imparare a concentrarvi"

Michael Hyatt

Free to Focus: i punti chiave

Imparare il potere del sì o del no per concentrarsi meglio

Pianificate prima la vostra vita e poi adattate il vostro lavoro agli obiettivi del vostro stile di vita

Cosa dicono i lettori

"La via più semplice per avere più tempo con chi e cosa amiamo!"

8. Scrum: L'arte di Da fare il doppio del lavoro nella metà del tempo di Jeff Sutherland

via Amazon

Informazioni sul libro

Autore: Jeff Sutherland

Jeff Sutherland Anno di pubblicazione: 2014

2014 Durata stimata di lettura: 7 ore

7 ore Livello consigliato: Principiante

Principiante Numero di pagine: 258

258 Valutazioni: 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



scrum" di Jeff Sutherland non riguarda solo i format del rugby. È una struttura innovativa per le prestazioni dei team creata nel 1993$a. Questo libro esplora la filosofia e le diverse applicazioni di Scrum al di là della tecnologia o dell'area di lavoro.

Nel libro, si approfondiscono esempi e casi di studio reali che illustrano come l'implementazione di Scrum possa rivoluzionare il vostro approccio, rendendo i team più efficaci e ottenendo risultati più rapidi.

Che si tratti di attività aziendali, di formazione o di migliorare la propria efficienza, questo libro fornisce una guida preziosa all'applicazione dei principi di Scrum per ottenere risultati superiori in minor tempo.

Lo Scrum Master, la persona incaricata di gestire il processo, pone a ciascun membro del team tre domande: 1. Cosa hai fatto ieri per aiutare il team a finire lo Sprint? 2. Cosa farai oggi per aiutare il team a finire lo Sprint? 3. Quali ostacoli si frappongono al team? Questo è tutto"_

Jeff Sutherland

Chiavi di lettura di Scrum

Un sistema di feedback regolare è fondamentale per mantenere il progetto di produttività in carreggiata

Un project management efficace si basa sulla promozione di un grande lavoro di squadra

Cosa dicono i lettori

"Questo libro non solo spiega i perché di Scrum, ma Da fare con esempi facili e coinvolgenti. È anche bello vedere come Scrum venga applicato per risolvere più di un problema di software"

9. Produttività estrema: Aumentare i risultati, ridurre le ore di lavoro di Robert Pozen

via Amazon

Informazioni sul libro

Autore: Robert Pozen

Robert Pozen Anno di pubblicazione: 2012

2012 Durata stimata di lettura: 10 ore

10 ore Livello consigliato: Principiante

Principiante Numero di pagine: 304

304 Valutazioni: 4.1/5 (Amazon) 3,6/5 (Goodreads)



Attraverso questa facile lettura, l'autore offre preziosi spunti per massimizzare la produttività e bilanciare la vita professionale e personale.

Forte della sua esperienza di professore di Business ad Harvard e di affermato presidente di un'azienda globale di servizi finanziari, Robert Pozen sostiene il passaggio dal concentrarsi sulle ore di lavoro al dare priorità ai risultati.

L'approccio diretto di Pozen semplifica le impostazioni quotidiane, dà priorità all'impostazione degli obiettivi, migliora il processo decisionale ed evita di prestare inutile attenzione alle attività minori. Il libro affronta il tema della produttività professionale e offre indicazioni sullo sviluppo delle competenze personali e sulla gestione efficace delle relazioni.

Quindi, se siete alla ricerca di strategie pratiche da parte di una persona che comprende le complessità della vita professionale, vi consigliamo di leggere il libro maintainer la produttività in vari ambiti della vita, allora "Produttività estrema" è una lettura obbligata.

"Per attuare il principio generale della lettura attiva, è necessario seguire un processo in tre passaggi: 1. Afferrare la struttura della lettura. 2. Leggere l'introduzione e la conclusione. 3. Scorrere la parte superiore dei paragrafi"

Robert Pozen

Punti chiave della produttività estrema

Dare priorità alle attività ad alto impatto rispetto a quelle a bassa priorità

Sano equilibrio tra lavoro e vita privata è essenziale per il benessere generale

Cosa dicono i lettori

"Un libro che cambia la vita e che copre tutto, dal lavoro al tempo libero, dalla famiglia agli amici. Pozen copre un sacco di terreno con i suoi consigli - e sono tutte cose utili. Un grande libro che entrerà nel mio elenco dei migliori"

10. 23 Abitudini anti-procrastinazione: Come smettere di essere pigri e ottenere risultati nella vita di S.J. Scott

via Amazon

Informazioni sul libro

Autore: S.J. Scott

S.J. Scott Anno di pubblicazione: 2014

2014 Durata stimata di lettura: 4 ore

4 ore Livello consigliato: Intermedio

Intermedio Numero di pagine: 116

116 Valutazioni: 4,2/5 (Amazon) 3.6/5 (AbeBooks)



Vi siete mai sorpresi a dire: "Lo farò più tardi"? Questo libro è qui per cambiare le cose.

Scott riconosce la fatica quotidiana di rimandare le attività essenziali, con conseguente stress e incompiutezza aziendale. La chiave è sviluppare una "mentalità anti-procrastinazione" attraverso abitudini di produttività pratiche e corrette che promuovano azioni coerenti e prevengano lo stress.

Questo libro vi aiuterà a formare buone abitudini che vi permetteranno di prendere il controllo dei vostri elenchi di cose da fare e di trasformare le intenzioni in azioni.

"Non è così difficile smettere di procrastinare. Da fare, in realtà, è formare le stesse abitudini utilizzate da innumerevoli persone di esito positivo e farle diventare parte della vostra routine"

S. J. Scott

23 Abitudini anti-procrastinazione da cui trarre spunti chiave

Iniziare con poco e costruire lo slancio

Concentrarsi sul risultato piuttosto che sul processo

Cosa dicono i lettori

"Per una lettura veloce con alcuni buoni consigli. Questo libro fornisce informazioni di base su diverse tecniche e passaggi per fermare la procrastinazione"

Benefici della lettura di libri sulla produttività

I benefici della lettura di libri sulla produttività vanno oltre il fatto di riuscire a terminare il lavoro e sviluppare buone abitudini. Queste gemme letterarie offrono molte intuizioni, strategie e consigli pratici per aumentare l'efficacia personale e professionale.

Ecco alcuni benefici chiave della lettura di libri sulla produttività:

Gestione del tempo: Imparare a gestire il tempo in modo efficiente con questi libri che forniscono consigli pratici sul blocco del tempo, sulla definizione delle priorità e sulla creazione di programmi efficaci per massimizzare la produttività

Imparare a gestire il tempo in modo efficiente con questi libri che forniscono consigli pratici sul blocco del tempo, sulla definizione delle priorità e sulla creazione di programmi efficaci per massimizzare la produttività Migliorare l'efficacia: Da fare in modo più intelligente e veloce nella vita di tutti i giorni con tecniche collaudate per snellire le attività e ottenere risultati migliori

Da fare in modo più intelligente e veloce nella vita di tutti i giorni con tecniche collaudate per snellire le attività e ottenere risultati migliori **Molti libri sulla produttività incoraggiano i lettori ad adottare un atteggiamento positivo e proattivo nei confronti delle sfide, visualizzando le battute d'arresto come opportunità di crescita. Questo cambiamento di prospettiva aiuta a condurre una vita soddisfacente e sviluppa una mentalità di crescita

**Miglioramento dell'attenzione e della concentrazione: i libri sulla produttività migliorano l'attenzione e la concentrazione, migliorando l'impegno nelle attività e la memoria

**Questi libri offrono uno sguardo prezioso nella mente di persone di successo, motivando, ispirando e offrendo idee pratiche per migliorare la produttività

Questo conclude i nostri consigli! Sappiamo che la conoscenza è fondamentale. Le intuizioni dei libri sulla produttività possono avere un impatto significativo sul vostro lavoro e sulla vostra vita personale, aiutandovi a eliminare i problemi di produttività i killer della produttività .

Allora perché non fare un salto di qualità? Potenziate voi stessi con l'opzione le migliori app per la produttività per un project management efficace e ottimizzazione del flusso di lavoro.

