Come i Product Manager e gli ingegneri lavorano insieme: Suggerimenti per far nascere la chimica

I Product Manager (PM) e gli ingegneri hanno spesso un rapporto difficile. Entrambi sono in costante disaccordo, ma sanno di non poter fare a meno dell'altro.

Quindi, per affrontare l'elefante nella stanza: sì, questi due ruoli hanno la loro parte di disaccordo su aree come le specifiche delle caratteristiche e le scadenze. Ciò è dovuto principalmente al fatto che i principi del product management non sempre si adattano alla prospettiva tecnica dell'ingegneria. Allo stesso modo, i responsabili dell'ingegneria non sempre riescono a cogliere il quadro generale o la prospettiva delle risorse prima di lanciare un prodotto.

Tuttavia, quando sono in sintonia, entrambi i professionisti rimangono consapevoli dei loro obiettivi comuni e

allineano le loro priorità

e gli sforzi per il successo del prodotto.

Quindi, come dovrebbero lavorare insieme i product manager e gli ingegneri per ottenere risultati ottimali? Continuate a leggere per scoprirlo!

Discuteremo anche alcune strategie per affrontare le sfide sul posto di lavoro e garantire che

una proficua sinergia lavorativa

e di sfatare definitivamente alcuni miti sulla collaborazione. 🤝

Di cosa sono responsabili i Product Manager e gli ingegneri?

Ecco uno schema comparativo delle responsabilità quotidiane di questi due ruoli

Responsabilità di un product manager

Il product manager o PM è il leader del suo prodotto. Da un punto di vista più ampio, sviluppa idee di prodotto, fornisce specifiche e guida il proprio team per realizzarle.

È responsabile della ricerca del mercato attuale e del

creare una soluzione

che risuona con il pubblico. Da qui in poi, prima del lancio del prodotto, si occupano principalmente di altri quattro compiti:

Progettazione di un roadmap del prodotto Creare un prototipo (collaborando con l'ingegnere) Ottenere un feedback da parte degli utenti e delle parti interessate che hanno avuto accesso al prodotto in fase iniziale Incorporare il feedback nella fase finale di costruzione (anche attraverso la collaborazione con il team di ingegneri)

Responsabilità di un ingegnere o di un manager di ingegneria

Gli ingegneri portano la prospettiva tecnica nella mischia, svolgendo il lavoro di codifica o di ingegneria correlata per dare forma al prodotto.

Il loro background tecnico consente loro di verificare la fattibilità dei requisiti del prodotto, di pianificare i documenti tecnici e il lavoro di sviluppo e di creare un prodotto che soddisfi le esigenze del cliente

obiettivi aziendali

e soddisfa le esigenze del cliente. Oltre a questo, gli ingegneri sono coinvolti anche nella prototipazione e nel debug per

creare segnalazioni di bug

.

Durante la realizzazione di un prodotto, i lead engineer o i responsabili dell'ingegneria hanno anche un ruolo di collegamento: collaborano con i designer per garantire che il risultato finale soddisfi le aspettative visive e di UX del product manager.

Durante la pianificazione del prodotto, vengono coinvolti nell'aspetto di gestione del rischio dello sviluppo, esprimendo ai team di prodotto le preoccupazioni ingegneristiche, come il debito tecnico e i compromessi tecnici.

Dinamiche di lavoro tra il product manager e il team di progettazione

La fase di realizzazione di un prodotto è quella in cui il product manager e il suo team di ingegneri devono lavorare insieme Il compito del PM è quello di individuare una soluzione basata sulle difficoltà delle persone e garantire che il prodotto finale possa alleviare i punti dolenti.

Sebbene i PM sappiano cosa vuole il cliente, la difficoltà sta nel comunicare agli ingegneri la loro comprensione del prodotto ideale.

Una volta che un'idea passa alla fase di costruzione, i PM hanno la responsabilità di fornire agli ingegneri brief concisi ma dettagliati per aiutarli a creare un prodotto all'altezza. Ciò include la condivisione coerente della visione del prodotto con l'ingegnere capo e il progettista.

Una volta che tutto è stato comunicato, il product manager deve

mantenere una sufficiente autonomia

e lasciare che gli ingegneri facciano il loro lavoro. Entrambi i team devono stabilire dei limiti in anticipo per standardizzare il livello di comunicazione e di interferenza accettabile in futuro. Le situazioni indesiderate includono:

Il team di ingegneri si sente soffocato e inascoltato a causa di richieste irragionevoli

Il team di gestione del prodotto si sente bloccato a causa di requisiti non realizzati

Suggerimento: Modelli di comunicazione e flussi di lavoro ben strutturati sono il segreto per una collaborazione interfunzionale senza problemi prima del lancio del prodotto. Ad esempio, molti team di prodotto amano utilizzare il

Modello di requisiti di prodotto ClickUp

per allineare gli stakeholder sulla proposta di vendita unica (USP) e sui piani di rilascio.

Il modello dei requisiti di prodotto di ClickUp semplifica la tracciabilità del cosa e del perché di ogni decisione di sviluppo presa dal team durante la costruzione di un nuovo prodotto o di una nuova funzionalità

Per quanto riguarda la progettazione dei flussi di lavoro, provate il programma

Modello di gestione delle attività di ClickUp

per costruire piani di sviluppo e di rilascio su qualsiasi scala e tenere sotto controllo le metriche di avanzamento senza soluzione di continuità.

Collaborazione produttiva tra product manager e ingegneri: Un esempio

Sebbene lavorare in sintonia sia importante, un po' di tensione nello spazio di lavoro tra PM e ingegneri non è sempre un male. Ci sono professionisti esperti nei loro campi: sono obbligati a fornire nuovi spunti su ciò che ritengono sia il passo successivo migliore.

Facciamo un esempio per capirlo: Supponiamo che un product manager voglia una nuova applicazione mobile che fornisca sconti e bonus per generare iscrizioni rapide. Le sue principali priorità saranno:

Immagini Nuove caratteristiche Prestazioni Distribuzione rapida

Tuttavia, ciò che si chiede realmente al team di ingegneri è di progettare, costruire, condurre test QA e rendere l'applicazione pronta per la distribuzione.

entro una scadenza ravvicinata

.

Purtroppo, gli ingegneri dell'azienda sono attualmente impegnati con altri prodotti. Il lavoro proposto non è possibile in termini di contributo ingegneristico, a meno che i manager non siano disposti a tagliare i ponti con altri progetti per concentrarsi sulla nuova applicazione.

È qui che i team di ingegneria e di prodotto si scontrano:

Il PM continua a spingere per garantire che il prodotto sia pronto entro la scadenza

Il team di ingegneri si oppone alla scadenza, sostenendo che ci saranno dei compromessi tecnici per dare priorità alla consegna e ignorare gli aspetti di backend dell'applicazione, come ad esempio la sicurezza dei dati o le integrazioni

Questa sana tensione porta a discussioni più costruttive su ciò che entrambi i team dovrebbero privilegiare. In questo caso, potrebbe trattarsi dei ricavi derivanti dalle iscrizioni rapide o degli aspetti legati alla sicurezza e alle prestazioni.

L'idea non è quella di imporre il dominio di un team sull'altro, bensì di

promuovere la fiducia reciproca

prendere decisioni che servano al meglio gli interessi dell'azienda. 🧡

Problemi di collaborazione di fondo tra ingegneri e responsabili di prodotto

Anche dopo una sana tensione, ci sono momenti in cui ingegneri e product manager non riescono a far funzionare le cose. Ci possono essere alcune aree di attrito da tenere d'occhio: ecco alcuni esempi:

**Problemi di fiducia: i responsabili di prodotto potrebbero non fidarsi completamente dei loro ingegneri che comprendono la loro visione. Questo porta a a gestire in modo micromanuale o a creare roadmap di rilascio eccessivamente specifiche, il che è un'offensiva per molti ingegneri

Scontro di aspettative: ingegneri e PM hanno priorità diverse e spesso si aspettano che l'altra parte scenda a compromessi. Poiché spesso è il PM a prendere la decisione finale, è importante trattare gli ingegneri con rispetto e rispettare i loro limiti

ingegneri e PM hanno priorità diverse e spesso si aspettano che l'altra parte scenda a compromessi. Poiché spesso è il PM a prendere la decisione finale, è importante trattare gli ingegneri con rispetto e rispettare i loro limiti **Responsabilità non definite: alcuni team di ingegneri si scontrano con una scarsa definizione delle responsabilità ruoli e responsabilità e nessuna struttura di lavoro, il che aumenta il rischio di compiti non portati a termine e di un maggior numero di voci arretrate

**Le risorse ingegneristiche di un'azienda sono suddivise tra diversi progetti e lavori tecnici. Se il project manager non riesce a determinare l'input ingegneristico per ogni progetto, si verificheranno sovrapposizioni di team e conflitti di programmazione

**Requisiti non chiari: quando i criteri di accettazione o i requisiti delle funzionalità sono vaghi, gli ingegneri non possono allineare il loro lavoro per raggiungere l'obiettivo finale

quindi, qual è la soluzione?

Uno dei modi più semplici con cui i team possono risolvere questi problemi in un colpo solo è l'implementazione di un approccio olistico

piattaforma di gestione dei progetti e dei prodotti

-simile

ClickUp

. La soluzione offre una suite versatile di funzioni per aiutare gli ingegneri e i PM:

Creare una documentazione di prodotto coerente per allineare i responsabili di prodotto e di ingegneria

Comunicare con maggiore agilità e trasparenza

Progettare, regolare e monitorare i flussi di lavoro senza eccessive interferenze da parte di entrambi i team

Navigare senza intoppi: 6 consigli per creare ogni volta un prodotto di successo con ClickUp

Sebbene gli ingegneri e i product manager abbiano priorità diverse, hanno un obiettivo comune: creare un prodotto che interessi davvero alle persone. 🥰

Di seguito, esploreremo alcuni

gestione del prodotto

le caratteristiche e le funzionalità di ClickUp possono aiutare i vostri team interfunzionali a creare e rilasciare i prodotti migliori con il minimo attrito.

1. ClickUp AI e Whiteboards per l'ideazione dei prodotti

La maggior parte dei team non ha abbastanza tempo per fare brainstorming sulle idee di prodotto e sugli aspetti comunicativi, causando problemi di collaborazione.

Ma un product manager non può pensare a molte cose in un giorno! Se voi o il vostro product manager avete bisogno di un partner affidabile per il brainstorming, affidatevi a

ClickUp Brain

l'assistente AI della piattaforma, progettato in modo completo.

Con ClickUp Brain è possibile utilizzare i suggerimenti per ideare una soluzione a un problema esistente, elencare i possibili pro e contro di un particolare prodotto prima di approfondirlo o generare piani di test dettagliati, documenti sui requisiti del prodotto e studi di ricerca.

Utilizzate i prompt con ClickUp AI per creare rapidamente documenti sui requisiti di prodotto (PDR) e generare idee di test

Avete già un'idea pronta per un ulteriore brainstorming?

Lavagne ClickUp

e

Mappe mentali

saranno più di quello che vi serve! Offrono spazio illimitato per un product manager per

fare rapidamente un brainstorming

e collegare le idee all'azione, assegnando risorse ingegneristiche,

creare grafici del flusso di lavoro intersettoriale

come i diagrammi a corsie, e modificare tutto in tempo reale con il proprio team.

Convertire le idee in attività all'interno della funzione Whiteboard di ClickUp

2. Creare e collaborare su roadmap e flussi di lavoro dei prodotti

ClickUp offre ampie risorse per creare roadmap e piani di consegna dei prodotti. Ad esempio, invece di dedicare tempo alla progettazione di una roadmap di prodotto da zero, è possibile utilizzare l'applicazione

Modello di roadmap di prodotto di ClickUp

per visualizzare il ciclo di vita dello sviluppo del prodotto in un unico luogo. Sfruttate i dati del modello per assegnare

carico di lavoro settimanale

al team di ingegneri in modo equilibrato.

Suddividete i compiti, assegnate le risorse e seguite i progressi in modo efficace con il modello di roadmap del prodotto di ClickUp

Utilizzate ClickUp

calendario nativo

e

funzioni di gestione delle attività

come ad esempio

impostare le stime di tempo

,

Date e orari

e

Commenti assegnati

mentre si impostano i compiti per gli ingegneri. Questo aiuta a fornire istruzioni chiare e a definire quando ci si aspetta che un compito venga completato.

Cercate un modo più veloce per comunicare con il vostro responsabile di prodotto o con i team di ingegneri? Il

ClickUp Chat

consente di creare gruppi di chat personalizzati e di stabilire canali di comunicazione più trasparenti.

Aggiungete i membri del team alle discussioni e collaborate con ClickUp Chat in un unico spazio, evitando di passare da un software all'altro

Potete anche aggiungere allegati ai vostri messaggi e

compagni di squadra @mention

all'interno di un gruppo per risparmiare tempo sul lavoro amministrativo e sulla comunicazione via e-mail.

Bonus: ClickUp dispone di oltre 1.000 modelli per i team di sviluppo di prodotti e software

guardateli qui

.

3. Centralizzare le informazioni sui prodotti con ClickUp Docs

La mancanza di una documentazione centralizzata sul prodotto e di requisiti tecnici può lasciare i team di ingegneri senza una direzione, con il risultato di un prodotto fallito o poco soddisfacente. Un modo eccellente per evitarlo è quello di utilizzare

Documenti ClickUp

per archiviare e gestire

documentazione del progetto

in un formato facilmente ricercabile.

Portate i vostri ingegneri sulla piattaforma per gestire

documentazione tecnica

come la documentazione API. Allo stesso tempo, i PM possono utilizzare ClickUp Docs per contratti, SOP, guide interne e storie utente.

Se si lavora contemporaneamente su altri prodotti, è possibile creare cartelle per archiviare le guide dei singoli prodotti,

note di rilascio

, oppure

piani di viaggio dell'utente

. Usare i tag e le etichette per facilitare l'accesso a un documento tramite

La ricerca universale di ClickUp

funzione.

Iniziate a scrivere, modificare e condividere qualsiasi documento con il vostro team (o con membri esterni utilizzando link sicuri). Inoltre, i team possono collaborare alla redazione in tempo reale e utilizzare la funzione integrata

rilevamento della collaborazione

per identificare chi sta apportando la modifica.

Utilizzate ClickUp Docs per gestire documenti importanti e favorire la collaborazione tra team

E che dire del monitoraggio delle modifiche apportate quando non c'eravate? Basta fare clic sulla cronologia delle versioni di qualsiasi documento per trovare l'ora esatta, la persona e il tipo di modifica apportata. I documenti consentono ai team di rimanere trasparenti e di ottenere tutto il background e il contesto di cui hanno bisogno per costruire un prodotto.

4. Creare obiettivi per mantenere i team sulla stessa lunghezza d'onda

Obiettivi ClickUp

è un modo per mantenere i team allineati di fronte a prospettive contrastanti. Questa funzione consente di stabilire obiettivi misurabili per i team di prodotto e di progettazione.

Gli obiettivi possono spaziare dall'assicurare che il prototipo finale soddisfi tutte le caselle menzionate nella guida del prodotto all'aggiunta di tutti i colori rilevanti nella fase di progettazione. Mantenere

obiettivi a breve termine

per ogni giorno o settimana in un paio di clic, oppure creare obiettivi a lungo termine con la chiave

Punti di controllo delle pietre miliari

per facilitare il monitoraggio dei progressi.

Traccia e visualizza gli obiettivi di allenamento con la dashboard Obiettivi di ClickUp

Oltre alla definizione degli obiettivi, ClickUp vi aiuta a monitorare il vostro piano di allenamento con diversi strumenti visivi. Ad esempio, è possibile:

Utilizzare 15+ visualizzazioni ClickUp (come tabelle e diagrammi di Gantt) per rivedere le attività del team da diverse prospettive

Pianificare e monitorare gli sprint

Organizzare tutti gli obiettivi del team in un unico posto o segregarli per i singoli prodotti

Utilizzare Cruscotti ClickUp per accedere a metriche e report in tempo reale di tutti gli sprint e le attività

Fornite informazioni complete in un'unica vista e condividetele facilmente all'interno del vostro spazio di lavoro o esportatele in PDF con ClickUp Dashboards

5. Permettete ai team di ingegneri di avere maggiore autonomia con la suite di software ClickUp

Con ClickUp, potete anche delegare la gestione delle attività al vostro team di sviluppo. La piattaforma dispone di una dedicata

Team software

suite con funzioni per automatizzare i flussi di lavoro, costruire roadmap con dipendenze e blocchi, organizzare i backlog e integrarsi con altri strumenti di sviluppo come Git.

Come product manager, potete pianificare a grandi linee le fasi del prodotto, come l'ideazione, la prototipazione e il collaudo, e lasciare che il vostro responsabile dell'ingegneria progetti l'ordine delle attività all'interno di ciascuna fase.

Molti manager amano usare

ClickUp Priorità dei compiti

per impostare etichette come Bassa, Normale, Media e Alta per qualsiasi compito. In questo modo gli stakeholder di entrambi i team possono discutere in anticipo su cosa affrontare per primo ed evitare malintesi o aspettative non comunicate.

Impostare i livelli di priorità per il vostro lavoro con ClickUp Task Priorities

Bonus: Avete bisogno di aiuto per stabilire le priorità delle attività prima del lancio del prodotto? Utilizzate i blocchi codificati per colore all'interno del

Modello di matrice di priorità ClickUp

per raggruppare i compiti in base alla loro importanza e ai livelli di impegno ed evitare decisioni con pesanti debiti tecnici.

6. Raccogliere feedback trasparenti con i moduli

Il principale punto di stress di un product manager è spesso poco prima del rilascio finale. Danno accesso anticipato a una manciata di clienti e possono essere sopraffatti dalla quantità di feedback che ricevono, il che si traduce in un lavoro più caotico per gli ingegneri.

Una soluzione? Raccogliere e organizzare il feedback dei clienti utilizzando il sistema

Visualizzazione del modulo ClickUp

**Crea istantaneamente moduli di feedback con domande personalizzate che facilitano la valutazione del prodotto. Aggiungete condizioni a qualsiasi domanda e convertite le risposte in attività su cui i designer e gli ingegneri UX possono lavorare rapidamente durante la revisione del prodotto

prodotto

.

Il feedback può essere applicato anche ai team interni. È possibile utilizzare questi moduli per capire la soddisfazione dello spazio di lavoro e richiedere suggerimenti di miglioramento ai team di ingegneri. Scegliete domande come:

ritenete che le vostre competenze tecniche siano adeguatamente utilizzate sul lavoro?

su una scala da 1 a 10, quanto siete stressati alla fine di ogni giornata?

siete soddisfatti dei risultati dell'ultimo lancio del prodotto, perché o perché no?

Product Manager che lavorano con gli ingegneri: Miti comuni

È il momento di svelare alcuni miti comuni sulle dinamiche di collaborazione tra un product manager e il team di ingegneri.

Mito #1: Coinvolgere gli ingegneri fin dalle prime fasi dello sviluppo del prodotto porta a maggiori conflitti

Coinvolgere gli ingegneri fin dalle prime fasi dell'ideazione e della pianificazione del prodotto è in realtà una buona idea, perché in questo modo si invita a coinvolgere la prospettiva tecnica più sfumata. Gli ingegneri sono spesso in grado di prevedere meglio ciò che è fattibile, il che può aiutare a definire roadmap più accurate.

Mito n. 2: I responsabili dei prodotti hanno piena autorità sul processo di rilascio

Un'altra convinzione errata diffusa è che il product manager controlli tutto. Dagli ingegneri al marketing, sono loro a comandare, il che non è vero al 100%. I product manager sono responsabili nei confronti di molti stakeholder, ma il loro obiettivo principale è quello di garantire che un prodotto risponda agli obiettivi aziendali e alle esigenze attuali

esigenze dei clienti

.

Un product manager non può decidere come pubblicizzare le cose o quale messaggio di marca adottare. Tuttavia, può raccogliere le opinioni dei team di ingegneri e presentarle durante le riunioni, e spesso spetta ai proprietari del prodotto prendere la decisione finale.

Mito #3: Una volta che il prodotto è uscito, entrambi i team hanno finito il lavoro

Invece di aver finito, i compiti più urgenti dei product manager e dei team di ingegneri entrano in gioco dopo il lancio del prodotto. Un product manager deve rimanere aggiornato con.

recensioni dei clienti

e identificare i problemi che hanno un impatto sulla redditività o sull'accettazione. Con questo.

ciclo di feedback

e trasmettono agli ingegneri le aggiunte, le rimozioni o le modifiche delle caratteristiche.

Oltre a valutare il potenziale di rilavorazione dei prodotti, un product manager registra anche come

produttivo di tutti i team

durante l'ultimo sprint. Questo li aiuta a scoprire le inefficienze sottostanti, come la mancanza di comunicazione, e a trovare delle soluzioni per

migliorare i processi attuali

.

Ingegnerizzare il successo del vostro team con ClickUp

Che si tratti di ingegneri o di product manager, il contributo di tutti è essenziale per creare un prodotto vincente che risuoni con gli utenti target

Fortunatamente, con un software di gestione dei progetti all-in-one come ClickUp, entrambi i team possono stabilire dinamiche di collaborazione senza soluzione di continuità e accelerare le loro attività quotidiane. Stabilite facilmente gli obiettivi, progettate le roadmap dei prodotti, tenete traccia degli sprint e comunicate in tempo reale per evitare una cattiva gestione e per evitare che i vostri progetti siano gestiti in modo errato

semplificare i flussi di lavoro del team

.

Iscriviti a ClickUp oggi stesso

e riunisci i tuoi team di prodotto e di ingegneria per il successo! ✌️