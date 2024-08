5 precauzioni per la sicurezza dei dati che ogni team di professionisti dovrebbe adottare

Oggi ogni team di professionisti sa quanto siano importanti i dati. Che si tratti di fogli di calcolo finanziari, file grafici vettoriali, documenti o presentazioni in collaborazione o altro, i dati sono ciò che permette al team di terminare il proprio lavoro ogni giorno. È logico, quindi, che la governance dei dati dovrebbe essere all'attenzione del team in ogni passaggio del processo.

Mantenere i dati del team al sicuro non deve essere complicato. Abbiamo stilato un elenco di 5 strumenti e strategie che ogni team di professionisti può (e dovrebbe!) utilizzare per mantenere al sicuro le proprie informazioni.

il backup dei dati del team sui server sicuri di un provider di archiviazione cloud è un ottimo modo per proteggersi dalla perdita di dati

Quando si tratta di tenere al sicuro i propri dati, il mondo è pazzo. Molte cose possono andare storte. Cosa succede se l'hardware del dispositivo si guasta e si perdono i file salvati in locale? Se i dati vengono danneggiati da un virus? E se il dispositivo viene rubato o distrutto? Senza un backup dei dati del team, una di queste situazioni potrebbe significare che i dati sono andati perduti per sempre.

Il modo più semplice per prevenire la perdita di dati è eseguire il backup dei dati nel cloud . Quando si esegue il backup dei dati nel cloud, una copia delle informazioni viene creata e archiviata sul server sicuro dello spazio di archiviazione cloud.

Ovviamente, più spesso si esegue il backup dei dati, meno informazioni si perdono in caso di emergenza. La frequenza con cui il team deve eseguire il backup dei dati dipende da una serie di fattori, come la natura del suo lavoro.

Scegliere una piattaforma di archiviazione cloud con funzionalità di cancellazione remota

In caso di smarrimento o furto del dispositivo, un backup aggiornato dei dati aiuterà il team a continuare a lavorare senza perdere un colpo. Tuttavia, cosa succede se il dispositivo finisce nelle mani sbagliate? Tutti i dati sensibili con cui il team ha lavorato (numeri di account, nomi di client, ecc.) potrebbero essere compromessi.

Per fortuna, alcuni provider di archiviazione cloud offrono cancellazione remota come precauzione di sicurezza. Ciò significa che, in caso di smarrimento o furto di un dispositivo, è possibile cancellare i file associati all'app del provider di archiviazione cloud anche se non si ha il dispositivo in mano.

Poiché i dati sono già stati salvati nel cloud, è possibile accedervi anche da altri dispositivi e non ci si deve preoccupare del rischio di accesso ai dati da parte di personale non autorizzato.

se perdete le tracce del vostro dispositivo, non sapete mai chi potrebbe accedere ai vostri dati. La cancellazione remota vi dà il potere di proteggere i vostri dati in qualsiasi circostanza

Mantenere il controllo dell'accesso a file e cartelle

A questo proposito, è anche importante monitorare chi accede ai vostri dati e da dove li fa. La maggior parte degli spazi di archiviazione cloud i provider consentono di lavorare in modo collaborativo, e quindi di condividere l'accesso a file e cartelle, in modo semplice, il che vi pone in una posizione di vantaggio. Strumenti di collaborazione in sicurezza concedono anche diversi livelli di autorizzazione in dipendenza dei ruoli del team.

Come regola generale, concedete l'accesso a file e cartelle solo alle persone che ne hanno assolutamente bisogno. Anche se è improbabile che persone di altri team possano intenzionalmente Da fare qualcosa che metta a rischio i vostri dati, il limite di file e cartelle limita le possibilità di incidenti.

è sicuramente importante che più persone lavorino a un progetto, ma è anche importante tenere traccia di chi ha accesso a quali dati.{\i}

Le password sono ancora una parte importante della sicurezza dei dati

È l'ABC della sicurezza dei dati, eppure molte persone non fanno ancora delle best practice sulle password un'abitudine. Con tutti gli account personali e professionali a cui accediamo ogni giorno, può essere difficile ricordare una password unica per ognuno di essi, e il pensiero di cambiare ognuna di queste password uniche ogni 6 mesi (come la maggior parte delle persone che hanno accesso ai propri account) non è sufficiente sicurezza informatica esperti raccomandano) è decisamente intimidatorio.

{\an8}Si tratta di un'operazione che non ha nulla a che vedere con la vita di tutti i giorni https://clickup.com/it/blog/53355/quadro-di-gestione-del-rischio-di-cybersecurity/ imparare a implementare un framework di gestione del rischio di cybersecurity /%href/**_

Ma non temete! Esistono diversi strumenti per le password sicure che possono aiutarvi a tenere tutto sotto controllo.

Non lasciate nessun dispositivo incustodito

Se un dispositivo viene perso o rubato, ci preoccupiamo immediatamente della sicurezza dei nostri dati. Dopo tutto, chi può sapere chi potrebbe accedere ai nostri dati dal dispositivo quando non è in vista?

Ma cosa succede quando si lascia il cellulare che si usa per accedere alle email di lavoro appoggiato sulla tabella del bar quando ci si alza per prendere altra panna? E quando ci si allontana dal proprio laptop o computer desktop al lavoro senza aver effettuato il logout dal proprio account?

Indipendentemente dal luogo in cui ci si trova o dalla rapidità con cui si prevede di tornare al proprio dispositivo, la best practice per mantenere la sicurezza dei dati è quella di effettuare il logout prima di uscire oppure di portare con sé il dispositivo se possibile.

Inoltre, abilitare l'autenticazione a due fattori per rendere più difficile l'accesso alle informazioni da parte di chiunque.

utilizzando questi semplici strumenti e best practice per la sicurezza dei dati, il vostro team può fare molta strada per mantenere i vostri dati al sicuro

La sicurezza dei dati è estremamente importante per i team di professionisti di oggi, ma adottare le best practice per la sicurezza dei dati non deve essere difficile. Questi 5 strumenti e strategie sono alcuni dei modi che aggiungiamo ai preferiti per mantenere i dati di qualsiasi team al sicuro e per far funzionare la squadra senza intoppi. Quali precauzioni di sicurezza adotta il vostro team? Ci piacerebbe sentirvi nei commenti!

