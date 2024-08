Gestione del rischio di sicurezza informatica: Come implementare un quadro di riferimento per il rischio di cybersecurity

Con l'emergere della tecnologia, i rischi di cybersecurity sono in aumento e rappresentano una minaccia reale per le aziende di tutte le dimensioni. Come risultato, le organizzazioni hanno iniziato ad adottare misure più preventive nel loro approccio alla sicurezza informatica per prevenire gli attacchi informatici.

Per proteggere la vostra organizzazione è necessario implementare un quadro di gestione del rischio di cybersecurity. Tale framework fornirà un approccio strutturato per identificare, valutare e gestire i rischi in un processo sistematico.

Non aspettate che sia troppo tardi. Adottate oggi stesso dei passaggi proattivi per salvaguardare la vostra azienda.

Questo articolo illustra come valutare la vostra posizione in materia di cybersecurity, creare obiettivi appropriati, selezionare un framework per il vostro processo di gestione del rischio, implementare strategie di mitigazione e imparare a rivedere il processo di rischio che state seguendo. 🔐

Che cos'è la gestione del rischio di sicurezza informatica?

La gestione del rischio di cybersecurity è un processo che aiuta le organizzazioni a identificare, valutare e dare priorità ai potenziali rischi per le loro risorse digitali. Questo include dati, hardware, software, reti e altri componenti digitali.

Comporta l'implementazione di politiche e procedure per mitigare tali rischi e proteggere l'organizzazione dagli attacchi informatici. Gestendo in modo proattivo i rischi di cybersecurity, le aziende possono prevenire o minimizzare l'impatto delle potenziali minacce.

Cos'è il Cybersecurity Risk Management Framework?

Un framework di gestione del rischio di cybersecurity è un approccio sistematico in grado di proteggere le organizzazioni dalle minacce informatiche.

Comporta il riconoscimento dei rischi potenziali, la valutazione della probabilità di impatto e delle possibili conseguenze dei rischi, l'elaborazione di misure di sicurezza per ridurre al minimo l'impatto e il monitoraggio continuo per adeguarsi ai rischi emergenti.

La procedura è approfondita e dà alle organizzazioni la possibilità di adottare misure aggiuntive per sicurezza delle loro informazioni e dei loro beni dai criminali informatici.

Qual è la definizione del processo di gestione del rischio di cybersecurity:

Il processo di gestione del rischio di cybersecurity è un approccio strutturato per identificare, valutare e gestire i rischi in un'organizzazione. Questo processo aiuta le organizzazioni a prendere decisioni informate sul livello di rischio accettabile per le loro attività aziendali e per la loro sicurezza creare un piano per mitigare tali rischi.

L'importanza di implementare un framework di gestione del rischio di cybersecurity

Nel Sondaggio sulla fiducia digitale globale di PwC i dati mostrano che alcune aziende hanno migliorato la cybersecurity nell'ultimo anno, ma solo poche hanno completato la mitigazione di tutti i rischi informatici. La sicurezza informatica non è solo una responsabilità del CISO, ma anche un'attività aziendale di tutti, compreso il CEO, che ha il ruolo importante di costruire e mantenere la fiducia attraverso azioni concrete.

PwC 2023 Global Digital Trust Insights Sondaggio sulla mitigazione dei rischi legati alle nuove iniziative cyber via PwC Un approccio e un quadro strutturato possono gestire i rischi potenziali e consentire alle organizzazioni di fare quanto segue:

Valutare la propria posizione in materia di sicurezza

Identificare eventuali lacune nelle misure di sicurezza

Eseguire una valutazione del rischio e valutare le minacce interne ed esterne

Definire le priorità dei rischi e stabilire un processo di gestione

Implementare i controlli necessari per mitigare i potenziali rischi di cybersecurity

Le misure preventive assicurano ai clienti e agli stakeholder la serietà dell'azienda in materia di cybersecurity. Come risultato, si sentiranno più sicuri e saranno più propensi a continuare a utilizzare i vostri prodotti e servizi.

Esempi di minacce alla sicurezza informatica

Prima di scoprire come implementare un framework di gestione del rischio di cybersecurity, cerchiamo di capire quali sono i rischi potenziali che le organizzazioni devono affrontare:

Attacchi di phishing: Utilizzo di email o messaggi fraudolenti per ottenere informazioni sensibili dagli utenti.

Utilizzo di email o messaggi fraudolenti per ottenere informazioni sensibili dagli utenti. Attacchi malware: Un tipo di software dannoso progettato per ottenere l'accesso o causare danni a un sistema informatico.

Un tipo di software dannoso progettato per ottenere l'accesso o causare danni a un sistema informatico. Minacce interne: Dipendenti o ex dipendenti che hanno accesso a informazioni sensibili e le utilizzano per scopi dannosi.

Dipendenti o ex dipendenti che hanno accesso a informazioni sensibili e le utilizzano per scopi dannosi. Attacchi di ingegneria sociale: Manipolazione di individui per indurli a divulgare informazioni sensibili attraverso tattiche quali l'impersonificazione o il ricatto.

Manipolazione di individui per indurli a divulgare informazioni sensibili attraverso tattiche quali l'impersonificazione o il ricatto. Attacchi DDoS (Distributed Denial of Service): Un lavoro richiesto per inondare un sistema di traffico, che risulta in interruzioni del servizio e violazioni dei dati.

Come implementare un framework di gestione del rischio di cybersecurity (6 passaggi con modelli)

Passaggio 1: valutare la postura attuale della cybersecurity

La valutazione della postura di cybersecurity è fondamentale nel Cybersecurity Risk Management. Di seguito sono riportati i passaggi da seguire:

Valutare le attuali misure di sicurezza

Identificare e rivedere l'attuale processo di gestione del rischio di cybersecurity : Delineare tutte le misure di sicurezza e includere il processo necessario per la gestione degli incidenti legati alla sicurezza e le modalità di risposta alle minacce

: Delineare tutte le misure di sicurezza e includere il processo necessario per la gestione degli incidenti legati alla sicurezza e le modalità di risposta alle minacce Valutare la sicurezza della rete : Eseguire una valutazione del rischio di cybersecurity ispezionando i firewall, il software antivirus e altri strumenti per rilevare e prevenire gli accessi non autorizzati. Devono essere aggiornati e configurati con le ultime patch di sicurezza. Se uno di essi è obsoleto, è più probabile che la rete diventi vulnerabile

: Eseguire una valutazione del rischio di cybersecurity ispezionando i firewall, il software antivirus e altri strumenti per rilevare e prevenire gli accessi non autorizzati. Devono essere aggiornati e configurati con le ultime patch di sicurezza. Se uno di essi è obsoleto, è più probabile che la rete diventi vulnerabile Rivedete il vostro cyber **Strategia di gestione del rischio Controllare come la vostra organizzazione gestisce i dati e i sistemi sensibili (privilegi di accesso, politica sulle password e autenticazione a più fattori), quindi condurre una valutazione delle vulnerabilità interne ed esterne per evidenziare i punti deboli

**Strategia di gestione del rischio Controllare come la vostra organizzazione gestisce i dati e i sistemi sensibili (privilegi di accesso, politica sulle password e autenticazione a più fattori), quindi condurre una valutazione delle vulnerabilità interne ed esterne per evidenziare i punti deboli Rivedere il piano di risposta agli incidenti : Testate il vostro piano di risposta agli incidenti per assicurarvi che sia efficace e verificate se siete in grado di rilevare, rispondere e recuperare dagli incidenti di sicurezza

: Testate il vostro piano di risposta agli incidenti per assicurarvi che sia efficace e verificate se siete in grado di rilevare, rispondere e recuperare dagli incidenti di sicurezza Check-in con i dipendenti : Fornite ai vostri dipendenti programmi di formazione sulla consapevolezza della sicurezza e sulle best practice di cybersecurity, oltre ad altre valutazioni quali:

Test di conservazione delle conoscenze Comportamento dei dipendenti e conformità osservazioni per assicurarsi che stiano mettendo in pratica ciò che hanno appreso dalla formazione Test di phishing simulati per valutare la capacità di identificare e segnalare i tentativi di phishing. Valutare la loro risposta agli incidenti di sicurezza

: Fornite ai vostri dipendenti programmi di formazione sulla consapevolezza della sicurezza e sulle best practice di cybersecurity, oltre ad altre valutazioni quali: Valutare i fornitori terzi: Se avete fornitori terzi, questi avranno accesso ai vostri sistemi. Dovrete valutare le loro misure di cybersecurity e controllare anche la loro storia

Identificare le lacune nelle misure di sicurezza

Secondo L'indice di intelligenza delle minacce 2023 di IBM il 27% delle vittime di attacchi informatici sono state vittime di estorsioni, mettendo sotto pressione le vittime. Dovrete identificare le lacune nella vostra strategia di gestione del rischio per determinare le aree suscettibili di minacce alla sicurezza informatica.

immagine via

IBM

Dopo aver valutato le misure di sicurezza attuali, cercate le lacune che possono mettere l'organizzazione a rischio di minacce informatiche. Da fare: soluzioni di sicurezza obsolete, software non patchato e password deboli? Da fare con dipendenti non addestrati?

Confrontate le misure di sicurezza e conducete una valutazione della cybersecurity : Eseguite un confronto tra le vostre misure di sicurezza e le best practice e gli standard attualmente in uso nel vostro settore. Eseguite poi una valutazione dei rischi per identificare potenziali minacce e vulnerabilità

: Eseguite un confronto tra le vostre misure di sicurezza e le best practice e gli standard attualmente in uso nel vostro settore. Eseguite poi una valutazione dei rischi per identificare potenziali minacce e vulnerabilità Simulare un attacco informatico : Utilizzare test di penetrazione e uno scanner di vulnerabilità per identificare immediatamente i punti deboli della rete. Osservate come reagiscono i dipendenti durante un attacco

: Utilizzare test di penetrazione e uno scanner di vulnerabilità per identificare immediatamente i punti deboli della rete. Osservate come reagiscono i dipendenti durante un attacco Controllate la reportistica sugli incidenti : Esaminare i rapporti sulla sicurezza reportistica sugli incidenti e analizzarli per individuare schemi o tendenze che possano indicare aree di debolezza

: Esaminare i rapporti sulla sicurezza reportistica sugli incidenti e analizzarli per individuare schemi o tendenze che possano indicare aree di debolezza Determinare le aree da migliorare : Una volta identificati i punti deboli delle vostre misure di sicurezza, verificate cosa deve essere migliorato. Stabilite le priorità di ciò che è più importante. Quindi, elaborare un piano per risolvere il problema

: Una volta identificati i punti deboli delle vostre misure di sicurezza, verificate cosa deve essere migliorato. Stabilite le priorità di ciò che è più importante. Quindi, elaborare un piano per risolvere il problema Valutare le minacce e le vulnerabilità interne ed esterne: Eseguire audit di sicurezza e valutazioni del rischio per determinare dove si trovano le vulnerabilità

**CONSIGLIO PRO Utilizzate il

Modello di lavagna online per la valutazione dei rischi di ClickUp

per aiutare a documentare le potenziali minacce su una lavagna online e collaborare facilmente e condividerlo con il team. Questo modello offre un processo sistematico per l'identificazione, la valutazione e il controllo dei pericoli e dei rischi per migliorare le possibilità di esito positivo del progetto.

Create un processo sistematico per identificare, valutare e controllare i pericoli e i rischi con il modello di lavagna online per la valutazione dei rischi di ClickUp

Passaggio 2: Definire gli obiettivi e gli scopi del progetto

Definire in modo chiaro

obiettivi e finalità

vi permetteranno di concentrarvi sulle vostre priorità chiave e di allocare correttamente le vostre risorse.

Determinare cosa si vuole ottenere

Verificare i requisiti di integrità e disponibilità : Quali aree della vostra organizzazione devono essere protette? Da fare in termini di gestione del rischio di cybersecurity? Siate specifici con gli obiettivi e le finalità. Verificate i requisiti di integrità e disponibilità delle vostre risorse informative. Assicuratevi che siano conformi e che soddisfino tutti i requisiti normativi

: Quali aree della vostra organizzazione devono essere protette? Da fare in termini di gestione del rischio di cybersecurity? Siate specifici con gli obiettivi e le finalità. Verificate i requisiti di integrità e disponibilità delle vostre risorse informative. Assicuratevi che siano conformi e che soddisfino tutti i requisiti normativi Sviluppare un programma di gestione del rischio di cybersecurity: Esaminare i possibili effetti delle minacce e degli attacchi informatici sull'organizzazione e creare obiettivi per ridurre l'impatto di tali incidenti Sviluppare le proprie strategie di prevenzione, rilevamento e risposta

Impostazione di obiettivi e finalità

È necessario un approccio strutturato per stabilire obiettivi e traguardi raggiungibili e cancellati che siano in linea con la vostra strategia di gestione del rischio di cybersecurity. Aderendo alla Obiettivi SMART può aiutare a garantire che gli obiettivi siano ben definiti e raggiungibili Specifici : Quando si definiscono gli oggetti per la gestione del rischio di cybersecurity, l'organizzazione sarà più specifica e concisa Esempio : Diminuire il numero di attacchi di phishing con esito positivo dell'80% entro i prossimi tre mesi Misurabile : Un traguardo misurabile consente di determinare e monitorare lo stato di avanzamento Esempio : Ridurre il numero di attacchi di phishing riusciti dell'80%" e misurarlo in base al numero di incidenti segnalati Raggiungibile : Verificare se l'oggetto è raggiungibile dall'organizzazione utilizzando le risorse e le capacità esistenti.

Esempio : Applicare l'autenticazione a due fattori per tutto il personale entro i prossimi tre mesi Rilevante : Assicurarsi che l'oggetto sia in linea con la missione e gli obiettivi dell'organizzazione.

Esempio : Migliorare la sicurezza dell'organizzazione e ridurre il rischio di violazione dei dati implementando un programma di gestione delle vulnerabilità entro i prossimi 12 mesi" Time-bound : Impostazione di una sequenza temporale specifica per la realizzazione dell'oggetto.

Esempio : Impostare un piano di disaster recovery entro i prossimi sei mesi che consenta il ripristino dei sistemi critici entro 4 ore da qualsiasi interruzione



**CONSIGLIO PER I PROFESSIONISTI Organizzate i vostri obiettivi e monitorate lo stato di avanzamento con

Obiettivi in ClickUp

. Create facilmente obiettivi tracciabili e mantenete la rotta per raggiungere i vostri obiettivi grazie a Sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato. È inoltre possibile sfruttare i vantaggi di

modelli di impostazione degli obiettivi

per aiutarvi a delineare più velocemente i vostri obiettivi.

Gestite tutti i vostri obiettivi in un unico posto con Obiettivi in ClickUp

Passaggio 3: selezione di un quadro di gestione del rischio

La scelta del framework di gestione del rischio di cybersecurity è essenziale per la creazione di un piano di cybersecurity. È possibile selezionare tra i quattro framework più riconosciuti: NIST, ISO, CIS e FAIR. Ogni framework presenta vantaggi e svantaggi; studiate e confrontate questi framework di gestione del rischio per trovare quello più adatto alle vostre esigenze.

Quadro di riferimento per la sicurezza informatica del National Institute of Standards and Technology (NIST)

Il NIST Cybersecurity Framework è uno strumento volontario fornito dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti per assistere le aziende di tutte le dimensioni nella gestione della sicurezza informatica. Le aziende possono utilizzare il framework per affrontare cinque aree chiave: identificazione, protezione, rilevamento, risposta e recupero.

Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) 27001

L'ISO 27001 è un quadro di riferimento riconosciuto a livello mondiale per la gestione della sicurezza delle informazioni che protegge e controlla sistematicamente i dati riservati utilizzando un approccio di gestione del rischio. Questo framework comprende una serie di requisiti e linee guida per l'implementazione di un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS) per aiutare le organizzazioni a mantenere al sicuro le proprie risorse informative. Gli argomenti trattati comprendono

valutazione e gestione del rischio

controllo degli accessi, crittografia, continuità aziendale e conformità.

Le organizzazioni hanno spesso bisogno di

Certificazione ISO 27001

per dimostrare a clienti e partner la propria dedizione alla sicurezza delle informazioni.

Centro per i controlli sulla sicurezza di Internet (CIS)

I CIS Controls sono linee guida che offrono un approccio prioritario alla gestione dei rischi di cybersecurity. Includono 20 protocolli di sicurezza critici che possono essere adottati per migliorare la propria posizione di sicurezza informatica. Questi controlli sono stati progettati sulla base delle reali minacce informatiche e offrono un quadro completo per gestire e mitigare i rischi informatici.

Analisi fattoriale del rischio informatico (FAIR)

FAIR è un framework quantitativo per la gestione del rischio che aiuta le organizzazioni a valutare e analizzare i rischi per la sicurezza delle informazioni in termini finanziari. Fornisce un approccio sistematico all'analisi del rischio e aiuta le organizzazioni a comprendere l'impatto potenziale e la probabilità delle diverse minacce. FAIR aiuta inoltre le organizzazioni a stabilire le priorità dei lavori richiesti per la gestione del rischio e ad allocare le risorse in modo efficace.

Una volta effettuate le necessarie ricerche e analisi, sarete più sicuri di selezionare il framework giusto da personalizzare per la vostra organizzazione, in grado di gestire in modo efficiente i rischi di cybersecurity.

$$$a 4: Stabilire un processo di gestione del rischio

Disporre di un processo di gestione del rischio che aiuti a identificare i possibili rischi e a prevedere la probabilità che si verifichino. Inoltre, vi fornirà una previsione dell'entità dei danni che potrebbero causare.

Elaborate le vostre strategie di attuazione per ridurre e controllare i rischi e monitoratene costantemente l'efficacia. In questo modo, le organizzazioni possono minimizzare in modo proattivo gli attacchi informatici.

CONSIGLIO PRO Gestite i vostri progetti ed evitate i rischi usando questo

Modello di registro dei rischi di ClickUp

. Questo modello è dotato di visualizzazioni ClickUp precostituite, campi personalizzati e stati personalizzati che consentono di monitorare facilmente i rischi potenziali e di adottare misure preventive efficaci.

Gestite i vostri progetti ed evitate i rischi utilizzando questo modello di cartella del registro dei rischi

Registro dei rischi

Modello di cartella di ClickUp

Passaggio 5: implementare le strategie di mitigazione

Iniziate a gestire il rischio di cybersecurity nella vostra organizzazione e a implementare le strategie di mitigazione. Da fare una volta identificati e valutati tutti i rischi potenziali.

Implementare nuove misure di sicurezza

L'implementazione di nuove misure di sicurezza prevede l'installazione di software, la segmentazione della rete, il controllo degli accessi, i sistemi di rilevamento delle intrusioni e altri controlli per mitigare gli attacchi informatici.

Aggiornare le misure di sicurezza esistenti

Tenetevi aggiornati con il nostro panorama digitale in continua evoluzione. Verificate periodicamente le misure di sicurezza esistenti e mettete da parte un po' di budget.

Stanziare un budget

per l'implementazione di aggiornamenti e patch del software e l'aggiornamento dell'hardware per affrontare le vulnerabilità, migliorare il controllo degli accessi e rafforzare le password e i protocolli di crittografia.

Sviluppare un piano di risposta agli incidenti

Stabilite le procedure per il rilevamento, la valutazione della gravità e la reportistica degli incidenti. Ogni organizzazione deve avere persone specifiche assegnate al piano di risposta. Ogni membro deve avere un ruolo specifico per comunicare con i clienti e gli stakeholder in caso di incidente.

**CONSIGLIO PER I CLIENTI I dati sono in genere il bene più prezioso per la maggior parte delle organizzazioni. Sono la chiave per generare profitti e la protezione dei dati è quindi fondamentale per l'esito positivo dell'azienda. Per questo motivo, la creazione di un sistema di cybersecurity valido è fondamentale per le aziende

piano di implementazione

è importante. Utilizzare il

Modello di piano d'azione per la cybersecurity di ClickUp

per fornire al team uno schema organizzato e dettagliato per i piani d'azione.

Utilizzare il modello di piano d'azione per la cybersecurity di ClickUp per creare un piano di implementazione della cybersecurity organizzato e dettagliato

Passaggio 6: Monitoraggio e revisione

Il monitoraggio dell'efficacia delle misure di cybersecurity è fondamentale per garantire che offrano una protezione sufficiente contro le minacce emergenti; la revisione della strategia di cybersecurity e del piano di risposta agli incidenti può aiutare a identificare le aree che richiedono aggiornamenti.

Valutare regolarmente il processo di gestione del rischio

Attività come le valutazioni di vulnerabilità, i test di penetrazione, il monitoraggio dei registri di sicurezza, l'analisi dei rapporti di risposta agli incidenti e la formazione per le persone che hanno bisogno di un'assistenza tecnica

la difesa dei dipendenti

sulla consapevolezza della sicurezza sono modi per raggiungere questo obiettivo.

Valutare le strategie di mitigazione

La valutazione delle strategie di mitigazione sarà un processo continuo, poiché è inevitabile che si verifichino nuove minacce e vulnerabilità. Pertanto, le organizzazioni devono rimanere proattive e sempre pronte a rispondere a potenziali incidenti.

Aggiornare il framework in base alle necessità

Una volta effettuata la valutazione e identificate le eventuali lacune nella sicurezza, l'aggiornamento del framework di sicurezza è fondamentale. L'organizzazione potrebbe dover modificare o sostituire il framework attuale con uno più adatto. Qualsiasi modifica apportata all'infrastruttura, alle applicazioni o ai processi aziendali deve essere valutata per verificare se

potenziali rischi di cybersecurity

e integrati nel framework esistente. Quando il framework di cybersecurity viene costantemente aggiornato e migliorato, le organizzazioni possono garantire di essere adeguatamente preparate contro le minacce informatiche.

**CONSIGLIO PER I PROFESSIONISTI Tenete sotto controllo il vostro processo di gestione del rischio e pianificate, gestite e monitorate il vostro processo di cybersecurity in un'unica posizione con

ClickUp

uno strumento di project management sicuro e completo. Avrete inoltre accesso a una libreria di modelli, tra cui il modello

Modello di reportistica sugli incidenti IT di ClickUp

. Utilizzate questo modello per aiutarvi a registrare i rapporti sugli incidenti e a salvare registrazioni affidabili di tutti gli incidenti passati associati al vostro ambiente, che possono essere utilizzati per valutare la postura attuale della sicurezza e pianificare di conseguenza le minacce future.

Creare un'attività di ClickUp quando si verifica un incidente per mantenere registrazioni accurate

Aggiornare la sicurezza informatica con un quadro di gestione del rischio

Implementando un quadro di gestione del rischio, tutti i dati e le informazioni sensibili della vostra azienda rimarranno al sicuro dalle minacce informatiche. È inoltre possibile identificare facilmente i potenziali rischi per la sicurezza, dare priorità alle azioni in base al loro impatto e, soprattutto, adottare misure per mitigarli.

Strumenti come ClickUp, uno strumento molto potente e

sicuro per il project management

può aiutare a gestire in modo più efficiente i protocolli e i progetti della vostra organizzazione. ClickUp offre un ampio intervallo di

funzionalità/funzione di sicurezza

come la crittografia dei dati, l'autenticazione a due fattori e le autorizzazioni basate sui ruoli. Mette in sicurezza il vostro lavoro e responsabilizza i membri del team. Per dimostrare che la sicurezza e la privacy dei clienti sono la priorità di ClickUp, ClickUp ha superato con successo i più alti standard di sicurezza e ha ottenuto le certificazioni ISO 27001, ISO 27017 e ISO 27018.

Oltre a ClickUp, la collaborazione con

UpGuard

un provider di cybersecurity vi fornirà un ulteriore livello di sicurezza. La piattaforma di UpGuard offre un intervallo di soluzioni di cybersecurity, come la gestione del rischio dei provider, il rilevamento delle fughe di dati e le valutazioni di sicurezza. Consente di gestire i rischi per la sicurezza e di garantire la conformità alle normative del settore.

Nel complesso, se volete proteggere la vostra azienda dagli attacchi online, strumenti come ClickUp e UpGuard vi saranno utili. Adottando misure per proteggere la vostra organizzazione, potrete garantirne la longevità e la crescita. ---

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Marites-Hervas-UpGuard.jpeg Marites Hervas UpGuard /$$$img/ Marites Hervas è una professionista esperta nel settore SEO con oltre un decennio di esperienza. Ha iniziato la sua carriera come scrittrice di contenuti prima di passare ad assistente amministrativo a tempo pieno. Negli ultimi anni si è concentrata sullo sviluppo delle sue capacità di outreach marketing e sull'aggiornamento delle ultime tendenze SEO. Nel 2021 è entrata a far parte di UpGuard come Growth Marketing Specialist, apportando al team le sue estese conoscenze ed esperienze.