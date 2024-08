10 modelli gratuiti di rapporto di incidente in ClickUp Docs, Word ed Excel

Per quanto odiamo ammetterlo, gli incidenti capitano. 🤷🏼‍♀️

E quando si arriva al dunque, la responsabilità e l'onestà sono sempre le politiche migliori, ma questo è un blog per un'altra volta! A prescindere dalla gravità dell'incidente o anche se si è mancato di poco qualcosa di importante, è necessario registrare e segnalare la situazione.

Sembra un po' spaventoso, ma non deve esserlo.

La reportistica sugli incidenti non si limita a tenere traccia della vostra I principali KPI del dipartimento HR garantisce che la storia non si ripeta e che il team operi in modo efficiente e, soprattutto, sicuro.

La vostra sicurezza è la priorità di ogni azienda, quindi i reportistici sugli incidenti devono raccontare l'intera storia, compresi i dettagli chiave, le date, le parti coinvolte, le circostanze e i follower.

Inoltre, molte aziende fanno rapporto a società ancora più grandi per dimostrare come stanno seguendo i protocolli di sicurezza in tutti i settori, quando si tratta di sicurezza, primo soccorso, esposizione o danni.

Un modulo o un modello di reportistica sugli incidenti facilita notevolmente questo processo. Questi strumenti possono alleggerire la vostra mente in situazioni di stress, assicurando che ogni rapporto sugli incidenti sia compilato e fornendo modi per migliorare il vostro lavoro vita lavorativa in avanti.

E per trovare il vostro prossimo modulo o modello di reportistica sugli incidenti, siete nel posto giusto. 🙂

Vi guideremo attraverso le principali FAQ sulla reportistica degli incidenti, le principali funzionalità/funzione da ricercare e vi forniremo 10 esempi gratis per ClickUp, Word, Excel e altro ancora. 🙌🏼

Cos'è un modello di reportistica sugli incidenti?

Supponiamo che il vostro team sia stato vittima di un grave incidente sul lavoro. Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma siete tutti un po' scossi e l'incidente poteva essere evitato.

Dopo aver calmato i nervi e aver distribuito bicchieri d'acqua, il vostro manager compilerà una reportistica sull'incidente, descrivendo esattamente l'accaduto.

Invece di aprire un documento vuoto, software di gestione degli incidenti e un modello di rapporto personalizzabile vi guiderà nei passaggi successivi.

Un modulo o modello di rapporto sugli incidenti è un documento precostituito e formattare per i manager per registrare gli incidenti, compresi i danni, gli infortuni, la sicurezza sul posto di lavoro, le chiamate ravvicinate e altro ancora. Questi modelli sono generalmente seguiti da cima a fondo e coprono il chi, cosa, dove, quando, perché e come della situazione.

Questi documenti vengono spesso archiviati e monitorati utilizzando un apposito Software HR per tenere sotto controllo KPI delle risorse umane nel tempo o addirittura condivisi con altre aziende che si occupano di sicurezza sul lavoro.

Cosa rende un buon modello di reportistica sugli incidenti?

Tutte le relazioni sugli incidenti devono includere molti dettagli chiave, ma non esistono due modelli uguali. Lo stesso vale per il loro formattare! Il vostro processo di reportistica sugli incidenti può essere incentrato su documenti , fogli di calcolo o moduli per raccogliere le informazioni necessarie.

ClickUp Docs consente di lavorare in modo più efficiente con la formattazione ricca e i comandi slash

Tuttavia, ci sono alcune funzionalità/funzione essenziali da ricercare nel vostro prossimo modulo o modello di reportistica sugli incidenti, per assicurarvi che la sicurezza rimanga in primo piano nella vostra azienda:

Ricca formattazione e stile per supportare sezioni multiple, pagine annidate, tabelle o media incorporati nel rapporto.

per supportare sezioni multiple, pagine annidate, tabelle o media incorporati nel rapporto. Funzionalità/funzione di collaborazione come la modifica in tempo reale con più membri del team, commenti all'interno del modello per comunicare le approvazioni e menzioni.

come la modifica in tempo reale con più membri del team, commenti all'interno del modello per comunicare le approvazioni e menzioni. Sicurezza, autorizzazioni e condivisione per assicurarsi che le informazioni sensibili rimangano tra le persone giuste.

per assicurarsi che le informazioni sensibili rimangano tra le persone giuste. Integrazioni per estendere le funzioni del modello, inserire un contesto aggiuntivo attraverso l'embedding e mantenere i report sicuri e organizzati tra il resto del lavoro.

10 Modelli di reportistica sugli incidenti

Ora che abbiamo affrontato le nozioni di base, mettiamo alla prova le conoscenze acquisite!

Conoscendo le qualità dei migliori modelli di rapporto sugli incidenti e il loro ruolo nella sicurezza aziendale, passate al setaccio alcuni dei migliori modelli presenti oggi sul mercato e accedete a tutti direttamente da questo articolo!

Ecco i 10 migliori modelli di rapporto di incidente gratuiti per migliorare la sicurezza sul lavoro per ClickUp word ed Excel.

1. Modello di rapporto sugli incidenti dei dipendenti di ClickUp

Il rapporto sugli incidenti dei dipendenti è un documento importante da presentare per qualsiasi incidente o attività correlata che coinvolga un dipendente attuale o precedente di un'azienda. Di solito viene completato dal dipartimento Risorse umane (HR) dell'azienda.

In genere questi report vengono utilizzati per registrare dettagli rilevanti come la data, l'ora, il tipo di incidente, la posizione dell'incidente, le parti coinvolte, la descrizione dell'incidente e qualsiasi azione intrapresa come risultato dell'incidente.

Il Modello di rapporto sugli incidenti dei dipendenti di ClickUp vi aiuterà a creare rapidamente un rapporto sugli incidenti e a standardizzare il processo di registrazione degli incidenti dei dipendenti. Il documento descrive un processo di reportistica degli incidenti facile da consultare. Questi documenti possono essere utilizzati per il monitoraggio, l'analisi e la prevenzione degli incidenti. Scarica questo modello

2. Modello di piano d'azione per gli incidenti di ClickUp

Un piano d'azione per l'incidente (IAP) è un documento che delinea i piani immediati per rispondere a un incidente o a un'emergenza. I piani d'azione per gli incidenti includono dettagli come le risorse, le informazioni sul periodo operativo e le considerazioni sulla sicurezza, protocolli di comunicazione e incidenti metodi di monitoraggio .

Utilizzando il metodo Modello di piano d'azione per gli incidenti di ClickUp come punto di partenza, le aziende possono risparmiare tempo e assicurarsi che tutte le informazioni necessarie siano incluse in ogni IAP sviluppato. Questo aiuterà le aziende a creare registrazioni affidabili delle attività legate agli incidenti e a mettere in atto strategie efficaci!

Il modello include sezioni con codice colore per acquisire tutte le informazioni necessarie per l'approvazione:

Riepilogo della situazione : breve riepilogo/riassunto dell'incidentePiano d'azione *Piano di esecuzione: Oggetti e strategie

: breve riepilogo/riassunto dell'incidentePiano d'azione *Piano di esecuzione: Oggetti e strategie Informazioni di contatto del team dell'incidente : Metodi di contatto per il personale sulla scena

: Metodi di contatto per il personale sulla scena Elenco dell'organizzazione dell'incidente : team Operativi, Pianificazione, Logistica e Finanza

: team Operativi, Pianificazione, Logistica e Finanza Elenco degli incarichi in caso di incidente : Teams per i supervisori e i membri del team

: Teams per i supervisori e i membri del team Mappa/riassunto della situazione: Sito/regione dell'incidente o altri grafici

Approvazione del piano di incidente: Presentato da, Data di presentazione e Firma Scaricare questo modello

3. Modello di rapporto sugli incidenti di sicurezza di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Security-Incident-Report.png Modello di rapporto sugli incidenti di sicurezza di ClickUp https://clickup.com/templates/security-incident-report-kkmvq-3964244 Scarica questo modello /$$$cta/

Un modulo per la segnalazione di un incidente di sicurezza raccoglie tutti i dettagli di un incidente o di attività correlate. Include anche indicatori chiave come il livello di urgenza e la gravità dell'incidente. Questo è particolarmente importante per gli incidenti ad alto rischio, come gli incidenti sul lavoro, le lesioni subite e le situazioni di trattamento medico.

La reportistica sugli incidenti di sicurezza aiuta ad analizzare l'efficacia complessiva dei sistemi e dei processi di sicurezza di un'organizzazione. Comprendendo come si verificano gli incidenti e come si possono prevenire in futuro, le aziende possono lavorare per creare ambienti più sicuri per i propri dipendenti.

Condivisione diretta del Modello di rapporto sugli incidenti di sicurezza di ClickUp URL tra il team o esportarlo per l'archiviazione cartacea. Potete anche proteggere i vostri documenti ClickUp utilizzando i controlli di modifica e privacy per evitare modifiche indesiderate alle informazioni del report! 🔐

Grazie al monitoraggio del tempo di tutti gli incidenti con dati precisi, le aziende possono comprendere meglio le tendenze della sicurezza all'interno del loro ambiente e sviluppare strategie efficaci per affrontarle in futuro.

**Impara come fare

Ridurre i rischi di sicurezza informatica nella gestione remota dei progetti_

! Scarica questo modello

4. Modello di rapporto di incidente IT ClickUp

Un report sugli incidenti informatici è un documento interno che le aziende utilizzano per registrare e monitorare le informazioni relative agli incidenti informatici. Disponendo di reportistica completa sugli incidenti, dettagliata e accurata, le aziende possono identificare le tendenze degli incidenti che le aiutano a migliorare il processo di risposta e a garantire la conformità ai requisiti legali.

Inoltre, questi documenti aiutano i team IT a collaborare in modo più efficace sui lavori richiesti, migliorando i tempi di contenimento e di risoluzione. A loro volta, le organizzazioni conservano registri affidabili di tutti gli incidenti passati associati al loro ambiente, che possono essere utilizzati per valutare la postura di sicurezza attuale e pianificare di conseguenza le minacce future.

Il Modello di reportistica sugli incidenti IT di ClickUp include una descrizione dettagliata, una lista di controllo, attività secondarie e campi personalizzati che ogni manager può utilizzare per creare una reportistica completa ed efficace di un incidente IT. Questo modello di attività fornisce una struttura per lo sviluppo della reportistica, ma è completamene personalizzabile per adattarsi ai processi e alle procedure della vostra organizzazione! Scarica questo modello

5. Modello di reportistica ClickUp Simple After Action

Un After-Action Report è un documento strategico utilizzato per valutare e rivedere l'esito positivo o il fallimento di un progetto, di un'attività o di un evento. È progettato per valutare sia i risultati positivi che quelli negativi, per analizzare ciò che è andato bene e ciò che avrebbe potuto essere migliorato.

E con il Modello di reportistica ClickUp Simple After Action con questo documento dettagliato coprirete tutte le vostre basi. La reportistica è suddivisa in quattro sottopagine:

Panoramica dell'esercizio

Core Capacità Analisi

Reportistica sulle capacità di base

Piano di miglioramento

Sia che siate alle prime armi con gli After Action Report o che abbiate bisogno di nuove idee per avere un impatto sugli stakeholder, questo è un ottimo modello da lavorare da soli o con il vostro team! Scaricate questo modello

6. Modello di rapporto di incidente di servizio di ClickUp

Tenere traccia dei dettagli importanti dopo un incidente in loco

Un rapporto di servizio è un documento che descrive in dettaglio le attività e il risultato di un servizio. Un rapporto di assistenza completato correttamente può essere uno strumento prezioso per le aziende e i personalizzati. Fornisce la documentazione dei servizi eseguiti, aiutando le aziende a tracciare la storia dell'assistenza e a mantenere la soddisfazione dei clienti. Per i clienti, invece, rappresenta una registrazione del servizio eseguito e delle eventuali modifiche o miglioramenti apportati.

Il Modello di reportistica del servizio ClickUp è stato progettato per migliorare il processo di descrizione con funzionalità/funzione di incorporamento, modifica di testi ricchi, condivisione di file multimediali e altro ancora. Il modello di attività è precostituito con i dettagli generali di un rapporto di servizio accettabile, ma sentitevi liberi di personalizzarlo ulteriormente per soddisfare gli standard della vostra organizzazione.

Scopri il top_

**Software per il monitoraggio delle emissioni_

per risolvere i problemi dei clienti! Scarica questo modello

7. Modello di reportistica di fine giornata di ClickUp

La reportistica di fine giornata è un documento di incidente generato alla fine di ogni giornata aziendale. Questi report contengono informazioni dettagliate sull'incidente, come il livello di gravità, gli asset o i sistemi colpiti, il personale o i team coinvolti e la Sequenza dell'incidente.

Inoltre, questi report forniscono informazioni sul processo di risoluzione dell'incidente, sulle azioni correttive intraprese dall'organizzazione e sul processo di gestione dell'incidente eventuali lezioni apprese . Inoltre, consentono alle organizzazioni di comprendere l'andamento degli incidenti in un periodo di tempo più lungo e di pianificare le minacce in anticipo.

Il Modello di reportistica di fine giornata ClickUp è un'ottima opzione iniziale per le aziende che cercano di identificare lacune o punti deboli nei processi di risposta che dovrebbero essere affrontati in ordine a migliorare i tempi di contenimento e di risoluzione in futuro. È dotato di un'autovalutazione che consente ai dipendenti di valutare la loro produttività, gli arretrati e le attività per il giorno successivo.

Consultate la guida introduttiva per trovare suggerimenti ed esempi per farlo vostro! Scarica questo modello

8. Modello di piano d'azione correttivo ClickUp

Un piano di azione correttiva è un insieme di passaggi progettati per identificare, correggere e prevenire la ricorrenza di errori e problemi potenziali o esistenti. Il piano delinea le strategie che un'organizzazione deve adottare per porre rimedio all'incidente e ripristinare le normali operazioni. Il piano include tipicamente azioni quali analisi delle cause profonde documentazione dei dati, pratiche di gestione del rischio e attività di chiusura degli incidenti.

A volte è un processo che richiede molto tempo per mettere tutti d'accordo sulla stessa pagina. Soprattutto quando le informazioni possono essere utilizzate per la reportistica normativa e per eventuali cause giudiziarie. Provate il Modello di piano d'azione correttivo di ClickUp per allineare comunicazione e attività e risparmiare tempo!

Gli elementi principali di un PAC in questo modello di lavagna online sono organizzati in modo da ridurre il tempo necessario dall'identificazione di un incidente all'implementazione di una soluzione:

Aree di miglioramento : Identificare i campi delle operazioni aziendali o delle prestazioni del team che necessitano di modifiche e attenzione

: Identificare i campi delle operazioni aziendali o delle prestazioni del team che necessitano di modifiche e attenzione Problemi e cause principali : Definire le sfide, gli ostacoli e le informazioni di supporto per analizzare e sviluppare una soluzione

: Definire le sfide, gli ostacoli e le informazioni di supporto per analizzare e sviluppare una soluzione Soluzioni possibili : Considerare tutti i fattori coinvolti nel piano correttivo ed elencare tutte le possibili soluzioni per apportare un miglioramento

: Considerare tutti i fattori coinvolti nel piano correttivo ed elencare tutte le possibili soluzioni per apportare un miglioramento Misura dell'esito positivo : Definire l'esito positivo misurabile attraverso indicatori di prestazione chiave o metriche applicabili e utili al team e alle operazioni complessive

: Definire l'esito positivo misurabile attraverso indicatori di prestazione chiave o metriche applicabili e utili al team e alle operazioni complessive Titolari delle attività : Assegnare a membri specifici del team ogni attività

: Assegnare a membri specifici del team ogni attività Sequenza: Assegnare tempo sufficiente per prepararsi al cambiamento e al miglioramento mentre si procede con questo modello Scarica questo modello ### 9. Modello di rapporto di incidente in Microsoft Word

via Modello.net Un modello di rapporto di incidente in Microsoft Word è un documento modificabile per incidenti sul lavoro e infortuni. Serve come punto di partenza per creare rapidamente nuovi documenti, risparmiando tempo e lavoro richiesto per formattare il documento.

Il modello ha sezioni dedicate ai dettagli chiave: Introduzione, Oggetti, Informazioni sull'incidente, Metodologia, Risultati, Conclusioni e Raccomandazioni. Scarica questo modello

10. Modello di reportistica sugli incidenti in Excel

via WeTrack Se state cercando un modello di rapporto di incidente che sia ancora basato sul testo, ma che non sia pesante in termini di paragrafi, provate un rapporto di incidente in Excel ! Questo modello è organizzato in quattro aree chiave:

Lista di controllo del tipo di incidente

Scala di gravità dell'incidente

Categorie di incidenti

Informazioni sui contatti chiave

Man mano che si inizia a costruire una libreria di moduli per la segnalazione degli incidenti, l'uso di Excel diventa più difficile. Un modello di rapporto in Excel non è adatto alla collaborazione o alla remotizzazione, quindi il controllo delle versioni potrebbe sfuggire di mano. Integrate Excel con uno strumento di project management come ClickUp per riunire tutti i lavori in un unico posto. È possibile accedere alla piattaforma ClickUp ovunque: mobile, desktop, componente aggiuntivo per email ed estensione per Chrome! Scarica questo modello

Rimanere un passo avanti agli incidenti con i modelli di ClickUp

La vostra sicurezza è la priorità di ogni azienda. Per questo motivo, quando si verificano incidenti, non si vuole che la reportistica sugli incidenti finisca in un cassetto, per non essere mai più vista.

Seguite invece quel rapporto e prendete dei passaggi per assicurarvi che vengano prese delle misure preventive in futuro!

Il modo migliore Da fare? Trovare un modello di rapporto di incidente che funzioni con un software progettato per mantenere il vostro lavoro unito, sicuro e conforme come ClickUp. 🙂

Create splendidi documenti, wiki e molto altro, quindi collegateli ai flussi di lavoro ed eseguite le idee con il vostro team

ClickUp è l'unica piattaforma di produttività abbastanza potente da ottimizzare i processi di sicurezza, archiviare informazioni preziose e mantenere il team allineato su tutte le politiche critiche. Con il suo editor di documenti integrato e dinamico, ClickUp è la soluzione ideale per la reportistica di tutti i tipi. Pagine annidate, modifica in tempo reale, commenti assegnati e una ricca formattazione sono solo alcune delle funzionalità/funzioni che rendono ClickUp un sistema di gestione della sicurezza ClickUp Documenti così prezioso, ma la parte migliore? È assolutamente gratuito.

Esplorare centinaia di modelli per ogni caso d'uso, oltre 1.000 integrazioni e ricche funzionalità/funzione di reportistica attraverso ogni piano tariffario quando si iscrive a ClickUp e guardate la produttività del vostro team salire alle stelle. 🛫