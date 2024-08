I 14 migliori software di gestione degli incidenti per il 2024

Poiché al giorno d'oggi la maggior parte delle aziende dipende dai sistemi IT, qualsiasi evento che interrompa tali processi (ad esempio un incidente come un crash del server o un virus) può portare il loro spettacolo a un arresto assoluto.

Fortunatamente, è possibile utilizzare un software di gestione degli incidenti per ricevere avvisi immediati quando si verifica un incidente e per monitorare problemi e bug.🕵️‍♀️ 🐞

Il monitoraggio dei problemi si riferisce alla reportistica e alla gestione dei problemi come un'operazione di bug di un software , richiesta di nuove funzionalità/funzione o rischio per la sicurezza dei dati.

Consente di identificare e gestire i problemi di codice per evitare di essere morsi due volte dallo stesso bug e di riprendere le normali operazioni di servizio senza perdere il tempo del cliente o i soldi dell'azienda!

In questo articolo parleremo di cos'è il software di gestione degli incidenti e metteremo in evidenza 14 software di gestione degli incidenti eccezionali, con le loro funzionalità/funzioni chiave, i prezzi e le valutazioni dei clienti.

Che cos'è il software di gestione degli incidenti?

Il processo di gestione degli incidenti inizia con la segnalazione da parte di un utente finale di un problema che sembra avergli rovinato la giornata!

Di solito finisce con un addetto all'IT incollato alla scrivania per ore o addirittura giorni prima di monitorare e risolvere il problema che affligge l'utente finale.

Ma con il software di gestione degli incidenti, è possibile segnalare, gestire e risolvere qualsiasi incidente significativo con maggiore efficienza (e con meno perdite di tempo, urla, pianti e unghie mangiate). 😬

Gli strumenti di gestione degli incidenti possono semplificare il flusso di lavoro dell'assistenza, dalla registrazione e categorizzazione dei problemi alla creazione e chiusura dei ticket. Inoltre, aiutano le aziende a stabilire una chiara connessione tra i problemi, bug del software , richieste e incidenti, rendendo il loro lavoro molto più semplice.

Ecco alcuni vantaggi chiave dell'utilizzo di strumenti software per la gestione degli incidenti:

Notifiche in tempo reale per una più rapida risoluzione degli incidenti

Operazioni semplificate per una migliore gestione degli incidenti

Aumenta la sicurezza sul posto di lavoro

Funzionalità/funzione chiave del software di gestione degli incidenti

Esistono molti strumenti di gestione degli incidenti tra cui scegliere. Per aiutarvi a decidere quale sia il migliore per voi, ecco alcune funzionalità/funzione chiave da tenere in considerazione quando scegliete un software di gestione degli incidenti:

Monitoraggio in tempo reale

Risposta automatizzata agli incidenti

Avvisi e notifiche

Monitoraggio e reportistica degli incidenti

Modelli di analisi delle cause principali

Log di sicurezza e funzionalità di controllo degli accessi

Integrazioni di terze parti

Utilizzando il giusto software di gestione degli incidenti, le organizzazioni possono beneficiare di una maggiore visibilità, collaborazione, automazione e sicurezza. Questo rende il software di gestione degli incidenti uno strumento prezioso per le aziende di qualsiasi dimensione.

Senza indugiare oltre, esploriamo alcuni dei migliori strumenti e software di gestione degli incidenti che vi aiutano a tenere sotto controllo le richieste e i problemi dei vostri clienti. 📋👀

I 14 migliori software di gestione degli incidenti per il 2024

Ecco i 14 migliori strumenti software per la gestione degli incidenti disponibili oggi:

ClickUp è uno degli strumenti di valutazione più alta strumenti per la produttività e la gestione degli incidenti utilizzati dai Teams di piccole e grandi aziende.

Abbiamo collaborato con i San Diego Padres per ottimizzare il loro L'efficienza del proprio team IT in campo e fuori! ⚾️

Con questo strumento agile di project management , è possibile impostare priorità e renderle trasparenti al team, e si possono risolvere i bug in lotti aggiungendo personalizzati Tag .

In questo modo è possibile ripristinare più rapidamente le normali operazioni di servizio, ridurre al minimo le interruzioni e gli incidenti futuri e mantenere alto il morale del team. 🤜⚡️🤛

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp Oltre alla reportistica degli incidenti, ClickUp può aiutarvi nel processo di gestione degli incidenti:

Prezzi ClickUp *Piano Free Forever (migliore per uso personale)

Piano Unlimited (migliore per piccoli team ($5/membro al mese))

(migliore per piccoli team ($5/membro al mese)) Piano Business (migliore per i team di medie dimensioni ($12/membro al mese)

(migliore per i team di medie dimensioni ($12/membro al mese) Piano Business Plus (migliore per team multipli ($19/membro al mese)

Valutazioni dei clienti di ClickUp

G2: 4,7/5 (2.900+ recensioni)

4,7/5 (2.900+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.200+ recensioni)

2. AllertaOpzioni

AlertOps offre funzionalità/funzione intelligenti per contrastare e stroncare ogni tipo di incidente, come interruzioni di servizio, violazioni di dati, attacchi malware e altro ancora.

Questo software di gestione degli incidenti vi aiuta a gestire la nave in modo efficiente e impedisce al vostro team di annegare in una marea di reclami dei clienti.

Sfortunatamente, con questa app non potrete mappare questa idea, poiché AlertOps non è dotato di mappe mentali.

Sembra che non sia tutto rose e fiori, dopotutto! 😅

Funzionalità/funzione chiave di AlertOps

Ottieni una panoramica delle prestazioni del tuo team di gestione degli incidenti con dashboard e reportistica

Ricevere avvisi quando i vostri strumenti di monitoraggio degli incidenti non rispondono più

Creazione e aggiornamento dello stato dei ticket in modo automatico o con un solo clic

Prezzi di AlertOps

AlertOps ha un piano gratuito, mentre i piani a pagamento partono da $5/utente al mese.

Valutazioni dei clienti di AlertOps

G2: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

4,6/5 (oltre 20 recensioni) Capterra: 4.6/5 (10+ recensioni)

Gitlab è un software per il monitoraggio degli incidenti che consente di visualizzare gli incidenti in una vista Elenco e fornisce al team tutte le informazioni necessarie per eliminare i bug.

Il sistema di gestione degli incidenti consente di creare un piano d'azione correttivo, che stabilisce essenzialmente i passaggi che il team può seguire per risolvere problemi simili in futuro.

In questo modo, il team non dovrà affrontare il difficile processo di risoluzione dello stesso problema. Purtroppo, però, può essere piuttosto difficile familiarizzare con questo strumento, poiché è molto complesso da usare.

Funzionalità/funzione chiave di Gitlab

Creazione di piani di reperibilità per i team di risposta agli incidenti

Invio di avvisi sugli incidenti via Slack e email

La pagina dello stato informa le parti interessate sugli ultimi aggiornamenti relativi a qualsiasi incidente segnalato

Prezzi di Gitlab

Gitlab ha un piano gratuito, mentre i piani a pagamento partono da $19/utente al mese.

Valutazioni dei clienti di Gitlab

G2: 4.4/5 (oltre 300 recensioni)

4.4/5 (oltre 300 recensioni) Capterra: 4.6/5 (580+ recensioni)

4. Datadog

Datadog aiuta il team a identificare, gestire e monitorare gli incidenti grazie all'interfaccia utente centralizzata e agli strumenti di risposta agli incidenti.

Questo incidente software di reportistica consente di creare flussi di lavoro automatizzati e di disattivare tutti gli avvisi con un solo clic durante la manutenzione e gli aggiornamenti del sistema (o quando si vuole fare un rapido pisolino). 😴

Sfortunatamente, le reportistiche sono relativamente basilari, quindi potrebbe essere necessario uno strumento diverso per la visualizzazione dei dati.

Funzionalità/funzione chiave di Datadog

Utilizza l'apprendimento automatico per identificare i problemi nell'infrastruttura IT

Filtra e ordina gli incidenti in base a tag di informazioni chiave come team, gravità, stato, ecc.

Tagga i membri del team e assegna ruoli per una collaborazione in tempo reale

Prezzi Datadog

Datadog ha un piano gratuito, mentre i piani a pagamento partono da $$$a/host al mese.

Valutazioni dei clienti di Datadog

G2: 4,2/5 (210+ recensioni)

4,2/5 (210+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

5. Servizio fresco

Freshservice può aiutare qualsiasi gestore di incidenti a identificare i colli di bottiglia nel proprio flusso di lavoro.

L'app offre anche reportistica approfondita e tonnellate di integrazioni con varie altre applicazioni aziendali come MS Teams, Jira, Zapier e altre ancora.

Peccato che non offra alcun piano Free. 😬

Vediamo se è ancora in grado di mantenere fresche le relazioni con i clienti.

Funzionalità/funzione chiave di Freshservice

Offre agli utenti un supporto multicanale, che comprende email, un portale self-service, app per dispositivi mobili, chatbot e widget per il feedback

Creazione di una base di conoscenze con soluzioni agli incidenti che possono essere utilizzate sia dai tecnici che dai dipendenti

Valutazione delle prestazioni del team con un report personalizzato sugli incidenti

Prezzi di Freshservice

Freshservice offre piani a pagamento a partire da 19 dollari per utente al mese.

Valutazioni dei clienti di Freshservice

G2: 4.6/5 (840+ recensioni)

4.6/5 (840+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (420+ recensioni)

6. HaloITSM

HaloITSM è allineato con l'articolo Processo ITIL e assiste i team nella gestione dei rischi attraverso il monitoraggio degli incidenti e l'analisi delle cause.

Memorizza sistematicamente le informazioni relative a tutti gli incidenti che si sono verificati.

In questo modo, se si presenta un incidente correlato e si dice: "$$$a, sono di nuovo io"_, si avranno tutte le informazioni necessarie per risolverlo in un istante.

E il vostro team potrà avere un'aureola d'oro per il rapido aiuto. 😇

Purtroppo non dispone di molte integrazioni native, per cui l'aggiunta al flusso di lavoro esistente potrebbe essere impegnativa.

Funzionalità/funzione chiave di HaloITSM

Monitoraggio di ogni fase del flusso di lavoro della gestione degli incidenti con reportistica granulare

Lo SLA (accordo sul livello di servizio) assicura che non venga mai violato alcunaccordo di servizio stipulato con il vostro client

Allegare più incidenti a una richiesta di problema e aggiornarli con un solo clic

Prezzi di HaloITSM

Richiedete un preventivo personalizzato per HaloITSM.

Valutazioni dei clienti HaloITSM

G2: 4.8/5 (10+ recensioni)

4.8/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (10+ recensioni)

7. Emittente

Issuetrak è una potente app per la gestione degli incidenti che vi aiuta nel monitoraggio dei problemi, nella gestione dei reclami e nell'emissione dei ticket.

L'app esegue automaticamente l'escalation dei problemi se un membro del team non li ha affrontati. Questo impedisce al team di perdere problemi o traguardi nel servizio clienti!

In altre parole, vi aiuta a spegnere il fuoco per evitare di bruciare i ponti con i vostri clienti. Purtroppo, però, la personalizzazione degli assegnatari è limitata.

Funzionalità/funzione chiave di Issuetrak

Un dashboard personalizzabile che vi fornisce gli ultimi aggiornamenti su tutti i problemi aperti

Organizza i problemi raggruppandoli in categorie quali assistenza prodotti, relazioni con i clienti, IT, ecc.

Consente all'utente finale e all'agente IT di precompilare alcune informazioni per una rapida gestione degli incidenti

Prezzi di Issuetrak

Richiedete un preventivo personalizzato per Issuetrak.

Valutazioni dei clienti di Issuetrak

G2: 4.1/5 (60+ recensioni)

4.1/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (150+ recensioni)

8. Opsgenie

Opsgenie, incluso in Jira Service Management, notifica al team i nuovi incidenti tramite diversi canali (email, SMS, push mobile e altro) in modo che possano occuparsene subito.

Utilizza inoltre una solida reportistica e analisi degli incidenti per evidenziare i problemi più gravi e fornire una panoramica delle prestazioni del team.

Tuttavia, con questo strumento non è possibile effettuare modifiche di massa agli stati delle attività e agli assegnatari.

Sembra che questo genio non abbia il potere di esaudire tutti i vostri desideri di gestione degli incidenti...🙊

Funzionalità/funzione chiave di Opsgenie

Utilizzo di modelli di gestione degli incidenti per impostare diversi flussi di lavoro per gli incidenti, in base alla loro urgenza

Notifica automatica agli stakeholder della risoluzione dell'incidente

Semplificare il processo di monitoraggio dei problemi grazie alla connessione dell'app con Jira

Prezzi di Opsgenie

Opsgenie ha un piano gratuito, mentre i piani a pagamento partono da $9/utente al mese.

Valutazioni dei clienti di Opsgenie

G2: 4.6/5 (5+ recensioni)

4.6/5 (5+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (120+ recensioni)

Opsgenie fa parte della gestione dei servizi di Jira. Se desiderate uno sguardo più approfondito su Jira, date un'occhiata al nostro approfondimento Recensione di Jira .

9. PagerDuty

PagerDuty è un software per la gestione degli incidenti che ha l'obiettivo di migliorare l'esperienza del cliente con l'apprendimento degli incidenti e l'automazione delle risposte end-to-end.

Aiuta i team a identificare le modifiche o gli errori che sono i più probabili responsabili degli incidenti. Questo software di gestione degli incidenti entra in funzione quando qualcosa sembra fuori ordine.

Tuttavia, il piano gratuito è limitato, il che significa che dovrete optare per i costosi piani a pagamento.

Funzionalità/funzioni chiave di PagerDuty

Monitoraggio delle dipendenze, condivisione degli aggiornamenti di stato e visualizzazione dei dati sugli incidenti

Eseguire l'analisi delle cause principali degli incidenti passati per migliorare la risoluzione e la prevenzione degli stessi

Costruire e personalizzare i flussi di lavoro con le estensibili API di PagerDuty

Prezzi di PagerDuty

PagerDuty ha un piano gratuito, mentre i piani a pagamento partono da $21/utente al mese.

Valutazioni dei clienti di PagerDuty

G2: 4,5/5 (570+ recensioni)

4,5/5 (570+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (180+ recensioni)

10. ServiceDesk Plus

ServiceDesk Plus vi offre il massimo controllo nella gestione dei problemi IT per risolvere le difficoltà dei vostri client e risparmia al vostro team notti insonni.

Da cosa è fatta questa app per la gestione degli incidenti? Dando accesso a una base di conoscenza di articoli su soluzioni tecniche avanzate.

Potete anche tenere informati i vostri client sui problemi con notifiche automatiche.

In questo modo, potrete evitare lunghi thread di email! 😄

Purtroppo le funzionalità di reportistica sono minime.

funzionalità/funzione chiave di #### ServiceDesk Plus

Impostazione di stati personalizzati per la gestione e il monitoraggio degli incidenti

Assegnazione automatica di ticket di incidente in base alle competenze del tecnico

Utilizzo di modelli di email per una comunicazione migliore e più rapida con gli utenti finali

Prezzi di ServiceDesk Plus

Richiedete un preventivo personalizzato per ServiceDesk Plus.

Valutazioni dei clienti di ServiceDesk Plus

G2: 4,2/5 (160+ recensioni)

4,2/5 (160+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (150+ recensioni)

11. SolarWinds

SolarWinds Servizio di assistenza è una soluzione per la gestione degli incidenti che consente ai team di disporre di processi automatizzati.

Tuttavia, non è possibile visualizzare lo stato di avanzamento del flusso di lavoro degli incidenti, poiché l'app non dispone di un sistema di gestione degli incidenti grafici Gantt per il project management .

Vediamo se questo strumento può aiutarvi a svolgere il vostro lavoro in modo tempestivo ed efficiente..

Funzionalità/funzione chiave di SolarWinds

Categorizza, dà priorità e assegna automaticamente gli incidenti ai membri del team giusti

Utilizza l'intelligenza artificiale (IA) per una più rapida chiusura e risoluzione degli incidenti

Si integra con le più diffuse aree di lavoro del cloud, come Google Workspace, Zendesk e altre

Prezzi di SolarWinds

Richiedete un preventivo personalizzato a SolarWinds.

Valutazioni dei clienti SolarWinds

G2: 4,3/5 (oltre 240 recensioni)

4,3/5 (oltre 240 recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 500 recensioni)

12. Spiceworks

Spiceworks è un sito Web software di help desk che aiuta i team IT a monitorare, gestire e chiudere ogni incidente.

Il software guida i team del service desk verso l'esito positivo, invece di farli impazzire a causa di richieste e problemi infiniti.

Peccato che non sia dotato di un sistema di bacheca kanban il che significa che non è possibile raggruppare le attività per stato, assegnatario, priorità e altro ancora. 🤷

Pensate ancora che questo strumento possa aggiungere un po' di "pepe" al vostro flusso di lavoro per la gestione degli incidenti?

Funzionalità/funzione chiave di Spiceworks

Funzionalità di monitoraggio, avvisi e attributi personalizzati dei ticket per la gestione degli incidenti

Usate il controllo del sito web quando pensate che l'app sia fuori uso

Ricevere notifiche push e gli ultimi aggiornamenti dei ticket direttamente sul vostro telefono (iOS e Android) o tablet

Prezzi di Spiceworks

Spiceworks è un software di monitoraggio degli incidenti gratuito.

Valutazioni dei clienti di Spiceworks

G2: 4.3/5 (290+ recensioni)

4.3/5 (290+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (490+ recensioni)

13. Tecnologia Splunk

La tecnologia Splunk è un Strumento di gestione delle operazioni IT che automatizza le risposte agli incidenti indirizzando un particolare tipo di incidente al membro del team giusto. Questo riduce essenzialmente i tempi di inattività del servizio (e dà ai clienti più tempo per applaudire il vostro lavoro richiesto)!

Tuttavia, essendo supercomprensivo, ha anche una curva di apprendimento molto ripida ed è costoso.

Funzionalità/funzione chiave della tecnologia Splunk

Semplifica i programmi di reperibilità per rispondere rapidamente a incidenti e interruzioni di servizio

Supporto di analisi avanzate per risolvere i problemi più rapidamente

Identificazione degli incidenti urgenti grazie all'apprendimento automatico predittivo

Prezzi della tecnologia Splunk

Richiedete un preventivo personalizzato a Splunk Technology.

Valutazioni dei clienti di Splunk Technology

G2: 4.2/5 (280+ recensioni)

4.2/5 (280+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (130+ recensioni)

Zendesk è un sistema di gestione degli incidenti che consente di risolvere i reclami dei clienti e di aumentarne la soddisfazione grazie alla connessione di più incidenti a un unico ticket di problema. Inoltre, l'agente può occuparsi di quel particolare ticket e risolvere più problemi in una volta sola.

Purtroppo è difficile esportare i dati in altri strumenti.

Questo sistema di gestione degli incidenti aiuterà il vostro team a diventare più zen? 💆

Funzionalità/funzione chiave di Zendesk

Per facilitare la risoluzione, l'app classifica i ticket in quattro tipi: domanda, problema, incidente e attività

Dispone di una propria base di conoscenze per responsabilizzare i team del supporto e migliorare la gestione degli incidenti

Avvia un flusso di lavoro triggerato dalle modifiche del ticket o da condizioni basate sul tempo

Integrazioni con Zendesk

Prezzi Zendesk

Zendesk offre piani a pagamento a partire da 49 dollari/agente al mese.

Valutazioni dei clienti Zendesk

G2: 4,2/5 (oltre 2.700 recensioni)

4,2/5 (oltre 2.700 recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 2.600 recensioni)

Vantaggi dell'utilizzo di un software per la gestione degli incidenti

Il software di gestione degli incidenti può essere uno strumento potente, in grado di fornire ai team IT la possibilità di individuare e risolvere rapidamente le interruzioni. Questo tipo di software è diventato sempre più popolare negli ultimi anni, poiché le organizzazioni vogliono rispondere meglio agli incidenti dei clienti e gestire in modo efficiente le proprie risorse. Ecco alcuni dei vantaggi che rendono il software di gestione degli incidenti una parte essenziale di qualsiasi azienda:

1. **Il software di gestione degli incidenti può fornire ai team IT una maggiore visibilità sui loro sistemi e servizi, aiutandoli a rilevare più rapidamente gli incidenti e a prendere le misure appropriate per risolverli. Con un sistema di gestione degli incidenti in atto, è più facile vedere lo stato delle interruzioni o di altri problemi prima che diventino gravi.

2. **Il software di gestione degli incidenti può facilitare la collaborazione tra i team, consentendo loro di rispondere rapidamente agli incidenti dei clienti e di condividere le risorse in modo più efficiente. In questo modo è più facile per le organizzazioni affrontare i problemi in modo tempestivo, con il risultato di un migliore servizio clienti e di una maggiore fidelizzazione degli stessi.

3. Processi automatizzati: Il software di gestione degli incidenti offre processi automatizzati che possono aiutare a semplificare la gestione degli incidenti e a garantire che tutti i passaggi siano effettuati in modo tempestivo. Questo elimina la necessità di processi manuali, fa risparmiare tempo e riduce gli errori.

4. Sicurezza: Il software di gestione degli incidenti offre funzionalità/funzione quali tempi registrati, notifiche e avvisi in tempo reale che possono aiutare le organizzazioni a proteggere meglio i propri dati e sistemi da attacchi dannosi

5. **Miglioramento della reportistica sugli incidenti: il software per la gestione degli incidenti consente di inviare report sugli incidenti in modo rapido e semplice. Ciò può aiutare le organizzazioni a mantenere un registro degli incidenti, consentendo loro di esaminare le tendenze e identificare potenziali aree di miglioramento. Il software di reportistica sugli incidenti aiuta anche a facilitare la comunicazione tra le parti interessate, come clienti, dipendenti e altri stakeholder.

Ridurre al minimo i problemi con il software di gestione degli incidenti

Con il software di gestione degli incidenti, il team IT può automatizzare l'assegnazione dei ticket e utilizzare modelli di risposta precostituiti per aumentare ulteriormente la produttività.

Da fare: abbiamo menzionato alcune app valide, ma ClickUp è di gran lunga lo strumento più completo, in grado di mantenere stabile il vostro sistema IT e la vostra base di clienti.

Con questo software di gestione della produttività è possibile gestire gli incidenti, classificarli in base alla loro gravità, rimanere in carreggiata con Obiettivi di ClickUp e tieni traccia delle prestazioni del tuo team con Widget per le tabelle .

In breve, la soluzione perfetta a tutti gli incubi informatici che tengono i vostri client (e voi) svegli la notte! Passate gratuitamente a ClickUp per evitare lo stallo e far funzionare la vostra organizzazione come una macchina ben oliata.