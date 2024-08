20+ esempi di lavagne Kanban essenziali per il 2024

Il project management non dovrebbe essere pieno di domande come:

"Qual è lo stato del progetto?"

"L'aquila è atterrata?"

{\an8}Posso avere una visuale?

Dopo tutto, i project manager e i team sono lì per gestire progetti, non missioni segrete!

È necessario che le cose siano il più possibile chiare e trasparenti. In questo modo, nessuno sarà tenuto fuori dal giro.

Uno dei modi più semplici per aumentare la trasparenza del progetto e migliorare l'efficienza del flusso di lavoro è l'utilizzo di Quadro Kanban .

In questo articolo spiegheremo cos'è una scheda Kanban e metteremo in evidenza 20+ eccellenti esempi di schede Kanban che potrete usare come ispirazione per i vostri progetti.

Cos'è una Bacheca Kanban?

Una Bacheca Kanban è un sistema di rappresentazione visiva dei processi di flusso di lavoro con semplici stati sulle colonne. È lo strumento utilizzato per il metodo Kanban, una metodologia agile che si concentra maggiormente sulla comunicazione tra team, sul miglioramento continuo e sulla trasparenza.

In un pannello Kanban, si creano code di attività standardizzate come "Da fare", "In corso" e "Terminato" che riflettono le esigenze del flusso di lavoro.

Ecco una rapida descrizione della struttura di base della Bacheca Kanban:

Mainboard: qui è possibile vedere e gestire l'intero progetto

qui è possibile vedere e gestire l'intero progetto Colonne: elenchi di attività che appartengono allo stesso passaggio del flusso di lavoro

elenchi di attività che appartengono allo stesso passaggio del flusso di lavoro Schede: elementi che rappresentano un'attività. È possibile spostare le attività nelle diverse fasi del progetto trascinandole e rilasciandole

elementi che rappresentano un'attività. È possibile spostare le attività nelle diverse fasi del progetto trascinandole e rilasciandole Limiti di lavoro in corso (WIP): limiti al numero di attività che possono essere inserite nelle diverse fasi

limiti al numero di attività che possono essere inserite nelle diverse fasi **Corsie orizzontali che aiutano a differenziare le attività, i team e i servizi Teams agile amano le bacheche Kanban perché non è necessaria alcuna certificazione Kanban per usarle, e i project management amano questo strumento perché richiede pochissime risorse formazione dei dipendenti !

Quali sono i vantaggi di una Bacheca Kanban nel project management?

Visualizzazione del lavoro in corso : La struttura di base di una Bacheca Kanban è uno dei modi più semplici e probabilmente più intelligenti per visualizzare flussi di lavoro, attività e progetti. La combinazione dei colori delle schede e delle corsie appropriate aiuta a sapere quale lavoro è terminato e qual è il suo stato.

: La struttura di base di una Bacheca Kanban è uno dei modi più semplici e probabilmente più intelligenti per visualizzare flussi di lavoro, attività e progetti. La combinazione dei colori delle schede e delle corsie appropriate aiuta a sapere quale lavoro è terminato e qual è il suo stato. Ottimizzare il flusso di lavoro : L'obiettivo di Kanban è limitare la quantità di lavoro in corso (WIP). Il limite di WIP indica ai membri del team di non iniziare nuove attività finché quelle in corso non sono state completate, aiutandovi a muovervi completamente nei flussi di lavoro senza essere sopraffatti.

: L'obiettivo di Kanban è limitare la quantità di lavoro in corso (WIP). Il limite di WIP indica ai membri del team di non iniziare nuove attività finché quelle in corso non sono state completate, aiutandovi a muovervi completamente nei flussi di lavoro senza essere sopraffatti. Miglioramento continuo: A ogni sprint, il team può misurare la velocità con cui le attività hanno attraversato le fasi, la velocità con cui sono state completate e la velocità con cui sono state completate lead time necessari per avviare un'attività e quanto è stato necessario rimandare indietro i bug dopo la QA. Questo sistema Kaizen per l'identificazione degli sprechi (anch'esso parte del programma Metodologia Lean ) aiuterà i membri del team a individuare i risparmi, sia in termini di risorse che di tempo.

20+ esempi di Bacheca per il project management

Preparate la vostra faccia da gioco perché stiamo per giocare il nostro asso mostrandovi alcuni fantastici esempi di Kanban.

E se avete già familiarità con le regole del gioco, potete iniziare subito a creare una Bacheca Kanban online; basta che esplorare la lavagna Kanban di ClickUp!

1. Project management

Essere un project manager a tempo pieno è come vivere nel mondo infinito di SimCity.

Quando si gioca a SimCity, è necessario gestire e dare priorità alle risorse, creare stime di budget accurate e rendere felici i cittadini (dipendenti e altre parti interessate).

Ma se volete vincere al gioco del project management, dovrete fare la mossa giusta e iniziare a usare un sistema Kanban per organizzare il vostro team e i vostri reparti.

Per creare un tabellone Kanban per il project management, potete creare un semplice tabellone con colonne per:

Requisiti aziendali

Pronto per iniziare

In corso

Delegato ai client

Da fare

Le schede possono contenere attività di ogni reparto. In questo modo è possibile costruire una dashboard per il project management e monitorare ciò a cui ogni membro del team sta lavorando in un determinato momento.

Ma per avviare il vostro progetto, dovrete mettere in pratica questo esempio di Kanban!

ClickUp è uno degli strumenti di valutazione più alta del mondo produttività e Kanban project management strumenti utilizzati dai team di diverse aziende in tutto il mondo.

Con Vista Bacheca di ClickUp è possibile:

Spostare le schede con la funzionalità di trascinamento e rilascio

Ordinare le attività per stato, assegnatari, priorità, tag e date di scadenza

Visualizzare le attività nell'intera area di lavoro

Utilizzare la barra delle azioni in blocco per apportare modifiche

Impostazione di un limite per i lavori in corso (WIP)

Aggiungere bellissime immagini di copertina e altro ancora

Ecco Modello di Bacheca Kanban semplice di ClickUp come esempio dell'aspetto di una Bacheca Kanban per il project management:

Mettete tutte le attività, le scadenze e i dettagli del progetto in un unico posto con il modello Simple Gantt Chart di ClickUp Scaricare questo modello

2. Gestione del prodotto

Invece di costruire e utilizzare una bacheca di scrum le aziende SaaS, i produttori e gli sviluppatori di software possono ottenere una maggiore flessibilità con le Bacheca Kanban.

Ecco un esempio di lavagna Kanban per la gestione dei prodotti in ClickUp:

Esempio di bacheca Kanban per la gestione dei prodotti

Ecco alcune fasi che si possono aggiungere a diverse schede Kanban per lo sviluppo dei prodotti:

A. Sviluppo del software:

Progettazione

Sviluppo

Revisione del codice

Test/garanzia della qualità

Distribuzione

B. Produzione snella:

Ordinato

Programmato

Produzione

Ispezione

Spedizione

Consegnato

C. Sviluppo Saas:

Arretrato

Lavori in corso (WIP)

In revisione

Da fare

Le bacheche Kanban per la gestione dei prodotti possono aiutarvi a tenere traccia degli elementi cruciali del processo di sviluppo del prodotto.

Ad esempio, se uno stakeholder vuole conoscere lo stato di un prodotto, il team di sviluppo software può semplicemente guardare la lavagna Kanban e aggiornare lo stakeholder in pochi secondi.

⭐️ Suggerimento: gestite il vostro backlog di prodotto con ClickUp, il programma di sviluppo del software che vi permette di il software ideale per la gestione dei prodotti per il 2022. Con funzionalità/funzione quali Sprints, Automazioni Sprint, e Dashboard , è possibile chiudere senza sforzo qualsiasi storia utente.

3. Risorse umane

Ecco un esempio di bacheca Kanban per le risorse umane:

Come si può vedere, queste fasi dettagliate aiuteranno i reclutatori a tenere traccia dello stato di ogni candidato, dei programmi dei colloqui e di altre informazioni KPI HR hanno.

⭐️ Suggerimento: accelerate i vostri processi HR con un sistema di Software di project management per le risorse umane come ClickUp. Da Modelli di assunzione dei candidati al facile monitoraggio delle candidature con la Visualizzazione modulo, ClickUp è l'unica risorsa di cui avete bisogno!

Con un pannello Kanban, il vostro team commerciale può automatizzare i processi e far passare i clienti attraverso l'intera pipeline, dal primo contatto alla fase finale di acquisto e onboarding.

4. Commerciale

Ecco un esempio di pannello Kanban per la gestione degli account:

Monitorate l'ultima attività di un utente, i rinnovi degli account, i contatti e i rischi con il modello di Bacheca per la gestione degli account di ClickUp

Il modello di scheda Kanban per la gestione degli account di ClickUp aiuta i team commerciali a monitorare i rinnovi degli account, i rischi e altro ancora. Scaricare questo modello ⭐️ Suggerimento professionale: ridurre al minimo la voce dei dati e mantenere i lead in movimento nella vostra pipeline con ClickUp, un sistema di eccellente software di project management commerciale disponibile oggi.

Inoltre, Brett Polvado, Vicepresidente delle Operazioni Commerciali di Maghi dell'appello raccomanda l'uso di automazioni.

"Usiamo l'automazione per etichettare le schede man mano che si spostano nelle nostre colonne, il che ci permette di concentrarci sull'attività principale da svolgere", afferma.

Ecco un esempio di automazione:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/Kanban-board-automation-example-sales.png

/$$$img/

Via Appello Stregoni

5. Beni immobili Una bacheca Kanban immobiliare può aiutare i vostri agenti commerciali a gestire i loro contatti, le trattative e a tenere traccia del loro funnel di vendita.

Ecco alcune fasi che potete aggiungere al vostro pannello Kanban commerciale:

Contattato

Interessato

Trattativa

Contratto inviato

Contratto ricevuto

Firmato

Affare chiuso

Utilizzando le fasi sopra descritte, il vostro team saprà sempre a che punto del processo commerciale si trova ogni potenziale cliente all'interno della vostra cRM immobiliare . Inoltre, i vostri agenti sapranno anche qual è il momento migliore per contattare un cliente (non quando ha un piede fuori dalla porta, letteralmente).

Ecco un esempio di lavagna Kanban per il settore immobiliare:

⭐️ Suggerimento: utilizzate un software di project management immobiliare come ClickUp per aiutare i vostri client a trovare la casa dei loro sogni. In questo modo, potrete dire: "Se vi piaceva, allora avreste dovuto fare un'offerta!"

6. Costruzione

Una bacheca Kanban per la costruzione può aiutare le organizzazioni di piccole e grandi dimensioni a pianificare e gestire i progetti di costruzione .

Relative:_ Alternative al core !

Ecco alcune fasi tipiche dei progetti di costruzione:

Con una Bacheca Kanban, è possibile suddividere ogni fase di costruzione in attività più piccole.

Ad esempio, la fase di costruzione può essere ulteriormente suddivisa in:

Demolizione

Inquadramento della struttura

Getto del calcestruzzo

Questi esempi di schede Kanban possono anche essere d'aiuto la costruzione agile i team visualizzano le fasi del progetto, identificano le carenze di risorse e individuano potenziali problemi prima che si trasformino in fallimenti strutturali

Ecco un esempio di lavagna Kanban di base per i team di costruzione:

via Mappa degli affari ⭐️ Consiglio costruttivo: utilizzare ClickUp, il perfetto project management per le costruzioni per costruire un impero di progetti ad esito positivo.

7. Sviluppo creativo e dei media

I team creativi possono utilizzare le tavole Kanban per tenere traccia di idee, programmi, feedback dei client e altro ancora.

Ecco alcune fasi che si possono aggiungere a diverse bacheche Kanban per la gestione dei media:

A. Pianificazione della creazione dei contenuti:

Richiesto

In corso

Approvazione della copia

Progettazione

Realizzazione

Promozione

B. Servizio fotografico:

Concetto

Piano

Programmato

In corso

Modifica

Modificato

Consegnato

C. Calendario Kanban dei contenuti e dei social:

Idee

In programma questa settimana

In programma la prossima settimana

Più tardi nel mese

Pubblicato

Ecco un esempio di tabella Kanban per la produzione di media:

Pianificate, gestite e producete i vostri video con il modello di Produzione video Modello di lavagna Kanban di ClickUp

Il Modello di scheda Kanban per la produzione video di ClickUp può aiutarvi a pianificare le vostre riprese multimediali dalla pre alla post-produzione e tutto il resto. Scarica questo modello

8. Amministratore dell'istruzione

Per le istituzioni educative può essere incredibilmente impegnativo mantenere al sicuro le informazioni dei dipendenti e degli studenti.

perché? Sia le minacce esterne che quelle interne possono causare violazioni dei dati nelle organizzazioni educative. Ad esempio, se uno studente scarica un libro di testo gratis da un sito sospetto, può portare rapidamente del malware nelle reti informatiche dell'istituto.

Fortunatamente, il vostro Reparto IT può visualizzare incidenti di sicurezza con le bacheche Kanban, soddisfare i requisiti di conformità e gestire facilmente gli arretrati e gli aggiornamenti.

Ecco un esempio di lavagna Kanban per amministratori del settore dell'istruzione:

⭐️ Suggerimento: gestite la vostra divisione IT con facilità utilizzando un sistema sicuro software di project management per l'istruzione come ClickUp. Con funzionalità/funzioni quali Autenticazione a due fattori e di autorizzazioni granulari, la vostra organizzazione può ottenere un punteggio A+ in termini di conformità alla sicurezza.

9. Studente

In qualità di studente, potete facilmente creare una bacheca Kanban utilizzando Excel o Fogli Google per organizzare progetti, collaborare a progetti di gruppo e monitorare orari e attività.

Ecco alcune colonne che potete aggiungere alla vostra lavagna Kanban per studenti:

Da fare

Argomento

Tipo assegnato

In corso

Da fare

Se un progetto è troppo grande, è sufficiente suddividerlo in attività più piccole per renderlo più gestibile.

Per esempio, diciamo che il vostro compito è leggere l'opera di William Shakespeare, Hamlet. invece di aggiungere "leggere l'intera opera" alla colonna "Da fare", si potrebbe aggiungere:

Leggere gli atti 1 e 2

Leggere l'atto 3

Leggere gli atti 4 e 5

Ora non dovrete più chiedervi: "Da fare o non fare il progetto"

Inoltre, gli studenti possono suddividere un progetto di gruppo in piccoli Da fare e assegnare le attività a specifici membri del team con Assegnatari multipli di ClickUp funzionalità/funzione. In questo modo, gli studenti possono tenere sotto controllo i rispettivi stati e assicurarsi che il progetto di gruppo venga consegnato in tempo.

Ecco un modello di lavagna Kanban per gli studenti:

Psst... ClickUp offre agli studenti uno sconto del 35%.

10. Programmazione e gestione dei pazienti

Come ha dimostrato la pandemia di COVID, i pronto soccorso si riempiono rapidamente. Per questo motivo le strutture sanitarie sono alla ricerca di modi per velocizzare i servizi di pronto soccorso.

non volete che i vostri pazienti finiscano la pazienza, vero?

Fortunatamente, è possibile utilizzare le bacheche Kanban per gestire con facilità il flusso di lavoro dei pazienti e del personale.

Ecco come impostare un pannello Kanban per l'impostazione dei pazienti:

Creare colonne con i nomi dei medici

Sotto ogni colonna, elencate i pazienti che sono stati assegnati a quel medico specifico

Includere date e orari, dettagli di contatto e altri dettagli nelle schede dei pazienti

UtilizzareLe priorità di ClickUp per visualizzare i pazienti che necessitano di assistenza urgente

Ecco un esempio di lavagna Kanban per la programmazione dei pazienti:

⭐️ Suggerimento: ClickUp è conforme alla normativa HIPAA strumento di project management per la sanità che offre una Modello di gestione del paziente per aiutarvi a iniziare subito.

Bonus: date un'occhiata al

**I 10 migliori sistemi software per la gestione dei pazienti_

11. Brainstorming Sessioni di brainstorming possono aiutare i team e gli individui a sviluppare idee fantastiche, ma a volte è necessario un modo per monitorare lo stato di tali idee. È necessario ricorrere alla metodologia Kanban.

Utilizzando l'approccio Kanban, i team creativi possono giocare a Survivor con le loro idee.

Create un pannello Kanban per il brainstorming con una colonna per tutte le idee potenziali. Poi i membri del team possono votare le idee che ritengono debbano passare al turno successivo o alla colonna "Da fare".

Ecco un esempio di come potrebbe apparire la lavagna Kanban per il brainstorming:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/image17-1400x990.jpg bacheca Kanban per il brainstorming /$$$img/

Si chiede come Da fare un brainstorming efficace?_

Consulta_ 6 tecniche collaudate di brainstorming **che vi aiuteranno a trovare le vostre idee migliori

12. Gestione delle idee aziendali

A volte può essere utile fare brainstorming in modo asincrono, piuttosto che in una riunione di brainstorming.

Forse qualcuno del team di marketing ha un'idea per il prodotto o un rappresentante del servizio clienti ha un'idea per il marketing.

In questo caso, può essere utile creare una bacheca Kanban per raccogliere le idee e vedere in quale stato si trovano. Aleksandra Cygan , project manager IT di SurferSEO condivide un esempio di gestione Kanban delle idee in tutta l'azienda.

"Nella nostra azienda abbiamo molti creativi che spesso ci sorprendono con grandi idee, quindi per non perdere queste idee è stata creata questa lavagna Kanban. Qui tutti in azienda possono sapere su cosa sta lavorando il team di prodotto (colonna 'Trasformato in progetto') e su cosa probabilmente lavoreremo in seguito (colonna 'Idee interessanti'). Lavorando da remoto, la trasparenza è molto importante e grazie a questa lavagna tutti in azienda hanno accesso alle informazioni su chi è coinvolto in quale progetto"

via SurferSEO_

13. Monitoraggio dello stato e del tempo

Le Bacheca Kanban sono costruite per il monitoraggio dello stato di avanzamento.

Ma l'attività di ClickUp per la visualizzazione di Kanban lo rende molto più semplice, consentendovi di aggiungere stati personalizzati delle attività al vostro flusso di lavoro Kanban. In questo modo, potete monitorare lo stato di avanzamento del progetto nel modo in cui voi volete.

Inoltre, potete ordinare le schede in base agli Stati per tenere sotto controllo i vostri stati.

Sebbene le schede Kanban non possano tenere traccia del tempo in modo diretto, è possibile monitorare il tempo insieme alla scheda Kanban con Lo strumento nativo di ClickUp per il monitoraggio del tempo .

/$$$img/ https://lh4.googleusercontent.com/IxqaeJ-DVp7n4w0wmbC-4Y7agBmjTjO1A7Pme35c88mYEzXO8WAUsbBhNztcVhSgkjFFy1jn1csWTRCVxOLQgr0\_8Ufnbqk-SGWpwytoHUSNemQDgKmvuwbGaFfPBOZukdbMOXd8=s0 monitoraggio del tempo in ClickUp /$$$img/

14. Lancio di un nuovo libro Elizabeth Harrin , FAPM e direttore e autore di Engaging Stakeholders on Projects, utilizza

modelli di Bacheca impostazione e monitoraggio dello stato di molti progetti, compresi i lanci di prodotto.

"Al momento ho creato una bacheca per supportare la stesura di un nuovo libro che uscirà l'anno prossimo. Invece delle tradizionali colonne 'da fare', 'da fare' e 'terminato', il flusso di lavoro riguarda la scrittura, la creazione della grafica, la produzione, la prevendita e il marketing, in modo da poter tenere traccia di ciò che serve al mio editore, di ciò che sta facendo il nostro grafico e di rendermi responsabile del completamento del testo", spiega l'autrice.

Ecco il suo esempio di lavagna Kanban per tenere traccia dello stato di avanzamento del suo ultimo progetto:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/Plutio-screenshot.jpg

/$$$img/

via Elizabeth Farrin

15. Marketing I team di marketing hanno bisogno di gestire progetti e scadenze, esaminare il feedback dei client e portare avanti le campagne. Tuttavia, senza un modo per monitorare lo stato di avanzamento, sarebbe impossibile sapere se il team è in anticipo o in ritardo rispetto alla tabella di marcia.

Fortunatamente, il vostro team di marketing può monitorare le diverse attività del team, da gestione del design del sito web al SEO, con un pannello Kanban.

La scheda Kanban del marketing può contenere fasi come:

Diario di bordo

Da fare

In corso

In attesa di approvazione

Rifiutato

Definitivo

Inoltre, è possibile aggiungere una colonna "In campagna" per tenere traccia delle promozioni in corso.

Inoltre, è possibile utilizzare Kanban le corsie per aiutare i team a distinguere tra attività diverse e di marketing, come le "metriche di marketing" e le "metriche di marketing" newsletter settimanale ."

Ecco un esempio di scheda Kanban di una campagna di marketing in ClickUp:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/image2-1400x725.png Modello di Bacheca per il monitoraggio delle campagne di ClickUp /$$$img/

Tieni traccia del tuo flusso di lavoro di marketing e delle prossime campagne con il modello Campaign Tracking Kanban board di ClickUp Scaricare questo modello ⭐️ Suggerimento: pianificate e modificate in modo collaborativo le vostre campagne di marketing con Documenti di ClickUp . È anche possibile sapere quando qualcuno sta apportando modifiche in tempo reale con Rilevamento collaborativo.

16. Processo di produzione dei contenuti Può essere utile visualizzare i diversi stati delle operazioni sui contenuti su un tabellone Kanban.

Ad esempio, un articolo può essere in fase di bozza o di backlog e diversi stakeholder possono gestire diverse parti del processo. Kashyap Trivedi , marketer della crescita presso Compagno di vendita fornisce un esempio di lavagna Kanban del suo team per gestire le operazioni sui contenuti.

"Utilizziamo un pannello Kanban per gestire il flusso dei contenuti per il nostro team di marketing. In pratica, abbiamo suddiviso l'intero percorso dei contenuti in una serie di passaggi e lo abbiamo trasformato in una pipeline. Una volta che la scheda del contenuto viene spostata alla fase successiva, alle persone interessate viene assegnata l'attività successiva utilizzando un'automazione"

Ecco la loro scheda Kanban per il marketing dei contenuti:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/ClickUp-Submission-Kashyap-Trivedi-1400x570.png

/$$$img/

via Salesmate

{\an8}Bonus: Scopri come puoi

{\an8}Si tratta di un'azienda che non ha mai avuto problemi di salute https://clickup.com/it/blog/4533/progetti-di-content-marketing/ gestire i flussi di lavoro dei contenuti /%href/

in ClickUp e creare un database di contenuti .

17. Assistenza e ticketing

A meno che non si voglia ottenere un biglietto di sola andata per i clienti persi, i team del supporto e dei ticket devono lavorare rapidamente per risolvere i problemi dei clienti.

Ma non preoccupatevi, le bacheche Kanban possono offrire al vostro team del supporto!

Ad esempio, supponiamo che un membro del team del supporto clienti si accorga che un cliente ha segnalato un bug relativo al vostro sito di e-commerce.

Il membro del team di supporto registra il problema sulla lavagna Kanban e lo assegna a uno degli sviluppatori. Lo sviluppatore può analizzare rapidamente la situazione, risolvere il problema e spostarlo nella colonna "Da fare".

Ecco un esempio di lavagna Kanban per i team del supporto:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/image7-1-1400x709.png pannello kanban per il team del supporto /$$$img/

⭐️ Pro tip: ottimizzate il vostro sistema di ticketing utilizzando Le integrazioni di ClickUp con Zendesk , Front , SupportoBee e altro ancora.

18. Project management personale

È possibile utilizzare le lavagne Kanban anche per progetti personali come la pianificazione delle vacanze, la ristrutturazione della casa e altro ancora.

Anche se i blocchi di COVID non ci permettono di viaggiare, vediamo come una lavagna Kanban personale può aiutarci a pianificare le nostre vacanze future.

È possibile utilizzare fasi standard come to-do, in corso, terminato, oppure aggiungere colonne come:

Amministratore

Imballaggio

Attrazioni turistiche

Cibo e bevande

Anche se probabilmente siamo tutti stanchi di aggiungere sfondi di vacanze alle nostre chiamate Zoom, è una buona idea aggiungere immagini di spiagge alla vostra Bacheca delle vacanze.

Ecco una bacheca Kanban personale che vi permetterà di non dimenticare di mettere in valigia la crema solare:

⭐️ Suggerimento personale: tenere traccia di qualsiasi attività mentre si è in vacanza utilizzando Le app mobili di ClickUp per iOS e Android e la modalità offline.

19. Gestione dell'inventario

Le bacheche Kanban possono aiutare le aziende a a gestire il flusso dell'inventario .

Ad esempio, i limiti dei lavori in corso (WIP) nelle schede Kanban possono aiutare i team a mantenere la quantità minima di scorte necessarie. Niente più acquisti eccessivi e riempimento del magazzino con tonnellate di Box.

Per gestire l'inventario in modo efficiente, è possibile aggiungere alle schede dettagli come il costo, la posizione e la data di consegna.

Ecco un esempio di scheda Kanban per la gestione dell'inventario in ClickUp:

⭐️ Suggerimento divertente: tieni sotto controllo il tuo inventario con I campi personalizzati di ClickUp aggiungendo stati unici come il costo unitario, la quantità dell'ordine e la data del prossimo ordine al vostro processo di lavoro.

20. Piano settimanale

Tutti noi ci siamo trovati in una situazione in cui abbiamo fissato un sacco di obiettivi impressionanti per la settimana, ma alla fine abbiamo ottenuto risultati non così impressionanti.

Fortunatamente, è possibile utilizzare una bacheca Kanban per la pianificazione settimanale per la pianificazione agile degli sprint , la creazione di abitudini, la gestione delle attività e altro ancora.

Ecco come impostare una bacheca delle attività settimanali:

All'inizio di ogni settimana, selezionate alcune schede che potete realizzare in quella settimana

Lavorare su una scheda alla volta

Aggiungete delle attività secondarie a ogni elemento di lavoro

Creare corsie per le settimane due, tre e così via

Ecco un esempio di tabellone Kanban che vi aiuterà a portare a termine in modo sprint i vostri progetti obiettivi settimanali :

⭐️ Pro tip: non dimenticate mai di affrontare un'attività settimanale grazie all'impostazione di queste attività da ripetere automaticamente con Attività ricorrenti di ClickUp .

21. Gestione del portfolio

Le bacheche Kanban del portfolio possono aiutare i dipendenti e gli stakeholder a comprendere gli oggetti dell'organizzazione.

Per creare un pannello Kanban per la gestione del portfolio, è sufficiente delineare gli obiettivi dell'azienda e suddividerli in elementi attuabili utilizzando le corsie.

Utilizzate la prima corsia per gli oggetti, la seconda per i progetti che vi aiuteranno a raggiungere gli obiettivi e la terza per le attività più piccole che vi aiuteranno a completare i progetti.

Ecco un esempio di una semplice bacheca Kanban per le iniziative strategiche:

⭐️ Suggerimento divertente: combinate la vostra lavagna Kanban con i Portfolios di ClickUp per avere una panoramica di alto livello sullo stato di avanzamento delle iniziative allineate.

22. OKR OKR sta per obiettivo e key **risultati.

L'oggetto è un obiettivo che si vuole raggiungere, mentre i risultati chiave sono attività o passaggi più piccoli che vi porteranno a destinazione. Ad esempio, se il vostro obiettivo è quello di organizzare una lotta per il cibo, uno dei vostri risultati chiave potrebbe essere quello di lanciare il primo pugno (di frutta). 😜

Per impostare una scheda OKR, dovrete creare due corsie: una per gli oggetti e una per i risultati chiave.

Se state impostando obiettivi aziendali, potete aggiungere altre corsie per rappresentare più obiettivi di alto livello tra i vari reparti e separare i risultati chiave su cui lavoreranno i team.

Ecco un esempio di lavagna Kanban OKR:

Fonte: Mappa degli affari ⭐️ Suggerimento divertente: imposta, monitora e ottieni aggiornamenti in tempo reale sullo stato dei tuoi OKR con gli Obiettivi di ClickUp.

23. Gestione degli eventi

Le bacheche Kanban possono anche aiutarvi a pianificare matrimoni, feste, eventi di lavoro e altro ancora.

Per creare un project management di un evento Per la scheda Kanban, è possibile utilizzare le colonne standard della scheda Kanban e aggiungere immagini di progetti, torte e altro ancora. 🎂

E se dovete aspettare l'approvazione di contratti o fatture, aggiungete semplicemente una colonna "In sospeso" alla lavagna.

Ecco un esempio di tabellone Kanban per l'organizzazione di un matrimonio:

⭐️ Suggerimento divertente: perché non impostare con un fantastico software di project management per eventi fidatevi di noi, non vi proporremmo questa idea se non foste una coppia perfetta! 💞

24. IT e gestione del cambiamento La gestione dei sistemi IT e la gestione delle modifiche richiedono flussi di lavoro efficienti e l'uso di Kanban è naturale.

Secondo Clint Lindstrom, responsabile IT di Prime Retail Services , "Le tavole Kanban ci hanno permesso di completare i progetti nei tempi previsti e di rispettare il budget. Non c'è più ambiguità per elementi di azione ed è facile capire dove qualcosa si è bloccato, perché si è bloccato e come si può correggere il problema"

È importante definire le colonne e riflettere le attività che aggiungono valore piuttosto che le fasi.

Lindstrom ha fornito un esempio del suo flusso di lavoro Kanban:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/Kanban-Process-1-1400x559.jpg

/$$$img/

Fonte: Prime Retail Services

In questo esempio si possono vedere passaggi chiaramente definiti invece di utilizzare categorie generiche come "In corso".

Come creare una Bacheca Kanban Esempio

Accesso a ClickUp su qualsiasi dispositivo, ovunque e in qualsiasi momento

ClickUp, naturalmente! Grazie alle lavagne Kanban digitali che consentono a ogni team di gestire più flussi di lavoro e di collaborare in modo più intelligente, gli esempi di lavagne Kanban di ClickUp possono essere adattati a qualsiasi dimensione del team. Create la vostra soluzione Kanban preferita partendo da queste funzionalità/funzione di ClickUp:

🚦 Lavori in corso (WIP) Limiti ClickApp **I limiti morbidi non bloccano la creazione, lo spostamento o l'aggiornamento delle attività anche se la colonna supera il limite di lavoro in corso (WIP) definito

👤 Modo Me : vede solo le attività assegnate all'utente, compresi i commenti e le liste di controllo di cui è responsabile

📱 Vista Bacheca in versione mobile : l'app mobile di ClickUp vi aiuterà a gestire i progetti mentre siete in movimento

🤖 Automazioni ClickUp **I membri possono automatizzare attività come l'assegnazione di compiti in base a criteri, l'aggiornamento degli stati, l'invio di email ai potenziali clienti e altro ancora Prova la vista Bacheca in ClickUp