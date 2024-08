15 migliori strumenti software di pianificazione dei progetti per il 2024

Il lavoro a distanza è la parola d'ordine al giorno d'oggi, e non è destinato a scomparire.

Tutti noi abbiamo avuto un assaggio di cosa significhi partecipare alle riunioni comodamente seduti nei pantaloni del pigiama, e non ci siamo mai guardati indietro!

Ma non siamo soli. Infatti, tre quarti della forza lavoro mondiale crede che il lavoro a distanza è la nuova normalità e le aziende hanno seguito l'esempio come l'85% delle aziende offre oggi un lavoro flessibile politiche.

L'aumento dei team dispersi comporta una maggiore necessità di disporre di strumenti potenti e collaborativi software di gestione dei progetti per allineare i membri sugli obiettivi chiave e snellire i processi quotidiani.

Sia che lavoriate da casa, dall'ufficio o un po' da entrambi, pianificazione del progetto è uno strumento indispensabile. Progettato per assistervi in ogni fase del vostro flusso di lavoro, il software di gestione dei progetti riduce la natura dispendiosa della pianificazione dei progetti, grazie a funzioni per la gestione di attività, team, comunicazione e produttività da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Il problema non è se abbiamo bisogno di un software di gestione dei progetti. È quale scegliere? Tra le centinaia di strumenti presenti sul mercato, abbiamo fatto il nostro lavoro per offrirvi il meglio del meglio.

Seguiteci per scoprire tutto quello che c'è da sapere sui migliori software di gestione dei progetti, compresi i 15 strumenti più adatti alla vostra azienda, le caratteristiche principali, i pro e i contro, i piani tariffari, le valutazioni dei clienti e altro ancora. 🙌🏼

Cosa cercare in uno strumento di pianificazione del progetto

Lo strumento di pianificazione del progetto giusto per voi dipende interamente dalle esigenze specifiche del vostro team. Ciò include le dimensioni del team o dell'azienda, il prodotto o il servizio che si fornisce, se il team è in grado di gestire le attività di pianificazione collabora in tempo reale , il budget e molto altro ancora.

Ma non è tutto.

Oltre a trovare uno strumento in grado di fare tutto, è importante investire in un software che il vostro team userà davvero, il che rende l'interfaccia utente, la facilità d'uso e la convenienza un fattore importante da considerare.

Quindi, in che modo questi fattori influiscono realmente sulla vostra decisione a lungo termine e cos'altro dovreste tenere d'occhio prima di scegliere il vostro prossimo software di gestione dei progetti? Ve lo mostriamo!

Facilità d'uso: Un software di pianificazione di progetto efficiente dovrebbe fornire un'interfaccia utente intuitiva e ordinata, senza compromettere le sue funzionalità. Più lo strumento è accessibile e facile da navigare, più sarà interessante per ogni membro del team. In più, meno mal di testa! Anche se il software giusto non dovrebbe richiedere ore di formazione tecnica, assicuratevi comunque che ci siano molte risorse di supporto al cliente, come ad esempio webinar , documenti di aiuto e Canali YouTube per soluzioni rapide.

Caratteristiche e funzionalità: Considerate la capacità del software di supportare le principali strategie di pianificazione dei progetti e di strumenti come i diagrammi di Gantt e viste multiple del progetto, automazione del flusso di lavoro , gestione del carico di lavoro e altro ancora.

Collaborazione: Soprattutto se il vostro lavora in modo asincrono assicuratevi che il vostro software di gestione dei progetti supporti la chat in-app, integri con gli strumenti di comunicazione come Slack, e ha la capacità di aggiungere commenti.

Pubblicate facilmente aggiornamenti, condividete link, reagite e consolidate le conversazioni importanti con la vista Chat di ClickUp

Personalizzazione: Il software di gestione dei progetti lavora per voi, non viceversa. Scegliete uno strumento che sia abbastanza flessibile da scalare con voi e da allinearsi perfettamente ai vostri processi e alle vostre attività attuali piani di progetto . Questo non solo aiuterà il team ad adottare più velocemente lo strumento, ma vi darà una nuova prospettiva sui vostri flussi di lavoro.

Integrazioni: Integrazioni estendono le funzionalità di qualsiasi software di gestione dei progetti e aiutano a snellire i processi più velocemente. Uniscono la potenza del software di gestione dei progetti con gli strumenti che già utilizzate per gestire la posta elettronica, la programmazione, le riunioni, i dati e altro ancora.

Prezzo: Con così tanti strumenti a disposizione, non c'è motivo per cui dobbiate spendere una fortuna per avere lo strumento di pianificazione dei progetti dei vostri sogni. Non è necessario un budget degno di un'azienda per avere funzioni ricche e zero compromessi, fidatevi di noi.

Soddisfazione dei clienti: Acquistare un software senza leggere le recensioni degli utenti è come ordinare frutti di mare in un ristorante prima di averlo cercato su Yelp: vi si ritorcerà contro. Certo, uno strumento può sembrare ottimo sulla carta, ma cosa ne pensano i suoi migliori clienti? Consultate i siti di recensioni ufficiali come G2 o Capterra per vedere se i prodotti mantengono le loro promesse.

Potrebbe sembrare molto da chiedere a un singolo software, ma è assolutamente fattibile! Abbiamo esaminato tutti i concorrenti per proporvi 10 dei migliori strumenti di gestione dei progetti per ogni team.

15 Migliori strumenti software per la pianificazione dei progetti nel 2024

Consultate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è una piattaforma di produttività progettata per riunire i team e il lavoro in un unico luogo. Dalle attività quotidiane ai progetti complessi, l'interfaccia intuitiva di ClickUp crea un'esperienza senza soluzione di continuità che consente a tutti di rimanere connessi. Che il vostro team lavori in modo asincrono o in tempo reale, avrete a disposizione il contesto e gli strumenti necessari per portare avanti i progetti.

Portate la vostra produttività a nuovi livelli integrando ClickUp con le vostre applicazioni e i vostri software preferiti, in modo da avere sempre un'unica fonte di verità. Inoltre, ClickUp si integra con oltre 1.000 altri strumenti di lavoro, tra cui Slack, Hubspot, Zapier, Chrome, Microsoft Teams e altri ancora!

Caratteristiche di ClickUp

Ruoli e autorizzazioni per gli utenti che facilitano la collaborazione con i partner interni ed esterni

Registrazioni delle schermate condivisibili che possono essere convertite direttamente in attività

Automazioni che semplificano i flussi di lavoroModelli di pianificazione del progetto , non profit o addirittura scrittura di un libro .

2. Alveare

via AlveareAlveare è un software di gestione dei progetti progettato con un'attenzione particolare alla collaborazione tra i team, come dimostra la varietà delle sue funzioni di comunicazione. I team di progetto possono collaborare con Hive Chat, Hive Mail, commenti, accesso al progetto e caselle di posta multiple e condivise.

Con Alveare è possibile scegliere tra i numerosi modi per far sì che il team si concentri su ciò su cui si sta lavorando attraverso messaggi, livelli di priorità delle schede per avvisare dei compiti urgenti e taggarli nei commenti.

Caratteristiche di Hive

Viste flessibili

Funzionalità di messaggistica istantanea

Modelli di sommario esecutivo

Gestione del portafoglio

Tracciamento del tempo

I professionisti di Hive

Schede Kanban, diagrammi di Gantt, tabelle e calendari per una facile pianificazione

Eccellenti funzioni di comunicazione

Interfaccia utente intuitiva e piacevole

Facile da integrare con vari strumenti

Hive contro

Curva di apprendimento ripida a causa della vastità delle funzionalità

Funzionalità limitate per le versioni mobili

Visualizzazioni limitate

Prezzi di Hive

Solo : Gratuito

: Gratuito Team : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Impresa: Contattare Hive per i dettagli

Valutazioni e recensioni di Hive

G2: 4.6/5 (370+ recensioni)

4.6/5 (370+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (150+ recensioni)

3. Lunedì.com

via LunedìLunedì.com è uno dei più diffusi software di gestione dei progetti che aiuta i project manager a gestire progetti semplici e complessi. La piattaforma consente agli utenti di collaborare facilmente, personalizzare i flussi di lavoro, monitorare l'avanzamento del progetto e analizzare le informazioni.

Costruito per la trasparenza e la collaborazione, Monday offre le seguenti caratteristiche che consentono di gestire tutte le attività. I team possono visualizzare i dati attraverso dashboard altamente visivi e gestire più progetti in modo efficiente.

Caratteristiche del lunedì

Gestione delle risorse

Collaborazione con terzi

Cruscotti di reporting

Numerose integrazioni personalizzate

Lunedì pros

Possibilità di aggiungere integrazioni personalizzate con l'architettura Open API

È possibile aggiungere freelance e agenti di terze parti

Consente una reportistica dettagliata

Lunedì contro

Integrazione con il negoziol'inventario può creare confusione* Nessun pulsante per il download o l'esportazione

Prezzi del lunedì

Gratuito: Accoglie fino a 2 posti a sedere

Accoglie fino a 2 posti a sedere Basic: $12 per posto/mese ($36 fatturati mensilmente)

$12 per posto/mese ($36 fatturati mensilmente) Standard: $14 per posto/mese ($42 fatturati mensilmente)

$14 per posto/mese ($42 fatturati mensilmente) Pro: $24 per posto/mese ($72 fatturati mensilmente)

Monday valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (5.000+ recensioni)

: 4.7/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (2.000+ recensioni)

4. nTask

via nTask È un'altra delle principali app gratuite per la gestione dei progetti, costruita per i team e i freelance di vari settori. nTask offre un'interfaccia utente semplificata in una soluzione software robusta che incorpora funzioni sofisticate e potenti per gestire i progetti in tutte le fasi.

nTask offre numerose funzioni che aiutano a monitorare più progetti contemporaneamente. Permette di gettare le basi per un sistema di gestione dei progetti efficiente, grazie a un canale di collaborazione trasparente e facile da usare.

Caratteristiche di nTask

Spazi di lavoro multipli

Gestione visiva del progetto atracciare i progetti* Possibilità di aggiungere commenti o convertire i commenti in attività

Grafici di Gantt permonitorare il progetto progresso

nTask pro

Tracciamento efficiente

Ottimizza le attività e la pianificazione con le visualizzazioni del tabellone kanban

Stati personalizzati per un flusso di lavoro personalizzato

nTask contro

Manca di funzioni di reporting avanzate

Non è pensato per i team di grandi dimensioni

Prezzi di nTask

Piano gratuito

Premium : $3/mese per utente

: $3/mese per utente Business : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Impresa: Contattare nTask per i dettagli

valutazioni e recensioni di nTask

G2 : 4.4/5 (10+ recensioni)

: 4.4/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (10+ recensioni)

5. SquadraGantt

via SquadraGantt TeamGantt è un software di pianificazione e gestione dei progetti che aiuta i project manager, i team e le organizzazioni a visualizzare i piani di progetto in un diagramma di Gantt online facile da usare.

Aiuta i team a stabilire le tappe del progetto, a gestire i progetti, a creare dipendenze e a ricevere aggiornamenti in tempo reale. Offre inoltre la possibilità di condividere i piani di progetto con clienti, fornitori o altre parti interessate, mantenendo tutti informati e allineati sugli obiettivi del progetto.

Caratteristiche di TeamGantt

Scheda disponibilità di facile accesso pergestione delle risorse* Viste e rapporti sul portafoglio

Tempistica pianificata vs. tempistica effettiva

Profili del TeamGantt

Configurazione flessibile per il monitoraggio dei progetti

Nessun login del destinatario quando si condividono i grafici

Disponibile su Mac (Controlla il fileil miglior software di gestione dei progetti per Mac)

Contro TeamGantt

Funzionalità di dipendenza complessa

Nessuna notifica in-app

Le viste sono spesso in ritardo rispetto alle modifiche

Prezzi di TeamGantt

Piano limitato Gratuito Piano

Lite: $19/mese

$19/mese Pro: $49/mese

$49/mese Enterprise: A partire da $99/mese

TeamGantt valutazioni e recensioni

G2 : 4.8/5 (800+ recensioni)

: 4.8/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (189+ recensioni)

Controlla questi

Alternative al TeamGantt

6. MeisterTask

via MeisterTask MeisterTask è un software di gestione dei progetti progettato per aiutare i team di tutte le dimensioni e di tutti i settori a collaborare alla pianificazione dei progetti, alle attività e alle scadenze. È un Strumento di pianificazione agile che offre schede intuitive per la pianificazione del progetto e il monitoraggio dei compiti.

Caratteristiche di MeisterTask

Flusso di attività su ogni scheda per la collaborazione del team

Cruscotti di progetto personalizzabili con aggiornamenti in tempo reale

I tag di commento aiutano a tenere tutti informati

Facile da usare

I professionisti di MeisterTask

Permette numerose integrazioni con soluzioni come Slack, Microsoft Teams e GitHub

Possibilità di personalizzare le schede dei progetti

Facile collaborazione tra team

MeisterTask contro

L'app mobile non è potente come l'app desktop (notifiche ritardate)

Nessuna funzione dedicata alle priorità delle attività

Prezzi di MeisterTask

Piano gratuito

Piano Pro: $14,50/mese per utente

$14,50/mese per utente Piano Business: $29/mese per utente

MeisterTask valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (150+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (850+ recensioni)

7. ProofHub

via Proofhub ProofHub è un software di gestione dei progetti che consente ai team di completare progetti con scadenze precise. È una piattaforma altamente personalizzabile che i project manager utilizzano per personalizzare report, flussi di lavoro, dashboard e moduli di richiesta.

L'interfaccia visiva di ProofHub consente di determinare rapidamente le priorità spostandosi tra potenti tabelle Kanban, visualizzazioni di tabelle e diagrammi di Gantt interattivi con trascinamento per rimanere in testa.

Caratteristiche di ProofHub

Buona collaborazione tra i team

Allocazione delle risorse

Calendari per una corretta pianificazione

Grafici di Gantt interattivi

Cruscotto personalizzabile

I professionisti di ProofHub

Caratteristiche di personalizzazione

Efficaci funzioni di sicurezza come i diritti di accesso personalizzati

Potente applicazione mobile per Android e iOS

ProofHub contro

Nessuna funzionalità aggiuntiva come il budgeting

Non è stata creata per la gestione di progetti complessi

Prezzi di ProofHub

Essenziale: $45/mese

$45/mese Controllo estremo: $89/mese

Valutazioni e recensioni di ProofHub

G2: 4.5/5 (30+ recensioni)

4.5/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (40+ recensioni)

8. Lavoro di squadra

via Lavoro di squadraLavoro di squadra è uno dei migliori software di gestione dei progetti grazie ai suoi moduli principali che si concentrano sulla gestione delle attività e, in particolare, sulla pianificazione dei progetti. I grafici di Gantt, la funzione milestone, il timer da tavolo per il monitoraggio del tempo e l'interfaccia utente pulita fanno di Teamwork una scelta vincente.

Caratteristiche di Teamwork

Schede di attività intuitive

Integrazione con le e-mail

Modelli e temi di progetto a colori

Gestione del budget con funzionalità di fatturazione

I professionisti del lavoro di squadra

Tante possibilità di personalizzazione

Numerose funzionalità native, come uno strumento di fatturazione per gli utenti con timesheet integrato

Applicazioni mobili funzionali

I contro di Teamwork

Il piano gratuito è limitato solo a piccoli team che lavorano su un massimo di due o meno progetti

Non è pensato per la gestione di progetti complessi

Prezzi di Teamwork

**Gratuito per sempre

Starter: $5.99/utente al mese

$5.99/utente al mese Consegnare: $9,99/utente al mese

$9,99/utente al mese Crescere: $19,99/utente al mese

$19,99/utente al mese Impresa: Contattare Teamwork per i dettagli

Valutazioni e recensioni di Teamwork

G2: 4,4/5 (oltre 1.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 1.000 recensioni) Capterra: 4.5/5 (600+ recensioni)

9. Toggl

via TogglToggl è uno strumento di gestione dei progetti che aiuta i project manager a tenere traccia delle attività del progetto e a stabilire le priorità del loro carico di lavoro. È dotato di potenti funzioni di gestione dei progetti, delle attività e del tempo che rendono semplice il monitoraggio dei progetti e la collaborazione.

Caratteristiche di Toggl

Semplice interfaccia drag-and-drop per un numero illimitato di piani temporali di progetto

Archivio per salvareattività di progetto non pianificate* Pietre miliari codificate a colori

Altamente visivo

Pro di Toggl

Consente un numero illimitato di scadenze del progetto

Ideale per il monitoraggio del tempo

Gestione visiva dei carichi di lavoro

Salvataggio di attività non pianificate per un secondo momento

Toggl contro

Manca di funzioni estese

Il piano gratuito è limitato agli utenti singoli

Prezzi di Toggl

Piano gratuito

Piano Team: $9/utente al mese

Team: $9/utente al mese Business: $15/utente al mese

$15/utente al mese Piano aziendale: Contattare Toggl per i dettagli

Valutazioni e recensioni di Toggl

G2: 4,6/5 (1.500+ recensioni)

4,6/5 (1.500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.800+ recensioni)

10. Trello

via Trello Un altro semplice ma fantastico strumento di gestione dei progetti presente nella lista è Trello . Famosa per le sue iconiche schede, questa applicazione funziona come un'appendice adesiva potenziata. È uno strumento eccellente per gestire i progetti e le varie attività e caratteristiche associate al progetto utilizzando le schede di Trello.

Il Schede di Trello visualizzano tutte le informazioni necessarie al project manager per organizzare tutte le attività che i membri del team devono completare.

Caratteristiche di Trello

Facile funzionalità di drag-and-drop

Semplice soluzione per la gestione delle attività

Consente l'attivazione di funzionalità aggiuntive

Promemoria delle scadenze

Notifiche via e-mail

I professionisti di Trello

Interfaccia semplice e intuitiva

Facile pianificazione e gestione delle attività

Facilità di caricamento di file e allegati

Possibilità di archiviare i record delle schede

Trello contro

Nessuna vista oltre a quella Kanban

Manca di funzionalità di reporting

Si basa su varie integrazioni esterne

Non dispone di funzionalità avanzate come diagrammi di Gantt, mappe mentali e Documenti

Prezzi di Trello

Piano gratuito

gratuito Standard : $5/utente al mese

: $5/utente al mese Premium : $10/utente al mese

: $10/utente al mese Enterprise: $17,50/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (12.000+ recensioni)

4,4/5 (12.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (22.000+ recensioni)

11. Wrike

via Wrike Wrike è un potente strumento di gestione dei progetti che offre una soluzione completa per la pianificazione, il monitoraggio e la gestione di progetti di tutte le dimensioni. Grazie a funzioni quali diagrammi di Gantt, dipendenze dalle attività e aggiornamenti in tempo reale, Wrike aiuta i team a rimanere organizzati e produttivi.

Caratteristiche di Wrike

Grafici di Gantt per la pianificazione visiva dei progetti e la gestione delle tempistiche

Flussi di lavoro personalizzabili per adattarsi alle diverse esigenze del progetto

Dipendenze dei compiti per garantire una sequenza efficiente dei compiti stessi

Tracciamento dei tempi e reportistica per una migliore gestione del progetto

I professionisti di Wrike

Robuste funzionalità di gestione dei progetti per la pianificazione e il monitoraggio delle attività

Strumenti di collaborazione per la comunicazione di gruppo e la condivisione di file senza interruzioni

Funzionalità di automazione per semplificare le attività ripetitive

Integrazione con strumenti popolari come Google Workspace, Microsoft Teams e altri ancora

I contro di Wrike

Curva di apprendimento più ripida per i nuovi utenti rispetto a strumenti di gestione dei progetti più semplici

I prezzi possono essere più alti per i team o gli individui più piccoli

Opzioni di personalizzazione limitate per report e dashboard

Wrike prezzo

**Gratuito

Team: $9,80/mese per utente, fatturati annualmente

$9,80/mese per utente, fatturati annualmente Business: $24,80/mese per utente, con fatturazione annuale

$24,80/mese per utente, con fatturazione annuale Enterprise: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Pinnacle: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 3.500 recensioni)

4,2/5 (oltre 3.500 recensioni) Capterra: 4,3/5 (oltre 2.500 recensioni)

Controlla questi

Alternative a Wrike

12. Asana

Via Asana Asana è un popolare strumento di gestione dei progetti noto per la sua interfaccia user-friendly e per le sue ampie funzionalità di gestione delle attività, collaborazione tra team e monitoraggio dei progetti. Con opzioni sia per semplici elenchi di cose da fare che per complessi flussi di lavoro di progetto, Asana si rivolge a team di ogni dimensione e settore.

Caratteristiche di Asana

Assegnazione di compiti e date di scadenza per una gestione efficiente delle attività

Timeline dei progetti e viste del calendario per una migliore pianificazione

Modelli di progetto personalizzabili per flussi di lavoro ricorrenti

Integrazione con strumenti popolari come Slack, Dropbox e altri ancora

I professionisti di Asana

Interfaccia intuitiva per un facile inserimento e un'adozione rapida

Varietà di visualizzazioni dei progetti per soddisfare le diverse preferenze di lavoro

Funzioni di collaborazione come i commenti e gli allegati ai file per una comunicazione di squadra senza interruzioni

I contro di Asana

Opzioni di personalizzazione limitate per le viste e i cruscotti dei progetti

Funzionalità di automazione di base rispetto ad altri strumenti di gestione dei progetti

Livelli di prezzo più elevati per funzionalità avanzate come campi personalizzati e funzionalità di gestione del portafoglio

Prezzi di Asana

Basico : Gratuito per sempre

: Gratuito per sempre Premium : $10,99/mese per utente

: $10,99/mese per utente Business: $24,99/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Asana

G2 :4.3/5 (9.000+ recensioni)

:4.3/5 (9.000+ recensioni) Capterra:4.5/5 (12.000+ recensioni)

Controlla questi

Alternative ad Asana

13. Miro

Via Miro Miro è uno strumento versatile per la pianificazione dei progetti che consente ai team di collaborare visivamente in tempo reale. Grazie a un'interfaccia intuitiva e a un'ampia gamma di modelli, Miro è lo strumento ideale per la pianificazione dei progetti, il brainstorming e i flussi di lavoro agili.

Caratteristiche di Miro

Collaborazione in tempo reale per un'interazione perfetta tra i team

Ampia libreria di modelli per le diverse esigenze di pianificazione dei progetti

Integrazione con strumenti popolari come Jira, Trello, Slack e altri ancora

Schede personalizzabili per organizzare attività, idee e flussi di lavoro

I professionisti di Miro

Interfaccia intuitiva per una facile adozione da parte dei team

Ottimo per la collaborazione remota e le sessioni di brainstorming

Supporta le metodologie agili con funzionalità come le schede Kanban e la pianificazione degli sprint

Offre ampie integrazioni per semplificare i flussi di lavoro

Miro contro

Occasionali ritardi e problemi di prestazioni quando si lavora su lavagne di grandi dimensioni

Il prezzo può essere un po' alto per i team più piccoli o per i singoli individui

Curva di apprendimento per l'utilizzo di funzionalità avanzate come l'automazione e le integrazioni

Prezzi di Miro

Gratuito : $0

: $0 Starter : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Business : $16/mese per utente

: $16/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Miro valutazioni e recensioni

G2 : 4.8/5 (4.800+ recensioni)

: 4.8/5 (4.800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.300+ recensioni)

Controlla questi

Alternative al Miro

14. Jira

Via Jira Jira è uno dei più diffusi strumenti di gestione dei progetti ed è noto per le sue caratteristiche di robustezza e flessibilità nella gestione di progetti complessi. Grazie alle sue capacità di gestione agile dei progetti, ai flussi di lavoro personalizzabili e all'integrazione con i più diffusi strumenti di sviluppo, Jira è un punto di forza per i team che desiderano implementare metodologie agili e monitorare efficacemente i progressi del progetto. Sebbene Jira possa presentare una curva di apprendimento per i nuovi utenti, le sue ampie funzionalità di reporting e il supporto attivo della comunità lo rendono una scelta obbligata per molte organizzazioni.

Caratteristiche di Jira

Funzionalità di gestione agile dei progetti per scrum, kanban e altre metodologie

Funzionalità di tracciamento dei problemi e di segnalazione dei bug

Flussi di lavoro e schede personalizzabili per la collaborazione di gruppo

Integrazione con strumenti di sviluppo come GitHub e Bitbucket

I professionisti di Jira

Altamente personalizzabile per adattarsi a una varietà di esigenze di gestione dei progetti

Ampie funzionalità di reporting e analisi per approfondimenti sui progetti

Scalabile per piccoli team e grandi aziende

Supporto attivo della comunità e risorse per l'assistenza agli utenti

Contro di Jira

Curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti che non hanno familiarità con le metodologie agili

Prezzo più elevato rispetto ad altri strumenti di pianificazione dei progetti

Opzioni limitate per la personalizzazione visiva delle schede di progetto

Jira prezzo

**Gratuito

Standard: $8,15/mese per utente per 10 utenti

$8,15/mese per utente per 10 utenti Premium: $16/mese per utente per 10 utenti

$16/mese per utente per 10 utenti Enterprise: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Jira

G2: 4,3/5 (5.600+ recensioni)

4,3/5 (5.600+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (13.700+ recensioni)

Controlla questi

Alternative a Jira

15. Pagamenti

Via Paymo Paymo è uno strumento versatile per la pianificazione dei progetti che offre una serie di funzioni per una facile gestione e collaborazione dei progetti. Grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle sue solide funzionalità, Paymo consente ai team di tenere traccia delle attività, di gestire efficacemente il tempo e di ottimizzare i flussi di lavoro. Dai modelli di progetto personalizzabili ai report e alle analisi approfondite, Paymo è stato progettato per aiutare i team di tutte le dimensioni a rimanere organizzati e in linea con i loro obiettivi obiettivi di progetto .

Caratteristiche di Paymo

Funzionalità di gestione delle attività e di tracciamento del tempo

Strumenti di collaborazione di gruppo come la condivisione di file e la messaggistica

Modelli di progetto personalizzabili per semplificare il flusso di lavoro

Reporting e analisi per monitorare i progressi del progetto

I professionisti di Paymo

Interfaccia user-friendly per una facile navigazione

Integrazione con strumenti popolari come Slack, Google Apps e QuickBooks

Piani tariffari convenienti per team di tutte le dimensioni

App mobile per la gestione dei progetti in movimento

I contro di Paymo

Opzioni di personalizzazione limitate rispetto ad altri strumenti di pianificazione dei progetti

Alcuni utenti potrebbero trovare le funzioni di reportistica e analisi poco approfondite

Le funzioni avanzate possono richiedere l'aggiornamento a un livello di prezzo superiore

Prezzi di Paymo

**Gratuito

Starter: $5,9/mese

$5,9/mese Piccolo ufficio: $10,9/mese

$10,9/mese Azienda: $16,9/mese

tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Paymo valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (500+ recensioni)

4.6/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (400+ recensioni)

Controlla questi

Alternative al paymo

Il miglior strumento di pianificazione del progetto? Non cercate oltre

Trovare la soluzione di gestione dei progetti più efficace per il vostro team sembra abbastanza semplice, ma con tutte le opzioni disponibili e la varietà di funzionalità tra di esse, c'è molto altro da considerare prima di effettuare l'acquisto.

Queste 15 opzioni daranno alla vostra ricerca l'impulso necessario per trovare il software desiderato nel più breve tempo possibile. Ma se siete alla ricerca di uno strumento progettato per aumentare la produttività e la collaborazione, indipendentemente dalle dimensioni del vostro team, dal settore o dal budget, non cercate altro che ClickUp. 🙂

Monitoraggio degli aggiornamenti del progetto gestire le attività e collaborare con il team, il tutto dal proprio spazio di lavoro ClickUp ClickUp è l'unico software di questo elenco abbastanza potente da riunire il vostro lavoro tra le varie app, facendovi risparmiare tempo e risorse chiave che altrimenti sarebbero state impiegate per passare da una scheda all'altra, navigare in altri strumenti o attendere gli aggiornamenti.

Con il suo ricco di funzioni e un vasto Libreria di modelli per ogni caso d'uso, ClickUp aiuta i team a semplificare i processi di pianificazione e li autorizza a lavorare nel modo che desiderano. Inoltre, è in grado di fare tutto ciò ad un costo molto ridotto.

Accedete a tonnellate di funzioni dinamiche di pianificazione dei progetti, compiti illimitati, membri illimitati, oltre 1.000 integrazioni e molto altro ancora quando vi iscrivete a una qualsiasi delle seguenti applicazioni Piano tariffario ClickUp incluso il piano gratuito per sempre!

Ottenete la personalizzazione che cercavate in un software di pianificazione dei progetti senza compromettere le funzionalità quando iscrivendosi oggi stesso a ClickUp .