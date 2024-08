Come gestire i progetti per i team di vendita

i venditori spendono solo 36% per condividere e ricevere aggiornamenti istantanei. Assegnate le attività direttamente dalle chat per evitare ogni confusione e risparmiare tempo._

5. Delegare le attività in modo chiaro

Assegnate le attività in base ai punti di forza e alle capacità dei membri del team. Una delega chiara garantisce l'account e ottimizza le prestazioni del team. Si tratta di assegnare le attività giuste alle persone giuste e di fornire loro il supporto necessario per eseguirle in modo efficace.

6. Condurre un'analisi approfondita post-progetto

Un'analisi dettagliata post-progetto consente al team commerciale di imparare dai successi e dagli insuccessi del passato, di affinare le strategie, di identificare le lezioni apprese e, infine, di ottenere un esito positivo nei progetti futuri. Anche se gli oggetti commerciali sono stati riuniti, l'analisi del progetto potrebbe rivelare aree di miglioramento.

Per istanza, potreste scoprire che alcuni canali di marketing sono stati meno efficaci di altri. Queste informazioni possono essere utilizzate per perfezionare la strategia dei progetti commerciali futuri.

Anche i piani meglio congegnati nel project management commerciale possono incontrare alcuni ostacoli tipici. Riconoscere queste sfide è la chiave per affrontarle efficacemente. Esaminiamo alcuni problemi specifici che potreste incontrare:

Sfide comuni nel project management commerciale

Navigare nel mondo del project management commerciale non è sempre un viaggio tranquillo. È probabile che si incontrino alcuni ostacoli comuni che possono interrompere i progetti. Ecco le tre sfide più comuni:

1. Scope creep nei progetti

Secondo uno studio del Project Management Institute, 39% delle aziende nordamericane sperimenta lo scope creep nei propri progetti.

Lo scope creep può verificarsi in un progetto commerciale quando gli obiettivi di una campagna di vendita si espandono o si spostano senza che siano state cancellate le necessarie modifiche alle risorse o alla Sequenza. Ciò può accadere a causa di aspettative e richieste mutevoli da parte dei client o di errori di comunicazione interni sull'ambito del progetto.

Il risultato? Il team può ritrovarsi a "inseguire traguardi mobili", il che può portare a scadenze non rispettate e a un aumento dei costi senza un corrispondente incremento dei ricavi.

2. Entrata in scena di stakeholder inaspettati

I progetti commerciali spesso suscitano interesse da ambienti inaspettati, come l'improvviso coinvolgimento di un dirigente o di diversi dipartimenti che vogliono avere voce in capitolo nel progetto.

Queste nuove parti interessate possono introdurre nuovi requisiti o spostare l'attenzione sul progetto, complicando la strategia commerciale e la sua esecuzione. Gestire questi input inattesi senza far deragliare il progetto è un delicato gioco di equilibri.

3. Garantire un'elevata soddisfazione del cliente durante tutto il progetto

La soddisfazione del cliente è fondamentale nel project management commerciale. Le aspettative di ogni client variano notevolmente e la loro riunione (o il loro superamento) comporta molto di più che il raggiungimento di traguardi commerciali.

Per rendere felici i clienti, i team commerciali devono fornire soluzioni su misura, rispondere rapidamente ai feedback e adattare i processi per soddisfare al meglio le loro esigenze, gestendo al contempo l'ambito e le risorse del progetto. Questa dinamica può essere particolarmente impegnativa perché spesso richiede adattamenti in tempo reale ed eccellenti capacità di project management commerciale.

**Quali sono gli strumenti da fare per gestire i progetti commerciali?

Uno stack tecnologico di qualità può aiutare a gestire efficacemente i progetti commerciali. Tale sistema può includere vari tipi di software, tra cui:

Sistemi CRM

Strumenti di comunicazione

Piattaforme di analisi

Software di project management

Inoltre, non è necessario sovraccaricare il sistema con più app per utilizzare tutte queste tecnologie.

Uno strumento all-in-one come ClickUp unifica le funzioni di project management, CRM, strumenti di comunicazione e analisi. Gestite le relazioni con i clienti, monitorate le transazioni in pipeline commerciali e collaborare facilmente con il vostro team, il tutto all'interno di ClickUp.

💡Pro Tip: Non volete abbandonare gli strumenti esistenti? Allora non fatelo *[_ClickUp offre integrazioni](cLICKUPOFFREINTEGRAZIONI)* con app popolari come Slack, Google Drive, Salesforce, HubSpot, Zoom, Dropbox e altre ancora. Potete aggiungere ai preferiti le vostre app e continuare a usarle all'interno dell'ecosistema ClickUp

ClickUp: Una versatile piattaforma di project management commerciale ClickUp per i team commerciali eccelle nel fondere vendite e project management, consentendo a un project manager delle vendite di supervisionare il progetto commerciale dall'inizio alla consegna. Fornisce tutti gli strumenti necessari, come

Software CRM B2B , strumenti di abilitazione commerciale analisi, gestione delle attività, comunicazione e molto altro ancora sotto lo stesso tetto.

Vediamo nel dettaglio come ClickUp può migliorare il vostro project management commerciale:

1. Software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM)

Con il ClickUp CRM il sistema ClickUp CRM consente di organizzare tutte le interazioni e le informazioni relative ai client in un unico luogo. Consente ai team di gestire e monitorare efficacemente la pipeline commerciale grazie a viste personalizzabili come elenchi, Kanban Boards e tabelle.

Queste visualizzazioni permettono ai team commerciali di visualizzare la pipeline, monitorare lo stato di avanzamento e dare priorità alle attività. I campi personalizzati aiutano a monitorare dettagli essenziali come lo stato dei lead, la dimensione delle trattative e le interazioni con i clienti, assicurando che nessuna informazione venga trascurata. Il sistema di gestione dei contatti di ClickUp consente di organizzare e analizzare con precisione i dati dei clienti, facilitando una migliore gestione delle relazioni.

Automatizzando le attività di routine e fornendo solidi strumenti di gestione della pipeline, ClickUp CRM aumenta la produttività e l'efficienza del team commerciale.

Suggerimento: _Automatizzare le attività di follower con automazioni ClickUp per garantire risposte tempestive ai lead e mantenere efficiente la vostra pipeline commerciale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-55.png Modello di ClickUp CRM /$$$img/

Gestite i vostri contatti, le relazioni con i clienti e la pipeline commerciale in un unico luogo con ClickUp CRM

2. Strumenti di analisi

Gli strumenti analitici di ClickUp forniscono informazioni in tempo reale sui vostri clienti kPI commerciali performance, stato di avanzamento delle trattative e produttività del team. Con Dashboard di ClickUp è possibile visualizzare le tendenze dei dati, monitorare le prestazioni e la produttività del team e misurare l'esito positivo rispetto agli obiettivi.

Inoltre, ClickUp offre reportistica personalizzabile che potete adattare alle vostre esigenze specifiche. Si integra anche con molti strumenti di uso quotidiano, come Salesforce e Zoho, migliorando ulteriormente la capacità di monitoraggio e analisi dei dati commerciali .

Queste analisi aiutano i leader commerciali e i project manager a prendere decisioni basate sui dati, a identificare i colli di bottiglia, a risolvere rapidamente i problemi e a modificare le strategie per migliorare i risultati. La comprensione di queste metriche consente ai team di ottimizzare continuamente i processi commerciali e garantisce l'allineamento con i più ampi oggetti aziendali.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/image10-2.gif creazione di un dashboard KPI in ClickUp GIF /$$$img/

creare il proprio dashboard personalizzato e aggiungere i KPI commerciali

3. Gestione centralizzata delle attività

Con Attività di ClickUp è possibile suddividere qualsiasi progetto di qualsiasi dimensione in attività più piccole e gestibili. Questo aiuta i rappresentanti commerciali a gestire in modo strutturato tutto ciò che va dal monitoraggio iniziale del lead alla chiusura finale dell'affare.

Ogni attività può essere adattata alle esigenze specifiche del processo commerciale, garantendo che ogni dettaglio sia tenuto in considerazione. Ad esempio, è possibile aggiungere campi personalizzati come "Dimensione dell'organizzazione" o "Budget" per acquisire informazioni specifiche.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Tasks-in-Multiple-Lists.png Attività di ClickUp 3.0 in più elenchi /$$$img/

utilizzate campi personalizzati per aggiungere dettagli alle attività di ClickUp e aiutare il vostro team ad avere una panoramica completa_

4. Integrazione di documenti e IA ClickUp Documenti è particolarmente utile per i rappresentanti commerciali che devono accedere rapidamente a documenti di presentazione, contratti o piani strategici. Avere tutti i documenti collegati direttamente alle attività pertinenti significa preparare più rapidamente le riunioni e le presentazioni,

aumentare la produttività complessiva .

Inoltre, ClickUp Brain migliora questa integrazione fornendo approfondimenti e automazione basati sull'IA. I rappresentanti commerciali possono utilizzarlo per porre domande sui documenti, ricevere riepiloghi/riassunti istantanei dei contenuti e persino generare note per le riunioni o schemi di presentazione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-AI-Content-Editing-in-Docs-1400x788.gif ClickUp AI Modifica dei contenuti nei documenti /$$$img/

creare un'accurata documentazione commerciale con l'aiuto di ClickUp Docs e ClickUp Brain

5. Monitoraggio degli obiettivi Obiettivi di ClickUp consente ai team commerciali di monitorare il proprio lavoro rispetto a obiettivi strategici con traguardi misurabili. Questo è fondamentale per le vendite, dove i risultati possono essere allegati a obiettivi specifici, come i traguardi commerciali trimestrali o gli obiettivi di acquisizione clienti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/clickup-goals.png funzionalità/funzione obiettivi di ClickUp /$$$img/

traccia gli obiettivi commerciali complessivi e gli stati di avanzamento di ciascun rappresentante con ClickUp_

6. Strumenti di collaborazione visiva Lavagne online di ClickUp danno vita alle idee del team, facilitando la collaborazione visiva, perfetta per la definizione di strategie commerciali o per la mappatura dei funnel di vendita. Questi strumenti aiutano i team a fare brainstorming in modo dinamico e coinvolgente, facilitando lo sviluppo e il perfezionamento delle strategie commerciali.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Whiteboards-for-Assigning-Users-and-Tasks.gif Lavagne online ClickUp per l'assegnazione di utenti e attività di ClickUp /$$$img/

assegnare utenti e attività con le lavagne ClickUp

7. Modelli specifici per il settore commerciale personalizzabili

I modelli possono ridurre significativamente il tempo dedicato alle attività ripetitive e contribuire a mantenere un approccio standard alle attività commerciali. ClickUp offre diversi modelli specifici per il settore commerciale, come ad esempio modelli per il piano commerciale per snellire i processi delle attività del team. Vediamo alcuni di questi modelli:

a. Modello di piano commerciale di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-Sales-Plan-Template.png Fissate obiettivi commerciali chiari e attuabili con il nostro modello di piano commerciale completamente personalizzabile https://app.clickup.com/signup?template=t-338ytvq&department=other Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di piano commerciale di ClickUp è ideale per impostare obiettivi commerciali chiari e perseguibili. È facile da usare per i principianti, completamente personalizzabile e pronto all'uso in pochi secondi. Questo modello vi aiuta a strutturare la vostra strategia commerciale, a monitorare le prestazioni e ad adattarla in base alle necessità. In questo modo il team rimane allineato e concentrato sul raggiungimento dei traguardi definiti.

b. Modello di pipeline commerciale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/Sales-Pipeline-Template.png Semplificate il vostro processo commerciale, dalla qualificazione del lead alla conversione della trattativa, con il nostro modello di pipeline di vendita https://app.clickup.com/signup?template=t-338ytvq&department=other Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di pipeline commerciale ClickUp è stato progettato per gestire in modo efficiente il processo commerciale, dalla qualificazione dei lead alla conversazione. Questo modello pronto all'uso e completamente personalizzabile fornisce un approccio strutturato al monitoraggio dei lead e alla gestione delle trattative. Grazie a funzionalità/funzioni che consentono un quadro di qualificazione e un processo di trattativa coerenti, è stato progettato per incrementare le prestazioni commerciali.

c. Modello di reportistica commerciale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Screen-Shot-2023-03-31-at-2.14.09-PM.png Monitorate e visualizzate efficacemente le vostre prestazioni commerciali con il nostro modello completo di reportistica sulle vendite https://app.clickup.com/signup?template=t-338ytvq&department=other Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di reportistica commerciale ClickUp fornisce un approccio completo al monitoraggio delle vendite mensili, trimestrali o annuali. Vi aiuta a monitorare efficacemente lo stato delle vostre attività commerciali. Permette di organizzare le metriche chiave tra i vari reparti, di visualizzare le tendenze commerciali con vari grafici e di identificare le aree di miglioramento. Tra le sue funzionalità/funzioni chiave vi sono gli stati personalizzati per il monitoraggio degli stati, i campi personalizzati per la categorizzazione dettagliata dei dati e le visualizzazioni multiple come i report commerciali annuali e mensili.

Best Practice per il project management commerciale

Per mantenere il progetto commerciale in carreggiata e i team allineati, è necessario adottare alcune tecniche e best practice per il project management delle vendite. Ecco come applicare queste pratiche in modo efficace per gestire con successo i progetti commerciali:

1. Centralizzare le informazioni

Conservate tutte le informazioni sul progetto in un unico luogo. In questo modo si crea un repository centrale dove voi e il vostro team potete accedere ai dati dei client, agli aggiornamenti del progetto e alle metriche delle prestazioni. Questo approccio:

Evita i silos di informazioni

Assicura che tutti siano sulla stessa pagina

Consente di prendere rapidamente decisioni basate su dati accurati e aggiornati

Da fare, è necessario:

Utilizzare uno strumento di project management come ClickUp per archiviare tutti i dati relativi al progetto

Incoraggiare i membri del team ad aggiornare le informazioni sul progetto subito dopo le riunioni o le interazioni con i client per mantenere i dati aggiornati

Impostare le autorizzazioni per garantire che le informazioni sensibili siano protette ma accessibili a chi ne ha bisogno

2. Creare un registro degli stakeholder

Sapere chi è coinvolto nel progetto e quali sono i suoi ruoli. L'impostazione di un registro delle parti interessate aiuta a monitorare gli interessi, il coinvolgimento e l'influenza di ciascuno. Per i progetti commerciali, questo significa capire chi all'interno della vostra azienda influenza le decisioni e chi interagisce direttamente con i potenziali clienti e client.

💡Pro Tip:

{\an8}(*) mODELLO creare mappe delle parti interessate /%href/

e altri strumenti visivi per comprendere e visualizzare le relazioni e i livelli di influenza dei diversi stakeholder chiave.

3. Documentare gli obiettivi condivisi

Assicuratevi che tutti i membri del piano o del team del progetto conoscano i traguardi collettivi. Documentare gli obiettivi condivisi del progetto aiuta ad allineare i lavori richiesti dal team e fornisce un punto di riferimento per misurare l'esito positivo del progetto. Ciò potrebbe significare l'impostazione di traguardi chiari per l'acquisizione dei clienti, i tassi di ritenzione o gli obiettivi di fatturato commerciale. Avere questi obiettivi documentati rende più facile per tutti rimanere concentrati e motivati.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-348.png Obiettivi di ClickUp /$$$img/

Creazione di traguardi commerciali settimanali e altro ancora su ClickUp

4. Stabilire un piano d'azione reciproco

Sviluppate un piano d'azione che sia condiviso da tutti. Questo piano deve delineare ogni passaggio del processo commerciale, assegnare le responsabilità e fissare le scadenze. Un piano d'azione reciproco assicura che nessuna attività venga trascurata e che ogni membro del team conosca i propri ruoli specifici e le scadenze. Ecco alcune best practice per lo stesso scopo:

Dividere gli obiettivi principali in attività più piccole e gestibili con responsabilità assegnate

Stabilire scadenze chiare e incorporare periodi cuscinetto per ritardi imprevisti

Assicurarsi che a tutte le attività siano assegnate le risorse necessarie, dalla manodopera agli strumenti e al budget

5. Mantenere una comunicazione regolare

Mantenete aperte le linee di comunicazione. Aggiornamenti regolari, attraverso riunioni, email o rapidi check-in, aiutano a tenere tutti informati sullo stato del progetto e sui problemi emergenti.

Per il reparto commerciale, una comunicazione coerente e trasparente può fare la differenza tra perdere e cogliere le opportunità, in quanto garantisce risposte tempestive ai cambiamenti del mercato e alle esigenze dei clienti.

Suggerimento: _Incoraggiate una politica di porte aperte in cui i membri del team si sentano a proprio agio nel proporre problemi o suggerimenti in qualsiasi momento

Sfruttare il project management per l'esito positivo delle vendite con ClickUp

Integrare i principi del project management nelle strategie commerciali semplifica le operazioni commerciali e migliora la collaborazione del team, l'account e l'efficienza complessiva. Con le giuste soluzioni di project management e di strumenti per l'automazione commerciale i responsabili commerciali possono superare i limiti delle risorse e migliorare i processi, aumentando i ricavi e la soddisfazione dei clienti.

Tra la miriade di strumenti per l'automazione delle vendite strumenti clickUp si distingue per le sue funzionalità/funzione complete che soddisfano ogni aspetto del project management commerciale, dall'integrazione con il CRM all'analisi in tempo reale e ai modelli personalizzabili. Per i project management commerciali che desiderano ottimizzare i propri processi, Da fare e raggiungere traguardi più elevati, ClickUp potrebbe essere la soluzione ideale. Iscriviti a ClickUp oggi stesso e trasforma il tuo approccio alla gestione commerciale!