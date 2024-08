10 Migliori software CRM B2B per team di vendita 2024

Le vendite B2C possono essere tutte basate su transazioni guidate dalle emozioni, ma se vendete in ambito B2B, avete bisogno di un approccio più razionale e calcolato, e le vostre sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) deve riflettere questo aspetto.

All'incirca il 55% degli utenti di software CRM sono venditori B2B. Il problema è che il comune Strumenti CRM sono spesso orientati al B2C e potrebbero non essere perfetti per le esigenze del B2B, che comprendono la gestione di più interlocutori, una complessa comunicazione scritta e trattative strategiche in ogni momento. 🧑‍💼

Quindi, se siete desiderosi di fare un salto di qualità nel B2B, siete nel posto giusto. Abbiamo realizzato questa guida completa alle 10 migliori soluzioni software CRM B2B.

Date un'occhiata alle nostre recensioni e valutazioni e scegliete lo strumento giusto per potenziare i vostri rappresentanti commerciali ed espandere la vostra base di clienti!

Che cos'è un CRM B2B?

Un sistema di gestione delle relazioni con i clienti business-to-business (B2B CRM) è uno strumento software specializzato per la gestione e l'ottimizzazione di relazioni complesse con i clienti (aziendali) e cicli commerciali estesi comunemente presenti nel commercio B2B.

A differenza dei CRM B2C (business-to-consumer), che spesso si concentrano sulla gestione di transazioni rapide e di valore inferiore, i software CRM B2B sono progettati per supportare relazioni e comunicazioni più personalizzate con i clienti e, in ultima analisi, le transazioni di valore superiore nel sistema CRM. 💰

Sono disponibili funzionalità/funzione per:

Acquisire i dati dei clienti da origini dati come siti web, chat, chiamate ed email

Spinta agli acquisti pianificati (non emotivi)

Gestione della pipeline commerciale

Monitoraggio delle prestazioni nei processi commerciali

Comunicazione personale sugli acquisti ripetuti (ideale per i rappresentanti commerciali)

$$$a I vantaggi dell'utilizzo di un CRM per il B2B

Uno dei principali vantaggi di un sistema CRM B2B è che centralizza i dati e le interazioni dei clienti, eliminando la necessità di rintracciare le informazioni archiviate in sistemi o cartelle sparse. Questo si traduce in maggiore efficienza e una migliore esperienza del cliente.

Gestione dei dati dei clienti, delle attività personali e delle comunicazioni in ClickUp da qualsiasi dispositivo

Ulteriori vantaggi del software CRM B2B sono:

Processo decisionale informato : Accesso ad analitiche e metriche qualikPI commerciali offre una base per le strategie basate sui dati

Accesso ad analitiche e metriche qualikPI commerciali offre una base per le strategie basate sui dati Precisione nelle attività di sensibilizzazione : La segmentazione dei clienti all'interno di un CRM B2B consente un lavoro personalizzato di marketing e commerciale

La segmentazione dei clienti all'interno di un CRM B2B consente un lavoro personalizzato di marketing e commerciale Conservazione dei clienti : Il monitoraggio della soddisfazione dei clienti aiuta il team a identificare le opportunità di upsell o di rinnovo durante il ciclo commerciale

Cosa cercare in un software CRM B2B?

Prendete in considerazione questi fattori per essere sicuri di scegliere lo strumento migliore per incrementare le vendite commerciali :

Gestione del lead: Per un facile monitoraggio e per il nurturing dei lead, dalla conversazione iniziale fino alla conversione Gestione dei dati: Capacità di importare/esportare facilmente i dati Personalizzazione: Opzioni per personalizzare le categorie di lead o la pipeline commerciale visiva Integrazioni con terze parti: Integrazione perfetta con i sistemi esistenti, come ad espiattaforme di email marketing5. Accesso remoto:Accessibilità basata su cloud con disposizioni per la sicurezza dei dati Collaborazione con il team**Funzionalità/funzione che facilitano la comunicazione interna e la condivisione di documenti tra i reparti

I 10 migliori software CRM B2B da utilizzare nel 2024

Esploreremo alcuni dei migliori software B2B Esempi di software CRM nelle sezioni seguenti. Esaminate le loro funzionalità/funzione, i pro, i contro e le opzioni di prezzo per aiutarvi a prendere una decisione informata.

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Se desiderate semplificare il vostro CRM B2B e il project management commerciale la piattaforma vanta ricche funzionalità/funzione per visualizzare e gestire la pipeline commerciale e incrementare il coinvolgimento dei clienti con un'unica soluzione, ClickUp suite CRM completa .

Mantenete i dati dei vostri lead e client centralizzati su ClickUp Dashboard . Oltre a offrire solide capacità reportistiche, le dashboard contengono oltre 50 widget personalizzabili per tenere traccia delle vendite, delle dimensioni degli accordi e altro ancora.

Utilizzare 15+ viste dettagliate per monitorare aspetti come gli hot lead e i valori di vita dei clienti. Sono disponibili vari Visualizzazioni delle attività come le viste Gantt, Sequenza, Bacheca e Elenco, per raggruppare, ordinare e filtrare le attività del team. In questo modo è possibile creare una pipeline commerciale visiva per tutto il team, in modo da gestire i contatti e vedere ogni passaggio.

Provate Moduli ClickUp per raccogliere dati sui lead, reclami degli utenti e feedback dei clienti e trasformarli in attività da svolgere nel vostro backlog. Non siete amanti degli esercizi di cattura dei lead? Con Automazioni di ClickUp il sistema è in grado di assegnare automaticamente le attività in base alla fase del cliente, di triggerare gli aggiornamenti di stato quando c'è una nuova attività e di aggiornare le priorità per segnalare al team dove concentrarsi.

ClickUp offre una selezione di Automazioni gratuite per i clienti Modelli CRM gratuiti per aiutarvi a costruire il vostro database personalizzato . Aggiungere nuovi documenti e wiki a Documenti ClickUp ideale per la creazione e la gestione di un'estensione base di conoscenza per i vostri team commerciali e di marketing. 📋

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

oltre 1.000 modelli per i team di RM, marketing e commerciale

Creazione di moduli per l'acquisizione dei dati di lead/clienti

ClickUp Documenti per la documentazione e l'esecuzione delle idee senza soluzione di continuità

15+ visualizzazioni della piattaforma per la visibilità delle attività e della pipeline commerciale

Promemoria per riunioni e scadenze

oltre 1.000 integrazioni di terze parti

NativoClickUp AI per generare email di lead, creare presentazioni e pitch, ecc.

L'accessibilità basata su cloud garantisce la gestione del flusso di lavoro da qualsiasi luogo

Forteinformativa sulla privacy e sulla sicurezza dei dati Limiti di ClickUp

L'app per dispositivi mobili ha meno funzionalità/funzione rispetto alla versione web

Molte funzionalità personalizzate possono comportare una curva di apprendimento più lunga per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.500+ recensioni)

: 4.7/5 (8.500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.500+ recensioni)

2. HubSpot CRM

Via: HubSpot HubSpot CRM offre soluzioni scalabili per aziende di tutte le dimensioni. La sua versione gratuita supporta startup e piccole aziende che necessitano di strumenti CRM semplici ma efficaci. Oltre ad avere un'interfaccia intuitiva, la piattaforma colpisce per le sue capacità di automazione delle voci, generazione di funnel commerciali e monitoraggio dei contatti.

Una delle sue offerte di maggior impatto è email marketing . Dalle email e chiamate iniziali alle riunioni, ogni interazione viene registrata e presentata in dashboard visivi di facile accesso. 📁

HubSpot CRM dispone di un registro delle attività commerciali che consente di raccogliere le opportunità di vendita, i ticket e persino gli allegati ai file, tutto ciò che si desidera sapere su un cliente. Dispone anche di strumenti di pianificazione integrati per la connessione con i client.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot CRM

Strumenti per i processi commerciali di email, social media, lead e pipeline

Panoramica di una pagina per ogni contatto che raccoglie le opportunità e i ticket di vendita

Automazioni per l'email marketing e il software CRM per affrontare l'intero ciclo commerciale

Estensioneintegrazioni con software di terze parti Limiti di HubSpot CRM

La configurazione iniziale può essere impegnativa, soprattutto per l'impostazione di più pipeline commerciali

Gli strumenti di reportistica possono essere difficili da usare dopo il personalizzato

Prezzi di HubSpot CRM

**Gratis

Starter: $20/mese (solo per i nuovi clienti HubSpot)

$20/mese (solo per i nuovi clienti HubSpot) Professionale: $1.600/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su HubSpot CRM

G2 : 4.4/5 (oltre 10.500 recensioni)

: 4.4/5 (oltre 10.500 recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 3.500 recensioni)

3. Vendite fresche

Via: Lavori freschi Freshsales va oltre l'approccio unico, consentendovi di adattare il sistema alle vostre esigenze di CRM B2B. È possibile personalizzare le valute, le lingue e persino i moduli aziendali in cui si opera. Il suo sofisticato componente telefonico integrato lo rende ideale per business aziendale di servizio esigenze. 🎧

Una delle funzionalità/funzione di Freshsales è Freddy IA, un assistente di marketing alimentato dall'IA progettato per offrire previsioni intelligenti per il processo commerciale. Prevede la chiusura delle trattative, automatizza le risposte ai ticket e aiuta persino a stabilire le priorità dei contatti a cui prestare maggiore attenzione.

Il software CRM B2B offre anche modelli di email di vendita e moduli web per velocizzare le attività ripetitive e liberare tempo per i processi commerciali.

Le migliori funzionalità/funzione di Freshsales

Impostazioni altamente personalizzabili

Telefono cloud incorporato per chiamate dirette in app per gestire al meglio le relazioni con i clienti

Assistente IA per suggerimenti intelligenti e previsioni commerciali

Funzionalità di gestione della pipeline commerciale e delle trattative

Opzioni di automazione

Limiti di Freshsales

La reportistica e le analisi potrebbero essere migliori

Limitato supporto clienti in tutto l'hub commerciale

Prezzi di Freshsales

**Gratis

Crescita: $15/mese per utente

$15/mese per utente Pro: $39/mese per utente

$39/mese per utente Azienda: $69/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Freshsales

G2 : 4.5/5 (1.000+ recensioni)

: 4.5/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (500+ recensioni)

4. Campagna attiva

Via: Campagna attiva ActiveCampaign vi permette di coinvolgere i vostri personalizzati durante tutto il loro ciclo di vita commerciale con email, social media, pagine di destinazione e moduli. Inoltre, il sistema offre la potenza dell'apprendimento automatico ai vostri lavori richiesti dal marketing.

le funzioni Invio predittivo e Contenuto predittivo aiutano a inviare messaggi personalizzati nei momenti in cui i clienti sono più propensi a impegnarsi. 🤖

La piattaforma automazioni di marketing lavora per migliorare la gestione dei lead e chiudere le trattative in modo più efficiente. Automazioni dei processi commerciali come il lead scoring per qualificare o squalificare subito i contatti.

ActiveCampaign offre tassi di probabilità di vittoria per ogni prospect. Conoscere le probabilità facilita la decisione sull'entità dei lavori richiesti per il nurturing e la allocazione delle risorse verso una potenziale vendita.

Le migliori funzionalità/funzioni di ActiveCampaign

Coinvolgimento dei clienti su più canali

Automazioni per le vendite e gli strumenti di marketing

Messaggi personalizzati con Invio predittivo e Contenuto predittivo

Reportistica personalizzata e approfondimenti per analizzare il comportamento dei clienti

Limiti di ActiveCampaign

La navigazione nell'interfaccia di creazione delle campagne è poco intuitiva

Problemi occasionali di prestazioni nel software CRM B2B

Prezzi di ActiveCampaign

Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Professional: $49/mese per utente

$49/mese per utente Enterprise: Contattare il commerciale per un piano personalizzato

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ActiveCampaign

G2 : 4.4/5 (1.500+ recensioni)

: 4.4/5 (1.500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (2.000+ recensioni)

5. CRM Nutshell

Via: In poche parole Software CRM B2B flessibile e piattaforma di monitoraggio, Nutshell visualizza diverse viste$$a, come il tabellone, l'elenco, la mappa e il grafico, per monitorare lead, accordi e performance commerciali. I moduli incorporabili consentono di trasformare i dati inviati in contatti aziendali. 🙋

Sfruttate i contatti raccolti nel CRM per creare campagne a traguardo. I modelli preconfezionati di Nutshell per le trasmissioni e le newsletter vi aiutano a coinvolgere il vostro pubblico con messaggi personalizzati.

Utilizzate le funzionalità di automazione di Nutshell per facilitare attività come la programmazione di follow-up, l'impostazione degli stati dei lead e la notifica ai membri del team di nuove offerte. Cercate la scalabilità? Sfruttate le pipeline personalizzabili illimitate della piattaforma e le integrazioni di calendario con Google e Microsoft 365 per gestire pianificazioni complesse.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nutshell CRM

Modelli e pipeline personalizzabili

Visualizzazioni multiple

Automazioni per la pianificazione dei follower e l'assegnazione delle attività

Comunicazioni centralizzate per il team

Notifiche istantanee per le nuove trattative

Limiti di Nutshell CRM

Occasionali malfunzionamenti del software CRM B2B

Le funzioni dell'app per dispositivi mobili sono limitate

Prezzi di Nutshell CRM

Foundation: $16/mese per utente

$16/mese per utente Pro: $42/mese per utente

$42/mese per utente Power IA: $52/mese per utente

$52/mese per utente Azienda: $67/mese per utente

$67/mese per utente Componente aggiuntivo Campagne: A partire da $5/mese per 100 contatti

A partire da $5/mese per 100 contatti Componente aggiuntivo VisitorIQ: A partire da $19/mese per 50 usufruizioni

A partire da $19/mese per 50 usufruizioni Componente aggiuntivo Revenue Booster: $37/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Nutshell CRM valutazioni e recensioni

G2 : 4.2/5 (800+ recensioni)

: 4.2/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (oltre 400 recensioni)

6. Monday.com

Tramite: Monday.com Monday.com è una piattaforma all-in-one per contatti, lead e project management . Che siate venditori B2B indipendenti o parte di una piccola azienda, con la funzione intelligente di lead scoring di Monday.com la definizione delle priorità dei lead diventa un gioco a incastro.

La piattaforma quantifica la qualità dei lead in base ad azioni come i clic sui link, le risposte alle email e la partecipazione alle demo dei prodotti. In questo modo, il team commerciale può indirizzare i propri lavori richiesti verso i lead con maggiori probabilità di conversione. 🏆

Monday.com offre 200+ modelli preconfezionati per aiutare il team a coordinarsi meglio, organizzare le attività e gestire progetti senza sforzo. Per rendere l'affare ancora più dolce, la sua app mobile è accessibile a tutti i livelli di piano!

Funzionalità/funzione migliori di Monday.com

Punteggio intelligente dei lead

Oltre 200 modelli per semplificare la configurazione del flusso di lavoro

app per dispositivi mobili iOS e Android

Facile acquisizione di contatti con moduli web

Strumenti completi di reportistica per le campagne commerciali e di marketing

Limiti di Monday.com

Alcuni utenti hanno segnalato bug e problemi di prestazione

Le importazioni di dati in blocco potrebbero essere più fluide nel software CRM B2B

Prezzi di Monday.com

CRM di base: $10/mese per utente

$10/mese per utente CRM standard: $14/mese per utente

$14/mese per utente Pro CRM: $24/mese per utente

$24/mese per utente CRM aziendale: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Monday.com

G2 : 4.6/5 (600+ recensioni)

: 4.6/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (300+ recensioni)

7. Pipedrive

Via: Pipedrive Pipedrive si distingue come CRM progettato per i professionisti B2B. La sua interfaccia visivamente accattivante e intuitiva per pipeline commerciale la gestione della pipeline di vendita consente di visualizzare a colpo d'occhio la situazione di ogni opportunità. Se un affare non si muove da un po' di tempo, Pipedrive vi invia un avviso, in modo che nessun lead venga perso.

La funzionalità/funzione di chiamata integrata nella piattaforma consente di effettuare e registrare le chiamate direttamente all'interno del CRM. Inoltre, è possibile monitorare email e chiamate e persino integrarsi con Google Mappa per trovare i contatti nelle vicinanze.

Il suo Assistente alle vendite alimentato dall'IA sfrutta algoritmi di apprendimento automatico per vagliare grandi volumi di dati commerciali e offrire suggerimenti personalizzati per dare priorità ai contatti e chiudere le trattative. 🤝

Le migliori funzionalità/funzione di Pipedrive

Pipeline di vendita visive per monitorare i lead commerciali

Assistente commerciale con IA per una consulenza personalizzata

Chiamate integrate per migliorare le relazioni aziendali

Smart Docs per una gestione efficiente dei documenti

App mobili complete per Android e iOS

Limiti di Pipedrive

Limitate capacità post-vendita

Le automazioni potrebbero essere più personalizzabili

Prezzi di Pipedrive

Essenziale: $9,90/mese per utente

$9,90/mese per utente Avanzato: $19,90/mese per utente

$19,90/mese per utente Professionale: $39,90/mese per utente

$39,90/mese per utente Power: $49,90/mese per utente

$49,90/mese per utente Enterprise: $59,90/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2 : 4.2/5 (1.500+ recensioni)

: 4.2/5 (1.500+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 2.500 recensioni)

8. PreventivoWerks

Via: QuoteWerks QuoteWerks non è un sistema CRM a tutti gli effetti: è più che altro un sistema specializzato di citazione e *automazione commerciale strumento che si integra con i sistemi CRM e di account esistenti.

Il software semplifica l'attività, spesso complessa e dispendiosa in termini di tempo, di delle quotazioni commerciali . Le sue opzioni per l'applicazione di ricarichi e sconti vi danno il pieno controllo sulla vostra strategia di prezzo. 🏷️

Un'altra funzionalità/funzione di spicco è la personalizzazione dei prodotti. Con QuoteWerks, è possibile impostare i prodotti in modo da poter applicare sconti basati sul volume e tenere traccia di informazioni specifiche come il colore, il peso o la dimensione.

La selezione degli elementi per un preventivo è facile, grazie a un elenco organizzato e ricercabile e al raggruppamento visivo dei prodotti. È possibile configurare la piattaforma per aggiornare i costi e i prezzi in base alle quotazioni correnti del suo database.

Funzionalità/funzione migliori di QuoteWerks

Si integra con i sistemi CRM e di account

Generazione di preventivi in automazione

Attributi dei prodotti personalizzabili

Tag per gli elementi in bundle e sostitutivi

Funzionalità/funzione di aggiornamento dei prezzi per i preventivi conservati da tempo

Limiti di QuoteWerks

Essendo uno strumento on-premise, la versione cloud ha funzioni limitate

Alcuni utenti trovano l'interfaccia utente obsoleta

Prezzi di QuoteWerks

Standard Edition: $15/mese per utente

$15/mese per utente Professional Edition: $21/mese per utente

$21/mese per utente Edizione aziendale: $30/mese per utente

$30/mese per utente Licenza per l'edizione standard per 1 utente: $199 in anticipo

$199 in anticipo Licenza Professional Edition per 1 utente: $279 in anticipo

$279 in anticipo Licenza Corporate Edition per 1 utente: $419 in anticipo

\*Il canone di manutenzione non comunicato viene comunque pagato annualmente per gli acquisti anticipati una tantum

Valutazioni e recensioni di QuoteWerks

G2 : 4.3/5 (180+ recensioni)

: 4.3/5 (180+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (160+ recensioni)

9. CRM Salesflare

Via: Vendite lampeggianti Salesflare semplifica le attività chiave del CRM, come la gestione dei lead e dei contatti, e le eleva con funzionalità come le pipeline drag-and-drop e l'automazione dei flussi di lavoro. La sua intuitiva funzionalità/funzione di ricerca delle email consente di cercare direttamente i contatti su LinkedIn, uno strumento particolarmente comodo per ampliare l'elenco dei contatti. 📧

Grazie alla funzionalità/funzione di arricchimento dei dati di contatto di Salesflare, la piattaforma colma le lacune dei vostri record CRM ogni volta che interagite con i contatti tramite email o profili sociali. Avete ricevuto un'email con un allegato? Salesflare carica automaticamente il file sul rispettivo account, assicurando che i documenti importanti non vadano mai persi.

Le migliori funzionalità/funzione di Salesflare CRM

Il lead scoring avanzato supporta la vendita proattiva

Pipeline trascinabili

Modelli email condivisi per Salesflare e Gmail

Interfaccia utente intuitiva

Sincronizzazione di email, riunioni e chiamate

Limiti del CRM Salesflare

L'interfaccia utente dovrebbe essere aggiornata

Il processo di caricamento tende a essere lento

Prezzi di Salesflare CRM

Growth: $29/mese per utente

$29/mese per utente Pro: $49/mese per utente

$49/mese per utente Enterprise: $99/mese per utente (prezzo personalizzato con cinque o più utenti)

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Salesflare CRM

G2 : 4.8/5 (200+ recensioni)

: 4.8/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

10. Zoho CRM

Via: Zoho Dalla gestione dei lead e delle trattative alle previsioni commerciali e all'email marketing, Zoho CRM offre una soluzione completa per le varie esigenze B2B. Consolida i principali canali di comunicazione come email, social media e telefonate in un'unica interfaccia di facile utilizzo.

Una funzionalità/funzione di spicco è la sua app per dispositivi mobili, che consente ai team commerciali di interagire con i lead, accedere ai dati dei clienti e monitorare i KPI anche in mobilità.

Per quanto riguarda la gestione dei contatti e dei lead, Zoho CRM aiuta le aziende a identificare e dare priorità ai lead di qualità. Le sue regole di punteggio e i molteplici punti di conversazione sono ideali per spostare i lead lungo l'imbuto commerciale in modo più efficiente, il che è fondamentale per ottenere conversioni più rapide. 🎯

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho CRM

Piattaforma centralizzata per il settore commerciale, il marketing e il servizio clienti

Robusta app mobile con monitoraggio dei KPI

Zia, l'assistente IA di conversazione

Gestione dei lead con scoring, prioritizzazione e previsione commerciale

Strumenti di gestione dei social media per il monitoraggio del marchio e la generazione di lead

Limiti di Zoho CRM

I registri delle chiamate dell'app mobile potrebbero essere migliorati

Limitato supporto clienti

Prezzi di Zoho CRM

Free Edition

Standard: $14/mese per utente

$14/mese per utente Professional: $23/mese per utente

$23/mese per utente Enterprise: $40/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Zoho CRM

G2 : 4.0/5 (2.000+ recensioni)

: 4.0/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (6.000+ recensioni)

Pensieri finali sulla ricerca del CRM perfetto per il B2B

Mentre le piattaforme CRM B2B che abbiamo recensito offrono capacità impressionanti e diversi punti di forza, una si distingue per la sua notevole flessibilità: ClickUp!

Essendo uno strumento incredibilmente versatile, ClickUp ne ha per tutti i gusti, sia che siate veterani del B2B sia che siate principianti alle prime armi con le relazioni con i clienti. 🌊 Ottenete un account gratuito per esplorare ClickUp oggi stesso !