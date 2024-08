30+ semplici strumenti di vendita per le piccole imprese

**Che cosa pensi che sia una piccola impresa?

Mamma e papà.

Negozio all'angolo.

Un'attività secondaria.

A prescindere da come la pensiate, in realtà le piccole imprese sono piuttosto grandi. A seconda di chi lo chiede, le piccole imprese possono avere fino a 1.000 dipendenti. Si tratta di una grande operazione.

Il ruolo di venditore in una piccola impresa può essere spietato. Ci si confronta con i propri concorrenti (e a volte anche con i propri colleghi!) e si vuole essere Usain Bolt.

Come vi direbbe il vostro professore di economia, però, il tempo speso non equivale al ROI. Non dobbiamo solo

lavorare più velocemente

e più difficile, ma anche più intelligente.

1)

CRM

Per i neofiti, il CRM è un gestore di relazioni con i clienti. Si tratta di un software che memorizza tutti i nomi dei vostri contatti e le informazioni pertinenti (dagli indirizzi e-mail ai siti web aziendali ai profili LinkedIn). Ma non si tratta di un semplice Rolodex di nuova concezione.

Memorizza anche le attività e le interazioni che si hanno con ciascun prospect o cliente, come l'ultima e-mail o la data della telefonata. Collega il contatto a un'azienda o ad altre aziende con cui questa persona potrebbe essere stata collegata (le persone saltano i lavori, si sa!).

I migliori CRM

assegnano anche un punteggio ai contatti, mostrando i lead migliori, lo stato delle trattative e altro ancora per organizzare l'imbuto di vendita.

Se tutto questo vi intimorisce, non preoccupatevi: non dovete fare tutto in una volta. Troppe aziende passano ai grandi come Salesforce senza averne bisogno.

Anzi, forse è meglio

iniziare con un semplice CRM

e poi scalare man mano che si cresce. Per esempio, ClickUp è un

strumento di produttività

che può anche essere

come CRM

con il nostro

campi personalizzati

caratteristica.

È possibile aggiungere informazioni sul contatto, elencare le fasi successive per il contatto/prospect e includere eventuali allegati. È anche possibile creare un modello per ogni nuovo record di contatto, in modo da avere sempre i dettagli giusti per ogni nuova persona aggiunta.

Strumenti di vendita CRM raccomandati:

ClickUp : Strumento flessibile che si può personalizzare a seconda delle esigenze

IOVOX : Funziona come un CRM per le chiamate telefoniche. È molto popolare conimmobiliare intermediari.

Chiudere.io

Pipedrive

CRM meno fastidioso

Nutshell : CRM di automazione popolare tra i team di vendita per l'email marketing B2B.

2) Gestione dei progetti

Qual è il luogo più semplice per comunicare con il resto del team l'andamento delle trattative o l'impatto di nuove funzionalità, prodotti o linee di servizi sui clienti attuali? La maggior parte delle aziende scarica questi aggiornamenti in un Powerpoint, lo invia per e-mail a tutti e poi lo dimentica prontamente tre giorni dopo.

Mesi dopo, c'è un enorme ritardo perché il vicepresidente delle vendite sta setacciando la sua casella di posta elettronica alla ricerca di quei dettagli sulle caratteristiche. Come si può evitare tutto questo? Risposta: con un

gestione del progetto

uno strumento semplice da usare, ma abbastanza potente da essere utilizzato da tutta l'organizzazione.

ClickUp ha le seguenti caratteristiche

per i dettagli delle attività, i commenti, gli allegati, le integrazioni e altro ancora.

Il vostro team di vendita può lasciare commenti, oltre a visualizzare

progetti e attività

in tempo reale. Oppure... potrebbe essere orribile. Avere una linea di demarcazione tra vendite/organizzazione e prodotto può essere utile con catene di comando chiare.

ClickUp gestisce anche questo aspetto, con spazi e team individuali a cui possono accedere solo alcuni membri.

Strumenti di gestione dei progetti e delle vendite consigliati:

ClickUp : Interfaccia semplice con molte funzioni gratuite

Xtensio : Piattaforma di collaborazione in cui i team possono creare contenuti aziendali straordinari in pochissimo tempo

Asana

Trello

Lunedì

Bonus:_

**Strumenti di tracciamento del tempo per le piccole imprese_

!

3) Firma dei documenti

In qualsiasi

attività con contratti o accordi

si inviano molti documenti avanti e indietro. E non ditemi che state ancora scannerizzando e inviando fax. Le cose devono cambiare, soprattutto perché non volete spiegare al vostro nuovo stagista come funziona il fax. Non ne vale la pena.

Una volta concluso un accordo, non volete occuparvi anche di questo. Avete bisogno di una soluzione rapida,

automatizzato

per ottenere i documenti in mano e il denaro in banca.

**Firma dei documenti raccomandata

4) Gestione dei documenti e delle conoscenze

Per accedere facilmente a contratti, brochure, guide e aggiornamenti dei prodotti, è necessario un sistema di gestione dei documenti che aiuti il team a trovare i materiali necessari. Molti dei migliori strumenti includono allegati con cronologia delle versioni e note per aiutare a registrare le modifiche o gli aggiornamenti apportati.

Utilizzando questa giusta combinazione di

strumenti di marketing al dettaglio

possono portare la vostra strategia commerciale a livelli completamente nuovi. Vi aiuteranno ad allineare meglio le vendite e le

marketing

per raggiungere obiettivi di fatturato più elevati e monitorare facilmente le prestazioni e le statistiche.

È anche utile che questi strumenti si integrino con il vostro strumento di gestione dei progetti, in modo da velocizzare il processo di aggiornamento. Se si utilizza

Dropbox o Google Drive

, entrambi

integrano

con ClickUp.

Gestione dei documenti e delle conoscenze consigliata

5) Programmatore di riunioni

Programmare la prossima dimostrazione o riunione è importante quanto stabilire il contatto. Perché che senso ha se non si trova mai un momento per parlare? Mandare e-mail avanti e indietro è semplicemente sciocco quando ci sono un sacco di ottimi strumenti che offrono

calendario

inviti e dettagli delle riunioni.

L'aggiunta di un programmatore di riunioni tra i vostri strumenti di vendita vi semplificherà la vita e vi farà ottenere qualche demo in più. Una volta programmata la riunione, utilizzare

Riunioni ClickUp

per prendere appunti e impostare le azioni.

Strumenti di pianificazione delle riunioni consigliati

Calendario : Interfaccia semplice per iniziare ( integra con ClickUp!)

Clara

6) Automazione e gestione delle e-mail

Per le vendite, non è sufficiente tenere sotto controllo le e-mail: bisogna massimizzarne l'impatto. Molti programmi di posta elettronica vi aiuteranno a personalizzare i vostri saluti e a notificarvi quando le e-mail vengono aperte. Potete anche programmare l'invio delle e-mail a una certa ora per raggiungere i vostri clienti in base ai loro orari, non ai vostri.

Molti strumenti dispongono anche di funzionalità di posta in arrivo di gruppo, in modo da poter commentare e discutere un'e-mail con altri membri del team prima di rispondere. Molti di questi programmi possono anche semplificare la risposta e il monitoraggio delle e-mail.

Consigliato

Strumenti per la gestione delle e-mail

per le vendite:

ClickUp : Invia/riceve e-mail, pianifica attività, imposta automazioni, allega e-mail alle attività e altro ancora.

Fronte : Semplificare la comunicazione tra tutti i membri del team con e-mail, messaggi sui prodotti e molto altro ancora

Posta in arrivo giusta : Metti la tua posta elettronica su un pilota automatico con sequenze di email, modelli di email e tracciamento delle email.

EmailAnalytics : Traccia e monitora il tempo medio di risposta alle e-mail, le e-mail inviate, le e-mail ricevute e altro ancora.

Hubspot

Mailshake

Hiver

Outreach.io

Pabbly

7) Generazione di lead e outreach

Un tempo, il marchio di un venditore efficace era quello di chiamare un potenziale cliente senza alcun rapporto preesistente e chiudere l'affare. Le chiamate a freddo erano una perdita di tempo, tranne che per pochi eletti. Ma le chiamate a freddo sono state sostituite da qualcos'altro:

chiamata a caldo

. Content marketing, social media marketing e altro ancora hanno scongelato i potenziali clienti prima ancora di alzare il telefono (si spera)

Utilizzate questi strumenti per creare una connessione migliore, anche per trovare le e-mail e creare un legame immediato. Ma come si fa a sapere da dove cominciare? Acquistare un elenco da un enorme database? Probabilmente no. Avete bisogno di strumenti come Sales Navigator e LeadFuze che vi aiutino a creare elenchi personalizzati che abbiano maggiori probabilità di corrispondere alle vostre esigenze

obiettivi di vendita

e

obiettivi di lavoro

.

Strumenti consigliati per la generazione di contatti e la sensibilizzazione

8) Videoconferenza

Ho un amico venditore che vola da una parte all'altra del Paese, fermandosi a visitare una serie di clienti lungo il percorso. Una settimana è a Philadelphia, la settimana successiva a Raleigh e poi a Seattle. È una bella cosa se la vostra azienda ha i soldi per farlo.

Non tutti noi lavoriamo per aziende che versano migliaia di euro ogni settimana per un team di vendita che va a zig-zag da ogni cliente. Ma il prossimo grande strumento nel vostro arsenale è una piattaforma di videoconferenza di qualità per stabilire un contatto personale. Deve essere affidabile e degna di fiducia e, soprattutto, non deve essere fastidiosa.

E dimenticate i login multipli, a chi piacciono? Ci sono alcuni strumenti che funzionano meglio per i singoli

incontri

mentre altri possono essere più adatti alle conferenze di gruppo.

Appear.in: Chiunque può andare sul sito, trovare la propria persona e accedere. O inviare inviti. Incontri molto semplici basati sul browser, senza download aggiuntivi o codici pin.

Zoom

RingCentral

Skype

Conclusione: Accelerare le vendite

Il vostro obiettivo: maggiore abilità e capacità di connettersi, perché il venditore tipico spende soltanto

il 36% del proprio tempo

con le vendite effettive. Non è una buona cosa. Sebbene le vendite possano talvolta sembrare un combattimento corpo a corpo, gli strumenti di vendita produttivi dovrebbero lavorare per voi e per i vostri rappresentanti. E se ci fosse l'intelligenza artificiale ad assistere

futuro del lavoro

?

I nostri clienti sono in grado di gestire i piccoli passi quotidiani, ma necessari, delle vendite con meno attrito, in modo che il vostro team si concentri su ritorni di maggior valore.

Quando sarete pronti a risparmiare un giorno alla settimana e a iniziare a vedere maggiori profitti, iscrivetevi a ClickUp Piano gratuito per sempre !

