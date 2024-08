10 Migliori software per la gestione delle e-mail nel 2024 (gratuiti e a pagamento)

Immaginate un mondo in cui ogni email abbia il suo posto, in cui sia possibile filtrare, dare priorità e rispondere senza sudare. Sembra un sogno, vero? Sebbene molti considerino la loro finestra In arrivo un male necessario, la migliore gestione delle email trasforma la posta elettronica in una risorsa, consentendovi di comunicare in modo più efficace e di lavorare in modo più efficiente.

Che siate un fondatore di startup che si destreggia tra più thread, un team leader che coordina progetti o semplicemente qualcuno che desidera lo zen della finestra In arrivo, il viaggio inizia qui.

Immergetevi nella scoperta dei 10 migliori software per la gestione delle email e trasformate la confusione dei messaggi in un flusso di produttività!

Cosa cercare in un software di gestione delle email?

Gli strumenti di gestione delle email non servono solo a smistarle, ma anche a massimizzare il vostro tempo e la vostra produttività. Ma con così tanti strumenti che si agitano per attirare la vostra attenzione, cosa conta davvero? Vediamo di capire meglio:

Interfaccia intuitiva : si naviga facilmente senza confusione; se avete difficoltà, è probabile che non sia la soluzione giusta

: si naviga facilmente senza confusione; se avete difficoltà, è probabile che non sia la soluzione giusta Integrazione perfetta : Cercate un software che si unisca senza sforzo alle vostre aree di lavoro esistenti, come Google Workspace e Microsoft Outlook

: Cercate un software che si unisca senza sforzo alle vostre aree di lavoro esistenti, come Google Workspace e Microsoft Outlook Automazioni : scegliete uno strumento che automatizzi le attività ripetitive per concentrarvi sulla vostra finestra In arrivo e sui lavori di maggior valore

: scegliete uno strumento che automatizzi le attività ripetitive per concentrarvi sulla vostra finestra In arrivo e sui lavori di maggior valore Trasformazione delle attività: Scegliete la capacità di convertire le email in arrivo in attività con facilità

Scegliete la capacità di convertire le email in arrivo in attività con facilità **Un software affidabile offre al team dell'assistenza clienti una vista Carico di lavoro flessibile per la programmazione

Sicurezza dei dati: Privilegiare strumenti di gestione delle email con solide funzionalità/funzione

Le 10 migliori soluzioni software per la gestione delle email da utilizzare nel 2024

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one progettata per team di ogni dimensione e settore per gestire qualsiasi cosa, dai compiti quotidiani ai flussi di lavoro interfunzionali. Usate ClickUp per assegnare automaticamente le conversazioni e le richieste dei clienti ai membri del team non appena arrivano!

E con l'Email in ClickUp, potete inviare e ricevere email direttamente dalle attività e agire senza lasciare la piattaforma. Con migliaia di integrazioni e modelli personalizzabili, tutti gli strumenti di gestione del team email sono a portata di mano. Inoltre, l'IA di ClickUp AI assistente di scrittura è disponibile per riepilogare/riassumere le note delle riunioni, scrivere email e altro ancora.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Gestite la finestra In arrivo del vostro team conproject management delle email strumenti

Capacità di assegnatari multipli e osservatori di attività per gestire le interazioni con i clienti

Tracciamento e organizzazione di tutti i lavori con oltre 15 visualizzazioni personalizzabili, tra cuiVista Tabella di ClickUp* Create modelli di email e risposte salvate per risparmiare tempo (date un'occhiata al fileModello per l'email marketing di ClickUp e il modelloModello di presentazione aziendale ClickUp per esempi di alto livello)

Integrare ClickUp con le app di posta elettronica preferite, come Gmail, Outlook, IMAP e Office 365

UtilizzareClickUp AI per generare riepiloghi/riassunti di thread di commenti, note di riunioni e altri contenuti lunghi in pochi clic

Limiti di ClickUp

A causa del numero di funzionalità/funzione, gli utenti che si avvicinano per la prima volta a ClickUp potrebbero incontrare qualche difficoltà di apprendimento

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili sull'app mobile

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende:Contatto per i prezzi *ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

4,7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

2. InviaBox

via InviaBox SendBox permette agli utenti di creare e perfezionare modelli di email transazionali basati su servizi distinti, in modo che ogni comunicazione sia mirata e risonante. Con la coda di email online, gli utenti possono monitorare le loro campagne email in tempo reale.

La natura aperta potrebbe sollevare preoccupazioni sulla sicurezza e, senza un team di supporto dedicato, gli aggiornamenti potrebbero non essere così frequenti o robusti come le soluzioni commerciali. Inoltre, il supporto agli utenti potrebbe essere guidato dalla comunità piuttosto che strutturato ufficialmente.

funzionalità/funzione migliori di #### Sandbox

I modelli preconfezionati consentono di risparmiare tempo e lavoro, garantendo al contempo un aspetto professionale

Il software per le email transazionali è progettato per aumentare i tassi di recapito delle vostre email

Limiti di Sandbox

L'open source solleva problemi di sicurezza e mancanza di supporto dedicato

Molto limitatogestione della finestra In arrivo funzionalità/funzione rispetto alle altresoftware di gestione delle email Prezzi Sandbox

**Gratis

Sandbox valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Aiuto

via Aiuto Riunite Helpwise, il vostro rifugio collaborativo per la gestione delle email. È un vantaggio soprattutto per i team del supporto, delle vendite e del servizio clienti che necessitano di una collaborazione continua tra team su email condivise.

Grazie a funzionalità/funzioni progettate per l'accesso simultaneo di più utenti, sarete sempre in sincronizzazione con i membri del team. Immergetevi in conversazioni semplificate e osservate come l'efficienza del vostro team si impenna.

Le migliori funzionalità/funzione di Helpwise

Pianificazione flessibile delle email, per inviarle ogni volta che si desidera

Continui avanzamenti del software, per cui Helpwise è sempre in miglioramento

Gestione senza problemi della chattare dal vivo insieme alle query di altri canali in un hub collaborativo

Assegnazione automatica delle conversazioni al team grazie a regole di assegnazione e automazione intelligenti

Limiti di Helpwise

Progettato come software per il servizio clienti, non è ideale per altri casi d'uso

L'inserimento di persone che non hanno familiarità con il suo format può risultare impegnativo

Gli utenti hanno segnalato che la funzione di ricerca della piattaforma richiede miglioramenti

Prezzi di Helpwise

Standard: 15 dollari/utente con fatturazione mensile

15 dollari/utente con fatturazione mensile Premium: $25/utente con fatturazione mensile

$25/utente con fatturazione mensile Avanzato: $50/utente con fatturazione mensile

$50/utente con fatturazione mensile Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Helpwise

G2: 4.7/5 (oltre 20 recensioni)

4.7/5 (oltre 20 recensioni) Capterra: 4.6/5 (150+ recensioni)

4. Front

via Front Benvenuti a Front, dove le email incontrano la collaborazione su una fase condivisa. Front reimmagina la configurazione tradizionale delle email, perfetta per i team che desiderano trasparenza nelle attività guidate dalle email.

I team di supporto clienti, commerciali o operativi troveranno in Front un fedele alleato. Grazie alle finestre In arrivo condivise e alle collaborazione in tempo reale strumenti di collaborazione in tempo reale, dite addio alle catene di email e alle note interne e abbracciate una comunicazione chiara e coordinata.

Le migliori funzionalità/funzione di Front

Centralizzazione di tutti i messaggi in entrata, dalle email alle note vocali, in un unico luogo

Automazioni nell'assegnazione dei messaggi in base al contenuto o a dati esterni

Garantire una chiara responsabilità con le assegnazioni automatiche basate sui criteri dell'utente

Utilizzo di tag per una migliore categorizzazione dei messaggi, reportistica ed efficienza di ricercaIntegrare Front ### 8. Klaviyo

via Klaviyo Klaviyo si trova all'incrocio tra la gestione delle email, il software di email marketing e l'e-commerce. Se siete titolari di un negozio online o di un e-commerce, Klaviyo è il vostro passaporto non solo per gestire ma anche per sfruttare le email per la crescita aziendale.

Grazie a robuste funzionalità di segmentazione e automazione, trasforma le comunicazioni di email marketing generiche in comunicazioni personalizzate campagne di marketing personalizzate che risuonano con il vostro pubblico.

Le migliori funzionalità di Klaviyo

60+ automazioni preconfigurate percampagne drip e altro ancora

Scegliete tra oltre 80 modelli personalizzabili

Iper-targettizzate il vostro pubblico con canali di comunicazione triggerati dal comportamento

Limiti di Klaviyo

Secondo gli utenti,creare nuove campagne da zero può essere noioso

Gli utenti segnalano che raggiungere e ottenere supporto può essere impegnativo

Prezzi di Klaviyo

**Gratis

Email: $45/mese

$45/mese Email e SMS: $60/mese

Valutazioni e recensioni di Klaviyo

G2: 4.6/5 (990+ recensioni)

4.6/5 (990+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (370+ recensioni)

9. MailerLite

via MailerLite Semplice, intuitivo ed efficiente: questo è MailerLite. Questa piattaforma è una benedizione per le piccole aziende e le startup che cercano un modo economico per gestire e commercializzare le email.

Con modelli di facile utilizzo e analisi approfondite, MailerLite fa sì che anche chi è alle prime armi con l'email marketing si senta a casa.

Le migliori funzionalità di MailerLite

Tre scelte di editor per soddisfare le diverse esigenze di campagna

Si integra con le principali piattaforme di e-commerce per un migliore traguardo dei clienti

Flussi di lavoro di marketing avanzati disponibili nel costruttore di Automazioni

Limiti di MailerLite

Limiti nella modifica dei modelli di campagna dopo la selezione

Alcuni utenti trovano gli strumenti di automazione e di modifica del progetto difficili da navigare

Prezzi di MailerLite

**Gratuito

Growing Business: $10/mese per un massimo di 500 iscritti

$10/mese per un massimo di 500 iscritti Avanzato: $20/mese per un massimo di 500 iscritti

$20/mese per un massimo di 500 iscritti Azienda: Contattare per i prezzi

MailerLite valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (780+ recensioni)

4.7/5 (780+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (370+ recensioni)

10. SaneBox

via SaneBox Sfruttando algoritmi avanzati, SaneBox studia le vostre abitudini in fatto di email per filtrare automaticamente i messaggi non importanti in cartelle separate, permettendovi di concentrarvi sulle cose veramente importanti. Oltre al semplice monitoraggio delle email, offre una serie di funzionalità/funzione come l'annullamento dell'iscrizione con un solo clic, il rinvio delle email per un secondo momento e il monitoraggio delle risposte, tutte finalizzate a migliorare la produttività dell'utente.

Compatibile con quasi tutti i servizi di email, SaneBox opera in modo sicuro, garantendo la privacy dei vostri dati . Se siete sommersi da email di promozione, notifiche o semplicemente dal volume della corrispondenza quotidiana, SaneBox promette un'esperienza di finestra In arrivo più snella e gestibile.

Le migliori funzionalità di SaneBox

La funzionalità/funzione di categorizzazione automatica assicura che solo le email importanti appaiano nella finestra In arrivo, mentre quelle meno importanti vengono indirizzate alla cartella SaneLater

La funzionalità SaneCC enfatizza le email che richiedono un intervento, identificando e separando le email in cui non si è presenti nella riga "a", consentendo di concentrarsi sui messaggi di priorità

Gli utenti possono programmare pause libere dalle email con la funzionalità "Da fare", che sposta temporaneamente le nuove email in una cartella designata

Limiti di SaneBox

La funzionalità/funzione Digest può creare confusione e alcuni utenti hanno difficoltà ad utilizzarla in modo efficace

Navigare nella cartelladashboard del progetto può essere complicata a causa del suo design complesso

Il design del riepilogo/riassunto giornaliero manca di attrattiva visiva, inducendo alcuni utenti a trascurarlo o a non tenerlo in considerazione

Prezzi di SaneBox

Snack: $7/mese

$7/mese Pranzo: $12/mese

$12/mese Cena: $36/mese

Valutazioni e recensioni di SaneBox

G2: 4.9/5 (170+ recensioni)

4.9/5 (170+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (60+ recensioni)

Semplificare le richieste di informazioni e feedback dei clienti con ClickUp

Il travolgente afflusso di email che si riversa quotidianamente nelle nostre finestre In arrivo ci fa sentire facilmente smarriti, intrappolati dalle liane striscianti di messaggi non ordinati. Con il giusto software di gestione della posta elettronica, come ClickUp, non solo è possibile inviare e ricevere email da qualsiasi punto della piattaforma, ma è anche possibile trasformare senza sforzo i messaggi in attività di ClickUp.

La potenza del software ClickUp software di project management per le aziende il software per la gestione dei progetti aziendali si basa sulle sue capacità di automazione e pianificazione. Con alcune semplici modifiche, è possibile impostare flussi di lavoro che automatizzano i processi di routine, permettendovi di concentrarvi su ciò che conta davvero. Utilizzate gratis ClickUp per migliorare l'esperienza del cliente e la produttività del team!