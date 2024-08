Abbandonare Evernote? Scopri le migliori alternative a Evernote nel 2024

Nel frenetico mondo degli appunti, Evernote è stato per anni una scelta popolare. Tuttavia, con le recenti modifiche apportate al piano gratuito, molti utenti hanno iniziato a cercare alternative più adatte alle loro esigenze e preferenze.

In questo post abbiamo stilato un elenco delle 15 migliori alternative e concorrenti di Evernote che offrono documenti o taccuini illimitati. Queste alternative sono state scelte in base alle loro caratteristiche, ai piani tariffari e alle recensioni degli utenti. Immergiamoci quindi nella ricerca della soluzione perfetta per prendere appunti!

Cos'è Evernote?

Via Evernote

Evernote è un'applicazione per prendere appunti che consente agli utenti di creare, organizzare e archiviare note in vari formati come testo, immagini, registrazioni audio e altro. Offre anche funzioni come il ritaglio del web, la scansione dei documenti e la sincronizzazione multipiattaforma.

Perché le persone cercano alternative a Evernote?

Come già accennato, Evernote ha recentemente apportato delle modifiche al suo piano gratuito, limitando gli utenti a un solo taccuino e a 50 note. Questo ha causato la frustrazione di molti utenti che utilizzano Evernote da anni e hanno accumulato un gran numero di note.

Inoltre, alcuni utenti hanno segnalato problemi di prestazioni con Evernote, spingendoli a cercare alternative che offrano velocità e prestazioni migliori. Ecco alcuni altri motivi per cui le persone hanno deciso di cambiare:

Piani tariffari elevati per le funzioni premium

Opzioni di formattazione limitate

Interfaccia utente complicata

Mancanza di funzioni di produttività

Nessuna funzione di collaborazione in tempo reale

Cosa pensa la gente di prendere appunti con Evernote:

"L'esperienza complessiva è positiva, ma ci vuole un po' di tempo per cambiare le vecchie abitudini e passare da più strumenti monouso (che sono abbastanza validi in quello che fanno, sia chiaro), a questa soluzione all-in-one" - Recensione verificata di Capterra "Non sono ancora sicuro che sia lo strumento migliore per le nostre esigenze aziendali, ma sta portando a termine il lavoro mentre continuiamo a cercare e provare altri prodotti per vedere cos'altro c'è là fuori." - Recensione verificata di Capterra

15 alternative a Evernote per tutti gli appunti nel 2024

Create splendidi documenti, agende di riunioni, wiki e molto altro, quindi collegateli ai flussi di lavoro ed eseguite le idee con il vostro team

Creare bellissimi documenti, agende di riunioni, wiki e altro ancora, quindi collegarli ai flussi di lavoro ed eseguire le idee con il vostro team

ClickUp è rinomato come strumento all-in-one per la gestione dei progetti e la collaborazione di gruppo. Grazie alle sue funzioni versatili e all'interfaccia intuitiva, ClickUp consente alle aziende e ai team di semplificare i flussi di lavoro, aumentare la produttività e promuovere una collaborazione efficace in tutti i settori.

Cosa rende ClickUp una delle migliori alternative a Evernote?

Oltre alle notevoli capacità di gestione dei progetti, ClickUp è anche un potente strumento per prendere appunti che consente di creare e organizzare un numero illimitato di documenti o quaderni. È possibile aggiungere facilmente immagini, registrazioni audio, collegamenti ipertestuali, liste di controllo e altro ancora alle note per un'esperienza dinamica. Inoltre, grazie alla possibilità di collaborare in tempo reale e al controllo delle versioni, più membri del team possono lavorare contemporaneamente sulla stessa nota.

Accedete a centinaia di funzionalità avanzate, tra cui una blocco note integrato per prendere rapidamente appunti e una funzione di documentazione intuitiva e collaborativa, ClickUp Docs, per soddisfare tutte le esigenze di documentazione. 📃

Date un'occhiata a ciò che potete fare con Documenti ClickUp :

Documenti illimitati: Create tutti gli appunti, i documenti o i taccuini di cui avete bisogno senza alcuna restrizione.

Create tutti gli appunti, i documenti o i taccuini di cui avete bisogno senza alcuna restrizione. Documentazione e presa di appunti : Creare note, wiki, basi di conoscenza, SOP, liste di controllo e qualsiasi altra cosa sia necessario annotare, e tenere tutte le note in un unico posto

: Creare note, wiki, basi di conoscenza, SOP, liste di controllo e qualsiasi altra cosa sia necessario annotare, e tenere tutte le note in un unico posto Organizzazione delle note e sistema di tag : Aggiunta di pagine annidate all'interno del documento per creare una struttura e organizzare le note e aggiunta di tag per aggiungere un ulteriore livello di organizzazione al documento

: Aggiunta di pagine annidate all'interno del documento per creare una struttura e organizzare le note e aggiunta di tag per aggiungere un ulteriore livello di organizzazione al documento Opzioni di formattazione e stile : Personalizzate facilmente le pagine con opzioni tipografiche come il colore dei caratteri, le dimensioni dei caratteri, le evidenziazioni, i banner e altro ancora

: Personalizzate facilmente le pagine con opzioni tipografiche come il colore dei caratteri, le dimensioni dei caratteri, le evidenziazioni, i banner e altro ancora Opzioni di incorporamento : Inclusione di segnalibri, aggiunta di tabelle e altro ancora per formattare i documenti per qualsiasi esigenza, dalle roadmap alle basi di conoscenza

: Inclusione di segnalibri, aggiunta di tabelle e altro ancora per formattare i documenti per qualsiasi esigenza, dalle roadmap alle basi di conoscenza Collaborazione con il team : Promuovete una collaborazione efficace tra i team, modificate le note simultaneamente e accelerate il ciclo di feedback con le funzioni di modifica e commento. È possibile taggare facilmente gli altri con commenti, assegnare elementi di azione, convertire il testo in attività tracciabili e ottimizzare le conversazioni, il tutto nel documento, rendendo la collaborazione in tempo reale e il lavoro asincrono più fluidi ed efficienti

: Promuovete una collaborazione efficace tra i team, modificate le note simultaneamente e accelerate il ciclo di feedback con le funzioni di modifica e commento. È possibile taggare facilmente gli altri con commenti, assegnare elementi di azione, convertire il testo in attività tracciabili e ottimizzare le conversazioni, il tutto nel documento, rendendo la collaborazione in tempo reale e il lavoro asincrono più fluidi ed efficienti **Condividere in modo sicuro con chiunque: Proteggete i vostri documenti con controlli sulla privacy e sulla modifica, esportate facilmente le note o condividetele con altri tramite link pubblici o privati

clickUp Docs consente una formattazione ricca per un look personalizzato comandi a barra per lavorare in modo più efficiente, opzioni di incorporamento per collegare altri lavori al tuo documento, tag personalizzati per etichettare e raggruppare i tuoi documenti, rilevamento collaborativo e commenti assegnati per una collaborazione di gruppo senza soluzione di continuità e molto altro ancora_

Inoltre, poiché i documenti di ClickUp sono integrati nella piattaforma, gli utenti possono collegare i documenti ai flussi di lavoro per accedere a tutto in un unico luogo, collegando tra loro documenti e attività. Si possono anche aggiungere widget per aggiornare i flussi di lavoro, modificare lo stato del progetto, assegnare compiti e altro ancora, il tutto all'interno dell'editor. Questa sì che è efficienza. 👌

A proposito di efficienza, salutate ClickUp AI !

ClickUp L'intelligenza artificiale è l'assistente definitivo per prendere appunti in ClickUp Docs: sconfiggere il blocco dello scrittore, scrivere più velocemente, migliorare i contenuti, riassumere lunghe note di riunioni, aggiornamenti di prodotti e molto altro ancora con un semplice clic.

Scoprite ClickUp AI in azione qui:

Ottenete tutto ciò che vi serve per scrivere meglio, organizzare gli appunti, collaborare con il vostro team o con altri, e molto altro ancora - tutto in un unico posto con una soluzione completa, conveniente e unica con ClickUp. 👏

I professionisti di ClickUp

Una piattaforma completamente personalizzabile che si rivolge a ogni tipo di team e ad aziende di tutte le dimensioni

Un'applicazione per la gestione dei progetti e la presa di appunti in un'unica piattaforma. Accesso a centinaia di funzioni personalizzabili per ogni caso d'uso, tra cui la presa di appunti, le liste di controllo delle cose da fare e altro ancora

Disponibile su tutti i dispositivi, compresi quelli mobili, per consentire l'accesso al lavoro in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo

La funzione Blocco note è accessibile in-app e viaEstensione ClickUp per Chrome per aiutarvi ad accedere rapidamente al blocco note dal browser, creare elementi di azione e altro ancora

Oltre 1.000 modelli personalizzabili per qualsiasi team e caso d'uso, per aiutarvi a dare il via al vostro lavoro

Piani tariffari convenienti ed economici

CONSIGLIO PRO È arrivato il momento di migliorare il vostro modo di prendere appunti con ClickUp Docs, e iniziare è facile e gratuito con l'aiuto di Guida definitiva all'utilizzo del template ClickUp Docs di ClickUp !

Contro ClickUp

Alcuni utenti potrebbero sperimentare una curva di apprendimento a causa del numero di funzioni disponibili

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app mobile

Prezzi

Piano gratuito per sempre : Piano gratuito ricco di funzioni

: Piano gratuito ricco di funzioni Piano illimitato: $7 per utente al mese

$7 per utente al mese Piano Business: $12 per utente al mese

$12 per utente al mese Piano aziendaleContattare ClickUp per prezzi personalizzati* ClickUp AI: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/mese per i membri di Workspace

Cosa ne pensano le persone che prendono appunti con ClickUp:

"È la mia applicazione per prendere appunti, gestire progetti e calendari, tutto in uno. È molto rassicurante sapere che c'è tutto e che nulla sfugge. Con il mondo impazzito che ci circonda, è bello sentirsi in controllo di questa piccola parte" - G2Crowd "Con l'aggiunta di ClickUp AI, sono più efficiente che mai! Mi fa risparmiare il triplo del tempo speso in precedenza per le attività di Project Management. Non solo ha migliorato la mia produttività, ma ha anche acceso la mia creatività."-Mike Coombe, MCM Agency

"Non potrei gestire la mia attività di freelance senza ClickUp, che mi aiuta a tenere traccia in modo efficiente dei progetti in corso con più clienti. Da circa un anno mi affido a ClickUp per prendere appunti, gestire progetti e attività e tenere traccia del tempo. In passato ho provato più di una mezza dozzina di altre app per la produttività, e consiglierei ClickUp rispetto a tutte le altre. Con ClickUp mi sento più organizzato e passo più tempo a fare il lavoro vero e proprio che a gestire i dettagli. Mi piace così tanto che di recente ho creato uno spazio personale per iniziare a scaricare le cose non legate al lavoro che vorrei ricordare e organizzare" - G2Crowd

2. Google Keep

Via Google KeepGoogle Keep è una delle tante applicazioni di Google.

È anche una delle migliori alternative a Evernote presenti oggi sul mercato. Con un'interfaccia semplice e facile da usare, non sorprende che sia stata una delle app per prendere appunti più scaricate nel 2019.

Caratteristiche principali di Google Keep

Interfaccia facile da usare

Sincronizzazione perfetta su tutti i dispositivi Google

Organizza le note tramite etichette

L'app è in grado di gestire note scritte a mano, memo vocali e note audio

I professionisti di Google Keep

Supporta la formattazione del testo

Imposta promemoria e aggiunge elenchi di cose da fare alle note

Le applicazioni mobili sono completamente gratuite

L'interfaccia intuitiva di trascinamento è simile a quella dei post-it

Limitazioni di Google Keep

Non ci sono temi alternativi su questa app

Manca di capacità di gestione delle attività

Nessuna applicazione desktop per le piattaforme Windows, Linux o macOS

Prezzi di Google Keep

L'applicazione Google Keep è completamente gratuita.

Cosa pensano le persone che prendono appunti con Google Keep:

"La mia esperienza complessiva con Google Keep è stata davvero positiva e lo consiglierei ad altri per prendere appunti e gestire rapidamente i propri impegni. Ci sono alcune aree che possono essere migliorate, ma nel complesso Google Keep è un prodotto davvero solido" - Recensione verificata di Capterra "È una buona opzione per organizzare gli appunti ma non offre il massimo della sicurezza, non scriverei questioni che richiedono un certo livello di privacy." - Recensione verificata di Capterra

Valutazioni dei clienti di Google Keep

G2: 4.5/5 (oltre 1200 recensioni)

4.5/5 (oltre 1200 recensioni) Capterra: N/A

Leggi i nostri confronti approfonditi tra_ **Google Keep e Evernote

3. Microsoft OneNote

Via Microsoft OneNote L'applicazione Microsoft OneNote è un altro potente strumento per prendere appunti. Come Box Notes, Quip e Zoho Notebook, è dotato di funzioni di collaborazione di base per lavorare insieme sulle note.

Siete utenti di OneNote in cerca di altre opzioni?

**Date un'occhiata a queste

Hef/_ alternative a OneNote /%href/*

.

Caratteristiche di Microsoft OneNote

Temi personalizzabili sull'applicazione desktop

Supporta note di testo, memo vocali, note audio ed elenchi di cose da fare

Questo strumento per prendere appunti può crittografare le note prima di condividerle

Puòorganizzare le note tramite cartelle

Offertenote adesive digitali Confronto_ **Da OneNote a Google Keep !

I professionisti di Microsoft OneNote

Supporta le note scritte a mano

È possibile condividere facilmente le note e le cartelle tramite e-mail o URL

Tonnellate di scorciatoie semplici e pratiche

Accesso alla funzione di nota adesiva

Limitazioni di Microsoft OneNote

L'interfaccia dell'applicazione mobile non è così intuitiva come quella dell'applicazione web

L'app non è in grado di ordinare alfabeticamente le pagine delle note

L'app per le note non può essere utilizzata come strumento sostitutivo per la gestione delle attività

Prezzi di Microsoft OneNote

Inizialmente, Microsoft OneNote era disponibile solo per Microsoft Office 365 utenti. Tuttavia, l'applicazione per le note è ora gratuita per chiunque.

Cosa pensano le persone che prendono appunti in Microsoft OneNote:

"Nel complesso, l'uso di OneNote per la libreria dei documenti/processi del nostro team è stato utile perché è un luogo centrale per un'ampia varietà di informazioni e documenti che prima si trovavano in molti posti diversi. A volte può essere difficile decidere come organizzare i taccuini perché ci sono molte opzioni di sezione e di pagina, e a volte i contenuti sono rilevanti per più di una sezione - tuttavia, la funzione di ricerca è di solito abbastanza affidabile." - Recensione verificata di Capterra "Se state cercando un software per prendere appunti, OneNote è quello che fa per voi! Facile da usare e rende molto semplice rimanere organizzati!" - Recensione verificata di Capterra

Valutazioni dei clienti di Microsoft OneNote

G2: 4.5/5 (1600+ recensioni)

4.5/5 (1600+ recensioni) Capitolare: N/A

Si sta chiedendo come_ OneNote si difende da Evernote?

Leggi il nostro approfondimento Leggi il nostro **_approfondimento confronto tra Evernote e OneNote .

4. Carta Dropbox

Via Carta DropboxDropbox Paper è uno strumento per prendere appunti che promette di prendere appunti in modo semplice e con un'interfaccia desktop intuitiva e facile da usare.

Caratteristiche di Dropbox Paper

Interfaccia utente semplice sull'applicazione desktop

Organizzazione degli appunti in cartelle

Ricerca di testo e immagini con facilità

Ricevere promemoria via e-mail sulle note

Pro di Dropbox Paper

L'app per gli appunti può incorporare codice direttamente nelle note

L'app web può gestire la semplice gestione delle attività

Le app per desktop e dispositivi mobili sono completamente gratuite

Sincronizzazione multidispositivo multipiattaforma

Limitazioni di Dropbox Paper

Manca il supporto per diverse opzioni di carattere

Non può mettere il testo in corsivo o in sottolineatura

Non ha scorciatoie multiple per semplificare l'utilizzo

Non supporta memo vocali, note audio o note scritte a mano

Prezzi di Dropbox Paper

Questa applicazione alternativa a Evernote è completamente gratuita.

Cosa pensano le persone che prendono appunti con Dropbox Paper:

"Lavoro in un team di marketing e ho iniziato a costruire i miei piani di marketing direttamente in Paper per la funzionalità di elenco delle cose da fare. Vorrei però che ci fosse un'opzione di calendario regolare! Nel complesso, è uno strumento utile per la gestione dei progetti quando si collabora" - Recensione verificata di Capterra "Nel complesso, Paper è ottimo come software per il lavoro di gruppo. In generale va bene e ha un'interfaccia facile da usare. Sarebbe bello se piccoli aspetti come la gestione delle presentazioni fossero ulteriormente migliorati. La formazione di un dipendente o di uno studente all'uso di questo software non richiede un grande sforzo, quindi questo vantaggio lo distingue dal resto della categoria." - Recensione verificata di Capterra

Valutazioni dei clienti di Dropbox Paper

G2: 4.1/5 (4400+ recensioni)

4.1/5 (4400+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 100 recensioni)

5. nTask

Via nTask A seguire, abbiamo nTask .

Questa alternativa a Evernote offre funzionalità per la presa di appunti, la gestione delle attività, la gestione di progetti basati su appunti e sessioni di brainstorming, il modulo di integrazione con le riunioni, ecc.

Caratteristiche di nTask

Presa di appunti con supporto per note di testo, elenchi di cose da fare, schede Kanban, ecc.

Le note possono essere convertite in attività con assegnatari dedicati

Grafici di Gantt interattivi

Modulo riunioni

nTask pro

Piani tariffari convenienti

Esportazione facile dei dati in diversi formati di file

Interfaccia utente intuitiva con una curva di apprendimento minima

Grafici di Gantt interattivi, liste di controllo, modulo di gestione dei rischi e molto altro ancora

Limitazioni di nTask

Non è possibile ordinare alfabeticamente le attività e le note

nPrezzi delle attività

Basic è un piano gratuito per gli utenti di bassa scala con un numero selezionato di funzionalità

nTask Premium parte da 3 dollari per utente al mese

Per gli utenti aziendali, il piano nTask Business parte da 8 dollari al mese per utente

Le soluzioni aziendali e i piani tariffari su larga scala sono disponibili su richiesta

Cosa pensano le persone che prendono appunti in nTask:

"Cosa dire di nTask, si adatta perfettamente alle aziende di medie e grandi dimensioni che amano il lavoro di squadra. Questo strumento di comunicazione si distingue per le sue metodologie agili. Aiuta a gestire i dati e a organizzare i compiti da svolgere in un momento specifico. È possibile allegare file e documenti ai progetti e condividerli con i colleghi e i compagni di squadra tramite e-mail o messaggi. Inoltre, non richiede alcuna manutenzione. Soprattutto, nTask offre un facile accesso mobile" - G2Crowd

valutazioni dei clienti di nTask

G2: 4.4/5 (15+ recensioni)

4.4/5 (15+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (90+ recensioni)

6. Orso

VIa OrsoOrso è un popolare applicazione di scrittura sull'App Store. Grazie alle potenti funzioni di editing, non avrete problemi a creare note dettagliate in Bear.

Caratteristiche di Bear

Interfaccia utente più bella rispetto ad altre app per prendere appunti

Potente funzione di tagging delle note per una semplice categorizzazione

Puòannotare i PDF, note DOCX, HTML e TXT

Sincronizzazione automatica dei dati su più piattaforme

I professionisti dell'orso

L'app offre opzioni di modifica del testo

Supporta gli hashtag per le ricerche salvate

Tanti temi per una maggiore personalizzazione

Scorciatoie multiple per una maggiore facilità d'uso

Limitazioni dell'orso

Nessuna applicazione per Android o Windows

Alcune opzioni di formattazione sono disponibili solo come estensioni a pagamento

Integrazioni limitate

Prezzi di Bear

Questa applicazione per prendere appunti ha una versione gratuita per la semplice creazione di note. Tuttavia, per accedere alle funzioni avanzate è necessario acquistare un abbonamento che viene fatturato come:

1,49 dollari al mese

14,99 dollari/anno

Cosa pensa la gente di prendere appunti in Bear:

"Mi piace il fatto che l'app Bear sia minimalista di proposito. Le distrazioni sono minime se si usa l'app per prendere appunti, idee o creare contenuti per il proprio blog. È facilissima da usare, offre molte ottimizzazioni e ha anche un sacco di scorciatoie da tastiera" - G2Crowd "Bear è una bellissima applicazione. Mi piace la possibilità di creare facilmente diversi tipi di elenchi, di suddividere le note con titoli e di includere codici e foto. Anche la possibilità di cambiare skin e icone dell'app è un tocco di classe" - G2Crowd

Valutazioni dei clienti di Bear

G2: 4.5/5 (30+ recensioni)

4.5/5 (30+ recensioni) Capterra: N/A

Vuoi confrontare Bear con Evernote? Dai un'occhiata al nostro_ Bear vs. Evernote post!

7. ProofHub

Via ProofHub Ottima alternativa a Evernote, ProofHub offre funzioni avanzate di gestione dei progetti e di collaborazione tra team, oltre al suo intuitiva e utile applicazione per prendere appunti .

Con un'interfaccia facile da usare, questo software ricco di funzioni aiuta i team a mantenere il controllo definitivo delle attività, dei progetti e delle comunicazioni.

caratteristiche principali di #### ProofHub

App intuitiva per prendere appunti

Creazione di attività con scadenze

Flussi di lavoro personalizzati e schede kanban In lineastrumento di proofing App di chat integrata

I vantaggi di ProofHub

Strumento tutto in uno

Gestione flessibile delle attività

Facile condivisione dei file

Potenti funzioni di collaborazione

Semplice, senza prezzi per utente

Limitazioni di ProofHub

Numero limitato di integrazioni di app

Nessun piano gratuito

Nessun supporto per Linux

Prezzi di ProofHub

Il piano Essential con funzioni di base parte da 45 dollari al mese, mentre il piano Ultimate Control con utenti illimitati e tutte le funzioni avanzate parte da 89 dollari al mese.

Cosa pensano le persone che prendono appunti in ProofHub:

"Complessivamente, Proof Hub è straordinario per mantenere i team sulla stessa pagina del lavoro svolto in qualsiasi progetto e risulta molto economico per le aziende piccole e in crescita. Ci sono alcune funzioni che sarebbe utile aggiungere a Proof Hub, come la fatturazione, il budget e gli strumenti di gestione delle risorse. La velocità di caricamento delle pagine è lenta e potrebbe essere migliorata" - Recensione verificata di Capterra "Nel complesso, un prodotto solido e capace. Può essere utilizzato in modo eccessivo per suddividere le attività in un milione di pezzi, ma questo è più un errore dell'utente che un errore del prodotto. Il suo punto di forza è l'acquisizione dei dati per l'archiviazione e per la verifica di ciò che è stato fatto e quando" - Recensione verificata di Capterra

Valutazioni dei clienti di ProofHub

G2: 4.4/5 (25+ recensioni)

4.4/5 (25+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (40+ recensioni)

8. Nozione

Via NozioneCon Nozione è possibile prendere appunti, assegnare compiti, organizzare il lavoro e pubblicare in un wiki di gruppo.

Questa alternativa a Evernote vi permette di creare tutte le pagine che volete per la gestione delle attività, la creazione di politiche aziendali, la creazione di carte di progetto, ecc.

Ogni pagina può contenere un numero qualsiasi di pagine annidate, quindi potete andare in profondità quanto volete!

**Volete confrontare Notion con Evernote?

Date un'occhiata al nostro Notion vs. Evernote recensione .

Caratteristiche principali di Notion

Supporta diversi tipi di contenuto, tra cui segnalibri, immagini, codici, ecc.

Ha diverse opzioni di visualizzazione, tra cui la timeline, l'elenco e la galleria

Tante opzioni di tempio personalizzabili

Offre un clipper web

Pro di Notion

Altamente personalizzabile

Supporta l'editing collaborativo

Importazione semplice da Evernote

Compatibile con qualsiasi dispositivo iOS e Android

Limitazioni di Notion

Nessuna funzione di annotazioni in PDF

Manca di funzioni di gestione delle attività, come priorità, attività ricorrenti o stati delle attività

Nessun diagramma di Gantt

Prezzi di Notion

Notion offre un piano gratuito. I piani a pagamento partono da 4 dollari al mese per uso personale e 8 dollari al mese per i team.

Cosa pensano le persone che prendono appunti in Notion:

"Notion è uno dei pochi strumenti che apro quotidianamente per avere un'idea di dove mi trovo. Sebbene manchi della potenza e della reputazione di strumenti come Evernote, compensa con un approccio innovativo alla cattura delle idee. Non mi ritrovo a cercare di ricordare tag o parole chiave, perché le informazioni si trovano esattamente dove mi servono in pochi clic" - Recensione verificata di Capterra "Mi aiuta a organizzare, personalizzare e condividere diversi tipi di dati rilevanti attraverso un'unica app" - Recensione verificata di Capterra

Valutazioni dei clienti Notion

G2: 4.5/5 (190+ recensioni)

4.5/5 (190+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (300+ recensioni)

**Sei un utente di Notion alla ricerca di altri strumenti?

Prova questi ottime alternative a Notion .

9. Quaderno Zoho

Via Quaderno Zoho Zoho Notebook è molto simile a Evernote. Consente di salvare le note su tutti i dispositivi utilizzati.

È facile condividere gli appunti con il proprio team in modo sicuro con questa app. Inoltre, rende il lavoro più snello se si utilizzano già altre app Zoho come Progetti Zoho , Flow, Connect, ecc.

Caratteristiche principali di Zoho Notebook

Clipper web per salvare testo, immagini e articoli

Protezione delle note con Touch ID

Personalizzazione di diversi taccuini con copertine uniche

Assegnazione dei colori delle schede per organizzare

I vantaggi di Zoho Notebook

Sincronizzazione cloud su tutti i dispositivi

Note condivisibili

Gratuito per tutti

Disponibile per utenti Windows, Mac e Linux

Limitazioni di Zoho Notebook

Poche integrazioni dirette

Opzioni di visualizzazione limitate

Nessuna funzione di gestione delle attività, come la creazione, l'assegnazione e così via.

Prezzi di Zoho Notebook

Questa alternativa a Evernote è gratuita per tutti.

Cosa pensano le persone che prendono appunti con Zoho Notebook:

"Se cercate qualcosa di semplice, senza fronzoli e molto scarno, questa potrebbe essere una buona opzione per voi, ma non cercate funzioni particolarmente sofisticate o avanzate come potreste aspettarvi da Evernote o OneNote" - Recensione verificata di Capterra "Zoho Notebook è un buon software. Presenta molti vantaggi, in particolare la funzione cloud è davvero fantastica. Tuttavia, ci sono alcuni margini di miglioramento e l'autorità dovrebbe tenerne conto." - Recensione verificata da Capterra

Valutazioni dei clienti su Zoho Notebook

G2: 4.4/5 (30+ recensioni)

4.4/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (40+ recensioni)

10. Nota positiva

Via Nota bene Notejoy è un vero e proprio gioiello quando si tratta di appunti collaborativi per l'intero team.

È possibile dare e ricevere facilmente feedback con visualizzazioni delle note, discussioni in thread e reazioni 👍

La funzione di ricerca rapida consente di trovare facilmente ciò che serve.

Caratteristiche principali di Notejoy

Visualizzazione a fuoco per lavorare senza distrazioni

Evidenziazione della sintassi per i blocchi di codice

Offre taccuini e tag annidati

Liste di controllo per le cose da fare

I professionisti di Notejoy

Inoltrare le e-mail all'app per convertirle in note

Crittografia end-to-end

Offre temi e modalità scura

Ricerca di testi all'interno di immagini, PDF, ecc.

Limitazioni di Notejoy

Nessuna automazione

Nessun compito ogestione del flusso di lavoro* Non offre altre opzioni di visualizzazione

Può essere costosa per essere solo un'applicazione per prendere appunti

Prezzi di Notejoy

Questa applicazione offre un piano gratuito. I piani a pagamento partono da 4 dollari/utente per gli utenti singoli e da 8 dollari/utente al mese per i team.

Cosa pensano le persone che prendono appunti con Notejoy:

"Veloce e facile da usare. La curva di apprendimento è minima o nulla, per cui l'implementazione in un'azienda o in una divisione è vantaggiosa per un grande team." - Recensione verificata di Capterra "L'organizzazione dei quaderni e la possibilità di condividere e accedere ai documenti con il mio team sono molto utili. Rende facile la creazione e la condivisione di modelli per le e-mail e altri documenti." - Recensione verificata di Capterra

Valutazioni dei clienti Notejoy

G2: 4.2/5 (20+ recensioni)

4.2/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (180+ recensioni)

11. Todoist

Via Todoist Todoist è un'alternativa a Evernote disponibile su Windows, Mac e Linux.

Si può usare per organizzare, dare priorità e gestire i progetti, annotando le informazioni importanti da ricordare. L'applicazione è dotata anche di modelli per aiutarvi a iniziare in pochi minuti.

**Cercate alternative a Todoist?

**Date un'occhiata a queste Alternative a Todoist !

Caratteristiche principali di Todoist

Scadenze ricorrenti per ricordare le scadenze

Priorità per la gestione compiti urgenti

Modelli per l'istruzione, il design, la gestione, ecc.

Visualizzazione della produttività giornaliera o settimanale

Pro di Todoist

Permette di assegnare compiti

Personalizzare il flusso di lavoro con etichette, temi, ecc.

Aggiungere note vocali per un maggiore contesto nei commenti

Permette di preferire le attività chiave, le etichette, ecc.

Limitazioni di Todoist

Nessun stato delle attività

Non offre campi personalizzati

Manca un creatore di documenti nativo

Nessun posto per le chat in tempo reale

Prezzi di Todoist

Questa alternativa a Evernote offre un piano gratuito e un piano a pagamento che costa 3 dollari per utente al mese.

Cosa pensano le persone che prendono appunti con Todoist:

"Nel complesso ho trovato Todoist un ottimo aiuto. Mi permette di controllare e vedere cosa c'è in programma quando sono lontano da tutti i miei dispositivi e mi ha aiutato a tenere traccia di tutti i miei compiti ed eventi" - Recensione verificata di Capterra "La mia esperienza complessiva con Todoist è molto soddisfacente e consiglierò Todoist alla maggior parte delle persone. L'interfaccia utente è fantastica, il set di funzionalità è quasi completo, le integrazioni e le API sono ben fatte e il prezzo è molto efficace. Se riuscissero ad aggiungere alcune funzionalità aggiuntive come l'orario di inizio e fine giornata personalizzato e anche la durata delle attività, sarebbe una soluzione di gestione delle attività a 5 stelle." - Recensione verificata di Capterra

Valutazioni dei clienti di Todoist

G2: 4.4/5 (600+ recensioni)

4.4/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (1300+ recensioni)

12. Alveare

Via AlveareHive è uno strumento di gestione dei progetti con una funzione dedicata per note di riunione . 🗒

È un'ottima alternativa a Evernote che potete usare per annotare ogni nota di riunione, assegnare compiti e collaborare con il vostro team.

Caratteristiche principali di Hive

Note condivisibili per i partecipanti esterni

Supporta la collaborazione in tempo reale

Collegamento delle note ai progetti nell'area di lavoro di Hive

Scorciatoie da tastiera per una rapida formattazione

I professionisti di Hive

Offre modelli per roadmap di prodotto, onboarding, ecc.

Permette di creare note di riunione ricorrenti

Converte le note delle riunioni in punti d'azione

Offre un'app per Android e iOS

Limitazioni di Hive

Sono necessari componenti aggiuntivi per i timesheet, l'analisi e la funzione di resourcing

Nessuna funzione di gestione delle idee come mappe mentali o una lavagna

Nessuna vista embed per accedere alle app da Hive

Prezzi di Hive

Questa alternativa a Evernote non ha un piano gratuito. Dovrete pagare 12 dollari al mese per utente per le note di Hive.

Cosa pensano le persone che prendono appunti in Hive:

"Nel complesso è stato buono. Abbiamo assistito all'evoluzione del programma e abbiamo notato miglioramenti nella facilità d'uso e nella funzionalità. Diverse domande/ problemi funzionali che ho avuto e che ho espresso attraverso i sondaggi e le chat sono stati modificati/corretti, quindi è bello vedere che l'azienda sta effettivamente prestando attenzione a come le persone lo usano." - Recensione verificata di Capterra "Nel complesso è stato abbastanza buono. Mi piace che il software sia generalmente molto veloce e reattivo. L'unica area che è lenta è la sezione delle note, il che è onestamente un peccato perché in genere vorrei che le note si aprissero rapidamente se non sono pronto a iniziare ad annotare le cose durante una chiamata improvvisa." - Recensione verificata di Capterra

Valutazioni dell'alveare

G2: 4.6/5 (200+ recensioni)

4.6/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

13. Note sulla mela

Via Note di Apple Se utilizzate un dispositivo iOS come un iPhone, un iPad o un computer Mac, avrete probabilmente notato l'applicazione Apple Notes.

Questa alternativa a Evernote è disponibile solo per gli utenti di dispositivi Apple.

È eccellente per la creazione di appunti veloci e per l'organizzazione del lavoro.

La parte migliore è che ogni nota Apple si sincronizza con il vostro archivio cloud (iCloud), in modo da poter recuperare rapidamente anche le note (eliminate negli ultimi 30 giorni).

Caratteristiche principali di Apple Notes

Protezione delle note con password, Face ID o Touch ID

Ricche opzioni di formattazione come intestazioni, caratteri, immagini, ecc.

Potente funzione di ricerca

Aggiunta di altri elementi dell'app come siti web e luoghi alle note

I vantaggi di Apple Notes

Organizzazione delle cartelle tramite trascinamento

Visualizzazione delle note in galleria

Appuntare le note preferite

Aggiungere liste di controllo

Limitazioni di Apple Notes

Solo un utente Apple può usarlo

Manca di funzioni di gestione delle attività

Non supporta il markdown

Prezzi di Apple Notes

Questa app per dispositivi Apple è gratuita per tutti gli utenti iOS e macOS.

Valutazioni dei clienti su Apple Notes

G2: N/A

N/A Capitolare: N/A

14. Milanote

via Milanote

Milanote è un'applicazione realizzata per i collaboratori visivi come designer di prodotti e fotografi. È un sistema flessibile spazio di lavoro visivo per creare moodboard, prendere appunti e ottenere feedback sui concetti di design.

caratteristiche principali di #### Milanote

Funzionalità di organizzazione visiva con schede, carte e immagini

Ampia gamma di funzioni di personalizzazione

Scorciatoie da tastiera, supporto markdown e capacità di duplicazione

I professionisti di Milanote

Modelli integrati

GIF e font animati

Note crittografate a riposo e in transito

Milanote contro

Integrazioni limitate

Curva di apprendimento ripida

Funzionalità limitate nella versione gratuita

Prezzi di Milano

Milanote offre piani gratuiti e a pagamento a partire da 9,99 dollari al mese per utente.

Valutazioni dei clienti Milanote

G2: 4.5/5 (30+ recensioni)

Capterra: 4.8/5 (30+ recensioni)

15. Buone note

via GoodNotes

GoodNotes è un'applicazione per prendere appunti digitali che consente agli utenti di prendere note scritte a mano e annotare PDF sui loro dispositivi mobili. Con GoodNotes, gli utenti possono creare e organizzare taccuini digitali, importare PDF e immagini e annotarli utilizzando una serie di strumenti di scrittura e disegno.

Caratteristiche principali di GoodNotes

Riconoscimento della scrittura a mano

Possibilità di creare più quaderni, cartelle e tag

Modifica dei documenti in tempo reale

I vantaggi di GoodNotes

Esperienza di scrittura simile a quella della penna sulla carta

Importazione e annotazione di PDF

Sincronizzazione con il cloud

I contro di GoodNotes

Piattaforme limitate

Dimensione dei file

Funzionalità OCR limitate

Prezzi di GoodNotes

Il piano gratuito di GoodNotes è limitato a 3 quaderni e la versione a pagamento parte da 9,99 dollari.

Valutazioni dei clienti di GoodNotes

Passa a ClickUp: Documenti illimitati e gratuiti per sempre

Evernote è un'ottima applicazione per prendere appunti, ma ha i suoi svantaggi.

Dalle funzioni limitate del piano gratuito alle variazioni di prezzo e alla mancanza di collaborazione in tempo reale, potrebbe essere arrivato il momento di cambiare.

Noi di ClickUp abbiamo documenti illimitati per tutti i nostri utenti! Per sempre. Esatto, indipendentemente dal piano, potete creare tutti i documenti che volete. E non è tutto: ClickUp offre anche funzioni di gestione delle attività, di automazione del flusso di lavoro e di collaborazione in tempo reale per aiutarvi a rimanere organizzati e in cima alle vostre attività.

Quindi perché aspettare?

/Riferimenti/ https://clickup.com/ Passate a ClickUp oggi stesso /%href/

e sperimentate un modo migliore di prendere appunti!

Buona presa di appunti! 📝🚀