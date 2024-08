10 Software di gestione del tempo per le piccole imprese nel 2024

Il monitoraggio del tempo è molto più che vedere il tempo trascorso al lavoro o quando il team timbra il cartellino. Può aiutare le piccole imprese a gestire meglio le risorse interne, a mantenere i costi operativi bassi e a prevedere con maggiore precisione i tempi e le spese dei progetti.

Ma siamo onesti.

Il monitoraggio del tempo può anche essere un'enorme seccatura, soprattutto se ci si limita alle funzionalità/funzione di base. La maggior parte delle piccole aziende non ha il tempo di gestire il monitoraggio del tempo per ogni dipendente e i manager potrebbero lavorare su attività più importanti piuttosto che armeggiare con strumenti di monitoraggio del tempo non all'altezza.

È qui che il software di monitoraggio del tempo per le piccole aziende è di grande aiuto. Con il giusto software di monitoraggio del tempo, i titolari delle piccole imprese possono facilmente tenere traccia del tempo dei loro dipendenti e allocare le risorse in pochi clic.

Ma quale software di monitoraggio automatico del tempo scegliere? Ecco la nostra top 10, con i suggerimenti e le funzionalità/funzione che desiderate dal miglior software di monitoraggio automatico del tempo. Se avete bisogno di tracciare il tempo dei dipendenti, di monitorare il project management, di tenere traccia delle spese o di creare casi d'uso personalizzati, questi strumenti sono le opzioni migliori.

**Cosa cercare in un software di monitoraggio del tempo gratis per le piccole aziende?

Quando iniziate a cercare il miglior software di monitoraggio del tempo per la vostra piccola azienda, il miglior software di monitoraggio del tempo per le piccole imprese dovrebbe rispondere adeguatamente alle seguenti domande:

**Il miglior software di time-tracking per le piccole imprese deve essere intuitivo per chi gestisce il monitoraggio del tempo e per chi analizza i dati durante le verifiche del time-tracking.

Da fare: il software di time-tracking ha gli strumenti necessari per il monitoraggio del tempo per le ore di lavoro della vostra piccola azienda? Considerate le funzionalità di cui avrete bisogno, come il monitoraggio del tempo per progetto, dipendente o attività. Potreste anche aver bisogno di un software per il monitoraggio del tempo che offra app mobili per la voce su diversi dispositivi mobili.

Considerate le funzionalità di cui avrete bisogno, come il monitoraggio del tempo per progetto, dipendente o attività. Potreste anche aver bisogno di un software per il monitoraggio del tempo che offra app mobili per la voce su diversi dispositivi mobili. Da fare in modo che si integri con gli altri strumenti? Potrebbe essere necessario che si integri con il software per le buste paga, con gli strumenti di fatturazione per fatturare ai client, con Google Calendar e con il software per la gestione delle risorse umanegestione delle attività strumenti di gestione delle attività. Considerate anche se avete bisogno di un monitoraggio del tempo illimitato o di un accesso per utenti illimitati. Pensate alle funzionalità/funzione che desiderate prima di iniziare a comprare il miglior software per il monitoraggio del tempo.

L'estensione per Chrome di ClickUp riunisce cinque delle funzionalità più scollegate del project management in un'unica incredibile app. Crea attività di ClickUp, monitora il tempo, memorizza screenshot, segnalibro di siti web, salva note e allega email, il tutto dall'estensione per Chrome di ClickUp

**I dati delle app per il monitoraggio del tempo sono fantastici, ma sono utili solo quando si sa cosa ci dicono. Una reportistica corretta, rapporti dettagliati e facili modelli di progetto per il monitoraggio del tempo e delle attività possono aiutarvi a sfruttare al meglio le soluzioni di time-tracking senza aumentare il tempo dedicato all'interpretazione dei risultati.

Il software di monitoraggio del tempo è dotato di un'ampia assistenza, sia sul piano Free che su quello a pagamento? Il software di monitoraggio del tempo dovrebbe essere intuitivo, ma questo non significa che non si possano avere domande. Cercate un software per il monitoraggio del tempo per le piccole aziende con una solida documentazione e un'ampia gamma di opzioni di supporto clienti per ottenere il time-tracking più accurato.

Il software di monitoraggio del tempo dovrebbe essere intuitivo, ma questo non significa che non si possano avere domande. Cercate un software per il monitoraggio del tempo per le piccole aziende con una solida documentazione e un'ampia gamma di opzioni di supporto clienti per ottenere il time-tracking più accurato. Quanto costerà il software per il monitoraggio del tempo? Alcune opzioni di software per il monitoraggio del tempo sono vendute a un costo unico, mentre altre prevedono un addebito mensile. Assicuratevi di sapere quanto pagherete per l'intera durata del software di monitoraggio del tempo, per essere sicuri di ottenere il prezzo migliorevalore per il budget del progetto.

I 10 migliori software di monitoraggio del tempo per le piccole aziende da usare nel 2024

Volete gestire le vostre risorse interne in modo più efficiente e massimizzare il modo in cui i dipendenti a ore impiegano il loro tempo? Ecco i 10 migliori software per il monitoraggio del tempo per le piccole aziende nel 2024, che ottimizzano la produttività dei dipendenti attraverso un migliore monitoraggio del tempo.

Con il monitoraggio del tempo in ClickUp è possibile registrare il tempo man mano che si procede o inserirlo manualmente

Il software di produttività all-in-one di ClickUp offre un potente strumento per la gestione del tempo project management e di monitoraggio del tempo funzionalità/funzione. È possibile monitorare il tempo da qualsiasi dispositivo e la piattaforma offre persino un pratico plug-in per gli utenti di Chrome. Gli utenti possono aggiungere note al monitoraggio del tempo, assegnare il tempo fatturabile o aggiungere etichette per tenere traccia della durata di un progetto. Modello di pianificazione della gestione del tempo di ClickUp consente di ottimizzare gli orari e di massimizzare la giornata del team grazie a un monitoraggio del tempo più intuitivo.

Gli utenti apprezzeranno la semplicità d'uso degli strumenti di monitoraggio del tempo. I titolari di piccole aziende apprezzeranno le solide opzioni di reportistica e la vista Carico di lavoro, che consente di avere una vista dettagliata dell'allocazione delle risorse interne durante la settimana. L'offerta include modelli di tabella oraria inclusi rendono estremamente facile iniziare a lavorare con la piattaforma.

Se volete un software di monitoraggio del tempo per le piccole imprese facile da usare e versatile, che si integri con il resto del vostro stack tecnologico, questo è il software che fa per voi.

Funzionalità/funzioni migliori di ClickUp

Monitoraggio del tempo da qualsiasi dispositivo, compresi telefoni cellulari e tablet, grazie all'installazione di un'app per dispositivi mobili

Utilizzare la vista Carico di lavoro per visualizzare i dati relativi alle attività svoltecapacità del team su base settimanale o mensile

Etichettate, ordinate e aggiungete note alle voci con pochi clic all'interno dello strumento di monitoraggio del tempo

Utilizzate le opzioni di reportistica per capire come i dipendenti impiegano il loro tempo e come ottimizzarlo in futuro

Scoprite le opzioni di flusso di lavoro automatizzato, come la possibilità di tracciare automaticamente le ore fatturabili

Limiti di ClickUp

Non tutte le visualizzazioni sono disponibili sui dispositivi mobili, ma ne sono in arrivo altre 😉

La complessità di un'applicazione completatastrumento di produttività potrebbe rappresentare una curva di apprendimento per coloro che desiderano un semplice strumento di monitoraggio del tempo

Piani tariffari di ClickUp

Free Forever per sempre

Unlimited: $5/mese per utente

Business: $12/mese per utente

Business Plus: $19/mese per utente

Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 8.000 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (oltre 3.600 recensioni)

2. DeskTime

Via tempo di lavoro DeskTime è un software per il monitoraggio del tempo che si concentra sulla produttività . Oltre al monitoraggio del tempo, il software tiene traccia dello stato di avanzamento del lavoro attraverso i siti web e i titoli dei documenti. Questi dati indicano a cosa sta lavorando il team e quando, in modo da poter monitorare lo stato di avanzamento di ogni attività.

Inoltre, dispone di eccellenti funzionalità di project management che consentono di visualizzare una vista dettagliata di ciò che sta accadendo, rendendo più facile l'assegnazione delle ore fatturabili e il controllo delle spese.

Per le piccole aziende che hanno problemi di produttività, questa potrebbe essere un'ottima soluzione software per il monitoraggio del tempo, per aiutare il team a ingranare la marcia giusta.

Le migliori funzionalità/funzioni di DeskTime

Crea promemoria automatici per le pause e pianifica il tempo privato in modo che i membri del team non si esauriscano

Rimanere facilmente informati sulle attività dei lavoratori remoti e ibridi

Monitoraggio del tempo insieme alle prove di lavoro, in modo da sapere a cosa stanno lavorando tutti e quali sono i loro stati

Limiti di DeskTime

Sebbene ci siano ottime opzioni di reportistica, alcuni dei report e dei grafici personalizzati possono essere un po' confusi

Piani tariffari di DeskTime

Piano Free: Disponibile per un utente

Pro: $7/mese per utente

Premium: $10/mese per utente

Enterprise: $20/mese per utente

Valutazioni e recensioni di DeskTime

G2: 4.6/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (oltre 500 recensioni)

3. Tempo di tracciamento

Via tempo di Tracciamento Se volete eliminare la documentazione cartacea per il monitoraggio del tempo, date un'occhiata a TrackingTime. Questo versatile software per il monitoraggio del tempo è perfetto per le piccole aziende e presenta un'interfaccia utente semplice. La piattaforma consente di monitorare il tempo di un team indipendentemente da orari, posizione o stile di lavoro. È inoltre possibile tenere traccia delle presenze e creare facilmente un registro delle ore di lavoro reportistica da condividere con i client .

Questo software per il monitoraggio del tempo è eccellente per automatizzare il monitoraggio manuale del tempo, compreso il monitoraggio dei problemi di conformità e il caricamento dei dati su altre piattaforme. È possibile generare reportistica (o anche creare report personalizzati), gestire le ore di lavoro e tenere sotto controllo la gestione delle attività.

Funzionalità/funzione migliori di TrackingTime

Traccia il tempo da casa, il tempo trascorso sul campo o in ufficio con la flessibile app di monitoraggio del tempo

Creare facilmente eventi ricorrenti per il monitoraggio del tempo per eliminare le ripetizionivoce di dati ripetitivi in tutti i flussi di lavoro del project management

Generare rapidamente una reportistica accurata e sincronizzarsi con le altre app mobili del vostro stack tecnologico, in modo da sapere quante ore lavora ogni dipendente

Ottenere informazioni sulle prestazioni del team e capire meglio come allocare le risorse interne

Limiti di TrackingTime

L'app desktop può essere complicata se si deve tenere traccia del tempo su più progetti per il monitoraggio delle spese su più account di fatturazione

Alcuni utenti hanno riscontrato difficoltà nell'integrazione dei dati di monitoraggio del tempo con altri strumenti per app mobili

Piani tariffari di TrackingTime

Piano Free: Disponibile per un massimo di tre utenti

Pro: $5/mese per utente, con fatturazione annuale

Business: $10/mese per utente, fatturati annualmente

TrackingTime valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (oltre 75 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (35+ recensioni)

4. Tempo di salvataggio

Via Tempo di salvataggio RescueTime è un ottimo software per il monitoraggio del tempo dei dipendenti che può aiutare i titolari di piccole aziende a creare responsabilità, indipendentemente da dove i dipendenti trascorrono il loro tempo di lavoro.

RescueTime utilizza un coaching quotidiano continuo per aiutare i membri del team a rispettare le attività e a sviluppare una sana obiettivi professionali . Il assistente per il monitoraggio della produttività dei dipendenti si trova nella barra delle applicazioni del Mac o del PC. L'assistente imposta un obiettivo di concentrazione per l'utente e lo avverte quando è il momento di ricentrarsi o lo elogia quando ha raggiunto un traguardo di produttività.

In questo modo, invece di monitorare semplicemente il tempo, monitora anche la concentrazione. Aiuta a bloccare le distrazioni e a mantenere i team in attività per un migliore project management.

Le migliori funzionalità/funzioni di RescueTime

Si sincronizza con la vostra agenda per determinare esattamente quanto tempo potete dedicare al lavoro ogni giorno

Fornisce riepilogo/riassunto di fine giornata sucarico di lavoro ai membri e ai titolari aziendali per facilitare le verifiche sul monitoraggio del tempo

Va oltre la funzionalità principale di monitoraggio del tempo per fornire sessioni di concentrazione per bloccare le distrazioni e dare ai membri del team il tempo di approfondire le attività

Limiti di RescueTime

È difficile controllare le distrazioni, come i social media, che possono essere necessari per alcuni progetti aziendali

Potrebbe essere necessario dedicare del tempo alla categorizzazione delle distrazioni per ottimizzare la reportistica

Non c'è un piano Free

Piani tariffari di RescueTime

Versione classica: $12/mese o $78/anno

Versione aggiornata: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su RescueTime

G2: 4.1/5 (85+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (130+ recensioni)

5. Time Doctor

/$$$img/ https://www.timedoctor.com/\_next/image?url=%2Fimages%2Fincrease-productivity%2FTD\_daily-time.png&w=640&q=100 Software per il monitoraggio del tempo: Time Doctor /$$$img/

Via Time Doctor Time Doctor offre app automatiche per il monitoraggio del tempo che vengono eseguite in background nel sistema del team. Il monitoraggio della produttività dei dipendenti avviene tramite screenshot del desktop. Ogni screenshot di periodo consente di tenere d'occhio le perdite di tempo e le distrazioni, in modo da poter affrontare qualsiasi problema e aumentare la produttività.

Il software di monitoraggio del tempo offre potenti funzionalità/funzione, tra cui il monitoraggio del tempo dei progetti, dei client e delle attività. Fornisce anche opzioni per tracciare il tempo dei dipendenti per i lavoratori remoti, ibridi e offshore, in modo che il monitoraggio del tempo lavori per voi indipendentemente da dove si trovi il vostro team.

Time Doctor: le sue migliori funzionalità/funzioni

Strumenti di monitoraggio del tempo che identificano i top performer del team, eliminando le distrazioni che fanno perdere tempo durante l'orario di lavoro

Permette al team di lavorare da qualsiasi luogo grazie all'app mobile, mantenendo comunque la trasparenza sulla produttività e sulle ore fatturabili

Include oltre 60 integrazioni che collegano le app di monitoraggio del tempo agli stack di app mobili di tutti i giorni per facilitare la rilevazione delle ore e la reportistica

Teams invia notifiche ai membri del team che non lavorano per riportarli in carreggiata

Limiti di Time Doctor

L'interfaccia dell'app desktop per il monitoraggio del tempo può distrarre gli utenti del team.

Il monitoraggio delle pause potrebbe non fornire un feedback accurato sul modo in cui i dipendenti non a ore e quelli a ore impiegano il loro tempo

Non esiste un piano Free

Piani a pagamento di Time Doctor

Basic: $5,90/mese per utente

Standard: $8,40/mese per utente

Premium: 16,70 dollari/mese per utente

Time Doctor valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (oltre 350 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (oltre 500 recensioni)

6. Tabelle orarie.com

Via Timesheets.com Timesheets.com è un software di monitoraggio del tempo ricco di funzionalità per le piccole aziende. Offre una facile integrazione con i più diffusi software di payroll e account e consente di creare calendari di lavoro personalizzati per tenere sotto controllo i team.

L'app per il monitoraggio del tempo è un servizio all-in-one per i timesheet dei progetti e dei dipendenti, la fatturazione e il monitoraggio delle buste paga, con eccellenti opzioni di supporto clienti. Offre solidi piani gratuiti e a pagamento.

Le migliori funzionalità/funzione di tabella oraria.com

Tracce di dati facili da seguire, che semplificano la revisione delle ore fatturabili e del tempo dedicato ai progetti

Ottime funzionalità/funzioni di sicurezza integrate, come il blocco del protocollo Internet

Integrazione con il libro pagaper automatizzare le Automazioni la maggior parte dei flussi di lavoro e il monitoraggio del tempo

Limiti di tabelle orarie.com

L'interfaccia dell'app per il monitoraggio del tempo è funzionale, ma sembra datata

Inizialmente può essere un po' noioso impostare le app di monitoraggio del tempo

Piani tariffari di tabella oraria.com

Piano Free: Disponibile per i singoli freelance

Standard: $5,50 per utente

Nonprofit: 4,40 dollari per utente

Le opzioni di pagamento includono la fatturazione mensile o annuale

Valutazioni e recensioni di Tabelle orarie.com

G2: 4.2/5 (460+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (785+ recensioni)

7. Tempo di QuickBooks

Via QuickBooks Time Precedentemente noto come TSheets, questo è il software di monitoraggio del tempo per le piccole aziende che già utilizzano QuickBooks per i loro conti contabilità . QuickBooks Time consente di monitorare il tempo e di utilizzare rapidamente gli strumenti di monitoraggio della produttività con i suoi piani a pagamento.

Può anche aiutarvi a risparmiare sulle buste paga o sulla fatturazione ai client.

Funzionalità/funzione migliori di QuickBooks Time

Le funzionalità/funzione di monitoraggio dei dipendenti permettono dicontrollare i permessi retribuiti (PTO), le ore fatturabili e il monitoraggio dei progetti

Le reportistiche personalizzate consentono di ottenere i dati necessari e di eliminare il rumore per ottenere report visivi migliori

Integrazione perfetta con altre applicazioni QuickBooks per una migliore gestione del monitoraggio del tempo

Limiti di tempo di QuickBooks

Alcuni utenti hanno riscontrato degli errori quando hanno cercato di integrare il software di monitoraggio del tempo per le piccole aziende con il loro software per le paghe e l'account

Non c'è un piano Free

Piani tariffari di QuickBooks Time

Time Premium: $10/mese

Time Elite: $20/mese

Payroll Premium: 37,50 dollari/mese

Payroll Premium e Simple Start: 52,50 dollari/mese

Quickbooks Time valutazioni e recensioni

G2: 4,4/5 (oltre 1.400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 6.400 recensioni)

8. Buddy Punch

Via Buddy Punch Buddy Punch riduce il disordine utilizzando un'app online per il monitoraggio del tempo attraverso i suoi piani a pagamento. L'interfaccia di monitoraggio del tempo è semplice da usare e si può sfruttare lo strumento di monitoraggio del tempo dell'app per creare report rapidi e dettagliati su presenze, PTO e straordinari.

L'app per il monitoraggio del tempo offre alle piccole imprese un'ampia possibilità di controllo su quando e dove lavora un membro del team, senza alcun ingombro del software.

Funzionalità/funzione migliori di Buddy Punch

Automazioni per il calcolo della PTO e degli straordinari

Personalizza i report per la vostra piccola azienda per ottenere un'analisi di facile lettura dei dati dei timesheet

Monitora facilmente i lavoratori remoti per gestire i problemi di produttività e ottimizzare il loro flusso di lavoro

Limiti di Buddy Punch

Alcuni utenti hanno riscontrato un ritardo nel tentativo di uscire dallo strumento di monitoraggio del tempo. Altri hanno segnalato errori quando Buddy Punch tenta di fare uno screenshot

Piani tariffari di Buddy Punch

Standard: 2,99 dollari al mese per utente, con fatturazione annuale

Pro: 3,99 dollari/mese per utente, con fatturazione annuale

Azienda: Contattare per un preventivo

Buddy Punch valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (190+ recensioni)

Capterra: 4.8/5 (845+ recensioni)

9. Tempestivo

/$$$img/ https://assets-global.website-files.com/637f533d35796760ed0f3f4d/639875ce95d30f6175994cf4\_6257f2528a3995728d8afd49\_5e0f0e9cdf6433bb311f34bc\_Main-people-dashboard\_2x.jpeg Software per il monitoraggio del tempo: Timely /$$$img/

Via Timely Timely lavora per rendere facile il monitoraggio del tempo, perché è uno strumento semplice. La sua tecnologia di pianificazione automatica crea attività senza alcun input manuale da parte dell'utente. L'analisi del monitoraggio del tempo lavora dietro le quinte per determinare quali attività richiedono più tempo e quali risorse sono disponibili. L'interfaccia drag-and-drop facilita alle piccole aziende l'aggiornamento delle informazioni e l'organizzazione.

Si tratta di un'eccellente opzione di software di monitoraggio del tempo per mantenere la vostra azienda in perfetta efficienza. Si tratta di un software di monitoraggio del tempo semplice, che consente di ottenere tutti gli elementi essenziali di cui si ha bisogno in termini di funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo.

Funzionalità/funzione migliori di Timely

Si integra facilmente con tutti gli altri strumenti di project management per una migliore gestione dei progetti e delle retribuzioni

Crea automaticamente tabelle e fogli di lavoro

Consente ai clienti di prenotare gli appuntamenti con voi negli orari di lavoro più adatti a loro

Limiti di tempo

Il supporto clienti è limitato per lo più all'email

Non c'è un piano Free

Piani tariffari Timely

Build: A partire da $20/mese

Elevate: A partire da $30/mese

Innovare: A partire da $35/mese

Valutazioni e recensioni tempestive

G2: 4,8/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (oltre 650 recensioni)

10. Attivare/disattivare Toggl Track

Via Toggl Track È possibile personalizzare facilmente Toggl Track per il proprio team, per monitorare il tempo all'interno di un flusso di lavoro specifico e vedere quali attività generano maggiori entrate per le piccole imprese. Si integra con le piattaforme più diffuse, come Gitlab ed Evernote, e fornisce un'analisi dettagliata dei tempi in report di facile lettura.

È un'ottima app per il monitoraggio del tempo, che aiuta il team a identificare le aree in cui sta prosperando e quelle in cui la produttività potrebbe migliorare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Toggl Track

Popolazione automatica del tempo registrato grazie all'integrazione con Google Calendar

Traccia manualmente il tempo per rendere semplice per le piccole aziende aggiornare i loro tempi da qualsiasi luogo

Esporta facilmente i dati del monitoraggio del tempo nei software di busta paga e di account e automatizza il processo di busta paga delle piccole aziende

Limiti di attivazione/disattivare Toggl Track

Può essere difficile modificare gli errori di monitoraggio del tempo e lo stato dei progetti dopo l'inserimento dei dati

Piani di attivazione/disattivare di Toggl Track

Piano Free: Disponibile per un massimo di cinque utenti

Starter: $9/mese per utente

Premium: 18 dollari/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati disponibili

Attivazione/disattivare Toggl Valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (1.530+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (oltre 2.180 recensioni)

Rimani in pista

Il giusto software di monitoraggio del tempo e le app per il time tracking possono far funzionare il vostro team come una macchina ben oliata per il project management. Sia che stiate gestendo un numero enorme di appaltatori e utenti illimitati che vengono pagati in base al tempo tracciato, sia che siate un piccolo team interno, il monitoraggio del tempo non deve necessariamente occupare tutto il vostro tempo.

Con ClickUp, monitoraggio del tempo è più facile che mai, in modo che il team sia sempre sincronizzato. Iniziare