10 Modelli di accordo commerciale ed esempi di contratto

Per quanto grande o piccola, ogni azienda ha (purtroppo) bisogno di compilare documenti. Spesso si tratta di montagne di contratti e accordi con i fornitori e i partner con cui si lavora.

Per fortuna, non c'è motivo di scrivere ogni accordo a mano. Al contrario, potete affidarvi a modelli di contratti aziendali già pronti, che svolgeranno gran parte del lavoro per voi.

Per aiutarvi, abbiamo creato questo elenco dei 10 migliori modelli di contratto aziendale. Questi modelli vi faranno risparmiare tempo e fatica, fornendovi accordi semplici e preconfezionati che sono il pane quotidiano della maggior parte delle transazioni commerciali.

In questo modo, potrete concentrare il tempo del vostro team su ciò che rende la vostra impresa un successo e meno sui necessari accordi legali che fanno parte della costruzione di un'azienda moderna.

Che cos'è un modello di contratto commerciale?

Un modello di contratto commerciale è un modello specializzato progettato per aiutare le aziende di qualsiasi dimensione a redigere facilmente i contratti per uno dei loro numerosi rapporti commerciali. Questi modelli di contratto tra cui gli accordi di servizio, le risoluzioni dei contratti e gli accordi di partnership.

I modelli di contratti aziendali sono particolarmente utili per le aziende che non dispongono delle competenze interne necessarie per sapere da dove iniziare a redigere i contratti. Un modello non solo vi farà risparmiare tempo, ma vi assicurerà anche di non dimenticare una clausola standard che potrebbe costarvi denaro nel lungo periodo.

Cosa rende un buon modello di contratto commerciale?

Quando si sceglie un modello di contratto commerciale, è importante assicurarsi che sia completo e che copra tutte le basi. Non è il caso di commettere errori o omissioni di cui ci si potrebbe pentire in seguito.

Inoltre, è necessario che gli accordi commerciali siano chiari per tutti i soggetti coinvolti. Un linguaggio semplice e un layout logico rendono più facile per le persone capire quali sono le loro responsabilità. Assicurandovi che i vostri accordi siano chiari fin da ora, è meno probabile che si verifichino malintesi in futuro.

Aggiungete facilmente la vostra vista tabella personalizzata in ClickUp Docs per evitare di dover fare avanti e indietro tra una vista e un documento

Infine, un buon modello di contratto commerciale deve avere un aspetto professionale e ben fatto. Dovrebbe essere personalizzabile e facile da costruire in base ai vostri termini per adattarsi al vostro marchio specifico.

Il vostro contratto commerciale deve avere un bell'aspetto perché questi contratti sono il vostro marchio e rappresentano tutto ciò che fate. Per questo motivo, è necessario che ogni contratto di servizio creato e firmato dalla vostra azienda mantenga la stessa qualità che mettete nel vostro prodotto o servizio.

10 Modelli di contratto aziendale per velocizzare le operazioni organizzative

Invece di farvi scegliere tra migliaia di modelli, abbiamo compilato in ClickUp un elenco di 10 modelli di contratto aziendale che vi renderanno la vita molto più facile. Dalla gestione dei contratti, agli accordi di lavoro, ai contratti di assunzione, qui c'è qualcosa per ogni azienda fiorente.

1. Modello di contratto commerciale ClickUp

Modello di contratto commerciale ClickUp

Che siate una piccola azienda che vende gli ultimi widget o un'impresa di grandi dimensioni con i servizi più fantasiosi, avrete bisogno di un contratto commerciale modelli di contratto ogni volta che si vende a un'altra azienda.

Il Modello di contratto commerciale ClickUp è stato progettato per rendere la stesura di questi contratti il più semplice possibile. Questo modello viene fornito con tutte le sezioni più comuni, in modo da poter delineare il contratto di servizio in modo semplice e con un layout pertinente gli ambiti del progetto .

È possibile includere in questo documento i servizi offerti, i prezzi, la cancellazione, le garanzie e altre questioni correlate. Tutto ciò che dovete fare è personalizzare il modello riempiendo gli spazi vuoti.

Non potrebbe essere più semplice.

Non lasciate che la vostra ultima vendita si trascini perché dovete redigere il contratto. Utilizzate questo modello oggi stesso e preparatevi a stappare lo champagne per il vostro ultimo successo aziendale. Scarica questo modello

2. Modello di contratto di partenariato 50/50 ClickUp

Modello di contratto di partenariato ClickUp 50/50

Gli accordi di partnership sono spesso trascurati, ma non dovrebbero mai essere sottovalutati. La protezione della vostra azienda e di voi stessi da future controversie, stabilendo i termini di una partnership, è la chiave del successo.

Il Modello di contratto di partenariato 50/50 ClickUp vi aiuta a redigere un accordo per raggiungere questo obiettivo. Questo modello tratta argomenti quali:

Cosa succede quando una delle parti vuole recedere dall'accordo?

Come funzionerà l'arbitrato tra i partner?

Cosa succede in caso di violazione dei termini?

Il nostro modello di contratto di partnership è già pre-scritto. Pertanto, se avete bisogno di un contratto standard di partnership 50/50 da scrivere subito, gran parte del lavoro è già stato fatto per voi. Inoltre, se volete che sia un po' più personalizzato, è un ottimo punto di partenza ed esempio da cui partire per la stesura del vostro.

Se avete già preparato tutto questo in anticipo, vi risparmierete potenziali grattacapi in futuro, quindi assicuratevi di iniziare oggi stesso a creare un contratto di collaborazione ben fatto. Scarica questo modello

3. Modello di contratto legale operativo per LLC ClickUp 50/50

Modello di contratto legale operativo ClickUp 50/50 LLC

Un accordo operativo per una società a responsabilità limitata (LLC) 50/50 è un accordo per la gestione congiunta di un'azienda tra due o più parti. Questo tipo di accordo definisce tutti gli aspetti del rapporto d'affari, tra cui la ripartizione dei profitti e delle perdite, i diritti legali e molto altro ancora.

L'obiettivo di Modello di accordo operativo per una SRL 50/50 di ClickUp è quello di rendere la stesura di questi documenti il più semplice possibile. Utilizzando questo modello, dovreste essere in grado di redigere rapidamente un accordo che delinea i processi aziendali così come i vostri obblighi e diritti in qualità di stakeholder .

Questo modello è molto semplice per i principianti, quindi non c'è da preoccuparsi, anche se siete alle prime armi con la stesura di accordi LLC. È già completo di sezioni relative ai contributi, alle responsabilità di gestione e a ciò che accade quando uno dei soci si ritira o vuole rilevare l'altro socio.

Stabilendo queste regole in anticipo, sarà molto più facile per tutti i partecipanti alla joint venture in caso di imprevisti. Assicuratevi quindi che l'accordo operativo della vostra LLC sia il più dettagliato e completo possibile, in modo da non dovervi preoccupare di eventuali problemi in futuro.

Iniziate a realizzare la vostra nuova partnership LLC 50/50 con il modello qui sotto. Scarica questo modello

4. Modello di gestione del contratto ClickUp

Modello di gestione del contratto ClickUp

La gestione dei contratti è un problema enorme in qualsiasi azienda. Ecco perché esistono intere industrie costruite intorno alla progettazione di software di gestione aziendale in grado di organizzare tutti i dati di cui un'azienda ha bisogno per funzionare.

I contratti e i documenti sono essenziali per un'azienda. Perché?

Assicurano che il vostro team sappia esattamente cosa deve fare e come devono essere realizzati e consegnati i servizi o i prodotti che fornite. Ma quando i vostri accordi scritti sono sparsi in innumerevoli file e database, possono diventare rapidamente una confusione opprimente che ostacola la vostra capacità di raggiungere i vostri obiettivi più urgenti obiettivi aziendali più urgenti .

In effetti, un recente indagine ha rilevato che le persone impiegano in media 45 minuti per trovare un contratto specifico nei database della loro azienda. Si tratta di 45 minuti che potrebbero essere spesi meglio per fare quasi tutto il resto.

Fortunatamente, il Modello di gestione dei contratti ClickUp può aiutarvi a organizzare tutto in un unico posto. In sostanza, questo modello consente di creare un vero e proprio elenco principale di tutti i contratti e gli accordi aziendali. In questo modo è possibile trovare rapidamente e facilmente tutti i contratti con pochi clic.

È inoltre possibile personalizzare l'elenco principale nel modo che si ritiene più opportuno. Ad esempio, è possibile definire ogni documento in base al tipo, in modo che se si ha bisogno di trovare un determinato documento documento di progetto è molto più facile da trovare.

Con questa organizzazione, i vostri contratti saranno pronti in una frazione del tempo che ci voleva prima. Organizzatevi con questo modello oggi stesso e non lasciate più che i vostri contratti sfuggano al controllo. Scarica questo modello

5. Modello di accordo di lavoro ClickUp

Modello di contratto di lavoro ClickUp

Creare uno spazio sicuro e aperto in cui i team possano lavorare e collaborare è essenziale per qualsiasi organizzazione. Ma spesso è necessario un accordo che definisca le modalità di collaborazione tra i gruppi, l'ambiente di lavoro preferito e le aspettative reciproche.

Il Modello di accordo di lavoro ClickUp rende facile la creazione di questo tipo di accordo, fornendo una lavagna dove i team possono redigere le proprie condizioni di lavoro. In questo modo, tutti possono essere d'accordo sulle modalità di collaborazione.

Ad esempio, forse a Sammy non piace ricevere messaggi al mattino. O forse Dora preferisce essere contattata via e-mail invece che con un messaggio di testo. Queste preferenze devono essere apprese e riconosciute per ottenere il massimo da tutti i membri del team.

Inoltre, è possibile personalizzare il modello di lavagna come si desidera. Ad esempio, si può aggiungere una sezione dedicata alle proposte, in modo che tutti possano condividere le proprie idee e contribuire al successo delle operazioni aziendali.

In questo modo, i membri del team possono aggiungere le loro idee su come ottimizzare le operazioni aziendali Strumenti BPM che potrebbero portare benefici a lungo termine. Iniziate quindi a usare questo modello di lavagna oggi stesso e preparatevi a vedere i vostri livelli di collaborazione e altri metriche aziendali alle stelle. Scarica questo modello

6. Modello di contratto di lavoro ClickUp

Modello di contratto di lavoro ClickUp

Tutti devono iniziare da qualche parte; per i nuovi assunti, di solito si tratta di un documento di contratto di lavoro. Può non essere un'attività entusiasmante, ma in realtà è incredibilmente importante per iniziare un rapporto di lavoro con il piede giusto.

Un contratto di lavoro solido è essenziale per ogni nuovo assunto. Si tratta di un contratto legale che delinea i diritti e i ruoli dei dipendenti, nonché le responsabilità dell'azienda nei loro confronti in cambio del loro servizio e delle loro competenze.

Il Modello di contratto di lavoro ClickUp semplifica la creazione di questo documento scritto, fornendovi un modello preconfezionato già compilato con le informazioni necessarie, come quelle relative a licenziamento, retribuzione e benefit. Include anche sezioni per delineare le aspettative, i valori culturali e tutto ciò che rende speciale il lavoro nella vostra azienda.

Quindi, visitate il modello qui sotto e assicuratevi che i vostri nuovi assunti si prendano cura di voi fin dal primo giorno. Scaricate questo modello

7. Modello di contratto per servizi ClickUp

Modello di contratto per i servizi ClickUp

È sempre emozionante quando si ottiene una nuova vendita per il proprio prodotto. Ma un accordo verbale e una stretta di mano digitale non significano necessariamente "missione compiuta" Per concludere l'affare è necessario un solido documento di contratto di servizi.

Il Modello di contratto per i servizi ClickUp può aiutarvi a creare un contratto di servizi professionale e completo in pochi minuti. Questo modello di prim'ordine viene fornito con tutto ciò che serve per redigere un accordo vincolante, come i dettagli di pagamento e la proprietà del lavoro prodotto.

Copre anche altre aree comuni, come le garanzie e le responsabilità, in modo da evitare potenziali controversie prima ancora che inizino.

Inoltre, è possibile personalizzarlo come si desidera. Quindi, se dovete includere qualcosa di specifico nel vostro contratto di servizi, questo modello vi darà un ottimo esempio di come farlo correttamente. Scarica questo modello

8. Modello di contratto di consulenza ClickUp

Modello di contratto di consulenza ClickUp

Non tutti i lavori e le competenze possono essere svolti all'interno dell'azienda. Quando avete bisogno di un po' di aiuto esterno, i freelance o i consulenti possono essere esattamente ciò che il medico ha ordinato.

In questi casi, creare un contratto di consulenza e proposta di progetto è fondamentale per assicurarsi che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda. Il Modello di contratto di consulenza ClickUp consente di redigere facilmente un contratto legale che definisce le modalità di retribuzione dei consulenti, la proprietà di qualsiasi proprietà intellettuale creata e il tipo di servizi che essi forniranno.

È anche abbastanza facile aggiungere tutto ciò che serve per il vostro contratto specifico. Per esempio, ci sono spazi per delineare le questioni relative all'indennizzo, alla scopo del lavoro e se sarà necessario un NDA.

Assicuratevi che voi e il vostro consulente siate protetti per tutta la durata del progetto. Non correte rischi quando assumete un consulente: assicuratevi che tutto sia a prova di bomba prima dell'inizio della vostra collaborazione con il Contratto di consulenza ClickUp.

Bonus:_ Software per il monitoraggio del tempo dei consulenti ! Scarica questo modello

9. Modello di contratto di locazione commerciale ClickUp

Modello di contratto di locazione commerciale ClickUp

Affittare un immobile per la propria attività può essere un'impresa entusiasmante e redditizia, se lo si fa nel modo giusto.

Ecco perché è importante avere un contratto di locazione solido. Dovrete assicurarvi che tutte le condizioni di locazione siano messe per iscritto, in modo che entrambe le parti sappiano esattamente di cosa sono responsabili.

Il Modello di contratto di locazione commerciale ClickUp fornisce un documento completo per la gestione di qualsiasi tipo di contratto di locazione commerciale. È dotato di sezioni come l'affitto, il deposito cauzionale e l'assicurazione, per cui non dovrete preoccuparvi di tralasciare nulla.

Non mettete da parte i piani di espansione solo per risolvere le pratiche di locazione. Utilizzate invece il nostro modello di contratto di locazione commerciale per trasferirvi e far crescere la vostra attività. Scarica questo modello

10. Modello di contratto di cessazione ClickUp

Modello di contratto di cessazione ClickUp

È un peccato, ma a volte anche le collaborazioni più promettenti non funzionano. In questi casi, non dovete limitarvi a subire. Utilizzate invece un modello di contratto di rescissione per fare in modo che questa collaborazione sia davvero un ricordo del passato.

Con Modello di contratto di cessazione di ClickUp è possibile redigere in modo semplice e veloce una lettera per porre fine a quasi tutti i contratti. Inoltre, la maggior parte del testo è già pronto per voi: dovete solo aggiungere dettagli come la data di cessazione e le ragioni per cui avete deciso di porre fine alla collaborazione.

In questo modo saprete che l'accordo è ufficialmente concluso e non dovrete più preoccuparvi di eventuali obblighi o incomprensioni con il vostro ex partner.

Non perdete tempo con una collaborazione che non funziona: redigete una risoluzione, apponete la vostra firma elettronica e passate a cose migliori. Scarica questo modello

Un unico posto per tutte le vostre esigenze di accordi commerciali

Indipendentemente dal tipo di accordo che state cercando di redigere, abbiamo un modello ClickUp pronto ad aiutarvi. Grazie ai nostri modelli di documenti pre-scritti e personalizzabili, sarete in grado di creare rapidamente contratti legali che proteggano la vostra azienda e i partner coinvolti.

Non aspettate: iscrivetevi per un un account ClickUp gratuito oggi stesso e iniziate a redigere ogni piccolo accordo e contratto di cui la vostra azienda ha bisogno per avere successo.