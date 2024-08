20 Migliori software di gestione aziendale 2024 – Recensioni e prezzi

Cosa desidera di più il vostro team? Una vacanza a Los Cabos? (Ma soprattutto, il vostro team vuole strumenti che lo aiutino a terminare il lavoro più velocemente.

Business software di gestione è un modo per aiutare il team a raggiungere questo obiettivo. Grazie a un software potente, il team può tenere sotto controllo le cose, in modo che nulla sfugga alle maglie del lavoro.

Che si tratti di assegnare attività, collaborare a progetti, monitorare del tempo, ecc , documentare i processi per rendere più fluidi i processi interni, oppure creare una hub della conoscenza per i clienti, sono tante le cose che si possono fare con un software di gestione aziendale.

Cos'è il software di gestione aziendale?

Il software di gestione aziendale è un insieme di programmi, tecnologie e applicazioni che consentono a un'azienda di gestire, automatizzare e ottimizzare i processi e le operazioni.

Cosa cercare nei programmi di gestione aziendale?

Il software di gestione aziendale deve fornire:

Gestione delle relazioni con i clienti

Spazio di archiviazione cloud e gestione dati

Project management per le aziende

Monitoraggio delle metriche aziendali

Fatturazione e budgeting

Analisi e reportistica

Automazioni dei flussi di lavoro

Il mercato globale del software aziendale ha avuto un valore pari a 429,59 miliardi di dollari nel 2021 e si prevede una crescita dell'11,7% dal 2022 al 2030. Si tratta di un mercato enorme con molti operatori. Ma il lato positivo è che questo vi offre molte opzioni tra cui scegliere.

Ecco i principali prodotti aziendali per aiutarvi nelle operazioni e nella gestione del vostro team !

20 migliori sistemi software di gestione aziendale nel 2024

Il miglior software di gestione aziendale ha significati diversi per persone diverse. Ad esempio, a voi potrebbe interessare di più un software di potente CRM mentre un altro potrebbe dare maggior valore all'automazione dei flussi di lavoro.

Abbiamo raccolto le piattaforme di gestione aziendale più diffuse per aiutarvi a trovare quella più adatta alle vostre esigenze.

Andiamo al sodo!

1. ClickUp

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze ClickUp è una piattaforma di produttività tutto in uno dove i team si riuniscono per pianificare, organizzare e collaborare al lavoro utilizzando attività, documenti, chat, obiettivi, lavagne online e altro ancora.

Facilmente personalizzabile con pochi clic, ClickUp consente ai team di ogni tipo e dimensione di svolgere il lavoro in modo più efficace, aumentando la produttività a nuovi livelli.

Se siete alla ricerca di un programma gratuito, intuitivo, potente e facile da usare software di gestione aziendale gratuito e facile da usare clickUp è la soluzione ideale. Con la versione gratuita si accede a funzionalità/funzioni che con altri software aziendali sarebbero a pagamento.

Che si tratti di gestire una piccola azienda o una grande azienda con migliaia di dipendenti, ClickUp ha tutto.

Grazie alle funzionalità avanzate di comunicazione e collaborazione, potete avere tutti gli utenti che volete, creare tutte le attività necessarie e collaborare a ogni passaggio.

Funzionalità/funzioni chiave di ClickUp

Documenti di ClickUp : creare documenti di procedure operative standard e condividerli con i team interessati. Collaborate con i membri su qualsiasi documento, mentre continuate a perfezionare i processi aziendali

Commenti assegnati : mantenete tutti nel giro e nell'account assegnando attività ai membri del team nelle conversazioni

ClickUp mappe mentali eLavagne online: colmare il divario tra l'ideazione e l'esecuzione creando attività di ClickUp direttamente dalle lavagne online e dalle mappe mentali

oltre 1.000 integrazioni : Eseguire tutte le attività aziendali dalla dashboard di ClickUp estendendo le funzioni

15+ visualizzazioni personalizzabili : Visualizza il tuoprogetti e attività in vista Gantt, Kanban, tabella, calendario, scheda o elenco

Modelli di flusso di lavoro : create ottimizzazioni del flusso di lavoro con l'aiuto di modelli per tutti i tipi di casi d'uso: monitoraggio dei problemi, piano di costruzione, sviluppo di software e altro ancora!

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/31e593e4-1000.png Il modello di piano Business di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a creare e monitorare un piano aziendale completo.

https://app.clickup.com/signup?modello=t-200550419&\_gl=1\*vpspnv\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MDY0OTk0OTMuQ2p3S0NBaUFrOWl0QmhBU0Vpd0ExbXlfNjc0SmRkUE9JbWpsSWdGbmFIS1RYQ0FacGZkc2psUDdjQlhxLUtFRVAxVpyV3c4WXRGX3NSb0NUcElRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTU5NDQ2NzkwNi4xNzAyOTI4NjAy Scaricare questo modello /$$$cta/

Prezzi ClickUp

Piano Free Forever (migliore per uso personale) Bacheche Kanban Attività e membri illimitati Documenti collaborativi assistenza 24/7 e altro ancora

(migliore per uso personale) Piano Unlimited (migliore per i piccoli team (7$/membro al mese) Tutto quello che c'è nel piano Free Forever Gestione delle risorse Spazio di archiviazione, dashboard, campi personalizzati illimitati Reportistica agile e altro ancora

(migliore per i piccoli team (7$/membro al mese) Piano Business (migliore per team di medie dimensioni e multipli (12$/membro al mese) Tutto ciò che è presente nel piano Unlimited Reportistica personalizzata Automazioni avanzate, monitoraggio del tempo e funzionalità di dashboard Sequenze, Mappe mentali e altro ancora

(migliore per team di medie dimensioni e multipli (12$/membro al mese)

👉 Se avete bisogno di una suite software completa per gestire i carichi di lavoro e i processi della vostra Enterprise, saremo lieti di aiutarvi ad ottenere un esito positivo! Per favore contattare il reparto commerciale quando siete pronti.

Valutazioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (4.409 recensioni)

: 4.7/5 (4.409 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.810 recensioni)

Cosa dicono i clienti di ClickUp

"Mi piace la semplicità di creazione, organizzazione e pianificazione delle attività. Per il nostro team, le visualizzazioni degli sprint sono state le migliori. Inoltre, la possibilità di visualizzare le stesse attività in diverse viste personalizzate, anche per ciascun membro, è stata la migliore. Non guardiamo sempre allo stesso modo e questo ha cambiato le carte in tavola. Software simili come Asana, Trello o Progetto non sono riusciti a raggiungere e comprendere questo aspetto: vogliamo vedere gli stessi dati, ma con i nostri occhi" - Recensione di Capterra "ClickUp è l'unico programma di gestione del lavoro che consente di utilizzare gratuitamente tutte le sue funzionalità. Mi piace la possibilità di utilizzare contemporaneamente Calendario, Elenco e Kanban. Inoltre, la personalizzazione è infinita! Lo consiglio vivamente" - Recensione G2

2. Bitrix24

via Bitrix24Bitrix24 è uno strumento per la gestione aziendale che aiuta le aziende a gestire progetti, ottenere informazioni CRM e automatizzare le pratiche di gestione delle risorse umane. Comunicazione, CRM e collaborazione sono le tre aree principali di Bitrix24.

Si tratta di uno strumento molto versatile, ma questa versatilità ha un piccolo costo. Non tutte le funzionalità/funzione sono accessibili, quindi ci sono dei limiti.

Ad esempio, è possibile creare il sito web della vostra azienda con Bitrix24 . Ma dovrete fare i conti con gravi limiti come lo spazio di archiviazione, la velocità, la personalizzazione e la reattività.

Funzionalità/funzione chiave di Bitrix24

Possibilità di self-hosting, che offre il controllo totale sui dati, l'accesso al codice sorgente e la possibilità di creare strumenti nativi aggiuntivi

Possibilità di creare, assegnare e supervisionare lo stato di attività e progetti in un'unica dashboard

Strumenti di gestione delle risorse umane per monitorare i fogli di presenza dei dipendenti, programmare le ferie e creare reportistica

Effettuare chiamate, videoconferenze o chattare con i clienti senza lasciare Bitrix24

Bitrix24 contro

La creazione di attività ricorrenti è disponibile solo nell'opzione a pagamento

Non ci sono modelli di progetto nella versione gratuita

Interfaccia utente complessa

💸 Prezzi di Bitrix24

Free Forever: Utenti illimitati, collaborazione (chat, videochiamate e area di lavoro aziendale), costruttore di siti web, gestione di attività e progetti, CRM e spazio di archiviazione di 5GB

Basic: $$$a al mese, 5 utenti, collaborazione, project management, contact center, negozio online, costruttore di siti web e 24GB di spazio di archiviazione

Standard: 99 dollari/mese, tutto quello che c'è nel piano Free, 50 utenti, amministrazione e supporto clienti, documentazione online, supporto marketing e 100 GB di archiviazione

Professional: 199 dollari/mese, tutto nel piano gratuito, utenti illimitati, informazioni commerciali,automazioni dei processi aziendali, automazione delle risorse umane e 1024 GB di spazio

Valutazioni di Bitrix24

G2 : 4.1/5 (451 recensioni)

: 4.1/5 (451 recensioni) Capterra: 4.1/5 (513 recensioni)

Cosa dicono i clienti di Bitrix24

"L'esperienza complessiva è positiva, ma non è facile utilizzare tutte le funzioni in quanto non sono interoperabili tra loro (esempio: project management con CRM)." - Recensione di Capterra "La pagina di destinazione di Bitrix24 può essere disordinata e sovraccaricare di opzioni i nuovi utenti. A causa della notevole quantità di funzioni e della probabile duplicazione con altri sistemi (come Outlook, ecc.), il software non viene costantemente utilizzato dai membri con accesso completo al suo potenziale." - Recensione G2 Vedi questi_

**Alternative a Bitrix24_

!

3. Chanty

via Chanty Chanty è uno strumento di collaborazione tra team che ne migliora la produttività semplificando la comunicazione.

Questo strumento di collaborazione rende le videoconferenze e le chiamate un gioco da ragazzi. È anche in grado di offrire chiamate audio ai team!

Chanty è intuitivo e l'interfaccia utente non causa inutili frustrazioni. Con Chanty, i team possono condividere schermi e documenti e collaborare alle attività.

Funzionalità/funzione chiave di Chanty

Un dashboard centrale (Teambook) per organizzare attività, conversazioni e file

Elementi fissati sui messaggi per concentrarsi sulle scadenze, le idee e le attività più importanti

Possibilità di impostare facilmente ruoli, autorizzazioni e privilegi tra i membri del team

Semplice, intuitivo e super facile da personalizzare in base alle esigenze aziendali

Trasformare i messaggi in attività in un istante

Chanty contro

Nel piano Free non c'è condivisione dello schermo, il che è un vero svantaggio per i team più piccoli

Limitate visualizzazioni delle attività. Sono disponibili solo le opzioni Kanban e Calendario

Nella versione gratuita non è possibile impostare ruoli e controlli delle autorizzazioni

Prezzi di Chanty

Piano Free: Free Forever, conversazioni illimitate, gestione delle attività integrata, fino a 10 membri, 1 utente ospite, fino a 10 integrazioni

Piano Business: 3 dollari/utente/mese, videochiamate di gruppo illimitate, 3 ospiti gratis per membro, linea di supporto dedicata, integrazioni illimitate

Valutazioni di Chanty

G2 : 4.5/5 (35 recensioni)

: 4.5/5 (35 recensioni) Capterra: 4.7/5 (31 recensioni)

Ciò che i clienti dicono di Chanty

"La caratteristica notevole di Chanty è che ha una funzionalità/funzione di Team book che permette a qualsiasi team di creare e organizzare attività, conversazioni, messaggi annotati e tutto ciò che viene condiviso. Inoltre, è anche possibile inviare messaggi diretti istantanei ai membri del team. Sebbene permetta opzioni di comunicazione private e pubbliche, non è possibile creare diversi tipi di canali, e questo è uno degli aspetti negativi secondo la mia esperienza" - Recensione di G2 "Gestiamo un team distribuito di 30 persone di tutto il mondo, sparse in cinque diversi fusi orari. Chanty è stato il nostro strumento preferito per rimanere in contatto e discutere di problemi legati al lavoro, oltre a divertirci con la condivisione di meme e gif. Il mio lavoro funziona perfettamente e l'abbiamo raccomandato ad altri team remoti e distribuiti. Il gestione delle attività la funzionalità/funzione è molto elementare: mi piacerebbe vedere la possibilità di monitorare le attività e vedere chi ne fa parte, qual è il loro stato, assegnare attività secondarie, scadenze e altro ancora. In alternativa, sarebbe ottima un'integrazione nativa con Trello" - Recensione di Capterra

4. Libri freschi

via Libri freschi Il periodo delle tasse non è tra i preferiti di molti lavoratori autonomi e solisti.

E potrebbe non essere nemmeno il vostro preferito. Per questo, quando sentite parlare di una soluzione di cloud accounting, pensiamo che correrete a cercarla.

Ecco Freshbooks.

Freshbooks è il software di account per piccole aziende e liberi professionisti. Con FreshBooks è possibile monitorare il tempo fatturabile come freelance o titolare di una piccola azienda. È inoltre possibile impostare la fatturazione ricorrente e tenere traccia delle spese.

E se siete sempre fuori budget, Freshbooks può aiutarvi con le previsioni finanziarie.

Funzionalità/funzione chiave di Freshbooks

Diverse opportunità di integrazione per le aziende di e-commerce che lavorano su Squarespace, eBay, Shopify, ecc.

La possibilità di accettare pagamenti online è un'ottima cosa anche per i freelance che lavorano con client globali

Creazione facile di fatture e invio di promemoria automatici in caso di ritardi nei pagamenti

L'app per dispositivi mobili è una funzionalità/funzione utile per la fatturazione contabile in movimento

Funzione di contabilità a doppia entrata

I contro di Freshbooks

La reportistica relativa alle previsioni e alle stime di spesa non è robusta come quella di altre alternative

Non è l'ideale per le aziende con grandi inventari che cercano funzionalità/funzione di gestione della catena di approvvigionamento

Limitata la possibilità di chattare e collaborare con i progetti

Numero limitato di client fatturabili

Prezzi di Freshbooks

Lite: 15 dollari/mese, 5 client fatturabili, tracciamento di spese illimitate, reportistica commerciale

Plus: 25 dollari/mese, 50 clienti fatturabili, cattura automatica dei dati delle ricevute, fatturazione ricorrente e trattenute per i client, possibilità di invitare un account, reportistica contabile a doppia entrata

Premium: 50 dollari al mese, client illimitati, all in plus, firme email personalizzate, email personalizzate, reportistica sulla salute aziendale

Selezione: Prezzi personalizzati, commissioni ACH limitate, gestore del team dedicato, 2 account per membri del team, monitoraggio spese automatico

Valutazioni di Freshbooks

G2 : 4.5/5 (645 recensioni)

: 4.5/5 (645 recensioni) Capterra: 4.5/5 (3.666 recensioni)

Cosa dicono i clienti di Freshbooks

"Freshbooks fa quello che serve, ma la versione semplice non è estremamente robusta.

Recensione raccolta da e ospitata su G2.com. Non mi piace che non abbia tutte le integrazioni di cui ho bisogno. Ad esempio, devo inserire manualmente tutte le mie vendite commerciali dal mio sito web (tramite Paypal) perché non sono esperta di tecnologia e non so come creare un 'codice' o qualcosa che sia necessario per Da fare automaticamente" - Recensione G2 "Il costo è un po' elevato, quindi potrei non continuare a usarli - al momento sono al 50%. Se fornissero un valore maggiore per il costo, lo considererei un buon investimento, ma pagare per un CRM in più è costoso. Nel complesso, Da fare mi piace il software!" - Recensione di Capterra

5. HubSpot

via HubSpotHubSpot è un nome noto nella gestione delle relazioni con i clienti (CRM). La versione gratuita di HubSpot CRM è piuttosto ricca di funzionalità/funzione per le aziende e i team più piccoli.

E poiché tutti amiamo i software facili da usare, HubSpot non delude.

Il dashboard è semplice e intuitivo, ma le funzionalità di reportistica sono avanzate per uno strumento gratuito.

Funzionalità/funzione chiave di HubSpot

Monitoraggio delle email e notifiche di coinvolgimento per i prospect e i clientigestione dei lead* Ricco materiale di formazione, tra cui un hub di conoscenza dettagliato, webinar e video

La chattare in diretta rende facile per i clienti raggiungere il vostro team commerciale

La visualizzazione in tempo reale della pipeline commerciale è piuttosto impressionante

Modelli di email per semplificare il follow-up dei potenziali clienti

I contro di HubSpot

Il piano Free non è l'opzione CRM più potente per le grandi aziende

I piani Premium costano un occhio della testa

Nessun supporto telefonico per la versione gratis

Prezzi di HubSpot

Starter: $45/mese, eliminazione del marchio HubSpot su (moduli, email e live chat), email e chat di supporto in-app

Professional: $$800/mese, tutto in Starter plus, personalizzazione e automazione su tutti i canali, A/B testing, creazione di report personalizzati, supporto telefonico, integrazione con Salesforce

Enterprise: 3200 dollari/mese, Professional plus,gestione del team e dei marchicontrollo delle autorizzazioni, reportistica avanzata e test adattivi

Valutazioni di HubSpot

G2 : 4.4/5 (8.912 recensioni)

: 4.4/5 (8.912 recensioni) Capterra: 4.5/5 (3.213 recensioni)

Cosa dicono i clienti di HubSpot

"È utile per le funzioni essenziali del CRM con i team commerciali che hanno appena iniziato. Da fare non ha la capacità di scalare con l'azienda per operare in scala al di fuori della piattaforma di marketing" - Recensione di Capterra "Un CRM eccezionale. C'è un motivo per cui si distingue come strumento CRM leader per le PMI. Il valore di $$$a può essere un po' caro. Tuttavia, si dimostra all'altezza dopo aver utilizzato l'estesa suite di funzionalità/funzione. Avrei voluto che le sue Automazioni e le sue strumenti di reportistica erano più sviluppati. La funzionalità/funzione fornisce funzionalità di automazione, tuttavia, dopo aver approfondito la questione, alla fine risulta insufficiente" - Recensione di Capterra Vedi questi_

**Alternative a HubSpot_

!

6. Integrare

via Integrare Integrify è un programma di codice basso gestione del flusso di lavoro software. È il più adatto alle aziende che desiderano automatizzare processi aziendali complessi e ripetitivi per creare un ambiente produttivo per i team.

Integrify permette di assegnare le attività alla persona giusta al momento giusto. In questo modo si risparmiano i costi e si evitano errori costosi in futuro.

Funzionalità/funzione chiave di Integrify

Un account manager dedicato facilita l'impostazione e la personalizzazione per i client

Siamo amanti dei modelli, per cui il servizio gratuito diflusso di lavoro app gratuita I modelli starter sono un salvavita

Possibilità di connettere tutte le app e i software con Integrify tramite API

Tracce di controllo illimitate per mostrare l'automazione dei processi

Spazio di archiviazione di file e documenti espandibile

I contro di Integrify

Piuttosto complesso e non così intuitivo per gli utenti meno esperti

Scarsa scalabilità quando i processi diventano più complessi

Le informazioni sui prezzi non sono prontamente disponibili

Prezzi di Integrify

Informarsi presso Integrify per i prezzi

Valutazioni di Integrify

G2: 4.4/5 (31 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (19 recensioni)

Cosa dicono i personalizzati di Integrify

" Il programma potrebbe consentire un migliore styling. È possibile controllare il CSS, ma non è possibile modificare l'aspetto generale in modo troppo drastico. Anche il modulo di reportistica è carente in termini di funzioni; tuttavia è possibile ovviare a questo problema con una reportistica personalizzata, dato che il provider fornisce l'accesso SQL al database" - Recensione G2 "In realtà mi ci sono volute settimane per capire come lavorare su Integrify. Per questo motivo ho chiesto di migliorare l'esperienza del cliente per renderla più semplice e diretta. Devo anche dire che hanno un team di assistenza perfetto che mi ha aiutato a terminare il lavoro" - Recensione di Capterra

7. MS OneDrive

via Microsoft OneDrive Microsoft OneDrive è una piattaforma di gestione delle risorse digitali per le aziende. Con MS OneDrive, le aziende possono gestire, condividere e collaborare sui file di diversi marchi.

Funzionalità/funzione chiave di MS OneDrive

Scansione dei documenti per eseguire il backup di documenti e ricevute importanti

Accesso omnichannel tramite telefono, laptop e tablet

Collaborazione eccellente per la modifica e la creazione di documenti

Sincronizzazione rapida dei file

Contro MS OneDrive

Spazio di archiviazione inferiore rispetto alla concorrenza

La sincronizzazione è limitata a cartelle specifiche

Prezzi di MS OneDrive

OneDrive for Business piano 1: $5/utente/mese, condivisione di file e spazio di archiviazione OneDrive

One Drive per il piano Business 2: $10/utente/mese, tutto quello che c'è nel piano 1, funzionalità avanzate di sicurezza e conformità

Valutazioni di MS OneDrive

G2 : 4.3/5 (9.098 recensioni)

: 4.3/5 (9.098 recensioni) Capterra: 4.5/5 (10.526 recensioni)

Ciò che i clienti dicono di MS OneDrive

"Nel complesso, non ho avuto problemi con il lavoro di OneDrive o con le sue funzioni. Fa esattamente quello che viene pubblicizzato per Da fare e lo fa bene. Non mi piace il fatto che vengo costantemente avvisato di diversi aspetti legati a OneDrive nel corso della giornata. Sembra che ci siano sempre aggiornamenti o che qualcosa vada storto. Se da un lato l'interazione con altri prodotti è un punto di forza, dall'altro ha costretto l'organizzazione ad acquistare il resto della suite Microsoft in ordine al pieno potenziale di OneDrive" - Recensione di Capterra "Ci sono occasionalmente problemi di ritardo nel passaggio da un programma all'altro e da un file all'altro. Ma in generale questo problema è diminuito nel tempo. Anche la gestione degli utenti che hanno accesso a quali cartelle, documenti, ecc. può essere un po' complicata se si cerca di regolamentarla in modo rigido" - Recensione G2

8. Netsuite

via Netsuite Netsuite è un Software ERP e software di gestione aziendale che aiutano le aziende a a gestire la pianificazione delle risorse dell'azienda . È una piattaforma basata su cloud che offre gestione CRM, finanziaria e di e-commerce.

È possibile automatizzare i processi del flusso di lavoro, accedere a potenti dati di business intelligence e avere accesso alle prestazioni finanziarie e operative da un dashboard centrale.

Funzionalità/funzione chiave di Netsuite

Visualizzazioni multiple che permettono di avere diverse funzionalità/funzione aperte contemporaneamente

Gli utenti possono votare per le modifiche biennali e gli aggiornamenti delle funzionalità/funzione

Business Intelligence nativa

I contro di Netsuite

Occasionali rimozioni di funzionalità/funzione che potrebbero essere utili per alcuni utenti

Componenti aggiuntivi costosi che potrebbero far parte della soluzione principale

Esteso ma confusodocumentazione sul processo* Scarsa esperienza mobile

Prezzi di Netsuite

Informarsi presso Netsuite per i prezzi

Valutazioni su Netsuite

G2 : 3.9/5 (1.866 recensioni)

: 3.9/5 (1.866 recensioni) Capterra: 4.1/5 (828 recensioni)

Cosa dicono i clienti di Netsuite

"NetSuite ha solide capacità di personalizzazione e di customizzazione e offre grande valore ai suoi clienti. NetSuite è facile da usare e offre grande flessibilità. Alcune funzioni standard non sono completate e a volte risultano frustranti" - Recensione G2 "Netsuite ci permette di essere flessibili quanto basta: è bravo in molte cose diverse, ma è ottimo per essere personalizzabile. Possiamo modificare il sistema in base alle nostre esigenze e adattarlo al volo al variare dei requisiti. Il processo di test per il programma di aggiornamento lascia un po' a desiderare. L'esperienza mobile non è il massimo, meglio se su un vero browser (l'app è più orientata verso il futuro che verso l'elaborazione del back end). Inoltre, non sono un grande fan di tutti i componenti aggiuntivi che dovrebbero essere inclusi nell'aggiunta "standard"" - Recensione di G2

9. nTask

via nTask nTask è un elemento di software di project management facilita la collaborazione, il piano e la gestione delle attività quotidiane. Con nTask è possibile allocare risorse, generare report finanziari e di budget e impostare attività cardine.

nTask non si ferma qui.

Offre anche potenti funzionalità/funzione di gestione delle riunioni, per poterle organizzare rapidamente da qualsiasi luogo.

funzionalità/funzione chiave di #### nTask

Possibilità di gestire riunioni, fissare programmi e impostare riunioni ricorrenti

Monitoraggio della gestione del rischio con una matrice dei rischi

Uno strumento di monitoraggio del tempo per tenere traccia del tempo trascorso in remoto

nTask contro

Manca di funzionalità avanzate di reportistica per un team più grande

Si trascina quando si allegano o si caricano file di grandi dimensioni

Prezzi di nTask

Basic: Free Forever, 100 MB fino a 5 membri del team, aree di lavoro e attività illimitate, riunioni, monitoraggio del tempo,monitoraggio dei problemi* Premium: $3/mese/utente, 5GB di spazio di archiviazione

Business: $8/mese/utente, 10GB di spazio di archiviazione, ruoli e autorizzazioni personalizzati, onboarding gratuito, salvataggio di filtri personalizzati

Azienda: Prezzi personalizzati, 100 GB di spazio di archiviazione, controllo delle autorizzazioni, reportistica avanzata, account manager dedicato

valutazioni di nTask

G2 : 4.4/5 (16 recensioni)

: 4.4/5 (16 recensioni) Capterra: 3.9/5 (19 recensioni)

Cosa dicono i clienti di nTask

"Ha un buon valore e la versione gratis offre molte funzioni, tra cui la collaborazione multi-agente. L'interfaccia non è molto intuitiva e mi sono trovato a preferire altre soluzioni o excel a questa, poiché non è così facile visualizzare l'anteprima delle informazioni." - Recensione G2 "Guardando all'altra faccia della medaglia, nTask in generale è un prodotto fantastico, ma ci sono alcuni blocchi. Offre integrazioni al limite e una curva di apprendimento ripida. Si possono incontrare alcuni problemi quando lo si usa per la prima volta. La funzione di visualizzazione del calendario dovrebbe essere più elaborata. Il livello di spesa aumenta con il livello del piano. Inoltre, è difficile creare reportistica. I layout sembrano essere obsoleti" - Recensione G2

10. Pipedrive

via Pipedrive La funzione principale di Pipedrive è una piattaforma CRM. Questo software consente di creare una pipeline commerciale e di spostare le trattative attraverso l'imbuto.

Il più grande vantaggio di Pipedrive è rappresentato dalle sue capacità di IA, che aiutano ad automatizzare le attività e a chiudere più vendite.

Funzionalità/funzione chiave di Pipedrive

La pipeline commerciale visiva a trascinamento permette di conoscere la situazione delle vendite a colpo d'occhio

Filtrare e categorizzare i contatti per un follow-up più personalizzato

È possibile aggiungere alla pipeline fasi e campi personalizzati

Reportistica in tempo reale per definire le vostre priorità

I contro di Pipedrive

È necessario un software aggiuntivo per gestire aspetti come l'email marketing avanzato

Le funzionalità del CRM sono limitate ai team di piccole e medie dimensioni

Prezzi di Pipedrive

Essenziale: $9/utente/mese, gestione del calendario e delle pipeline, personalizzazione e migrazione dei dati al limite, 30 campi personalizzati

Avanzato: $19/utente/mese, sincronizzazione delle email con modelli e pianificazione, invio di email di gruppo, monitoraggio dei clic, costruzione di flussi di lavoro, 100 campi personalizzati

Professional: $39/utente/mese, chiamate e monitoraggio con un solo clic, gestione e creazione di documenti ensign, proiezioni dei ricavi, 1000 campi personalizzati

Enterprise: 59 dollari/utente/mese, reportistica avanzata e personalizzata, maggiori preferenze di sicurezza, campi personalizzati illimitati

Valutazioni di Pipedrive

G2 : 4.2/5 (1.523 recensioni)

: 4.2/5 (1.523 recensioni) Capterra: 4.5/5 (2.402 recensioni)

Cosa dicono i clienti di Pipedrive

"Da molti anni sono un grande fan di Pipedrive per la sua facilità di impostazione e di utilizzo quotidiano. È stato facile modificarlo, giocarci e crearlo da soli senza dover ricorrere a uno stupido partner per l'implementazione di Salesforce e ai relativi costi. Si blocca, si blocca ancora e si blocca di nuovo. Il servizio clienti non se ne cura affatto e ci si ritrova con vari elementi del sistema che non funzionano, rendendo la piattaforma ridondante. Anche dopo aver sollevato diversi problemi, non riesco ancora a parlare con qualcuno tramite la condivisione dello schermo e vengo semplicemente inviato alla chatbot più e più volte" - Recensione G2 "È abbastanza semplice da usare, rispetto ad altre soluzioni simili. Siamo passati da un costoso CRM con un mucchio di potenti funzionalità (che non abbiamo mai usato) a Pipedrive che usiamo quotidianamente. L'onboarding è stato piuttosto semplice. Supporto clienti: ottimo! Non è l'ideale per un modello di ricavi ricorrenti. I nostri clienti devono rinnovare i contratti ogni anno, quindi dobbiamo creare nuovi contatti per ogni anno, anche se si tratta dello stesso cliente. Ma potrebbe essere che siamo noi a non aver trovato un modo migliore Da fare" - Recensione di Capterra Vedi questi_

**Alternative a Pipedrive_

!

11. Plutio

via Plutio Plutio combina project management, gestione delle attività quotidiane e commerciali in un'unica piattaforma intuitiva. È un'app piuttosto flessibile e può funzionare sia per un imprenditore solitario che per un team di un'azienda più grande.

Se siete alla ricerca di un software localizzato, Plutio potrebbe essere la vostra risposta. Questo software all-in-one per la gestione delle piccole imprese lavora in oltre 25 lingue.

Funzionalità/funzione di Plutio

Modelli per progetti, attività, fatture, contratti commerciali e proposte

Creazione di dashboard per ogni utente, in modo che ognuno veda ciò che è rilevante per lui

Fatturazione automatica e condivisione delle ricevute

I contro di Plutio

Non è pensato per team di grandi dimensioni

Poche integrazioni di pagamento

Prezzi di Plutio

Solo: $19, invitando fino a 3 client

Studio: 39 dollari, invito di un numero illimitato di client, 10 collaboratori

Agenzia: $99, client illimitati, 30 collaboratori

Azienda: Prezzi personalizzati, client illimitati, single sign-On, on-boarding personalizzato, account manager dedicato

Valutazioni di Plutio

G2: 4.5/5 (45 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (147 recensioni)

Cosa dicono i personalizzati di Plutio

"Plutio è un modo economico di impegnarsi con team remoti e ha un sacco di funzionalità/funzioni che Trello non ha, come il monitoraggio del tempo e dei costi, le proposte o la fatturazione. Il sistema può essere lento ad aggiornarsi a volte, ma non ha ancora avuto grandi interruzioni. A volte è anche confuso filtrare i risultati e non si aggiorna automaticamente" - Recensione G2 "Le funzionalità/funzione sono solide. Le poche cose che non sono ancora presenti sono sulla tabella di marcia. A volte le richieste di supporto ricevono una risposta rapida, entro un'ora o poco più, ma a volte possono passare giorni. Con la crescita di Plutio, spero di vedere un ulteriore supporto" - Recensione di Capterra Vedi questi_

**Alternative a Plutio_

!

12. Proofhub

via Proofhub Proofhub è una piattaforma di project management che semplifica il piano e la gestione dei progetti.

Con Proofhub è possibile creare flussi di lavoro personalizzati, attività e discussioni di gruppo. Inoltre, potete liberarvi di circa sei app e piattaforme passando a questa stazione unica per i vostri progetti.

Funzionalità/funzione chiave di Proofhub

Viste multiple per il progetto, tra cui kanban, grafici Gantt, tabelle e calendari,

Modelli per semplificare il piano e l'implementazione del progetto

Agenda giornaliera per la condivisione degli oggetti del team

Campi personalizzati per le attività

I contro di Proofhub

La curva di apprendimento iniziale può essere ripida, per via delle numerose funzionalità/funzioni

Difficoltà a controllare il tipo e la frequenza delle notifiche

Prezzi di Proofhub

Essential: 45 dollari al mese, 40 progetti, utenti illimitati, 15 GB di spazio di archiviazione,

Ultimate control: $89/mese, progetti illimitati, utenti illimitati, 100GB di spazio di archiviazione, ruoli personalizzati, white label

Valutazioni di Proofhub

G2: 4,9/5 (59 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (63 recensioni)

Cosa dicono i personalizzati di Proofhub

"La funzionalità "Discussioni e note" rende molto efficace la collaborazione durante le sessioni di brainstorming di gruppo. Una volta combinata con la messaggistica istantanea diretta e le chat di gruppo, crea la miscela perfetta tra collaborazione e gestione del team per garantire una produttività ottimale. La gestione delle notifiche può essere estremamente difficile da fare. Ci si lascia facilmente sopraffare e ci si distrae dal concentrarsi su elementi specifici alla volta" - Recensione di Capterra "Grazie a ProofHub ho potuto gestire sia il mio team interno che quello del mio client sulla stessa piattaforma. La mia funzionalità preferita è stata la possibilità di creare tabelle di attività (Kanban board) e di assegnarle a persone diverse. Potevo anche consentire che alcune attività fossero visualizzate solo dal mio team, mentre altre potevano essere visualizzate dal client. La funzionalità/funzione Calendario era appena stata implementata quando ho iniziato a usare ProofHub. Credo che sia necessario lavorare ancora un po' perché il flusso sia più semplice. È stato difficile aggiungere tutto al calendario e tenere il passo. È sicuramente una curva di apprendimento" - Recensione G2 Controlla questi_

**Alternative a ProofHub_

!

13. Dubsado

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/dubsado.png

/$$$img/

via Dubsado Dubsado è la piattaforma che mantiene il team in flusso. Con questa pratica app è possibile creare flussi di lavoro, programmare appuntamenti e gestire progetti dall'inizio alla fine.

Funzionalità/funzione di Dubsado

Facile gestione delle relazioni con i clienti grazie a email, portali per i clienti e bacheche per le attività integrate

Pagamenti ricorrenti e promemoria di pagamento per una maggiore automazione

Modulo che consente ai client di prenotare una chiamata dai moduli del vostro sito web

Dubsado contro

Condivisione dei documenti limitata, poiché non è possibile condividerli al di fuori dell'area di lavoro del progetto

Curva di apprendimento ripida

Nessuna app mobile

Prezzi di Dubsado

Starter: $200/anno, progetti e client illimitati, moduli e modelli email, fatturazione e pagamento

Premier: 400 dollari/anno, tutto in Starter plus, flussi di lavoro automatizzati, moduli illimitati per l'acquisizione di lead

Valutazioni di Dubsado

G2 : 4.4/5 (53 recensioni)

: 4.4/5 (53 recensioni) Capterra: 4.3/5 (27 recensioni)

Check out these_

Hef/_Frequentazione CLICKUP Alternative aubsado_ /%href/

!

Ciò che i clienti dicono di Dubsado

"Mi piace il modo in cui tutto è organizzato in base ai progetti. Il modulo di acquisizione dei contatti è stato un ottimo modo per ottimizzare le richieste di informazioni. Stavo mettendo insieme diversi strumenti gratis, e il costo di Dubsado vale la pena di essere in grado di integrare le cose man mano che la mia azienda cresce. Contro: c'è sicuramente una curva di apprendimento e bisogna guardare molti video per capire come impostare le cose in modo ottimale. I video sono utili, ma sono tanti!" - Recensione di Capterra "Non sembra essere stato creato per le aziende che hanno più di qualche dipendente o che utilizzano subappaltatori che potrebbero avere bisogno di comunicare con i client, se si vuole monitorare tutte le comunicazioni" - Recensione G2

14. Trello

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/trello-1-1400x951.png

/$$$img/

via Trello Avete sentito parlare di Trello mentre cercavo il miglior strumento di gestione aziendale. Si tratta di una popolare piattaforma di project management e di gestione delle attività con pratiche funzionalità/funzione.

L'interfaccia è moderna e semplice e la curva di apprendimento non è complessa come quella della maggior parte dei software di project management.

Funzionalità/funzione chiave di Trello

Un'enorme comunità e modelli per semplificare l'uso di Trello

Molte integrazioni di terze parti per estendere la funzione

App mobili intuitive per aiutarvi a lavorare in mobilità

Prezzo ragionevole per le funzionalità/funzione fornite

I contro di Trello

Manca di flessibilità per i team più grandi

Le funzionalità/funzione di reportistica sono basilari

Spazio di archiviazione limitato

Dai un'occhiata a questiAlternative a Trello Prezzi di Trello

Free Forever: schede illimitate, fino a 10 bacheche, 10MB di dimensione del file per upload, sfondi personalizzati, app per dispositivi mobili, 250 aree di lavoro a comando

Standard: $5/utente/mese, schede illimitate, 250MB per upload di file, ricerche salvate, campi personalizzati, liste di controllo avanzate, ospiti in una sola scheda

Premium: 10 dollari/utente/mese, visualizzazioni multiple (dashboard, Sequenza, mappatura e tabelle), supporto con priorità, esportazione semplice dei dati

Enterprise: 17,50 dollari/utente/mese, autorizzazioni per tutta l'organizzazione, gestione delle schede pubbliche, ospiti di più schede

Valutazioni di Trello

G2 : 4.4/5 (12.685 recensioni)

: 4.4/5 (12.685 recensioni) Capterra: 4.5/5 (21.085 recensioni)

Cosa dicono i clienti di Trello

"Ci piace l'aspetto visivo: le diverse Bacheche permettono di apprezzare ogni progetto individualmente. Si può andare a modificare l'ordine degli elementi o dare priorità a qualche attività mettendola in cima. È un software molto semplice e facile da usare. Se avete un progetto di grandi dimensioni, Trello non è la risposta. Questo software è destinato soprattutto alle piccole attività e alle piccole agenzie creative. Se dovete monitorare lo sviluppo di un software, non è la scelta migliore" - Recensione di Capterra "Trello non è così facile da usare come sembrerebbe. Ci vuole un po' di tempo per abituarsi, quindi non è l'ideale per chi vuole iniziare subito a lavorare sui progetti utilizzando le bacheche. Ma a parte la curva di apprendimento, Trello è eccellente e non presenta alcun problema" - Recensione di G2

15. Squadra di collegamento

Via Team di collegamento Connecteam è un software versatile basato su dispositivi mobili per la gestione aziendale e l'assistenza sul campo che consente alle aziende di gestire i propri dipendenti, indipendentemente dal fatto che lavorino da remoto o sul campo. Il software è dotato di una matrice di funzionalità/funzione, tra cui la gestione delle attività, la programmazione e gli strumenti di comunicazione per promuovere il lavoro di squadra e semplificare le operazioni aziendali.

Oltre a queste funzionalità/funzione standard, Connecteam offre anche opzioni avanzate come il monitoraggio delle presenze, reportistica su tempi e spese e strumenti per le buste paga. Questo lo rende ideale per le piccole aziende che necessitano di una gestione globale dei dipendenti.

Connecteam offre anche una suite di strumenti analitici e di reportistica che consente di prendere decisioni informate sulla base di dati approfonditi per la crescita dell'azienda.

Funzionalità/funzione chiave di Connecteam

La reportistica di fine turno promuove la collaborazione tra dipendenti e manager

La funzionalità/funzione di rilevazione delle presenze aiuta a monitorare efficacemente le prestazioni dei dipendenti

La messaggistica a livello di team consente una connessione senza soluzione di continuità con il team stesso

Connecteam contro

Un gran numero di personalizzazioni che può essere eccessivo

I dati sono segmentati tra le diverse parti dell'app, costringendo a passare a una nuova schermata per trovare ciò di cui si ha bisogno

Nelle aree con scarsa connessione a Internet, le prestazioni del software possono rallentare

Prezzi di Connecteam

Piccole aziende: $0

$0 Basic: $29/mese per i primi 30 utenti

$29/mese per i primi 30 utenti Advanced: $49/mese per i primi 30 utenti

$49/mese per i primi 30 utenti Esperto: $99 per i primi 30 utenti

Valutazioni di Connecteam

G2: 4.3/5 (39 recensioni)

4.3/5 (39 recensioni) Capterra: 4.8/5 (222 recensioni)

16. Campo di tempo

via Campo di tempo TimeCamp è un software di gestione aziendale completo che offre un ampio intervallo di funzionalità/funzione per aiutare le aziende a gestire le proprie attività in modo efficace.

Le sue funzioni di monitoraggio del tempo, project management e strumenti di gestione delle risorse consentono alle aziende di ottimizzare la produttività, mentre le funzionalità di fatturazione e reportistica forniscono preziose informazioni sulle prestazioni dell'azienda.

L'interfaccia utente e le opzioni di personalizzazione di TimeCamp consentono alle aziende di adattare facilmente il software alle loro esigenze specifiche.

Funzionalità/funzione chiave di TimeCamp

Monitoraggio automatico del tempo

Strumenti per il project management, il monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti e la collaborazione del team

Reportistica e analisi per generare report dettagliati e ottenere informazioni preziose su vari aspetti della propria azienda

TimeCamp contro

Interfaccia complicata per i nuovi utenti

I dashboard non sono personalizzabili

Flessibilità limitata

Prezzi di TimeCamp

TimeCamp offre tre piani tariffari. Il piano base parte da 7 per utente al mese.

Valutazioni di TimeCamp

Capterra: 4.7/5 (530+ recensioni)

4.7/5 (530+ recensioni) G2: 4.7/5 (170+ recensioni)

Controlla questi_

**Alternative al TimeCamp_

!

17. Odoo

Via Odoo Odoo è un software di gestione aziendale all-in-one che offre un ampio intervallo di funzionalità/funzione per aiutare le aziende a gestire le proprie attività in modo efficace. Offre una matrice di funzionalità/funzioni per gestire i diversi aspetti di un'azienda. La struttura di Odoo è modulare, il che significa che le aziende possono iniziare con poche applicazioni e aggiungerne altre man mano che crescono.

Funzionalità/funzione chiave di Odoo

Il modulo CRM (Customer Relationship Management) aiuta le aziende a gestire in modo efficiente le interazioni con i clienti e la pipeline commerciale

La gestione dell'inventario consente alle aziende di monitorare i livelli di inventario, i movimenti delle scorte e di gestire efficacemente i magazzini

Una serie completa di strumenti per la gestione delle finanze

I contro di Odoo

Curva di apprendimento

Gli utenti hanno spesso bisogno di chiarimenti sul modello dei prezzi, in quanto ogni app e utente aggiuntivo aumenta il costo

Prezzi di Odoo

Free: per una sola app

per una sola app Standard: $24,90/mese per utente

$24,90/mese per utente Personalizzato: $37,40/mese per utente

Valutazioni di Odoo

G2: 4.2/5 (200+ recensioni)

4.2/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (600+ recensioni)

Controlla questi_

*Alternative a Odoo_

!

18. Libro di miele

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/honeybook.png

/$$$img/

via Libro di miele Honeybook è un sito di gestione client piattaforma che fornisce strumenti per la fatturazione, i contratti e la pianificazione. Honeybook è un'ottima opzione per le piccole imprese che cercano un software di gestione aziendale.

Honeybook ha elementi di finanza, automazione del marketing e comunicazione per aiutare le aziende a gestire in modo efficiente le attività dei loro client.

Funzionalità/funzione chiave di Honeybook

La funzionalità/funzione di gestione dei client di HoneyBook aiuta le aziende a gestire le informazioni, le comunicazioni e i progetti dei loro clienti

Automazione dei flussi di lavoro per snellire le attività ripetitive

Funzionalità/funzione di collaborazione tra team per consentire ai team di lavorare insieme

I contro di Honeybook

Personalizzazioni limitate

Curva di apprendimento ripida

Prezzi di Honeybook

Starter: $12,80/mese per utente

$12,80/mese per utente Essenziale: $25,60/mese per utente

$25,60/mese per utente Premium: $52,80/mese per utente

Valutazioni di Honeybook

G2: 4.5/5 (100+ recensioni)

4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (500+ recensioni)

Controlla questi_

**Alternative a Honeybook_

!

19. Jira

Via Atlassian Jira è un popolare strumento di gestione aziendale che offre ai Teams una piattaforma collaborativa per la gestione di progetti, flussi di lavoro e attività. È stato originariamente progettato per i team di sviluppo software, ma la sua struttura flessibile ne consente l'utilizzo in diversi settori e industrie.

Funzionalità/funzioni chiave di Jira

Possibilità di passare dalle visualizzazioni Kanban o Scrum del flusso di lavoro

Creazione di flussi di lavoro di automazione per semplificare il lavoro

Assistenza alle metodologie agili

I contro di Jira

I non sviluppatori potrebbero non trovare utile Jira

Nessuna funzionalità di messaggistica istantanea o di videoconferenza per la gestione aziendale

Prezzi di Jira

Free: Fino a 10 utenti

Fino a 10 utenti Standard: $7,75/mese per utente

$7,75/mese per utente Premium: $15,25/mese per utente

$15,25/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni su Jira

G2: 4,3/5 (oltre 5.200 recensioni)

4,3/5 (oltre 5.200 recensioni) Capterra: 4,4/5 (13.200+ recensioni)

Controlla questi_

**Alternative a Jira_

!

20. Wrike

Via Wrike Wrike è uno strumento di gestione aziendale basato su cloud, progettato per aiutare i team a ottimizzare i flussi di lavoro e migliorare la collaborazione. Offre agli utenti una suite completa di funzionalità di project management, tra cui gestione delle attività, pianificazione dei progetti, collaborazione tra team e reportistica.

Funzionalità/funzioni chiave di Wrike

Funzionalità di project management che consentono alle aziende di creare, assegnare e monitorare le attività su più progetti e team

oltre 400 integrazioni

Reportistica sui progetti che fornisce alle aziende informazioni preziose sulle prestazioni dei progetti

I vantaggi di Wrike

Interfaccia ricca di funzionalità/funzione che può risultare complessa per i nuovi utenti

Personalizzazione al limite

Prezzi di Wrike

**Gratis

Team: $9,80/mese per utente

$9,80/mese per utente Business: $24,80/mese per utente

$24,80/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Pinnacle: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 3.400 recensioni)

4,2/5 (oltre 3.400 recensioni) Capterra: 4,3/5 (2.300+ recensioni)

Controlla questi_

**Alternative a Wrike_

!

Gestisci il tuo team con strumenti di gestione aziendale

Tutti gli strumenti di questo elenco hanno alcune funzionalità/funzione utili. Ma se non si sacrifica una funzionalità/funzione cruciale, si paga un occhio della testa. ClickUp si occupa di questa sfida.

ClickUp offre funzionalità/funzione chiave, tra cui automazione dei processi, collaborazione tra team, comunicazione fluida e funzionalità intuitive di project management. Provate ClickUp oggi stesso e assisti il tuo team che diventa più produttivo come mai prima d'ora!