10 modelli gratuiti di proposta di progetto in Word, Excel e ClickUp

Il progetto la fase di progettazione è fondamentale per catturare i dettagli essenziali. Senza un quadro solido, i responsabili del team non sanno chi è responsabile di cosa, o i singoli collaboratori non sanno cosa ci si aspetta. ResearchGate mostrano che quasi il 40% dei progetti fallisce a causa di un piano insufficiente. E se c'è un'interruzione della comunicazione, l'aumento del fallimento del progetto sale a quasi il 60%.

I team conoscono questo rischio, ed è per questo che si vedono più leader che utilizzano modelli di proposta di progetto prima di premere il pulsante launch. Se gestite del team, un modello di proposta di progetto dovrebbe funzionare come una lista di controllo dettagliata per tutte le parti interessate.

I modelli di proposta di progetto non si limitano a fornire i dettagli più minuti. Un piano solido incoraggia il coinvolgimento degli stakeholder. Inoltre, vi aiuta a garantire l'approvazione del budget, evidenziando l'esito positivo.

Per aiutarvi a mettere le carte in tavola, abbiamo raccolto 10 dei migliori modelli di proposta di progetto che potete utilizzare, assolutamente gratis. Ma prima di iniziare, diamo un'occhiata a che cos'è una proposta di progetto.

Che cos'è una proposta di progetto?

Una proposta di progetto è un processo documentato che delinea e definisce tutti i requisiti necessari per la realizzazione di un progetto requisiti del progetto che gli stakeholder devono realizzare in un periodo di tempo specifico. Una proposta ben pianificata fornisce agli stakeholder informazioni essenziali, come ad esempio bilanci , sequenza , obiettivi e lo scopo generale.

L'obiettivo è quello di mettere tutti d'accordo e, cosa più importante, di concordare con una struttura di progetto stabilita.

Ottenere il consenso degli stakeholder e dei team leader è fondamentale per l'esito positivo del progetto, quindi perché non delineare i dettagli più importanti per far funzionare il tutto? Pensate a una proposta di progetto come a un'unica possibilità di mostrare a tutti i partecipanti:

Perché si tratta di un'idea davvero straordinaria

Come le parti interessate possono usare la loro magia per aiutarvi a vincere

Perché i vostri interlocutori sono abbastanza fortunati da lavorare a questo grande progetto

Ok, forse "fortunati" è la parola sbagliata. Ma una proposta di progetto solida cattura l'attenzione degli stakeholder e li rende entusiasti di essere coinvolti. Dovrebbe anche evidenziare il potenziale esito positivo che gli stakeholder vedrebbero lavorando con voi, perché a chi non piacerebbe avere un altro progetto in tasca al momento della revisione?

10 Modelli di proposta di progetto gratis per impressionare gli stakeholder

Se non vi abbiamo ancora convinto, ve lo ripetiamo: le proposte di progetto sono essenziali per l'esito positivo del vostro progetto e per il lavoro richiesto dal vostro team. Purtroppo, non tutti i modelli di proposta di progetto sono uguali.

Un modello eccellente non solo soddisfa tutti i vostri requisiti, ma rende più facile il piano, la collaborazione e la strutturazione del quadro proposto. Date un'occhiata a questi 10 modelli di proposta di progetto più utili per conquistare i vostri interlocutori:

1. Modello di proposta di progetto per la lavagna online di ClickUp

Modello di proposta di progetto ClickUp per la lavagna online

tipi di proposta ideali: Sollecitata, non sollecitata, informale, di rinnovo, di continuazione e integrativa

Documentare la proposta di progetto non significa sempre e solo lavorare con testi scritti. Infatti, le proposte visive possono aiutare a rappresentare le vostre idee e il vostro quadro di riferimento in modo più chiaro.

Ecco perché il Modello di lavagna online per proposte di progetto ClickUp è una delle migliori opzioni per mostrare visivamente il vostro piano. Questo modello utilizza la funzionalità online di ClickUp Whiteboard per promuovere in modo vivace la vostra proposta in un formato completato e modificabile.

La personalizzazione è fondamentale quando si tratta di project management, per questo il modello di ClickUp è perfetto per i responsabili di progetto che desiderano adattare le proposte alle esigenze specifiche dei propri stakeholder. I grafici precostituiti della Lavagna online semplificano il processo di connessione tra le varie parti del quadro, in modo che tutti sappiano chi è responsabile di cosa.

ClickUp offre funzionalità/funzione di collaborazione per assegnare rapidamente gli stakeholder ai commenti, collegare le attività nella visualizzazione Whiteboard e prevenire i colli di bottiglia con la linea del Percorso critico, in modo che i project manager sappiano esattamente cosa sta bloccando un progetto. Scaricare questo modelloBonus: Strumenti per la gestione delle proposte

2. Modello di proposta per agenzia creativa ClickUp

Modello di proposta di agenzia creativa ClickUp

tipi di proposta ideali: Sollecitata, non sollecitata, informale, di rinnovo e di continuazione

Se gestite i client per una società di agenzia creativa il cliente deve sempre vendere la propria azienda ai clienti attuali e potenziali. Le agenzie creative devono mettere in evidenza ciò che le distingue dagli altri e, in ultima analisi, mostrare ai client come possono Da fare e con quali tempi.

Sapevate che una Germoglio sociale il sondaggio sulle agenzie di marketing ha rilevato che più di 4 agenzie su 5 personalizzano le loro proposte per ogni singolo client?

Se volete davvero mettere in risalto e personalizzare la vostra proposta per un client specifico, utilizzate l'opzione Modello di proposta per agenzia creativa ClickUp è un ottimo punto di partenza. Questo modello semplifica la presentazione ai vostri client con tag personalizzabili, campi personalizzati e una barra di stato visibile.

Create facilmente un elenco dettagliato di cose da fare in cui potete assegnare attività, creare attività secondarie importanti, assegnare commenti alle parti interessate e fornire stati di priorità per mostrare a tutti i passaggi più essenziali. Scaricate questo modello

3. Modello di richiesta di offerta ClickUp

Modello di richiesta di proposta ClickUp

tipi di proposta ideali: Sollecitata, Rinnovo, Continuazione e Supplementare

Il Modello di RFP ClickUp è l'ideale per chi lavora in campi non competitivi, o almeno meno competitivi, e ha bisogno di mettere in evidenza le proprie competenze in una proposta di progetto. Questo tipo di proposta sollecitata ha bisogno di un modello in grado di andare oltre con i suoi dettagli, in modo da coprire ogni aspetto del progetto.

Le RFP devono essere meticolose e informative, in modo che tutti i soggetti coinvolti conoscano le proprie responsabilità. Il modello ClickUp Modello RFP vi dà la possibilità di lavorare da un'ampia lista di controllo personalizzata dagli esperti di ClickUp project management!

Non tutte le RFP sono uguali, ma ci sono molte somiglianze e richieste comuni che questo modello di ClickUp include. Utilizzatelo per iniziare il vostro processo di proposta di progetto o per aggiungere dettagli più specifici al vostro quadro.

Date un'occhiata a questi modelli Modelli di richiesta di preventivo ! Scarica questo modello

4. Modello di richiesta di proposta per lo sviluppo web ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Web-Development-RFP-Template.png Modello di richiesta di proposta per lo sviluppo Web di ClickUp https://clickup.com/templates/web-development-rfp-kkmvq-6021268 Scarica questo modello /$$$cta/

tipi di proposta ideali: sollecitata, non sollecitata, informale, di rinnovo, di prosecuzione e supplementare

I team di sviluppo hanno notoriamente bisogno di informazioni sul progetto in tempi brevi e di soluzioni o aspettative ancora più rapide.

Lavorare in un ambiente ad alta velocità di consegna dei progetti fa sì che i team di sviluppo abbiano bisogno di informazioni sviluppatori web sono succinti con le loro sequenze di progetto, perché di solito lavorano in base a sprint di progetto.

Utilizzate questo modello per aiutare la ricerca di offerenti per il vostro progetto di sviluppo web. Infatti, il modello Modello di richiesta di offerta ClickUp è stato progettato specificamente per i progetti di sviluppo web e per la creazione di una proposta di progetto chiara.

Il modello include una guida introduttiva con i preset di ClickUp Docs per assicurarvi di aggiungere la vostra dichiarazione di intenti, la panoramica del progetto visione, Sequenza e molto altro ancora. Scaricare questo modello

5. Modello di proposta commerciale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ca1b0eeb-1000.png Modello di proposta commerciale ClickUp https://clickup.com/templates/commercial-proposal-kkmvq-6057667 Scarica questo modello /$$$cta/

tipi di proposta ideali: sollecitata, non sollecitata, continuativa e complementare

Certo, esistono tantissimi modelli di proposte di progetto e di documenti di proposte aziendali in circolazione. Ma per le aziende che hanno bisogno di una proposta commerciale da presentare a investitori, titolari di terreni o imprese di costruzione, è necessario che tutto sia accuratamente documentato.

Il Modello di proposta commerciale ClickUp è perfetto per chi desidera presentare le proprie proposte aziendali a partner attuali o potenziali e tutti i potenziali problemi di portata del progetto. Inoltre, avere una proposta di progetto su misura per la propria azienda dà un'impressione molto migliore.

Questo è particolarmente vero per le aziende commerciali che utilizzano semplici modelli di proposte di progetto su Documenti Google che potrebbero non includere nulla oltre al logo e alla dichiarazione di missione dell'azienda. È ora di passare a ClickUp. Scaricate questo modello

6. Modello di narrazione del progetto ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Project-Narrative-Template.png Modello di narrazione del progetto ClickUp https://clickup.com/templates/project-narrative-kkmvq-6043590 Scarica questo modello /$$$cta/

tipi di proposta ideali: sollecitata, non sollecitata, informale e di rinnovo

Le narrazioni del progetto possono essere lunghi documenti che includono tutti i pensieri, le idee e le proposte in un unico luogo. Sono utili per organizzare la Sequenza generale del progetto e per porre le domande essenziali chi, cosa, dove, quando, perché e come.

Il Modello di narrazione del progetto ClickUp lavora come componente principale del vostro progetto e ne presenta la panoramica, il riepilogo/riassunto, gli obiettivi, la sequenza temporale, gli stakeholder e altro ancora.

La possibilità di personalizzare la narrazione del progetto è fondamentale per creare una proposta aziendale solida. Questo modello di proposta di progetto vi impedisce di diventare troppo tecnici nel linguaggio per descrivere il progetto senza sminuire le informazioni o la portata del progetto. Scarica questo modello

7. Modello di proposta di servizio in Microsoft Word

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Microsoft-Services-Proposal-Template-Example.png Esempio di proposta di servizi in Microsoft /$$$img/

Tramite Microsoft

tipi di proposta ideali: Non sollecitata, informale, di rinnovo, di continuazione e di integrazione

Se state cercando un modello di proposta di progetto in Microsoft Word gratis e molto semplice da utilizzare per il vostro prossimo progetto, questo è il caso. Il Modello di proposta di servizio Microsoft vi aiuta a suddividere la vostra proposta aziendale in sezioni separate.

Inoltre, questo modello di proposta di una pagina consente di illustrare gli oggetti aziendali, i risultati del progetto e l'approccio generale ai prezzi e al calendario del progetto. Le tabelle preformattate consentono di fornire dettagli precisi e pertinenti al progetto, il tutto in un unico documento di Tabella.

Questo modello può essere utilizzato per un breve periodo di tempo soluzione per le trattative contrattuali o per il rinnovo di un vecchio progetto. Scarica questo modello

8. Modello di proposta in Microsoft Word di Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Template.net-Project-Proposal-Template.png Modello di proposta di progetto di Template.net /$$$img/

Via Template.net

tipi di proposte ideali: non sollecitate, informali e di prosecuzione

Microsoft Word non è noto per essere la piattaforma migliore per i modelli di progetto ben progettati, ma il Modello di proposta di progetto di Template.net è un passo avanti. Questo modello gratuito di proposta di progetto vi consente di presentare il vostro progetto alle parti interessate senza dover guardare un blando documento Word.

Tuttavia, la sua personalizzazione, al di là della modifica del testo, è piuttosto limitata. Il modello fornisce una suddivisione fissa di un progetto di riepilogo/riassunto problema, la soluzione e gli oggetti. Allo stesso tempo, il modello non lascia molto spazio alla creatività.

È possibile aggiungere diverse sezioni e programmarle sulla maggior parte dei dispositivi, il che lo rende una soluzione molto semplice per pianificare il progetto proposto. Scarica questo modello

9. Modello di proposta di progetto finale in Microsoft Word da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Template.net-University-Final-Project-Proposal-Template-Example.png Modello di proposta di progetto finale universitario di Template.net Esempio /$$$img/

Via Modello.net

tipi di proposte ideali: sollecitate, non sollecitate e complementari_

Per gli studiosi, gli insegnanti e gli studenti, questa proposta di progetto accademico è utile per proporre i prossimi progetti di ricerca con una suddivisione semplicistica ma professionale. Il testo dettagliato Modello di proposta di progetto finale universitario Template.net include una sezione per fornire alle istituzioni ulteriori informazioni su di voi o sul vostro team.

Inoltre, contiene sezioni che aiutano a fornire una Sequenza per i dettagli del progetto, i prezzi della ricerca e le condizioni del progetto. Se desiderate un modello su misura per la vostra proposta di progetto accademico, questo è il caso. Scarica questo modello

10. Modello di proposta di progetto per sito web in Microsoft Word da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Template.net-Web-Project-Proposal-example.png Esempio di proposta di progetto Web di Template.net /$$$img/

Tramite Modello.net

tipi di proposta ideali: informale, di rinnovo, di continuazione e di integrazione

Volete proporre il vostro progetto di sito web a un'azienda o fornire dettagli sul vostro processo tramite una proposta richiesta? Il Modello di proposta di progetto di sito web di Template.net potrebbe fare al caso vostro.

In questo modello di proposta di progetto, si ottiene una ripartizione semplicistica per evidenziare:

Chi siete e Da fare

La Sequenza del progetto e le date importanti

La struttura dei prezzi proposta per la realizzazione del sito web

Le condizioni del progetto di sito web proposto

I web devs sono sicuramente d'accordo su una cosa: i progetti possono facilmente andare fuori rotta in fretta. Per questo motivo è utile includere tutti i dettagli del progetto e le potenziali ambito del progetto problemi direttamente nella vostra proposta di progetto. Scarica questo modello

I 6 tipi di proposte di progetto

I project manager e i responsabili lavorano in genere con sei diversi tipi di proposte di progetto, che documentano le proprie peculiarità obiettivi del progetto . Prima di adottare un nuovo schema di proposta di progetto, è bene familiarizzare con i sei tipi di proposte:

1. Proposta di progetto sollecitata

Come sembra, questo tipo di proposta di progetto si verifica quando qualcuno sollecita o richiede una proposta da parte vostra. L'obiettivo è ottenere la consulenza o la guida di un esperto su un progetto specifico. Spesso si tratta di una richiesta di offerta (RFP o Request for Proposal) e non è in competizione con altre proposte (ad es. aziende o agenzie concorrenti).

2. Proposta di progetto non richiesta

D'altra parte, le proposte non sollecitate sono tipicamente inviate senza aver ricevuto una richiesta specifica o una RFP. L'obiettivo di questo format è quello di evidenziare i motivi per cui la vostra struttura è superiore, ed è per questo che le proposte non richieste sono spesso utilizzate nelle offerte degli appaltatori.

3. Proposta informale di progetto

Le proposte informali sono richieste da client o aziende che non sono necessariamente alla ricerca di una RFP, ma di un approccio più colloquiale per proporre un progetto. L'obiettivo di questo format è più flessibile perché richiede meno specificità.

4. Proposta di progetto di rinnovo

Le proposte di progetto di rinnovo vengono inviate ai client attuali nel tentativo di continuare, estendere o aumentare i servizi con il quadro proposto. In genere, l'obiettivo di questa proposta è quello di evidenziare i risultati o la produttività precedenti per influenzare un maggiore consenso.

5. Proposta di progetto di continuazione

Invece di convincere i clienti o le aziende del vostro piano, una proposta di progetto di continuazione comunica o promemoria le parti interessate sull'inizio o sullo stato attuale del progetto. L'obiettivo è mantenere le parti interessate informate e aggiornate, piuttosto che convincerle ad accettare la proposta.

6. Proposta di progetto complementare

Una proposta di progetto supplementare lavora come una proposta di continuazione. Tuttavia, questo tipo di proposta non si limita a fornire un aggiornamento, ma chiede risorse aggiuntive, che si tratti di manodopera o di fondi monetari. L'obiettivo è quello di convincere le parti interessate che è necessario fare di più per completare il piano originale.

Chi trae vantaggio dall'uso di una proposta di progetto?

**Le proposte di progetto sono importanti per le aziende per comprendere la portata di un progetto e assicurarsi che venga completato nei tempi previsti. Questo documento aiuta a monitorare lo stato di avanzamento e a garantire che tutti gli stakeholder siano a conoscenza di eventuali modifiche o aggiornamenti necessari per il progetto.

**Le proposte di progetto sono essenziali per i project manager per definire le aspettative e assicurarsi che il progetto sia completato nei tempi previsti. Questo documento delinea la Sequenza, il budget, l'ambito, gli obiettivi, gli oggetti e qualsiasi altra informazione necessaria relativa a un progetto.

Cosa includere in un documento di progetto?

Riepilogo/riassunto del progetto: Descrivere brevemente l'oggetto del progetto, il suo obiettivo e il risultato atteso. Serve come introduzione al piano e aiuta gli stakeholder a comprenderne la rilevanza.

Descrivere brevemente l'oggetto del progetto, il suo obiettivo e il risultato atteso. Serve come introduzione al piano e aiuta gli stakeholder a comprenderne la rilevanza. Obiettivi del progetto: Illustrare con chiarezza gli obiettivi o i risultati finali del progetto. Questa parte sottolinea ciò che il progetto intende realizzare.

Illustrare con chiarezza gli obiettivi o i risultati finali del progetto. Questa parte sottolinea ciò che il progetto intende realizzare. Sequenza del progetto: Fornire una stima della tempistica per il completamento del progetto, comprese le principali attività cardine. Questo aiuta gli stakeholder a valutare la fattibilità del progetto.

Fornire una stima della tempistica per il completamento del progetto, comprese le principali attività cardine. Questo aiuta gli stakeholder a valutare la fattibilità del progetto. Stime di budget: Delineare un piano di budget dettagliato che comprenda l'allocazione delle risorse, il costo del lavoro e le altre spese del progetto, dando agli stakeholder la possibilità di prevedere le potenziali esigenze di investimento.

Delineare un piano di budget dettagliato che comprenda l'allocazione delle risorse, il costo del lavoro e le altre spese del progetto, dando agli stakeholder la possibilità di prevedere le potenziali esigenze di investimento. Valutazione dei rischi: Evidenziate i potenziali rischi e le sfide che potrebbero presentarsi durante la vita del progetto, dimostrando di essere preparati ad affrontare gli imprevisti.

Evidenziate i potenziali rischi e le sfide che potrebbero presentarsi durante la vita del progetto, dimostrando di essere preparati ad affrontare gli imprevisti. Metodologia: Spiegate l'approccio o i metodi che verranno utilizzati per raggiungere gli oggetti del progetto. Questa sezione rivela come si intende affrontare il progetto.

Spiegate l'approccio o i metodi che verranno utilizzati per raggiungere gli oggetti del progetto. Questa sezione rivela come si intende affrontare il progetto. Requisiti per le risorse: Illustrare in dettaglio la manodopera, i materiali e le altre risorse necessarie per il progetto. Queste informazioni forniranno chiarezza sulle necessità del progetto.

Illustrare in dettaglio la manodopera, i materiali e le altre risorse necessarie per il progetto. Queste informazioni forniranno chiarezza sulle necessità del progetto. Ruoli e responsabilità delle parti interessate: Illustrare il ruolo di ogni partecipante, sottolineando il suo contributo al raggiungimento degli obiettivi del progetto. Questo favorisce l'account e la chiarezza per il team.

Illustrare il ruolo di ogni partecipante, sottolineando il suo contributo al raggiungimento degli obiettivi del progetto. Questo favorisce l'account e la chiarezza per il team. Valutazione del progetto: Questa sezione specifica come verrà misurato e valutato l'esito positivo del progetto. Identificare gli indicatori chiave di prestazione (KPI) che saranno utilizzati per misurare l'efficacia e l'esito positivo del progetto.

Questa sezione specifica come verrà misurato e valutato l'esito positivo del progetto. Identificare gli indicatori chiave di prestazione (KPI) che saranno utilizzati per misurare l'efficacia e l'esito positivo del progetto. **Una conclusione ponderata che riepiloghi tutti gli obiettivi, le attività, le sequenze e i risultati attesi del progetto. In questo modo, si mettono insieme tutti gli aspetti cruciali della proposta.

Appendici aggiuntive: Includete qualsiasi materiale, risorsa o documentazione aggiuntiva che possa fornire ulteriore chiarezza o supporto alla vostra proposta di progetto. Potrebbe trattarsi di grafici, simulazioni, ricerche esistenti, ecc.

Conquista le aziende con i modelli di proposta di progetto di ClickUp

Le proposte di progetto non devono per forza essere noiose, o per lo meno in un noioso documento di Word. Per fortuna, ClickUp ha centinaia di modelli preconfezionati per aiutarvi a dare il via al vostro prossimo piano di progetto , proposte o richieste in arrivo.

Se avete bisogno di includere gli stakeholder, di assegnare i lavori ai provider o semplicemente di fornire una proposta di progetto visivamente migliore, ClickUp è la risposta che fa per voi.

La parte migliore?

Tutti i nostri modelli sono completamente gratis. Create la vostra area di lavoro, implementare un modello preconfezionato e inizia oggi !