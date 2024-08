I 10 migliori strumenti di web design (strumenti di progettazione grafica) per il 2024

Nel mondo digitalizzato di oggi, un sito web progettato con gusto è un must. È più probabile che i potenziali clienti si convertano se avete un sito web ben progettato rispetto a una piattaforma semplice.

Fortunatamente, l'attuale panorama del web design consente a chiunque di costruire il proprio sito web. Ciò è dovuto all'elenco infinito di siti web che si trovano in commercio strumenti di progettazione web disponibili. Tuttavia, ognuno di questi strumenti richiede impostazioni e conoscenze diverse.

Data questa premessa, può essere un po' complicato individuare i migliori strumenti di web design da utilizzare. In questo articolo vi spieghiamo cosa dovete cercare negli strumenti di web design e quali sono i migliori strumenti di web design per il 2024.

Entriamo nel vivo.

Cosa bisogna cercare negli strumenti di web design?

Dato il numero di strumenti di web design disponibili sul mercato, può essere difficile scegliere quello più adatto alle proprie esigenze. Quindi, cosa dovreste cercare esattamente per massimizzare la vostra produttività e l'efficacia del tempo?

Modelli

Il primo è la disponibilità di modelli pronti all'uso che non richiedono competenze avanzate di web design. È preferibile uno strumento che disponga di modelli adeguati, in quanto ciò renderà più facile l'inizio e vi darà un'idea dell'aspetto finale del vostro sito web.

I modelli pronti all'uso sono disponibili per facilitare l'inizio del lavoro di progettazione.

Personalizzazione

Un'altra funzionalità/funzione da tenere d'occhio è la personalizzazione. Questa funzionalità/funzione permette al vostro team di progettazione per adattare il web design e renderlo unico alle vostre esigenze. La personalizzazione garantisce che il vostro sito web non sia identico a quello dei vostri concorrenti. Grazie alle funzionalità/funzione di personalizzazione, è più facile lavorare sul riconoscimento del marchio e sull'identità visiva.

Integrazioni

Oltre a queste caratteristiche, è necessario uno strumento di web designer con un'integrazione di sistema. È preferibile uno strumento che sia compatibile con il sistema di gestione dei contenuti in uso, perché in questo modo sarà più facile importare nuovi contenuti senza compromettere le prestazioni del sito.

Opzioni

Inoltre, cercate strumenti di web design che offrano una serie di opzioni per i font e la grafica. Infatti, la tipografia è la scelta migliore per creare un'identità visiva per il vostro sito web. Con un'ampia scelta di opzioni, diventa relativamente più facile esprimere il proprio stile e distinguersi.

Interfaccia

Infine, è necessario uno strumento di web design con un'interfaccia semplice ma potente. Quest'ultima vi evita molti grattacapi e scappatoie, permettendovi di concentrarvi esclusivamente sulla progettazione del sito web invece di passare innumerevoli ore a capire come funziona lo strumento.

I 10 migliori strumenti di web design per rendere il 2024 il vostro anno più creativo

In passato, i web designer dovevano scrivere manualmente e costruire i loro siti web utilizzando codice HTML, CSS e javascript. Fortunatamente non è più così. Con i migliori strumenti di web design, potrete facilmente dare vita alle vostre idee.

Ecco una carrellata dei più diffusi strumenti per il web risorse di design e strumenti che vi saranno utili in futuro.

ClickUp permette di annotare facilmente le immagini e di lasciare o assegnare commenti al team di progettazione.

Se siete alla ricerca di uno strumento di gestione dei progetti all-in-one che semplifichi il vostro lavoro di progettazione processo di progettazione e massimizza le risorse del team, ClickUp è lo strumento per web designer che fa per voi.

La piattaforma consente di visualizzare tutti i progetti, di monitorare e migliorare l'efficienza del team di progettazione, di snellire il processo di progettazione e di integrare tutti gli strumenti di progettazione preferiti.

ClickUp utilizza le sue solide funzionalità di project management e le combina con l'ultima novità in fatto di design collaborazione tra progetti strumenti per mantenere i team di progettazione sulla stessa pagina.

Funzionalità/funzione:

Vista Tutto, che consente di visualizzare ogni cosa indipendentemente dalla sua posizione nella gerarchia

Spazi, cartelle ed elenchi in cui è possibile organizzare team di progettazione e dipartimenti

Attività personalizzabili con attività secondarie annidate e liste di controllo per un flusso di lavoro ottimale del progetto

Modifica in tempo reale per una collaborazione efficiente del team

Annotazione di PDF e immagini funzionalità/funzione

Automazioni di ClickUp per risparmiare tempo utilizzando ricette di automazione precostituite che includono oltre 50 azioni, trigger e condizioni

Mappe mentali aiutano a costruire bellissimi schemi visivi partendo da una tela vuota o da attività esistenti

Centinaia di modelli da utilizzare per i team

Facili integrazioni con oltre 1.000 strumenti da aggiungere ai preferiti

Pro:

ClickUp supporta oltre oltre 1.000 integrazioni * Formazione gratuita

assistenza 24 ore su 24

Personalizzazione di alto livello

La modalità offline permette di terminare il lavoro senza connessione a internet

App mobile ClickUp consente di portare il proprio lavoro ovunque in movimento

Contro:

L'elevato grado di personalizzazione può essere eccessivo per gli utenti alle prime armi

Prezzi:

Free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

: : : : : Unlimitato : $7 al mese per utente

: $7 al mese per utente Business : $12 al mese per utente

: $12 al mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni:

G2: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

4.7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Figma

Via Figma Figma è una piattaforma di progettazione all-in-one che mette in connessione tutti i partecipanti al processo di progettazione, in modo che il team sia in grado di consegnare i prodotti più velocemente. Il suo software di web design è eccellente per la prototipazione e i sistemi di progettazione.

Una volta iscritti a Figma, si ha accesso allo strumento associato FIGJAM. Quest'ultimo funge da strumento di lavagna online da cui i team di progettazione possono collaborare e mappare i processi di progettazione.

Col senno di poi, sembra che Figma sia stato costruito per il futuro del web.

Funzionalità/funzione:

API

Animazione

Strumenti CAD

Strumenti di collaborazione

Note

Importazione/esportazione di dati

Gestione dei progetti

Modelli di progettazione

Single Sign-On

Modifica delle immagini

Test delle prestazioni

Test di usabilità

Pro:

Capacità infinite

Teams può essere utilizzato per creare prototipi di app e mockup per il team di prodotto

Leggero

Molti widget che possono essere utilizzati per eseguire workshop memorabili

Assistenza per un ambiente di progettazione collaborativo

Contro:

Curva di apprendimento ripida

Nessuna applicazione mobile

Prezzi:

Free per un massimo di 2 editor e 3 progetti

Professionale: $12 per editor/mese (fatturazione annuale) e $15 per editor/mese (fatturazione mensile)

Organizzazione: $45 per editor/mese (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni:

G2: 4.7/5 (729 recensioni )

4.7/5 (729 recensioni Capterra: 4.7/5 (549 recensioni)

3. Canva

Costruttore di siti web Canva Canva offre ai web designer un'impareggiabile varietà di categorie grafiche e migliaia di modelli realizzati in modo professionale, che dovrebbero permettere anche a un dilettante di iniziare a lavorare. Con il Canva Website Builder è facile creare pagine web per eventi, portfolio, siti di vendita al dettaglio e altro ancora.

La cosa migliore è che l'utilizzo è gratuito.

Inoltre, la piattaforma online è ospitata nel cloud e vi si può accedere da qualsiasi posizione e con qualsiasi dispositivo dotato di connessione a Internet. È possibile utilizzare Canva su un browser web o come app da scaricare per Mac, PC, Chromebook, iOS o Android.

Se state cercando uno strumento di web design per modificare rapidamente immagini e video o per creare una pagina unica, Canva è lo strumento che fa per voi. Se desiderate coinvolgere il pubblico sul sito che avete costruito, potete anche utilizzare Canva Insights, che vi fornisce analisi di base.

Funzionalità/funzione:

Libreria di immagini integrate per i modelli dei team * Design reattivo

Collaborazione in tempo reale

Modelli one-pager per siti web personalizzati

Analitica con Canva Pro

Pro:

Scaricare il progetto costruito è veloce e affidabile

Gli utenti possono selezionare facilmente un modello e iniziare a modificarlo senza alcun ritardo

Non è necessario un background di progettazione

Eccellenti risorse di apprendimento per il suo strumento di progettazione e per i sistemi di progettazione generale

Impressionante suite di nuovi strumenti come il Website Builder di Canva

L'interfaccia intuitiva facilita il lavoro dei designer dilettanti

Esperienza di software di web design di facile utilizzo

Contro:

La versione gratuita presenta filigrane che impediscono agli utenti di scaricare o modificare ulteriormente i progetti

Scaricando più file, questi vengono automaticamente compressi in un file zip

Occasionali bug, dato che Canva è un'applicazione web completa

Prezzi:

Gratuito

Canva Pro: $12,99 al mese o $119,99 all'anno per un utente

$12,99 al mese o $119,99 all'anno per un utente Canva for Team: $14,99 al mese o $149,90 all'anno per i primi cinque utenti

Valutazioni e recensioni: