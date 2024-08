Come scrivere una proposta di progetto (esempi e modelli)

Vi è mai capitato di lasciare una visita medica sentendovi incerti sul piano di trattamento? È spiacevole: a nessuno piace essere lasciato nel limbo quando si tratta di cose importanti per lui.

I client provano lo stesso tipo di frustrazione quando ricevono dalle agenzie dettagli poco chiari sul progetto. Rassicurate i vostri clienti con una proposta di progetto forte, una dichiarazione che chiarisca cosa farà la vostra agenzia per aiutare il cliente a raggiungere i suoi obiettivi.

Questa proposta è fondamentalmente una "diagnosi" e un "piano di trattamento" Dimostra al cliente che comprendete la sua situazione e delinea ciò che progetti da realizzare che la vostra agenzia creerà per aiutare il cliente a raggiungere il suo oggetto.

Questa guida aumenta la fiducia dei client nei vostri progetti. È ricca di best practice per la stesura delle proposte, proposta di progetto esempi e altro ancora per aiutarvi a rafforzare le vostre proposte.

Che cos'è una proposta di progetto?

Una proposta di progetto è un documento di documento che delinea i risultati da ottenere che la vostra agenzia creerà e gli oggetti che pianificate di raggiungere attraverso il lavoro. Dovrebbe descrivere il vostro approccio diagnostico e prescrittivo per portarli dove vogliono essere.

Esempio di proposta di progetto

Una buona proposta di progetto deve includere il Chi, il Cosa, il Dove, il Quando e il Come della soluzione da voi fornita. In particolare, la proposta di progetto deve includere:

Tabella dei contenuti : Un indice di ciò che è contenuto nella proposta di progetto e dei numeri di pagina

Riepilogo/riassunto: I servizi che saranno inclusi nell'approccio al progetto della vostra agenzia

Consegne del progetto : Singole attività nell'ambito dei servizi forniti dal provider che contribuiscono al raggiungimento degli oggetti del progetto

Misure dell'esito positivo : Metriche che verranno utilizzate per misurare l'esito positivo del progetto (KPI)

Sequenza : Una tabella di marcia che indica quando il client può aspettarsi le consegne del progetto e le attività cardine lungo il percorso

Studi di caso : Storie di esito positivo e testimonianze di client con cui avete lavorato su progetti simili

Budget : Le risorse monetarie necessarie per completare la proposta del progetto . Includere più di un pacchetto con un intervallo di prezzi per adattarsi ai diversi budget e obiettivi del progetto).

Riepilogo/riassunto del progetto : Un'azione concreta che riepiloghi i dettagli chiave della proposta di progetto.

: Un'azione concreta che riepiloghi i dettagli chiave della proposta di progetto. Passi successivi: Non dimenticate l'invito all'azione! Dite al client come iniziare a lavorare con voi!

Non siete sicuri di come collegare tutto questo? Non preoccupatevi, ne parleremo più avanti!

Tipi di proposte di progetto

Esistono diverse situazioni in cui si può presentare una proposta di progetto a un client:

Proposta di progetto sollecitata: Un potenziale cliente si rivolge a voi con una proposta di progettoRichiesta di proposta (RFP)e voi presentate una proposta in risposta. Proposta di progetto non sollecitata: Identificate un potenziale cliente nella vostraCRM che corrisponde al vostro profilo di cliente ideale (ICP) e inviate una proposta di progetto non richiesta per avviare una conversazione senza che il cliente si faccia vivo prima. Proposta di progetto informale: Un approccio più colloquiale a una proposta o una proposta che non è stata specificamente richiesta. Proposta di progetto per il rinnovo: Il rinnovo di un cliente esistente è imminente. Si invia questa proposta come prerequisito per le dimissioni, in modo da poter rivalutare la relazione attuale e fissare nuovi obiettivi. Proposta di progetto di continuazione: Promemoria o convincimento dei clienti attuali a continuare il progetto o dettagli su eventuali attività in sospeso o nuove che potrebbero essere necessarie per completare il progetto. Proposta di progetto complementare: Identificate la necessità di espandere il progetto esistentedi un progetto esistente e ridefinire la relazione con il client.

I vantaggi di scrivere proposte per progetti

Una proposta di progetto ben scritta è uno strumento potente per mostrare ai client perché assumere la vostra agenzia è la migliore opportunità di esito positivo.

In particolare, le proposte di progetto presentano alcuni vantaggi chiave:

Credibilità: Vi fornisce una piattaforma per stabilire la vostra esperienza con il cliente

Vi fornisce una piattaforma per stabilire la vostra esperienza con il cliente Differenziazione: Fornisce al potenziale cliente qualcosa di concreto da portare agli stakeholder interni per confrontare i vostri servizi con quelli di altri concorrenti per il progetto e ottenere il consenso dei loro responsabili decisionali.

Fornisce al potenziale cliente qualcosa di concreto da portare agli stakeholder interni per confrontare i vostri servizi con quelli di altri concorrenti per il progetto e ottenere il consenso dei loro responsabili decisionali. Allineamento: Allinea i team interni ed esterni sugli obiettivi e sulla visione della proposta di progetto fin dall'inizio.

Come scrivere una proposta di progetto in 7 passaggi

Una proposta di progetto può essere un grande punto di forza o un'opportunità mancata; la differenza sta nel processo di sviluppo. Prima di iniziare a scrivere una proposta di progetto, centralizzate le vostre idee comunicazione del team . In questo modo è possibile stabilire un processo di pianificazione chiaro, in modo che nulla vada perso.

