Guida definitiva alla pianificazione della gestione dei requisiti

Ogni prodotto e servizio è guidato da molteplici esigenze aziendali e dei clienti, note come requisiti.

Ma Da fare per garantire che il prodotto finale sia in linea con tutti questi requisiti?

Semplice: con un efficace piano di gestione dei requisiti.

In questo articolo analizzeremo la pianificazione della gestione dei requisiti, i motivi per cui è importante e come creare un solido piano di gestione dei requisiti.

Psst!_ Abbiamo anche un'offerta vantaggiosa: una che renderà il piano di gestione dei requisiti un gioco da ragazzi .

Indossiamo le nostre maschere da Dalí. 🎭

Che cos'è il piano di gestione dei requisiti?

Il piano di gestione dei requisiti consiste nel determinare le modalità di identificazione, documentazione, analisi, implementazione, monitoraggio e controllo dei requisiti requisiti del progetto .

Utilizziamo la Correzione di bozze del Professore per il piano da Rapina di denaro per dimostrare.

Il professore sarà il nostro pianificatore della gestione dei requisiti. Le modifiche apportate al suo piano mentre il suo team rapina la banca sono i requisiti. I requisiti cambieranno lo scopo del progetto (la rapina).

Bonus:_ **ModelliPRD Ora il piano di gestione dei requisiti includerà:

Come identificherà le misure necessarie per mantenere il piano di rapina in linea con la sua visione

Come analizzerà e implementerà queste misure

Dovrà anche pensare a come monitorare e controllare i requisiti del progetto in costante evoluzione. Grazie a persone troppo ambiziose come Teams nel suo team.

La pianificazione della gestione dei requisiti implica molte cose, a partire dalla definizione del l'ambito del progetto e continuando per tutto il ciclo di vita del progetto.

**Ma perché è importante?

Un piano di gestione dei requisiti assicura che ogni requisito sia catturato, analizzato e affrontato, compresi:

Impedisce di perdere il monitoraggio dei requisiti aziendali e di quelli di sicurezzadei requisiti degli stakeholder* Consentire ai team di controllare l'ambito del progetto

Superare le cause comuni di fallimento del progetto, come lo scope creep, i ritardi del progetto, il superamento dei costi, ecc.

Certo, un piano di gestione dei requisiti è fondamentale per la gestione dell'ambito del progetto.

Ma Da fare per crearne uno? Scopriamolo.

9 passaggi per creare un piano di gestione dei requisiti di successo

Ecco i passaggi per un piano di gestione dei requisiti efficace:

Passaggio 1: Definire l'ambito del progetto

L'ambito del progetto implica la determinazione e il documentare gli obiettivi del progetto , risultati, attività, costi e scadenze.

In genere, l'ambito del progetto viene definito in un piano di gestione dell'ambito nel vostro progetto carta del progetto o piano del progetto. Quindi, si può semplicemente copiare da lì.

Senza il piano di gestione dell'ambito, agli stakeholder mancheranno le informazioni critiche necessarie per identificare le modifiche ai requisiti in un progetto. Diventa anche difficile stabilire se sia opportuno implementare o meno un requisito proposto.

Passaggio 2: Identificare gli stakeholder del progetto

Il piano di gestione deve menzionare le azioni da intraprendere per identificarli.

Solo allora potrete mappare i requisiti degli stakeholder.

Per identificare gli stakeholder del progetto si possono organizzare riunioni, colloqui o brainstorming con il team. Se necessario, potete anche scegliere a mano ogni stakeholder, come ha detto il Professord.

Passaggio 3: Definire ruoli e responsabilità per i lavori richiesti

Il piano deve indicare chi sarà responsabile di tutti i lavori richiesti per la gestione dei requisiti.

Può essere il gestore del progetto, un analista aziendale o qualsiasi altro membro del team.

Ricordate che il professore nomina Berlino come responsabile del piano?

Aveva il compito di raccogliere il feedback del team e decidere se le idee erano in linea con il piano del progetto.

Allo stesso modo, il piano di gestione definirà il ruolo e le responsabilità per la supervisione dell'intero processo di gestione dei requisiti.

Passaggio 4: Gestire i requisiti conflittuali

È comune avere requisiti contrastanti da parte di diversi stakeholder del progetto e del team.

Ad esempio, il vostro client potrebbe volere un'app che recuperi 1000 record utente alla volta, mentre il team di sviluppo potrebbe trovarla poco pratica.

In questi casi, prendete spunto dal professore. Egli ha previsto ogni potenziale conflitto tra il suo team e la polizia e ha pianificato una linea d'azione di conseguenza.

Allo stesso modo, dovete includere nel vostro piano come fare in modo che il vostro client e il team di sviluppo si accordino sulla funzionalità/funzione dell'app per risolvere questo conflitto di requisiti.

Allo stesso modo, voi e il vostro analista potreste dover fare un'analisi aziendale per identificare tali conflitti e portare le parti interessate a un accordo.

Passaggio 5: Strategia per la definizione delle priorità dei requisiti

I progetti complessi hanno molteplici requisiti.

Per questo motivo, il piano di gestione dei requisiti deve stabilire una metodologia per prioritizzarli. Questo include l'identificazione di quali requisiti sono mission-critical e quali possono essere assegnati per il prossimo sprint.

Ad esempio, aiutare il team a fuggire dalla polizia è un requisito più critico per il professore rispetto alla raccolta di tutti i contanti dal caveau della banca.

Nel dare la priorità a un requisito del progetto, si devono considerare i requisiti tecnici, l'influenza degli stakeholder, l'approvazione da parte delle parti interessate chiave e così via, per prendere una decisione informata.

Passaggio 6: Definire la matrice di tracciabilità dei requisiti

La tracciabilità dei requisiti si riferisce al monitoraggio dei requisiti del progetto durante tutto il ciclo di vita del progetto. Da fare, di solito, con una matrice di tracciabilità.

Una matrice di tracciabilità è un documento che mappa e traccia i requisiti utente con i casi di test.

Quando si tratta di tracciabilità dei requisiti, si dovrebbe anche avere una linea di base dei requisiti, in modo che il team sappia cosa è stato commesso al client.

Ad esempio, nello sviluppo del software, una linea di base dei requisiti può essere un prodotto completato e consegnato con una serie di funzionalità/funzioni approvate.

Guardate La matrice di tracciabilità di ClickUp !

Passaggio 7: Gestire i requisiti in evoluzione

I cambiamenti sono inevitabili, a prescindere da quanto sia accurato il piano del progetto.

Come project manager, dovreste stabilire un protocollo per gestire i cambiamenti dei requisiti come e quando si presentano.

A tal fine, il piano di gestione dei requisiti può prevedere un "processo di controllo delle modifiche"

Anche il professore ne aveva uno, che solo Berlino conosceva.

Questo piano delinea il processo di documentazione di ogni cambiamento. Includerà alcuni punti chiave come:

Come è cambiato un particolare requisito

Motivo della decisione di apportare la modifica

Chi è l'autore della modifica

Quale impatto (se c'è) può avere sul progetto

Passaggio 8: Comunicare i requisiti del progetto

Il piano di gestione dei requisiti deve anche definire il meccanismo di comunicazione dei requisiti utente al team del progetto e agli stakeholder.

Nel vostro piano, dovreste dichiarare che:

Chi informerà gli altri sulla modifica dei requisiti

Chi deve essere informato delle modifiche

Quando devono essere informati

Come devono essere informati

Il professore ha utilizzato un cavo telefonico per comunicare con Berlin dopo il raggiungimento di ogni attività cardine. Berlino, a sua volta, informava il resto del team.

Passaggio 9: Identificare gli strumenti per la gestione dei requisiti

Infine, è necessario descrivere qualsiasi strumenti di gestione dei requisiti che userete per documentare, monitorare e gestire i requisiti.

Se volete tenere traccia di tutti i requisiti e supervisionare lo stato di avanzamento del progetto, avete bisogno di uno strumento di gestione dei requisiti come ClickUp !

ClickUp è un'applicazione di altamente valutato software di project management utilizzato da team produttivi in tutto il mondo per gestire il ciclo di vita dei progetti e il piano di gestione dei requisiti.

Come software di gestione dei requisiti, riunisce il team per pianificare e collaborare in tempo reale. Vediamo come:

A. Monitoraggio dello stato di avanzamento con visualizzazioni Con ClickUp è possibile monitorare i progetti e i piani di gestione dei requisiti dall'inizio alla fine con multiple visualizzazioni.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Views\_Animation\_1.gif Oltre 15 visualizzazioni in ClickUp /$$$img/

Visualizzate le vostre attività con oltre 15 viste di ClickUp, tra cui Elenco, Bacheca e Calendario

È possibile visualizzare le attività su una Elenco , Bacheca , oppure Calendario visualizzare.

È inoltre possibile visualizzare le attività interdipendenti o i passaggi del piano di gestione dei requisiti sul nostro sito web Vista Gantt Chart e monitorare lo stato di avanzamento del piano.

Per un piano di gestione dei requisiti senza sforzo, si possono visualizzare anche altre visualizzazioni come: Visualizzazione della chat **per il vostro team

Una volta che si dispone di un solido piano di gestione dei requisiti, è possibile eseguirlo, modificandolo se e quando necessario.

Avete bisogno di una guida per scrivere il vostro primo piano di gestione?

Non preoccupatevi. Abbiamo pensato a voi con alcuni pratici modelli.

3 Modelli di piani di gestione dei requisiti

Ecco tre modelli di piano di gestione dei requisiti per i project manager:

Potete utilizzare uno di questi modelli come esempio di piano di gestione dei requisiti per le vostre esigenze.

avete bisogno di altri modelli di gestione del prodotto? Date un'occhiata a questo articolo ._

Tuttavia, durante la stesura del piano, è necessario prestare attenzione ad alcuni errori comuni di pianificazione dei requisiti da evitare.

4 errori di pianificazione della gestione dei requisiti da evitare

Il piano di gestione dei requisiti può essere impegnativo, soprattutto quando si tratta di un progetto complesso. È possibile commettere errori in diverse fasi.

Ecco quattro errori comuni che potete evitare come project manager:

1. Errata mappatura degli stakeholder

Se non mappate le vostre parti interessate gli stakeholder del progetto correttamente, il team potrebbe finire per lavorare sui requisiti degli stakeholder sbagliati.

È inoltre fondamentale identificare correttamente gli stakeholder, poiché diversi requisiti aziendali deriveranno da loro.

2. Mancanza di comunicazione

Se non comunicate bene con il team del progetto, il client e gli stakeholder, potreste avere problemi con i requisiti.

La comunicazione del team può anche aiutare a far emergere i problemi in anticipo per risparmiare tempo e risorse.

Inoltre, anche se non avete nulla da dire, ditelo.

Non lasciate che il client pensi che non stia succedendo nulla al progetto.

3. Non mantenere il piano iterativo

Sappiamo già che i requisiti cambiano più volte durante il ciclo di vita del progetto.

Se questi cambiamenti non vengono incorporati, il risultato non sarà quello desiderato dagli stakeholder.

Tuttavia, se il piano non segue una metodologia iterativa come quella agile, il team del progetto può rimanere bloccato solo con la prima serie di requisiti.

4. Utilizzo di MS Word e MS Excel per il piano

Word ed Excel sono forse gli strumenti più comuni che i team utilizzano per acquisire i requisiti.

Tuttavia, con questi strumenti, la versione dei documenti può diventare un vero problema.

Anche la matrice di tracciabilità creata in un foglio Excel può diventare una rete di colonne che fanno riferimento a documenti infiniti. 😰

Bonus:_ **Modelli di matrice

3 FAQ sulla gestione dei requisiti

Ecco alcune domande comuni sul processo di gestione dei requisiti:

1. Che cos'è un requisito?

Un requisito è qualsiasi cosa necessaria o desiderata.

Deve essere necessario, specifico, comprensibile, accurato, fattibile e testabile.

Ad esempio, se il vostro team di sviluppo software costruisce un'app per il blocco del tempo, una funzionalità di monitoraggio del tempo potrebbe essere un requisito.

2. Perché dovrei gestire i requisiti?

La gestione dei requisiti non solo aiuta a migliorare l'organizzazione e la gestione del progetto strategia operativa ma contribuisce anche a:

Migliorare la qualità del prodotto o servizio finale

Ridurre i tempi di completamento del progetto

Prevenire il superamento dei costi

Ridurre i rischi

Consentire una gestione efficace dell'ambito

3. Cos'è un processo di gestione dei requisiti?

Il processo di gestione dei requisiti prevede:

Modelli di raccolta dei requisiti raccogliere i feedback e le esigenze degli stakeholder

raccogliere i feedback e le esigenze degli stakeholder Analisi : determinare se un requisito funzionale proposto si allinea con l'ambito del progetto

: determinare se un requisito funzionale proposto si allinea con l'ambito del progetto Definizione : documentare i requisiti dal punto di vista dell'utente e catturare i requisiti funzionali o tecnici

: documentare i requisiti dal punto di vista dell'utente e catturare i requisiti funzionali o tecnici Priorità : pianificare i prossimi rilasci o sprint e i requisiti necessari

: pianificare i prossimi rilasci o sprint e i requisiti necessari Validazione e manutenzione: definire ciò che si intende per "requisito completato" e pianificare i miglioramenti in corso

Pronti a creare un solido piano di gestione dei requisiti?

Certo, ci vorrà del tempo per scrivere un piano di gestione dei requisiti perfetto. Il professore pianificava la rapina da quando aveva 19 anni. E si è rivelato un bel piano!

Non importa quanto tempo ci vorrà, il piano di gestione dei requisiti dovrà rispettare tutti i passaggi menzionati in precedenza.

Uno strumento di gestione dei requisiti intelligente come ClickUp può aiutarvi a Da fare rapidamente.

Con ClickUp è possibile collaborare e modificare un documento sui requisiti o un piano di project management, risolvere i conflitti tra i requisiti e semplificare il lavoro di routine.

Si tratta di un vero e proprio team player che vi sostiene in ogni passaggio.

perché aspettare allora? Provate gratis ClickUp per creare un piano di gestione dei requisiti solido come il Professore, e scommettiamo che i vostri stakeholder avranno una sola parola da dire..

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image11.gif Donna del Money Heist con mantello rosso che dice Maravilla /$$$img/