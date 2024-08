10 modelli di mappatura delle parti interessate (mappe a matrice e di influenza)

Gli stakeholder di un progetto hanno ruoli, prospettive e livelli di influenza diversi. Capire in che modo ogni stakeholder può guadagnare o perdere dal progetto è essenziale per creare strategie di coinvolgimento efficaci. 💡

Per tenere traccia di tutti i partner del progetto e dei dati relativi a ciascun stakeholder, provate i modelli di mappatura degli stakeholder! Chiunque sia assegnato al progetto può accedere facilmente alle informazioni di cui ha bisogno per assicurarsi che tutti siano sulla stessa pagina e lavorino per il successo del progetto.

In questa guida, tratteremo diversi modelli di mappa degli stakeholder in ClickUp, PowerPoint ed Excel e come sfruttarli per creare piani attuabili!

Cos'è un modello di mappatura degli stakeholder?

Un modello di mappatura degli stakeholder è uno strumento utilizzato per identificare, valutare e gestire le relazioni con interni ed esterni. **Rappresenta visivamente le diverse relazioni e i rispettivi livelli di influenza e importanza

Quando si concettualizzano le strategie e si prendono le decisioni, è essenziale includere tutti gli stakeholder nel processo e riconoscere i loro scopi, obiettivi e interessi acquisiti nel progetto. 👥

Un modello di mappatura degli stakeholder dovrebbe includere le seguenti caratteristiche:

Qualsiasi relazione importante che lo stakeholder ha con altri stakeholder

Il ruolo o il tipo di stakeholder (ad esempio, cliente, investitore, fornitore)

Dettagli sull'area di influenza, sugli interessi e sugli obiettivi dello stakeholder

Dettagli sulle modalità di coinvolgimento e comunicazione con gli stakeholder

Una valutazione del livello di supporto, da basso ad alto

Strategie per gestire le aspettative degli stakeholder

Piani d'azione per affrontare le preoccupazioni degli stakeholder

Prodotti del progetto e proprietari dei compiti

Brainstorming di una mappa delle parti interessate su una Lavagna ClickUp

Cosa rende un buon modello di mappatura degli stakeholder?

Un buon modello di mappatura degli stakeholder dovrebbe essere facilmente personalizzabile per consentire ai team di assegnare le priorità agli stakeholder in base alle loro esigenze, consentendo loro di adattare la strategia di coinvolgimento e le risorse nel corso del progetto

Come risultato, i team di progetto ottengono una migliore comprensione di come gli stakeholder plasmeranno e influenzeranno il loro lavoro! 🧑‍💻

I vantaggi di un modello completo di mappatura degli stakeholder includono:

Miglioramento della collaborazione e della comunicazione : Riconoscere i ruoli, le responsabilità e il modo migliore per collaborare elimina i colli di bottiglia

: Riconoscere i ruoli, le responsabilità e il modo migliore per collaborare elimina i colli di bottiglia Aumento della visibilità : La mappatura delledel progetto per gli stakeholder aumenta la trasparenza nei confronti del team di progetto e di tutta l'organizzazione

: La mappatura delledel progetto per gli stakeholder aumenta la trasparenza nei confronti del team di progetto e di tutta l'organizzazione Gestione efficace degli stakeholder : Fornisce un canale per definire le aspettative degli stakeholder impegnati a fornire un feedback e a ricevere aggiornamenti regolari

Decisioni informate : L'utilizzo di una mappa strategica degli stakeholder consente di informare tempestivamente e spesso gli attori chiave durante le fasi più importanti del progetto

: L'utilizzo di una mappa strategica degli stakeholder consente di informare tempestivamente e spesso gli attori chiave durante le fasi più importanti del progetto Aumentotasso di successo del progetto: La collaborazione con le persone e i gruppi interessati aiuta i teama raggiungere in tempo le tappe e gli obiettivi

Pianificate e organizzate progetti, idee o attività esistenti in ClickUp per ottenere uno schema visivo di ultima generazione

La mappatura degli stakeholder può essere un processo complesso, ma l'utilizzo degli strumenti e dei modelli giusti può renderlo più semplice.

Ecco 10 modelli di mappatura degli stakeholder in ClickUp, PowerPoint ed Excel per darvi la struttura necessaria a creare una mappa completa dei vostri stakeholder!

10 modelli dinamici di mappatura delle parti interessate per i responsabili delle decisioni

1. Modello di mappa delle parti interessate in ClickUp

Modello di mappa delle parti interessate di ClickUp

Il Modello di mappa degli stakeholder di ClickUp è lo strumento perfetto per creare diagrammi e illustrazioni interattivi, che possono essere facilmente modificati o alterati con il progredire del progetto! Ciò consente ai project manager di identificare rapidamente gli stakeholder e di rappresentare le loro relazioni in un formato visivo di facile comprensione.

Per costruire una mappa degli stakeholder su ClickUp Whiteboard, scrivete il titolo del progetto in una forma. Quindi, elencate gli stakeholder e tracciate delle linee dal titolo del progetto a ogni stakeholder. 🌐

Mentre pensate ai compiti e alle attività principali del progetto, annotateli su una nota adesiva e aggiungeteli accanto al nome dello stakeholder. Tracciate delle linee dagli stakeholder alle note adesive, creando una rappresentazione visiva degli stakeholder e dei punti principali del progetto. Una volta mappati tutti gli stakeholder, create attività direttamente dalla Whiteboard per ottenere ulteriori informazioni! Scaricate questo modello

2. Modello di elenco delle parti interessate di ClickUp

Modello di elenco delle parti interessate a ClickUp

Modello di lista degli stakeholder di ClickUp consente al project manager di riconoscere, classificare e allineare tutti gli stakeholder in un'unica risorsa centrale. Mantenendo un elenco attivo di stakeholder, il project manager può accedere a una visione aggiornata di chi sono questi stakeholder, dei loro livelli di interesse individuali e della processi decisionali che seguono.



Mappatura dei processi

4. Modello di matrice di analisi degli stakeholder di ClickUp

Modello di matrice di analisi delle parti interessate di ClickUp

Costruire una matrice di analisi per misurare le priorità delle parti interessate può essere un lavoro complicato, ma Modello di matrice di analisi degli stakeholder di ClickUp rende tutto più semplice! Questo modello vi aiuterà a costruire e mantenere la matrice con il minimo sforzo, in modo che possiate concentrarvi sui risultati.

Il modello aiuta a minimizzare la confusione offrendo una legenda della matrice per iniziare a compilare il diagramma. L'asse delle ordinate rappresenta il potere degli stakeholder, mentre l'asse delle ascisse rappresenta l'interesse degli stakeholder.

Gestire da vicino: I principali stakeholder a cui dare priorità e con cui impegnarsi a fondo

Mantenere soddisfatti: Stakeholder che non sono prioritari, ma il risultato dovrebbe comunque soddisfare le loro esigenze

Tenere informati: Stakeholder che hanno meno influenza, ma che devono comunque essere aggiornati

Monitorare: Stakeholder da coinvolgere quando necessario

Una volta che tutte le persone e i gruppi sono stati aggiunti alla matrice, è possibile vedere chi sarebbe maggiormente influenzato positivamente o negativamente da una decisione. Di conseguenza, il team di progetto potrà migliorare la comunicazione con gli stakeholder e la risoluzione dei problemi! Scaricate questo modello Scopri di più_ modelli di matrice per organizzare i progetti!

5. Modello di analisi degli stakeholder di ClickUp

Modello di analisi delle parti interessate di ClickUp

I project manager possono utilizzare Il modello di analisi delle parti interessate di ClickUp per creare una matrice decisionale che classifica ogni stakeholder in base alla sua influenza e al livello di supporto in una vista a elenco. Questa matrice classifica gli stakeholder su due assi: Il loro livello di influenza sul progetto e la quantità di supporto che probabilmente daranno.

Questo modello è dotato di viste multiple, tra cui una vista a elenco e una vista a tabellone, per visualizzare la gestione degli stakeholder in modi diversi. La Guida introduttiva offre suggerimenti per l'aggiunta di contenuti e la creazione di semplici automazioni per snellire il processo di supporto al progetto! 🤖 Scarica questo modello

6. Modello di stato di progetto esecutivo ClickUp

Modello esecutivo di stato del progetto ClickUp

Con Modello esecutivo di stato del progetto di ClickUp consente di tenere informati e aggiornati gli stakeholder sull'avanzamento del progetto in modo semplice e accessibile. Gli indicatori codificati a colori sul modello forniscono una panoramica immediata dello stato, dei costi e della tempistica del progetto. Gli utenti possono anche personalizzare il layout e la visualizzazione del modello per rendere i dati più significativi. 📈

Grazie a immagini chiare e a un accesso semplice ai dettagli del progetto, gli stakeholder possono comprendere più facilmente un progetto le dipendenze di un progetto e lo stato attuale. Gli stakeholder possono anche seguire l'andamento del progetto nel tempo e identificare le aree che necessitano di maggiore attenzione o risorse, in modo che il progetto raggiunga i suoi obiettivi. Questo modello aiuta a garantire che gli stakeholder rimangano informati, impegnati e connessi a tutti gli aspetti del progetto! Scarica questo modello

7. Modello di diagramma di Pert ClickUp

Modello di diagramma di ClickUp Pert

A Grafico PERT (Tecnica di valutazione e revisione dei programmi) è uno strumento di gestione del progetto che può aiutare i project manager a coordinare gli sforzi delle parti interessate a un progetto. Il diagramma illustra visivamente i compiti, le attività e le attività del progetto pietre miliari .

Ogni compito o attività è rappresentato da una forma che mostra il nome del compito e la durata stimata. Le frecce rappresentano l'ordine in cui le attività devono essere completate. E con il Modello di diagramma di Pert ClickUp i project manager possono pianificare rapidamente le attività, coordinare le risorse, pianificare i progetti in una sequenza logica e identificare le interdipendenze tra le attività. Con questo approccio visivo, i responsabili di progetto possono anticipare rapidamente i ritardi e adottare misure strategiche per evitarli! Scaricate questo modello

8. Modello di matrice di priorità ClickUp

Modello di matrice di priorità ClickUp

Se siete alla ricerca di modelli generali di gestione del progetto per gestire gli stakeholder, Modello di matrice di priorità di ClickUp è la soluzione perfetta. I manager possono stabilire i criteri di importanza relativa dei singoli stakeholder in base al loro controllo o interesse nel progetto. ✅

Il modello è corredato da una guida introduttiva, che include una matrice di priorità per assegnare i livelli di priorità e urgenza degli stakeholder:

Alta Importanza e Alta Urgenza: Livello di priorità 1

Alta urgenza e bassa importanza: Livello di priorità 2

Bassa urgenza e alta importanza: Livello di priorità 3

Bassa urgenza e bassa importanza: Livello di priorità 4 Scarica questo modello ### 9. Modello di mappatura delle parti interessate in PowerPoint

via Slide Team

Un modello di mappa degli stakeholder in Powerpoint è uno strumento che fornisce una rapida istantanea dei principali stakeholder e dà un'idea di chi deve essere gestito, consultato o informato durante la vita del progetto.

Il modello consente di identificare in modo chiaro e conciso chi è ogni stakeholder, il suo ruolo nel progetto e il suo livello di influenza o potere. Inoltre, è possibile organizzarli in categorie in base al loro coinvolgimento nel progetto e ai loro obiettivi in relazione ad esso. Scaricate questo modello

10. Modello di mappatura delle parti interessate in Excel

via Template Lab

Un modello di mappa degli stakeholder in Excel è un altro strumento che consente ai project manager di tenere traccia di tutti i potenziali stakeholder, delle loro posizioni e dei loro livelli di influenza sul progetto. Consente ai project manager di identificare rapidamente chi può opporsi o sostenere il progetto e di pianificare di conseguenza le strategie per questi stakeholder.

Una volta identificati tutti gli stakeholder, le loro relazioni possono essere tracciate di conseguenza, consentendo una migliore pianificazione e comunicazione tra tutte le parti interessate. Scarica questo modello

Costruire mappe interattive degli stakeholder in ClickUp

ClickUp semplifica il compito di tracciare diagrammi dettagliati delle complesse relazioni con gli stakeholder. Dalle sessioni di brainstorming allo sviluppo di roadmap di prodotto, i team possono assumere il controllo delle relazioni con gli stakeholder e assicurarsi che tutti siano sulla stessa pagina per qualsiasi progetto.

