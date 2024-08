11 modelli gratuiti di diagrammi PERT per progetti e attività

Il settore del project management sta crescendo più rapidamente che mai. Ma c'è un problema significativo che ne impedisce la crescita: un project management inefficace.

Circa 54% delle organizzazioni oggi non è in grado di monitorare i propri KPI, sprecando così il 12% delle risorse.

Da fare in qualità di project manager, desiderate un'analisi dei KPI? strumento di project management che renda il monitoraggio delle dipendenze più agevole e le scadenze più raggiungibili? Terminate la vostra ricerca con i grafici PERT.

In questo post esploreremo in dettaglio i grafici PERT ed elencheremo i nostri 11 modelli migliori per aiutarvi a gestire i progetti.

Cosa sono i modelli di grafico PERT?

Un grafico PERT rappresenta visivamente le attività e le dipendenze di un progetto e aiuta a pianificare, programmare, organizzare e coordinare progetti complessi.

PERT è l'acronimo di Valutazione del progetto Tecnica di revisione. Dopo aver considerato l'incertezza, questa tecnica aiuta a identificare il tempo ottimale necessario per completare un progetto.

Il software crea Grafici PERT per rendere il project management più facile e veloce. Con questi grafici è possibile rispettare le scadenze, soprattutto per progetti con sequenze variabili.

I grafici PERT sono simili ai diagrammi di flusso e presentano attività cardine in connessione con frecce. Le frecce mostrano la dipendenza delle attività e prevengono la confusione o i colli di bottiglia. Il numero di attività cardine del progetto e il tempo necessario per completare le attività determinano la complessità del grafico PERT.

È facile confondere I grafici PERT con i diagrammi Gantt entrambi aiutano il project management mappando e organizzando i progetti. Tuttavia, il primo è usato soprattutto per il piano interno, mentre il secondo è più adatto per comunicare con gli stakeholder.

Cosa rende un buon modello di grafico PERT?

Un buon modello di grafico PERT ha diverse qualità che aiutano il project management. Dall'interfaccia user-friendly al monitoraggio delle dipendenze, dovrebbe avere tutte le funzionalità/funzione che rendono i progetti più facili da gestire.

Vediamo alcune di esse.

Facile per l'utente : Un buon modello è facile da usare, anche per chi ha un'esperienza limitata o scarsa nel project management. Con un'interfaccia user-friendly, è possibile creare grafici efficienti e intuitivi

: Un buon modello è facile da usare, anche per chi ha un'esperienza limitata o scarsa nel project management. Con un'interfaccia user-friendly, è possibile creare grafici efficienti e intuitivi Personalizzabile : Deve essere facile da personalizzare per adattarsi alle esigenze del progetto. Un modello con campi personalizzati, stati e visualizzazioni è il migliore per adattarlo alle vostre esigenze specifiche

: Deve essere facile da personalizzare per adattarsi alle esigenze del progetto. Un modello con campi personalizzati, stati e visualizzazioni è il migliore per adattarlo alle vostre esigenze specifiche Visualizzazione : Il modello deve offrire chiare rappresentazioni visive delle dipendenze, delle durate e delle attività cardine delle attività

: Il modello deve offrire chiare rappresentazioni visive delle dipendenze, delle durate e delle attività cardine delle attività Monitoraggio dell'avanzamento: Un modello con la possibilità di aggiornare gli stati delle attività e di monitorare l'avanzamento in tempo reale aiuta a mantenere il progetto in carreggiata

Un modello con la possibilità di aggiornare gli stati delle attività e di monitorare l'avanzamento in tempo reale aiuta a mantenere il progetto in carreggiata **Monitoraggio delle dipendenze: il grafico PERT deve consentire di stabilire e gestire facilmente le dipendenze delle attività

Altri aspetti da verificare nella scelta del modello sono la gestione dei dettagli delle attività, le notifiche e gli avvisi e gli strumenti di collaborazione.

11 Modelli di diagrammi PERT gratis

Abbiamo selezionato i migliori 11 modelli di grafici PERT da utilizzare in base alle funzionalità/funzione sopra elencate per aiutarvi a rivoluzionare il vostro project management.

Poiché non esistono due modelli uguali, la selezione di quello che offre le funzionalità/funzione più adatte alle vostre esigenze è fondamentale.

1. Modello di grafico PERT di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/5f882670-1000.png Il modello di grafico PERT di ClickUp vi aiuta a creare una sequenza temporale visiva dettagliata per il vostro progetto, in modo che possiate rimanere in carreggiata e assicurarvi che nessun dettaglio venga trascurato.

Con questo modello di grafico PERT di ClickUp è possibile ottenere una linea temporale dettagliata e identificare le dipendenze.

Creare un diagramma PERT piano del progetto è la pietra miliare dell'esito positivo del progetto. Il Modello di grafico PERT di ClickUp aiuta il progetto ad avere successo assicurando che ogni dettaglio venga preso in considerazione.

Con questo modello, non solo si ottiene una sequenza temporale visiva dettagliata, ma si possono anche identificare le dipendenze e la durata delle attività. È anche possibile dividere il progetto in piccole parti.

Il modello aiuta inoltre a creare attività con stati, campi e visualizzazioni personalizzati. Grazie a queste funzionalità, è possibile monitorare meglio lo stato del progetto, visualizzarne la Sequenza e identificare facilmente la sequenza delle attività. Il modello è adatto ai principianti e il suo processo è incredibilmente facile. Utilizzate i documenti di ClickUp per elencare le attività, assegnare la loro durata, identificare la sequenza e creare il diagramma PERT.

Questo modello consente di completare tutte le attività in modo efficiente, senza conflitti di pianificazione. Inoltre, consente a tutti i membri del team di essere aggiornati sullo stato del progetto.

2. Modello di grafico PERT semplice ClickUp

Siete alla ricerca di qualcosa di più intuitivo e allo stesso tempo adatto ai principianti? Modello di grafico PERT semplice di ClickUp è un ottimo modo per garantire chiarezza e promuovere la collaborazione all'interno del team di progetto.

Con questo modello, è facile capire la struttura del progetto a colpo d'occhio. Permette di dividere i progetti in attività più semplici e più piccole. È possibile impostare stati personalizzati come "aperto" e "chiuso" per monitorare lo stato di avanzamento. La facilità di visualizzazione consente di identificare qualsiasi problema potenziale, in modo da poterlo risolvere in modo proattivo.

Con questo modello si ottengono i vantaggi aggiuntivi di tag, etichette di priorità, attività secondarie annidate e altro ancora, per un migliore monitoraggio e una migliore gestione delle attività gestione delle priorità .

Rimanete sulla stessa pagina, visualizzate le attività del progetto e collaborate in modo efficiente con il semplice modello di grafico PERT.

3. Modello di Gantt semplice di ClickUp

Il Modello di Gantt semplice per ClickUp è un'eccellente aggiunta al project management. Consente una visualizzazione facile e accattivante delle dipendenze e fornisce una panoramica del progetto.

I tre stati delle attività, "completato", "in corso" e "da fare", sono codificati a colori per una rapida comprensione. Il modello offre anche tre campi personalizzati (fase del progetto, stato del progetto e allegati).

Applicate i quattro diversi tipi di visualizzazione dallo sviluppo del prodotto al project management.

4. Modello di grafico del flusso del processo ClickUp

Alcune parti dei progetti avranno più processi di altri. Questi processi richiedono un'attenta documentazione per la standardizzazione. Il Modello di diagramma di flusso del processo ClickUp è un modo efficace per standardizzare tutti i processi senza dover passare ore a creare un grafico di flusso.

Come i modelli precedenti, anche questo è adatto ai principianti e offre capacità avanzate. Sono disponibili stati personalizzati, campi, visualizzazioni ed eccellenti capacità di project management.

Gestire, mappa e visualizzare il processo creando diagrammi e condividendoli con i membri del team per tenerli aggiornati.

Documentando tutti i passaggi, è facile trovare e risolvere i problemi. Inoltre, si ottiene una documentazione completa per i riferimenti futuri.

Ad esempio, potete usare questo modello per semplificare il processo di assunzione. Impostate le attività e definite i processi con la visualizzazione Diagramma di flusso delle assunzioni. È anche possibile creare una guida completa con la visualizzazione 'Guida introduttiva'.

L'utilizzo del grafico è semplice: utilizzate il documento ClickUp per fare un brainstorming degli obiettivi, aggiungete dettagli utilizzando i campi personalizzati, visualizzate il processo con la vista Bacheca e utilizzate il Gantt Chart per identificare le sequenze delle attività.

5. Modello di dashboard per il project management di ClickUp

Volete un modello robusto per potenziare il vostro project management? Modello di dashboard per il project management di ClickUp da fare questo e altro ancora. Da un aiuto per mantenere il controllo del progetto alla gestione delle attività progetto questo modello può soddisfare tutte le vostre esigenze.

Presenta otto campi personalizzati: Costo pianificato, Costo effettivo, Budget rimanente e Fase del progetto. Inoltre, migliora il monitoraggio del progetto con avvisi di dipendenza, tag e funzionalità di monitoraggio del tempo.

Sono disponibili sette visualizzazioni per organizzare le informazioni e renderle accessibili. Eccone alcune:

Guida introduttiva Visualizza: Per una panoramica degli strumenti di gestione

Vista Bacheca: Per una rappresentazione visiva di ogni attività e del relativo stato

Vista Azioni: Per il monitoraggio degli stati di avanzamento

Visualizzazione del piano di capacità: Per avere una panoramica dei carichi di lavoro e delle risorse

Vista Team Performance: Per una panoramica delle prestazioni del team

È possibile assegnare quattro stati alle attività: completate, in corso, in attesa e da fare. Con la dashboard di ClickUp, potete esaminare lo stato in tempo reale con potenti visualizzazioni di dati.

Questo modello assicura che il team collabori con facilità per operazioni coese. È anche possibile inviare promemoria al team utilizzando la funzionalità/funzione email.

6. Modello di ripartizione dei lavori ClickUp

I grandi progetti sono spesso complessi e richiedono assistenza. Un modo efficace per gestire progetti complessi è suddividere il progetto in attività gestibili. Il Modello di ripartizione del lavoro di ClickUp aiuta a suddividere le attività e a organizzarle in un unico posto.

Con questo modello è possibile creare obiettivi per ogni piccola attività, assegnarli a diversi membri del team e impostare sequenze separate. Successivamente, stabilite le priorità delle attività in base alla loro importanza.

Il modello offre una panoramica completa e chiara di tutte le attività e le sequenze temporali del progetto. È possibile stimare meglio i costi e le risorse necessarie, identificare i rischi ed escogitare modi per migliorare il progetto l'efficienza del processo .

Il modello di ripartizione del lavoro offre visualizzazioni, campi e stati personalizzati per una migliore gestione. Per rendere la struttura di ripartizione del lavoro un esito positivo, è necessario iniziare a delineare chiaramente gli obiettivi del progetto.

7. Modello di valutazione del progetto ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Project-Assessment-Template.png Il modello ClickUp per la valutazione dei progetti vi fa risparmiare tempo e aumenta le vostre capacità di project management.

Pur essendo un modello adatto ai principianti, offre immagini di livello professionale che rendono il monitoraggio dello stato più semplice e veloce.

È possibile valutare le proprie prestazioni in base a obiettivi prestabiliti e adottare passaggi di miglioramento laddove necessario. È inoltre possibile verificare se gli obiettivi sono in linea con le attività del progetto e lo stato di avanzamento con una migliore visualizzazione.

Il modello consente di creare un progetto per ogni obiettivo di valutazione, di organizzare ogni attività in categorie e di collaborare con le parti interessate. Utilizzate Elenco, Gantt, Calendario e altro ancora per sviluppare il flusso di lavoro e impostare le attività automazioni del flusso di lavoro per un migliore monitoraggio dello stato.

Celebrate le attività cardine creandole in ClickUp utilizzando questo modello di valutazione del progetto.

8. Modello di lavagna online per la Sequenza del progetto ClickUp

Il Modello di lavagna online per la sequenza del progetto ClickUp crea una sequenza temporale chiara e organizzata. Il modello consente di visualizzare l'intera sequenza temporale in un'unica lavagna online .

Personalizza i dettagli più fini, compresi i compiti, le durate e le dipendenze, per pianificare meglio le attività. Consente di assegnare due stati per un migliore monitoraggio dello stato: aperto e completato

Tutti i membri del team e gli stakeholder possono seguire direttamente gli aggiornamenti di stato.

Le immagini accattivanti e complete aiutano a comprendere meglio i concetti e le pianificazioni dei progetti.

Il modello supporta un'unica visualizzazione per monitorare lo stato di avanzamento senza disordine, insieme a funzionalità/funzione come tag, assegnatari multipli, etichette di priorità, ecc.

9. Modello di grafico PERT in PowerPoint di Office Sequenza

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/image-17-1400x789.png Modello di grafico PowerPoint PERT da Office Sequenza /$$$img/

via Linea temporale dell'ufficio Siete alla ricerca di un grafico adatto alla pianificazione e alla reportistica dei progetti? Il modello di grafico PERT per PowerPoint di Office Sequenza è uno strumento eccellente per fare entrambe le cose.

Vi aiuta a pianificare le attività del progetto in modo efficiente e senza problemi. Decidete la priorità delle attività e visualizzate le informazioni in modo che possano essere comprese da tutte le persone coinvolte.

PowerPoint crea il modello, rendendolo facilmente accessibile e condivisibile tra i membri del team. E non è tutto. Aggiorna automaticamente la pianificazione attraverso il plug-in Office Sequenza per PowerPoint, eliminando il fastidio di doverlo fare manualmente.

10. Presentazione Modello di grafico PERT di Slide Hunter

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/image-18-1400x745.png Presentazione Modello di grafico PERT da Slide Hunter /%img/

Create i vostri diagrammi PERT con PowerPoint 2010 e 2013 utilizzando questo modello.

Un altro modello di PowerPoint stellare, questo Modello di grafico PERT di presentazione di Slide Hunter Da fare esattamente quello che dice. Rende le vostre presentazioni più accattivanti utilizzando il grafico PERT.

Utilizzate questo modello per creare grafici PERT in PowerPoint 2010 e 2013. Utilizzatelo anche per progettare flussi di lavoro, creare tabelle di marcia e pianificare le diapositive con facilità.

11. Modello di grafico PERT in Excel di Excelonist

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/PERT-Chart-Template-in-Excel-1.jpeg Modello di grafico PERT di Excelonist /$$$img/

Utilizzate questo modello per creare un grafico PERT in Excel

Se siete esperti nella gestione dei fogli di calcolo e vi sentite a vostro agio nel lavorare con Excel, allora il modello di grafico PERT di Excelonist è l'ideale per voi. Questo modello vi offre la versatilità necessaria per creare un grafico PERT utilizzando le solide funzioni di Excel.

Definite le attività cardine del progetto, assegnate i tempi previsti per ogni attività e identificate le dipendenze, il tutto all'interno del vostro foglio di calcolo preferito. Questo modello porta in Excel le funzionalità di project management di un grafico PERT e si regola automaticamente in base ai vostri input, rendendo più facile il piano, la gestione e l'aggiornamento della timeline del progetto.

Sia che siate appassionati di Excel o che semplicemente preferiate il comfort di uno strumento familiare, questo modello porta la potenza dei grafici PERT a portata di mano.

Semplificate il vostro processo con il giusto modello di grafico PERT

Sono finiti i tempi in cui si creavano grafici PERT troppo complicati e lunghi. Oggi viviamo in un'epoca in cui creazione di un grafico PERT è facile! Questi modelli di grafico PERT, dinamici e di facile utilizzo, consentono di semplificare la pianificazione e di tenere traccia dello stato senza alcuno sforzo.

ClickUp è una soluzione moderna con oltre mille modelli pre-progettati per diversi casi d'uso, tra cui design, marketing, operazioni e CRM. Semplifica i vostri processi e vi rende la vita molto più facile senza alcun costo.