Grafici PERT e diagrammi di Gantt: Pro, contro e come crearne di propri

State ancora discutendo su quale sia la migliore visualizzazione del project management?

Tirate un sospiro di sollievo, perché non siete soli.

Insieme Grafici PERT e Grafici di Gantt sono viste di project management fondamentali per mappare, organizzare e svolgere le attività del team. Questo è particolarmente vero quando si costruiscono e si gestiscono progetti complessi con più collaboratori e dipendenze.

Entrambe le visualizzazioni aiutano a mantenere tutti sulla stessa pagina e i team uniti verso lo stesso obiettivo. Teams è una grande sinergia di team, vero?

Tuttavia, questi due strumenti sono tutt'altro che intercambiabili.

Ognuno di essi presenta vantaggi, svantaggi e casi d'uso unici, che sono cruciali per project management da tenere a mente in qualsiasi fase della loro carriera e indipendentemente dal settore.

Questa guida approfondisce le sfumature del PERT e del Grafici di Gantt e i relativi pro e contro, per aiutarvi a capire quali situazioni richiedono quale strumento. Come bonus, vi mostreremo anche come costruirli in una strumento di project management come ClickUp. 🙂

🔍 Cosa sono i grafici PERT?

I grafici PERT, acronimo di Program Evaluation Review Technique, sono diagrammi di rete che organizzano la Sequenza di un progetto usando rappresentazione grafica per suddividerlo in singole attività in base alla durata stimata di completamento.

Se siete già un appassionato Utente di mappe mentali i grafici PERT avranno molto senso.

Curiosità: la Marina degli Stati Uniti ha sviluppato questi grafici per la prima volta negli anni '50 per coordinare i subappaltatori incaricati di armare i sottomarini nucleari. Naturalmente, i grafici PERT hanno fatto molta strada da allora e ora vengono utilizzati principalmente per raggiungere obiettivi molto meno complessi. 😅

I 4 componenti critici di un grafico PERT

La complessità del grafico PERT è rimasta invariata. Ci sono quattro parti importanti che compongono questo grafico, che includono:

Ciascuna attività cardine del progetto è rappresentata come un nodo nel diagramma di rete Le attività che collegano ciascuna attività cardine sono rappresentate come frecce Le frecce agiscono anche come dipendenze che mostrano quali attività cardine devono essere completate prima che le altre possano essere raggiunte Ogni freccia ha fino a tre timestamp per completare l'attività: tempo ottimistico, tempo pessimistico e tempo più probabile

Sembra un po' complicato, ma in pratica, sommando tutti i timestamp, si otterrà una stima della durata stimata di completamento accanto alla panoramica del flusso del progetto.

Tenete presente che tutto dipende dalla complessità del progetto. È probabile che siano necessari più percorsi per completare il progetto. Per istanza, se state costruendo una piattaforma software, la programmazione deve avvenire contemporaneamente a test, progettazione front-end e altro.

È qui che entrano in gioco i grafici PERT con il metodo metodo del percorso critico del project management .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image5-1.gif Calcolo facile del percorso critico con un solo attivazione/disattivare in ClickUp /$$$img/

Visualizzate il carico di lavoro in base alle attività rimaste sul percorso critico con un solo attiv/disattivato in ClickUp!

Il metodo del percorso critico aiuta a visualizzare solo le attività necessarie e il minor tempo richiesto per completare un progetto. In sostanza, aiuta a visualizzare la Sequenza più elementare del progetto, eliminando ogni ingombro supplementare dalla visualizzazione immediata.

Soprattutto se siete a corto di tempo, questo metodo può aiutarvi a dare la priorità alle attività più importanti da portare a termine il prima possibile e a ignorare le attività aggiuntive che non sono necessarie per andare avanti o che possono essere spostate a una data successiva senza impattare sul progetto.

Utilizzando il grafico PERT come strumento di piano, è possibile identificare il percorso migliore e il tempo necessario per realizzarlo in base alle sequenze temporali stabilite.

$$$a cosa assomiglia un grafico PERT?

A questo punto vi starete chiedendo che aspetto possa avere un grafico PERT nella vostra azienda flusso di lavoro del project management . Nella sua forma più elementare, un grafico PERT utilizzato per determinare il percorso critico di un progetto ha un aspetto simile a questo:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/image4-7-1400x675.png Creare grafici PERT in lavagne online /$$$img/

via Lucidchart Pensate a un "diagramma" quando pensate al grafico PERT e lasciate che questo aiuti la vostra creatività a spiccare il volo!

Sviluppate il flusso delle attività più importanti del vostro progetto mettendole in connessione l'una con l'altra utilizzando le comuni funzionalità/funzione PERT presenti in tutti i tipi di software di project management. Tra queste potrebbero esserci modelli di diagrammi, strumenti per le mappe mentali o addirittura lavagne online per aiutarvi a disegnare il vostro flusso di lavoro nel miglior modo possibile.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/image9-3-1400x928.png Creazione di grafici PERT in ClickUp Whiteboards /$$$img/

disegnate connessioni tra forme, attività, note e documenti per creare il vostro grafico PERT perfetto con funzionalità/funzione come ClickUp Whiteboards o Mind Maps_

I pro e i contro dei grafici PERT nel project management

Non esiste un modo unico per gestire un progetto. Il grafico PERT potrebbe sembrare la soluzione ideale per il vostro team e, sebbene nessuno sia perfetto, è importante conoscere i punti di forza e di debolezza di qualsiasi metodologia prima di tuffarsi a capofitto.

Innanzitutto, le cose positive. 🥰

Quali sono i vantaggi dell'uso dei grafici PERT? È possibile:

Prevedere, monitorare e rivedere il tempo richiesto per ogni attività

Aggiungeremargine di flessibilità per ridistribuire le risorse alle attività più critiche durante il lavoro

Eseguire analisi what-if per vedere come cambierà il progetto se si aggiunge un'attività o si modifica la durata di un'altra

Identificare le azioni ripetitive in ordine ascalare il vostro project management nel tempo

Adattare il progetto nel tempo, soprattutto se si verifica un cambiamento nel percorso critico

Suona piuttosto bene, eh? I grafici PERT sono popolari per un motivo.

Tuttavia, è fondamentale comprenderne anche i difetti:

Le Sequenze per ogni attività sono soggettive. Se non basate ogni durata sulle esperienze acquisite in progetti passati o su aspettative realistiche, potreste accidentalmente impostare il team verso il fallimento

Concentrandosi troppo sul percorso critico si possono sottovalutare attività secondarie importanti che possono aiutare il progetto ad avere successo

I grafici PERT tendono a essere difficili da impostare e richiedono aggiornamenti frequenti. Il processo di per sé può richiedere molto tempo e, poiché il percorso critico può cambiare spesso, i grafici PERT diventano obsoleti molto rapidamente

Se la Sequenza è importante, lo sono anche i costi e le risorse necessarie per portare a termine ogni attività. Fate attenzione a non sovraccaricare il team o a non sforare il budget, mettendo il grafico PERT al di sopra di tutto

Questi pro e contro rendono i grafici PERT eccellenti per alcuni aspetti del project management, ma non per tutti. È qui che entrano in gioco altri strumenti come i grafici Gantt.

iniziare con

{\a6}() https://clickup.com/it/blog/115612/modelli-di-grafico-pert/ modelli di grafici PERT* /%href/**_

!

🔍 Cos'è un grafico Gantt?

Un diagramma di Gantt è una vista Gantt di un progetto, ma organizzata come un grafico a barre orizzontali con due dimensioni: l'asse Y e l'asse X.

L'asse Y elenca le singole attività associate al progetto, insieme a tutte le variabili di base per ogni attività, come il titolare.

elenca le singole attività associate al progetto, insieme a tutte le variabili di base per ogni attività, come il titolare. L'asse X visualizza la sequenza temporale o il calendario, talvolta suddiviso in giorni, settimane o mesi per coprire l'intera durata prevista del progetto.

Ogni barra del grafico rappresenta una singola attività. Mostra quando l'attività inizia e si estende lungo la Sequenza per mostrare quando deve essere completata. Questo è un modo eccellente per i project manager e gli altri collaboratori di tenere facilmente sotto controllo le attività in corso, quelle imminenti e quelle in ritardo.

Oltre a queste due dimensioni di base, Dipendenze del grafico Gantt mostrano le attività che non possono essere iniziate o completate se prima non ne vengono fatte altre. Le relazioni e le dipendenze tra le attività si verificano in ogni progetto, quindi è importante tenerle sotto controllo. Ci saranno sempre situazioni in cui un'attività aspetta che un'altra sia completata, ne blocca un'altra o è collegata ad altre che si svolgono nello stesso momento.

La semplicità dei grafici di Gantt è ciò che li ha aiutati a diventare uno dei più popolari metodologie di project management disponibili. È possibile trovare Casi d'uso del grafico Gantt che spaziano dall'edilizia al piano degli eventi, dal marketing all'istruzione e altro ancora. Se si riduce il tutto, il grafico di Gantt potrebbe avere un aspetto simile a questo:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/image7-7.png Vista Gantt in ClickUp /$$$img/

estraete istantaneamente le attività del vostro Elenco in un semplice grafico Gantt utilizzando la vista Gantt di ClickUp_

I pro e i contro dell'utilizzo di un grafico Gantt per il vostro progetto

I grafici di Gantt sono popolari per un motivo. I project manager di tutti i settori si affidano a loro per i loro vantaggi chiave:

I grafici Gantt sono facili da leggere e offrono una grande trasparenza, il che è ottimo per i membri del team,i team interfunzionalie per le parti interessate

Sono flessibili! È possibile aggiornare facilmente le date di scadenza delle singole attività

I grafici Gantt forniscono informazioni importanti come scadenze, dipendenze e altro,attività cardine del progetto facili da visualizzare a colpo d'occhio

È possibile suddividerle in più sezioni per gestire progetti con molte sfaccettature in pezzi digeribili

Allo stesso tempo, la scelta di un grafico Gantt non porterà magicamente all'esito positivo del progetto. Come per qualsiasi altro strumento, dovrete fare i conti con alcuni potenziali svantaggi di questo metodo di pianificazione:

I grafici di Gantt potrebbero essere troppo semplicistici per voi. Soprattutto per progetti o attività complesse, i project manager potrebbero essere alla ricerca di maggiori dettagli rispetto a date di scadenza, dipendenze e Sequenza

Alcuni grafici Gantt non hanno componenti gerarchici, il che può rendere più difficile la prioritizzazione delle attività

Soprattutto nei progetti di grandi dimensioni con molte attività, i grafici Gantt possono diventare enormi e quasi impossibili da visualizzare in un'unica panoramica

Come per i grafici PERT, i tempi di completamento delle attività nei diagrammi di Gantt sono stimati. La loro accuratezza dipende interamente dalla persona che costruisce il grafico di Gantt e può essere fuorviante se imprecisa

I grafici Gantt hanno una capacità limitata di visualizzare i margini di flessibilità per le singole attività o il percorso critico per il completamento del progetto

🥊 Il confronto definitivo: quando utilizzare i grafici PERT e Gantt

Da fare, quindi, come scegliere?

Sulla base dei pro e dei contro di entrambi gli stili di project management, questo grafico può aiutarvi a prendere la decisione migliore in base alla situazione del vostro team:

Naturalmente, ogni situazione è diversa. Anche con un confronto diretto, ci sono altri fattori da considerare; inoltre, ci sono molte situazioni in cui è opportuno avere sia un grafico PERT che un grafico Gantt.

Poiché i due grafici sono sostanzialmente diversi, le informazioni combinate dei grafici PERT e Gantt possono fare molto per la trasparenza e la gestione del processo di piano.

Come creare il proprio grafico Gantt e PERT

L'ultimo passaggio del processo è semplice: trasformare il cosa e il perché in come.

Sebbene i grafici di Gantt siano stati tradizionalmente impostati su fogli di calcolo, oggi esistono molti altri strumenti per la creazione di un diagramma di Gantt opzioni di software per la creazione di grafici Gantt dinamici per rendere il processo più fluido, più visivo, più facile per l'utente e più efficace.

Indipendentemente dal vostro strumento gratuito di project management gli stessi principi che vedrete qui possono essere applicati a tutti! Utilizzate questa guida per creare i vostri grafici, basandovi sugli strumenti che già possedete.

ClickUp è in grado di fornire tutte le funzionalità/funzione intuitive necessarie per la creazione di grafici Gantt e PERT gratis, per sempre . 😉

Vista Gantt, Mappe mentali e Lavagne online hanno fatto il loro ingresso in chat

Ma prima, che cos'è ClickUp ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/image1-9.png Accedi al tuo lavoro su qualsiasi dispositivo con ClickUp /$$$img/

scaricate gratis ClickUp e accedete al vostro lavoro su qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento_

ClickUp è un'app per la produttività all-in-one progettata per gestire tutto, dagli impegni quotidiani ai progetti complessi, fino all'intero flusso di lavoro aziendale. Costruita per team di qualsiasi dimensione e settore, ClickUp è ricca di funzionalità/funzione personalizzabili e di oltre 15 modi per visualizzare il proprio lavoro , tra cui La vista Gantt di ClickUp , Mappe mentali simili ai grafici PERT e uno strumento collaborativo di lavagna online.

Ora che ci siamo tolti questo sfizio, passiamo alle cose belle: a partire dai grafici Gantt!

Poiché ClickUp punta a ottimizzare i processi e a farvi risparmiare tempo, molti dei lavori che di solito dovreste fare manualmente per tenere aggiornati i grafici Gantt e PERT sono automatizzati in questa piattaforma. Ve lo mostriamo. 🙂

La vostra Sequenza prenderà forma man mano che delineerete le attività del vostro progetto. Per creare un grafico Gantt in ClickUp, questo è il primo e più importante passaggio. Il punto di partenza naturale di qualsiasi software di project management, ClickUp compreso, è la vista Elenco.

Si tratta di un semplice elenco verticale di tutte le cose da fare. Un elenco molto simile a quello della spesa. Ma il bello di ClickUp è che potete semplicemente passare dalla vista Elenco alla vista Gantt per dare priorità alle informazioni che state cercando.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/image2-10-1400x971.png Aggiunta di stati personalizzati alle attività di ClickUp vista Gantt /$$$img/

creare il proprio grafico Gantt e personalizzare la visualizzazione del lavoro facendo clic tra le diverse viste di ClickUp_

Man mano che si inseriscono dettagli come attività secondarie, date di inizio e di scadenza e si aggiornano le attività con stati personalizzati, il grafico Gantt inizierà a mostrare automaticamente più informazioni a ogni sguardo. Iniziate ad aggiungere dipendenze alle singole attività per iniziare a costruire il flusso del progetto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/image10-1.gif Disegnare le dipendenze nella vista Gantt di ClickUp /$$$img/

mostrate la dipendenza di un'attività da un'altra disegnando una connessione tra di esse sul grafico Gantt di ClickUp_

La maggior parte dei grafici Gantt tradizionali sarebbero già finiti a questo punto, ma noi abbiamo appena iniziato.

Ricordate l'impossibilità di trovare il margine di flessibilità o il percorso critico quando si usa un tipico grafico Gantt? Non è necessario che sia così. È sufficiente utilizzare il programma ClickUp di ClickUp per il calcolo del percorso critico e dei margini di flessibilità nella vista Gantt per calcolarli entrambi automaticamente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/image3-4.gif Calcolo del percorso critico nella vista Gantt di ClickUp /$$$img/

uno dei vantaggi dell'utilizzo di un software di project management come ClickUp è la possibilità di calcolare il percorso critico e il margine di flessibilità con un semplice toggle_

Ed ecco il vostro grafico Gantt personale! Inoltre, poiché si trova all'interno di ClickUp, è già in connessione con il vostro flusso di lavoro e qualsiasi modifica dello stato o del tempo di attività sarà automaticamente aggiornata e chiara a prima vista.

Iniziate con diversi modelli di grafici Gantt per saltare la configurazione:

I grafici PERT sono un po' più complessi, ma con il grafico Gantt già costruito in ClickUp, è possibile facilmente iniziare a tracciare il diagramma pERT con due funzionalità/funzione chiave. ClickUp mappe mentali consentono di creare un diagramma di rete che delinea il flusso del progetto, ottenendo molti degli stessi vantaggi della maggior parte dei grafici PERT.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/image5.gif Disegnate il vostro flusso di lavoro con le Mappe mentali di ClickUp /$$$img/

mostrate come il vostro flusso di lavoro passa da una fase all'altra con funzionalità di diagramma altamente visive come le mappe mentali di ClickUp Lavagne online in ClickUp permettono di creare grafici di qualsiasi tipo, compresi i grafici PERT! Aggiungete forme che potete convertire direttamente in attività di ClickUp e disegnate connessioni tra di esse per mostrare facilmente il flusso del lavoro.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/image6-5.gif Diagramma a mano libera o con un modello nelle lavagne online di ClickUp /$$$img/

portate il vostro grafico PERT un passo avanti con note, attività, documenti e disegni che potete collegare direttamente al vostro flusso di lavoro e iniziare ad agire il prima possibile con ClickUp Whiteboards_

suggerimento: _Si tratta di un'attività che non è stata mai svolta ClickUp offre una marea di modelli per iniziare a usare entrambi gli strumenti e la vista Gantt -per qualsiasi livello di esperienza.

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/UUxECSg-rBgBey4UNK\_zf4lcbd0-IR4n\_Qix51E09dnj8TT-h-kPvi-SBXpGkGB7Sb9nJMPOxqwb2f\btTstViAPDB8joQ7ncgioUYT4iaYDBdFDmyysEEdlQp0IhcyPeEMZ53buM81IaDAm2w Scegliete uno dei nove modelli di lavagna online di ClickUp /$$$img/

aggiungete un po' di struttura alla vostra tela infinita con uno dei nove modelli di ClickUp costruiti specificamente per le lavagne bianche_

Con la sua interfaccia intuitiva, la creazione di grafici PERT utilizzando Mappe mentali con ClickUp e lavagne online è facile da capire, ma richiede un po' più di creatività rispetto al semplice attivare/disattivare un grafico Gantt nella piattaforma. Ma è proprio qui che entra in gioco la vera potenza dei grafici PERT.

Le funzionalità Mappa mentale e Lavagna online consentono di sfruttare i vantaggi dei grafici PERT, collegandoli automaticamente al flusso di lavoro. In poche parole: l'idea alla base di queste funzionalità è quella di farvi agire sulle vostre idee in modo più rapido e semplice - e chi non ama un processo più snello? 😍

Siete pronti a saperne di più? Non c'è momento migliore del presente per iniziare a usare ClickUp.

Iniziate a rendere il processo di pianificazione dei progetti più semplice, visivo e totalmente trasparente con i grafici Gantt e PERT automatizzati di ClickUp.

Se vi è piaciuto questo confronto, date un'occhiata ai nostri Ripartizione Kanban vs Gantt !