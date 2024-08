Guida al diagramma PERT con 6 esempi e modelli per il vostro team

Avete sentito parlare dei grafici di Gantt, vi siete dilettati con le mappe mentali e sappiamo che amate i diagrammi di flusso... ma che dire dei grafici PERT?

Un tempo i grafici PERT godevano di un'ottima reputazione per il loro laborioso processo di configurazione, modifica e aggiornamento, ma non sono così impegnativi come si pensava un tempo.

Questi diagrammi del flusso di lavoro hanno fatto molta strada dalla loro invenzione negli anni '50 da parte della Marina degli Stati Uniti. Ora sono riemersi con tutta la potenza del project management per cui sono stati creati, senza il problema della configurazione.

Con l'aiuto di di un software di project management flessibile ed efficiente i grafici PERT stanno tornando in auge. E anche se questo stile di diagramma è meno conosciuto rispetto ad altri Metodi agili i grafici PERT sono più veloci da realizzare e più facili da gestire che mai!

I grafici PERT sono altamente visivi e offrono molti vantaggi per l'identificazione delle dipendenze delle attività, il rispetto delle scadenze e altro ancora! Leggete con noi come ci immergiamo in tutto ciò che riguarda i grafici PERT e vi portiamo attraverso sei utili esempi di grafici PERT per diversi software e casi d'uso. 📈

Cos'è un grafico PERT?

Non stiamo urlando, PERT va scritto con la maiuscola. 🙂

Acronimo di Program Evaluation Review Technique, i grafici PERT suddividono le attività più importanti in parti più gestibili elementi d'azione e disporli graficamente sul vostro sequenza del progetto .

Pianificate e organizzate progetti, idee o attività esistenti in ClickUp per ottenere uno schema visivo definitivo

La complessità del grafico PERT è determinata dal numero di compiti attività cardine del progetto lungo il percorso critico e la durata stimata per completare ciascuna attività.

aspettate, qual è il percorso critico?

Il metodo del percorso critico (CPM) è un approccio popolare al project management che si concentra solo sulle attività essenziali per portare a termine un progetto. Determinare il percorso critico è utile per i progetti che sono in pericoloso ritardo sulla tabella di marcia o che sembrano troppo complicati da iniziare.

Identificando gli elementi assolutamente necessari e vitali per il completamento del progetto e disponendoli su un grafico PERT, il team ritrova il senso della direzione. 🧭

Come mappe mentali ogni attività del grafico PERT è chiaramente collegata a un obiettivo o a un argomento chiaro, ma ci sono quattro componenti chiave che distinguono i grafici PERT:

Ogni nodo del grafico PERT rappresenta un'attività cardine specifica Le attività cardine sono connesse tra loro da freccecome in un diagramma di flusso3. Le frecce rappresentano la sequenza delle attività e le loro dipendenze per evitare colli di bottiglia Ogni attività cardine e ogni attività è legata a una scadenza prestabilita

Quando si sommano tutti i tempi assegnati per ogni attività sul grafico PERT, si ha un'idea chiara di quanto tempo occorrerà per completare il progetto. 🙌🏼

Siete pronti a iniziare a creare i vostri grafici PERT? Abbiamo sei esempi di grafici PERT per iniziare il vostro viaggio. 🗺

6 esempi di grafici PERT in ClickUp, LucidChart, Adobe e Smart Draw

Come una bella lastra di corteccia di menta, i grafici PERT sono disponibili in tutte le forme e dimensioni, ma mantengono gli stessi elementi fondamentali in qualsiasi modulo.

Ecco sei esempi di grafici PERT per team di diversi settori e casi d'uso. Seguiteci o ricreatene uno con noi! Questi esempi di grafico PERT possono essere realizzati gratis. 🤓💸

1. Esempio di grafico PERT per il marketing dei contenuti di ClickUp

Esempio di grafico PERT per il marketing dei contenuti in ClickUp

In questo esempio di grafico PERT del marketing dei contenuti, seguiamo il ciclo di vita di una singola attività del blog, con la forma Data di inizio che rappresenta quando l'attività è stata creata e la forma Data di pubblicazione che rappresenta quando l'attività è stata contrassegnata come completata.

Creata in Lavagne online ClickUp questo diagramma mostra il numero di membri del team e di approvazioni che un'attività del blog deve superare prima della pubblicazione della bozza finale. Possiamo notare che dopo la creazione dell'attività, il team SEO, il gestore del team, il grafico e lo scrittore lavorano insieme per completare i diversi elementi di questo processo.

Soprattutto quando si insegna ai nuovi membri del team uno dei processi principali o si spiega il flusso di lavoro ad altri reparti, questo grafico PERT offre una panoramica chiara dei passaggi fondamentali. Da qui, se necessario, è possibile approfondire i dettagli e le attività secondarie.

2. Esempio di grafico PERT per il lancio di un sito web ClickUp

Esempio di grafico PERT per il lancio di un sito web in ClickUp

Ora che abbiamo acquisito l'idea di base, diamo un'occhiata a un flusso di lavoro più complesso! Questo esempio di grafico PERT in ClickUp mostra il processo in più passaggi del lancio di un sito web.

In questo grafico PERT, possiamo vedere che ogni freccia è contrassegnata dalla settimana per mostrare quando ogni attività si svolgerà nel progetto. Una cosa importante da tenere a mente in questo esempio è che ogni cerchio verde rappresenta un'attività, ma ciò che non vediamo sono tutte le attività che si svolgono nel progetto attività secondarie e i passaggi più piccoli necessari per completare ogni elemento più grande. Nel classico stile del grafico PERT, si tratta di un'istantanea generale di solo le attività cardine del progetto o gli elementi di azione significativi.

Questo grafico PERT è stato creato in ClickUp Whiteboards, ma può essere ricreato anche utilizzando Modalità vuota nelle mappe mentali ! Vi insegneremo a Da fare un po' più avanti in questo articolo. 🤓 ⬇️

3. Grafico PERT del software

esempio di grafico PERT di Nick Cotter di Growann

Poiché i grafici PERT partono da una vista dettagliata del progetto, sono ideali per mappare i percorsi degli utenti e visualizzare come i dati si spostano dal punto A al punto B di un sistema. Per i membri che non hanno una conoscenza approfondita di un determinato argomento o di un team interfunzionali i grafici PERT aiutano a scomporre problemi complicati in idee chiare e concise.

In questo esempio, il grafico PERT viene utilizzato internamente da un ingegnere informatico per specificare dove si verificano i problemi e comunicare visivamente i risultati al proprio team.

Abbiamo usato un grafico PERT durante la costruzione dell'applicazione web per la nostra azienda. Io non sono un ingegnere, ma il mio cofondatore sì, quindi è stato fondamentale per lui costruire un grafico che mostrasse il flusso dei nostri sistemi e la loro dipendenza o indipendenza reciproca. Questo mi permette di visualizzare il flusso dei dati, il rendering delle applicazioni e la Sequenza del flusso dei dati nei nostri diversi sistemi. Grazie a questo grafico, il mio co-fondatore può articolare facilmente i problemi che si presentano attualmente con la nostra applicazione e condividerli con gli altri individui e con me all'interno del team._

Nick Cotter fondatore di Crescita

4. Lucidchart Grafico PERT

via Lucidchart I grafici PERT possono essere utili per qualsiasi progetto, anche per la ristrutturazione di Home! Questo esempio di grafico PERT, realizzato da Lucidchart mostra l'ordine delle operazioni in più fasi per una nuova costruzione e monitora solo il percorso critico. Sebbene questo grafico non sia ideale per approfondire i dettagli minori, è utile per confrontare la durata stimata per completare il progetto con il tempo già impiegato.

Diversi fattori influiscono il project management dei progetti di costruzione i processi che si svolgono quotidianamente rendono necessario avere un PERT a portata di mano. Quando dovete comunicare lo stato di avanzamento ai client o spiegare perché una parte del processo di costruzione è rimasta indietro, i grafici PERT vi aiutano a identificare più rapidamente i problemi più importanti.

**Confronto

Miro Vs. Lucidchart_

5. Esempio di disegno intelligente

via Disegno intelligente Questo Esempio di grafico PERT di Smart Draw funge anche da modello per aiutarvi a comprendere l'idea generale. Sebbene la maggior parte di noi non stia progettando aeroplani, questo è un ottimo esempio di come si possano semplificare velocemente flussi di lavoro complessi, a beneficio del team, mostrando gli elementi critici e il tempo rimanente per completare un progetto.

6. Esempi di grafici PERT Adobe

via Adobe Express Se siete alla ricerca di un diagramma con un tocco in più, Adobe Express ha tonnellate di esempi di grafici PERT per piccoli flussi di lavoro con colori e font personalizzati. Sebbene questi grafici PERT siano più difficili da utilizzare per il monitoraggio delle attività, sono veloci da impostare e utili per presentare idee ad altri reparti o gruppi che non hanno una conoscenza approfondita del progetto.

Poiché i grafici PERT coprono gli elementi di azione più ampi del progetto, l'esempio del grafico PERT di Adobe aiuterà a comunicare l'idea generale attraverso passaggi semplici in un processo che non richiede ulteriori elementi di azione dettagliati: si pensi agli itinerari di viaggio, alle agende delle classi o alle presentazioni scolastiche.

Come fare un grafico PERT

Il primo passaggio per la creazione del grafico PERT è la scelta della migliore piattaforma di project management su cui costruirlo! ClickUp è una soluzione di produttività all-in-one che consente ai team di tutti i settori di riunire il proprio lavoro e collaborare su progetti di qualsiasi dimensione. ClickUp è dotato di centinaia di funzionalità/funzione flessibili e comprende oltre 15 modi per visualizzare i progetti, gestire il tempo e allocare le risorse nel modo più efficiente possibile. Tra le sue visualizzazioni personalizzabili del flusso di lavoro ci sono Elenco, Gantt, Sequenza, Bacheca e ClickUp Mappe mentali -AKA, la vostra nuova risorsa preferita per costruire grafici PERT dinamici e dettagliati.

Brainstorming di idee e disegno di mappe mentali in modalità vuota in ClickUp

Costruite il vostro grafico PERT usando Mappe mentali in ClickUp creando nodi, aggiungendo connettori di colore e riorganizzando le attività in una sequenza logica. Uno dei principali vantaggi delle mappe mentali di ClickUp è che possono essere facilmente formate, modificate e condivise. Se il progetto sta ancora passando dalla fase di pianificazione a quella di esecuzione, è possibile utilizzare la modalità Vuoto per abbozzare il diagramma in forma libera, quindi convertire i nodi in Attività di ClickUp per iniziare a mettere in moto i vostri piani.

Un altro modo collaborativo per costruire il grafico PERT è con software di lavagna online . Lavagne online ClickUp sono l'unico strumento di lavagna online in grado di portare le idee dalla fase di brainstorming a quella di sviluppo senza mai lasciare la vostra lavagna. Gli oggetti e le forme possono essere trasformati in attività direttamente dalla lavagna online, insieme a tutti i file collegati, Documenti ClickUp e i media per un ulteriore contesto.

Convertite le forme in attività di ClickUp Whiteboard per iniziare immediatamente a mettere in pratica il vostro diagramma di flusso

Le lavagne online sono state progettate per creare tutti i tipi di diagrammi del flusso di lavoro, compresi i grafici PERT. Ma per chi non ha mai usato un software per lavagne online o questo tipo di grafico, non c'è da preoccuparsi! ClickUp dispone di un modello di grafico PERT per lavagne online con forme, testo, frecce e una legenda per iniziare.

Modello di grafico PERT di ClickUp

Scarica questo modello

$$$a Che differenza c'è tra un grafico Gantt e un grafico PERT?

Se state iniziando a pensare che Grafici PERT se l'aspetto e il suono sono simili a quelli dei grafici Gantt, non c'è nulla di male, ma ci sono alcune differenze da tenere a mente.

Pianificate i progetti, gestite le dipendenze e dare priorità alle attività con la vista Gantt in ClickUp

La differenza più grande tra i due approcci al project management è quando usarli.

I grafici PERT forniscono una vista dettagliata della sequenza temporale del progetto, concentrandosi sul percorso critico. Questo lo rende una risorsa utile per i team interni, ma se avete bisogno di riferire aggiornamenti dettagliati agli stakeholder e ai superiori, I grafici Gantt sono la soluzione ideale .

Ecco un approfondimento su quando usare i grafici PERT e quando quelli Gantt:

confronto tra i grafici PERT e i grafici Gantt e quando usare ciascun diagramma | Grafici PERT e Grafici Gantt | ------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------- | | Utilizzati dai team interni come strumento di pianificazione dei progetti | Si concentra sulle attività cardine di alto livello e sul percorso critico | Si concentra sulla gestione delle attività e delle attività secondarie che compongono ciascuna milestone | | Per i team che hanno bisogno di un'idea di quanto tempo richiederà l'intero progetto | Per i team che vogliono sapere quanto tempo richiederà ogni singola attività | | Per vedere come le dipendenze delle attività influenzano la Sequenza del progetto nel suo complesso | Per vedere come le dipendenze delle attività influenzano i titolari delle stesse |

Non siete pronti a scegliere un diagramma piuttosto che un altro? Nessun problema! Con Vista Gantt in ClickUp è possibile visualizzare rapidamente il le principali attività cardine tra le attività del progetto semplicemente attivando/disattivando il pulsante Strumento di calcolo del percorso critico nell'angolo superiore destro del diagramma.

Visualizzate il carico di lavoro in base alle attività rimaste sul percorso critico con un solo attiv/disattivato in ClickUp!

In questo modo il diagramma visualizza le attività essenziali come un grafico PERT, senza perdere i dettagli delle attività che si vedono in un grafico Gantt. Il meglio dei due mondi. 💕

Approfondite i vantaggi, i casi d'uso e le differenze tra $$$a e $$$a Grafici PERT e Gantt .

Cosa sono le dipendenze delle attività e perché sono importanti?

Ricordate il PEMDAS? 👀

L'insieme di regole delle elementari che ci istruivano su quando fare addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni? Beh, le dipendenze dalle attività sono un po' la stessa cosa.

Un ordine chiaro delle operazioni è assolutamente necessario per portare a termine il progetto nei tempi previsti e i grafici PERT si basano su di essi per essere efficaci! Relazioni e dipendenze delle attività comunicano il flusso delle attività in qualsiasi progetto che devono essere completate in un certo ordine. Non tenere conto di queste relazioni porta a colli di bottiglia, ritardi e spreco di risorse: tutte cose che il project manager non aggiunge ai preferiti.

Senza determinare le relazioni tra le attività del progetto, questo non può andare avanti, ma i grafici PERT sono progettati per aiutarvi a identificarle mentre il diagramma prende forma.

Alcune dipendenze tra attività sono facili da trovare, ma altre... non molto. Ad esempio, le dipendenze logiche (dette anche casuali) si verificano naturalmente in determinate fasi del flusso di lavoro e non si possono evitare. Come la sceneggiatura prima del film o i calzini prima delle scarpe, spero. 🧦

Altri tipi di dipendenze da attività includono:

Dipendenza dalle risorse : Quando due o più attività richiedono le stesse risorse per essere completate, ma la fornitura di tali risorse non può essere utilizzata nello stesso momento

: Quando due o più attività richiedono le stesse risorse per essere completate, ma la fornitura di tali risorse non può essere utilizzata nello stesso momento Dipendenze tra team : Quando un'attività del progetto ha un impatto sui membri del team di diversi dipartimenti

: Quando un'attività del progetto ha un impatto sui membri del team di diversi dipartimenti Dipendenze esterne: Qualsiasi evento imprevisto che esula dal controllo del membro del team e che influisce sul progetto

E molte altre ancora. 😳

Pronti a saperne di più relazioni e dipendenze delle attività ? Abbiamo pensato a voi con altri termini e suggerimenti indispensabili!

Pianificare in anticipo con i grafici PERT

Sia che creiate il vostro grafico PERT utilizzando un modello designato, sia che lo facciate su un foglio di carta lavagna online tutto inizia con il software di project management scelto per riunire tutto.

Visualizzate le attività cardine del progetto, la sequenza temporale, le dipendenze delle attività e altro ancora con un grafico PERT personalizzabile e flessibile creato in ClickUp!

Tutte le funzioni chiave del grafico PERT sono incluse nella ricca funzionalità/funzione di ClickUp Piano Free Forever che include lavagne online, attività di ClickUp illimitate e oltre 1.000 integrazioni per ottimizzare ulteriormente i processi. Iscriviti a ClickUp oggi stesso per tornare in pista con i grafici PERT!