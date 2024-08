10 Migliori alternative e concorrenti di Lucidchart per i diagrammi nel 2024

Negli ultimi anni, il passaggio dal lavoro in sede a quello ibrido e da remoto ha creato un enorme divario per le organizzazioni e i leader che desiderano continuare a lavorare in remoto una collaborazione efficace tra i team . La disconnessione ha reso le applicazioni di diagramming più popolari, come Lucidchart, essenziali per mantenere la collaborazione tra i team, indipendentemente dalla loro ubicazione fisica.

Alla fine, le organizzazioni si sono affidate agli strumenti di diagramming, ma molti si sono chiesti se esistessero alternative migliori a Lucidchart. Elaborazione e creazione di diagrammi di flusso , planimetrie, organigrammi o altri diagrammi aziendali richiede strumenti accessibili e facili da usare, soprattutto con l'aumento delle lavoro a distanza .

Purtroppo, i programmi di diagramma differiscono tra loro e la scelta dipende dalle vostre esigenze specifiche. Ecco perché abbiamo messo insieme un elenco delle 10 migliori alternative a Lucidchart nel 2024 per darvi una panoramica di tutte le opzioni.

Ma prima di tutto, diamo un'occhiata a una delle opzioni più popolari, Lucidchart.

Perché cercare un'alternativa a Lucidchart?

Lucidchart è uno strumento di creazione di diagrammi basato sul web, utilizzato da persone di vari settori per creare diagrammi dettagliati a partire da immagini, dati o modelli . Permette di collaborare con altri utenti ed è dotato di molteplici integrazioni, tra cui Google Workspace e Atlassian, per ottimizzare il processo.

via Lucidchart Lucidchart è disponibile in quattro piani:

Gratuito Individuale (7,96 dollari al mese) Team ($9 per utente al mese) Impresa (prezzi personalizzati)

Ognuno di essi presenta limiti e restrizioni di funzionalità. Ecco perché alcuni utenti ritengono che Lucidchart non sia all'altezza.

Ad esempio, è interamente basato sul web e non dispone di applicazioni desktop da utilizzare. Queste aree potrebbero essere sconcertanti per alcuni, mentre per altri rappresentano un vero e proprio ostacolo.

Se vi manca qualche requisito specifico, potreste prendere in considerazione queste 10 alternative a Lucidchart per ottenere esattamente ciò di cui avete bisogno.

10 Migliori alternative a Lucidchart per la diagrammazione nel 2024

1. ClickUp

ClickUp Whiteboards offre tutte le funzionalità creative e di collaborazione necessarie per costruire i diagrammi di flusso dei vostri sogni

Attività come diagrammi, compiti, documenti, fogli di calcolo, tracciamento degli obiettivi, tracciamento del tempo, allocazione delle risorse e persino la posta elettronica venivano gestite separatamente. ClickUp li sostituisce mettendo insieme i migliori strumenti per la gestione dei progetti, la collaborazione e la gestione della posta elettronica applicazioni per la produttività in un hub centralizzato.

ClickUp è una delle migliori alternative a Lucidchart perché ha le stesse funzioni di collaborazione visiva ma è molto più potente per aumentare la produttività del team. Inoltre, è altamente valutato e preferito da startup, giganti e piccole imprese in tutto il mondo.

ClickUp è perfetto per i team che vogliono lavorare in modo più intelligente ed efficiente su una piattaforma magistralmente intuitiva. È personalizzabile per qualsiasi tipo di flusso di lavoro grazie alle sue numerose caratteristiche.

È in grado di tracciare e aiutare a gestire prodotti e progetti, tracciare bug e gestire le risorse accademiche e amministrative per gli studenti o gli amministratori. Ecco alcune delle sue caratteristiche più importanti:

Completamente personalizzabile

I proprietari o gli amministratori di un Workspace ClickUp possono scegliere tra oltre 35 ClickApp per personalizzare l'esperienza del proprio team. Ogni ClickApp aggiunge una funzionalità diversa alla piattaforma e potete attivarne quante ne volete! Alcune di esse includono:

Clip : La registrazione dello schermo consente di creare video dello schermo con un solo clic senza lasciare la piattaforma

Documenti Home: Organizza e lavora su tutti i tuoi documenti da un unico luogo centrale

LineUp : Dare a ogni persona un ordine di compiti da svolgere successivamente o fornire chiarezza al proprio team su cosa c'è in coda

Impulso : Vedere chi è online, a cosa sta lavorando la gente e cosa ha fatto oggi in tempo reale

Monitoraggio del tempo : Calcola la durata di un'attività in base alle sue sottoattività

Tutte queste ClickApp vi permettono di migliorare la produttività del vostro team!

Mappe mentali Mappe mentali ClickUp consentono di pianificare e organizzare progetti, idee o attività esistenti. Consente di creare un

diagramma di flusso delle vostre idee e illustrare la relazione e la gerarchia tra i concetti. È perfetto per creare un piano di squadra, organizzare le idee e visualizzare le strutture dei compiti.

Usarlo è facile come disegnare su carta, solo che ha il vantaggio di essere salvato immediatamente. È possibile condividerlo facilmente con tutto il team, in modo da tenere tutti informati sull'avanzamento del progetto.

Whiteboards

Le lavagne possono essere collegate direttamente alle attività, rendendo molto più semplice la pianificazione dei contenuti

Con il passaggio di un numero sempre maggiore di organizzazioni ad ambienti di lavoro remoti e ibridi, è aumentata la richiesta di strumenti fondamentali per la collaborazione. Uno di questi è la lavagna. Lavagne in ClickUp si distinguono dalle altre perché consentono di trasformare le idee in tempo reale direttamente in progetti realizzabili. Consente a tutti i membri del team di collaborare in tempo reale e tutti vedono i movimenti del cursore degli altri. Inoltre, consente di aggiungere contenuti alla lavagna in vari modi, come testi, note, immagini e video.

Modelli di diagramma

Iniziate a diagrammare con questo modello di Mappa mentale semplice di ClickUp e guardate il vostro flusso di lavoro prendere vita. 💜

Pianificate ogni fase dell'esperienza utente prima della fase di sviluppo con questo modello di lavagna per la mappatura delle storie utente di ClickUp

Utilizzate il modello di diagramma del flusso di dati di ClickUp per mostrare come le informazioni si muovono attraverso qualsiasi sistema o processo.

ClickUp pro

È molto facile da usare e ha caratteristiche potenti

Dispone di molti strumenti per semplificare la gestione di attività e progetti multipli

assistenza di livello mondiale 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Può essere utilizzato per la gestione di progetti e attività, oltre che come base di conoscenza

È accessibile da mobile, per tenere facilmente traccia dei progetti

ClickUp contro

Potrebbe essere troppo complesso per le esigenze di un individuo

Non tutte le visualizzazioni di ClickUp sono ancora disponibili sull'app mobile

Prezzi clickUp

Gratuito per sempre

Impossibile : $7 per utente al mese

: $7 per utente al mese Business : $12 per utente al mese

: $12 per utente al mese Impresa : Contatto ClickUp per prezzi personalizzati

: Contatto ClickUp per prezzi personalizzati ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro del Workspace al mese

2. Draw.io

via Draw.io Draw.io è un software di diagrammi open-source, quindi completamente gratuito. Nonostante le limitate opzioni di progettazione, è una delle migliori alternative a Lucidchart grazie alla sua gratuità e alle numerose funzionalità. Tuttavia, le sue limitate opzioni di progettazione lo rendono perfetto per i progetti più semplici.

È possibile utilizzare Draw.io per creare diagrammi di rete, diagrammi di flusso , Diagrammi UML , diagrammi organizzativi e modelli ER, tra gli altri.

Il software è ospitato da un browser e può essere utilizzato online o offline su tutti i sistemi operativi. Grazie all'integrazione con Google Drive, OneDrive, Confluence Server/Cloud, Dropbox e altro, è ideale per i progetti che richiedono collaborazione.

Per semplificare la creazione di diagrammi, dispone di numerosi modelli e supporta diversi formati di importazione ed esportazione. Dispone inoltre di una comoda funzione di ricerca che consente di lavorare più rapidamente sui progetti. Non è necessario creare un account per utilizzare Draw.io.

Confronto_ Draw.io Vs. Lucidchart !

Proprietà di Draw.io

È completamente gratuito

Si integra con Google Drive, OneDrive e GitHub, tra gli altri

Produce facilmente diagrammi di buona qualitàcompresi i diagrammi di affinità* Consente di raggruppare le forme

Draw.io cons

Non ha le caratteristiche avanzate di altri programmi di questo elenco, come ClickUp

A volte, quando si apre un diagramma esistente, la vista è di solito completamente ingrandita, il che può essere un po' sconcertante

Prezzi di Draw.io

3. Creately

via Creately Creately è uno strumento di diagramma che funziona altrettanto bene, se non meglio, di Lucidchart, ma è più economico.

È dotato di un'interfaccia facile da usare, ordinata e priva di disordine. Dispone inoltre di un'ampia libreria di modelli per tutti gli argomenti e i settori e di funzioni di automazione e trascinamento per creare diagrammi di flusso e altri diagrammi in modo facile e veloce. La barra degli strumenti contestuale che suggerisce le forme da utilizzare durante il disegno non è disponibile in Lucidchart.

Creately ha diversi collaborazione in tempo reale strumenti come le videoconferenze. Questi strumenti consentono di lavorare senza problemi con i colleghi e di tenere traccia delle modifiche quando se ne presenta la necessità. Inoltre, supporta tutti i dispositivi, in modo da poter portare il lavoro con sé ovunque.

Il software ha più di 50 tipi di diagrammi e supporta diverse lingue. Si integra con Slack: se il vostro team lavora molto su Slack, questo è un grande vantaggio.

Cretamente pro

Molto facile da usare con eccellenti funzioni di collaborazione

Tutti possono vedere immediatamente le modifiche apportate dagli altri, rendendo semplice rispondere e decidere

La versione gratuita è dotata di numerose funzionalità

È conveniente rispetto ad altri in questo elenco

Istintivo e semplice da utilizzare

Cretamente contro

È difficile importare un record SVG

Gli utenti riferiscono di avere difficoltà a collegare bene forme e linee

Cretamente prezzi

Piano gratuito

Piano personale a $4/mese

Piano team a $4,75/mese/utente

Piano aziendale (prezzo personalizzato)

Vedi questi_

**Strumenti per diagrammi UML_

!

4. Visio

via Visio Nessun elenco di alternative a Lucidchart sarebbe completo senza uno dei nomi più noti della creazione di diagrammi visivi, Visio di Microsoft .

Visio è di proprietà di Microsoft e fa parte del pacchetto di strumenti 365. È uno strumento di diagramma molto potente che consente di collaborare facilmente ai progetti grazie alle sue funzioni di annotazione, co-autorizzazione e integrazione con Skype. Consente la collaborazione in tempo reale per aumentare la produttività del team.

Questo software ha un'interfaccia intuitiva. Rispetto a Lucidchart, ha più modelli, forme personalizzabili e diagrammi di partenza.

Tutti i diagrammi creati in Visio sono accessibili a tutti grazie alle sue varie caratteristiche di accessibilità, come il narratore. Tra le sue caratteristiche degne di nota vi sono l'elevata sicurezza, la modellazione dei processi aziendali, i diagrammi di flusso dei dati e le mappe 3D.

Visio pros

Può utilizzare migliaia di simboli di varie categorie come dispositivi, flussi, ecc.

Dispone di numerose funzioni facili da usare

L'integrazione con altri prodotti Office è ottima

È facile trovare risorse Visio online.

Visio cons

La formattazione è una sfida quando si hanno progetti di grandi dimensioni ed è difficile visualizzarli tutti

È molto costoso

Ha meno integrazioni

Visio prezzo

Visio standard costa 309,99 dollari, mentre Visio professional costa 579,99 dollari per un acquisto unico. È possibile abbonarsi al piano Visio 1 per 5 dollari al mese per utente, o al piano Visio 2 per 15 dollari al mese per persona

Confronto *Visio to Lucidchart* !

5. Gliffy

via Gliffy Uno dei motivi per cui Gliffy è così popolare è la facilità d'uso per i principianti. Ha un'interfaccia facile da trascinare e non è necessario avere esperienza con uno strumento di diagramma per usarlo, grazie ai suoi numerosi modelli e temi.

Gliffy è una delle alternative più convenienti a Lucidchart, perché è possibile scaricare una versione per Chrome quando non si dispone di una connessione a Internet.

Sebbene non disponga di un'API che vi consenta di costruire le vostre soluzioni di integrazione, si integra con applicazioni popolari come JIRA, WordPress e Confluence.

Profili di Gliffy

Si può usare offline

Facile da configurare e utilizzare

Accesso illimitato ai modelli

Facile condivisione del lavoro

Gliffy cons

La personalizzazione degli oggetti è limitata e mancano le funzioni essenziali per la creazione di diagrammi complessi

Non ha una versione gratuita

Non è uno strumento di diagramma così versatile come ClickUp o Lucidchart

Gliffy prezzo

$8/mese per 1-9 utenti

$6/mese per 10-50 utenti

Impresa (prezzo personalizzato)

6. Xmind

via Xmind XMind è un'ottima scelta per le linee temporali, mappe mentali e diagrammi di flusso. Grazie a funzioni come la linea del tempo, la matrice e il grafico a lisca di pesce ha notevoli vantaggi rispetto a Lucidchart per quanto riguarda la mappatura mentale. XMind ha caratteristiche minimaliste di diagrammi di flusso per ispirare la creatività e generare idee. Quindi, se volete fare brainstorming, XMind è più adatto di Lucidchart. Offre inoltre diversi modi per catturare i pensieri e strutturarli per rimanere organizzati.

Non è necessario essere online per utilizzare XMind, perché si tratta di un'applicazione che può essere installata su tutte le piattaforme. Questo permette di distribuire i progetti senza problemi per aumentare l'efficienza e la produttività.

Sono disponibili due versioni: XMind 8, più vecchia e più semplice, e XMind 2020, più potente e più complicata. Quest'ultima ha più funzioni e opzioni di personalizzazione.

XMind pro

È compatibile con tutti i dispositivi

Diagrammi visivamente gradevoli

Gli utenti hanno diverse opzioni su come strutturare le loro mappe mentali

Interfaccia utente veloce e reattiva

Generazione di file Markdown per le mappe mentali

XMind cons

Sono necessari alcuni passaggi per contrassegnare un'etichetta per ogni ramo personalizzato

Ha bisogno di più opzioni di personalizzazione

Prezzi XMind

$39,99/6 mesi

$59,99/annuale

7. Mindmeister

via Mindmeister Mindmeister è uno strumento versatile con due caratteristiche che lo rendono così simpatico. Innanzitutto, la sua interfaccia semplice e intuitiva facilita la creazione di mappe mentali. In secondo luogo, a differenza di Lucidchart, che viene fatturato per utente, Mindmeister viene fatturato al mese. Ciò significa che un intero team può utilizzare un singolo account invece di pagare per ogni singolo individuo, rendendolo più conveniente rispetto a molti altri. Inoltre, offre diverse opzioni di personalizzazione e ottime funzioni di collaborazione.

Alcuni aspetti degni di nota caratteristiche di Mindmeister includono il backup 24/7, la collaborazione in team, prioritarizzazione dei progetti e gestione e strumenti per la creazione di presentazioni. Consente inoltre di stabilire le scadenze dei progetti.

Esiste una versione gratuita e una a pagamento. La versione gratuita consente di pubblicare e condividere un link ai disegni dei diagrammi, ma per esportarli è necessario passare alla versione a pagamento.

Professionisti di Mindmeister

È facile da usare e offre buoni risultati

È possibile incorporare costi, collegamenti web e note

È possibile esportare le proprie creazioni in vari formati

Supporta diversi tipi di media oltre al testo

Consigli di Mindmeister

Può essere utilizzato solo online

Le opzioni di esportazione sono disponibili solo tramite account a pagamento

Prezzi di Mindmeister

**Piano gratuito

Piano personale : $2,49/mese/per utente

: $2,49/mese/per utente Piano Pro : $4,19/mese/utente

: $4,19/mese/utente Piano Business: $6,29/mese/utente

8. Miro

via Miro Se desiderate un'altra delle popolari alternative a Lucidchart che vi aiuterà a collaborare efficacemente e a centralizzare la comunicazione in tutto il team o l'organizzazione, non cercate oltre Miro .

Miro dispone di un robusto set di strumenti che consente al vostro team di fare brainstorming di idee mappare i processi e sviluppare strategie. È inoltre dotato di framework intelligenti e di molti modelli per velocizzare le operazioni. Tra le sue caratteristiche degne di nota vi sono le note adesive, il canvas infinito e i video incorporati.

Questa applicazione si integra con oltre 70 app e con un'API per aiutarvi a ottimizzare vari aspetti dei vostri prodotti. Offre inoltre una sicurezza avanzata (come la crittografia SSL e il registro delle verifiche) per mantenere al sicuro il lavoro e i file.

Professionisti del Miro

Ha funzioni di sicurezza avanzate

È gratuito e facile da registrare e iniziare a usare

Offre una buona esperienza di collaborazione con i membri del team

Ha la flessibilità necessaria per impaginare idee diverse per persone e obiettivi diversi

Conseguenze di Miro

Alcune opzioni di modifica per i diversi strumenti sono limitate

Non è facile cambiare la lavagna

È costoso

Prezzi di Miro

Come per la maggior parte di questo elenco, ci sono quattro piani che si possono utilizzare per acquistare Miro:

Piano gratuito

Piano team : 8$/mese/utente

: 8$/mese/utente Piano aziendale : $16/mese/utente

: $16/mese/utente Impresa: (prezzi personalizzati)

Confronto

{\an8}() https://clickup.com/it/blog/43367/miro-vs-lucidchart/ da Miro a Lucidchart _*/%href/**_

Hef/ref/ https://clickup.com/it/blog/39032/miro-vs-murale/_ Miro al Murale /%href/

9. OmniGraffle

via OmniGraffle Se avete già competenze di progettazione ed esperienza nella creazione di diagrammi, dovreste prendere in considerazione OmniGraffle. Per quanto riguarda le alternative a Lucidchart, questa applicazione è esclusivamente per utenti Mac e iOS. Se disponete di Windows o Android, consultate le altre opzioni di questo elenco.

OmniGraffle è un'applicazione offline con un'infinità di opzioni di personalizzazione per ottenere il risultato desiderato. Oltre alla creazione di prototipi e diagrammi, consente anche di disegnare vettori, in modo da poter progettare quasi tutto ciò che si desidera utilizzando le forme.

Omni Group, sviluppatore dell'applicazione, offre diverse applicazioni che possono essere utilizzate a complemento di OmniGraffle.

Professionisti di OmniGraffle

Si integra e si completa con altre app dello sviluppatore

Dispone di numerosi strumenti e opzioni di personalizzazione

Può essere utilizzato online

È possibile progettare quasi tutto ciò che si desidera con le forme

OmniGraffle contro

Non è adatto ai principianti

I suoi modelli sono limitati

È esclusivamente per utenti Mac

Prezzi di OmniGraffle

$12,49/mese

124,99 dollari/anno

10. Coggle

via Coggle Alcuni software per diagrammi può essere un po' troppo complesso, soprattutto rispetto ad alcune alternative di Lucidchart presenti in questo elenco. Tuttavia, Coggle ha una struttura semplice per creare i vostri diagrammi il processo di progettazione il più semplice possibile.

Coggle consente di creare e condividere facilmente diagrammi di flusso e mappe mentali. Permette anche di collaborare facilmente, in quanto è possibile invitare i membri del team a collaborare alle attività. Inoltre, i progetti condivisi appaiono immediatamente sul browser di tutti.

Con Coggle è possibile creare diagrammi flessibili con cicli e rami di unione e creare più punti di partenza per i diagrammi con oltre 1600 icone. È inoltre possibile caricare immagini illimitate, testi fluttuanti e immagini per annotare la mappa. Viene fornito con un'ampia selezione di modelli per aiutarvi a iniziare in poco tempo.

È possibile integrare Coggle con Google Drive per proteggere i dati.

Profili di Coggle

È visivamente accattivante

Facile da usare

È accessibile da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento

Funziona perfettamente con i servizi di Google

Codice contro

Può essere difficile da usare per le presentazioni

Ha un numero limitato di colori

Coggle può risultare goffo o lento quando la mappa mentale diventa troppo grande

Prezzi di Coggle

Coggle ha tre piani tariffari:

Gratuito per sempre

Piano fantastico : $5/mese/utente

: $5/mese/utente Piano organizzazione: $8/mese/utente

È ora di passare alla migliore alternativa a Lucidchart

La migliore alternativa per voi è quella che risponde a tutti i problemi che affrontate quotidianamente. Le 10 alternative a Lucidchart qui sopra sono ottime per la creazione di diagrammi e sono in grado di gestire molti altri compiti. Ci auguriamo che possiate trovare quella che fa al caso vostro.

Ma se dovessimo indicarvene una, sarebbe ClickUp!

Non gestisce solo la creazione di diagrammi, ma anche molte funzioni come l'automazione, la registrazione dello schermo e altri strumenti per la gestione del team e dei progetti.