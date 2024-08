10 Migliori strumenti software per diagrammi UML nel 2024 (gratuiti e a pagamento)

I diagrammi UML possono funzionare a meraviglia quando si tratta di un progetto complesso, come la progettazione di un sistema o l'analisi di un processo aziendale. ✨

Essi fungono da schemi universali per i progetti, informando tutti i collaboratori su ciò che deve essere costruito, su come deve funzionare e su come interagiscono i diversi componenti. Visualizzando i vari aspetti di sistemi e processi, questi strumenti favoriscono la collaborazione e riducono il rischio di errori, garantendo l'esito positivo del progetto.

Alla luce di ciò, discuteremo di 10 dei nostri software per diagrammi UML preferiti di oggi.

Ne analizzeremo le principali funzionalità/funzione, i modelli di prezzo, i limiti e le recensioni degli utenti per aiutarvi a trovare lo strumento migliore per il vostro flusso di lavoro.

Cosa cercare in un software per diagrammi UML?

I diagrammi del linguaggio di modellazione unificato (UML) sono flussi di lavoro personalizzabili che si possono costruire e ricreare per migliorare il lavoro. Quando scegliete il vostro prossimo strumento per i diagrammi UML, considerate le seguenti cinque funzionalità/funzione:

Standardizzazione: un software per diagrammi UML adeguato deve seguire gli standard del settore Versatilità: Deve supportare diversi tipi di diagrammi UML come quelli di classe, oggetto e sequenza Personalizzazione: Deve consentire di personalizzare i diagrammi in base alle proprie preferenze e di aggiungere il proprio marchio Facilità d'uso: Scegliete un software intuitivo che vi permetta di creare e modificare diagrammi UML in modo efficiente Compatibilità: Verificate se il software consente di importare ed esportare i file in formati compatibili e se si integra con il softwarenel vostro flusso di lavoro6. Accessibilità: Se avete intenzione di lavorare sui diagrammi UML in mobilità, assicuratevi che il software scelto consenta l'accesso sia sul web che sui dispositivi mobili

I 10 migliori strumenti e software per diagrammi UML da usare nel 2024

Questi 10 pratici strumenti UML vi aiuteranno a realizzare qualsiasi idea in poco tempo attraverso complessi diagrammi UML. Sebbene la maggior parte di essi sia a pagamento, alcuni offrono versioni di prova gratuite per i nuovi utenti, consentendo di vederli in azione prima di impegnarsi.

Date un'occhiata ai nostri migliori strumenti per la creazione di diagrammi UML e determinate quali valgono il vostro tempo e il vostro denaro! 💸

Con ClickUp è possibile disegnare mappe mentali, diagrammi di flusso o diagrammi UML con facilità e sicurezza

ClickUp è un programma versatile **strumento di project management che può aiutarvi a pianificare qualsiasi cosa, da un semplice pizza party a un atterraggio sulla Luna. 🌙

Presenta un'impressionante collezione di funzionalità/funzione e modalità di visualizzazione, dette anche "viste" Questi schemi consentono di affrontare aspetti specifici di un progetto da diverse prospettive. Alcune di queste sono Mappa Mentale e Lavagne online di ClickUp per il brainstorming e la creazione di diagrammi, le viste Gantt e Calendario per la pianificazione e la vista Modulo per la raccolta dei dati.

Per quanto riguarda i diagrammi UML, ClickUp non delude. La creazione di diagrammi è semplice e intuitiva grazie a ClickUp Mappe mentali . Aggiungete e personalizzate i nodi con un solo clic, oppure riorganizzateli trascinandoli e rilasciandoli. Collaborazione con il team in tempo reale e inserire immagini, video, disegni, documenti, schede di siti web o qualsiasi altro media per comunicare il proprio punto di vista.

È possibile scegliere tra due diverse modalità di mappe mentali:

Basata sui nodi: Puramente visiva; i nodi sono forme e rappresentano le idee Basato su attività: Interattivo; i nodi sono attività che possono essere gestite in altre visualizzazioni

Un altro vantaggio offerto da ClickUp è un'ampia selezione di modelli di diagrammi UML. Lo strumento offre diagrammi UML professionali attraverso aree di lavoro ed elenchi già pronti, come ad esempio il modello Modello di diagramma di classe UML di ClickUp .

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Ampio intervallo di funzionalità/funzione, visualizzazioni e modelli

Intuitiva vista Mappa mentale

Funzione drag-and-drop

Diagrammi basati su nodi o attività

Possibilità di aggiungere immagini, video, documenti e altri media

Collaborazione con il team in tempo reale

Si integra con più di 1.000 app

Disponibile su mobile e web

Limiti di ClickUp

Potrebbe risultare difficile per i nuovi utenti che non hanno mai usato uno strumento di PM prima d'ora

La versione mobile offre funzioni limitate rispetto a quella web

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Gleek.io

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Gleek.io\_.png Gleek.io /$$$img/

Via: Gleek.io Se sei un utente di sviluppatore di software che abbraccia la tastiera come un'estensione delle proprie mani, Gleek.io è proprio quello che fa per te! ⌨️

È uno strumento che trasforma il testo in diagrammi utilizzando una sintassi unica. Permette di creare diagrammi UML semplici ed efficaci senza troppo lavoro richiesto. Potete usare solo la tastiera, perché Gleek fa la maggior parte del lavoro manuale per voi.

È sufficiente scrivere le descrizioni dei nodi e, alla fine, specificare le relazioni tra di essi utilizzando comandi predefiniti. Gleek disporrà automaticamente i nodi in base ai vostri prompt.

Inoltre, lo strumento consente di collaborare in diretta con altri, di controllare le versioni e di utilizzare modelli per iniziare rapidamente.

Le migliori funzionalità di Gleek.io

Semplice strumento per la creazione di diagrammi da testo a testo

Non è necessario il mouse

Creazione automatica di diagrammi in base alle descrizioni dell'utente

Collaborazione in tempo reale

Controllo della versione

Modelli con forme UML specifiche per una creazione più rapida

Integrazione gratuita con Confluence e Azure DevOps

Limiti di Gleek.io

Nessuna app mobile

Poche opzioni di integrazione

Il piano Free prevede solo cinque diagrammi, 40 oggetti e l'esportazione in formato PNG

Prezzi di Gleek.io

Gratuito

Mensile premium : $9.95/mese

: $9.95/mese annuale Premium : $83,40/anno

: $83,40/anno Teams (10+ utenti): Personalizzato

(10+ utenti): Personalizzato Studente: Personalizzato (50% di sconto per studenti e insegnanti)

Valutazioni e recensioni su Gleek.io

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/A

3. Astah

Via: Astah Astah è un software di modellazione che comprende quattro strumenti per uso personale, di team e accademico:

Professionale: Strumento di progettazione software completato UML: UML semplice estrumento per la mappa mentale3. SysML: Semplice strumento di modellazione per ingegneri di sistema Sicurezza del sistema: Strumento MBSE per ingegneri della sicurezza

Lo strumento UML di Astah è leggero e facile da usare. Offre varie funzioni per assistere l'utente nella creazione di diagrammi UML. Tra queste, la creazione automatica di diagrammi di classe, la personalizzazione delle chiavi di scorciatoia e l'unire i file del progetto. Grazie ai numerosi componenti aggiuntivi e alle opzioni di integrazione, è possibile adattare facilmente lo strumento alle proprie preferenze.

Un altro motivo per prendere in considerazione Astah UML è la generazione di codice e la funzionalità di reverse engineering. È possibile scrivere automaticamente il codice da un modello esistente o creare modelli dal codice (in Java, C# e C++).

Le migliori funzionalità/funzioni di Astah UML

Facile da usare e creare diagrammi UML professionali

Diverse funzionalità/funzione specifiche per UML

Generazione di codice e reverse engineering

Estesa libreria di plugin

Integrazione con Confluence, yUML e Freemind o Via: API

Contenuti didattici online

Molte opzioni di esportazione

Limiti di Astah UML

L'inserimento di informazioni nel diagramma potrebbe essere più snello

Alcuni utenti trovano difficile la gestione delle licenze

Nessuna versione mobile

Prezzi di Astah UML

Individuale : $5.99/mese

: $5.99/mese Team :

Licenza flottante: $1.110/anno (per 10 utenti) Licenza organizzativa $790/anno (per 10 utenti)

:

Valutazioni e recensioni di Astah UML

G2 : N/D

: N/D Capterra: 4.4/5 (sette recensioni)

4. Creately

Via: Creately Come suggerisce il nome, Creately è uno strumento che vi permette di liberare la vostra creatività, anche con elementi banali come i diagrammi UML! 🎨

Con le sue funzionalità complete di diagrammi e progettazione, rivoluziona la collaborazione visiva. Con zero competenze in materia di codice, è possibile creare qualsiasi cosa, dai diagrammi UML, ai diagrammi di classe, ai diagrammi di sequenza e ai diagrammi di flusso diagrammi di flusso a flussi BPMN e mappe di processo .

Iniziate con una tela infinita e visualizzate qualsiasi sistema o attività utilizzando la funzione drag-and-drop. Per risparmiare tempo, iniziate con uno dei numerosi modelli.

Creately ha anche reso la collaborazione sui diagrammi realistica e senza intoppi. Supporta il multi-cursore, la sincronizzazione ultraveloce delle anteprime e la chattare in app.

Come ClickUp, Creately offre funzioni più generali strumenti per il project management per aiutarvi ad affrontare il lavoro: serve come wiki del progetto. Lo si usa per definire i flussi di lavoro, le regole e l'accesso in base al ruolo e per allineare i dati tra tutti gli elementi del progetto.

Le migliori funzionalità/funzione di Creately

Funzionalità/funzione complete di diagramma

Collaborazione di team veloce e realistica con funzionalità di trascinamento e rilascio

Sincronizzazione delle anteprime e chattare in video

Molte opzioni di modelli di diagrammi UML e di sequenza

Integrazione con Drive, Slack, Confluence e Teams

Versione mobile disponibile per i team di sviluppo software in movimento

Limiti di Creately

Alcuni utenti hanno segnalato una latenza con particolari funzionalità/funzione

Problemi di formattazione del testo

Prezzi di Creately

**Gratuito

Starter : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Business : $89/mese (utenti illimitati)

: $89/mese (utenti illimitati) Azienda: Contattare il reparto commerciale

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Creately

G2 : 4.4/5 (800+ recensioni)

: 4.4/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (100+ recensioni)

5. Disegno intelligente

Via: Disegno intelligente SmartDraw è uno strumento per la creazione di diagrammi che si presenta come un'alternativa economica a Visio. Permette di creare oltre 70 tipi di diagrammi, tutti con modelli per una configurazione più rapida.

Il processo di creazione dei diagrammi è intuitivo, grazie al motore di formattazione intelligente. È possibile aggiungere, rimuovere o riposizionare le forme a piacimento, sapendo che il resto del diagramma si adatterà automaticamente alla nuova disposizione.

Il diagramma apparirà professionale grazie agli spazi, all'allineamento e agli schemi di colore automatici. 👔

Lo strumento supporta il lavoro collaborativo: voi e il vostro team potete condividere i file e aggiungere commenti, note e link ipertestuali a qualsiasi forma.

Grazie alle estensioni integrate, SmartDraw crea diagrammi da qualsiasi origine dati. Come Gleek.io, consente di generare diagrammi basati su codice esistente da GitHub o dal repository locale.

Le migliori funzionalità/funzione di SmartDraw

Oltre 70 diagrammimodelli da diagrammi contestuali a UML

Motore di formattazione intelligente

Estensioni per la creazione automatica di diagrammi

Strumenti di collaborazione come condivisione, note e commenti con funzionalità di drag-and-drop

Integrazione nativa con oltre 10 programmi e suite popolari

Limiti di SmartDraw

Non è disponibile su dispositivi mobili

Nessuna modifica collaborativa in tempo reale

Ci vuole un po' di tempo per abituarsi

Prezzi di SmartDraw

Individuale : $9.95/mese

: $9.95/mese Team : $8,25/mese per utente (minimo tre)

: $8,25/mese per utente (minimo tre) Sito: $2,995

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su SmartDraw

G2 : 4.6/5 (200+ recensioni)

: 4.6/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (100+ recensioni)

6. Miro

Via: Miro Sia che lavori da solo o con una team a distanza di 10 persone, Miro vi aiuta a creare diagrammi straordinari per visualizzare i flussi di lavoro e favorire la collaborazione e la comunicazione.

L'interfaccia utente di Miro rende la creazione di diagrammi facile come una torta per tutti. 🥧

Iniziate raccogliendo tutti i dati su un'unica tavola. Create il diagramma da zero utilizzando oltre 2.000 opzioni di forma o iniziate con uno dei tanti modelli e iniziate a costruire con le funzioni di trascinamento e rilascio.

Con l'aiuto di Miro IA, è possibile generare un diagramma UML in pochi secondi da qualsiasi prompt di testo. È anche possibile trasformare il codice in un diagramma UML grazie alle app Mermaid e PlantUML di Miro.

Oltre alla creazione di diagrammi, Miro offre molte altre funzioni, tra cui workshop collaborativi virtuali, piani strategici ed eventi Scrum per la creazione di un'unica soluzione team agili .

Le migliori funzionalità/funzione di Miro

Strumento di diagramma di facile utilizzo

Modelli di diagrammi pronti per l'uso

Oltre 2.000 forme

Generazione automatica di diagrammi da testo o codice

Oltre 100 opzioni di integrazione

Ha una versione mobile per i team di sviluppo software in movimento

Limiti di Miro

L'ampio intervallo di funzionalità/funzione può intimidire all'inizio

Accesso offline limitato

Alcuni utenti trovano il materiale di formazione insufficiente

Prezzi di Miro

**Gratuito

Starter : $8/mese per membro

: $8/mese per membro Business : $16/mese per membro

: $16/mese per membro Azienda: Contattare il reparto commerciale

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Miro valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.000+ recensioni)

7. Microsoft Visio

Via: Visio Dalle menti di Microsoft nasce Visio, uno strumento semplice ma robusto per la creazione di diagrammi e diagrammi di flusso.

Se siete abituati a lavorare in Office 365, con Microsoft Visio vi sentirete a casa. Non solo l'interfaccia utente vi sarà familiare, ma potrete anche integrarlo con molti altri programmi Office che utilizzate.

Visio offre decine di modelli predefiniti, stencil e migliaia di forme personalizzabili. I suoi diagrammi sono puliti e facilmente comprensibili.

È anche una delle poche app di diagrammi con funzioni/funzione di accessibilità. Con il narratore, il verificatore di accessibilità e la modalità ad alto contrasto, questo strumento è stato progettato pensando all'inclusività.

Per quanto riguarda la collaborazione, è possibile modificare il diagramma UML in tempo reale, condividerlo con il proprio team e invitare gli altri a esprimere le proprie idee nei commenti. 💬

Le migliori funzionalità/funzione di Visio

Diagrammi puliti e comprensibili

Funzionalità/funzione di accessibilità

Decine di modelli e stencil

Integrazione con altri strumenti Microsoft

Versione web e desktop

Disponibile gratis per tutti i piani Microsoft 365 Commercial e Education

Limiti di Visio

L'allineamento automatico potrebbe essere migliorato

Limitate funzionalità/funzione di collaborazione

Prezzi di Visio

Piani di sottoscrizione:

Piano 1 : $5/mese per utente Piano 2 : $15/mese per utente

Acquisto una tantum:

Standard 2021 : $369,99 per un PC Professionale 2021 : $719,99 per un PC



Valutazioni e recensioni di Visio

G2 : 4.2/5 (600+ recensioni)

: 4.2/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (3.000+ recensioni)

8. EdrawMax

Via: Edrawmax EdrawMax è uno strumento che può portare il vostro gioco di diagrammi al livello successivo. ☝️

È un canvas infinito basato su cloud, che consente al team di collaborare e di produrre diagrammi efficaci che servono allo scopo.

EdrawMax dispone di una delle librerie di modelli più estese a livello aziendale, con funzionalità/funzione:

Oltre 1.500 modelli professionali Molti altri diagrammi creati dalla comunità

Per creare il vostro diagramma, aggiungete forme e simboli, scegliendo tra 26.000 opzioni. Le forme si collegano e si allineano automaticamente per comodità. Per introdurre informazioni aggiuntive, aggiungete link ipertestuali e note. È anche possibile generare diapositive PowerPoint senza lasciare l'app.

Una delle funzionalità più recenti di EdrawMax è Edraw IA, l'assistente per la creazione di diagrammi. Consente di creare diagrammi con un solo clic. Grazie a questa funzionalità/funzione, è possibile evitare tutto il lavoro manuale e concentrarsi sulle cose importanti.

Le migliori funzionalità/funzione di EdrawMax

Funzionalità/funzione avanzate di creazione di diagrammi

Estesa libreria di modelli, creati da esperti e da pari

Diagrammi con un solo clic grazie a Edraw IA

Creazione di diapositive PowerPoint all'interno dell'app

Disponibile su web, desktop e mobile

Limiti di EdrawMax

Nessuna opzione di integrazione

Più costoso della maggior parte dei suoi concorrenti

Nessuna collaborazione diretta dal vivo

Prezzi di EdrawMax

Piano di sottoscrizione : $99*

: $99* Piano a vita : 298 dollari di pagamento una tantum

: 298 dollari di pagamento una tantum Piano Bundle a vita (Max, Mind e Proj): $245 in un'unica soluzione

*Il prezzo elencato si riferisce al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di EdrawMax

G2 : 4.3/5 (60+ recensioni)

: 4.3/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

9. Moquette

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Moqups.png Moqups /$$$img/

Via: Moquette Per vedere le vostre idee prendere forma e diventare realtà, provate Moqups! È un software di progettazione basato su cloud che consente di creare qualsiasi cosa, da semplici wireframe e mockup a complessi prototipi interattivi.

Supporta anche la creazione di diagrammi, con oltre 100 modelli di diagrammi pronti e personalizzabili e un set di stencil dedicato specificamente ai diagrammi UML.

Con le sue funzioni di modifica avanzate, Moqups permette di perfezionare ogni aspetto del diagramma. Offre elementi trascinabili e un ampio intervallo di font, opzioni di formattare e impostazioni di icone. Alcuni degli strumenti più importanti sono l'annullamento e il ripristino a più livelli, il blocco degli oggetti, i righelli e le griglie e lo zoom vettoriale per scalare senza sforzo. ⚖️

È anche possibile caricare su Moqups progetti già pronti e trasformarli rapidamente in prototipi interattivi.

Moqups è ideale per il lavoro collaborativo. È possibile fare brainstorming, organizzare, progettare, dare e ricevere feedback e presentare alle parti interessate, il tutto in un'unica piattaforma.

Le migliori funzionalità di Moqups

Prototipi e diagrammi interattivi

Funzionalità avanzate di modifica e formattazione

Impostazione di stencil per diagrammi UML

Conversione da immagine a diagramma interattivo

Modifica collaborativa in tempo reale

10 opzioni di integrazione

Limiti di Moqups

Nessuna versione mobile

I connettori del diagramma di flusso sono difficili da posizionare

Prezzi di Moqups

**Gratuito

Solo : $9/mese per una postazione

: $9/mese per una postazione Teams : $15/mese per cinque postazioni

: $15/mese per cinque postazioni Unlimited: $40/mese per postazioni illimitate

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Moqups

10. Disegnare.io

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Draw.io\_-1400x671.png Disegnare.io /$$$img/

Via: Draw.io Precedentemente noto come Diagrams.net, Draw.io è una potenza nel mondo degli strumenti di diagramma. Offre alcune delle funzionalità/funzione di disegno più avanzate in circolazione. È anche uno strumento che privilegia la sicurezza e vi permette di scegliere dove memorizzare i vostri dati. 🔐

Sfogliate la vasta libreria di modelli e smart template, che creano diagrammi in base a descrizioni di testo. Tutti i disegni sono terminati su una griglia personalizzabile, con linee guida per la posizione che vi aiuteranno a sistemarli alla perfezione.

Poiché sarebbe impossibile elencarle tutte, ecco alcune funzionalità/funzione di Draw.io da prendere in considerazione:

Libreria di forme, mano libera e forme personalizzate

Livelli e tag

Traduzioni, collegamenti e azioni interattive

Layout automatici

Tabelle ediagrammi delle corsie* Diagrammagenerazione di testi basato su dati del codice o del foglio di calcolo

È anche possibile personalizzare l'editor e cambiarne il tema o la lingua. Draw.io permette la collaborazione in tempo reale del team con cursori condivisi.

Le migliori funzionalità di Draw.io

Software per diagrammi UML gratis e open source

Orientato alla sicurezza

Strumenti avanzati per la creazione di diagrammi

Editor e griglia personalizzabili

Collaborazione in tempo reale con il team

Cinque integrazioni native e molte altre di terze parti

Accessibile su web, desktop e mobile

Limiti di Draw.io

Alcuni utenti trovano limitata la selezione dei modelli

I grafici complessi possono richiedere un certo tempo per essere caricati

La varietà di funzionalità/funzione può richiedere una curva di apprendimento molto ripida

Prezzi di Draw.io

Open-source/gratuito

Valutazioni e recensioni di Draw.io

G2 : 4.4/5 (300+ recensioni)

: 4.4/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (700+ recensioni)

Visualizzare l'esito positivo con il software per diagrammi UML

Quando vi avventurerete nel vostro prossimo viaggio nella creazione di diagrammi UML, questi strumenti vi condurranno all'esito positivo. Ognuno di essi apporta qualcosa di unico alla tabella, dalla generazione automatica dei diagrammi alle funzionalità/funzione di sicurezza avanzate.

Non si può sbagliare con qualsiasi software per diagrammi UML si scelga. Tutti sono progettati per elevare la vostra esperienza di creazione di diagrammi, facilitare la collaborazione e guidare l'eccellenza del progetto. 🌟