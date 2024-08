Draw.io vs. Lucidchart: Quale strumento per i diagrammi è migliore?

Sia che stiate delineando un libro, costruendo flussi di lavoro o facendo un brainstorming sul viaggio di un cliente, state usando un diagramma per terminare il lavoro.

I diagrammi sono risorse vitali per presentare le informazioni in modo visivo e per facilitare la comunicazione di idee cancellate tra team, reparti e persino intere aziende!

Ognuno di noi digerisce le informazioni in modo diverso e, con l'avvento delle lavagne online, gli strumenti di diagramming, e diagrammi di flusso sempre più manager comprendono la necessità di introdurre software altamente visivi nei loro stack tecnologici per supportare lo stile di lavoro più produttivo di ogni membro.

due degli strumenti più popolari in questa categoria sono Draw.io e Lucidchart.

Ma il fatto che siano due dei software più utilizzati non significa che siano i migliori sul mercato o per il vostro team, e siete nel posto giusto per risolvere questo problema!

Seguiteci mentre approfondiamo tutto quello che c'è da sapere su Draw.io vs. Lucidchart, con analisi dettagliate delle loro principali funzionalità, casi d'uso e prezzi. Inoltre, potrete accedere a un altro software di diagrammi dinamico e personalizzabile per colmare tutte le lacune lasciate aperte da Draw.io e Lucidchart.

Che cos'è Draw.io? Draw.io è un potente software per la creazione di diagrammi che aiuta i team a collaborare utilizzando i diagrammi. Grazie alle sue funzionalità di facile utilizzo, gli utenti possono creare rapidamente immagini dall'aspetto professionale a supporto dei progetti e delle comunicazioni.

Draw.io fornisce un'interfaccia intuitiva per la progettazione e la creazione di diagrammi di alta qualità con più elementi, come forme, frecce, tabelle, caselle di testo e immagini. Inoltre, il software include un ampio intervallo di modelli integrati per semplificare il processo di creazione dei diagrammi.

Draw.io facilita il lavoro dei team su diagrammi complessi, consentendo a più persone di collaborare online in tempo reale. Grazie a questa funzionalità, gli utenti possono aggiungere facilmente oggetti a un diagramma, modificarne il contenuto o aggiungere commenti e annotazioni.

Tutte le modifiche si riflettono immediatamente nella versione condivisa del diagramma, in modo che tutti sappiano esattamente cosa sta succedendo. 👥

via Draw.io

Che cos'è Lucidchart? Lucidchart è un programma online

strumento di diagramma e visualizzazione che consente ai team di creare e condividere facilmente rappresentazioni visive delle loro idee. Con Lucidchart, i team possono creare rapidamente grafici e diagrammi di dati dall'aspetto professionale diagrammi di flusso cumulativo in pochi minuti, senza bisogno di abilità artistiche o di codice.

Da diagrammi di flusso e diagrammi di rete a grafici di organizzazione e piani di progetto, Lucidchart consente ai team di visualizzare informazioni complesse in modo facilmente comprensibile. Con collaborazione in tempo reale grazie alle funzionalità/funzione, i membri del team possono lavorare insieme sullo stesso documento, creando un flusso di lavoro semplificato con chiarezza e direzione.

Lucidchart si integra anche con i software più diffusi, come Jira, Confluence e Google App, rendendo il suo utilizzo ancora più semplice. Con Lucidchart, i team possono muoversi più velocemente e prendere decisioni migliori. ✨

via Lucidchart Da fare un po' di conversazione tecnica? Facciamo un confronto di funzionalità/funzione tra Draw.io e Lucidchart. Cosa li distingue l'uno dall'altro? Entrambi gli strumenti sono ottime opzioni per progettare bei diagrammi. Tuttavia, i loro strumenti di modifica li rendono più adatti a determinate attività.

**Date un'occhiata a questi

Modelli di diagrammi di contesto__

!

Draw.io Vs Lucidchart: Funzionalità/funzione a confronto

Utilizzare uno strumento di diagramming come Draw.ioa o Lucidchart è come imparare una nuova lingua. Entrambi gli strumenti offrono funzionalità/funzione simili, ma ognuno ha una struttura unica. Imparare uno di questi strumenti di diagramming è come padroneggiare qualsiasi altra lingua: richiede pratica e pazienza, ma la ricompensa ne vale la pena!

Modelli

Draw.io è uno strumento incredibilmente potente per creare diagrammi di flusso, diagrammi e altri tipi di contenuti visivi. Tuttavia, imparare l'interfaccia può essere una sfida perché ci sono così tante funzionalità/funzioni e menu da esplorare. 🎒

Inoltre, se si lavora con un diagramma complicato e si devono inserire rapidamente degli oggetti o spostare degli elementi, è utile conoscere gli elementi o le forme, in modo da non dover scorrere l'intero menu. 🖱

Tutti questi passaggi richiesti possono far sembrare Draw.io opprimente per gli utenti che si avvicinano per la prima volta e che non hanno un background tecnico.

via Draw.io Scopri di più_

**Esempi di mappa mentale_

!

Lucidchart è diverso da Draw.ioa in quanto ha un'interfaccia moderna e intuitiva che chiunque può prendere in mano e usare per brainstorming o di piano. Che siate designer, esperti di marketing o studenti alle prime armi con gli strumenti di collaborazione visiva, Lucidchart rende la personalizzazione dei modelli più facile di Draw.io.

La galleria di modelli di Lucidchart organizza centinaia di modelli per categoria. Alcune categorie includono Idee di brainstorming, Divertimento, Piano e Aumento dell'efficienza commerciale. La collezione di modelli offre a chiunque la possibilità di iniziare rapidamente a creare un diagramma senza doversi preoccupare di scegliere palette di colori o font.

via Lucidchart Vincitore: Lucidchart! 🏅

Lucidchart offre un ampio intervallo di modelli per diagrammi personali e di lavoro.

Bonus:_ Microsoft Visio Vs Lucidchart !

Funzioni di importazione ed esportazione di file

Draw.io semplifica il lavoro con diversi formati di file. Le funzioni di importazione ed esportazione consentono di trasferire comodamente i disegni, i diagrammi e i diagrammi di flusso creati da un formato all'altro. Se dovete stampare un diagramma, potete scegliere se inserirlo in una pagina o in più pagine.

Ecco i formati di file disponibili in Draw.io:

tabella dei formati di file di importazione ed esportazione di draw.io | Formati di importazione e di esportazione | ----------------------- | ---------------------- | | .xml (Draw.io) | VSDX (Microsoft Visio) | | .gliffy (Gliffy) | JPEG | | .json (Lucidchart) | SVG | | .vsdx (Microsoft Visio) | PDF | | .png (con XML) | PNG | | .jpeg | HTML | | .svg | XML | | .csv | URL |

Ecco i formati di file disponibili per Lucidchart:

tabella dei formati di file di importazione ed esportazione di lucidchart | Formati d'importazione | Formati di esportazione | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------- | | /href/https://clickup.com/it/blog/52222/alternative-a-microsoft-visio/Microsoft Visio (.vdx, .vsdx e .vsd)/%href/ | Microsoft Visio 2010 (VDX) o VSDX | | OmniGraffle (.graffle, .graffle.zip) | CSV dei dati delle forme | | Gliffy (.gxml, .gliffy) | JPEG | | Draw.io (.xml) | SVG | | PDF | | | PNG | |

Vincitore: A scelta del giocatore! ♠️

A dipendenza delle applicazioni utilizzate, Draw.io o Lucidchart offrono una varietà di formati per il passaggio dei dati da un programma all'altro.

Strumenti di modifica

Gli strumenti di modifica di Draw.io offrono un modo intuitivo per creare diagrammi dettagliati, diagrammi di flusso e piani. Grazie a un'estesa libreria di elementi, è possibile personalizzare le forme, raggruppare gli elementi, aggiungere testo e altro ancora. Inoltre, è possibile applicare colori e stili ai diagrammi per aggiungere chiarezza e impatto visivo. 🤩

La versatilità degli strumenti di modifica di Draw.io lo rende ideale per progetti di diagrammi tecnici e di costruzione. Dagli schizzi di base alle illustrazioni complesse, c'è sempre una forma o una linea perfetta per il vostro diagramma!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Draw.io-entity-relationship-model-1400x816.png interfaccia utente di draw.io /$$$img/

via Draw.io L'interfaccia di Lucidchart e la funzione drag-and-drop rendono semplice la creazione di diagrammi, con la possibilità di ridimensionare e manipolare facilmente le forme. I team possono anche collaborare in tempo reale sullo stesso documento e vedere le versioni di lavoro del diagramma in corso (WIP) 🌱

Lucidchart ha una libreria di oggetti incorporati come frecce, linee e grafici che i team possono usare rapidamente per illustrare le loro idee. In questo modo, tutti possono visualizzare i punti di forza e di debolezza dell'organizzazione e agire.

Infine, Lucidchart fornisce agli utenti analisi dettagliate sui loro diagrammi, in modo che i team possano facilmente monitorare i cambiamenti nel tempo. Questo aiuta a individuare le tendenze prima che si aggravino e rende l'individuazione dei problemi più facile che mai. Grazie agli strumenti di modifica di Lucidchart, i team possono visualizzare i loro processi e prendere più rapidamente decisioni basate sui dati.

via Lucidchart Vincitore: Lucidchart! 🛠

La curva di apprendimento per comprendere il menu e le funzionalità di Draw.ioa è molto ripida.

In definitiva, Draw.io e Lucidchart sono strumenti di diagramma completi che offrono valore agli utenti. Draw.io è un'ottima scelta per chi ha bisogno di una soluzione tecnica e aziendale, mentre Lucidchart è ideale per chi ha bisogno di funzioni aggiuntive come la collaborazione dal vivo e un'interfaccia semplice. Entrambe le applicazioni possono essere utilizzate per creare diagrammi di grande impatto visivo!

Draw.io Vs Lucidchart: Prezzi e sicurezza

Esplorare i piani tariffari e le funzionalità/funzione di sicurezza di Draw.io e Lucidchart può essere come una caccia al tesoro. Entrambe le produttività offrono strumenti completi che si adattano alle vostre esigenze e al vostro budget, con alcune opzioni che offrono ulteriori livelli di protezione e tranquillità. Diamo un'occhiata più da vicino! 🔎

via Draw.io

Piani tariffari

Sebbene Draw.io e Lucidchart offrano entrambi piani gratuiti, ottimi per un uso occasionale, l'aggiornamento a un piano a pagamento può offrire maggiori funzionalità/funzione per l'uso quotidiano.

Prezzi di Draw.io

Visitate l'Atlassian Marketplace per ulteriori dettagli sui prezzi e sulle funzionalità/funzione. Esempi di prezzi:

Versione gratuita Fino a 10 utenti

Piano cloud $15/mese per 20 utenti $450/mese per 2.000 utenti

Piano per il centro dati $6.000/mese per 500 utenti $10.000/mese per 2.000 utenti

Piano server Contattare Draw.io per i prezzi



Prezzi di Lucidchart

Versione gratuita 3 documenti Lucidchart modificabili 60 forme per documento Lucidchart 100 modelli

Piano individuale ($7,95) Documenti modificabili illimitati Oggetti illimitati per documento 1 GB di spazio di archiviazione e altro ancora

($7,95) Piano Teams ($9.00/utente) Pubblicazione protetta da password Commenti Cronologia delle revisioni con versione e altro ancora

($9.00/utente) Piano Enterprise (contattare Lucidchart per i prezzi) Cartelle del team Stato del documento personalizzabile Autenticazione SAML e altro ancora

(contattare Lucidchart per i prezzi)

via Lucidchart Cercate una soluzione di database che offra tutto? Non cercate oltre ClickUp! È la piattaforma perfetta per la produttività, con flessibilità, personalizzazione e sicurezza: esattamente ciò di cui avete bisogno per potenziare il vostro team. ⚡️

Riunione di ClickUp - Lo strumento di diagramma per eccellenza

I diagrammi di Draw.io e Lucidchart possono aiutare il vostro team a integrare le pratiche visive nei processi quotidiani di project management, ma dovrete comunque appoggiarvi ad altri strumenti per portare la vostra idea oltre il traguardo.

A meno che non stiate usando ClickUp . 🙂

Pianificate e organizzate progetti, idee o attività esistenti in ClickUp per ottenere uno schema visivo definitivo

ClickUp è un potente strumento all-in-one per la gestione delle mappe mentali strumento di produttività con centinaia di funzionalità flessibili, collaborative e intuitive per fare brainstorming, sviluppare e consegnare i progetti da un'unica piattaforma centralizzata. Inoltre, è l'unico strumento in grado di convertire e collegare le idee direttamente al flusso di lavoro, grazie a funzionalità come le mappe mentali di ClickUp e il suo sistema integrato software per lavagne online .

Tra le ricchezze di ClickUp funzionalità/funzione di ClickUp , troverete più di 15 visualizzazioni uniche di progetti per visualizzare il carico di lavoro da ogni angolazione, comprese le viste Elenco, Calendario, Gantt e Bacheca tipo Kanban. Rilevamento istantaneo e in tempo reale di ClickUp facilita la collaborazione del team, e non ci riferiamo solo al suo editor di documenti, ClickUp Documenti ! Vedere quando i membri stanno digitando all'interno di un'attività, aggiornare gli stati delle attività personalizzate, aggiungere commenti e altro ancora.

e non è nemmeno la metà!

Le funzionalità di diagramma di ClickUp rendono le vostre sessioni di brainstorming più preziose e i vostri prossimi passaggi ancora più chiari con l'aiuto delle Lavagne online, delle Mappe mentali e della vista Gantt - ve lo mostriamo.

Lavagne digitali collaborative

Disegnate connessioni e collegate gli oggetti per creare roadmap o flussi di lavoro dalle vostre idee insieme al vostro team in ClickUp Whiteboards

Immaginate di catturare nuove idee, di strategizzare il loro sviluppo e di mappare i flussi di lavoro, tutto dalla stessa tela infinita: questo è Whiteboards per voi. 🙌🏼 Lavagne online in ClickUp sono state progettate per aiutare il team a trasformare i concetti in azioni più velocemente, con strumenti per fare schizzi, aggiungere note, collegare media rilevanti e collegare le idee insieme al team utilizzando la modifica collaborativa dal vivo.

Vedere chi sta visualizzando la lavagna, chi sta aggiungendo nuove informazioni e lo stato istantaneo di ogni attività pertinente, il tutto in un solo colpo d'occhio: questo è parte di ciò che rende la lavagna un'esperienza unica lavagna online per il project management così efficiente.

Ma ciò che rende ClickUp Whiteboards così unico e prezioso è la sua capacità di trasformare qualsiasi forma sulla lavagna online in un'attività fattibile. In questo modo è possibile rimanere sempre concentrati sull'obiettivo finale e seguire i passaggi successivi, anche dopo la fine della riunione.

Convertite le forme in attività di ClickUp Whiteboard per iniziare immediatamente a mettere in pratica il vostro diagramma di flusso

Inoltre, ClickUp offre tonnellate di modelli di lavagna online gratuiti per diagrammi, diagrammi di flusso e altro ancora! Si sovrappongono alla tela pulita per avviare qualsiasi processo con la massima efficienza.

Nell'impostazione di una visualizzazione Lavagna online, è possibile scegliere tra diversi modelli

E abbiamo menzionato che le prime tre lavagne online sono completamente gratuite in ClickUp? Si tratta di un ottimo rapporto qualità/prezzo!

Mappe mentali intuitive Mappe mentali in ClickUp sono la soluzione per organizzare ogni brain dump, sessione di idee e progetto in uno schema visivo logico ed efficiente.

Scomponete pensieri complessi in un chiaro processo a tappe o lavorate su diversi scenari per raggiungere lo stesso obiettivo finale con nodi che si convertono in attività di ClickUp!

Collegate le attività direttamente al vostro Mappa Mentale o crearle sul momento utilizzando la modalità Attività, oppure avere la possibilità di costruire le proprie modulo gratuito da zero utilizzando la modalità Vuoto.

Sviluppate le idee con il team disegnandole in una Mappa mentale in forma libera con la modalità Blank di ClickUp

Come nelle Lavagne online, è possibile visualizzare e contribuire alla Mappa mentale in qualsiasi momento e condividere il diagramma con un semplice collegamento.

Vedi_

**Software di mappatura della mente_

!

Bellissimi Grafici Gantt

Pianificare progetti, gestire le dipendenze e stabilire le priorità delle attività con la vista Gantt di ClickUp

E per finire, la visualizzazione dinamica di ClickUp Vista Gantt dinamica di ClickUp è la risorsa perfetta del grafico di Gantt per pianificare le attività, gestire le dipendenze e concentrare il team sulle priorità principali utilizzando una sequenza temporale flessibile.

Vista Gantt rende la gestione del tempo più semplice e visiva, grazie a sequenze temporali regolabili progettate per aiutarvi a rispettare le scadenze ed evitare colli di bottiglia in ogni passaggio. È possibile creare dipendenze semplicemente disegnando una relazione tra due attività, avere una vista dettagliata dello stato generale del progetto grazie alle percentuali di avanzamento e molto altro ancora, tutto da un'unica visualizzazione.

Mostrare le relazioni tra attività e attività cardine nella vista Gantt in ClickUp

È anche possibile calcolare automaticamente le percorso critico per visualizzare le attività cardine, e ordinare elementi di azione con opzioni a codice colore per sapere esattamente cosa sta succedendo nelle vostre attività in qualsiasi momento.

Mostrare altri elementi come assegnatari, date di scadenza e altro nella barra laterale della vista Gantt

Per approfondire i diagrammi con ClickUp

Inoltre, ClickUp si integra con oltre 1.000 altri strumenti di lavoro e viene fornito con una vasta gamma di strumenti di lavoro Libreria di modelli per ogni caso d'uso! Include innumerevoli modelli preconfezionati per lavagne online, mappe mentali e vista Gantt per far fluire il lavoro nel modo più efficiente possibile!

Siete pronti a scoprire quanto possono essere potenti i vostri diagrammi di flusso di lavoro? Accedete a tutte queste funzionalità/funzione avanzate senza alcun costo con l'applicazione Piano Free Forever quando si iscrive a ClickUp oggi stesso .