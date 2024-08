25 esempi di mappe mentali sbalorditive per il 2024

Che si tratti di pianificare progetti o di creare un menù da leccarsi i baffi, tutti ci siamo trovati in una situazione in cui abbiamo un'idea fantastica, ma non siamo sicuri di come realizzarla.

Per fortuna c'è una soluzione semplice che potete utilizzare: le mappe mentali. 🧠✨

In questo articolo vi mostreremo 25 esempi pratici di mappe mentali che potrete utilizzare come fonte di ispirazione, oltre a mostrarvi come mappare.

mappiamo!

Cos'è una Mappa Mentale?

Una mappa mentale è un tipo di diagramma a ragno, uno strumento visivo che aiuta a scoprire le relazioni tra i vari concetti e a strutturare le informazioni.

Per costruire una mappa mentale, si sceglie innanzitutto un'idea centrale o un argomento principale. L'argomento principale avrà dei rami che lo collegano ad altri sottoargomenti collegati, e si ripete il processo finché non si ottiene una mappa mentale letterale!

25 Utili esempi di mappe mentali (+ casi d'uso reali)

Ecco più di 20 esempi creativi mappa mentale esempi che potete usare oggi:

1. Project management

Il processo di mappatura mentale facilita la scomposizione di idee o piani di progetto complessi. Soprattutto quelli che prevedono documenti di centinaia di pagine.

Alcuni dei rami distintivi della mappa mentale del progetto possono includere:

Approccio al project management

Ambito del progetto

Comunicazioni

Piano di gestione dei costi

Gestione delle scadenze

Gestione della qualità

Piano di gestione del rischio

Gestione delle risorse

Una mappa mentale vi aiuterà a definire questi piani in modo che nulla vada perso.

dove si può costruire una mappa mentale?

Un quaderno? No.

Dite ciao a ClickUp . 👋🏼 😄

E' uno dei più grandi centri del mondo più valutati al mondo strumenti per la produttività, amati da numerosi team in tutto il mondo e lo strumento di mappatura mentale più semplice che possiate trovare.

Perché?

Perché basta un clic per passare alla visualizzazione Mappa mentale e iniziare a creare la vostra mappa mentale!

Da fare menzione del fatto che Le mappe mentali di ClickUp sono dotate di due modalità per una maggiore flessibilità?

Ecco cosa vi viene offerto:

Modalità attività : riordina rapidamente i vostriArea di lavoro disegnando rami e organizzandoli in percorsi logici. È anche possibile creare, modificare e cancellare direttamente le attività (e i file diattività secondarie) direttamente dalla Mappa mentale

: riordina rapidamente i vostriArea di lavoro disegnando rami e organizzandoli in percorsi logici. È anche possibile creare, modificare e cancellare direttamente le attività (e i file diattività secondarie) direttamente dalla Mappa mentale **Creare mappe mentali in forma libera che non si collegano ad alcuna struttura di attività o flusso di lavoro. È possibile convertirle rapidamente in attività in qualsiasiElenco nell'area di lavoro

Ecco come uno dei nostri campioni di mappe mentali per il project management appare su ClickUp:

Vuoi maggiori informazioni su come le mappe mentali possono essere utili per il project management? Leggi il nostro guida definitiva al visual project management per capire questo

2. Pianificazione della strategia aziendale Piano Business e mappe mentali sono un binomio perfetto come la cioccolata calda e i marshmallow.☕️💕

perché?

Il piano aziendale può contenere volumi spaventosi di informazioni che solo una semplice mappa mentale può gestire e far sembrare facili da gestire.

Utilizzate la mappa mentale della strategia per lanciare la vostra nuova impresa e gestire i processi come un professionista. E quando avrete immaginato tutto, concedetevi una cioccolata calda e dei marshmallow per festeggiare i nuovi inizi aziendali.

Questo gestione aziendale l'esempio della mappa mentale dovrebbe darvi un'idea di come iniziare:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/image12-8-1400x891.png mappa mentale della strategia aziendale clickup /$$$img/

3. Sviluppo di software e prodotti

Una mappa mentale è un ottimo sostituto di un grafico di flusso quando si progetta un progetto produttività del software .

Utilizzatelo per pianificare l'architettura del software, le funzionalità/funzione, le fasi di sviluppo e altro ancora. Si può anche entrare nello specifico dello sviluppo e creare mappe mentali per le diverse fasi.

Ecco un esempio di mappa mentale che mostra le fasi tipiche del processo di sviluppo sviluppo di un software :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/image18-1-1400x808.png Esempio di mappa mentale per lo sviluppo del software /$$$img/

⭐️ Pro tip: con ClickUp, è possibile utilizzare la nostra mappa mentale per lo sviluppo del software Funzionalità di bozze per collaborare senza problemi a progetti di software diversi.

4. Produzione e logistica

Se avete lavorato nell'industria manifatturiera, avrete sicuramente sentito parlare dei principi delle 8M.

Se non ne avete sentito parlare, si tratta di una lista di controllo completa di fattori essenziali da considerare, quali:

M acchina (tecnologia)

acchina (tecnologia) M metodo (processo)

metodo (processo) M materiale (materie prime, materiali di consumo e informazioni)

materiale (materie prime, materiali di consumo e informazioni) M anpower (lavoro fisico) o M indpower (lavoro mentale)

anpower (lavoro fisico) o indpower (lavoro mentale) M misurazione (ispezione)

misurazione (ispezione) M altra natura (ambiente)

altra natura (ambiente) M gestione/ M denaro Potere

gestione/ denaro Potere Mmanutenzione

Utilizzate una mappa mentale per rammendare questi aspetti e aggiungere ulteriori dettagli al vostro piano.

Ecco una mappa esempio di mappa mentale :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/Screen-Shot-2022-09-20-at-4.27.24-PM-1400x862.png Gestione della logistica /$$$img/

**Hai bisogno di aiuto per gestire le risorse del tuo team?

Scopri il nostro guida definitiva alla gestione delle risorse .

5. Finanza

volete creare un budget per comprare un'auto, andare in vacanza o in pensione?

Una mappa mentale è un modo semplice per delineare tutte le spese e gli investimenti.

E se gestite uno studio di pianificazione finanziaria, potete creare una mappa mentale per rappresentare i piani che avete sviluppato per i vostri client. Addio fogli di calcolo e file cartacei!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/image3-5.png mappa mentale della finanza ClickUp /$$$img/

**Vuoi iniziare subito?

Prova la mappa mentale di ClickUp modello di project management per la contabilità e la finanza .

6. Campagne di marketing A

piano d'azione per progetti di marketing è fondamentale per qualsiasi organizzazione, in quanto può determinare l'esito positivo o meno di un'azienda.

Dopo tutto, dovete promuovere le vostre offerte per far sì che le persone notino il vostro marchio, giusto?

Con una mappa mentale, potete creare il profilo visivo definitivo, il piano e la mappa di un'azienda organizzare tutte le attività di marketing e strategie, e molto altro ancora.

Ecco un esempio di mappa mentale che contiene contenuti, social media e altri canali di marketing per una gestione efficiente piano di marketing . Abbiamo usato un colore diverso per ogni ramo per differenziare i vari canali di marketing. 🎨

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/Screen-Shot-2022-09-20-at-4.47.18-PM-1400x826.png Campagne di marketing /$$$img/

Bonus: date un'occhiata alla nostra guida su marketing project management! ⭐️

7. Gestione del sito web Pianificazione e gestione di un sito web non è un'attività facile.

Bisogna curare il design e le funzioni, creare contenuti e fare molto altro per garantire che il sito sia ottimizzato e rappresenti la vostra azienda nella migliore luce possibile.

Inoltre, può sembrare una lingua straniera per chi non ha familiarità con il codice e questo può rendere difficile trasmettere ciò che avete in mente.

In questo caso è utile una mappa mentale.

Create uno schema visivo per il vostro team virtuale e migliorate la visibilità di tutto ciò che deve essere pensato e pianificato utilizzando una mappa mentale come lista di controllo per il vostro team di sviluppo web. Ecco un esempio di mappa mentale per gestione del sito web :

Esempio di Mappa Mentale per lo sviluppo di siti web in ClickUp

8. Delineare articoli complessi

Sebbene esistano vari modi per gestire una flusso di lavoro del contenuto la produzione e il piano dei contenuti possono essere talvolta disordinati. Le mappe mentali possono essere un ottimo modo per mappare i lavori aziendali di content marketing. Tamara Omerovic , responsabile marketing dei contenuti di Databox la collega condivide il modo in cui utilizza le mappe mentali per pianificare complessi contenuti di lunga durata.

"Questo approccio ha dato ottimi risultati quando si tratta di classificare i contenuti per più parole chiave. Spesso uso le mappe mentali per pianificare tre cose: il profilo del contenuto della pagina pilastro, i contenuti di supporto e i collegamenti interni tra le pagine del cluster.

"Parto dalla parola chiave principale e poi la ramo fino a coprire l'intero cluster. Noto tutte le parole chiave a coda lunga che richiedono pagine separate per supportare la pagina pilastro e, in seguito, uso la mappa mentale come riferimento per il collegamento interno (andando a ritroso, dagli H3 agli H1). Può anche aiutare a mappare la struttura degli URL"

Guardate la sua mappa mentale per un articolo pilastro su reportistica aziendale .

fonte: Databox_

Bonus: Ulteriori informazioni gestione dei progetti di content marketing con ClickUp .

9. Brainstorming

Le idee nascono nella mente delle persone intelligenti.

ma sai cos'è più intelligente delle persone intelligenti?

Una sessione di brainstorming con il vostro team!

Un gruppo intelligente che indossa il proprio cappello da pensatore e collabora su una mappa mentale per generare idee diverse .

riuscite a immaginare le possibilità? 🌈✨

Per non parlare della creazione stessa di una mappa mentale che può far nascere una o due nuove idee.

Ecco perché è un'eccellente strumento per il brainstorming anche per esigenze personali.

Dalla valutazione di un'idea per un nuovo prodotto alla generazione di un argomento centrale per un post sul blog, una mappa mentale per il brainstorming può essere utile!

Ecco un esempio di mappa mentale per un'idea di nuovo prodotto:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/image11-9-1400x896.png mappa mentale dell'idea di prodotto ClickUp /$$$img/

**Non sapete come collaborare con il vostro team per trovare le idee migliori?

Ecco le idee tecniche efficaci di brainstorming da impiegare

⭐️ Pro Tip: se siete alla ricerca di altri modi per collaborare con il vostro team, provate I documenti di ClickUp .

Creare tutti i documenti che si desidera con Modifica di testi ricchi e lavorare con il proprio team in tempo reale .

Bonus: Scoprire 10 strumenti di IA per la Mappa Mentale e il Brainstorming nel 2023

10. Test SEO

I processi complessi basati sui dati a volte richiedono un elemento visivo che ne faciliti la comprensione. Il flusso di lavoro per lo split test SEO ne è un esempio. Daria Sherr , marketing manager e scrum master presso Semrush condivide il suo esempio di mappa mentale e l'uso che ne fa il suo team.

"Spesso creiamo mappe mentali di facile comprensione per spiegare gli argomenti più complicati, come i test SEO, ai nostri dipendenti o potenziali clienti. In questo modo, possiamo mostrare il processo senza entrare in spiegazioni troppo dettagliate e complesse. Inoltre, questo è il primo passaggio prima di trasformare le nostre immagini in infografiche che poi condividiamo sui social media. Suggerisco a tutti di utilizzare le mappe mentali nei propri ruoli per allineare i processi o anche i propri pensieri prima di presentarli a qualcuno"

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/SEO-Testing-Mind-Map-Daria-Shcherbakova.png esempio di mappa mentale da semrush split signal /$$$img/

fonte: Semrush_

**Per saperne di più

**Gestione del flusso di lavoro del progetto SEO_

in ClickUp.

11. Prendere nota

da fare, mentre ascoltate una lezione o partecipate a una riunione, prendete note su un taccuino?

ok. E da fare, quando si fa riferimento alle note in un secondo momento, se hanno senso?_ 🤔

Cercate di ricordare ciò che avete imparato, ma la memoria vi blocca. Mettiamo fine a queste storie di "non riesco a ricordare" con le mappe mentali, perché tutte le note nascono da idee o argomenti correlati.

Per saperne di più, consultate questa guida_

**tecniche di memorizzazione_

!

Ad esempio, supponiamo che l'argomento cellule venga affrontato spesso durante le lezioni di biologia.

Ecco un esempio di idea di modello di mappa mentale per le note delle lezioni:

**Hai bisogno di aiuto per prendere le note di una riunione?

Leggi il nostro guida su come prendere nota delle riunioni in modo efficace. ⭐️ Suggerimento: il modo più semplice per rimanere organizzati, anche con centinaia di argomenti correlati, è con software per la mappatura mentale come ClickUp. Dispone anche di una Blocco note nel caso in cui si senta la mancanza del proprio taccuino o della mappa mentale disegnata a mano. 😉

12. Pianificare un evento

Bello come lo è, project management degli eventi può essere uno stress da pianificare con il fiato sospeso.

Per istanza, prendiamo il caso di un matrimonio.

C'è l'enorme elenco degli ospiti, il catering, le decorazioni, i cambiamenti di umore degli sposi, ecc.

Inoltre, è meglio pregare che gli sposi non abbiano paura, altrimenti il programma del giorno del matrimonio è come se non esistesse. 🙄

Tuttavia, una mappa mentale, soprattutto con un software come ClickUp, può rendere tutto meno stressante perché è facilmente modificabile.

Se lo sposo vuole le tende blu e la sposa le rose bianche, basta aggiungerle alla mappa mentale.

Ecco un esempio o un modello che potete modificare e adattare a qualsiasi tipo di evento.

Volete saperne di più sulla gestione degli eventi? Leggete la nostra guida definitiva su_ gestione dei progetti di eventi .

13. Insegnamento della Mappa mentale

sapevate che le mappe mentali sono uno strumento eccellente per l'insegnamento?

Gli insegnanti e le gestione dell'istruzione l'industria può utilizzare questa tecnica per spiegare meglio gli argomenti. E non è solo per gli insegnanti.

Anche gli studenti possono usare le mappe mentali per imparare, studiare, fare brainstorming, prendere note migliori ecc.

In seguito, potranno utilizzare le idee della Mappa Mentale in tutta la loro vita per i progetti, il pensiero creativo, le finanze, l'organizzazione di riunioni e altro ancora.

finalmente a scuola imparerete qualcosa di utile per la vita di tutti i giorni, a differenza della trigonometria._ 🙄

⭐️ Suggerimento divertente: usate una mappa mentale per insegnare la tecnica delle mappe mentali agli studenti!

14. Organizzazione per saggi ed esami

Inoltre, la tutor privata Caitriona Mc Tiernan di Insegnamento TPR utilizza le mappe mentali come strumento di organizzazione per gli esami.

"Poiché le mappe mentali sono meno costrittive di altri tipi di planner, mi danno più spazio per pensare liberamente e ampliare i miei pensieri. A volte le mappe mentali possono richiedere molto tempo per essere create, quindi l'utilizzo di un organizzatore grafico come un diagramma a lisca di pesce può essere utile", ha detto.

Condivide un esempio di come gli studenti potrebbero studiare o scrivere un saggio sul tema dell'Antico Egitto. Questa mappa mentale sarebbe composta da sotto-argomenti, ad esempio i faraoni, la cultura, l'economia e la vita quotidiana.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/fishbone-diagram-1.pdf-1400x990.png

/$$$img/

fonte: TPR Teaching_

15. Preparare l'agenda di una riunione

Le riunioni vanno preparate, altrimenti si rischia di non discutere di argomenti importanti e di sentire molti "Uhm..." e "Da fare"

È una totale perdita di tempo.

E poiché le mappe mentali sono un ottimo strumento per pianificare, strutturare e organizzare le informazioni, la preparazione di una riunione di lavoro è un'ottima idea programma della riunione diventa molto più semplice.

da fare in programma? 🤔 🤔

Gli oggetti, i partecipanti, gli argomenti..

Tutti questi aspetti e altri ancora sono trattati in questo semplice esempio di mappa mentale.

Utilizzatelo ogni volta che dovete pianificare una riunione con esito positivo e acquisire note dettagliate.

⭐️ Suggerimento: con strumenti come ClickUp, è possibile condividere direttamente la mappa mentale con tutti i partecipanti prima del tempo. Contemporaneamente, è possibile annotare qualsiasi elementi di azione discusse durante la riunione nel nostro Blocco note e convertirle direttamente in attività .

Scaricare il nostro_

**Modello di verbale di riunione_

da usare quando gestite le vostre riunioni.

16. Ristrutturazione della proprietà

Ristrutturazione e progetti di costruzione hanno molti dettagli da considerare.

C'è la progettazione, la costruzione, il budget, i lavoratori, i fornitori, le attrezzature, i materiali, i permessi... oof!

ci vuole un po' di tempo per respirare

Fortunatamente, potete usare le mappe mentali per gestire questi aspetti con facilità.

Create rami per la preparazione, la cucina, l'esterno, il bagno, la tecnica e tutti gli altri dettagli necessari.

Date un'occhiata a questa mappa mentale per farvi un'idea:

per saperne di più_ *project management per l'edilizia qui* _.**_

17. Risorse umane

Per un dipartimento di risorse umane, l'idea principale è quella di selezionare e reclutare i talenti in modo efficace.

La qualità della ricerca e dell'headhunting deve essere di alto livello. Ma un processo disordinato non aiuta.

Non c'è da preoccuparsi! Solo cancellare i KPI delle risorse umane e visualizzare l'intero processo di reclutamento, a partire dalla ricerca di informazioni sul mercato fino alla pianificazione dei colloqui e all'onboarding, il tutto su una mappa mentale.

Ecco un semplice esempio di mappa mentale sull'onboarding per i professionisti delle risorse umane:

*Pro tip: pianificate le vostre esigenze HR con le mappe mentali di ClickUp. Da fare: monitorare facilmente lo stato dei candidati nel processo di reclutamento o di onboarding con le mappe mentali di ClickUp Grafico di Gantt .

Oh, potete anche usare il nostro Integrazione di Zoom per sostenere colloqui di lavoro direttamente da ClickUp.

non c'è di che... 😇

**Non siete sicuri di come eseguire un onboarding efficace?

Dai un'occhiata alla nostra guida su come dare il benvenuto a un nuovo membro del team .

18. Riepiloghi/riassunti di libri e media

sapevate che potete usare le mappe mentali per creare riepiloghi di libri, audiolibri o qualsiasi altro tipo di corso multimediale?

Questi riepiloghi consentono di rivedere facilmente i libri in un secondo momento.

È più semplice dedicare qualche minuto a sfogliare una mappa mentale di una pagina che evidenzia il concetto principale piuttosto che sfogliare un intero libro. Ancora!

Scrivere i punti principali e il concetto centrale di un libro vi aiuterà anche a rafforzare la vostra comprensione.

Ecco un esempio che potete usare come modello per il vostro riepilogo/riassunto del libro:

Inoltre, Randall Englund, educatore di project management presso la Northeastern University e consulente esecutivo dell'organizzazione Englund Project Management Consultancy utilizza spesso mappe mentali con i coautori per pianificare e preparare i capitoli dei libri.

"Decidiamo i contenuti di ogni capitolo, spostiamo gli argomenti e determiniamo i passaggi d'azione per i titolari. Queste mappe mentali sono incluse nei libri finali pubblicati come aiuto ai lettori sui contenuti", ha detto.

In questo modo, ogni argomento viene evidenziato e ampliato, pur mantenendo la visibilità dell'argomento nel contesto più ampio.

Bonus:_

**Mappe mentali vs mappe concettuali_

🤩

19. Pianificazione ed esecuzione degli obiettivi

volete salire la scala aziendale o solo le scale del vostro palazzo senza affannarvi?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/image26-2.gif kung fu panda scale gif /$$$img/

Sono entrambi obiettivi che richiedono un piano per essere eseguiti.

da dove fare?

Per prima cosa, si impostano Obiettivi SMART : sspecifici, measurable, achievable, relevant, and time-bound.

Che si tratti di obiettivi personali, di carriera, di fitness o di famiglia, ogni obiettivo che vi viene in mente dovrebbe essere conforme alle clausole SMART.

Tuttavia, il tema centrale per raggiungere qualsiasi obiettivo è trasformarlo in passaggi più piccoli. Ed è proprio qui che una mappa mentale brilla.

Utilizzate una mappa mentale per fissare un obiettivo generale e ramo per ramo in obiettivi più piccoli e gestibili. Non dimenticate di definire OKR per maggiori dettagli.

Ecco un semplice modello di mappa mentale per raggiungere i vostri obiettivi:

⭐️ Suggerimento: un modo più semplice per impostare e monitorare gli obiettivi è quello di usare Obiettivi di ClickUp . Aggiorna automaticamente lo stato di avanzamento del vostro obiettivo man mano che raggiungete piccoli traguardi verso il raggiungimento del vostro obiettivo.

20. Pianificazione della gestione del tempo

Alcune persone sembrano sfruttare al massimo la loro giornata, facendo sembrare che abbiano 25 ore di tempo. Ugh.

anche tu hai fatto ugh?

Allora dovete considerare tecniche di gestione del tempo .

La tecnica più semplice: pianificate le vostre attività su una mappa mentale che vi permetta di strutturare il vostro programma ogni settimana.

Suddividete il vostro piano settimanale in giorni e poi ramo per ramo in dipendenza delle priorità . Avrete una buona visione di ciò che dovete fare prima e di ciò che potete fare dopo.

Ecco una delle idee di mappa mentale più semplici per una settimana piano settimanale di gestione del tempo :

Pro tip: Da fare un po' meglio con Monitoraggio del tempo nativo di ClickUp . È in grado di mostrare con precisione il tempo dedicato a ciascuna attività. gestione del tempo 101!

Provatelo. Non dovrete più desiderare di avere 25 ore al giorno.

**Bonus:{\i}

**Esempi di grafici Raci_

!

21. Pianificare il menù di un ristorante

siete mai andati in un ristorante di lusso solo per vedere un menu senza immagini?

o con nomi che non riuscite a pronunciare e senza descrizione del piatto?

La cosa peggiore è che il menu è più corto della vostra pazienza quando si tratta di aspettare il cibo.

Se siete titolari di un ristorante, avete il potere ultimo di rendere felici i clienti pianificando un buon menu su una mappa mentale! 😇

Pensate ai piatti e alle bevande migliori che potrebbero piacere ai vostri clienti e aggiungete delle immagini, in modo che sappiano cosa aspettarsi. (La rappresentazione visiva induce le voglie 🤫)

Ecco un esempio di modello di mappa mentale per il menu di un ristorante:

22. Gestione dei rischi

le "cause" e le "conseguenze" sono due elementi da tenere a mente e da inserire in una mappa mentale. Poiché una mappa mentale è un ottimo strumento di brainstorming, è possibile visualizzare facilmente tutti i rischi potenziali.

Usatela per identificare, valutare e affrontare i rischi.

Questa previsione e preparazione vi farà risparmiare tempo, denaro e altri danni.

Ecco un esempio di gestione del rischio mappa mentale che potete modificare per adattarla alla vostra organizzazione e salvare come modello per usi futuri.

Prendete il controllo di ciò che accade e siate pronti ad affrontare tutto ciò che vi capita! 💪

Bonus: Imparare a conoscere il

**Il miglior software di gestione del rischio_

!

23. Preparazione di un colloquio oh, l'eccitazione, lo stress, le farfalle... Da fare per contenere tutto questo?

Per quanto emozionante sia un colloquio, può essere difficile concentrarsi e prepararsi.

Se volete davvero fare una buona prima impressione, provate la tecnica delle mappe mentali.

Annotate tutto ciò che vi serve, dalla risposta all'insidiosa domanda "Dove ti vedi tra 5 anni?" fino all'ultimo dettaglio che vi serve sapere sull'azienda.

Ecco un modello che contiene già tutti gli aspetti da considerare e quelli che non vi sono venuti in mente.

24. Assistenza sanitaria non profit

Jami Yazdani, Project Management Professional (PMP) e Disciplined Agile Scrum Master (DASM) certificati presso Consulenza e facilitazione Yazdani condivide un esempio di mappa mentale tratto da una sessione esplorativa relativa all'implementazione di un progetto processi e flussi di lavoro in un'organizzazione sanitaria non profit .

La mappa mentale è stata utilizzata per considerare i flussi di lavoro attuali e possibili e per fare un brainstorming di idee per affrontare le sfide di buy-in identificate.

fonte: Yazdani Consulting & Facilitation_

Bonus:_

**Come fare una mappa mentale in Google Docs_

!

25. Regole di negoziazione

Questa mappa mentale creata da Randall Englund di Englund Project Management Consultancy illustra le dieci regole della negoziazione. Mostra la mentalità e i comportamenti essenziali per questa abilità professionale e poi esegue il drill-down delle attività dettagliate.

Esplorate la sua mappa mentale e altri grafici qui .

fonte: Englund Project Management Consultancy_

È ora di passare a ClickUp

Ecco 20+ esempi di mappe mentali che possono aiutarvi a riordinare i vostri pensieri, a pianificare progetti e a raggiungere i vostri obiettivi.

**Qual è il prossimo passaggio?

Sfortunatamente, guardare solo esempi di mappe mentali non vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi nella vita, per quanto vi sforziate di immaginarli.

Ciò di cui avrete bisogno è un solido piano d'azione per far sì che le cose accadano.

Per creare un piano d'azione, dovrete creare la vostra mappa mentale e lavorare su ogni ramo. Sebbene possiate creare una mappa mentale su carta o su un foglio di carta, potete anche Excel a volte le mappe mentali cartacee non possono sopravvivere al brainstorming ☔

Ma con uno strumento di mappatura mentale come ClickUp, i vostri pensieri e le vostre idee possono resistere a qualsiasi brainstorming che vi capiti a tiro. Scarica gratis ClickUp per provare un software di mappatura mentale che può aiutare a dare vita a qualsiasi esempio di mappa mentale.