10 modelli di diagramma a spina di pesce in Word, Excel e ClickUp

Le sessioni di brainstorming possono essere divertenti. Tuttavia, quando si presenta un problema importante, è facile che si trasformino in maratone di pensiero intense e snervanti. 🏃

È qui che entrano in gioco i diagrammi a lisca di pesce. Pur essendo semplici, sono strumenti preziosi per svelare problemi complessi, identificarne le cause e proporre soluzioni valide.

Non è nemmeno necessario crearne uno da soli. Potete utilizzare uno dei tanti modelli di diagrammi a lisca di pesce già esistenti e iniziare in pochi minuti. Condivideremo alcuni dei nostri preferiti, quindi rimanete sintonizzati!

Cosa sono i modelli di diagramma a lisca di pesce?

Il diagramma a lisca di pesce è un metodo di visualizzazione che aiuta voi e il vostro team a individuare le cause di un problema o di un difetto. È simile a un mappa mentale ma si concentra specificamente su analisi delle cause profonde . I modelli di diagrammi a spina di pesce sono documenti già pronti che vi aiutano a dare il via a sessioni di brainstorming invece di fissare una lavagna per ore. 🤔

È un quadro di riferimento che si può utilizzare per iniziare ad analizzare le cause di un particolare problema nella vostra azienda, sia esso legato alla qualità del prodotto, vincoli di risorse inefficienze del processo o insoddisfazione del cliente. Una volta completato, il diagramma fornisce una solida base per la creazione di una soluzione mappa dei processi e pianificare la sua esecuzione .

Cosa rende un buon modello di diagramma a spina di pesce?

Un modello o creatore di diagrammi a lisca di pesce efficace dovrebbe essere:

Pulito e semplice : Avere una struttura ed etichette chiare ed essere facile da capire per tutti

: Avere una struttura ed etichette chiare ed essere facile da capire per tutti Adattabile : Fornire spazio sufficiente per problemi di varia complessità

: Fornire spazio sufficiente per problemi di varia complessità Accessibile : Consentire l'accesso e la modifica su più dispositivi

: Consentire l'accesso e la modifica su più dispositivi Visualmente accattivante: Includere colori e altri elementi visivi per renderlo più interessante

10 Modelli di diagrammi a spina di pesce da usare nel 2024

Se siete alla ricerca di un modo efficace per iniziare la vostra prossima sessione di brainstorming sull'analisi delle cause, date un'occhiata alla nostra lista dei 10 migliori modelli di diagrammi a lisca di pesce nel 2024 ClickUp word ed Excel.

Vi aiutano ad analizzare le relazioni causa-effetto e a riconoscerne le complessità. Di conseguenza, è possibile risolvere i problemi al volo e far funzionare l'azienda come una macchina ben oliata! ⚙️

1. Modello di diagramma a lisca di pesce ClickUp

Questo classico modello di diagramma a lisca di pesce di ClickUp è un primo passo ottimale verso la soluzione dei problemi

Pochi template sono così vivaci e dinamici come questo Modello di diagramma a spina di pesce di ClickUp . È uno degli approcci più divertenti all'analisi delle cause, semplice ma potente, con vari colori e forme per rappresentare le diverse categorie.

Dopo aver eseguito il modello, fare riferimento alla Legenda in alto a sinistra del pesce per vedere cosa rappresenta ogni elemento. Se avete domande sull'uso del modello, potete consultare il documento Getting Started.

Il modello di ClickUp segue la struttura standard del diagramma a lisca di pesce, ma è possibile modificarlo per adattarlo a qualsiasi situazione e contesto. Questo modello è una lavagna bianca, quindi è completamente personalizzabile .

Fare clic sulle forme per modificarne il colore e il contorno o fare doppio clic sul testo per modificarlo. È possibile trascinare e rilasciare gli oggetti e raggrupparli per rendere più rapida la riorganizzazione.

Anche il resto della lavagna è a vostra disposizione: potete disegnare, creare diagrammi di flusso e mappe mentali, inserire immagini e schede di siti web, o andare ovunque la vostra immaginazione vi porti! 🤩 Scarica questo modello

2. Modello di causa ed effetto ClickUp

Il modello di causa ed effetto di ClickUp vi aiuta a determinare le cause di qualsiasi problema

Se preferite gli alberi ai pesci, forse questo Modello di causa ed effetto di ClickUp è più adatto a voi. Il suo scopo è lo stesso del precedente esempio di diagramma a lisca di pesce: aiutarvi a identificare i fattori sottostanti che contribuiscono a un problema.

Invece del formato a lisca di pesce, segue una struttura più semplice, ad albero. 🌳

Il problema principale è la radice e le cause primarie sono i suoi rami di primo livello. Questi si biforcano poi in rami secondari, che rappresentano il secondo strato, cioè le cause più profonde o i fattori che vi contribuiscono.

L'albero può ramificarsi quanto si vuole. Come tutti Lavagne ClickUp è possibile personalizzare alla perfezione ogni elemento del modello. Aggiungendo connettori tra gli elementi, è possibile garantire che rimangano in relazione anche quando li si sposta.

Sebbene i diagrammi a lisca di pesce e di causa ed effetto abbiano molte somiglianze, il secondo è leggermente più flessibile. È più adatto a chi non può o non vuole inserire le cause in categorie distinte, come Metodo o Materiali. Scarica questo modello

3. Modello di analisi delle cause principali di ClickUp

Con i diagrammi a lisca di pesce e i modelli di analisi di ClickUp, è possibile approfondire i fattori sottostanti o la causa principale di un problema

Il Modello di analisi delle cause principali di ClickUp non è un diagramma, ma uno strumento multifunzionale completo per comprendere i problemi, identificarne le cause e trovare soluzioni.

Mentre i modelli precedenti erano lavagne, questo è un elenco che contiene viste multiple, in particolare:

Documento di avvio : Spiega come utilizzare il modello

: Spiega come utilizzare il modello Elenco dei problemi : Visualizza tutti i problemi raggruppati per stato

: Visualizza tutti i problemi raggruppati per stato Elenco delle priorità : Aiuta a pianificare raggruppando i problemi in base alla loro urgenza

: Aiuta a pianificare raggruppando i problemi in base alla loro urgenza Scheda delle azioni necessarie: Presenta i problemi sotto forma di schede per una migliore visualizzazione

Nella vista Elenco è possibile esaminare e gestire tutte le informazioni relative a un problema. Per impostazione predefinita, contiene le seguenti colonne: priorità, cause 1-5, cause principali, gravità del cambiamento e soluzione vincente. È possibile personalizzarla modificando le etichette e le categorie o creando campi personalizzati.

Facendo clic su un problema, si ottengono ulteriori informazioni, come il registro della cronologia, liste di controllo e allegati. È possibile discutere le specificità con i compagni di squadra nei commenti. ClickUp consente anche di aggiungere Automazioni personalizzate per ottimizzare il vostro flusso di lavoro . Scarica questo modello

4. Modello di diagramma a lisca di pesce in Microsoft Word da TemplateLab

Utilizzate questo modello creativo di diagramma a lisca di pesce in Word di TemplateLab per risolvere i problemi e divertirvi a farlo

I diagrammi a lisca di pesce per Word di TemplateLab sono documenti in cui è possibile rintracciare le cause principali di un problema . Sebbene non sia il più ricco di funzioni tra i diagrammi a lisca di pesce di questo elenco, è il più notevole in termini di design. L'illustrazione di un pesce preoccupato vi farà sorridere ogni volta che vi sedete a discutere di problemi complessi, rendendoli meno intimidatori!

Utilizzare un diagramma efficace non potrebbe essere più semplice. È sufficiente scaricarlo ed eseguirlo in Microsoft Word e poi scrivere la causa principale in apposite caselle di testo. Non è possibile modificare il numero di categorie principali, cioè di cause, ma è possibile farlo con le sottocause.

Per rimuovere un ramo, selezionare la riga e il testo tenendo premuto il tasto Control, quindi premere Elimina. Per aggiungere altri rami, è possibile duplicare i rami esistenti utilizzando la suddetta selezione multipla Ctrl, quindi Copia (Ctrl+C) e Incolla (Ctrl+V). Scarica questo modello

5. Modello di diagramma a lisca di pesce causa-effetto by Creately

Godetevi la semplicità di questo modello di causa ed effetto di Creately

Un altro utile strumento per i diagrammi per la diagnosi dei problemi è questo modello di diagramma causa-effetto di Creately. È minimalista e si concentra soprattutto sulla praticità. Rispetta il formato standard a lisca di pesce con un asse centrale che simboleggia il problema e rami che rappresentano le cause.

Il modo più semplice per modificare questo modello è direttamente all'interno di Creately. È possibile farlo gratuitamente con un account demo, anche se con funzionalità limitate.

Come ClickUp, Creately consente di personalizzare quasi ogni aspetto del modello. È possibile modificare i colori, inserire nuovi elementi e aggiungere connettori per creare relazioni.

È possibile sfogliare la vasta libreria di forme, cornici e adesivi, quindi introdurli nel modello trascinandoli e rilasciandoli. L'applicazione consente inoltre di collaborare con il proprio team in tempo reale.

Se si diventa clienti paganti, è possibile esportare e utilizzare il modello in programmi esterni come Excel. Attualmente supporta i seguenti formati:

PNG

SVG

JPEG

CSV

PDF Scarica questo modello ### 6. Modello di organizzatore grafico a lisca di pesce in Microsoft Word da Template.net

Utilizzate questo modello di organizzatore grafico a lisca di pesce di Template.net per fare un brainstorming sulle potenziali fonti di un problema

Se il viola è il vostro colore, questo diagramma farà al caso vostro! Anche se non lo è, potete cambiarlo in pochi secondi una volta aperto il modello in Word.

Il modello di organizzatore grafico a lisca di pesce di Template.net consente di contemplare i problemi e le loro cause con stile. È semplice ed elegante, senza campanelli o fischietti in vista.

Per utilizzarlo, scaricare il file ed eseguirlo in Word. Fate clic sulle caselle di testo per modificarne il contenuto e spostate gli oggetti facendo clic e trascinandoli. Oltre che in Word, questo modello può funzionare anche in PowerPoint, Google Docs , Google Slides e Adobe Illustrator.

Tenete presente che per scaricare il file è necessario essere abbonati a Template.net. È possibile modificarlo direttamente sul sito web, ma l'opzione di esportazione è bloccata dietro il paywall. Scarica questo modello

7. Modello di diagramma a lisca di pesce per lavagna da Template.net

Con il modello di diagramma a lisca di pesce per lavagna di Template.net, è possibile dividere qualsiasi problema in pezzi gestibili

Invece di rimuginare sul problema, scrivete i vostri pensieri in questo modello di diagramma a lisca di pesce per lavagna di Template.net per renderli più chiari. Sebbene non possa risolvere il problema al posto vostro, può aiutarvi a organizzare le vostre idee ed elaborare la migliore strategia di risoluzione possibile.

Il modello include le sei categorie di cause standard e uno spazio per delineare il problema. Il suo design stravagante aggiunge un tocco di creatività alle discussioni analitiche, rendendole meno noiose.

Come per il modello precedente, è possibile modificarlo gratuitamente sulla piattaforma di Template.net. Per utilizzare questo diagramma a lisca di pesce in Word, è necessario optare per il piano Business o Pro. Scaricate questo modello

8. Modello di diagramma a lisca di pesce Ishikawa in Excel di QIMacros

Questo modello di diagramma a lisca di pesce di Excel Ishikawa di QIMacros è ricco di funzionalità e altamente ad

Il modello di diagramma a lisca di pesce Ishikawa di QIMacros in Excel è uno dei modelli più versatili del suo genere. È ricco di funzionalità ed è disponibile in quattro varianti e cinque stili, che lo rendono adattabile a problemi di tutte le dimensioni e in vari contesti .

Per utilizzare il modello, è necessario installare il componente aggiuntivo QIMacros. Nel nuovo menu di Excel, selezionate il Diagramma a spina di pesce. Se avete bisogno di aiuto per muovervi, consultate la scheda Istruzioni.

Il diagramma è disponibile in quattro varianti:

Piccolo: Una versione semplificata del diagramma con quattro lische di pesce Medio: Diagramma a lisca di pesce standard con sei lische Grande: Un diagramma complesso con sei lische e ulteriori rami e sottorami principali Insetto dell'amore: Simile al diagramma standard, ma con la colonna vertebrale e le ossa su entrambi i lati della testa

Ogni variante ha una scheda Schema in cui è possibile inserire le informazioni, cioè il problema e le cause. È possibile scegliere lo stile del diagramma per adattarlo alla propria area di competenza:

Sanità

Produzione

Marketing

Processo

Servizio

Una volta compilato lo schema, selezionate l'opzione Crea spina di pesce sul lato destro dell'enunciato del problema e il diagramma apparirà. Per enfatizzare le cause principali, create un'ellisse o qualsiasi altra forma intorno ad esse. La revisione del diagramma è semplice: basta modificare i dati nello schema, quindi selezionare nuovamente Crea spina di pesce. Scaricate questo modello

9. Modello di diagramma a lisca di pesce semplice di Excel di Someka

Utilizzate il modello di diagramma a lisca di pesce semplice di Excel di Someka per esaminare le cause di qualsiasi problema, indipendentemente dalle dimensioni

Questo modello di diagramma a lisca di pesce semplice in Excel di Someka ha tutto ciò che serve per un'analisi rapida ed efficace dei problemi. È composto da due diagrammi. Il primo è di base, mentre il secondo è una versione estesa che può supportare grandi quantità di dati e un esame più approfondito.

Per ottenere il file, è necessario fornire il proprio indirizzo e-mail. Fare clic sul link contenuto nell'e-mail di Someka per scaricare il modello. Si noti che se si è un utente gratuito, si può accedere solo alla versione limitata del modello. Le versioni complete e multiutente si nascondono dietro un paywall.

Dopo aver aperto il modello, sarete accolti dalla schermata di inserimento. Contiene sei categorie e molto spazio per le cause principali e aggiuntive, ma è anche possibile personalizzarle. Appuntate tutti i vostri pensieri nella tabella, quindi scegliete la versione e selezionatela. E voilà, il diagramma apparirà insieme ai dati inseriti Scarica questo modello

10. Modello di diagramma a lisca di pesce di Canva

Il modello di diagramma a lisca di pesce di Canva non è solo visivamente accattivante, ma anche incredibilmente utile per la risoluzione dei problemi

Dal punto di vista visivo, questo modello è il più gradevole del gruppo. Il modello di diagramma a lisca di pesce di Canva, che utilizza il modello del diagramma di Ishikawa, offre una perfetta integrazione tra creatività e flusso di lavoro, consentendo di ottimizzare il processo di risoluzione dei problemi.

Il diagramma contiene solo quattro categorie di cause, ma è facilmente personalizzabile. È possibile aggiungere non solo altre forme, ma anche adesivi, grafici e griglie. È anche possibile includere della musica per alleggerire l'atmosfera e rendere il diagramma più piacevole sessione di brainstorming più divertente e produttiva. Aggiungete animazioni stravaganti per creare una visualizzazione interessante che coinvolgerà sicuramente gli spettatori.

Canva offre numerose funzionalità. È possibile presentare il modello a schermo intero, condividerlo con i compagni di squadra o esportarlo come immagine o file PDF. Scarica questo modello

I 10 migliori modelli di diagramma a lisca di pesce - Una panoramica

Nella tabella seguente troverete una breve panoramica di tutti i modelli e dei loro vantaggi:

Vantaggi dell'utilizzo di un modello di diagramma a lisca di pesce

L'uso di un modello di diagramma a lisca di pesce comporta molti vantaggi. I più importanti sono:

Efficienza: Il modello fornisce un quadro per una rapida risoluzione dei problemi,snellire il flusso di lavoroe vi aiuta a tenere il passo con laprogetto2. Visualizzazione: È possibile registrare i propri pensieri e organizzarli in modo logico e comprensibile Collaborazione: Con tutte le informazioni riassunte e raggruppate, è più facile discutere i passi successivi e prendere decisioni collaborative Miglioramento: Un processo di risoluzione dei problemi ottimizzato consente all'azienda di risolvere rapidamente i problemi e di continuare a crescere

Provate questi modelli di diagramma a lisca di pesce e verificate voi stessi

Nessun problema è troppo difficile da capire. Alcuni sono difficili da risolvere, ma la maggior parte di essi può essere risolta se scomposta in pezzi di dimensioni ridotte. Una volta individuate le potenziali cause, sarà più facile trovare la soluzione. 🎣

Un diagramma a lisca di pesce può aiutarvi a raggiungere il successo, aiutandovi a navigare nelle profondità dell'analisi dei problemi e a emergere con una visione chiara, pronta ad agire!