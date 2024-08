15 Migliori strumenti software per diagrammi di flusso nel 2024

Esiste qualcosa di più potente dell'umile diagramma di flusso?

Sia che stiate visualizzare processi e dati complessi o la mappatura di un percorso del cliente questi strumenti vi permettono di riflettere sui problemi, di individuare le questioni e di creare prodotti eccellenti che i vostri clienti apprezzeranno. Tutto ciò che serve è l'idea giusta, un po' di lavoro e un software per diagrammi di flusso che faccia al caso vostro.

Ma con le tante scelte che ci sono oggi su Internet, come si fa a scegliere quello più adatto alle proprie esigenze? In questo articolo esamineremo 15 dei migliori strumenti software per diagrammi di flusso del 2024 ed esploreremo alcune delle loro caratteristiche principali, in modo che possiate ottenere uno strumento in grado di gestire qualsiasi cosa gli venga proposta.

Cosa rende un buon software per diagrammi di flusso

Gli strumenti per i diagrammi di flusso possono variare da quelli di base a quelli super avanzati. Ciononostante, ci sono alcune caratteristiche comuni che dovreste aspettarvi dal vostro software per diagrammi di flusso.

Queste includono:

Un'interfaccia facile da usare

Possibilità di aggiungere immagini, forme e testo

Possibilità di creare diagrammi multipli (come i diagrammi di affinità) da un unico modello

Supporto per la collaborazione e la condivisione in tempo reale all'interno di un gruppo di lavoro

Integrazione con altri strumenti

Librerie di simboli integrate,modelli di diagrammi di flussoe temi

Disegni dall'aspetto intelligente

Tenendo conto di queste caratteristiche, diamo un'occhiata ai 15 migliori strumenti software per i diagrammi di flusso disponibili nel 2024.

I 15 migliori strumenti software per i diagrammi di flusso nel 2024 Creare diagrammi e diagrammi di flusso è qualcosa che un'azienda deve fare ogni giorno. In questo elenco, analizziamo tutti i fattori più importanti da considerare nel software per diagrammi di flusso, in modo che possiate trovare lo strumento più adatto a voi.

Convertite le forme in attività sulla vostra lavagna ClickUp per iniziare immediatamente a mettere in pratica il vostro diagramma di flusso

ClickUp potrebbe non essere il primo nome a cui si pensa quando si tratta di creare diagrammi di flusso, ma noi pensiamo che dovrebbe esserlo.

Con Mappe mentali di ClickUp ha tutto ciò che serve per creare diagrammi di flusso intelligenti, collaborativi e di bell'aspetto in pochi minuti.

Inoltre, i team possono utilizzare la nostra lavagne interattive per lavorare insieme in tempo reale e creare un grafico che rifletta l'esperienza raccolta dal team.

Creare mappe mentali e diagrammi di flusso collaborativi con ClickUp Whiteboard

Potete anche sfruttare i nostri numerosi modelli per velocizzare il lavoro. Questi includono Il modello di diagramma di flusso del processo di ClickUp perfetto per tracciare le operazioni aziendali.

Caratteristiche:

Tonnellate di modelli eesempi di diagrammi da cui imparare

La lavagna interattiva semplifica il lavoro in tempo reale con i colleghi di tutto il mondo

Il sistema intelligente di creazione di diagrammi di flusso consente a chiunque di creare rapidamente risorse visive dall'aspetto professionale

Pro:

Si integra direttamente con il nostro software di gestione delle attività per migliorare ulteriormente la qualità del lavorogestione del flusso di lavoro* Possibilità di aggiungere facilmente immagini e link al diagramma di flusso

Il sistema flessibile e la serie di modelli consentono di creare diagrammi di flusso a corsia di marcia,mappe mentalie altro ancora

Il modello di diagramma di flusso Swimlane di ClickUp aiuta a visualizzare i flussi di lavoro e a identificare i ruoli nei progetti

Cons:

È molto più facile da fare su un desktop che su un cellulare

Richiede tempo per imparare tutte le funzioni di ClickUp

Prezzi:

Gratuito per sempre

Impossibile : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni:

G2 : 4.7/5 (6.000+ recensioni)

: 4.7/5 (6.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Miro

via Miro Quando si tratta di creare ottimi diagrammi di flusso, Miro è considerata una delle opzioni più affidabili del settore.

Con Miro si ha accesso a un sistema di progettazione competente, a una tonnellata di modelli e a un numero di funzioni sufficiente a soddisfare quasi tutte le aziende. Questo significa che potete redigere un diagramma di flusso, organigramma o qualsiasi altra risorsa visiva in pochi minuti.

Una delle caratteristiche migliori di Miro è la collaborazione. Che il vostro team si trovi a New York o a Sydney, può lavorare insieme per creare diagrammi di flusso di altissimo livello. Il sistema di lavagna di Miro consente a più persone di modificare contemporaneamente, con chiari indicatori del cursore, in modo che tutti sappiano cosa stanno facendo gli altri.

Inoltre, con l'app Miro, il team può lavorare e collaborare letteralmente ovunque. Tutto ciò rende Miro un'opzione software per diagrammi di flusso davvero interessante.

Caratteristiche:

Un'ampia gamma di modelli per creare rapidamente i vostri diagrammi di flusso

Condivisione con il vostro team e collaborazione sul diagramma di flusso insieme

Si integra con alcuni software di gestione delle attivitàdi aggiungere elementi d'azione ai flussi di lavoro Pro:

Facile creazione di diagrammi di flusso, mappe mentali e altro ancora dall'aspetto intelligente

Semplice collaborazione con i compagni di squadra ovunque si trovino

L'interfaccia utente intuitiva lo rende facile da usare

Contro:

A volte è difficile importare o esportare contenuti da Miro

I conti di grandi dimensioni possono diventare rapidamente difficili da navigare

Prezzi:

Gratuito

Starter : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Business : $16/mese per utente

: $16/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni:

G2 : 4.8/5 (4.000+ recensioni)

: 4.8/5 (4.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.000+ recensioni)

3. Lucidchart

via LucidchartLucidchart è un altro potente creatore di diagrammi di flusso che la vostra azienda dovrebbe esaminare con attenzione.

Innanzitutto, Lucidchart è dotato di molti modelli e funzioni diverse. Ad esempio, è possibile importare dati o personalizzare le forme dei grafici per creare diagrammi di flusso davvero unici per la vostra azienda.

Lucidchart è anche incredibilmente facile da usare. Grazie alla sua funzione di formattazione automatica, Lucidchart regola automaticamente il design dei diagrammi di flusso, in modo che tutto risulti perfetto.

Per quanto riguarda la collaborazione, Lucidchart ha anche qualche asso nella manica. È possibile condividere il lavoro con tutti i membri del team e persino aggiungere commenti a ogni singola forma, in modo che tutti siano sulla stessa pagina.

Tutto questo rende Lucidchart un'opzione interessante per la maggior parte dei team.

Caratteristiche:

Il semplice strumento di disegno allinea automaticamente gli elementi, conferendo all'insieme un aspetto più professionale

Disponibile su Mac, Linux e Windows

Si integra con le principali piattaforme che probabilmente già utilizzate, come Office o Google Workspace

Pro:

Le ottime funzioni di formattazione automatica lo rendono un piacere da usare

Può creare moltissimi tipi diversi di grafici e diagrammi

Tanti modelli per ridurre il tempo necessario a creare un diagramma di flusso

Contro:

L'account gratuito può essere piuttosto limitante

La funzione di collegamento dei dati è interessante ma difficile da usare

Prezzi:

Gratuito

Individuale : $7.95/mese

: $7.95/mese Team : $9.00/mese per utente

: $9.00/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni:

G2 : 4.6/5 (1.000+ recensioni)

: 4.6/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.000+ recensioni)

4. Canva

Creare progetti con Canva Canva è un altro eccellente creatore di diagrammi di flusso da prendere in considerazione, soprattutto se siete alla ricerca di un'opzione più creativa.

Grazie all'intuitivo editor drag-and-drop di Canva, è possibile creare bellissimi diagrammi di flusso da modelli in pochi minuti. Inoltre, grazie all'ampia libreria di illustrazioni e icone, è facile personalizzare il progetto e renderlo davvero unico.

Canva si concentra anche sul rendere semplice la collaborazione con il vostro team. In Canva è possibile aggiungere commenti, condividere progetti e persino creare versioni dello stesso progetto in modo che tutti possano utilizzarle.

Nel complesso, Le caratteristiche di Canva lo rendono un'opzione fantastica per creare diagrammi di flusso in modo facile e veloce. Inoltre, poiché si tratta di un programma così popolare, è possibile che abbiate già un account Canva pronto all'uso.

Caratteristiche:

Un'ampia selezione di icone e strumenti gratuiti per creare qualsiasi tipo di diagramma

Tagga i colleghi per avere un feedback sui tuoi progetti

Possibilità di trasformare facilmente le presentazioni in diagrammi di flusso con un semplice clic

Pro:

Ideale per qualsiasi tipo di visualizzazione dei dati

La maggior parte delle persone ha una certa esperienza nell'uso di questa piattaforma

Tanti modelli tra cui scegliere

Contro:

Non è così intuitivo come altri creatori di diagrammi di flusso appositamente costruiti

Può essere lento da caricare e difficile da mantenere organizzato

Prezzi:

Gratuito

Pro : $12.99/mese per utente

: $12.99/mese per utente Team: $14.99/mese per utente

Valutazioni e recensioni:

G2 : 4.7/5 (1.000+ recensioni)

: 4.7/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (11.000+ recensioni)

5. Disegno intelligente

Esempio di grafico PERT di SmartDraw Disegno intelligente è un potente strumento software per la creazione di diagrammi di flusso, pensato per chi ha bisogno di creare molte risorse visive per la propria attività.

Con SmartDraw è possibile creare oltre 70 tipi di diagrammi, dai diagrammi di flusso agli schemi. Inoltre, dispone di potenti opzioni di personalizzazione e collaborazione, per cui la stesura di questi disegni è un gioco da ragazzi.

Una delle caratteristiche principali di SmartDraw è la capacità di creare disegni CAD. Questi consentono all'azienda di progettare planimetrie o disegni architettonici. La maggior parte delle aziende che cercano software per diagrammi di flusso probabilmente non avrete bisogno di queste funzioni, ma se ne avete bisogno, SmartDraw potrebbe essere il software per diagrammi di flusso che stavate cercando.

Caratteristiche:

La funzione CAD consente di progettare in modo professionale

I modelli di design hanno un aspetto elegante e moderno

Creazione di diagrammi direttamente dai dati con le estensioni integrate

Pro:

Un fantastico servizio clienti è a disposizione per aiutarvi con le vostre domande

Il potente motore consente di creare grafici e diagrammi professionali

I diagrammi di flusso si creano praticamente da soli, in quanto il diagramma si riallinea automaticamente man mano che vengono aggiunti altri elementi

Contro:

Include molte funzioni che non sono necessarie se si ha bisogno solo di un creatore di diagrammi di flusso

Le funzioni avanzate possono essere difficili da imparare per gli utenti non tecnici

Prezzi:

Individuale : $9.95/mese

: $9.95/mese Team : $5.95/mese per utente

: $5.95/mese per utente Sito: $2.995/anno

Valutazioni e recensioni:

G2 : 4.6/5 (186 recensioni)

: 4.6/5 (186 recensioni) Capterra: 4.1/5 (110 recensioni)

6. Capriccioso

Via Whimsical Capriccioso è un creatore di diagrammi di flusso che si concentra sulla possibilità di creare diagrammi di flusso veramente originali e creativi.

Dispone di tutte le funzionalità di base che ci si aspetta, come l'editing drag-and-drop, la collaborazione in tempo reale con i membri del team e l'integrazione con altre applicazioni popolari.

Tuttavia, presenta anche alcune caratteristiche uniche, non presenti in altri prodotti. Per esempio, Whimsical ha uno strumento integrato di mappatura mentale AI che suggerisce nuovi argomenti da aggiungere alla mappa mentale. Forse non è la caratteristica più importante, ma è sicuramente un aspetto piacevole e aiuta questo prodotto a distinguersi dagli altri presenti in questo elenco.

Caratteristiche:

Un gran numero di icone preconfezionate facilita la creazione di un diagramma di flusso dall'aspetto migliore

Permette di creare facilmente wireframe per nuovi prodotti

Si integra con strumenti come Figma, Slack e altri ancora

Pro:

Incredibilmente intuitivo

Comodo per poter fare brainstorming, diagrammi di flusso e wireframe in un unico posto

I modelli personalizzabili consentono di risparmiare un sacco di tempo

Contro:

La mancanza di funzioni di gestione dei progetti significa che dovrete trovare qualcos'altro per farlo

Non permette di creare colori personalizzati

Prezzi:

Inizio : Gratuito

: Gratuito Pro : $12/mese per editore

: $12/mese per editore Organizzazione: $20/mese per editore

Valutazioni e recensioni:

G2 : 4.6/5 (120 recensioni)

: 4.6/5 (120 recensioni) Capterra: 4.7/5 (49 recensioni)

7. ConcettoDisegno

Tramite ConceptDraw

Se siete alla ricerca di uno strumento per diagrammi di flusso più serio e professionale, allora ConceptDraw è l'opzione che fa per voi.

ConceptDraw offre funzioni come strumenti di disegno vettoriale, modelli di progettazione dettagliati e persino il supporto per i formati di file più diffusi, come SVG, PDF e PNG. È inoltre dotato di numerose opzioni di collaborazione che consentono ai team di lavorare insieme per creare un diagramma di flusso complesso.

L'unico inconveniente di ConceptDraw è che può essere un po' complicato per i principianti. Tuttavia, se vi sentite a vostro agio con gli strumenti tecnici e avete un po' di tempo per imparare le basi, ConceptDraw è una scelta eccellente per creare diagrammi di livello professionale per la vostra azienda.

Caratteristiche:

Suite completamente funzionale che consente di creare diagrammi di flusso, diagrammi complessi, infografiche e praticamente qualsiasi altra risorsa visiva

Esportazione in diversi tipi di file e programmi

Acquisto singolo invece di un abbonamento ricorrente

Pro:

Include una versione completamente nativa per MacOS e Windows

La grafica di alta qualità aiuta a distinguersi dal resto del gruppo

Più funzioni di molti concorrenti

Contro:

Ad alcuni non piace la struttura dei prezzi

Non è basato sul web

Prezzi:

ConceptDraw PROJECT 13: $299 per licenza

$299 per licenza ConceptDraw DIAGRAM 16: $199 per licenza

$199 per licenza ConceptDraw MINDMAP 14: $199 per licenza

$199 per licenza ConceptDraw OFFICE 9: $299 (include progetto, diagramma e mappa mentale)

Valutazioni e recensioni:

G2 : 4.4/5 (24 recensioni)

: 4.4/5 (24 recensioni) Capterra: 4.5/5 (28 recensioni)

8. Disegnare.io

via Draw.io Draw.io è lo strumento gratuito per diagrammi di flusso più semplice di questo elenco. Tuttavia, il bello di questo programma è la sua semplicità.

Non c'è bisogno di accedere o di pagare: basta avviarlo e creare subito un piccolo diagramma di flusso.

È dotato di tutte le icone e le funzioni di base che si desiderano. È anche facile esportare ciò che si crea sul computer o su altri programmi come Google Drive.

Il più grande svantaggio di Draw.io è che non ha le caratteristiche di altre opzioni software. Questo lo rende perfetto per chi ha bisogno di creare un diagramma di flusso di base solo una volta al mese, ma una scelta non proprio ideale se il vostro team ha bisogno di qualcosa di più.

Caratteristiche:

Software di diagrammi gratuito basato sul Web

Le funzionalità di Scratchpad consentono di importare le proprie forme

Salvataggio in più luoghi o programmi come Drive o GitHub

Pro:

Non è richiesto alcun login ed è totalmente gratuito

Così semplice che quasi tutti possono usarlo

Abbastanza flessibile da poter creare praticamente tutto ciò di cui si ha bisogno

Contro:

Meno funzioni rispetto ad altre opzioni

Aspetto meno professionale di quello che molte aziende vorrebbero

Prezzi:

Gratuito

Valutazioni e recensioni:

G2 : 4.3/5 (380 recensioni)

: 4.3/5 (380 recensioni) Capterra: 4.5/5 (670 recensioni)

9. Google Docs

via Google Docs Siate onesti, sapevate di essere di poter creare diagrammi di flusso su Google Docs ?

Nonostante la sua popolarità, non sono molte le persone che utilizzano il suo software per i diagrammi di flusso, il che è un peccato perché ha i suoi lati positivi.

Ad esempio, è comodo che sia già parte di Google Docs, quindi non è necessario scaricare nulla per iniziare. Inoltre, si tratta di una piattaforma che la maggior parte delle persone sa già usare, per cui si può facilmente iniziare a utilizzarla senza bisogno di alcuna formazione.

Tuttavia, alla fine dei conti, Google Docs non è un creatore di diagrammi di flusso dedicato. Per questo motivo, manca di molte delle funzioni avanzate e delle opzioni di personalizzazione che si possono ottenere con altre offerte. Quindi, se cercate un'opzione semplice e familiare, provate Google Docs.

Caratteristiche:

I modelli gratuiti di numerosi componenti aggiuntivi semplificano la creazione di diagrammi di flusso

Facile inserimento di questi diagrammi direttamente in Google Docs

Possibilità di caricare le proprie forme o icone per un uso futuro

Pro:

Probabilmente è uno strumento che state già utilizzando

Fantastico prodotto gratuito

Aggiornato frequentemente da Google

Contro:

Non ha un aspetto molto gradevole

Ci sono strumenti più semplici da usare in questa lista

Prezzi:

Questi piani sono per l'intera suite Google Workspace, che include Google Docs, Gmail, Drive e altro ancora.

Gratuito

Business Starter : $5,40/mese per utente

: $5,40/mese per utente Business Standard : $10,80/mese per utente

: $10,80/mese per utente Business Plus : $18/mese per utente

: $18/mese per utente Enterprise: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni:

G2 : 4.6/5 (40.000+ recensioni)

: 4.6/5 (40.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (14.000+ recensioni)

10. Cacoo

Tramite nuLab Cacoo è destinato alle aziende che desiderano che il processo di creazione dei diagrammi di flusso sia privo di problemi. Questo programma basato su cloud ha tutte le caratteristiche standard che ci si aspetta da una piattaforma di diagrammi di flusso, più alcuni extra come le videochiamate in-app per la collaborazione e le opzioni di gestione intelligente dei team per le organizzazioni.

Inoltre, è incredibilmente facile da usare e dispone di numerose esercitazioni, in modo che voi e il vostro team possiate diventare rapidamente esperti.

L'elemento chiave che distingue Cacoo dalla concorrenza è la sua organizzazione. Cacoo consente di creare gruppi di lavoro e di modificare le impostazioni di condivisione, in modo da poter trovare tutti i grafici del team in un unico posto.

È un'ottima soluzione per le grandi aziende che hanno bisogno di un'organizzazione supplementare per sfruttare appieno uno strumento.

Caratteristiche:

Importazione di dati e creazione automatica di grafici visivi con la funzione Grafici dinamici

Collaborazione con i membri del team in video

Sistema organizzativo intelligente per rendere facilmente accessibili i diagrammi di flusso del team

Pro:

I grafici rendono i processi complessi intelligenti e moderni

I video in-app aiutano molto la collaborazione

Le funzioni di gestione del team aiutano a mantenere i grafici organizzati a livello di team

Contro:

Curva di apprendimento ripida per scoprire tutte le sue funzioni

Non include tutte le integrazioni che si desiderano

Prezzi:

Gratuito

Pro: $6/mese

$6/mese Team: $6/mese per utente

Valutazioni e recensioni:

G2 : 4.4/5 (162 recensioni)

: 4.4/5 (162 recensioni) Capterra: 4.7/5 (145 recensioni)

11. Creately

via Creately Se state cercando un programma di creazione di diagrammi di flusso potente e facile da usare, non cercate oltre Creately. Creately ha tutte le caratteristiche che si desiderano in un grande programma di diagrammi di flusso, con molti modelli di design e opzioni di personalizzazione per ottenere il grafico giusto.

Una caratteristica di spicco è la capacità di incorporare senza problemi testo ricco in un grafico. In questo modo il team può facilmente aggiungere ulteriori dettagli e contesti a un grafico in modo che tutti sappiano esattamente cosa sta succedendo.

Nel complesso, Creately offre un'esperienza completa di creazione di diagrammi di flusso che il vostro team apprezzerà. Se siete alla ricerca di uno strumento affidabile e potente, provate Creately.

Caratteristiche:

I cursori in tempo reale semplificano la creazione di un documento con più persone

Oltre 8.000 modelli e 200.000 esempi

Aggiunta di testo ricco al diagramma in modo impeccabile

Pro:

Modelli di diagrammi di flusso personalizzabili

Valore fantastico per il suo account gratuito

I grafici hanno un aspetto molto professionale

Contro:

Può essere difficile scoprire tutto ciò che questo strumento può fare

La funzione di ricerca potrebbe essere migliorata per un'esperienza migliore

Prezzi:

Gratuito

Starter: $8/mese per utente

$8/mese per utente Azienda: $149/mese

$149/mese Impresa: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni:

G2 : 4.3/5 (523 recensioni)

: 4.3/5 (523 recensioni) Capterra: 4.4/5 (162 recensioni)

12. Microsoft Visio

via Visio Microsoft Visio è una potente applicazione per la creazione di diagrammi.

Con Microsoft Visio è possibile creare rapidamente e facilmente diagrammi di flusso, organigrammi, diagrammi di rete, planimetrie, progetti di ingegneria, ecc. Include anche modelli per aiutarvi a iniziare. È inoltre possibile personalizzare le forme e aggiungere etichette di testo o immagini per creare il diagramma perfetto.

Caratteristiche

ModificaExcelin grafici

Diagrammi di rete e modelli già pronti

Forme, colori e connettori personalizzabili

Pro

Può utilizzare migliaia di simboli di varie categorie come dispositivi, flussi, ecc.

Dispone di numerose funzioni facili da usare

L'integrazione con altri prodotti Office è ottima

È facile trovare risorse Visio online.

Cons

La formattazione è una sfida quando si hanno progetti di grandi dimensioni ed è difficile visualizzarli tutti

Il costo è più elevato rispetto agli strumenti della concorrenza

Ha meno integrazioni rispetto ad altri strumenti di diagramming

Prezzi

Piano 1 di Visio : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Visio Plan 2: $15/mese per utente

13. Murale

via Murale Mural è un potente strumento online specializzato nella collaborazione visiva. È particolarmente utile per i team che vogliono costruire diagrammi di flusso, diagrammi e mappe in modo collaborativo e in tempo reale.

Caratteristiche

Ampia gamma di modelli per sessioni di brainstorming, pianificazione, strategia e altro ancora, che facilitano la creazione di diagrammi di flusso

Permette la collaborazione in tempo reale con la possibilità di vedere i cursori e le azioni degli altri utenti

Pro

Funzionalità di integrazione con app come DropBox, Google Drive e Slack, che consentono un flusso di lavoro senza interruzioni

Le funzioni di facilitazione, come timer, votazione e convocazione, possono guidare le sessioni di brainstorming e decisionali

Cons

L'interfaccia utente può risultare un po' troppo complessa per chi si avvicina per la prima volta al software e richiede un po' di tempo per orientarsi

Non è disponibile una modalità offline, il che significa che è sempre necessaria una connessione a Internet per accedere agli spazi di lavoro

Prezzi

Starter ($12/utente al mese)

Plus ($20/utente al mese)

13. FigJam

via Figma FigJam è uno strumento di lavagna online creato da Figma per favorire la collaborazione di gruppo. È ideale per sessioni di brainstorming, creazione di diagrammi di flusso e disegno di diagrammi in un ambiente interattivo e online.

Caratteristiche

Offre un'interfaccia intuitiva con strumenti di disegno facili da usare

Collaborazione in tempo reale consente ai membri di un team di lavorare insieme senza soluzione di continuità

Pro

Fornisce funzioni utili comenote appiccicosetimbri e chat con cursore che incoraggiano l'interazione del team

È disponibile un livello gratuito, ideale per i team più piccoli o per le aziende con un budget limitato

Cons

Sebbene FigJam offra un'esperienza d'uso semplice e pulita, alcuni utenti potrebbero ritenere che manchino le funzioni avanzate presenti in altri strumenti per i diagrammi di flusso

Al momento non esiste un'opzione per lavorare offline, quindi è necessaria una connessione a Internet per accedere ai progetti

Prezzi

Starter: Gratuito

Gratuito Professionale: $3/mese per sede (fatturati annualmente)

$3/mese per sede (fatturati annualmente) Organizzazione: $5/mese per sede (fatturati annualmente)

$5/mese per sede (fatturati annualmente) Impresa: $5/mese per sede (fatturati annualmente)

15. FlussoMapp

via FlowMapp FlowMapp è uno strumento di pianificazione UX che aiuta a creare sitemap visivi, flussi di utenti, diagrammi e altro ancora. È adatto a designer e creativi che devono pianificare visivamente i loro progetti.

Caratteristiche

Permette agli utenti di allineare visivamente l'architettura dei loro siti web con gli obiettivi aziendali

Ha un'interfaccia intuitiva adatta agli utenti non tecnici, con i diagrammi di flusso utente facili da creare, condividere e su cui collaborare

Pro

Offre integrazioni con Slack e Google Sheets che migliorano il flusso di lavoro

Cons

Le funzionalità di gestione dei progetti della piattaforma sono limitate rispetto a software simili

Alcuni utenti potrebbero trovare i piani tariffari leggermente costosi se utilizzano solo un numero limitato di funzionalità.

Prezzi

Gratuito : $0

: $0 Pro : $18/mese per utente

: $18/mese per utente Team : $54/mese per un massimo di cinque membri del team

: $54/mese per un massimo di cinque membri del team Agenzia: $180/mese per un numero illimitato di membri del team

Trova il miglior software per diagrammi di flusso per il tuo team

Complessivamente, questo elenco sta solo scalfendo la superficie di tutte le opzioni disponibili per la creazione di diagrammi di flusso. Indipendentemente dal tipo di funzioni che cercate, c'è un programma che fa al caso vostro: basta trovarlo.

Complessivamente, questo elenco sta solo scalfendo la superficie di tutte le opzioni disponibili per la creazione di diagrammi di flusso. Indipendentemente dal tipo di funzioni che cercate, c'è un programma che fa al caso vostro: basta trovarlo.