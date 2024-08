10 Migliori alternative e concorrenti gratuiti di Microsoft Visio nel 2024

Gli strumenti di diagramma come Microsoft Visio sono indispensabili per i team che devono visualizzare idee e processi. Voi vedere i diagrammi in azienda wiki, documenti strategici, piani di ingegneria e specifiche tecniche.

Ma Visio può essere costoso. E francamente non è adatto a tutti.

Forse siete alla ricerca di un software di visualizzazione che vi permetta di tirare fuori la vostra creatività. Forse volete un un'integrazione più fluida con la lavagna o uno strumento da inserire nella vostra piattaforma di gestione dei progetti. O forse vi serve solo un'applicazione gratuita per creare mappe mentali personali e gestione del flusso di lavoro .

Qualunque siano le vostre esigenze, vi abbiamo pensato noi con questo elenco delle 10 migliori alternative gratuite a Microsoft Visio.

Cosa cercare in un'alternativa a Microsoft Visio?

Prima di immergerci nell'elenco, esaminiamo alcune caratteristiche da considerare quando si cerca un'alternativa a Microsoft Visio:

Interfaccia utente intuitiva: Questo software ha un'interfaccia che vi permette di riconoscere le funzioni di cui avete bisogno e di accedervi rapidamente? Se siete abituati a lavorare su Microsoft Visio (e lo amate), potreste voler scegliere un software di diagramming che vi offra un'esperienza utente simile.

Questo software ha un'interfaccia che vi permette di riconoscere le funzioni di cui avete bisogno e di accedervi rapidamente? Se siete abituati a lavorare su Microsoft Visio (e lo amate), potreste voler scegliere un software di diagramming che vi offra un'esperienza utente simile. **Questo software di diagramming offre la complessità necessaria per il vostro caso d'uso specifico? Offre il livello di personalizzazione richiesto?

Fonti di dati: È in grado di estrarre i dati da fogli di calcolo e dasoftware di business intelligence con pochi clic? Può importare file Visio?

È in grado di estrarre i dati da fogli di calcolo e dasoftware di business intelligence con pochi clic? Può importare file Visio? Collaborazione in tempo reale: Permette a voi e ai vostri compagni di squadra di modificare e commentare lo stesso progetto nello stesso momento?

Permette a voi e ai vostri compagni di squadra di modificare e commentare lo stesso progetto nello stesso momento? Prezzo: Ha una versione gratuita? Potete permettervi di pagare per avere più funzioni?

Per aiutarvi a scegliere, abbiamo preparato un elenco di alcuni dei software più popolari (e gratuiti!) che possono sostituire Microsoft Visio nel vostro stack tecnologico. Ad eccezione di Google Drawings e Coggle, i software di questo elenco sono in grado di leggere e modificare i file di Visio per facilitare la transizione.

Le 10 migliori alternative a Microsoft Visio

Consultate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è una piattaforma di produttività e collaborazione end-to-end basata su cloud. È dotata di Lavagne ClickUp uno strumento di collaborazione visiva. Poiché le Whiteboard sono integrate nella piattaforma, non è necessario passare da uno strumento all'altro quando creare flussi di lavoro , matrici e mappe mentali.

Gli appunti, le foto, i documenti e i compiti a cui dovete fare riferimento vivono su un'unica piattaforma e potete collegarli o inserirli nel vostro diagramma per un flusso di lavoro fluido. (Non scherziamo quando diciamo che ClickUp è l'unica applicazione che le sostituisce tutte)

Se avete bisogno di accedere ai file da altri software come Airtable, Excel, Wrike, Trello o Google Drive, è sufficiente integrarli con ClickUp.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Mappe mentali di ClickUp per il brainstorming e la visualizzazione delle idee

Trascinate, rilasciate e collegate facilmente gli oggetti per disegnare connessioni e flussi di lavoro

Aggiungete un contesto al vostro diagramma inserendo link web, attività tracciabili, note e immagini

Creare un modello oscegliere tra decine di modelli sulla piattaforma ClickUp

Interfaccia fluida per disegnare a mano libera

Supporta la collaborazione in tempo reale

Limitazioni di ClickUp

Strumento Whiteboard non è disponibile sull'applicazione mobile di ClickUp (non ancora, almeno!)

Potrebbe essere eccessivo per i nuovi utenti con poca esperienza nella creazione di diagrammi

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

ClickUp valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

4.7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Lucidchart

via LucidchartLucidchart è uno spazio di lavoro per la visualizzazione, il diagramma e la lavagna virtuale. È ideale per progetti di varia complessità, dal Diagrammi UML e wireframe al business mappe dei processi e visualizzazioni del codice .

L'azienda sostiene che circa il 99% delle aziende Fortune 500 utilizza Lucidchart, il che significa che è un'alternativa ideale a Microsoft Visio per le aziende con esigenze di utilizzo e sicurezza di livello aziendale.

Le migliori caratteristiche di Lucidchart

Dispone di automazioni per organigrammi e mappe mentali,Diagrammi di sequenza UML, il collegamento dei dati e altre attività di diagramma di routine

Consente di creare e modificare i diagrammi offline

Si integra con Google Workspace, Salesforce, Bamboo HR e altre fonti di dati

Esportazione di tavole dalla lavagna Lucidspark per creare diagrammi rapidi su Lucidchart

Limitazioni di Lucidchart

Si rallenta quando si cerca di inserire immagini di alta qualità nei grafici

Può confondere gli utenti che si avvicinano per la prima volta a Lucidchart

Le icone personalizzate non si comportano sempre come gli elementi predefiniti

Prezzi di Lucidchart

**Gratuito

Individuale: $7.95

$7.95 Team : $9/mese per utente

: $9/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Lucidchart

G2: 4.6/5 (1.000+ recensioni)

4.6/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.000+ recensioni)

3. Creately

via Creately Creately permette di creare facilmente immagini, come mockup, organigrammi e mappe di processo. È possibile iniziare con una tela vuota per la creazione di diagrammi liberi o con uno delle migliaia di modelli disponibili.

Se siete alle prime armi con i software di diagramming o trovate Microsoft Visio difficile da usare, probabilmente vi piacerà usare Creately, perché la sua interfaccia è facile da imparare.

Le migliori caratteristiche di Creately

Collegare e sincronizzare i dati dalle fonti di dati, in modo che qualsiasi modifica ai dati si rifletta automaticamente nelle visualizzazioni

Aggiunta di attività e contesto, come note e metadati, a qualsiasi oggetto visivo del diagramma

Offre una visione delle attività assegnate a voi stessi in tutti i flussi di lavoro e i diagrammi

Dispone di conferenze in-app

Limitazioni di Creately

L'interfaccia utente di trascinamento è a volte difettosa e gli oggetti non reagiscono nel modo previsto

Errori occasionali di salvataggio

Può essere lento caricare diagrammi complessi di grandi dimensioni con molti oggetti

Prezzi di Creately

**Gratuito

Starter: $5/mese per utente

$5/mese per utente Azienda: $89/mese per utenti illimitati

$89/mese per utenti illimitati Impresa: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Creately

G2: 4.3/5 (300+ recensioni)

4.3/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (100+ recensioni)

4. Nulab

Via Nulab

Nulab è una suite di collaborazione con strumenti integrati per la gestione di progetti di gruppo, riunioni online e creazione di diagrammi. Il suo strumento di creazione di diagrammi, Cacoo consente a più utenti di modificare simultaneamente lo stesso progetto e di comunicare tramite video e chat all'interno dell'applicazione.

La versione gratuita di Cacoo è un'alternativa ideale a Microsoft Visio per i team virtuali che collaborano occasionalmente alle visualizzazioni e non necessitano di un enorme spazio di archiviazione o di molteplici opzioni di esportazione.

Le migliori caratteristiche di Cacoo (by Nulab)

Collabora in tempo reale con la modifica, i commenti e il monitoraggio delle revisioni da parte di più utenti

Fornisce una cronologia completa delle versioni in modo da poter confrontare le modifiche apportate al diagramma nel tempo

Molte opzioni di esportazione e condivisione, nonché integrazioni che consentono di incorporare i diagrammi nei contenuti (ad es,wiki aziendali)

Limitazioni di Cacoo (di Nulab)

Non esiste un processo semplice e diretto di raggruppamento degli elementi con un solo clic

Manca la flessibilità dei connettori

Il software è occasionalmente in ritardo

Prezzi di Cacoo (by Nulab)

**Gratuito

Pro: $6/mese per 1 utente

$6/mese per 1 utente Team: $6/utente al mese

Cacoo (by Nulab) valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (100+ recensioni)

4.4/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

5. Miro

via Miro Più di 45 milioni di utenti a livello globale utilizzano Miro per fare brainstorming con i colleghi e vedere le connessioni tra le diverse idee. Questo strumento di whiteboarding è una popolare alternativa a Microsoft Visio per il marketing, l'UX, ingegneria , Agile e team di gestione del prodotto .

Miro è una delle applicazioni più popolari di questo elenco, insieme a Lucidchart. Date un'occhiata a questo Confronto tra Miro e Lucidchart per decidere tra i due (o per vedere se scegliere un'altra opzione).

Le migliori caratteristiche di Miro

Facilissimo da usare con una curva di apprendimento minima

Ottimo per la gestione di workshop grazie alla lavagna infinita, alle videochiamate, al timer e al sistema di votazione

Supporta testo, post-it, documenti, immagini, video e commenti con tag

oltre 100 integrazioni con strumenti come Zoom, Google Workspace, Jira e Notion

Limitazioni di Miro

Molti lag quando più utenti utilizzano lo stesso canvas

L'ampia gamma di funzionalità può sopraffare i nuovi utenti e rendere l'interfaccia utente disordinata

Le opzioni di personalizzazione dei modelli sono limitate

Prezzi di Miro

**Gratuito

Starter: $8/mese per utente

$8/mese per utente Business: $16/mese per utente

$16/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Miro valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (4.000+ recensioni)

4.8/5 (4.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (1.000+ recensioni)

6. Draw.io (ora Diagrams.net)

via Diagrammi.net

Agli utenti più tecnici piace Draw.io (ora Diagrammi.net ) per la sua capacità di supportare diagrammi e diagrammi di flusso complessi. Poiché il software è open-source, è possibile adattarlo alle proprie esigenze e incorporarlo in diverse piattaforme, sia tramite integrazione diretta, sia tramite un'estensione web di Chrome, sia come funzione aggiuntiva.

E soprattutto è un'alternativa completamente gratuita a Visio.

Le migliori caratteristiche di Draw.io (Diagrams.net)

Permette di scegliere dove archiviare i dati: sul dispositivo, su GitHub o GitLab, o su una piattaforma di archiviazione cloud

Modifica dei diagrammi dove e quando si vuole: sull'applicazione web, in modalità offline (Windows, Mac o Linux) o su una piattaforma di terze parti comeAtlassiannotion o Google Workspace

Dispone di plugin per la barra laterale personalizzata, l'assistente vocale, l'animazione e altro ancora

Facile incorporazione e importazione di vari tipi di file ed elementi, tra cui iframe, HTML, SVG, file Lucidchart, Griffey e PNG

Limitazioni di Draw.io (Diagrams.net)

I disegni di grandi dimensioni a volte non vengono caricati correttamente, con la sovrapposizione di alcuni elementi

Problemi di allineamento quando si esportano diagrammi di grandi dimensioni in formato PDF

Opzioni limitate per la personalizzazione dei disegni delle linee, come il loro stile e spessore

Prezzi di Draw.io (Diagrams.net)

Gratuito

Draw.io (Diagrams.net) valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (300+ recensioni)

4.3/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (300+ recensioni)

Controlla questi_

**Alternative a Draw.io_

!

7. EDrawMax

via EDrawMax

Con EDrawMax è possibile creare diagrammi, diagrammi di flusso , planimetrie e molto altro ancora in pochi minuti. Il software si concentra sull'esperienza dell'utente, in modo che sia facile trovare le funzioni e gli strumenti necessari.

È possibile ottenerlo come strumento indipendente o come parte di un bundle con altre applicazioni EDraw, come ad esempio mappatura mentale dedicata e ai diagrammi di Gantt.

Le migliori caratteristiche di EDrawMax

Attualmente è disponibile per il download e l'utilizzo a vita con un pagamento unico (anche se l'azienda intende passare a un modello di abbonamento puro nel 2023)

Interfaccia minimale e ordinata

Dispone di modelli per un'ampia varietà di casi d'uso aziendali, tecnici e di progettazione

La versione scaricabile è multipiattaforma (Windows, macOS e Linux)

Limitazioni di EDrawMax

Nessuna opzione di pagamento mensile

Alcune recensioni affermano che i team del servizio clienti impiegano tempo per rispondere a domande e reclami

Può essere difficile da usare per i novizi della creazione di diagrammi e per gli utenti non tecnici

Prezzi di EDrawMax

per i privati

Prova gratuita

Piano annuale: $8,25/mese, con fatturazione annuale

$8,25/mese, con fatturazione annuale Piano a vita: 198 dollari in un'unica soluzione

per le aziende

Piano annuale per team: $8,43/utente al mese, con fatturazione annuale

$8,43/utente al mese, con fatturazione annuale Piano aziendale: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di EDrawMax

G2: 4.3/5 (60+ recensioni)

4.3/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

8. Disegni di Google

Tramite Google

Parte di Google Workspace, Disegni di Google è un'applicazione basata sul Web che si integra con Docs, Slides e Sheets. Il software è tuttavia rudimentale rispetto a Microsoft Visio.

Se create diagrammi e grafici di base e svolgete gran parte del vostro lavoro su G Suite, Google Drawings può soddisfare le vostre esigenze.

Le migliori caratteristiche di Google Drawings

Permette di incorporare video ed elementi grafici direttamente in Google Suite, riducendo la necessità di passare da un'applicazione all'altra

Trascinare e rilasciare elementi per creare rapidamente diagrammi

Viene fornito con una libreria di foto stock royalty-free

Supportacollaborazione in tempo reale Limitazioni di Google Drawings

Non è l'ideale per i progetti con un elevato numero di dati, a causa del numero limitato e della varietà di elementi

Capacità limitata di personalizzare lo stile e l'aspetto dei diagrammi

Nessuna modalità offline, quindi è necessaria una connessione a Internet

Prezzi di Google Drawings

Gratuito

Google Drawings valutazioni e recensioni

Non ci sono recensioni di G2 o Capterra in questo momento

9. Gliffy

via Gliffy Gliffy è un'applicazione di diagrammi nativa per Confluence e Jira. Se siete utenti di applicazioni Atlassian, ciò significa che non dovrete passare a software diversi per creare o modificare diagrammi di rete, flussi di utenti, wireframe e altre immagini.

Il risultato è un flusso di lavoro più fluido e veloce.

Non utilizzate Confluence? Non c'è da preoccuparsi: Gliffy ha rilasciato anche un'applicazione di diagrammi online per singoli utenti, team e aziende.

Le migliori caratteristiche di Gliffy

Permette di creare diagrammi interattivi senza lasciare l'interfaccia di Confluence

Collega e sincronizza i diagrammi, in modo che ogni aggiornamento di un diagramma si rifletta automaticamente su tutti i suoi duplicati collegati e sulle versioni incorporate

Tutto il testo di un diagramma è completamente ricercabile su Confluence/Jira

Funzioni avanzate di sicurezza e gestione degli accessi

Limitazioni di Gliffy

Occasionali ritardi ed errori quando si lavora con diagrammi di grandi dimensioni

Mancano le app per dispositivi mobili

Il software rallenta quando si presentano grafici grandi e molto dettagliati

Prezzi di Gliffy

gliffy per Confluence e Jira

Prova gratuita

Team di 1-10 utenti: $10/mese a prezzo fisso

$10/mese a prezzo fisso Prezzi a scaglioni per un maggior numero di utenti, a partire da $3,80/mese per utente per 11-100 utenti

per un maggior numero di utenti, a partire da $3,80/mese per utente per 11-100 utenti Team di >100 utenti: Contattare per i prezzi

Gliffy Online

Prova gratuita

Professionale (1-9 utenti): $10/mese per utente

$10/mese per utente Professionale (10-50 utenti)l: $8/mese per utente

$8/mese per utente Enterprise: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Gliffy

G2: 4.4/5 (100+ recensioni)

4.4/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (60+ recensioni)

10. Coggle

via Coggle Coggle è uno strumento di mappatura mentale che aiuta a visualizzare idee, concetti e compiti. Se utilizzate Microsoft Visio principalmente per fare brainstorming con i colleghi o per visualizzare idee e strategie, troverete in Coggle una valida alternativa a Visio.

Tuttavia, non è l'ideale per casi d'uso complessi e altamente tecnici.

Le migliori caratteristiche di Coggle

Possibilità di collegare più diagrammi tra loro, in modo da seguire il flusso da un concetto all'altro

Funzioni di annotazione flessibili, tra cui testo e immagini fluttuanti che non fanno parte dell'albero del diagramma

Salva e tiene traccia di ogni modifica apportata e consente di tornare rapidamente a una versione precedente del diagramma

Più facile da imparare rispetto a molte alternative di Microsoft Visio

Limitazioni di Coggle

Supporta solo l'accesso con Apple, Google Login o Microsoft Account Login (anche se questo potrebbe essere considerato un vantaggio, poiché queste opzioni di accesso offrono sicurezza e consentono di avere una password in meno da ricordare)

Disegni di forme e linee limitati, così come font e colori dei rami

Per i piani gratuiti, tutti i diagrammi sono pubblici e indicizzabili dai motori di ricerca

Prezzi di Coggle

Gratuito

Awesome: $5/mese

$5/mese Organizzazione: $8/mese per utente

$8/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Coggle valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (6 recensioni)

4.8/5 (6 recensioni) Capterra: 4.5/5 (40+ recensioni)

Liberate le vostre idee con l'alternativa ideale a Microsoft Visio

Indipendentemente dalle vostre esigenze, esiste un'alternativa a Microsoft Visio che può aiutarvi a creare diagrammi e immagini in modo rapido e semplice. Ci auguriamo che questo articolo vi abbia dato un'idea di ciò che esiste e vi abbia aiutato a scegliere lo strumento giusto per il brainstorming, la mappatura mentale e la creazione di diagrammi.

Se siete ancora indecisi, potete iscrivervi a ClickUp gratuitamente e provate il vostro spazio di lavoro personalizzabile. Invitate i vostri compagni di squadra, create da uno dei nostri modelli dettagliati o create la vostra Mappa Mentale personalizzata in pochi minuti.

Buona fortuna!