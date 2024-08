Quando si tratta di gestione del progetto l'esecuzione dei compiti principali nel giusto ordine è fondamentale per portare a termine il progetto nei tempi previsti. E quando nel processo sono coinvolti più membri del team, le cose possono complicarsi rapidamente.

I diagrammi di flusso semplificano i processi complessi e li rendono più facili da seguire. Possono aiutare a identificare i colli di bottiglia, a snellire i flussi di lavoro e a migliorare l'efficienza complessiva, rendendoli uno strumento prezioso per la risoluzione dei problemi e il processo decisionale in vari settori.

Utilizzando un modello di diagramma di flusso, è possibile assicurarsi che tutto avvenga nell'ordine giusto e avere un'idea migliore di

come dare priorità ai compiti

rappresentando il vostro flusso di lavoro in un grafico o in un'infografica di facile comprensione.

Per iniziare a usare i diagrammi di flusso, basta sfogliare il nostro elenco di 10 modelli di diagrammi di flusso gratuiti!

Come possono i modelli di diagrammi di flusso essere utili al vostro flusso di lavoro?

Un diagramma di flusso è una rappresentazione visiva di un processo o di una struttura aziendale che utilizza indicazioni come caselle e frecce per mostrare come tutto si incastra.

Un semplice diagramma a diagramma di flusso può mostrare un processo lineare, come ad esempio una

roadmap di prodotto

oppure

mappa del viaggio del cliente

mentre un diagramma di flusso più complesso potrebbe includere più percorsi o diramazioni per mostrare cosa succede se vengono o non vengono soddisfatte determinate condizioni.

Un modello di diagramma di flusso vuoto è un disegno di diagramma di flusso preconfezionato, destinato a un caso d'uso specifico, che si può completare con i dettagli del proprio progetto.

Ne esistono di diversi tipi, come il modello di diagramma di flusso organizzativo o il modello di diagramma di flusso circolare. Un diagramma di flusso dei dati mostra come i dati si muovono all'interno della vostra azienda, mentre un diagramma di flusso

organigramma

rappresenta la struttura organizzativa, mentre un diagramma del flusso di lavoro mostra in modo approfondito un processo passo dopo passo.

È possibile utilizzare i diagrammi di flusso per aiutare a fare brainstorming o

il processo decisionale

o come modello di diagramma di flusso del processo di assunzione per semplificare l'onboarding e altro ancora.

10 Modelli di diagrammi di flusso gratuiti

Creare un diagramma di flusso aziendale da zero può essere molto impegnativo, quindi iniziate con i modelli di diagrammi di flusso di base e proseguite da lì. Ecco 10 modelli di diagrammi di flusso gratuiti tra cui scegliere, che coprono flussi di dati, flussi di utenti, mappatura dei processi e altro ancora.

1. Modello di diagramma di flusso ClickUp Swimlane

Utilizzate un diagramma a corsia di flusso per mostrare chi è responsabile di quali attività

Questo Modello di diagramma di flusso a corsia di nuoto di ClickUp utilizza un diagramma a corsia di nuoto per mostrare una serie di compiti che devono essere eseguiti da più reparti o membri del team.

Cos'è un modello di corsia di nuoto ? È un modello di diagramma che visualizza più responsabilità affiancate, come le corsie parallele di una piscina.

Il vantaggio principale di un diagramma di flusso a corsie è la sua capacità di illustrare le interazioni e le responsabilità tra i diversi individui, team o reparti coinvolti in un processo. È facile visualizzare quali compiti possono iniziare contemporaneamente e quali devono essere completati prima di iniziare il compito successivo. È possibile utilizzare diversi simboli del diagramma di flusso per indicare i punti di inizio e di fine, nonché i compiti decisionali e i punti di controllo. Scarica questo modello

2. Modello di diagramma di flusso dei dati ClickUp

Questo diagramma di flusso dei dati mostra il movimento delle informazioni all'interno di un'organizzazione

Lo spostamento delle informazioni all'interno dell'organizzazione è raramente un processo semplice. È necessario tenere traccia di dove i dati entrano ed escono dal sistema, dove vengono memorizzati e come arrivano da una parte all'altra del sistema. È qui che si rivela utile un modello di diagramma di flusso dei dati!

Questo Modello di diagramma di flusso dei dati ClickUp aiuta a visualizzare questo processo utilizzando cerchi, rettangoli e altre forme di diagramma di flusso codificate a colori. Per personalizzare il modello di diagramma di flusso di base, è possibile riorganizzare le forme e aggiungere etichette.

Un modello accurato di diagramma di flusso dei dati fornisce una rappresentazione visiva che semplifica la comprensione, l'analisi, la progettazione e il miglioramento di sistemi e processi basati sui dati. Promuove una comunicazione efficace, facilita l'individuazione degli errori e contribuisce all'efficienza e all'affidabilità generale del sistema. 📚 Scarica questo modello

3. Modello di diagramma di flusso per la mappatura del progetto ClickUp

Questo diagramma di flusso può aiutarvi a raggruppare i compiti in categorie per una facile visualizzazione

Una mappa del progetto è uno dei modi più efficaci per condividere la vostra visione con gli stakeholder e garantire che tutti siano sulla stessa pagina. Mostrando gli obiettivi, la tempistica e il i risultati da raggiungere con una semplice mappa del progetto, è possibile ridurre un progetto complesso in fasi concrete collegate tra loro. 🛠️

Questo Modello di diagramma di flusso per la mappatura del progetto di ClickUp utilizza icone per rappresentare aree del progetto come Metriche e Operazioni attraverso un software di diagrammi di flusso come Mappe mentali .

Una mappa di progetto è solo un tipo di mappa mentale che si può usare per fare brainstorming di idee, gestire il team membri del team, o dimostrare un ambito di lavoro alle parti interessate attraverso diagrammi di flusso di lavoro.

Prova_ Software per diagrammi di flusso per Mac ! Scarica questo modello

4. Modello di diagramma di flusso del processo ClickUp

Un diagramma di flusso può scomporre un processo complesso in semplici passaggi

È possibile utilizzare il modello Modello di diagramma di flusso del processo ClickUp per rappresentare quasi tutti i tipi di processi aziendali. Questo modello di diagramma di flusso del processo di assunzione è destinato ai team delle risorse umane, con colonne separate per il selezionatore, il responsabile delle assunzioni e il candidato, ma può essere utilizzato anche per il processo di onboarding, per il processo di uscita o per un altro processo della struttura organizzativa o del diagramma di flusso.

Il modello visualizza il processo o il diagramma di flusso, in quanto le frecce indicano l'ordine e la direzione dei compiti, mentre i rettangoli mostrano i compiti chiave come "Invia l'e-mail di rifiuto" o "Pianifica il colloquio finale"

È possibile utilizzare modelli di diagrammi di flusso come questo in ClickUp per personalizzare i diagrammi del flusso di lavoro. Scaricate questo modello

5. Modello di flusso del processo ClickUp

Utilizzate un modello di flusso di processo per delineare le fasi chiave di un processo

Questo Modello di flusso del processo ClickUp utilizza riquadri colorati per mostrare le fasi chiave di un processo aziendale, tra cui Pianificazione, Esecuzione e Valutazione. Il principale vantaggio di un diagramma di flusso di processo è che fornisce una rappresentazione visiva di un flusso di lavoro, consentendo di identificare facilmente colli di bottiglia, inefficienze e aree di miglioramento.

Sebbene i modelli di diagrammi di flusso come questo siano semplici, è possibile trovare altri modelli di diagrammi di flusso modelli di mappe di processo per ClickUp, Excel e Word per progetti più complessi che richiedono diagrammi dettagliati del flusso di lavoro per rappresentare visivamente un processo.

Sia che dobbiate visualizzare un processo di assunzione, un processo di vendita o altro, l'utilizzo di modelli di diagrammi di flusso di processo come questo è un ottimo punto di partenza. Scaricate questo modello

6. Modello di flusso utente ClickUp

visualizzare l'esperienza dell'utente con questo modello di flusso utente_

I modelli di diagrammi di flusso utente aiutano a migliorare l'esperienza dell'utente visualizzando ciò che incontra quando visita il vostro sito web o utilizza la vostra applicazione.

Volete che si iscriva alla vostra lista e-mail o che acquisti un prodotto? Con i diagrammi di flusso visivi, potete visualizzare i passaggi, uno per uno, in modo da capire quante azioni sono necessarie per raggiungere l'obiettivo.

La visualizzazione del flusso di utenti semplifica la comprensione del percorso del cliente e aiuta i team a ottimizzare l'esperienza dell'utente per migliorare i risultati ottenuti KPI . Inoltre, migliora la comunicazione e la collaborazione tra i membri del team fornendo una chiara rappresentazione del percorso dell'utente.

È possibile utilizzare questo Modello di flusso utente ClickUp per iniziare. Sostituite le immagini con schermate del vostro sito web o wireframe per visualizzare l'esperienza dell'utente nei vostri modelli di diagrammi di flusso dei processi. Scaricate questo modello

7. Modello di diagramma di flusso della mappa concettuale di ClickUp

questo modello gratuito di diagramma di flusso collega i concetti ai risultati

Questo Modello di diagramma di flusso della mappa concettuale di ClickUp è tutto all'insegna della creatività. È perfetto per le sessioni di brainstorming e per le prime fasi di pianificazione. I disegni creativi dei diagrammi di flusso suddividono i grandi concetti in sottoconcetti e mostrano quali idee portano a quali risultati.

I modelli di diagrammi di flusso come questi utilizzano la funzione Whiteboards di ClickUp, che consente di trascinare e rilasciare elementi nel diagramma, incorporare documenti Word e persino disegnare. Utilizzatela per progettare diagrammi di flusso creativi in modo da creare una spiegazione visiva accattivante dei concetti che avete in mente.

Bonus:_ Modelli di diagrammi di contesto ! Scarica questo modello

8. Modello di diagramma di flusso semplice in PowerPoint di SlideModel

via SlideModel

Se avete bisogno di modelli di diagrammi di flusso pronti per la presentazione per Microsoft PowerPoint, questo modello di diagramma di flusso semplice per PowerPoint di SlideModel può fare al caso vostro. Questo formato è simile a un modello di mappa dei processi di gestione e utilizza forme e colori semplici per aiutare a distinguere le diverse idee e le frecce per vedere come sono collegate tra loro.

È sufficiente sostituire il testo con le proprie idee e immagini grazie ai modelli di diagrammi di flusso realizzati per PowerPoint.

Sebbene si tratti di un modello di diagrammi di flusso PowerPoint gratuito, per utilizzare tutte le sue funzioni è necessario pagare Microsoft PowerPoint. Una volta acquistato, avrete accesso a una libreria di immagini e potrete scegliere tra animazioni e transizioni accattivanti. Scarica questo modello

9. Modello di diagramma di flusso Excel di Infinity Excel

via Infinity Excel

Excel è noto per la sua capacità di snocciolare numeri, ma ha anche una serie di modelli di diagrammi di flusso che si possono usare insieme ad altri software.

Se non conoscete come creare un diagramma di flusso in Excel per iniziare, utilizzate questo modello di diagramma di flusso in Excel di Infinity Excel. Vi mostrerà come creare nuove forme, linee di raccordo e punti di ancoraggio per dare più brio ai vostri fogli di calcolo Excel. ✨ Scarica questo modello

10. Modello di diagramma di flusso in Microsoft Word da Template.net

Via Template.net

Microsoft Work può essere principalmente un elaboratore di testi, ma è utile conoscere come realizzare un diagramma di flusso in Microsoft Word in modo da poter incorporare i diagrammi di flusso nei documenti.

Questo modello di diagramma di flusso in Microsoft Word di Template.net è disponibile in diverse dimensioni, per cui è possibile stamparlo, scaricarlo o esportarlo in formato PDF. Scarica questo modello

Cosa rende un buon modello di diagramma di flusso?

Un buon modello di diagramma di flusso è facile da personalizzare e rappresenta processi complessi in modo visivamente interessante. È proprio questo lo scopo dell'utilizzo di un diagramma di flusso! Infatti, i modelli di diagrammi di flusso che sono disordinati, che utilizzano forme o colori insoliti o che contengono simboli misteriosi non servono al loro scopo.

Scegliere i migliori modelli di diagrammi di flusso per ogni caso d'uso è importante, soprattutto se si devono condividere con i nuovi membri del team o con stakeholder esterni che assorbono queste informazioni per la prima volta. Devono essere in grado di "capire" subito il vostro diagramma di flusso.

Si consiglia inoltre di cercare software per diagrammi di flusso che si integri bene con gli strumenti o le applicazioni esistenti e che consenta di incorporare o collegare ad altre risorse esterne.

Migliorare la produttività con i modelli di diagrammi di flusso gratuiti

Questi modelli di diagrammi di flusso gratuiti non servono solo a dare vita alle vostre presentazioni. Quando si documentano i processi in un diagramma di flusso, è possibile visualizzare meglio ciò che deve essere fatto e utilizzare l'automazione del flusso di lavoro per aumentare la produttività .

Inoltre, questi pratici ausili visivi vi aiutano ad avere una visione d'insieme di ciò che sta accadendo e a garantire che tutti i vostri stakeholder e collaboratori siano sulla stessa pagina.

Iniziate con questi 10 modelli di diagrammi di flusso gratuiti o visitate il sito web di Centro modelli ClickUp dove troverete altri fantastici modelli organizzati per categoria.