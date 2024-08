Automazione dei flussi di lavoro: Automatizzare i flussi di lavoro per aumentare la produttività

Siete alla ricerca del modo più veloce per completare in modo coerente progetti e attività?

E magari sperate di farlo costruendo flussi di lavoro personalizzati appositamente per il vostro team?

Siamo qui per dirvi che non solo è possibile, ma è anche molto più facile di quanto ci si aspetti con un adeguato processo di automazione dei flussi di lavoro. La produttività del vostro team è fondamentale per l'esito positivo dell'intero progetto e i flussi di lavoro automatizzati vi aiutano a risolvere le inefficienze e i colli di bottiglia che di solito vi bloccano.

Ecco il problema: è necessario automazioni flessibili del flusso di lavoro software in grado di assistervi rapidamente e di adattarsi ai vostri processi. Che cos'è l'automazione dei flussi di lavoro e come può risolvere i vostri problemi?

Leggete la nostra guida approfondita per conoscere le best practice, vedere esempi utili e imparare a creare un percorso chiaro verso l'efficienza.

Cos'è l'automazione dei flussi di lavoro?

L'automazione dei flussi di lavoro semplifica l'esecuzione di attività ripetitive, tipicamente tramite software, impostando linee guida specifiche per completare automaticamente i processi manuali. Viene spesso utilizzata nel project management per ridurre le attività manuali voce dei dati e per automatizzare attività da delegare lavoro più velocemente. Si possono automatizzare attività o interi flussi di lavoro per migliorare il vostro flusso di lavoro aziendale complessivo . Sia che si tratti di semiautomazione o di completa automazione dei flussi di lavoro per l'esecuzione di attività selezionate o manuali, questo processo accelera il modo in cui il lavoro viene terminato.

Creare automazioni personalizzate nel proprio flusso di lavoro attraverso un processo del tipo "quando succede questo, allora Da fare questa azione"

D'altra parte, software per l'automazione delle attività consente di aggiungere, gestire e visualizzare le informazioni. Ad esempio, è possibile memorizzare lo stato di un'attività o il tempo impiegato per svolgerla e aggiornare queste informazioni man mano che si lavora.

In questo modo i project manager, i team leader e le altre parti interessate tengono traccia di ciò che accade nel progetto, compreso il client! Inoltre, l'automazione del flusso di lavoro libera tempo e risorse (si pensi alle ore di manodopera e ai costi per il lavoro) budget del progetto ).

Dopotutto, che senso avrebbe fare un lavoro da soli quando invece lo può fare un software? Da fare è solo definire le impostazioni delle regole e le procedure che automatizzano i flussi di lavoro.

Esempi di Automazioni dei flussi di lavoro

I flussi di lavoro automatizzati servono a diversi settori. E questi sono alcuni esempi esempi di automazione per ispirarvi:

IT : reimpostazione delle password, creazione di nuovi account utente, distribuzione di software, gestione dei backup, installazione di software eGestione del service desk IT *Sanità creazione dei turni e dei programmi di reperibilità, ammissione e dimissione dei pazienti e trasferimento delle cartelle cliniche

: fatturazione, buste paga, approvazione delle spese, rimborsi spese e approvazione del budget Legale : gestione della revisione dei contratti e approvazione degli stessi

: gestione della revisione dei contratti e approvazione degli stessi Banche : creazione account e approvazione prestiti

: creazione account e approvazione prestiti Marketing : emailgestione delle campagne di marketing e programmazione dei post sui social media

: emailgestione delle campagne di marketing e programmazione dei post sui social media Commerciale: approvazione dei preventivigestione della pipeline commerciale e programmazione delle riunioni commercialiRisorse umane: !

3. Più account

Assegnando automaticamente le attività ai membri del team, la loro responsabilità per una parte del flusso di lavoro diventa chiara. La gestione dei flussi di lavoro consente di monitorare lo stato delle attività e di intervenire tempestivamente per evitare di non rispettare le scadenze.

Inoltre, grazie a dashboard e KPI il software di automazione dei flussi di lavoro consente di migliorare continuamente le prestazioni dei flussi di lavoro, creando sistemi di project management più efficienti. E come se non bastasse, il software di automazione dei flussi di lavoro vi aiuta a identificare e risolvere i colli di bottiglia nei vostri processi aziendali.

In generale, le attività ripetitive fanno sentire i dipendenti svuotati. E questo, a lungo andare, potrebbe portarli al burnout. Queste attività, inoltre, allontanano il personale da un lavoro mirato e significativo.

Sfruttate al meglio i vostri flussi di lavoro utilizzando le lavagne online con il modello di diagramma di flusso di ClickUp

L'automazione dei flussi di lavoro combatte efficacemente l'impatto del lavoro ripetitivo sulla salute mentale e sull'esperienza dei dipendenti, grazie alla conoscenza di ciò che viene dopo e di chi è responsabile dell'attività da svolgere. Costruite diagrammi di flusso in Whiteboard per fornire un percorso chiaro al vostro processo di gestione del flusso di lavoro.

Di conseguenza, il personale resterà in azienda più a lungo se si affida agli strumenti visivi di automazione del flusso di lavoro.

4. Servizio clienti personalizzato

L'automazione delle risposte alle richieste dei clienti contribuisce a rendere il servizio clienti impeccabile. L'automazione del flusso di lavoro è eccellente per fornire un servizio clienti rapido e personalizzato. Come risultato, i vostri clienti si sentiranno felici e vivranno con piacere il vostro marchio.

Acquisite informazioni importanti dai vostri clienti con un modello di assistenza clienti integrato modulo per il monitoraggio del feedback Volete ottimizzare le operazioni di supporto della vostra azienda con l'automazione del flusso di lavoro? Il Modello di supporto clienti ClickUp consente di impostare un sistema a due livelli che comprende un team del supporto in prima linea e un team specializzato nella gestione delle escalation.

Questo approccio garantisce che le richieste di supporto siano gestite in modo efficiente ed efficace e che i problemi più complessi ricevano l'attenzione necessaria. Inoltre, il nostro modello include una vista Team che può essere personalizzata per acquisire tutte le informazioni di cui il team ha bisogno.

In questo modo potrete fornire un supporto di prim'ordine ai vostri clienti.

5. Riduzione dei costi e delle spese impreviste

La riduzione dei costi è un effetto collaterale di una gestione efficiente del flusso di lavoro. Quando si aumenta la produttività riducendo le attività manuali, si ottengono prodotti di qualità superiore.

I flussi di lavoro ottimizzati riducono anche i costi per le organizzazioni, diminuendo il tasso di turnover dei dipendenti e, come abbiamo appena menzionato, fornendo un servizio clienti puntuale. Sappiamo che i vostri processi aziendali sono complessi.

Ecco perché adottare il miglior software di automazione dei flussi di lavoro è essenziale per limitare anche gli errori di budget!

Ottenete una panoramica di alto livello del budget del progetto, gestendo al contempo attività e stati in questo modello di facile utilizzo

Supervisionate e monitorate in modo efficiente l'avanzamento del vostro progetto con il modello di project management con budget di ClickUp. Questo modello di project management di facile utilizzo vi consente di tenere facilmente sotto controllo le attività e gli stati di avanzamento del progetto sequenza del progetto .

È anche possibile vedere lo stato delle varie attività, in modo da tenere sotto controllo il budget.

Inizia ad automatizzare i flussi di lavoro con ClickUp!

Oltre alle integrazioni, ai dashboard, alle promemorie e alle notifiche che soddisfano le vostre esigenze, dovete cercare altre funzionalità/funzioni nei software di automazione dei flussi di lavoro. Ad istanza, una libreria di strumenti personalizzabili per l'automazione dei flussi di lavoro modelli di flusso di lavoro personalizzabili è un must assoluto.

Ma è anche importante che il software di automazione dei flussi di lavoro permetta di creare modelli personalizzati. Un'altra funzionalità/funzione importante è il codice ridotto.

Potreste automatizzare i flussi di lavoro sviluppando voi stessi il software. Ma sarebbe una perdita di tempo quando strumenti come ClickUp offrono un'interfaccia visiva e intuitiva al personale aziendale per creare e mantenere flussi di lavoro automatizzati.

Inoltre, i software di automazione dei flussi di lavoro offrono strumenti di collaborazione. Questi consentono la creazione e l'ottimizzazione dei flussi di lavoro da parte dei team aziendali.

Strumenti come ClickUp permettono di acquisire e consolidare i dati attraverso moduli personalizzabili. Essi standardizzano e unificano il processo di richiesta, accesso e mantenimento delle informazioni da parte degli utenti o dei clienti.

I moduli personalizzabili sono molto efficaci per evitare la duplicazione della voce. Ma permettono anche di convertire i dati acquisiti in attività assegnate alle persone giuste per il follower.

Siete curiosi di saperne di più sulle Automazioni di ClickUp? Iniziate con una area di lavoro gratuita per scoprire come creare una migliore efficienza nel vostro team!