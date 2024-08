Come migliorare le capacità di gestione del team

Ammettiamolo: La gestione del team non si impara da un giorno all'altro. Bisogna accumulare esperienza e imparare dalle difficoltà sul campo.

Da fare, però, per aiutarvi a raggiungere più velocemente l'obiettivo, a partire da questo articolo. Leggilo per scoprire quali sono le abilità di gestione del team e come applicarle alla tua squadra con successo.

Cos'è la gestione del team?

La gestione del team è la competenza principale dei gestori del team. Comprende le abilità, le conoscenze, le competenze tecniche e i comportamenti necessari per gestire un team. Ma cos'è esattamente un gestore del team?

Un gestore del team ha la responsabilità di coordinare il lavoro di un team, in modo che raggiunga i risultati desiderati obiettivi del team . E questo consiste nell'orchestrare l'esecuzione delle attività da parte dei collaboratori.

Tuttavia, il lavoro del gestore del team non si ferma al livello di esecuzione. Controlla il lavoro dei team per garantire che l'azienda raggiunga gli obiettivi prefissati.

Dopo tutto, le operazioni organizzative sono spesso complesse e non potrebbero funzionare senza i team. Ma con le strategie e i metodi giusti, i team leader possono mantenere la produttività e l'efficacia di tutti. I Teams organizzano i team, danno il via al lavoro di squadra e poi continuano a far girare la palla con le loro competenze gestionali di base.

La gestione del team è la forza che guida lo stato delle attività di tutti i membri del team. Ad esempio, riunendo regolarmente il team come gruppo e i suoi membri individualmente, i gestori del team eliminano gli ostacoli allo stato dei progetti e usufruiscono delle risorse necessarie.

Ma a livello soggettivo, la gestione del team sostiene relazioni sane tra i compagni di squadra. In altre parole, la gestione del team va ben oltre il coordinamento e il controllo del lavoro. Scomponiamo il concetto in parti più piccole, o in competenze!

Gestore del team Vs Leader del team

La differenza principale tra un team manager e un team leader è che il team manager si concentra sulla gestione delle attività e dei flussi di lavoro, mentre il team leader si concentra sull'ispirazione e sulla guida del team.

Sebbene entrambi i ruoli siano essenziali per un'efficace gestione del team, è fondamentale comprendere le diverse responsabilità di ciascuno. I gestori del team devono possedere forti capacità organizzative, essere in grado di delegare le attività in modo efficiente e avere una conoscenza approfondita dei principi del project management.

**Perché è importante una gestione efficace del team?

Una gestione efficace del team è fondamentale per l'esito positivo e la produttività di qualsiasi organizzazione. Assicura che le attività siano completate in modo efficiente, che le scadenze siano rispettate e che i membri del team siano motivati a lavorare insieme verso un obiettivo comune.

Ecco alcuni benefici chiave della gestione del team:

Perfetto gestione delle attività La gestione del team prevede la delega delle attività, l'impostazione delle priorità e la garanzia che ogni membro conosca il proprio ruolo nel raggiungimento degli obiettivi del team. Questo aiuta a evitare confusione, ritardi ed errori nel lavoro.

gestione delle attività La gestione del team prevede la delega delle attività, l'impostazione delle priorità e la garanzia che ogni membro conosca il proprio ruolo nel raggiungimento degli obiettivi del team. Questo aiuta a evitare confusione, ritardi ed errori nel lavoro. Migliore comunicazione: Un buon gestore del team sa come comunicare efficacemente con i suoi membri. Questo crea un senso di chiarezza e trasparenza che porta a una migliore comprensione e cooperazione all'interno del team.

Un buon gestore del team sa come comunicare efficacemente con i suoi membri. Questo crea un senso di chiarezza e trasparenza che porta a una migliore comprensione e cooperazione all'interno del team. Aumento della produttività: Con una gestione adeguata, i team possono lavorare in modo più efficiente per raggiungere gli obiettivi. I manager possono identificare eventuali ostacoli o problemi che possono impedire lo stato di avanzamento e trovare soluzioni per mantenere il team in carreggiata.

Con una gestione adeguata, i team possono lavorare in modo più efficiente per raggiungere gli obiettivi. I manager possono identificare eventuali ostacoli o problemi che possono impedire lo stato di avanzamento e trovare soluzioni per mantenere il team in carreggiata. Migliore utilizzo delle risorse: La gestione del team garantisce chele risorse siano allocate in modo efficaceriducendo gli sprechi e massimizzando la produzione. Questo fa risparmiare tempo, denaro e lavoro richiesto all'organizzazione.

La gestione del team garantisce chele risorse siano allocate in modo efficaceriducendo gli sprechi e massimizzando la produzione. Questo fa risparmiare tempo, denaro e lavoro richiesto all'organizzazione. Miglioramento del lavoro e del morale del team: Una gestione efficace del team comporta un aumento della produttivitàla creazione di una cultura del lavoro positiva in cui tutti si sentano valorizzati, motivati e supportati.

Tipi di gestione del team

Gestione autocratica del team

La gestione autocratica è caratterizzata dal controllo individuale su tutte le decisioni, con pochi input da parte dei membri del team. I leader che adottano questo stile sono tipicamente decisi e guidano con direttive.

Gestione democratica del team

A differenza degli stili autocratici, la gestione democratica incoraggia il processo decisionale attraverso il consenso collettivo dei membri, promuovendo un senso di uguaglianza e di condivisione delle responsabilità.

Gestione del team in base al principio del laissez-faire

Rappresentando l'approccio "hands-off", i manager "laissez-faire" forniscono una direzione minima e delegano il potere decisionale ai membri del team, favorendo un ambiente di autonomia e auto-guida.

Gestione trasformazionale del team

I gestori del team trasformazionali mirano a ispirare e motivare i membri del team, focalizzandosi su alti livelli di comunicazione per aumentare il coinvolgimento e guidare un cambiamento positivo all'interno della posizione del team.

Gestione transazionale del team

Questo tipo di gestione si basa su un sistema di premi e sanzioni per la gestione del team. Gli autori si concentrano sulle prestazioni, sull'efficienza e sul raggiungimento degli obiettivi di routine, utilizzando un'autorità e una struttura formali.

Gestione del team da parte di un servitore

La leadership servile è un approccio che si concentra sulla crescita e sul benessere dei membri del team. Questi leader danno priorità alle esigenze del team e aiutano i singoli a ottenere il massimo rendimento possibile.

Gestione interfunzionale del team

A approccio inter-funzionale implica la creazione di un team con diverse aree di competenza per raggiungere un oggetto comune, promuovendo l'innovazione e la risoluzione di problemi completi.

Gestione del team virtuale

Con l'avanzare della tecnologia, la gestione virtuale è diventata sempre più diffusa. I gestori del team virtuale coordinano i membri geograficamente dispersi, affidandosi in larga misura a strumenti di comunicazione digitale .

Gestione situazionale del team

La gestione situazionale suggerisce che non esiste un unico stile di gestione adatto a tutti gli scenari; al contrario, i leader adattano il loro approccio in base all'attività, alle circostanze e alle esigenze dei singoli membri del team. Questo stile di leadership dinamico richiede un manager versatile, in grado di passare rapidamente da un comportamento direttivo a uno di supporto in base all'evolversi delle situazioni.

Coaching Gestione del team

I manager che si occupano di coaching si concentrano sullo sviluppo degli individui, sul miglioramento delle loro capacità e sull'incremento delle loro prestazioni attraverso la guida e il feedback. Questo stile si basa su un approccio gestionale più personalizzato, in cui i leader investono tempo nel tutoraggio dei membri del team, nell'impostazione di obiettivi di sviluppo e nella promozione di un ambiente di autonomia e auto-orientamento.

Competenze necessarie per una gestione efficace del team

I gestori del team proteggono i loro collaboratori dai disturbi del loro lavoro. Ma alla fine della giornata i team leader devono responsabilizzare il proprio team .

Questo, in un certo senso, rende la gestione del team un lavoro di equilibrio. Perché se da un lato il leader è protettivo nei confronti del proprio team, dall'altro si aspetta dei risultati.

Ora, raggiungere questo equilibrio è possibile solo sviluppando competenze gestionali efficaci. E francamente si tratta di un crogiolo di competenze dure e morbide, come ad esempio:

Ascolto attivo e capacità di comunicazione efficace

Intelligenza emotiva e gestione dei conflitti

Colloqui e assunzioni

Impostazione e gestione degli obiettivigestione delle prestazioni* Pianificazione e assegnazione delle attività (consultare il nostro sitoguide sulle carte dei team &modelli di carta del team!)

Delega e gestione del tempo

Risoluzione dei problemi e processo decisionale

Un'efficace gestione del team consente al team leader di accrescere la coesione del gruppo e di promuovere il lavoro di squadra. Il risultato è che i team lavorano bene insieme e danno il meglio di sé.

Ma l'impatto di una gestione efficace del team va oltre i limiti di ciascun team. Pone le basi per una cultura organizzativa positiva, dall'assunzione dei collaboratori al farli sentire ascoltati e apprezzati.

Non dimenticate che il team leader deve dare ai suoi compagni di squadra la possibilità di lavorare in modo efficace un feedback costruttivo e perseguibile . Perché, in ultima analisi, una sana cultura del lavoro dipende da un'efficace gestione del team.

Infine, ogni membro del team è unico per stile di lavoro e personalità. E quando stili di lavoro differenti e personalità diverse si uniscono in un team, il gruppo è inequivocabilmente diverso.

Ecco perché una gestione efficace del team richiede adattabilità e flessibilità. Il gestore del team deve adattare il proprio stile di gestione alle diverse persone e alle dinamiche del team.

10 Strategie di gestione del team per i manager

Questo è il nostro elenco di abilità di gestione del team e di suggerimenti su come gestirlo in modo efficace:

1. Comunicare in modo aperto e trasparente

Se state passando alla gestione del team, non sottovalutate le conseguenze di una comunicazione inefficace. Genera ansia nel team, che non sa cosa fare e a che titolo.

Memorizzare e classificare in modo ordinato obiettivi simili in cartelle di ClickUp

Tenete informato il vostro team sugli obiettivi dell'azienda e su quelli del vostro team. Chiarite le attività e le scadenze dei progetti di ciascuno e rendete queste informazioni disponibili a tutto il team.

Anzi, vi consigliamo di fare un ulteriore passaggio e di essere trasparenti sulle vostre attività. E incoraggiate tutti, voi compresi, a condividere il modo in cui hanno risolto i problemi incontrati durante l'esecuzione delle loro attività.

L'apertura e la trasparenza guidano l'attenzione dei membri del team verso la collaborazione reciproca. E questo è molto più produttivo che preoccuparsi di quali attività fare o perché farle.

Cancellato e tempestivo comunicazione del team lavora in entrambi i sensi. Essa costruisce la fiducia nei manager e permette ai collaboratori di innovare e di essere creativi. Inoltre, consente di risolvere i problemi non appena si presentano.

Semplificate la comunicazione e spedite i progetti più velocemente con software di project management e le lavagne online ClickUp. Brainstorming, piano, strategia e comunicazione con il team in tempo reale

Inoltre, comunicare apertamente il ruolo e le funzioni di ognuno favorisce l'account. E poiché ogni membro del team sa di quali attività è responsabile, il suo contributo al progetto e all'azienda è chiaro.

Una comunicazione aperta e trasparente aumenta la motivazione, la soddisfazione e la fidelizzazione dei dipendenti. Tuttavia, è uno dei problemi di oggi sfide dei team virtuali di oggi . Ma la linea di fondo dell'organizzazione è a rischio se i team non si orientano verso una comunicazione efficace.

2. Impostazione di obiettivi chiari per il team

Non c'è modo che il vostro team possa tenere gli occhi sul premio se non glielo rivelate. Quindi, fissate degli obiettivi per il team, sia che siate alle prime armi con la gestione del team, sia che vogliate migliorarla.

Il team si concentrerà su uno scopo e sarà meno incline a deviare da esso. Perché siamo onesti: le distrazioni dagli obiettivi di lavoro sono sempre una richiesta urgente in più.

Creare obiettivi SMART in ClickUp con diversi modi per monitorare lo stato e raggiungere i propri traguardi

Ma spetta a voi, gestori del team, dare l'esempio. Non cedete alla tentazione di risolvere problemi o avviare attività che potrebbero compromettere gli obiettivi del team.

Invece, date la priorità a questi obiettivi e fate in modo che il vostro team lavori per raggiungerli. Utilizzare Obiettivi di ClickUp per creare obiettivi di team tracciabili e monitorare automaticamente lo stato. Per esempio, collegate le attività di sprint a un singolo piano o definite i traguardi mensili per le vendite e le entrate. La gestione del team prevede la misurazione costante delle sue prestazioni. Quindi, assicuratevi che gli obiettivi siano raggiungibili.

3. Fornite regolarmente un feedback

Il miglioramento continuo è un pilastro di ogni esito positivo aziendale. E il feedback costruttivo e attuabile è il modo per raggiungerlo. Dite al vostro team quali sono i punti di forza aree che devono migliorare .

Ma anche recepire il loro feedback e cercare di rendere il lavoro del team più facile e l'ambiente di lavoro più sano. Concedete l'accesso a nuove risorse, aiutate a prendere una decisione, mediare la comunicazione del team o fornire suggerimenti per pianificare la giornata dei membri del team in modo più efficiente.

Inoltre, contattate il top management del team o mettete a disposizione nuovi norme del team per supportare il team. Tenere frequenti sessioni di feedback . Apprezzate il contributo del vostro membro al team.

È una strategia eccellente per migliorare le prestazioni del team, costruire la fiducia e aumentare il morale. Ma è anche un approccio a prova di bomba per migliorare la salute dei progetti.

Inserite tutto ciò che riguarda gli obiettivi e le prestazioni del vostro team in questo utile modello

Provate Modello di reportistica sulle prestazioni di ClickUp per riportare regolarmente lo stato complessivo di tutti i progetti e garantire che la gestione del team sia ben documentata.

4. Delegare le attività

Conoscete le competenze e il livello di esperienza dei membri del vostro team, giusto? E non riuscite a trovare il tempo per fare quell'attività che sapete che sono in grado di fare? O avete bisogno di scalare i risultati del vostro team? Bene, allora è è il momento di delegare !

Avete assunto il vostro team perché è bravo nel suo lavoro. Per questo dovete fidarvi del loro senso di responsabilità e delle loro capacità. Assicuratevi di non sovraccaricarli al punto da non riuscire a consegnare in tempo e con una qualità accettabile.

Visualizzate attività, progetti e flussi di lavoro nel modo più adatto a voi con le oltre 15 visualizzazioni personalizzabili di ClickUp Le capacità di gestione del team sono fondamentali per bilanciare i carichi di lavoro e ClickUp è il vostro alleato nella gestione delle attività. Consente di pianificare il carico di lavoro dei membri del team e di sapere quando intervenire per assistere o monitorare lo stato. Utilizzo Lo strumento di monitoraggio del tempo di ClickUp per verificare e perfezionare le stime e gestire i carichi di lavoro in modo impeccabile.

Inoltre, le viste Carico di lavoro e Sequenza di ClickUp sono notevoli per pianificare i programmi, l'utilizzo e la capacità del team.

5. Gestire il tempo

I team leader efficaci sono eccellenti nella gestione del tempo. Essi stabilire le priorità delle attività in modo che ogni membro del team sappia Da fare per primo. Inoltre, pianificano il tempo da dedicare a ciascuna attività per ottenere la migliore strategia di gestione del team.

Ma il punto è che Le stime dei tempi devono essere il più possibile accurate. Perché quanto più sono accurate, tanto meno il team sarà stressato e più produttivo. Ed è così che il team svilupperà la propria carriera.

La gestione del tempo consente ai manager di individuare anche le inefficienze. E quando si accorgono di colli di bottiglia o di un organico ridotto, possono agire di conseguenza.

Creazione di fogli di presenza e monitoraggio del tempo in ClickUp

Ora, per fare stime accurate delle durate, i manager hanno bisogno di dati storici. Hanno bisogno di uno strumento per il monitoraggio del tempo dei progetti, come ClickUp, per impostare durate, tracciare tempi e visualizzare reportistica.

Usate ClickUp per confrontare il tempo monitorato dal team con le durate stimate. In questo modo si ottiene una panoramica del tempo rimanente per ogni attività e si determina se il team è in linea con gli obiettivi prefissati.

6. Risolvere i problemi del team

Sinceramente, affrontare le prestazioni di lavoro o problemi di comportamento con i membri del team può essere scoraggiante. E di solito le conversazioni su questi argomenti sono snervanti.

Ma non c'è esito positivo o crescita del team senza qualche discussione difficile lungo il percorso. La gestione del team consiste nel risolvere questi problemi.

Il modello di piano d'azione correttivo di ClickUp aiuta a organizzare le discussioni più difficili e i punti di discussione con il team Modello di piano d'azione correttivo di ClickUp è la risorsa perfetta per i manager per preparare e condurre queste discussioni. Il modello delinea le aree di miglioramento, i problemi, le cause principali e le possibili soluzioni per risolvere i problemi.

Questo modello di gestione del team contiene anche le misure di esito positivo, i nomi dei membri del team responsabili e le date di scadenza. Scrivete tutto nel modello, in modo che i membri del team sappiano quali passaggi correttivi adottare. In seguito, potrete usare il documento come riferimento per verificare lo stato di avanzamento.

7. Assumere in modo efficace ed efficiente

Prima o poi, ogni gestore del team deve assumere nuovi membri. Una parte di questo processo è l'inserimento dei nuovi assunti.

È il momento in cui si dà il benvenuto nel team e lo si integra nella cultura organizzativa. È anche il momento di far conoscere ai membri del team i materiali e le strumenti per le riunioni di cui hanno bisogno per la loro produttività.

Un onboarding efficace è un investimento di circa un anno. Ma influisce direttamente sulla fidelizzazione dei dipendenti. È un aspetto strategico e di grande impatto per la vostra azienda.

Tutto ciò di cui avete bisogno per organizzare il processo di reclutamento, il resourcing e tutti i vostri candidati

Utilizzare Modello per l'assunzione di candidati di ClickUp per un onboarding senza problemi dei nuovi assunti. Garantisce che i candidati sappiano esattamente Da fare in quel periodo.

8. Creare una cultura positiva del team

In un ambiente di lavoro sano, i manager e i membri del team intrattengono dialoghi positivi. Discutono dello stile di gestione, i valori fondamentali dell'azienda e la cultura organizzativa, e tutto ciò che potrebbe influenzare le prestazioni reciproche e gli obiettivi del team.

Ottenete un feedback reale e fattibile dai vostri dipendenti in un modello tracciabile e organizzabile

In qualità di gestore del team, fare affidamento su un modello di Feedback dei dipendenti Modello di feedback per raccogliere opinioni è molto utile. Ed è un ottimo modulo per affrontare argomenti complessi come stipendi e benefit. Utilizzare Il modello di feedback dei dipendenti di ClickUp per eseguire sondaggi sulla soddisfazione dei dipendenti.

9. Celebrare le vittorie del team

I manager devono riconoscere il lavoro richiesto e i risultati ottenuti dai membri del team. Di conseguenza, il team diventa più coeso e resistente.

Ma i benefici sono anche individuali. I membri del team si sentono apprezzati e il loro senso di appartenenza al lavoro si rafforza, alimentando il loro desiderio di raggiungere obiettivi più elevati. In questo modo, i membri del team progrediscono nella loro carriera e tutti vincono.

Tutte buone ragioni per non aspettare un momento in cui sarete meno occupati! Trovate il tempo per celebrare i risultati del vostro team. Inoltre, almeno una volta all'anno, dedicate uno spazio nel vostro Programma per elogiare i loro risultati. E tra una cosa e l'altra, date un rinforzo positivo e un feedback adeguato.

10. Promuovere la collaborazione del team

Niente è paragonabile a la collaborazione del team quando si tratta di aumentare il coinvolgimento dei dipendenti. I team collaborativi riescono a terminare più cose, più velocemente e con meno problemi.

Progetto Monitor aggiornamenti del progetto, gestire i flussi di lavoro e collaborare con il team, il tutto dalla propria area di lavoro di ClickUp

Inoltre, i membri del team che fanno brainstorming insieme e si aiutano a vicenda sono più felici nel lavoro. E questa felicità accende la loro produttività e li fa sentire sicuri nella condivisione dei problemi.

Ora, indovinate cosa fa questo ambiente al vostro team? Esatto! I membri del team trovano soluzioni creative per superare le sfide in modo più rapido ed efficiente.

Percorsi di carriera nella gestione del team

Le capacità di gestione del team sono preziose in una moltitudine di percorsi di carriera. Sia che siate aspiranti manager o che vogliate migliorare la vostra carriera di leadership, ecco alcune ruoli manageriali dove queste competenze sono molto apprezzate:

Project Manager

Un Project Manager orchestra il piano, l'esecuzione e il completamento di progetti specifici all'interno di un'organizzazione, assicurando che queste iniziative siano in linea con gli obiettivi dell'azienda. Sono abili nell'allocare le risorse, gestire i budget e guidare team interfunzionali verso l'esito positivo mantenendo scadenze ravvicinate .

Vedi la nostra guida su a_

**Giornata nella vita di un project manager_

!

Responsabile delle operazioni

I responsabili delle operazioni sono fondamentali per mantenere l'efficienza delle attività quotidiane dell'azienda. Si impegnano a migliorare la qualità dei processi interni, garantire la soddisfazione dei clienti, e lavorano per migliorare la produttività dell'azienda. Il loro ruolo comporta spesso piano strategico e la supervisione di mansioni HR di alto livello.

Responsabile Risorse Umane

I responsabili delle risorse umane sono in prima linea nella creazione di una fiorente cultura del lavoro. Supervisionano le assunzioni, gestiscono le relazioni con i dipendenti e progettano piani strategici per la fidelizzazione e lo sviluppo dei dipendenti. Il loro ruolo è cruciale nel nutrire i dipendenti dell'azienda, allineando le prestazioni del personale con quelle del personale stesso obiettivi dell'organizzazione .

Team Leader

I team leader forniscono guida, istruzioni, direzione e leadership a un gruppo specifico allo scopo di raggiungere un risultato chiave o un gruppo di risultati allineati. Svolgono un ruolo centrale in dinamiche del team motivare i membri del team e valutare le prestazioni pur rimanendo un membro attivo del team.

Product Manager

I Product Manager sono responsabili della strategia, della roadmap e della definizione delle funzionalità/funzione di un prodotto o di una linea di prodotti. Spesso guidano di team interfunzionali dalla concezione di un prodotto fino al suo lancio. Eccellenti capacità comunicative e analitiche sono essenziali per coordinare le varie parti interessate e garantire che il prodotto soddisfi le esigenze del mercato.

Vedi la nostra guida su a_

giorno nella vita di un product manager_

!

Dare priorità alle competenze di gestione del team

Una gestione efficace del team è cruciale per motivare i membri del team e fa molto per le aziende. Pone le basi per team ad alte prestazioni che comunicano bene, collaborano e innovano.

Inoltre, genera un'atmosfera di fiducia e di rispetto che mantiene il team in carreggiata e in movimento. Se utilizzate gli strumenti giusti, riuscirete a concentrarvi sulle attività da svolgere, a ridurre il turnover dei dipendenti e a migliorare la fedeltà dei clienti.

In questo modo, tutti saranno più disposti a imparare e la soddisfazione dei dipendenti aumenterà. Quindi, trovate lo strumento che potrebbe fare al caso vostro.