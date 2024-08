7 fasi utili del processo decisionale (con modelli)

Le decisioni sono un dato di fatto, che si tratti di decidere cosa mangiare per cena, quale candidato assumere per il ruolo di responsabile IT o quali prodotti immettere sul mercato quest'anno. Ogni giorno facciamo delle scelte che possono portare a uno stato di avanzamento o risultare in conseguenze.

Dietro a queste decisioni c'è un complesso processo a più passaggi.

Il controllo di questo processo vi permette di prendere decisioni e di ottenere esiti più positivi. Da fare non solo per imparare a prendere grandi decisioni, ma anche per imparare dalle decisioni sbagliate, in modo da non ripetere gli stessi errori.

Con questa guida al processo decisionale, imparerete sette passaggi fondamentali per prendere decisioni migliori. Verranno illustrati i diversi tipi di metodi decisionali che potete utilizzare nella vostra azienda.

Inoltre, metteremo in evidenza modelli decisionali per il vostro team per sviluppare prodotti redditizi e raggiungere gli obiettivi dell'azienda. 👀

Che cos'è il processo decisionale?

Il processo decisionale è una procedura a passaggi progettata per creare soluzioni ai problemi basate sulla raccolta di informazioni, sull'esame delle varie opzioni e sulla scelta di come procedere.

Dall'identificazione del problema all'esame di tutte le opzioni e alla scelta di come procedere implementazione di un piano di azione, il processo decisionale in sette passaggi è adatto sia alle decisioni aziendali che alle scelte personali più complicate. 🌻

Tipi di metodi decisionali

Esistono diversi tipi di modelli decisionali efficaci: razionali, creativi e intuitivi, solo per citarne alcuni. La scelta del modello giusto dipende dal livello delle vostre capacità decisionali, dalla quantità di tempo a disposizione, dalla natura della decisione e dalla vostra strategia decisionale complessiva.

Ecco una breve panoramica dei diversi modelli decisionali per cercare di trovare possibili soluzioni ai vostri ostacoli. 🤔

Modello decisionale razionale

Un modello decisionale razionale e informato si concentra sull'esposizione logica di tutte le diverse soluzioni alternative. È il modello più diffuso, ma può richiedere molto tempo in termini di ricerca.

Con questo modello, si individuano tutte le potenziali soluzioni e si lavora sui pro e i contro di ciascuna per prendere una decisione efficace. È il modello migliore per affrontare problemi che hanno un grande impatto sui progetti o sull'azienda nel suo complesso, poiché comporta un approccio ponderato e metodico.

Modello decisionale intuitivo

Il modello intuitivo consiste nel fare scelte basate su sensazioni e istinti. È ideale in situazioni in cui ci sono vincoli di tempo poiché è possibile agire rapidamente.

Tuttavia, questo approccio è meglio riservato a personale aziendale esperto che abbia già affrontato problemi simili. Poiché non si lavora con i dati, è necessario avere una precedente esperienza con il riconoscimento dei modelli per poterlo sfruttare in modo efficace.

Modello decisionale basato sul riconoscimento

Questo modello fonde gli approcci dei metodi razionali e intuitivi, ma il fattore determinante è che si valuta solo una possibile soluzione, anziché tutte le alternative disponibili. Ecco come lavora questo modello:

Identificare il problema Lavorare a una soluzione, visualizzando mentalmente gli impatti e i risultati Mettere in atto il piano, se il risultato previsto è accettabile

Anche in questo caso, questo modello decisionale è più adatto agli esperti e ai leader aziendali. È ideale per le situazioni in cui il tempo stringe.

Modello decisionale creativo

Questo approccio decisionale combina parti del modello razionale e del modello intuitivo. Inizia raccogliendo informazioni sul problema e proponendo potenziali soluzioni. Invece di analizzare i pro e i contro di ciascuna di esse, si lascia che l'intuito e il subconscio prendano il sopravvento, portando a una linea d'azione che viene poi testata.

Questa soluzione iterativa per la risoluzione dei problemi è ideale per il brainstorming e per i decisori esperti come gli imprenditori.

Modello decisionale Vroom-Yetton

Il Modello Vroom-Yetton utilizza sette domande "sì o no" e cinque stili decisionali efficaci per guidare l'utente verso la decisione migliore. È uno dei modelli più complessi, in quanto è necessario utilizzare un albero decisionale per arrivare all'opzione migliore in base a come si risponde alle domande e allo stile scelto.

Creare una nuova lavagna online vuota per iniziare a progettare il grafico

Questo modello è ideale per i team e per il processo decisionale collaborativo. Il diagramma prevede passaggi integrati per segmentare il lavoro e assegnare la responsabilità del processo decisionale.

7 passaggi nel processo decisionale

Siete pronti a scoprire un modo migliore per prendere decisioni informate? Lavorate attraverso questo modello decisionale in sette fasi quando vi trovate di fronte a un dilemma difficile. Dalla raccolta di informazioni alla ponderazione di tutte le opzioni, prenderete decisioni più informate che possono spostare l'ago della bilancia verso i vostri obiettivi. ✨

1. Identificare la decisione da prendere

La prima cosa da fare è capire quale decisione si sta cercando di prendere. Forse avete un ostacolo quando si tratta di l'esecuzione del progetto o forse le risorse sono insufficienti.

Qualunque cosa sia, è necessario definire con chiarezza il problema e l'ambito di lavoro prima ancora di iniziare a pensare alle soluzioni. Per capire quale decisione prendere, ponetevi le seguenti domande:

Qual è il problema specifico? Diffidate dall'essere troppo generici o dall'accorpare più problemi. Identificate esattamente il problema e quali membri del team ne sono direttamente interessati

Diffidate dall'essere troppo generici o dall'accorpare più problemi. Identificate esattamente il problema e quali membri del team ne sono direttamente interessati C'è un obiettivo legato a questa decisione? Dare priorità ai problemi che sono direttamente connessi agli obiettivi del progetto. Rendete il problema misurabile, in modo da poter vedere come influisce sull'obiettivo dopo aver preso una decisione

Dare priorità ai problemi che sono direttamente connessi agli obiettivi del progetto. Rendete il problema misurabile, in modo da poter vedere come influisce sull'obiettivo dopo aver preso una decisione **Quando si prendono decisioni, ci si aspetta dei risultati. Scoprite come valuterete se la decisione presa è quella giusta

Una matrice decisionale a griglia di ipotesi aiuta a determinare i migliori risultati con informazioni rilevanti per identificare soluzioni alternative

2. Raccogliere informazioni internamente ed esternamente

Prendere decisioni informate è quasi sempre meglio che fare una scelta casuale. Questo passaggio del processo decisionale è fondamentale per il vostro esito positivo.

Iniziate con la raccolta di informazioni rilevanti a livello interno. Cercate situazioni passate in cui il vostro team o la vostra azienda ha incollato un problema simile e ha trovato una soluzione. Esaminare la documentazione del progetto per raccogliere informazioni su ciò che ha portato al problema in questione.

Lavorate all'interno del vostro reparto e nei reparti correlati per raccogliere dati storici su problemi simili e sulle decisioni ad essi connesse. Ripercorrete le loro esperienze precedenti e notate qualsiasi intuizione o informazione pertinente.

Utilizzate la funzionalità ClickUp Teams per collaborare con il vostro team e raccogliere informazioni in modo più efficace

Poi, andate al di fuori della vostra organizzazione per trovare le informazioni disponibili. Le ricerche di mercato sono un modo eccellente per vedere se i concorrenti hanno problemi simili. Esaminate gli studi e prendete in considerazione la possibilità di lavorare con un consulente se volete maggiori informazioni o competenze.

3. Determinare le potenziali soluzioni

Una volta ottenute tutte le informazioni necessarie, è il momento di iniziare a esaminare le opzioni disponibili. Nella maggior parte dei casi, ci sarà più di una soluzione potenziale al problema. La decisione giusta dipenderà dalle esigenze dell'azienda e dall'ambiente di mercato in cui si trova in quel momento.

Ad esempio, se lavorate come marketing project manager e il vostro obiettivo per questo trimestre è aumentare le conversioni del 300%. Le opzioni possibili sono investire in pubblicità a pagamento, creare nuovi contenuti per il blog o lanciare campagne sui social media.

Ci sono anche scenari in cui si possono scegliere un paio di modelli decisionali o soluzioni diverse, piuttosto che un'unica linea d'azione. Fate attenzione ai pregiudizi, soprattutto se avete lavorato su un problema simile in passato.

Solo perché una soluzione ha funzionato una volta non significa che sia sempre la scelta migliore in situazioni simili. ✍️

4. Valutare le prove di ogni opzione

Ora che conoscete le opzioni, è il momento di iniziare a soppesare le prove per capire quale sia la migliore linea d'azione. Esaminate come la vostra azienda o i vostri concorrenti hanno reagito in passato a situazioni simili.

Fate un elenco dei pro e dei contro di ciascuna opzione. Valutate se qualcuna di esse offre ulteriori vantaggi oltre a risolvere il problema in questione. Da fare, utilizzare modelli per il piano strategico e metodi come l'analisi SWOT e matrici decisionali .

5. Prendere la decisione finale

Ora è il momento di prendere una decisione finale e scegliere una linea d'azione. Sulla base delle informazioni raccolte e dell'esame di tutte le opzioni, decidete come procedere.

Forse combinerete aspetti di alcune soluzioni diverse. Forse sceglierete un approccio specifico per risolvere il problema. Considerate tutte le prove, esaminate le alternative e scegliete la soluzione migliore.

6. Mettere in pratica la propria decisione

Avete dedicato tempo e lavoro richiesto per esaminare le opzioni e fare una scelta. Ora è necessario creare un piano e metterlo in atto.

Create un piano di progetto che indichi le parti interessate e i membri del team che svolgeranno un ruolo. Indirizzo l'allocazione delle risorse e pianificare il budget per includere le nuove soluzioni. Dare priorità ai progetti e attività ed evidenziare le dipendenze che possono influenzare il risultato della vostra azione.

Creare un quadro chiaro di aspettative per tutti i membri del team e identificare i responsabili delle decisioni nella fase di azione. In quanto Chris Small, vicepresidente di Soundstripe, ha detto che "La comunicazione è facile quando c'è un solo canale tra la decisione e l'azione"

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Tasks-subtasks-nested-subtasks-in-ClickUp.png Processo decisionale: Mercato delle app in ClickUp /$$$img/

Suddividere il piano d'azione in attività assegnate, sottoattività e attività secondarie annidate in ClickUp

Suddividete le attività in fasi facili da gestire e assicuratevi che tutti sappiano chi è responsabile di quali decisioni e azioni. ✅

7. Effettuare una revisione

Al primo passaggio avete stabilito le metriche e i criteri di valutazione per le soluzioni al problema. Per valutare se avete preso la decisione giusta, eseguite una revisione del processo decisionale.

Ecco alcune domande da porsi alla fine del processo decisionale:

Da fare: avete preso una buona decisione?

La decisione ha avuto un impatto negativo?

Che impatto ha avuto la decisione sugli stakeholder?

C'era una soluzione migliore?

Il problema è stato risolto?

Dove avreste potuto fare un lavoro migliore nel processo decisionale?

Agire è importante, ma prendersi del tempo per rivedere le proprie decisioni è altrettanto fondamentale. Pianificate una revisione del processo decisionale nella vostra agenda sequenza del progetto per raccogliere informazioni su cosa ha funzionato e cosa no. Collaborare con i membri del team per discutere le loro visualizzazioni sul processo e sui risultati.

Modelli decisionali per il team

Siete pronti a implementare processi decisionali efficaci? Questi modelli per il processo decisionale di ClickUp semplificano la vita, sia che siate un titolare responsabile del processo decisionale aziendale, sia che siate un project manager a capo di un team di rockstar. 💪

1. Documento quadro sul processo decisionale

Create una mappatura per il processo decisionale e l'impatto dei progetti con il documento quadro decisionale di ClickUp

Il Il documento del quadro decisionale di ClickUp è un modo semplice per creare uno studio per risolvere un problema e scegliere la soluzione migliore.

Compilate i passaggi del modello, tra cui l'identificazione del problema, le potenziali soluzioni e l'impatto sull'azienda. Il framework consente di riunire tutte le idee in un unico posto, consentendo una migliore analisi.

2. Albero decisionale

Mappate le scelte che potete fare e i loro potenziali risultati con il modello di albero delle decisioni di ClickUp

Utilizzare Albero decisionale di ClickUp per mappare le possibili opzioni e soluzioni su una lavagna online. Questo modello è ideale per i team che desiderano promuovere discussioni interne sugli approcci migliori.

I passaggi con codice colore facilitano l'identificazione di ostacoli e sfide durante il processo. Inoltre, il modello è stato progettato per essere collaborativo, in modo da poter ottenere il contributo di vari membri del team in tutti i reparti.

3. Diario delle decisioni di project management

Utilizzate il registro delle decisioni di Project Management di ClickUp per classificare ogni passaggio del vostro processo decisionale

Con Diario delle decisioni di Project Management di ClickUp il registro delle decisioni di Clickup è un'applicazione che consente di catturare e monitorare tutti i processi decisionali in un dashboard facile da gestire. Cinque diverse opzioni di stato e tre campi personalizzati consentono di vedere facilmente in quale fase del processo si trova ogni decisione.

I quattro tipi di visualizzazione consentono di ordinare in base al calendario per vedere cosa sta accadendo ora o di visualizzare il pannello decisionale per una panoramica più ampia.

4. Registro delle decisioni

Il registro delle decisioni di ClickUp consente di monitorare e valutare facilmente il processo decisionale all'interno di reparti, progetti e a livello aziendale

Documentate i criteri decisionali, monitorate lo stato di avanzamento e valutate i risultati con Il registro delle decisioni di ClickUp . Progettato come strumento completo, è ideale per gestire il processo decisionale razionale dall'inizio alla fine. Utilizzatelo per creare un piano di risoluzione dei problemi all'interno dei reparti, a livello aziendale e su progetti specifici.

Padroneggiare il processo decisionale con ClickUp

Prendete decisioni ogni giorno, e in ambito aziendale è una componente fondamentale per raggiungere gli obiettivi. Dedicare tempo alla scelta dell'approccio giusto in base alle specifiche esigenze aziendali è essenziale, sia che siate project manager o imprenditori.

Sia che stiate prendendo decisioni importanti che influiscono sui profitti dell'azienda, sia che stiate cercando modi innovativi per servire i vostri clienti, è fondamentale riflettere sulle decisioni che prendete. Agire in modo frettoloso può portare a commettere errori, ma processi adeguati come il quadro di sette passaggi e i metodi sopra descritti possono aiutarvi a prendere decisioni migliori.

Impostate voi stessi e il vostro team in modo da ottenere un esito positivo, e iniziate utilizzando ClickUp per potenziare i vostri processi decisionali. Dai modelli che facilitano la registrazione delle decisioni agli alberi decisionali che mappano il vostro processo decisionale, troverete innumerevoli modi per prendere decisioni in modo più efficace. 🙌