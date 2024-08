Come creare un diagramma di flusso in Microsoft Word

I diagrammi di flusso sono progettati per produrre informazioni utilizzabili per qualsiasi flusso di lavoro, processo o processo di

procedura decisionale

. Eppure, passiamo la maggior parte del tempo a creare diagrammi di flusso abbandonati invece di utilizzarli come

diagrammi di flusso interattivi

.

Se siete a corto di tempo e desiderate mettere a punto rapidamente le idee che vi frullano per la testa, utilizzate il programma gratuito Introduzione alle lavagne bianche di ClickUp per aggiungere contenuti al Flow Chart precostituito.

Avrete un diagramma di flusso pronto nella metà del tempo necessario per costruirne uno in Microsoft Word!

Visualizzare processi e relazioni con le lavagne in ClickUp Scarica il modello

Come creare un diagramma di flusso in Word: Preparazione al successo

In questa esercitazione utilizziamo Microsoft Excel per Mac versione 16.60. I passaggi e le

caratteristiche

può apparire diverso se si utilizza un'altra versione.

Ci sono due modi per creare un diagramma di flusso in Word (e li tratteremo entrambi)!

1. Utilizzando un grafico di processo SmartArt predefinito

2. Creazione di un diagramma di flusso da zero

Prima di iniziare ad aggiungere i contenuti e le forme, scrivete il vostro processo in un elenco dall'inizio alla fine Questo vi aiuterà a procedere più velocemente durante il processo di costruzione perché avrete già il numero esatto di passaggi e segnaposti.

A meno che non si utilizzi uno strumento per lavagne bianche come ClickUp non cercate di coordinare i passaggi e costruire i simboli del diagramma di flusso allo stesso tempo! Vi perderete nella barra dei menu a correggere gli errori. Microsoft **Word non è costruito per lavorare alla velocità del pensiero

Ecco come potrebbe apparire un semplice elenco di processi per presentare una richiesta di trasferimento di un team:

1. il manager invia il modulo di richiesta fuori sede (inizio) 2. il coordinatore operativo esamina il modulo di richiesta fuori sede (processo) 3. il vicepresidente delle operazioni approva il modulo di richiesta fuori sede (processo) 4. il Coordinatore delle operazioni apre un progetto (fine)

Poiché avete delineato ogni fase del processo, siete partiti alla grande! Se si preferisce utilizzare una grafica SmartArt precostituita, seguire i passaggi successivi.

Versione 1: Creazione di un diagramma di flusso in Word con un grafico SmartArt

Passo 1. Aggiungere un grafico SmartArt

Per prima cosa, modificare il layout della pagina per dare più spazio da sinistra a destra al diagramma di flusso. Accedere alla scheda Layout > Orientamento > e selezionare Paesaggio.

Quindi, copiare l'elenco dei processi e andare alla scheda Insert > SmartArt > Process, e selezionare il grafico desiderato. (Il nostro esempio utilizza il grafico del processo Repeating Bending Process)

Creato in Microsoft Word

Passo 2. Incollare l'elenco dei processi nella finestra del Riquadro di testo

Dopo aver fatto clic sul pulsante

grafico del processo

e apparirà nel documento Word. Incollare l'elenco dei processi copiato nella finestra Text Pane. Se non si vede la finestra Text Pane, assicurarsi che il grafico SmartArt sia evidenziato. Andare quindi alla scheda SmartArt Design in alto e fare clic su Text Pane all'estrema sinistra.

Creato in Microsoft Word

Passo 3. Formattare il diagramma di flusso

Utilizzare la scheda Design SmartArt per modificare il colore, aggiornare gli stili dei simboli del diagramma di flusso e aggiungere altre forme per completare il grafico! Se la scheda Progettazione SmartArt non compare nella barra dei menu, verificare che il diagramma di flusso sia evidenziato.

Creato in Microsoft Word

Ecco come costruire un diagramma di flusso con SmartArt!

Versione 2: Creare un diagramma di flusso in Word con i simboli di base

Passo 1. Aggiungere le forme per ogni fase del processo

Andare alla scheda Insert > Shapes > Flowchart > selezionare una forma > fare clic in un punto qualsiasi del documento per aggiungerla.

Creato in Microsoft Word

Suggerimento: Ecco una rapida tabella dei diversi simboli dei diagrammi di flusso da utilizzare per una visualizzazione efficace:

tabella che mostra le forme di diagramma di flusso più comuni in microsoft word | Stili di forma | Funzioni | Come aggiungere | | ------------ | ------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------- | | Ovale | Terminale: punto di inizio e di fine di un diagramma di flusso | Insert tab > Shapes > Flowchart > Terminator | | Rettangolo | Processo: rappresenta una singola fase del processo | Insert tab > Shapes > Flowchart > Process | | Diamante | Decisione: rappresenta un'azione decisionale | Insert tab > Shapes > Flowchart > Decision | | Freccia | Freccia: mostra la relazione collegando le forme | Insert tab > Shapes > Flowchart > Arrow |

Passo 2. Personalizzare le forme

In genere, la modifica del colore e delle dimensioni delle forme avviene alla fine. Ma poiché in Word sono necessari più clic per aggiungere le forme, è consigliabile formattare le forme ideali e utilizzare la funzione di copia e incolla per duplicarle.

Andate alla scheda Forma Formatta e la barra dei menu si adatterà per mostrare tutte le modifiche che potete apportare alle forme. Una volta ottenuta la forma perfetta, copiatela e incollatela tutte le volte che ne avete bisogno!

Creato in Microsoft Word

Passo 3. Aggiungere il testo all'interno di ciascun simbolo del diagramma di flusso

Vogliamo aggiungere del testo all'interno delle forme, quindi ingrandiamole! Selezionare una delle forme > tenere premuto il tasto Comando o Maiusc > selezionare le altre forme > andare all'angolo di una forma e trascinarla per espanderla. Fare clic su una forma e iniziare a digitare in ogni passaggio fino a riempire tutte le forme con il testo.

Creato in Microsoft Word

Passo 4. Aggiungete le frecce per collegare ogni fase del processo

Ci siamo quasi! Dopo aver posizionato le forme, è il momento di collegare la sequenza di eventi. Andare alla scheda Insert > Shapes > Lines > e fare clic sulla Arrow.

Suggerimento: È possibile personalizzare la forma e il colore della freccia nella scheda Forma Formato! Per apportare qualsiasi modifica, assicurarsi che la freccia sia selezionata. Quindi, copiare e incollare la freccia per aggiungerla nuovamente alle altre fasi del processo.

Creato in Microsoft Word

{\a6}. Tutto quel lavoro all'interno di Microsoft Word non ha lasciato molto tempo ed energia per ciò che viene dopo il diagramma di flusso: agire per progredire.

Se state cercando di aggiornare il vostro strumenti e software per i diagrammi di flusso per una potente piattaforma visiva per creare, testare, modificare e collaborare con il vostro team, provate ClickUp!

Costruire diagrammi di flusso interattivi in pochi minuti con ClickUp

non è richiesta alcuna esperienza di codice o di progettazione!

La maggior parte del tempo trascorso in Word è dedicata alla formattazione. E sebbene la formattazione sia importante per l'equilibrio visivo e la presentazione non avrà importanza se nessuno, voi compresi, utilizzerà il diagramma di flusso per spostare l'ago della bilancia nel processo o nel progetto. Microsoft Word è un software potente per creare quasi tutto. Ma non è efficiente in un ambiente di lavoro moderno, dove la collaborazione a distanza e in ufficio presenta sfide e vantaggi.

È probabile che i membri del vostro team non si offrano volontariamente per creare un diagramma di flusso in Word. Il software ha troppe opzioni e passaggi per raggiungere un unico scopo.

Quello che serve ai vostri compiti e ai membri del team è una piattaforma di produttività all-in-one per organizzare idee e lavoro.

modelli di diagrammi di flusso per aumentare la produttività e la collaborazione.

Una tela zoomabile per dare vita a idee e punti di vista.

Se siete sempre stati curiosi di software per lavagne bianche o ClickUp, ci auguriamo che possiate approfittare delle nostre Whiteboard gratuite e provare la piattaforma con il vostro prossimo progetto o idea!

processo ideativo

Con Whiteboards potete anche salvare il vostro diagramma di flusso come immagine e inserirlo in un documento o in un'e-mail. È facile! Ecco come funziona:

1. Creare il diagramma di flusso in una Lavagna ClickUp

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine

3. Selezionare Salva immagine con nome

Inseritela nel vostro file e il gioco è fatto! Se volete vedere le lavagne bianche in azione, date un'occhiata alla nostra guida qui sotto! Lavagne ClickUp per i team