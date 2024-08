11 tecniche e metodi di ideazione efficaci per il vostro team (con modelli!)

Ricordate l'episodio di SpongeBob in cui deve scrivere 500 parole su cosa non fare a un semaforo e finisce per passare ore a fare qualsiasi altra cosa perché non gli viene in mente cosa scrivere?

A dire il vero, le tecniche di ideazione e l'intero processo possono sembrare simili a volte, soprattutto quando la pressione di produrre sempre nuove idee è così reale. Per rimanere al passo con le tendenze del settore e in vantaggio sulla concorrenza, le aziende mirano a mantenere un'offerta infinita di idee nuove e innovative. Ma non è così facile come sembra...😅

Inventare la prossima grande idea è un lavoro duro e non basta un blocco di tre ore sul calendario e una sala conferenze aperta per realizzarla. Strategia e attenzione piano sono alla base di ogni esito positivo sessione di brainstorming. Perché?

Perché lo sviluppo di idee uniche e commerciabili richiede un approccio ben gestito, esercizi ben congegnati e le giuste risorse.

Con grande sorpresa (e piacere), non è necessario identificarsi come una persona creativa per avere idee creative. Lo sviluppo di idee è molto più di quanto non sembri. Molto poco si riduce all'istinto personale o alle sensazioni viscerali.

Le sessioni di ideazione di successo sono efficaci e divertenti, e ogni sessione condivide alcune caratteristiche distinte. Seguiteci mentre ci immergiamo in tutto ciò che dovete sapere per facilitare le vostre sessioni di ideazione - di persona o da casa - tra cui cos'è l'ideazione, le 11 tecniche principali e le nostre preferite modelli utili . 🤓

Cosa sono le tecniche di ideazione?

L'ideazione è il processo di modulo di idee o concetti: è la fonte di nuove idee. I vantaggi sono molteplici, con intervalli che vanno da una risoluzione dei problemi più rapida e più flessibile a una maggiore flessibilità favorire l'affiatamento del team . Inoltre, impedisce di rimanere stagnanti.

Fare dell'ideazione la vostra missione aumenta la produttività, stimola e incoraggia il team e vi aiuta a capire meglio dove la vostra azienda dovrebbe andare con le sue idee Obiettivi SMART . 💜

L'ideazione è la chiave dell'esito positivo dell'impresa e valutazioni complessive più elevate sull'ideazione sono collegati a un aumento dei ricavi! Si tratta di una questione di cultura del lavoro: creare una miglioramento continuo per trovare soluzioni migliori, e la loro gestione diventa una priorità.

Uno dei maggiori ostacoli all'elaborazione di nuove idee è la semplice creazione di uno spazio sicuro per la loro condivisione. Il timore di un feedback negativo e le gerarchie di leadership diseguali, tra le altre ragioni, portano i membri a sentirsi a disagio o a esitare in queste sessioni. Inoltre, la pressione esercitata sul team dai vertici per risolvere le sfide non farà magicamente emergere le idee giuste.

Inoltre, in qualità di leader, dovete assicurarvi che il team si senta sempre a proprio agio nel condividere le idee, non solo quando lo dice il calendario. La soluzione consiste nel mantenere un ambiente professionale positivo in cui si condividono nuove idee, si incoraggia il feedback, si ascolta e si dà supporto.

Non siete soli nel perseguire questo obiettivo. Ecco perché abbiamo 10 tecniche di ideazione comprovate per far fluire il vostro flusso creativo sulla strada dell'esito positivo dell'ideazione!

11 tecniche e strategie di ideazione per il vostro team

Considerate questo scenario: siete seduti in una fredda sala riunioni, prendete note, guardate una lavagna online e ascoltate i concetti lanciati dai vostri colleghi. Il tempo passa, vengono scelte alcune idee da seguire la settimana prossima e la riunione viene chiusa. Ma se esistesse un approccio più pratico per generare idee fresche e attuabili?

Quando il approccio al brainstorming è stato lanciato per la prima volta nel 1953 ed è stato fondato su quattro principi fondamentali:

Generare un numero considerevole di idee Evitare le critiche Incoraggiare le idee selvagge Espandere i concetti dell'altro

Negli ultimi decenni, tuttavia, i progressi tecnologici hanno spinto gli specialisti dell'innovazione e della creatività a sostenere un approccio più sistematico alla generazione, al perfezionamento e all'esecuzione delle idee, pur mantenendo questi principi fondamentali.

Il risultato è che oggi abbiamo l'ideazione organizzata, ovvero: attività, metodi e modelli specializzati per sviluppare idee e accelerare la crescita aziendale. E sta diventando sempre più popolare.

Dalla costruzione di un approccio di marketing al rinnovamento di un prodotto, questo approccio sistematico all'ideazione aiuta i team di tutti i settori ad affrontare quasi tutti i problemi. Ecco alcune tecniche di brainstorming per team che rendono le sessioni di ideazione più inclusive, coinvolgenti ed efficaci:

1. IA per l'ideazione

L'IA può essere utilizzata come tecnica di ideazione generando nuove idee basate su grandi quantità di dati e identificando modelli e associazioni che gli esseri umani potrebbero non riconoscere. IA può aiutare il vostro processo di ideazione sfruttando algoritmi di apprendimento automatico per analizzare i vostri dati e fornire intuizioni che possono informare il vostro processo decisionale . Ecco alcuni modi specifici in cui ClickUp AI può aiutare nell'ideazione:

**ClickUp AI può analizzare i dati per generare nuove idee e concetti basati su schemi e associazioni che l'uomo potrebbe non riconoscere. Estraendo i dati dai progetti, dalle attività e dalle attività del team, ClickUp AI può suggerire nuovi approcci o soluzioni che potrebbero essere stati trascurati. **ClickUp AI può analizzare i dati per identificare le tendenze emergenti e le opportunità di innovazione. Questo può aiutare il vostro team a essere all'avanguardia e a sviluppare nuovi prodotti e servizi in grado di soddisfare le esigenze dei clienti in continua evoluzione. Personalizzazione: ClickUp AI può personalizzare prodotti e servizi in base alle preferenze e ai comportamenti individuali. Analizzando i dati sulle preferenze dei clienti, ClickUp AI può suggerire prodotti e servizi personalizzati che soddisfano esigenze e preferenze specifiche. Ottimizzazione: ClickUp AI è in grado di analizzare i vostri processi e sistemi per identificare le aree di miglioramento e suggerire nuovi approcci. Questo può aiutare il team a snellire le operazioni, ridurre gli sprechi e migliorare l'efficienza. Assistenza al brainstorming: ClickUp AI può assistere le sessioni di brainstorming fornendo suggerimenti automatici basati sui dati forniti dal team. Questo può aiutare a stimolare nuove idee e incoraggiare il pensiero creativo.

2. Mappa mentale

A mappa mentale è uno strumento di diagramma che aiuta a registrare e collegare le idee per ricordare e generare nuovi concetti più velocemente. È quasi una rete che vi aiuta a monitorare i vostri pensieri e a ricordare come un'idea si è evoluta o si è connessa a un'altra.

mappate l'intero flusso del vostro progetto e mostrate come ogni attività sia in corso con le mappe mentali di ClickUp_

Potete disegnare la vostra mappa mentale a mano su una lavagna online o utilizzare un modello per rendere il processo più semplice. Inoltre, sono disponibili numerosi strumenti per aiutarvi a sfruttare al meglio la vostra mappa mentale, collegandola al vostro flusso di lavoro in un'unica soluzione software gratuito per il project management come ClickUp ! ClickUp Mappe mentali sono strumenti altamente visivi per creare percorsi logici tra le attività che possono essere organizzati, modificati e cancellati in pochi clic. È possibile crearne una da zero in Modalità vuota oppure appoggiarsi a Modello semplice di mappa mentale di ClickUp come risorsa per risparmiare tempo durante la creazione del diagramma, quindi trasformare i nodi in attività per iniziare ad agire sulle idee, all'istante.

crea la tua Mappa Mentale da zero e ottimizza la tua creatività con la Modalità Vuoto di ClickUp_

Questo è probabilmente il più grande vantaggio di della creazione della Mappa mentale in un software di project management specifico, eliminando la zona grigia tra l'avere una grande idea e il trasformarla in un piano attuabile.

Inoltre, sono estremamente versatili. Casi d'uso delle mappe mentali intervalli dalla gestione dell'istruzione a Test SEO -persino le risorse umane e il piano di ristrutturazione di Home. Le mappe mentali offrono la libertà di personalizzare il flusso dei piani da una fase all'altra e sono facilmente personalizzabili, per cui non c'è la pressione di avere qualcosa di fisso mentre si procede.

3. Metodo 6-3-5

Prima di tutto: per questo metodo è necessario un team di sei persone.

Si tratta di un lavoro completamente collaborativo e con questo metodo si può ottenere un numero significativo di idee se si cerca una nuova visione di un problema o un elenco di possibili soluzioni. Ecco la ripartizione:

ogni partecipante propone tre raccomandazioni da condividere con il gruppo

il team lavora per ampliare ogni raccomandazione nel corso di cinque iterazioni

Quindi sei persone, tre idee ciascuna, cinque iterazioni: 6-3-5.

L'obiettivo è generare il maggior numero possibile di concetti per un singolo problema, non necessariamente ogni idea deve essere estremamente dettagliata o ben pensata. Questo metodo si basa più sulla quantità che sulla qualità, ma l'idea è quella di avere così tante idee da trovarne almeno una buona.

aggiungete immediatamente una struttura alla vostra creatività con uno dei nove modelli di lavagna online di ClickUp, progettati per massimizzare il vostro processo di ideazione

7. Crazy 8's

Una delle tecniche di ideazione che amiamo è quella degli 8 pazzi. Per prima cosa, dividete un foglio di carta bianco in otto sezioni. impostate un cronometro di 8 minuti.

L'obiettivo di questa attività è che ogni persona disegni un concetto in ogni quadrato, o un'idea ogni minuto, fino a riempire la tela. allo scadere di ogni minuto, si deve passare al prompt successivo, indipendentemente dallo stato di avanzamento del proprio quadrato. Avete solo un minuto per quadrato, quindi se non passate al successivo quando è il momento, perderete il flusso di idee e rimarrete indietro.

Questa strategia funziona meglio nella fase di ideazione, quando si hanno già alcune idee di base da ampliare per far emergere più velocemente nuove idee più forti. L'obiettivo è quello di proporre una varietà di nuove idee in un breve lasso di tempo, in modo che se volete tornare su una di esse dopo che sono passati gli otto minuti, ne avrete comunque la possibilità!

8. Prototipazione

La prototipazione è, di fatto, un approccio ideativo! Prima di passare alla fase successiva del progetto, i prototipi aiutano a definire ogni dettaglio, problema e concetto finale.

I prototipi mantengono la visibilità, e questo è un fantastico vantaggio del loro utilizzo nel processo di brainstorming. Quando il team può vedere il concetto, è molto più facile supportarlo e offrire un feedback costruttivo.

Il vostro prototipo può essere semplice o dettagliato quanto volete. Tuttavia, avere un'idea almeno approssimativa di ciò con cui lavorerete può fungere da trampolino di lancio e, in ultima analisi, aiutarvi a definire le specifiche, il design e la funzione.

mostrate un mockup delle vostre idee disegnando a mano libera, aggiungendo media o immagini per guidare il vostro piano di prototipazione in ClickUp Whiteboards_

Potete realizzare un prototipo veloce e a bassa fedeltà con carta e inchiostro se avete appena iniziato, oppure utilizzare una lavagna online per disegnare, organizzare e condividere il prototipo con il team.

9. Brainstorming

Usiamo spesso questo termine, _ma cosa significa veramente?

Il brainstorming è una delle tecniche di ideazione che combinano il problem solving non ufficiale con il pensiero laterale. In pratica, l'obiettivo è fornire uno spazio sicuro e senza regole ai membri del team per proporre idee folli. Alcune di queste idee si trasformano in soluzioni uniche e innovative, mentre altre catalizzano nuove idee.

Per utilizzare il la tecnica del brainstorming per iniziare a delineare il problema che si sta cercando di risolvere e a determinare gli obiettivi di una potenziale soluzione. Poi, prima di riunire il team, proponete delle soluzioni da soli.

I partecipanti non devono essere obbligati, rimproverati o premiati per i loro contributi. In questo modo si mantiene uno spazio di brainstorming di supporto e si incoraggia il flusso di ogni idea (senza soffocarne altre).

Provate Modello di Brainstorming di ClickUp per il vostro prossimo esercizio di ideazione!

10. Schizzo

Gli elementi visivi suscitano più idee e offrono una prospettiva più ampia. L'idea è quella di sviluppare disegni accattivanti che possano essere rivisti e ampliati appendendoli nella sala conferenze o archiviandoli su una lavagna digitale collaborativa.

Gli schizzi devono essere semplici, con informazioni sufficienti a comunicare il vostro messaggio e devono essere accessibili agli altri membri del team per potervi contribuire, se lo desiderano! Questa è la parte collaborativa. In questo modo si evita anche che le persone si leghino emotivamente alle loro piccole opere d'arte.

Promemoria per tutti che l'elaborazione di nuove idee è un vero e proprio lavoro richiesto dal gruppo. Inoltre, è possibile pensare in modo più libero e fantasioso ai propri concetti facendo degli schizzi. In questo modo ci si concentra su come far uscire il pensiero dalla testa piuttosto che preoccuparsi della qualità del disegno.

Può trattarsi di una figura a bastoncino o di alcune forme etichettate, ma gli schizzi vi permetteranno di catturare le idee e condividerle con gli altri, più velocemente.

aggiungete schizzi, testi, immagini e altro ancora per accelerare il processo di feedback su qualsiasi disegno rapido o mockup in ClickUp Whiteboards_

11. Scrittura cerebrale

Il Brainwriting è una versione leggermente diversa del brainstorming. Invece di urlare i concetti, il team li annota. Le idee di ogni membro vengono poi inoltrate a un'altra persona, che le legge e aggiunge i propri pensieri o idee (se ne ha).

Questa tecnica mira ad alleviare lo stress e l'ansia associati alla condivisione delle idee nel gruppo. Non tutti si sentono a proprio agio nel condividere nuove idee fin da subito, altri hanno difficoltà a parlare in pubblico.

Inoltre, molti riescono ad avere le idee migliori quando sono meno stressati. Un altro grande vantaggio del brainwriting? Da fare in modo asincrono! Questo, amico mio, è davvero il futuro del lavoro.

Inizia a usare le tecniche di ideazione in ClickUp!

Per avere un esito positivo della sessione di ideazione, è necessario concentrarsi sull'oggetto, evitare giudizi e stabilire regole di base per qualsiasi strategia si scelga. Anche con un'infinità di tecniche di ideazione, si rischia di perderle senza un sistema che ne tenga traccia.

E non c'è alcuna pressione a scegliere una sola: provatele tutte! Ogni team è diverso, potrebbero essere necessari alcuni tentativi per trovare il vostro punto di forza, ma fidatevi del processo e le idee arriveranno. Inoltre, con un software di gestione delle idee come ClickUp con modelli, funzionalità/funzione e automazioni costruiti per affrontare proprio queste tecniche, non perderete tempo ad applicarle alla vostra prossima sessione di ideazione.

/$$$img/ https://lh4.googleusercontent.com/\_nzEfrHx9tqnuoN2DJkKCkjN81QK8d\_qx5H5Ln7DoYVrv6FxjDyW1X8XiLnBwxbWa6BwVMnubjcA-H2ckwk8WxKC1XXXVhVCaVgFdj9Y4SMrKPMtF4mDBdYtM61ACHSf6sITC7WZZpBO2N\_ESA Connessione delle idee nelle mappe mentali di ClickUp /$$$img/

disegnate mappe mentali da zero, trascinate connessioni tra i nodi e trasformatele istantaneamente in attività di ClickUp!

Le tecniche di ideazione focalizzata vi aiutano a migliorare l'efficienza del processo creativo e a far risparmiare tempo e denaro al vostro team.

ClickUp è un'applicazione software per la mappa mentale trasforma le vostre idee in un'immagine chiara e personalizzabile, in uno schema visivo mentre il suo lavagne digitali collaborative online vi danno il potere creativo di creare praticamente qualsiasi cosa e di agire immediatamente.

ClickUp è la soluzione completa per la gestione del lavoro per tutto ciò che riguarda l'ideazione e il brainstorming.