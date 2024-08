10 Migliori software di mappatura mentale nel 2024

Il viaggio dall'idea all'esecuzione non è mai una linea retta! Pensateci. Che si tratti di progettare un nuovo logo o di pianificare il prossimo concerto di Taylor Swift, tutto inizia con una scintilla, un'idea.

La strada verso l'esecuzione è lastricata di decine, se non centinaia, di attività cardine e di idee in connessione. Da fare per documentare, monitorare, gestire ed evolvere ogni nodo di informazioni associato a ogni idea?

Risposta: Le mappe mentali

Come scrittore, mappe mentali sono un ottimo modo per registrare i miei pensieri, creare connessioni e intrecciarli in una narrazione coerente. Essendo una persona che usa carta e penna, visualizzare le mie idee su un quaderno ha cambiato radicalmente la mia capacità di realizzarle.

Tuttavia, il lavoro in team, i taccuini e le lavagne online possono essere limitanti.

Fortunatamente, abbiamo a disposizione decine di soluzioni software per la mappatura mentale digitale tra cui scegliere. Ho provato personalmente decine di questi software e ho selezionato i dieci migliori.

Cos'è una Mappa Mentale?

Una mappa mentale è una rappresentazione visiva, diagrammatica, delle informazioni in base a una gerarchia di relazioni. Le mappe mentali sono eccellenti per brainstorming e ideazione perché sono:

Non lineari : Si può andare avanti e indietro discutendo un'idea e aggiungendo informazioni senza i limiti di un approccio lineare

: Si può andare avanti e indietro discutendo un'idea e aggiungendo informazioni senza i limiti di un approccio lineare Aperti : Si possono usare come una tela bianca per iniziare ed espandere le proprie idee nella forma che si desidera

: Si possono usare come una tela bianca per iniziare ed espandere le proprie idee nella forma che si desidera Collaborativo : È possibile acquisire input da più persone senza influenzare la struttura/integrità dell'idea

: È possibile acquisire input da più persone senza influenzare la struttura/integrità dell'idea Adattivo: È possibile ampliare le idee e aggiungere ulteriori informazioni in un secondo momento

Ecco l'elenco delle considerazioni da fare nella scelta di un software per le mappe mentali.

Come scegliere un software per le mappe mentali?

Per scegliere il software di mappatura mentale giusto, ho cercato le funzionalità e i vantaggi seguenti.

Nodi e connessioni

A livello di base, è necessario assicurarsi di poter creare punti dati e tracciare connessioni tra di essi. In base alle vostre esigenze, dovreste essere in grado di creare diversi tipi di nodi.

Ad istanza, se si sta mappando i criteri di accettazione di una funzionalità/funzione che si sta sviluppando, occorrono nodi per:

Utente persona

Storia dell'utente

Lista di controllo delle necessità

Dati di test

Cercate un software per mappe mentali che vi permetta di creare tutti questi tipi di nodi e connessioni.

Flessibilità

Le mappe mentali sono di diversi tipi. Gli insegnanti/formatori creano mappe mentali per visualizzare i concetti e facilitare l'apprendimento. I team di analisi dei dati le utilizzano per la visualizzazione dei dati. Consulenti e manager disegnano mappe mentali sotto forma di alberi decisionali per risolvere i problemi.

Come scrittore, ho avuto bisogno di mappare articoli come quello che state leggendo, oltre a un romanzo giallo a cui sto lavorando clandestinamente! Quindi, la flessibilità è la chiave.

Collaborazione

Il più grande vantaggio di un software di mappe mentali digitali è che i team di diverse posizioni geografiche possono aggiungere, modificare, rimuovere o ampliare le idee insieme. Questo assicura letteralmente che tutti siano sulla stessa pagina!

Lavorando con team di tutto il mondo, avevo bisogno che l'app di mappatura mentale includesse funzionalità di collaborazione, come la condivisione, la modifica in tempo reale e altro ancora.

Agibilità

Una mappa mentale è un ottimo modo per passare dall'idea al piano d'azione. Tuttavia, per passare all'azione, è necessaria una serie di funzionalità/funzione diverse.

La cosa più importante è che lo strumento di mappatura mentale lavori con il mio strumento di project management per collegare/convertire le idee:

Attività su cui lavorare

Documenti da condividere e a cui fare riferimento

Commenti per tenere traccia dello stato di avanzamento

Note e promemoria da appiccicare

Una volta definite le aspettative di un software per la mappatura mentale, diamo un'occhiata alle migliori opzioni disponibili oggi sul mercato.

Software per mappe mentali in sintesi

Avete bisogno di ulteriori dettagli? Immergiamoci subito.

I 10 migliori software per la Mappa Mentale nel 2024 ## [Free e a pagamento]

Quando ho detto di aver provato decine di software di mappe mentali, vi starete chiedendo se ce ne sono davvero più di dodici sul mercato. Chiariamo prima questo punto.

A partire dal 2024, G2 elenca 65 prodotti software nella categoria delle mappe mentali [più di cinque dozzine, se vogliamo]. Se c'è una cosa che ho imparato provandoli tutti, è che non tutti i software di mappatura mentale sono creati uguali.

Ho quindi sottoposto questi strumenti a test rigorosi per trovare il miglior software di mappatura mentale da prendere in considerazione. Esaminiamoli uno per uno.

1. ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-66.png Mappa mentale di ClickUp /$$$img/

mappe mentali a più nodi con ClickUp

ClickUp è un programma completo, flessibile e all-in-one per la creazione di mappe mentali software di project management ricco di funzionalità di innovazione e collaborazione, tra cui eccezionali mappe mentali. ClickUp mappe mentali consente di documentare idee, disegnare connessioni, mappare flussi di lavoro e collegare concetti in un unico luogo. La funzionalità/funzione più potente delle Mappe mentali di ClickUp, tuttavia, è la capacità di portare l'utente dall'idea all'azione.

Ho usato le mappe mentali di ClickUp per lavorare con i team che si occupano di prodotti e di marketing, per raccogliere idee per gli articoli, per creare le bozze e poi per convertirle in attività, fissare le scadenze, assegnarle per la revisione e portarle a termine fino alla pubblicazione.

La chiave di differenziazione di ClickUp Mappe mentali è che è parte integrante del flusso di lavoro della produttività. Mentre la maggior parte degli strumenti specializzati consente di fare mappe mentali per il solo gusto di farle, ClickUp consente di usare le mappe mentali per raggiungere gli obiettivi di lavoro, cioè dall'idea all'azione.

Migliore per la mappatura mentale con project management

Se lavorate con più parti interessate, gestite grandi progetti, vi destreggiate tra più iniziative parallele, ClickUp Mappa mentale è lo strumento migliore per inserire un po' di creatività e collaborazione, senza influenzare i normali flussi di lavoro.

Con ClickUp è possibile:

Brainstorm : Individuare un'idea centrale ed esplorare liberamente le possibilità

: Individuare un'idea centrale ed esplorare liberamente le possibilità Creare connessioni : Collegare documenti, attività, liste di controllo, ecc.

: Collegare documenti, attività, liste di controllo, ecc. Creare un piano d'azione : Convertire i nodi in attività e organizzarli in progetti/aree di lavoro

: Convertire i nodi in attività e organizzarli in progetti/aree di lavoro Implementare: Usare ClickUpproject management visuale di ClickUp per monitorare, controllare ed eseguire i vostri progetti

Se siete alle prime armi con le mappe mentali, ClickUp vi offre una soluzione. Scegliete tra un intervallo di funzionalità di modelli di mappe mentali e iniziare subito. Eccone un paio per iniziare.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-1.png Modello di mappa mentale vuota per lavagna online di ClickUp /$$$img/

Archiviate le idee principali e biforcatele con il modello di mappa mentale vuota per lavagna online di ClickUp Modello di lavagna online per mappe mentali di ClickUp : Create una tela vuota e annotate ciò che state esplorando. Aggiungete forme, testi, connessioni e altro ancora.

Modello di mappa mentale semplice di ClickUp : Con questo modello è possibile creare una semplice mappa mentale basata su nodi o attività. Personalizzate il modello per visualizzare le vostre attività e i vostri concetti a modo vostro!

ClickUp migliori funzionalità/funzione

Capacità di collegare la mappa mentale al project management

Capacità suClickUp Lavagna online per abilitare anche le mappe mentali

Possibilità di aggiungere note, caricare immagini, disegnare a mano libera o collegare artefatti ClickUp

Modelli completi per vari casi d'uso, come ad esempiomappa dell'impatto,mappa dei processi,mappatura del flusso di valoree altro ancora

Limiti di ClickUp

Come piattaforma completa per il lavoro, ClickUp offre un ampio intervallo di funzionalità avanzate, una delle quali è la mappatura mentale. Per le persone che hanno bisogno solo di semplici mappe mentali, ClickUp potrebbe essere un po' difficile da imparare.

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

Business: $12/mese per utente

Azienda:Contatto per i prezzi* ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $5 al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

**Che cosa dicono gli utenti di ClickUp?

"ClickUp è uno strumento che ci facilita l'utilizzo. Possiamo navigare facilmente tra le attività, l'impostazione dei progetti e l'assegnazione dei compiti in modo incredibilmente intuitivo, anche per coloro che sono nuovi agli strumenti di project management. Inoltre, ci offre un'interfaccia user-friendly, che rappresenta una svolta per il nostro team, perché ci aiuta a gestire i progetti in modo fluido, senza bisogno di ulteriori conoscenze" - Recensione certificata G2 "Mi piace il fatto che, in qualità di manager, mi fornisce una panoramica di tutti i progetti a cui il mio team sta lavorando" - Recensione certificata G2

2. Miro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Miro-1400x801.png Miro /$$$img/

fonte: Miro_

Miro è un software di mappatura mentale progettato per consentire l'innovazione organizzativa. Da fare, offre funzionalità/funzione per workshop, mappatura di processi e flussi di lavoro, visual project management e visualizzazione dei dati.

Ho iniziato a usare Miro quando avevo bisogno di creare moodboard per i team di progettazione che dovevano portare in produttività i miei contenuti. Da allora, mi sono trovato abbastanza a mio agio da usarlo per tutti gli scopi di risoluzione dei problemi visivi.

Un processo ha troppi colli di bottiglia? Mappatelo. Un nuovo prodotto ha bisogno di un percorso per l'utente? Mappatelo. Non riuscite a pensare ad argomenti di cui scrivere? Cercate l'ispirazione in un cloud di parole casuali.

Migliore per la risoluzione dei problemi e l'innovazione

Lo strumento di collaborazione digitale di Miro è progettato per consentire l'innovazione e la risoluzione dei problemi. È ideale per i team che hanno bisogno di tornare alla lavagna online per capire il contesto e documentare lo stato attuale, sia che si tratti di mappare i viaggi dei clienti, le sitemaps, il wireframing o di gestire le retrospettive.

Ho trovato molto utili i vari modelli di flusso di lavoro hanno anche loro.

Le migliori funzionalità/funzione di Miro

Possibilità di convertire le mappe mentali in presentazioni o di registrarle come video interattivi

300+ modelli adattabili

Modalità di layout automatico per organizzare le mappe mentali allineando i rami e i nodi

Limiti di Miro

Per cominciare, il piano Free offre solo 3 schede modificabili, il che potrebbe essere limitante per i privati e le piccole aziende che non possono permettersi sottoscrizioni onerose.

Secondo le nostre osservazioni, Miro ha ottime capacità di mappatura mentale. Tuttavia, presenta dei limiti per quanto riguarda la possibilità di agire e gestire successivamente i progetti di innovazione.

Prezzi di Miro

Free: $0

Starter: $8/mese per utente

Business: $16/mese per utente

Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Miro

**Cosa dicono gli utenti di Da fare su Miro?

"Miro ha trasformato profondamente il nostro modo di collaborare e lavorare con gli altri. È così facile coinvolgere anche gli stakeholder esterni. Il canvas infinito, visibile e accessibile a tutti, ci aiuta a portare a bordo le nostre diverse competenze e conoscenze.

L'integrazione con Google Drive ha favorito la comunicazione, perché siamo in grado di aggiungere link al web e file e tutte queste informazioni sono accessibili a tutti" - Recensione certificata G2 "Uso Miro in estensione nel settore dell'istruzione per progetti di collaborazione basati su team. È facile impostare modelli che gli studenti possono utilizzare. È facile da usare anche per gli studenti che non l'hanno mai usato" - Recensione certificata G2 Bonus: Miro si integra con ClickUp in modo da poter utilizzare il primo per il suo modelli per il brainstorming e spostate tutti gli elementi d'azione in ClickUp

3. Coggle

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Coggle-1400x874.png Coggle /$$$img/

Fonte: Coggle

Coggle è un'app per prendere appunti che va oltre gli elenchi puntati. Supporta la creazione di mappe mentali, diagrammi di flusso, processi di mappatura, sistemi e algoritmi.

Il mio primo utilizzo di Coggle è stato con decisionale . Avevo bisogno di un grafico a flusso complesso di sì e no, che mi portasse a una decisione. Volevo renderlo visivamente accattivante e darlo in uso al mio team di assistenza clienti. Coggle è stato perfetto per questo.

Migliore per i team che hanno bisogno di flessibilità nelle funzionalità/funzioni

Coggle offre più funzionalità/funzioni visive rispetto alla media dei software per mappe mentali. Mi è piaciuto molto il fatto che mi ha permesso di creare cicli, unire rami, aggiungere più punti di partenza e includere immagini e testi fluttuanti illimitati.

Da fare, ha fatto scattare in me la voglia di fare e a volte ho esagerato. Ma era divertente!

Chiedi le migliori funzionalità/funzioni

Pannello dei messaggi per aggiungere/rivedere i commenti

Opzione di salvataggio automatico per il monitoraggio delle versioni. È anche possibile creare una copia di qualsiasi modifica precedente e lavorarci sopra

Caricamento illimitato di immagini

Limiti di visualizzazione

Offre un numero limitato di colori per le mappe mentali, il che rende difficile lavorare su progetti complessi che necessitano di più varianti

L'interfaccia utente sembra molto minimalista, con meno spazio per la creatività

Prezzi

Free Forever: $0

Fantastico: $5/mese

Organizzazione: $8/mese per utente

Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni

**Che cosa dicono gli utenti di Da fare?

"Innanzitutto, tutto il mio lavoro viene automaticamente sottoposto a backup tramite il mio account Google, e poi posso anche condividere la mappa mentale con i miei colleghi o virtualmente con chiunque abbia un account Google. La collaborazione e gli aggiornamenti in tempo reale non sono mai stati così facili e gratuiti". - Recensione certificata Capterra "Trattandosi di un'applicazione web, non può essere paragonata alle app native con funzionalità/funzione complete disponibili sul mercato. Trovo che sia ancora un po' difficile o ingombrante da usare per le presentazioni, soprattutto per le mappe mentali di grandi dimensioni, difficile da collassare/focalizzare i rami" - Recensione certificata da Capterra

4. MindMeister

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/MindMeister.png MindMeister /%img/

fonte: MindMeister_

MindMeister è uno degli strumenti di mappatura mentale collaborativa più diffusi. Offre una serie completa di funzionalità/funzione per un numero elevato di casi d'uso ed esigenze.

La mia esperienza con i software di mappatura mentale è forse iniziata con MindMeister. Ero nell'epoca in cui provavo ogni strumento di project management e stavo esplorando MeisterTask.

Ho usato MindMeister in estensione per creare presentazioni e visualizzare idee per le parti interessate. È visivamente accattivante e moderno nell'approccio.

Migliore per i team creativi

MindMeister offre un ampio set di strumenti per i team creativi, come bei temi, stile degli argomenti, stile delle linee, sintassi di Markdown e altro ancora. Consente poi di convertire le mappe mentali in presentazioni o demo, a seconda delle necessità.

Le migliori funzionalità/funzione di MindMeister

La modalità Outline consente una vista Elenco, semplificando la visualizzazione di più mappe in un unico luogo

La modalità Focus consente di evidenziare gli aspetti importanti, eliminando le distrazioni durante il brainstorming

Allegati e integrazioni con decine di strumenti per la produttività

Limiti di MindMeister

MindMeister offre solo piani semestrali e annuali, il che lo rende difficile per le aziende che ne hanno bisogno per un periodo di tempo limitato

Prezzi di MindMeister

Base: $0

Personal: $3,5/mese per utente con fatturazione annuale

Pro: $5,5/mese per utente con fatturazione annuale

Business: $8,5/mese per utente fatturati annualmente

MindMeister offre anche prezzi personalizzati per istituzioni educative e ONG.

Valutazioni e recensioni di MindMeister

**Che cosa dicono gli utenti di MindMeister?

"Ho usato lo strumento per fare brainstorming con il mio team [È anche super divertente], per creare lezioni per bambini, syllabus di classe/viaggio di apprendimento e persino uno story board! MindMeister è molto flessibile e c'è molto spazio per l'uso creativo" - Recensione certificata G2 "Buono per le mappe mentali di base, perde costantemente contenuto per le mappe mentali profonde" - Recensione certificata G2

5. MindNode

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/MindNode-1400x788.png Nodo mentale /%img/

Fonte: MindNode

MindNode è uno strumento di brainstorming visivo progettato per aiutarvi a concentrarvi sulle cose importanti e a ridurre al minimo le distrazioni. Aiuta gli utenti ad adottare un approccio organizzato alla gestione delle informazioni.

Ciò che mi ha attratto di MindNode è stata la funzionalità/funzione dei tag visivi, che mi ha aiutato ad aggiungere un contesto a ciò che stavo mappando. La modalità di messa a fuoco mi ha permesso di non perdere di vista i dettagli, mentre pianificavo l'insieme.

Migliore per i team incentrati sulle soluzioni

MindNode è stato progettato per aiutarvi a concentrarvi anche quando state esplorando un'ampia gamma di idee. MindNode permette di farlo con:

Organizzazione : Schemi e mappe mentali affiancate

: Schemi e mappe mentali affiancate Contesto : Tag visivi per dare priorità e raggruppare le idee

: Tag visivi per dare priorità e raggruppare le idee Modalità di messa a fuoco : Riflettori puntati sul ramo corrente

: Riflettori puntati sul ramo corrente Voci rapide: Per registrare le idee che possono essere lavorate in un secondo momento

Le migliori funzionalità/funzione di MindNode

Trasforma i nodi in attività e li aggiunge alle promemoria di Apple

Accessibile per persone con esigenze speciali

Widget per iOS e macOS

Temi pronti per l'uso

Limiti di MindNode

solo iOS, il che limita la collaborazione con tutti

Prezzi di MindNode

Free Editor: $0

MiniNode plus: $2,99/mese

Valutazioni e recensioni di MindNode

**Che cosa dicono gli utenti di MindNode?

"Chi utilizza e apprezza l'ecosistema Apple si troverà sicuramente a proprio agio e molto comodo nel suo utilizzo, grazie a una particolare attenzione ai dettagli, alla grafica e alle risorse messe a disposizione." - Recensione certificata Capterra "Mindnode mi aiuta a organizzare la mia sfera privata al lavoro o nella vita privata. Tuttavia, non permette di collaborare molto con gli altri" - Recensione certificata Capterra

6. Xmind

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Xmind.png Xmind /$$$img/

Fonte: Xmind

Xmind è un software gratuito per le mappe mentali, un coltellino svizzero per il pensiero e la creatività. Permette ai team di catturare le idee su una tela, organizzarle in baccelli connessi e personalizzarle per una migliore condivisione.

Sebbene il punto di forza fondamentale di una mappa mentale sia una tela libera, Xmind la rende un po' più organizzata con strutture, molte delle quali estremamente coinvolgenti, persino stravaganti. L'unica volta che ho iniziato con una struttura sbagliata per me, ho imparato che potevo cambiare al volo: un vero e proprio salvavita!

Migliore per il pensiero strutturato

Xmind è stato progettato per semplificare i processi di pensiero complessi. Include strutture multiple nello stesso ramo, ordine gerarchico e funzionalità di narrazione per una comprensione completa delle idee che si stanno esplorando.

Le migliori funzionalità/funzione di Xmind

Strutture multiple per la mappatura mentale, tra cui grafici logici, mappe a grappolo, grafici a lisca di pesce, sequenze e altro ancora

Etichette, note, marcatori e confini nel toolkit

Comandi LaTeX per la presentazione di formule matematiche e chimiche

Limiti di Xmind

Ha un'esperienza di avvio non ottimale a causa della mancanza di flussi di lavoro predefiniti

Può confondere chi non è abituato alle potenti funzionalità/funzione di Xmind

Alcuni utenti lamentano la pesantezza e la lentezza del programma

Prezzi di Xmind

Piano Free

Pro: $59,99/anno/postazione o $19,99/trimestre/postazione

Pro multi utente: Sconti se si acquistano 5 postazioni o più

Università: $34,99/anno/postazione

ONP/ONG/Governo: 41,99 dollari/anno/postazione

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Xmind

**Cosa dicono gli utenti di Xmind?

"XMind è un must per chiunque voglia migliorare la propria produttività e creatività. Ho tutto ciò che mi serve per fare brainstorming, organizzare i miei pensieri e collaborare con gli altri"

- Recensione certificata Capterra "Xmind è un ottimo strumento che si occupa di esprimere le vostre idee in modo divertente ed efficace grazie alla sua piattaforma che è accessibile a qualsiasi piccola azienda grazie al suo valore economico. "

- Revisione certificata G2

7. FigJam

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/FigJam.png FigJam /$$img/

Fonte: FigJam

FigJam è il prodotto per la mappatura mentale e il piano visivo di Figma, lo strumento di progettazione collaborativa. FigJam consente ai team di realizzare prodotti insieme documentando le idee, valutando le possibili decisioni e discutendo i feedback, il tutto nell'area di lavoro visiva.

Mentre lavoravo con i designer che usano Figma per i loro prototipi, FigJam era il posto giusto. Soprattutto per condividere i feedback, in modo visivo e chiaro, FigJam ha tutto ciò che serve.

Sebbene sia nato per dare feedback, la sua facilità d'uso e di accesso lo ha reso intuitivo per tutte le attività di brainstorming, ideazione e mappatura mentale.

Migliore per il feedback e il processo decisionale collaborativo

FigJam è stato progettato come un modo per consentire ai team di offrire un feedback reciproco sui progetti. Supporta feedback come chat dal vivo, commenti, emoji, timbri, stickie notes e persino file audio!

Tutto ciò di cui avete bisogno per collaborare nel contesto!

Le migliori funzionalità/funzione di FigJam

Mappa mentale multipiattaforma che funziona benissimo anche sull'app per iPad

Integrazioni con i principali strumenti per la produttività e lo sviluppo di prodotti

Jambot, un bot IA per aiutare il brainstorming di idee o l'automazione dei flussi di lavoro

Limiti di FigJam

Non consente agli utenti di aggiungere tabelle alle mappe mentali

Pertanto, non consente nemmeno l'uso di funzioni o formule all'interno delle mappe mentali

Oltre alla nota audio, gli utenti si aspettano anche opzioni di videoconferenza

Prezzi di FigJam:

Starter: gratis

Professionale: $3/mese/postazione [gratis per studenti ed educatori]

Organizzazione: $5/mese/postazione

Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di FigJam:

**Cosa dicono gli utenti di Da fare su FigJam?

"FigJam si è sviluppato in modo davvero positivo nell'ultimo anno o giù di lì da quando è uscito. L'integrazione con Figma è ovviamente uno dei principali vantaggi, in quanto consente di conservare tutti i file in un unico luogo." - Recensione certificata di Capterra "Adoro l'incredibile flessibilità di FigJam. Che si tratti di facilitare una riunione con il mio team di prodotto, di gestire uno studio di progettazione, di avere un'ispirazione/un hangout, o di tenere traccia del mio documento Brag, posso usare FigJam per TUTTO!" - Recensione certificata G2

8. InVision

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Invision-1400x762.png InVision /$$img/

Fonte: InVision

InVision è una delle prime e più popolari piattaforme di collaborazione visiva. Sebbene sia nato come software di prototipazione una decina di anni fa, oggi viene ampiamente utilizzato anche per le mappe mentali e le lavagne.

InVision a mano libera era un ottimo modo per collaborare al piano, al team building e persino alla revisione di documenti o progetti. Abbiamo potuto selezionare parti specifiche e lasciare commenti come su Google Documenti. La funzionalità di votazione è una fortuna per accelerare le decisioni!

Ritengo sia un peccato che Freehand sia stato venduto a Miro, che di per sé è uno strumento potente. Ma ehi, due al prezzo di uno, suppongo.

Migliore per i team di progettazione

I team che già utilizzano InVision per la progettazione e lo sviluppo di prodotti troveranno in questa applicazione una marcia in più per le loro tecniche di brainstorming. È anche un'app meravigliosa per convertire le idee di prodotto in prototipi visivamente attraenti.

Le migliori funzionalità/funzione di InVision

Area di lavoro collaborativa con canvas a più giocatori, condivisa tra stakeholder interni ed esterni

Vari tipi di nodi, come stickie notes, tabelle, evidenziazioni, timer, emoji e altro ancora

Integrazioni bidirezionali con i principali strumenti di produttività, come Slack, Zoom, Teams ecc.

Limiti di InVision

Fortemente incentrato sulla produttività per supportare la mappatura mentale generalizzata

Gli utenti che non hanno familiarità con gli strumenti di collaborazione visiva sperimenteranno una curva di apprendimento ripida

Prezzi di InVision

InVision ha due offerte di prodotti con strutture di prezzo diverse, illustrate di seguito.

Prodotto 1 - InVision Freehand [venduto a Miro lo scorso anno]

Free Forever per sempre

Pro: 4,95 dollari/mese/utente

Prodotto 2 - InVision Cloud

Free Forever per sempre

Pro: 7,95 dollari/mese/utente

Valutazioni e recensioni di InVision

**Cosa dicono gli utenti di Da fare su InVision?

La maggior parte delle recensioni e dei feedback su InVision riguardano lo strumento di prototipazione. Questo anche perché lo strumento di mappatura mentale è ora di proprietà di Miro. Ecco un paio di recensioni su InVision come prodotto generale.

"Sono entusiasta di questo strumento da quando lo uso. Abbiamo usato questo strumento per creare mockup di design e anche wireframe suggestivi per le discussioni con il client" Recensione certificata G2 "La parte migliore dell'app InVision è la sua perfetta integrazione con l'area di lavoro. È semplicemente eccellente per mostrare ai client i miei prototipi di design" Recensione certificata Capterra

9. MindGenius

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/MindGenius-1-1400x788.png MindGenius /%img/

Fonte: MindGenius

MindGenius è un'applicazione di mappa mentale che si concentra sulla creazione di chiarezza e intuizione per gli utenti. Permette alle aziende di organizzare, visualizzare, semplificare ed eseguire le idee in modo collaborativo.

Cosa succederebbe se aveste decine di procedure operative standard e una vasta base di conoscenze, ma tutto fosse rinchiuso in documenti isolati? Beh, una volta ho risolto questo problema con Mind Genius. Le funzionalità di gestione del rischio erano un buon bonus.

Migliore per la gestione della conoscenza

La filosofia alla base di MindGenius è quella di creare chiarezza in condivisione per i team. Per questo motivo, dispone di funzionalità/funzione complete per il consolidamento dei dati, la gestione delle risorse, l'approfondimento di argomenti complessi, l'identificazione delle lacune di conoscenza e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzione di MindGenius

Inclusività : MindGenius include un modulo inclusivo e accessibile per le persone neurodiverse

: MindGenius include un modulo inclusivo e accessibile per le persone neurodiverse Mappare navigator : Aiuta i team a comprendere idee complesse scomponendole in piccoli concetti semplici e centrali

: Aiuta i team a comprendere idee complesse scomponendole in piccoli concetti semplici e centrali Dashboard visivi: Per monitorare lo stato, identificare i colli di bottiglia e affrontare i problemi

Limiti di MindGenius: per monitorare i progressi, identificare i colli di bottiglia e affrontare i problemi

Non supporta un ampio intervallo di piattaforme/dispositivi

L'interfaccia può essere confusa per i nuovi utenti

Prezzi di MindGenius

Versione di prova gratuita: 14 giorni

Singoli/piccoli team: $12/postazione/mese

Sconto sul volume: Disponibile in base al numero di licenze

Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di MindGenius

**Cosa dicono gli utenti di MindGenius?

"MindGenius è un software che utilizziamo da tempo e che è risultato in grado di migliorare il calibro del nostro lavoro e ci ha aiutato a gestire i nostri progetti su base giornaliera. Ora siamo in grado di tenere aggiornati i nostri client" - Recensione certificata G2 "Utilizziamo questo software per visualizzare strutture patrimoniali complesse per persone con un patrimonio netto elevato. Il mio lavoro funziona bene e i client apprezzano il fatto di vederlo in questo modo" - Recensione certificata Capterra

10. Creately

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Creately-1400x782.png Creately /$$$img/

Fonte: Creately

Creately è un nuovo concorrente nel settore dei software per le mappe mentali. Offre una lavagna online infinita per visualizzare un numero di concetti/idee.

Uno dei miei maggiori problemi con alcuni degli strumenti che stavo provando era la dimensione della tela. Per istanza, durante la stesura dei piani annuali dei contenuti, ho bisogno di inserire centinaia di punti di dati [idee di articoli, moduli, autori, editor, ecc.

Quando uno strumento ha uno spazio limitato, ero costretto a ridurre le dimensioni dei font e così via per inserire tutto. Canva ha risolto questo problema con la sua tela infinita. Posso facilmente spostare o ingrandire la parte su cui voglio concentrarmi e ingrandirla per vedere il quadro generale.

Migliore per le mappe mentali collaborative

Creately è stato progettato per consentire a team numerosi di lavorare insieme, indipendentemente dalla complessità delle loro idee. Include funzionalità/funzione quali:

Condivisione online con controllo dell'accesso

Cursori e puntatori di testo in tempo reale per monitorare i partecipanti nella stessa area di lavoro

Possibilità di seguire gli altri collaboratori

Le migliori funzionalità/funzione

oltre 50 tipi di diagrammi, tra cui grafici di flusso, mappe concettuali, mappe di viaggio e altro ancora

1000s dimodelli di lavagna online tra cui scegliere

sincronizzazione a due vie grazie all'integrazione con diversi strumenti di produttività di alto livello

Limiti di scelta

L'ampio intervallo di funzionalità/funzione potrebbe risultare eccessivo per i nuovi utenti

Curva di apprendimento ripida

Non ottimizzato per l'uso mobile

Prezzi elevati

Free Forever

Personale: $5/mese

Teams: $5/mese/utente

Business

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 [1.238 recensioni]

Capterra: 4.2/5 [163 recensioni]

**Cosa dicono gli utenti di Creately?

"Per una collaborazione ottimale in materia di visualizzazione, Creately è la piattaforma da utilizzare. La piattaforma offre agli utenti un approccio facile da usare e strumenti molto potenti. Grazie alla sua natura semplice, gli utenti possono rapidamente familiarizzare con essa e utilizzarla in modo proficuo." - Recensione del G2 certificato "Uso Creately per un intervallo di progetti. La mappatura delle case degli intervistati per il censimento del nostro progetto non doveva più essere terminata con carta e mano libera. Creately ha risolto questo problema. Sono in grado di creare i diagrammi e i grafici di flusso più complessi per rappresentare sistemi di flusso di lavoro e strutture di team complicati." - Recensione certificata Capterra Con questo siamo giunti alla fine dei migliori strumenti di mappatura mentale presenti oggi sul mercato. Non vedete l'ora di iniziare subito? Ecco alcuni casi d'uso popolari che potete provare.

Casi d'uso della Mappa Mentale

Ho iniziato a fare mappe mentali come modo per gestire la sopraffazione. Quando ho l'impressione che ci siano troppe cose da fare, troppi elementi da gestire, mi aiuta mettere tutto su una tela in modo da poter stabilire le priorità e affrontarle in modo efficace.

Questo può valere per la progettazione degli inviti di nozze o per il prossimo prodotto dirompente di IA.

Risoluzione dei problemi

Ogni soluzione ha bisogno dei seguenti componenti:

Definizione del problema : Cosa stiamo cercando di cambiare esattamente

: Cosa stiamo cercando di cambiare esattamente Contesto : Perché e come siamo arrivati allo stato attuale

: Perché e come siamo arrivati allo stato attuale Componenti influenzanti : Fattori e ipotesi date

: Fattori e ipotesi date Soluzioni potenziali: Possibilità e conseguenze/pagamento di ogni soluzione

Utilizzate la Mappa mentale per tracciare tutti questi elementi su una tela. Evidenziate i fattori di influenza e aggiungete un peso a ciascuno di essi con il disegno. Assegnate gli utenti a ciascun nodo per i lavori futuri.

Progettazione del marchio

Il design del marchio va ben oltre il logo. Significa lo scopo, la ricerca e l'energia di ogni marchio. Per questo, lavorando a progetti di brand design, ho dovuto considerare un ampio intervallo di fattori e prendere decisioni difficili.

Le mappe mentali aiutano a catturare tutti i fattori che influenzano un marchio. Con una mappa mentale potete documentare i requisiti, creare prototipi, discutere i feedback, rielaborare, iterare e progettare un marchio che vi rispecchi.

Mappatura del processo/viaggio

Le mappe mentali sono un ottimo modo per mappare i processi. Che si tratti del processo logistico di un e-commerce o del viaggio di un cliente attraverso la vostra app mobile, le mappe mentali possono cistallizzarli sullo schermo.

È possibile utilizzare un semplice diagramma di flusso o un grafico a lisca di pesce per gestire i fattori tangenziali. Potete renderlo semplice o complesso come il vostro processo per riflettere accuratamente ciò che accade sul campo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Fishbone-Diagram-Template-1400x813.png Modello di diagramma a lisca di pesce di ClickUp /$$$img/ Modello di diagramma a spina di pesce di ClickUp

Storyboarding

Lo storyboard è la mia funzionalità preferita per le mappe mentali. Lo uso per mappare tutti i caratteri o i punti della trama del mio romanzo. Creo la suddivisione delle scene per la mia sceneggiatura. A volte lavoro con gli sviluppatori per aiutarli a scrivere le storie degli utenti.

Per questo articolo, ho iniziato con una mappa della struttura, degli elementi, degli obiettivi e degli elementi non negoziabili. Mi ha aiutato a snellire l'articolo in modo che sia informativo e coinvolgente per voi!

In questo modo, le tecniche di mappatura mentale possono essere applicate a qualsiasi caso d'uso per estrarre benefici straordinari.

Vantaggi dell'uso delle mappe mentali per il project management

Per molto tempo ho visto il project management come un'attività analitica e organizzativa, mentre la mappa mentale era un'attività creativa o astratta. Fino a poco tempo fa non avevo pensato di unire le due cose sulla stessa pagina.

Se il project management consiste nel monitoraggio e nel controllo delle attività, una mappa mentale ne è il precursore. Una buona pratica di mappatura mentale può migliorare il project management nei seguenti modi.

Guadagnare chiarezza

Le mappe mentali aiutano i team a riunirsi per ottenere una comprensione comune dei concetti, dei problemi e delle possibilità. Chiariscono le confusioni ed eliminano le distrazioni.

Abilita il flusso

Le tecniche di mappatura dei processi e dei flussi di lavoro consentono il movimento e lo slancio. Le mappe mentali aiutano i team a passare da un passaggio all'altro, guidando l'idea verso un'azione efficace.

Creare struttura

Le mappe mentali possono essere utilizzate per eliminare il disordine nella vostra mente. È possibile ordinare diversi concetti in una struttura ordinata, in modo da poter compiere con sicurezza i passaggi successivi.

Facilitare la memoria

Le persone sono più propense a ricordare i testi visivi che quelli normali. Soprattutto per i processi complessi, come un customer journey o un flusso di automazione, le mappe mentali sono un ottimo modo per facilitare il ricordo.

Elaborare i dati

La visualizzazione dei dati è un ottimo caso d'uso per le mappe mentali. Aiuta a organizzare dati complessi e completi in visualizzazioni facili da consumare e da capire.

Siete già pronti a cimentarvi con le mappe mentali?

Includete il miglior software per mappe mentali nella vostra gamma di strumenti per la produttività

Lo stack tecnologico di ogni organizzazione ha bisogno di uno strumento flessibile per la mappatura mentale. Dalla presa di note per le riunioni alla mappatura di elaborazioni multidimensionali, un solido software di mappe mentali può semplificare anche i problemi più complicati.

Teams come InVision sono ideali per i team di progettazione. Miro è destinato alla risoluzione di problemi di innovazione. FigJam è ideale per i team che devono offrire feedback e iterare i progetti. Tutti i migliori software per lavagne online è ottimo per le mappe mentali.

Se avete bisogno di qualcosa di speciale, prendete in considerazione ClickUp.

Il software di mappe mentali di ClickUp è stato progettato per integrare senza sforzo l'ideazione con il project management. Permette di passare da un'idea vaga a un solido piano di progetto in un batter d'occhio.

ClickUp Mappe Mentali è il superpotere di un project manager. Non credete alle nostre parole. Scarica ClickUp gratis e dai vita alle tue idee! 🧠 🌈 ✨